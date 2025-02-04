10 อันดับทางเลือก WordPress ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ในโลกที่ทุกผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ห่างจากการค้นหาใน Google เพียงไม่กี่คลิก การมีเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ดีและสวยงามจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับธุรกิจ
คุณต้องการการมีตัวตนออนไลน์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อโดดเด่น สร้างการเชื่อมต่อกับลูกค้า เติบโตแบรนด์ของคุณ และขับเคลื่อนรายได้ และคุณต้องการเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อสร้างมันขึ้นมา
สำหรับหลายๆ คน WordPress คือตัวเลือกที่ชัดเจน ระบบจัดการเนื้อหาของมันทำให้การสร้างบล็อก เว็บไซต์ และร้านค้าเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
แม้ว่า WordPress จะดีเพียงใด แต่ก็ไม่เหมาะกับทุกประเภทขององค์กร.เครื่องมือจัดการเนื้อหาอื่น ๆ อาจเหมาะกับเป้าหมายและความต้องการทางเทคนิคของคุณได้ดีกว่า.
ดังนั้น หากคุณกำลังสร้างเว็บไซต์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือกำลังพิจารณาการย้ายจาก WordPress การดูทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ WordPress นั้นคุ้มค่า
แต่ก่อนอื่น คุณต้องรู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ WordPress
เมื่อเลือกจากรายการทางเลือกของ WordPress ให้พิจารณาเป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจของคุณ เลือกแพลตฟอร์มที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณทั้งในแง่ของราคาและความสามารถ
นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หากคุณไม่ใช่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่มีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง พร้อมระบบนำทางที่เข้าใจง่าย จะช่วยให้การดูแลรักษาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ปรับขนาดได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับปริมาณเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นและการเข้าชมเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณเติบโต
- คุณสมบัติ SEO: ไม่เคยมีเนื้อหาออนไลน์มากเท่าทุกวันนี้มาก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับของคุณ สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การสร้างเนื้อหาที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องทำงานร่วมกับผู้สร้างเว็บไซต์ที่มีปลั๊กอิน SEO หรือสามารถผสานรวมเครื่องมือ SEO จากบุคคลที่สามได้
- เทมเพลต: มองหาทางเลือกของ WordPress ที่มีเทมเพลตและธีมที่สามารถปรับแต่งได้. สิ่งนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและสร้างเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นสำหรับลูกค้า
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเข้ากันได้กับเครื่องมือและบริการของบุคคลที่สามที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าโดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ ให้แน่ใจว่าตัวสร้างเว็บไซต์ที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับระบบชำระเงิน, ระบบการตลาดทางอีเมล, และเครื่องมือวิเคราะห์ได้
- ประสิทธิภาพของเว็บไซต์: เลือกผู้สร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น ปราศจากปัญหาขัดข้อง ซึ่งรวมถึงเวลาในการโหลดหน้าเว็บที่รวดเร็ว, เวลาออนไลน์ที่เชื่อถือได้, และการออกแบบที่ตอบสนองต่ออุปกรณ์ต่างๆ
10 ทางเลือก WordPress ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ตอนนี้คุณทราบวิธีเลือกจากทางเลือกที่ดีที่สุดของ WordPress สำหรับกรณีการใช้งานของคุณแล้ว นี่คือรายการตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับแรก
1. Drupal
Drupal เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส (CMS) ที่ขับเคลื่อนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลระดับโลก บริษัทสื่อ และสถาบันการศึกษา
ระบบจัดการเนื้อหาที่แข็งแรงและปรับแต่งได้ของมันสามารถรองรับปริมาณเนื้อหา ข้อมูล และการจราจรจำนวนมากได้สำหรับเว็บไซต์ทุกประเภท ตั้งแต่บล็อกส่วนตัวไปจนถึงเว็บไซต์ขององค์กรที่มีชื่อเสียง
ส่วนที่ดีที่สุด? บริษัทขนาดเล็กที่มีความสามารถทางเทคนิคและทรัพยากรน้อยสามารถจัดการเว็บไซต์ Drupal ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือที่เรียบง่าย เช่น ตัวสร้างแบบลากและวาง และเทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ WordPress
อย่างไรก็ตาม มันยังมอบสไตล์สถาปัตยกรรมให้กับนักพัฒนาที่ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ไลบรารีของโมเดลและโมดูลของ Drupal ในการออกแบบ สร้าง และปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Drupal
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสฐานข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
- แปลประเภทเนื้อหา, ส่วนติดต่อผู้ใช้, และส่วนประกอบของเว็บไซต์อื่น ๆ ตามภาษาที่ผู้ใช้ต้องการ
- รับการสนับสนุน API ที่แข็งแกร่งและการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับการสร้างแคมเปญและ ปฏิทินเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
- ใช้การควบคุมเวอร์ชันและการแก้ไขเนื้อหาเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Drupal
- ต้องการ RAM จำนวนมากและการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
- ต้องการการอัปเดตบ่อยครั้ง
ราคาของ Drupal
- ฟรี
ระบบให้คะแนนและรีวิวของ Drupal
- G2: 3. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (440+ รีวิว)
2. Adobe Commerce (Magento)
Adobe Commerce เป็นโซลูชัน CMS สำหรับอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยม ซึ่งนำเสนอหน้าร้านค้าออนไลน์ที่แข็งแกร่ง สามารถปรับขนาดได้ และปรับแต่งได้ตามต้องการ
มันรองรับการค้าแบบไม่มีส่วนหน้า (headless commerce) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แยกส่วนหน้าของร้านค้าออนไลน์ออกจากส่วนหลังที่ดำเนินการด้านความปลอดภัย กระบวนการข้อมูล ตรรกะทางธุรกิจ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความเร็วและความสามารถในการขยายตัว
แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักในด้านฟังก์ชันการจัดการผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ธีมที่หลากหลายและปรับแต่งได้ และโครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่รองรับการขยายสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและให้การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าอย่างครอบคลุม ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ WordPress
Adobe Commerce ยังมีชุมชนนักพัฒนาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆ นอกจากนี้ยังรับประกันการอัปเดตและการปรับปรุงเฟรมเวิร์ก CMS อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างและการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง Adobe Commerce มักจะมีราคาสูงกว่า WordPress โดยทั่วไป เหมาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่าร้านค้าขนาดเล็ก
หากคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายในขณะที่สร้างร้านค้าออนไลน์สำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถลองใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของพวกเขาได้ คือ Magento Open Source
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Commerce
- เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ติดตั้งไว้ในตัว เช่น การติดตามสินค้าคงคลังและการติดตามคำสั่งซื้อ รวมถึงการแนะนำสินค้าและเนื้อหาแบบไดนามิก
- ฟังก์ชันแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่สมบูรณ์และเฉพาะบุคคลมากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
- รองรับหลายภาษาและหลายสกุลเงินสำหรับตลาดต่างประเทศ
- ประสบการณ์การช้อปปิ้งบนมือถือที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ข้อจำกัดของ Adobe Commerce
- มีราคาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ เนื่องจากใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์มาก
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการปรับแต่ง
ราคาของ Adobe Commerce
- Adobe Commerce Pro: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- บริการจัดการ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Adobe Commerce
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. Joomla
Joomla, ระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส, ได้เป็นทางเลือกที่นิยมของ WordPress ตั้งแต่ปี 2005, และคุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างเว็บไซต์, ปลั๊กอิน, และรูปแบบออนไลน์อื่น ๆ ได้
มันมุ่งเน้นไปที่การให้ผู้ใช้สามารถควบคุมได้เอง และไม่ต้องการความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับ HTML และ CSS เช่นเดียวกับเว็บไซต์ WordPress ที่คุณสามารถสร้างได้ ผู้ใช้สามารถพึ่งพาเทมเพลตและส่วนขยายต่าง ๆ ของ Joomla ได้เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่มีเอกลักษณ์สำหรับธุรกิจของตน
คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถเข้าถึงส่วนขยาย Joomla กว่า 8,000 รายการเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของคุณ? หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้ใช้ Joomla คือการเข้าถึงชุมชนขนาดใหญ่ของผู้สร้างเว็บไซต์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณด้วยข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วและการแก้ไขปัญหาที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Joomla
- จัดการเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยระบบสามชั้นของบทความและตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG
- แพ็กเกจการแปลรวมมากกว่า 70 ภาษา พร้อมการสนับสนุนการจัดระเบียบเนื้อหาสำหรับการกำหนดตำแหน่งทั่วโลก
- การอัปเดตเป็นประจำ, แพตช์, และส่วนขยายเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- ปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ของคุณผ่านคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับ SEO หลากหลาย เช่น โครงสร้าง URL ที่สามารถปรับแต่งได้สูง, URL ที่เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา และเมตาแท็ก
- ปรับปรุงการบริหารจัดการเว็บไซต์ผ่านการควบคุมการเข้าถึงอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Joomla
- โมดูลเพิ่มเติมที่จำกัดจะจำกัดการออกแบบเว็บไซต์
- ปลั๊กอินที่ต้องชำระเงินมักทำให้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณช้าลง
ราคา Joomla
- ฟรี
ระบบให้คะแนนและรีวิวของ Joomla
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
4. Squarespace
แม้ว่าผู้ใช้ WordPress ที่มีประสบการณ์อาจไม่คิดว่า Squarespace เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WordPress แต่ Squarespace ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) และนั่นก็ด้วยเหตุผลที่ดี!
ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดี ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคใดๆ ในการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและรองรับทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเปิดตัวเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับบล็อกเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ และธุรกิจขนาดเล็ก
ในฐานะแพลตฟอร์มสร้างและโฮสต์เว็บไซต์แบบครบวงจร Squarespace ประกอบด้วยทุกสิ่งตั้งแต่โดเมนฟรี การจดทะเบียนโดเมน และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ มันรองรับเว็บไซต์บล็อก การวิเคราะห์ และฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
สิ่งที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับ Squarespace คือความสามารถในการผสานรวมแอปและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับบัญชีผู้ใช้ ทำให้คุณสามารถสร้างตัวตนออนไลน์ที่ครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Squarespace
- เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบอย่างมืออาชีพมากกว่า 100 แบบ รวมถึงเทมเพลตวิดีโอที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- จัดการเว็บไซต์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่รองรับการแสดงผลแบบตอบสนอง
- ใช้ประโยชน์จากการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคำสั่งซื้อ และเกตเวย์การชำระเงิน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับแคมเปญ, แม่แบบสำหรับแผนการตลาด, และเครื่องมือ SEO
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของลูกค้า และความนิยมของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Squarespace
- ปลั๊กอินบางตัวมีราคาแพง
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบมีจำกัด เนื่องจากมีเทมเพลตและธีมจำนวนมาก
- อาจเกิดการล่าช้าของประสิทธิภาพเมื่อมีการจราจรหนาแน่นมาก
ราคาของ Squarespace
- ส่วนตัว: $16/เดือน
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์/เดือน
- พาณิชย์ (พื้นฐาน): $27/เดือน
- พาณิชย์ (ขั้นสูง): $49/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Squarespace
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2800+ รีวิว)
5. PrestaShop
PrestaShop เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ WordPress โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานอีคอมเมิร์ซ เป็นทางเลือกแบบโอเพนซอร์สที่ให้แพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้และยืดหยุ่น เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการสร้างร้านค้าออนไลน์
จุดขายเฉพาะของมันอยู่ที่การให้บริการฟังก์ชันเฉพาะทางพร้อมคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการแคตตาล็อก, รถเข็นสินค้า, กระบวนการชำระเงิน, การชำระเงิน และการจัดส่ง—ซึ่ง WordPress จะต้องใช้ปลั๊กอินจำนวนมาก
ในแง่ของความสามารถที่กว้างขวางขึ้น PrestaShop ยังให้บริการระบบจัดการเนื้อหา (CMS) สำหรับการจัดการเนื้อหาในร้านค้า บล็อก และการปรับแต่งการออกแบบ คุณสามารถเลือกจากโมดูลและธีมมากกว่า 5,000 รายการเพื่อขยายการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PrestaShop
- ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซที่ซับซ้อน เช่น การจัดหมวดหมู่สินค้าและการคำนวณภาษีตามตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้
- ใช้ชุดแปลสำหรับการจัดการเนื้อหาในกว่า 75 ภาษา
- ผสานรวมเครื่องมือ SEO และเครื่องมือการตลาดของบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการแคมเปญและปรับปรุงอันดับเว็บไซต์
- อำนวยความสะดวกในการตั้งค่าบัญชีลูกค้าผ่านกระบวนการแบบหน้าต่างเดียว ลดกรณีการละทิ้งตะกร้าสินค้า
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และปลั๊กอินรายงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อติดตามยอดขายออนไลน์และพฤติกรรมของลูกค้า และปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าและประสบการณ์ของลูกค้า
ข้อจำกัดของ PrestaShop
- ราคาแพงและไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานการขาดการสนับสนุนจากชุมชนที่น่าเชื่อถือ
- ความต้องการโฮสติ้งที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเร็ว
ราคาของ PrestaShop
- คลาสสิก: ฟรี
- โฮสต์: เริ่มต้นที่ $26/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ PrestaShop
- G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Webflow
Webflowช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและตอบสนองได้ดีโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ในขณะที่อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง, เครื่องมือแอนิเมชัน, ตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG และองค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์ช่วยให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์มืออาชีพได้อย่างง่ายดาย มันยังมอบความยืดหยุ่นในการเขียนโค้ดเพื่อการปรับแต่งเพิ่มเติมอีกด้วย
รองรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ Webflow ยังให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการโฮสต์เพื่อให้เว็บไซต์ที่สร้างบนแพลตฟอร์มนี้มีความรวดเร็วและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
Webflow เป็นที่รู้จักกันดีในด้านระบบจัดการเนื้อหาที่ครบครันสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบไดนามิกและการสนับสนุนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มบล็อกยอดนิยมสำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webflow
- เข้าถึง Webflow University พร้อมคลังคู่มือวิธีการมากมายเพื่อสร้าง แก้ไข และดูแลเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านแบบฟอร์ม (เมนูแบบเลื่อนลง, ช่องทำเครื่องหมาย, ช่องข้อความ, เป็นต้น)
- เพิ่มโค้ดเพื่อปรับแต่งการออกแบบเว็บไซต์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาด, โซเชียลมีเดีย, และการจัดการโครงการ SEO
- ควบคุมการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ใช้เพื่อการร่วมมือ
ข้อจำกัดของ Webflow
- ไม่มีการให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด เช่น ไม่รองรับหลายภาษา
ราคาของ Webflow
ทั่วไป
- เริ่มต้น: ฟรี
- พื้นฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน
- CMS: 23 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 39 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
อีคอมเมิร์ซ
- มาตรฐาน: $29/เดือน
- เพิ่มเติม: $74/เดือน
- ขั้นสูง: 212 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Webflow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
7. Wix
Wix เป็นทางเลือกสำหรับ WordPress สำหรับผู้สร้างเว็บไซต์มือใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงได้ง่ายและความสะดวกในการใช้งานมากกว่าชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและความสามารถในการขยายเพิ่มเติมตามความต้องการ
มันคือแพลตฟอร์มการสร้างเว็บไซต์และบล็อกบนระบบคลาวด์ที่ให้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์และบริการออกแบบเว็บไซต์ ทำให้เป็นโซลูชั่นแบบครบวงจร Wix เป็นที่รู้จักจากเทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์มืออาชีพที่ต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ดน้อยมาก
คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้สูงและเทมเพลตการออกแบบของ Wix ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้มีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังรองรับฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความสามารถทางเทคนิคจำกัด
คุณยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานผ่านตลาดแอปของ Wix ซึ่งมีแอปพลิเคชันมากกว่า 500 รายการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix
- ผู้สร้างเว็บไซต์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- คุณสมบัติการค้าปลีกออนไลน์ตามความต้องการ เช่น การชำระเงินออนไลน์ การยกเลิกการทิ้งรถเข็น และการจัดการสินค้าคงคลัง
- โฮสต์สื่อตั้งแต่ วิดีโอ ไปจนถึง โบรชัวร์ PDF บน Wix สำหรับฝังลงในเว็บไซต์ของคุณ และสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Wix
- ค่อนข้างแพง
- โฆษณาบังคับบนแผนฟรี
- ไม่สามารถเปลี่ยนเทมเพลตได้เมื่อเว็บไซต์ออนไลน์แล้ว
ราคาของ Wix
- แสง: $16/เดือน
- คอร์: $27/เดือน
- ธุรกิจ: 32 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจระดับพรีเมียม: $159/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Wix
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,300 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Wix เหล่านี้!
8. Weebly
Weebly เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ลากและวางที่ทำให้การสร้างและดูแลเว็บไซต์เป็นเรื่องสะดวก โดยเฉพาะสำหรับบุคคลและธุรกิจที่มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์จำกัด
Weebly มีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบโฮสต์พร้อมเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ WordPress
เทมเพลต Weebly ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพ และเป็นที่รู้จักว่าสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอได้อย่างราบรื่น เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และเพิ่มวิดเจ็ตต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของเว็บไซต์ของตนได้ตามต้องการ
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งรวมถึงเครื่องมือ SEO, เครื่องมือสนับสนุนบล็อก, และการวิเคราะห์ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์, การจัดอันดับ, และการสร้างเนื้อหาแบบไดนามิก
ศูนย์แอปของ Weebly มีแอปฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weebly
- เว็บไซต์ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งใช้โค้ดที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อโหลดอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้ทรัพยากรถูกใช้มากเกินไป
- ฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ เช่น ระบบเกตเวย์การชำระเงินหลายช่องทางที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในร้านค้า
- สร้างบล็อกและคลังเนื้อหาที่แข็งแกร่งด้วยแท็ก, หมวดหมู่, และการผสานกับ Facebook
- การตลาดทางอีเมลที่ผสานรวมกับเว็บไซต์และร้านค้าของคุณ
- ระบบจัดการภาษีในตัวเพื่อช่วยคุณคำนวณและติดตามภาษีการขายสำหรับสินค้าทุกชนิด
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่จำกัดสำหรับทุกแผนที่ชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Weebly
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา
- การปรับแต่งมีจำกัด และการแก้ไขใด ๆ จำเป็นต้องแก้ไขโค้ด
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการผสานรวมพอดแคสต์และโซเชียลมีเดียอย่างจำกัด
ราคาของ Weebly
- ฟรี
- ส่วนตัว: 10 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือน
- ประสิทธิภาพ: 26 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Weebly
- G2: 4. 1/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (1700+ รีวิว)
9. Shopify
หากคุณต้องการแพลตฟอร์มการค้าแบบครบวงจรมากกว่าการเชื่อมต่อปลั๊กอินต่างๆ บน WordPress แล้ว Shopify คือสิ่งที่คุณต้องการ
Shopify's best website builder ช่วยให้ธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กสามารถตั้งค่าและจัดการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมระบบชำระเงินออนไลน์ที่สะดวกสบาย
เว็บไซต์ที่มีสไตล์และทันสมัยที่ไม่เหมือนใครคือความฝันของธุรกิจส่วนใหญ่ ไม่ต้องมองหาธีม WordPress สำหรับร้านค้าออนไลน์หรือสร้างเว็บไซต์ WordPress จากศูนย์อีกต่อไป
ตัวอย่างเช่น Shopify มีเครื่องมือในตัวสำหรับการรวมข้อมูลคำสั่งซื้อ การดำเนินการ และการจัดการสินค้าคงคลังจากช่องทางการขายทั้งหมดไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีระบบชำระเงินแบบหลายช่องทางที่ราบรื่น ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์มือถือและการแปลงเป็นลูกค้าในหน้าเดียว
ผู้ใช้ชื่นชอบแดชบอร์ดการจัดการร้านค้าของ Shopify ที่ให้ภาพรวมธุรกิจและพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างราบรื่น
ด้วยระบบสร้างเว็บไซต์ที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Shopify ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดแทนที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการดูแลรักษาเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- ใช้ระบบการชำระเงินภายในองค์กรที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
- ปรับปรุงความปลอดภัยและการป้องกันการฉ้อโกงด้วยเครื่องมือตรวจจับการฉ้อโกง
- ติดตามประสิทธิภาพของร้านค้าด้วยเครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน; ติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, ยอดขาย, เป็นต้น
- ติดตามการทิ้งรถเข็นสินค้าโดยการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ลูกค้ากลับมาและทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์
- เลือกจากแอปมากกว่า 8,000 แอปเพื่อผสานเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเว็บไซต์ของคุณ
- ตั้งค่าบัญชีพนักงานเพื่อช่วยจัดการร้านค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Shopify
- ฟีเจอร์การชำระเงินของ Shopify ไม่พร้อมใช้งานในทุกประเทศ
- คุณสมบัติของบล็อกมีจำกัด
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธีมและแอปพรีเมียม
- การพึ่งพาโดเมนย่อยของ Shopify อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระดับแผนพื้นฐาน
ราคาของ Shopify
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- Shopify: $79/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 4,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6000 รายการ)
10. ผี
Ghost เป็นหนึ่งในเครื่องมือบล็อกยอดนิยมที่มีแพลตฟอร์มการเผยแพร่ซึ่งนำเสนอเครื่องมือจัดการและผลิตเนื้อหาบล็อก เป็นทางเลือกโอเพนซอร์สที่เหมาะสมสำหรับ WordPress สำหรับเว็บไซต์เผยแพร่แบบเรียบง่ายและเป็นอิสระ หรือไมโครบล็อก โดยให้ความสำคัญกับความเร็วและประสบการณ์ผู้ใช้ มีสองโซลูชัน: โซลูชันโฮสต์เองฟรี และโซลูชัน PaaS ที่จัดการเต็มรูปแบบที่เรียกว่า Ghost (Pro)
คุณสามารถปรับแต่ง Ghost ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การอ่านที่ราบรื่นไร้รอยต่อ Ghost ยังมีฟีเจอร์สมาชิกและการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับผู้เผยแพร่ เพื่อช่วยให้สร้างรายได้จากเนื้อหา
Ghost (Pro) มอบบริการโฮสติ้งที่แข็งแกร่ง การออกแบบ และฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Ghost มีตัวเลือกต่างๆ เช่น ชื่อโดเมนที่กำหนดเองและเครื่องมือ SEO ในตัว เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ghost
- รักษาการนำทางที่ราบรื่นไม่ว่าจะปริมาณเนื้อหาเท่าใดก็ตาม ด้วยการจัดระเบียบเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนได้
- ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ภายในทีมของคุณพร้อมการควบคุมและสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
- ความเรียบง่ายในการเขียน แก้ไข และจัดการเนื้อหาด้วยอินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งที่ไม่จำเป็น
ข้อจำกัดของผี
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัด และการปรับแต่งขั้นสูงต้องใช้การเขียนโค้ด
- ไม่มีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในตัว
- ความสามารถในการจัดการสื่อและการจัดการสินทรัพย์ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ WordPress
- ระบบนิเวศของปลั๊กอินที่จำกัด
การตั้งราคาหลอก
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $9/เดือน
- ผู้สร้าง: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $50/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
คะแนนและรีวิวผี
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (45+ รีวิว)
เครื่องมือเนื้อหาอื่น ๆ
WordPress และระบบการจัดการเนื้อหาทางเลือกของมันเป็นของขวัญจากสวรรค์สำหรับการสร้างเว็บไซต์, การออกแบบ, และการบำรุงรักษา.
อย่างไรก็ตาม การสร้างและดูแลเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ตั้งแต่ทีมพัฒนาเว็บไซต์ไปจนถึงทีมการตลาด การเงิน และกฎหมาย หากไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจน กำหนดเวลา และกระบวนการทำงานที่ชัดเจน สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นความวุ่นวายได้
วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งนี้? ง่ายมาก ติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณตั้งแต่การปรับปรุงเนื้อหาและออกแบบครั้งแรกจนถึงการเปิดตัวสุดท้าย ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่นClickUp
ClickUpClickUp's AI, Docs, และเครื่องมือการตลาดได้ช่วยเหลือทีมมากมายในการจัดการการสร้าง, แก้ไข, และเผยแพร่เนื้อหาไปยังเว็บไซต์ของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
คลิกอัพ เอไอ
ClickUp AIช่วยให้คุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ท้าทายและใช้เวลามากที่สุดให้เสร็จสิ้นได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลา
ต้องการเผยแพร่บทความบล็อกบนเว็บไซต์ใหม่ของคุณหรือไม่?
พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการลงใน เครื่องมือเขียน AIแล้วดูมันสร้างบทความที่ตรงกับแบรนด์ของคุณออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ หรือหากคุณมีบล็อกที่ร่างไว้แล้ว ให้ใช้เครื่องมือแก้ไข AIเพื่อทำให้บทความเหล่านั้นคมชัดและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
บริหารจัดการเอเจนซี่คอนเทนต์อยู่ใช่ไหม? ClickUp AI จะช่วยร่างอีเมลสำหรับลูกค้าของคุณ สร้าง ขั้นตอนการทำงานด้านคอนเทนต์ และระดมความคิดร่วมกับทีมของคุณ เพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการและผลงานให้ดียิ่งขึ้น
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsคือสิ่งที่สตูดิโอศิลปะเป็นต่อจิตรกร—มันมอบเครื่องมือ พื้นที่ทำงาน และพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดที่ทีมเนื้อหาต้องการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกร่วมกัน
เครื่องมือแก้ไขแบบร่วมมือใน ClickUp Docs ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถร่วมเขียนเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การคอมเมนต์และการสนทนาแบบเป็นหัวข้อ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาที่มักสูญเสียไปกับการตรวจสอบและตอบกลับแบบไปมา
โดยการเชื่อมโยงเอกสาร ClickUp และงานเข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานของเนื้อหาได้ภายในตัวแก้ไข จัดการการตรวจสอบและการอนุมัติก่อนการเผยแพร่
ต่อไป มีเทมเพลตการเขียนเพื่อให้การผลิตเนื้อหาเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยเนื้อหาทั้งหมดที่ผสานรวมเข้ากับงานและการจัดการโครงการในภาพรวมอย่างแน่นหนา ClickUp ช่วยให้การเขียน การตรวจสอบ การอนุมัติ และการเผยแพร่เป็นไปอย่างราบรื่นในที่เดียว ลดการใช้เครื่องมือแยกส่วนหลายตัว
.
ClickUp การตลาด
เมื่อเนื้อหาของคุณพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะปรับให้เหมาะสมสำหรับการตลาดและการกระจายเนื้อหา.คุณสมบัติทางการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างเอกสารสรุปแคมเปญหลายช่องทาง, กระตุ้นการคิดค้นไอเดียแคมเปญ, ร่างเอกสารสื่อสารการตลาด, และสรุปแคมเปญ.
คุณสามารถเชื่อมโยงแผนการตลาดและกิจกรรมต่าง ๆ เข้ากับงานเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้ ความคืบหน้าเหล่านี้สามารถมองเห็นได้โดยสมาชิกทีมทุกคน ซึ่งช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนและส่งเสริมความรับผิดชอบ
ความโปร่งใสเช่นนี้ยังช่วยขจัดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน และทำให้กรอบเวลาชัดเจน ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามและแบ่งปันความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดแบบภาพของ ClickUp
- สร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp AI
- จัด ระเบียบฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณไว้ที่ศูนย์กลาง
- ทำให้การคิดสร้างสรรค์ง่ายขึ้นผ่านความสามารถของ ClickUp ในการสรุปการสนทนา, งาน, แคมเปญ, และเนื้อหา
- เพิ่มประสิทธิภาพระยะเวลาการส่งมอบโครงการด้วยไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ใช่ระบบจัดการเนื้อหาเต็มรูปแบบเหมือน WordPress
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อขอรายละเอียดแผน
รีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
สร้างเว็บไซต์ของคุณให้พร้อมใช้งานด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUp
การสร้างและปรับแต่งเว็บไซต์ในฝันของคุณควรเป็นเรื่องง่าย ด้วยทางเลือก WordPress เหล่านี้ที่พร้อมให้คุณใช้งาน
แต่การเพิ่มเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายเช่น ClickUp เข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถส่งมอบ ปรับปรุง และปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณได้รวดเร็วขึ้นสมัครใช้ ClickUpและทำให้เว็บไซต์ของคุณพร้อมใช้งานได้ในเวลาไม่นาน!