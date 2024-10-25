20 ตัวอย่างระบบจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคุณ

ในอดีต การอัปเดตเนื้อหาเว็บไซต์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ HTML, CSS หรือการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหมายความว่านักการตลาดต้องพึ่งพาผู้พัฒนาเว็บไซต์อยู่ตลอดเวลา แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็ตาม
ระบบจัดการเนื้อหาที่ได้รับความนิยม [CMS] เช่น WordPress และ Drupal ได้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, ตัวแก้ไขแบบลากและวาง, และเครื่องมือ WYSIWYG [What You See is What You Get]
ขณะนี้ ผู้ใช้หลายคนภายในทีมการตลาดสามารถสร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาได้ร่วมกันโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด คุณจะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมได้อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า CMS คืออะไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างระบบจัดการเนื้อหาชั้นนำ 20 อันดับแรกสำหรับธุรกิจ มาดูกันเลย 👇
ระบบจัดการเนื้อหา [CMS] คืออะไร?
ระบบจัดการเนื้อหา หรือ CMS คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค
คุณสามารถเผยแพร่บทความบล็อก, ปรับแต่งรูปแบบเว็บไซต์ของคุณ, หรืออัปเดตเว็บไซต์ของบริษัทของคุณได้—ทั้งหมดจากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
แพลตฟอร์ม CMSส่วนใหญ่มีส่วนประกอบหลักสองส่วน: แอปพลิเคชันการจัดการเนื้อหา [CMA] ที่คุณสร้างและจัดการเนื้อหา และ แอปพลิเคชันการส่งมอบเนื้อหา [CDA] ที่ควบคุมว่ามันจะปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณอย่างไร
พวกเขายังให้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและเผยแพร่การอัปเดตได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม CMS ยังมีเครื่องมือ SEO และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณและเข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: จากงานวิจัยพบว่า มีเว็บไซต์มากกว่า 76 ล้านแห่งที่ใช้ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) และในบรรดาเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูงสุด 1 ล้านอันดับแรก มีมากกว่า 790,000 แห่งที่ใช้ CMS เป็นระบบหลังบ้าน
สิ่งที่ควรพิจารณาในระบบจัดการเนื้อหา
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ระบบ CMS ที่ดีควรมีคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้:
- ความสามารถในการใช้งาน: ระบบควรใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการเนื้อหาได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค เช่น HTML, CSS และอื่นๆ หากระบบซับซ้อนเกินไป คุณจะเสียเวลาไปกับการอัปเดตเล็กๆ น้อยๆ
- ความหลากหลาย: ระบบ CMS ของคุณควรรองรับเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นบทความบล็อก หน้าสินค้า หรือพอร์ตโฟลิโอที่มีภาพจำนวนมาก โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยให้ระบบยังคงมีประสิทธิภาพเมื่อเว็บไซต์หรือธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
- ความปลอดภัย: ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คุณควรค้นหาคุณสมบัติเช่น การตรวจสอบผู้ใช้, การอัปเดตเป็นประจำ, และการสนับสนุน SSL เพื่อปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากไวรัสและภัยคุกคามที่ไม่ต้องการ
- การผสานรวม: ระบบ CMS ที่ดีควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น แพลตฟอร์มการตลาดหรือระบบการชำระเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันรองรับปลั๊กอินหรือ API สำหรับการเชื่อมต่อที่ราบรื่น
- การสนับสนุน: การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ คุณจะต้องการความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาหรือต้องการทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม:15 เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหา
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรระวังอะไรใน CMS มาดูตัวเลือกที่สามารถทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกัน
20 ระบบการจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การเลือกระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ อาจรู้สึกท่วมท้นในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ฉันและทีมของฉันที่ ClickUp ได้รวบรวมรายการตัวอย่างระบบจัดการเนื้อหา 20 อันดับแรกที่สามารถช่วยคุณสร้าง จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการมีอยู่ทางออนไลน์ของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมที่จะเจาะลึกหรือไม่? 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการสร้างเนื้อหาให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ)
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลายช่วยให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาดิจิทัลของคุณได้อย่างราบรื่น มาสำรวจชุดฟีเจอร์อันหลากหลายของมันไปด้วยกันเถอะ
ClickUp Docs
ตัวอย่างเช่นClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาในศูนย์กลางเดียว เพื่อให้ผู้สร้างและผู้แก้ไขสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ด้วยคุณสมบัติเช่นการแก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นแบบอินไลน์, และประวัติเวอร์ชัน, ทีมของคุณสามารถรักษาความสอดคล้องและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่พลาดอะไรเลย. คุณยังสามารถฝังงาน, เชื่อมโยงเอกสาร, และมอบหมายรายการที่ต้องทำได้โดยตรงภายในเอกสาร, ทำให้ทุกคนยังคงมีสมาธิและมีประสิทธิภาพในขณะที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของตน.
งานใน ClickUp
จากนั้น คุณมีClickUp Tasks ซึ่งเป็นฟีเจอร์สำหรับวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการการตลาดใด ๆ ก็ได้ คุณสามารถใช้ Tasks เพื่อตั้งค่ากระบวนการผลิตเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบและทำให้มันเคลื่อนย้ายได้อย่างราบรื่นระหว่างนักเขียน บรรณาธิการ หรือทีม SEO ของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเนื้อหาหลายชิ้นหรือการดูแลแคมเปญขนาดใหญ่ Tasks ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การรวมศูนย์การสื่อสารและการจัดการงานช่วยขจัดอุปสรรค ทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นในแต่ละขั้นตอน เนื่องจากทีมของคุณมีสมาธิมากขึ้นในการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง
ผสานสิ่งนี้เข้ากับระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI และคุณจะได้ระบบการจัดการเนื้อหาที่สามารถจัดการงานส่วนใหญ่ให้คุณได้ ตัวอย่างเช่น ระบบจะมอบหมายงานให้กับบรรณาธิการของคุณโดยอัตโนมัติทันทีที่นักเขียนส่งงานเข้ามา
คุณยังสามารถตั้งค่าทริกเกอร์สำหรับงานติดตามผลได้ เช่น การแจ้งเตือนทีม SEO เมื่อเนื้อหาได้รับการอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนของกระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและขจัดความจำเป็นในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มุมมองปฏิทิน ClickUp
นอกจากนี้มุมมองปฏิทินของ ClickUpยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานตามกำหนดการในการเผยแพร่ แก้ไขเนื้อหา และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น คุณสามารถติดตามและจัดการงานบริหารเนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มแบบภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านและทำความเข้าใจได้อย่างมาก
คุณยังสามารถกำหนดเวลาการทำงานได้โดยตรงในมุมมองปฏิทิน และตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาการเผยแพร่หรือการแก้ไขเนื้อหาใดๆ
หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นสร้างระบบจัดการเนื้อหาจากศูนย์ด้วยตัวเลือกต่าง ๆ ของ ClickUp คุณสามารถพึ่งพาแม่แบบเอกสารที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้ ClickUp มีห้องสมุดแม่แบบมากกว่า 1,000 แบบที่ช่วยให้การสร้างเนื้อหาง่ายดาย มาลองดูกัน
เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเป็นหนึ่งในที่ดีที่สุดในด้านนี้ มันช่วยให้คุณจัดตารางงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น การสร้างและการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ ซึ่งสมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันในการจัดการเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมของคุณได้
เทมเพลตนี้ยัง:
- นำเสนอวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผน ติดตาม และวัดประสิทธิภาพของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงการประสานงานของทีม
- ให้การมองเห็นความคืบหน้าของเนื้อหาด้วยแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้
- รักษาการจัดรูปแบบให้สม่ำเสมอและทำให้การอัปเดตหรือแก้ไขเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
- ประหยัดเวลาด้วยการปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจะถูกส่งมอบอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเอกสารที่สามารถแชร์ได้และแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยใช้ClickUp Docsเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและนำไอเดียของคุณมาสู่ชีวิตกับทีมของคุณ พิมพ์เนื้อหาของคุณใน Docs และให้เพื่อนร่วมทีมของคุณเสนอแนะและแก้ไขแบบเรียลไทม์
- เลือกจาก 100+ ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเนื้อหา และทำให้การเผยแพร่เนื้อหาทางอีเมลและกระบวนการแคมเปญการตลาดเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองได้ด้วยระบบ When-Then ที่ง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างไอเดีย ปรับปรุงงานเขียน และทำให้กระบวนการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการแก้ไขขั้นสุดท้ายเป็นไปอย่างราบรื่น
- รวมงาน เอกสาร ระบบอัตโนมัติ และทีมของคุณเข้าด้วยกันด้วย Brain เพื่อให้พนักงานเข้าถึงความรู้ที่จำเป็นได้ทันที Brain สามารถให้การอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
- ขับเคลื่อนการริเริ่มด้านเนื้อหาโดยใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และรักษาความมุ่งมั่นตั้งแต่การวางแผนจนถึงการเสร็จสิ้น
- ผสานการสร้างเนื้อหาเข้ากับการติดตามงานและการมอบหมายงานเพื่อการร่วมมือและการเผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ งานและเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะมีประโยชน์อย่างมาก แต่ตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งอาจใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างถูกต้อง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้งานส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานเพื่อหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลและดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ที่เป็นผู้นำในการออกแบบ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสามารถใช้ส่วนแสดงความคิดเห็นของแต่ละงานในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
2. WordPress (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย พร้อมปลั๊กอินและธีมที่หลากหลาย)
WordPress เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม CMS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ธุรกิจต่างๆ มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูง เป็นโอเพนซอร์ส และใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ไม่เหมือนกับระบบจัดการเนื้อหาส่วนใหญ่ ช่วงของธีมและปลั๊กอินทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งเนื้อหาของคุณ และระบบแก้ไขบล็อกช่วยให้การแก้ไขบล็อกและเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordPress
- สร้างเว็บไซต์ใดก็ได้ บล็อก ร้านค้าออนไลน์ หรือเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ พร้อมระบบร้านค้า การวิเคราะห์ข้อมูล จดหมายข่าว และการเชื่อมต่อโซเชียลมีเดีย
- เพิ่มคุณสมบัติเช่นการเพิ่มแอนิเมชั่นและการปรับแต่งเนื้อหาแบบไดนามิกโดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้ปลั๊กอินหลายพันตัวที่มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรี
- รับโครงสร้าง URL, แท็ก และหมวดหมู่ที่เป็นมิตรกับ SEO สำหรับเนื้อหาทั้งหมด
ข้อจำกัดของ WordPress
- การพึ่งพาผู้สร้าง, ปลั๊กอิน, และธีมหลายตัวเพื่อสร้างประสบการณ์ CMS ที่ปรับแต่งเองอาจนำไปสู่การชะลอตัวของประสิทธิภาพและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- ผู้ใช้รายงานว่าปลั๊กอินบางตัวอาจไม่เข้ากันได้กับปลั๊กอินตัวอื่น
ราคา WordPress
- ส่วนตัว: 4 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือน
- การค้า: 45 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $25,000/ปี
การให้คะแนนและรีวิวใน WordPress
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (14,900+ รีวิว)
ข้อมูลน่าสนใจ: WordPress มีส่วนแบ่งตลาด CMS ใหญ่ที่สุดถึง 62.7%ตามการวิจัย นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ WordPress ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกประมาณ 38,000,000 แห่ง
3. Ghost (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์เผยแพร่ที่เรียบง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตรกับ SEO)
Ghost เป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) แบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เผยแพร่มืออาชีพ มันมีตัวแก้ไขที่ใช้งานง่ายซึ่งรองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์ ช่วยให้ผู้เขียนสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของตนได้โดยไม่ถูกรบกวน นอกจากการจัดการเนื้อหาเว็บแล้ว Ghost ยังให้บริการโฮสติ้งเว็บแบบจัดการเพื่อทำให้กระบวนการติดตั้งง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของผี
- รับความเร็วในการโหลดเนื้อหาที่รวดเร็ว (สูงสุด 19 คำขอพร้อมกัน)
- สร้างข้อมูลเมตาที่กำหนดเองสำหรับเครื่องมือค้นหาและข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ พร้อมแผนผังเว็บไซต์ XML รายละเอียดโดยอัตโนมัติ
- เปิดโอกาสให้ทีมของคุณแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการตลาดเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ด้วยการสร้างโอกาสทางการขายและส่งจดหมายข่าวทางอีเมลในตัว
ข้อจำกัดของผี
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการขาดการวิเคราะห์ในตัวเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บหรือพฤติกรรมของผู้ใช้
- ไม่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความแบบริชเท็กซ์โดยตรง
การตั้งราคาหลอก
- เริ่มต้น: $9/เดือน สำหรับสมาชิก 500 คน
- ผู้สร้าง: 25 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับสมาชิก 1,000 คน
- ทีม: $50/เดือน สำหรับสมาชิก 1,000 คน
- ธุรกิจ: 199 ดอลลาร์/เดือน สำหรับสมาชิก 10,000 คน
คะแนนและรีวิวผี
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
คุณรู้หรือไม่? CMS แบบไม่มีส่วนหัว (Headless CMS) คือระบบการจัดการเนื้อหาที่แยกชั้นการแสดงผล (ที่เนื้อหาถูกนำเสนอ) ออกจากส่วนหลังบ้าน (ที่เนื้อหาถูกจัดการ) ระบบ CMS ประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาในที่เดียวและสามารถเผยแพร่เนื้อหานั้นไปยังช่องทางดิจิทัลใด ๆ ที่คุณเลือกได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ
4. Wix (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบลากและวางที่ใช้งานง่าย)
Wix นำเสนอการผสมผสานที่ทรงพลังระหว่างระบบจัดการเนื้อหาและเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ มอบโซลูชันครบวงจรสำหรับผู้ใช้ในการสร้าง จัดการ และขยายเว็บไซต์ของตนเอง อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix
- ดำเนินการปรับแต่งเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างหน้าหลายหน้าโดยอัตโนมัติด้วยการออกแบบเดียวที่เชื่อมต่อกับเนื้อหาของคุณโดยใช้หน้าแบบไดนามิก
- ทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหาด้วยเครื่องมือ SEO ที่ติดตั้งไว้แล้ว
ข้อจำกัดของ Wix
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ที่ช้าบนอุปกรณ์มือถือ
- เมื่อเพิ่มรายการจากแหล่งอื่น ตัวเลือกการปรับแต่งอาจถูกจำกัด
ราคาของ Wix
- แสง: 17 ดอลลาร์/เดือน
- คอร์: $29/เดือน
- ธุรกิจ: 36 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจระดับเอลีท: 159 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Wix
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (9,700+ รีวิว)
5. Squarespace (เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์ที่สวยงามตระการตาพร้อมเครื่องมือออกแบบในตัว)
Squarespace เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
เครื่องมือนี้มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ, ฟีเจอร์บล็อกในตัว, ความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ, และฟีเจอร์การนัดหมายสำหรับเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อค้นหาโพสต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดผ่านปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Squarespace
- เข้าถึงเทมเพลตคุณภาพสูงที่ปรับแต่งได้เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่มีโครงสร้างและภาพลักษณ์ที่ดี
- ใช้ Squarespace AI เป็นเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณสำหรับไอเดียเริ่มต้นเนื้อหา
- โปรโมทบล็อกของคุณและเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมด้วยเครื่องมือ SEO ในตัว แคมเปญอีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมต่อไว้แล้ว
ข้อจำกัดของ Squarespace
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับองค์ประกอบการออกแบบ
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่จำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบในเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นแล้ว
ราคาของ Squarespace
- ส่วนตัว: 16 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์/เดือน
- พาณิชย์พื้นฐาน: 28 ดอลลาร์/เดือน
- พาณิชย์ขั้นสูง: 52 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Squarespace
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
6. Joomla (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการความยืดหยุ่นและการปรับแต่งเว็บไซต์อย่างละเอียด)
Joomla เป็นเครื่องมือ CMS ที่ยืดหยุ่นซึ่งสมดุลระหว่างความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงาน คุณสมบัติหลักของมันรวมถึงการปรับแต่งที่ง่าย การจัดการเนื้อหา และการสนับสนุนอย่างมืออาชีพ มันรองรับการแปลในกว่า 70 ภาษาและมี SEO และ URL ที่เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหา (SEF) พร้อมใช้งานทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Joomla
- ใช้ตัวแก้ไข WYSIWYG ของ Joomla เพื่อแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- แก้ไขเนื้อหาของคุณในขณะที่เรียกดูเว็บไซต์ของคุณไปพร้อมกันเพื่อดูตัวอย่างแบบเรียลไทม์โดยใช้ระบบแก้ไขแบบหน้าเว็บไซต์ของ Joomla
- เข้าถึงเครื่องมือ SEO ที่ติดตั้งไว้และปลั๊กอินจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหา
ข้อจำกัดของ Joomla
- การออกแบบเว็บไซต์แบบกำหนดเองโดยไม่มีประสบการณ์ด้านนักพัฒนาอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- การใช้ปลั๊กอินและโมดูลหลายตัวพร้อมกันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งของเวอร์ชันและทำให้การอัปเดตหยุดทำงาน
ราคา Joomla
- ส่วนบุคคล: $99/ปี
- ธุรกิจ: 199 ดอลลาร์/ปี
- หน่วยงาน: $399/ปี
การให้คะแนนและรีวิวใน Joomla
- G2: 4/5 (380+ คะแนน)
- Capterra: 4. 2/5 (600+ รีวิว)
7. Drupal (เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง ความปลอดภัยสูง และความซับซ้อนสูง)
Drupal เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สที่มักใช้สำหรับเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนและต้องการการปรับแต่งสูง มันมีความยืดหยุ่นและโมดูลาร์มาก ทำให้เหมาะสำหรับหลายอุตสาหกรรม เช่น ค้าปลีก, ฟินเทค, การท่องเที่ยว, อีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ Drupal รองรับมากกว่า 100 ภาษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Drupal
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์มัลติไซต์และ Content-as-a-Service (CaaS) ของ Drupal เพื่อการจัดการวงจรชีวิตเนื้อหาดิจิทัลอย่างครบวงจร
- ใช้ประโยชน์จากธีมที่มีอยู่และระบบเทมเพลต Twig เพื่อการปรับแต่งการออกแบบที่ยืดหยุ่น
- ปรับปรุงการเข้าถึงโดยใช้ข้อมูลเมตาที่มีโครงสร้างสำหรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ และใช้เครื่องมือบรรณาธิการเพื่อให้มั่นใจในการสร้างเนื้อหาที่เข้าถึงได้
ข้อจำกัดของ Drupal
- มันมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและต้องการความรู้ด้านการพัฒนาเว็บอย่างกว้างขวางสำหรับการตั้งค่าและการบำรุงรักษา
- การอัปเดตเป็นประจำอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ในการดูแลรักษา
ราคาของ Drupal
ใช้ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Drupal
- G2: 3. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
8. Shopify (เหมาะที่สุดสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่มีการจัดการสินค้าคงคลังและการขายที่ราบรื่น)
Shopify เป็นที่รู้จักกันดีในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างและจัดการร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Shopify คุณจะได้รับเครื่องมือสำหรับการโฮสต์เว็บไซต์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ และช่องทางการขาย ความสามารถในการค้าขายแบบหลายช่องทางของ Shopify ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับลูกค้าทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify:
- ทำให้การออกแบบร้านค้าออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยส่วนและบล็อกของเว็บเอดิเตอร์
- ปรับแต่งธีม Shopify ของคุณให้เหมาะสมกับมือถือ เพื่อให้ร้านค้าของคุณทำงานได้ดีบนทุกอุปกรณ์
- รับรายงานละเอียดเกี่ยวกับการขาย พฤติกรรมลูกค้า และข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดบนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Shopify
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายของแอปพลิเคชันสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ขาดเครื่องมือ SEO ขั้นสูง
ราคาของ Shopify
- ไลท์: $9/เดือน
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- มาตรฐาน: $79/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,400+ รีวิว)
9. Magento (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขั้นสูงที่ต้องการความสามารถในการขยายตัวและการปรับแต่ง)
Magento, ปัจจุบันคือ Adobe Commerce, เป็นโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่มีระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและปรับแต่งได้สำหรับลูกค้า B2B และ B2C ผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณ
ไม่เหมือนกับระบบจัดการเนื้อหาอื่น ๆ ระบบของเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการนำเสนอเนื้อหาและโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องในเวลาจริง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณโดยรวมด้วยเครื่องมือการจัดการสินค้าด้วย AI ระบบจัดการเนื้อหาแบบ API-first และไม่มีส่วนหัว (headless CMS) ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Magento
- จัดการเนื้อหาทั้ง B2B และ B2C ของคุณจากอินเทอร์เฟซเดียว
- ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นทุกเว็บไซต์ของคุณตามแบรนด์, แคตาล็อก, ประเทศ, และสกุลเงินของคุณ
- เข้าถึงการปรับแต่งส่วนบุคคลอย่างไร้ขีดจำกัดด้วยโซลูชัน Adobe Experience Cloud ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Magento
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบำรุงรักษา CMS อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย
- เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีทีมพัฒนาภายในองค์กร
ราคา Magento
- Adobe Commerce Pro: กำหนดราคาเอง
- บริการจัดการ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Magento
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 500+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. TYPO3 (เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจัดการหลายภาษาและหลายเว็บไซต์)
TYPO3 เป็นระบบจัดการเนื้อหาสำหรับองค์กรแบบโอเพนซอร์สที่เติบโตด้วยชุมชนทั่วโลกที่กว้างขวางระบบจัดการเนื้อหาอัจฉริยะช่วยให้สามารถส่งมอบเนื้อหาของคุณไปยังหลายแพลตฟอร์มดิจิทัลและจัดการทั้งหมดด้วยเวิร์กโฟลว์การเขียนเนื้อหาอัจฉริยะ, DAM และ SEO
คุณสมบัติเด่นของ TYPO3
- จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ไม่จำกัดจำนวนโดยใช้ความสามารถของ TYPO3 สำหรับเว็บไซต์หลายแห่งและหลายภาษา พร้อมการแปลภาษาท้องถิ่นแบบกำหนดเองในการติดตั้งเพียงครั้งเดียว
- รักษาประสบการณ์ผู้ใช้ที่สม่ำเสมอและน่าสนใจในทุกอุปกรณ์ ช่องทาง และผู้ใช้
- ผสานรวมช่องทางการตลาดดิจิทัลทั้งหมดของคุณไว้ในระบบหลังบ้านของ TYPO3 เพื่อการจัดการที่ราบรื่นโดยไม่ต้องสลับระบบอยู่ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ TYPO3
- ผู้ใช้บางรายสังเกตเห็นประสิทธิภาพลดลงบนอุปกรณ์มือถือ
- ผู้ใช้ประสบปัญหาขาดแคลนนักพัฒนาที่มีความสามารถและมีผู้ใช้จำนวนมากที่ไม่ช่วยเหลือซึ่งกำลังทำงานกับ TYPO3
ราคาของ TYPO3
ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิว TYPO3
- G2: 3. 9/5 (30+ คะแนน)
- Capterra: 3. 9/5 (25+ คะแนน)
11. Hubspot CMS (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการเนื้อหาเข้ากับการตลาดและ CRM)
HubSpot นำเสนอซอฟต์แวร์ CMS (Content Hub) ที่เน้นการดึงดูดการเข้าชม สร้างโอกาสในการขาย และเพิ่มรายได้ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การสร้างและจัดการเว็บไซต์ธุรกิจสมัยใหม่เป็นเรื่องง่าย และมีเครื่องมือ CMS ที่มีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถใช้ได้โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค
จุดเด่นของมันคือสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มลูกค้าของ HubSpot ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการในการสร้างเว็บไซต์ เปิดตัวแคมเปญการตลาด ดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และติดตามลูกค้าเป้าหมายได้จากที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- ผสานการทำงานกับชุดเครื่องมือด้านการตลาด การขาย การบริการ และ CRM ของ HubSpot
- สร้างและจัดการเนื้อหาด้วยธีมเว็บไซต์และแม่แบบหน้าที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เข้าถึงห้องสมุดที่มีเทมเพลตมากกว่า 3,500 แบบ ทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย พร้อมโมดูลลากและวางแบบเนทีฟ
ข้อจำกัดของ Hubspot
- การย้ายข้อมูลไปยัง HubSpot อาจมีความท้าทาย เช่น การซ้ำซ้อนของข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
- ผู้ใช้มักประสบปัญหาเมื่อต้องการผสานรวมเว็บไซต์ที่มีอยู่กับ HubSpot โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการผสานรวม CRM
ราคาของ Hubspot
- แผนมืออาชีพ: $300/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: $900/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
คุณรู้หรือไม่? ประวัติของระบบการจัดการเนื้อหาเริ่มต้นขึ้นในปี 1989 เมื่อทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ได้เสนอระบบไฮเปอร์เท็กซ์บนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า HTML และได้เขียนซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ในช่วงปลายปี 1990
12. Contentful (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งมอบเนื้อหาแบบหลายช่องทางด้วยสถาปัตยกรรมแบบไม่มีส่วนหัว)
Contentful ทำให้เนื้อหาเป็นมาตรฐานและซิงค์ข้อมูลในที่เดียว พร้อมทั้งจัดโครงสร้างประสบการณ์สำหรับหลายแบรนด์ หลายภูมิภาค และหลายช่องทาง หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือสามารถอ้างอิงเนื้อหาดิจิทัลทั้งหมดของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ บทความ ฯลฯ เพื่อสร้างกราฟเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของ Contentful
- ร่วมมือกับทีมของคุณในโหมดแสดงตัวอย่างสดเพื่อการมองเห็นและการปรับแต่งเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การท่องเว็บด้วยตัวกรองที่สร้างไว้ล่วงหน้าและตัวกรองที่ปรับแต่งเอง
- ออกแบบและสร้างโมเดลเนื้อหาโดยการสร้างประเภทเนื้อหาด้วยเครื่องมือสร้างประเภทเนื้อหา AI
ข้อจำกัดของเนื้อหา
- ผู้ใช้ต้องทำความคุ้นเคยกับแนวทางที่เน้น API เป็นอันดับแรก ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ที่ต้องการรองรับหลายสกุลเงินหรือการจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาของ Contentful
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Contentful
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
13. Webflow (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาพและเปิดตัวเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Webflow เป็นแพลตฟอร์มออกแบบเว็บไซต์และระบบจัดการเนื้อหาแบบ SaaS บนคลาวด์ ที่เชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด สามารถสร้างบล็อกที่สวยงามและใช้งานได้จริง ร้านค้าออนไลน์ หน้าแลนดิ้ง เว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Webflow คือการสร้างต้นแบบแบบเรียลไทม์ (Live Prototyping) ซึ่งช่วยลดช่องว่างระหว่างแบบจำลองการออกแบบกับเว็บไซต์จริงในกระบวนการออกแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webflow
- สร้างเลย์เอาต์ของหน้าเว็บ, องค์ประกอบภาพ, รูปแบบ, และการโต้ตอบในเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ต้องใช้โค้ด
- เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณสำหรับ SEO ด้วยการเปลี่ยนเส้นทาง 301 และหน้า 401 ที่กำหนดเอง
- ปกป้องเว็บไซต์ของคุณด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น ใบรับรอง SSL ฟรี, ตัวกรองป้องกัน DDoS และรองรับเว็บไซต์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ Webflow
- รูปแบบการกำหนดราคาอาจสร้างความสับสนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อจำกัดของแผนในการใช้งานฟีเจอร์บางประการ
- เมื่อจำนวนรายการ CMS เพิ่มขึ้นเกิน 100 รายการ ผู้ใช้รายงานว่าเวลาในการโหลดช้าลงและประสิทธิภาพลดลง
ราคาของ Webflow
แผนผังไซต์ทั่วไป
- เริ่มต้น: ฟรี
- พื้นฐาน: 18 ดอลลาร์/เดือน
- CMS: $29/เดือน
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
แผนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
- มาตรฐาน: 42 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $84/เดือน
- ขั้นสูง: 235 ดอลลาร์/เดือน
แผนผังพื้นที่ทำงาน
- เริ่มต้น: ฟรี
- คอร์: 28 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- การเติบโต: 60 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ฟรีแลนซ์: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- หน่วยงาน: $42/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว Webflow
- G2: 4. 4/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
14. Craft CMS (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายพร้อมความยืดหยุ่นสำหรับนักพัฒนา)
Craft เป็นระบบจัดการเนื้อหาที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย สร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์กและเครื่องมือโอเพ่นซอร์สต่างๆ โดยรวม Craft Cloud ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้งที่สามารถปรับขนาดได้ภายในองค์กร
มันมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์มากมาย เช่น Matrix in Matrix และ Field Instances ซึ่งคุณสมบัติแรกช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการรายการที่ซ้อนกันแทนที่จะเป็นบล็อกควบคู่ไปกับบัตร รายการรายการ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองซ้ำในเลย์เอาต์ฟิลด์เดียวกัน โดยแต่ละฟิลด์จะมีตัวจัดการ คำแนะนำ และเงื่อนไขของตัวเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Craft CMS
- กำหนดเนื้อหาของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งจัดการได้จากศูนย์กลางใน Craft
- ขยายการใช้งาน Craft ด้วยปลั๊กอินหลากหลาย เช่น Google Cloud, PayPal, Azure และอื่นๆ อีกมากมาย
- ดูว่าเนื้อหาของคุณจะแสดงผลและทำงานอย่างไรแม้ในระหว่างการแก้ไขด้วยตัวอย่างสดที่สามารถแชร์ได้
ข้อจำกัดของ Craft CMS
- CraftCMS มีตัวเลือกปลั๊กอินน้อยกว่า WordPress อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น
- การสร้างแผนผังเว็บไซต์ของ Craft เมื่อมีการโหลดหน้าเว็บอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่มีหน้าจำนวนมาก
ราคาของ Craft CMS
- โซโล: ฟรี
- ทีม: $279/โครงการ
- ข้อดี: $399 ต่อโครงการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Craft CMS
- G2: 4. 2/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
15. Concrete5 (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค)
Concrete5 เป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) สำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา มาพร้อมกับชุดเครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลังและใช้งานง่าย พร้อมรองรับการแก้ไขแบบ WYSIWYG
แพลตฟอร์มอ้างว่าชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนขยายเพิ่มเติม เนื่องจาก Concrete5 กำหนดบทบาทและกลุ่มเพื่อควบคุมการเข้าถึงได้ถึงระดับบล็อกข้อความแต่ละบล็อก ทำให้การร่วมมือกันเป็นเรื่องง่ายมาก
คุณสมบัติเด่นของ Concrete5
- ติดตามการแก้ไขด้วยบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม และตรวจสอบและย้อนกลับการแก้ไขด้วยการควบคุมเวอร์ชันที่ง่ายดาย
- ปรับแต่งสิทธิ์ขั้นสูงเพื่อความปลอดภัยและการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ
- สร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิกสำหรับเนื้อหาที่พิมพ์พร้อมการบันทึกอัตโนมัติและร่าง
ข้อจำกัดของ Concrete5
- บทเรียนและทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้ที่กำลังพิจารณาเปลี่ยนจาก WordPress ไปใช้ Concrete CMS แสดงความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการย้ายข้อมูลและกลัวว่าจะสูญเสียฟังก์ชันการทำงาน
ราคา Concrete5
- แผนเริ่มต้น: $4. 99/เดือน
- แผนธุรกิจ: $19/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Concrete5
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการเขียนคำโฆษณา (พร้อมตัวอย่างคำสั่ง)
16. Silverstripe (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง)
Silverstripe เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส (CMS) ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนาเนื่องจากความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่ง
สร้างขึ้นบน PHP ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างกว้างขวางเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งทำให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งนักพัฒนาและผู้สร้างเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Silverstripe
- เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม เช่น การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานในการอนุมัติเนื้อหาด้วยปลั๊กอิน
- กำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับการแก้ไขส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ของคุณ
- แสดงโครงสร้างลำดับชั้นของหน้า, ย้ายหน้า, และอัปโหลดไฟล์โดยใช้การลากและวาง
ข้อจำกัดของ Silverstripe
- มันไม่ได้ให้ตัวเลือกมากมายสำหรับเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหรือฟังก์ชันเพิ่มเติมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการปรับแต่งอย่างมาก
- การขาดการสนับสนุนจากชุมชนอาจส่งผลต่อความพร้อมของทรัพยากร
ราคาของ Silverstripe
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Silverstripe
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
17. DotNetNuke (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กรบน. NET framework)
DotNetNuke หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ DNN เป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ที่ทรงพลังซึ่งสร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์ก Microsoft ASP. NET ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นสำหรับการสร้างและจัดการเว็บไซต์แบบไดนามิก
DNN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการผสานรวมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ของ Microsoft
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DotNetNuke
- กำหนดสิทธิ์การใช้งานลงไปยังโมดูลเฉพาะบนหน้าเพจเฉพาะ
- จัดการเว็บไซต์หลายร้อยหรือหลายพันแห่งจากอินสแตนซ์เดียวของ DNN ด้วยการจัดการหลายไซต์
- เข้าถึงส่วนขยายจากบุคคลที่สามทั้งแบบฟรีและเชิงพาณิชย์นับร้อยรายการเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
ข้อจำกัดของ DotNetNuke
- แพลตฟอร์มนี้อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเฟรมเวิร์ก ASP.NET
- ไม่อนุญาตให้จัดการประเภทเนื้อหาที่กำหนดเอง
ราคา DotNetNuke
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว DotNetNuke
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
18. Sitecore (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งได้พร้อมความสามารถทางการตลาดดิจิทัล)
Sitecore เป็นระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ระดับองค์กรที่มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านหลากหลายช่องทาง
มันผสานการจัดการเนื้อหาเข้ากับเครื่องมือการตลาดขั้นสูง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า. ความสามารถในการปรับขนาดและการผสานระบบของ Sitecore ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ครอบคลุมได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sitecore
- สร้างและเปิดตัวประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งมุ่งเน้นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- ทำงานกับเฟรมเวิร์กฟรอนต์เอนด์ล่าสุดและ DevOps แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น
- เข้าถึงตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถผสานรวมกับระบบระดับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Sitecore
- แพลตฟอร์มนี้ต้องการทักษะเฉพาะทางเพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา Sitecore
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Sitecore
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 380+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
19. Kentico (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทั้งเนื้อหาและการตลาดดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเดียว)
Kentico เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบครบวงจรที่มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่น่าสนใจ Kentico เป็นที่รู้จักในด้านความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงาน รองรับการค้าปลีกออนไลน์ การตลาดออนไลน์ และการจัดการเนื้อหาหลายภาษา
สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำโซลูชันดิจิทัลที่แข็งแกร่งไปใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Kentico
- จัดการเนื้อหาหลายช่องทางผ่านเว็บไซต์หลายแห่ง, ไมโครไซต์, แอป, อีเมล และเครือข่ายสังคมออนไลน์
- สร้างหน้าเว็บใน Page Builder แบบภาพ และเก็บเนื้อหาของคุณไว้ใน Content Hub ที่รวมศูนย์
- สร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณโดยใช้ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว และส่งมอบผ่านช่องทางต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Kentico
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าการวิเคราะห์ที่ให้มานั้นเป็นพื้นฐานและไม่ให้ข้อมูลเชิงลึก
ราคาของ Kentico
ซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS)
- ระดับมาตรฐาน: $2,050/เดือน
- ระดับขั้นสูง: $2,610/เดือน
จัดการด้วยตนเอง
- ระดับมาตรฐาน: $1,050/เดือน
- ระดับขั้นสูง: $2,110/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Kentico
- G2: 4. 4/5 (310+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (45+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ที่ดีที่สุด
20. Strapi (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง API แบบไร้หัวอย่างรวดเร็ว)
Strapi เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (Headless CMS) ที่เปิดแหล่งโค้ด (open-source) ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้าง API ได้อย่างง่ายดาย สร้างขึ้นด้วย JavaScript และสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ผ่านปลั๊กอิน Strapi มอบความยืดหยุ่นให้กับผู้พัฒนาในการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
สถาปัตยกรรมแบบไม่มีหัวของมันช่วยให้สามารถผสานรวมกับเทคโนโลยีฟรอนต์เอนด์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความเร็วและความยืดหยุ่นในโครงการของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Strapi
- ปรับแต่งแผงควบคุมผู้ดูแลระบบและ API และขยายการจัดการเนื้อหาของคุณด้วยปลั๊กอินที่กำหนดเอง
- ใช้ API จากไคลเอนต์ใดก็ได้ (React, Vue, Angular), แอปมือถือ หรือแม้แต่ IoT โดยใช้ REST หรือ GraphQL
- เชื่อมต่อฐานข้อมูล, เฟรมเวิร์กหน้าเว็บ, หรือตัวสร้างเว็บไซต์แบบสแตติกตามที่คุณต้องการ โดยไม่มีการผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใด
ข้อจำกัดของ Strapi
- ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและการกำหนดค่า
- ความสามารถในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในตัวที่จำกัด ทำให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพาปลั๊กอินจากบุคคลที่สามหรือการพัฒนาแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ดังกล่าว
ราคาของ Strapi
- แผนสำหรับนักพัฒนา: $29/เดือน ต่อโครงการ
- แผนโปร: $99/เดือน ต่อโครงการ
- แผนทีม: $499/เดือน ต่อโครงการ
คะแนนและรีวิว Strapi
- G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ไปใช้
การนำระบบ CMS มาใช้มีชื่อเสียงว่ายุ่งยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการการตลาดเนื้อหา แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณสามารถมั่นใจได้ถึงการผสานรวมที่ราบรื่นและเพิ่มศักยภาพของระบบ CMS ใด ๆ ได้:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: ก่อนที่ขั้นตอนการนำไปใช้จะเริ่มต้นขึ้น ให้กำหนดกลยุทธ์เนื้อหาโดยรวมของคุณไว้ก่อน ระบุเป้าหมายที่สามารถวัดได้ เช่น จำนวนผู้ชมเป้าหมายหรือการมีอยู่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเลือกและปรับแต่งระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นของคุณ
- จัดระเบียบบทบาทของเนื้อหา: กำหนดบทบาทภายในอย่างชัดเจน เช่น ผู้สร้างเนื้อหา, บรรณาธิการ, และผู้เผยแพร่ วางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับโครงสร้างของทีม และนำไปใช้ผ่านระบบ CMS
- ให้การฝึกอบรม: แพลตฟอร์ม CMS บางแห่งมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ
- ดำเนินการประเมินความต้องการ: ประเมินความต้องการปัจจุบันและอนาคตของคุณ เช่น ความสามารถในการขยายระบบและการบูรณาการกับระบบอื่น ๆ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ให้ซับซ้อนเกินไปและช่วยให้คุณมีแนวทางที่ชัดเจน
ยกระดับการจัดการเนื้อหาของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปสำหรับการส่งมอบเนื้อหาของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การนำมาใช้ระบบจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณเป็นระบบ แต่เพียงเมื่อคุณเลือกระบบที่เหมาะสม
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ด้วยการจัดการงานที่ใช้งานง่าย, ระบบอัตโนมัติ, และการผสานรวมที่ราบรื่น, มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับความต้องการด้านเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย ใช้ ClickUp Docs, Tasks, Calendar View, และ Templates และยกระดับการสร้างเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น แล้วคุณรออะไรอยู่?
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น!