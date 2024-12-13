สำรวจตัวอย่างการทดสอบ A/B เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น

คุณภาพไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย
คุณภาพไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย
ในฐานะนักการตลาด คุณอาจเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าสับสนนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง: แคมเปญการตลาดของคุณกำลังมีประสิทธิภาพต่ำ และคุณรู้ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่าง แต่คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?
คุณควรเปลี่ยนเนื้อหาของคุณก่อนหรือไม่? บางทีคุณอาจต้องมุ่งเน้นไปที่การเลือกช่องทางการตลาดที่แตกต่างกันแทน หรือบางทีปัญหาอาจเป็นเรื่องของรสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
แน่นอนว่าการลองเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างทีละอย่างนั้นใช้เวลามากและไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยให้คุณทดสอบตัวเลือกต่างๆ ได้พร้อมกัน—นั่นคือการทดสอบแบบ A/B
การทดสอบ A/B เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเกี่ยวข้องกับการทดสอบตัวเลือกต่าง ๆ พร้อมกันเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพวกมัน ในตอนแรกถูกนำมาใช้ในหลากหลายสาขา แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นกลยุทธ์หลักในด้านการตลาด บทความนี้จะมาพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและตัวอย่างของการทดสอบ A/B
👀 คุณทราบหรือไม่? ในปัจจุบัน บริษัทชั้นนำหลายแห่งดำเนินการทดสอบ A/B มากกว่า 10,000 ครั้งต่อปี ซึ่งหลายการทดสอบมีผู้ใช้เข้าร่วมเป็นล้านคน
A/B Testing คืออะไร?
การทดสอบ A/B เปรียบเทียบสองเวอร์ชันของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อกำหนดว่าเวอร์ชันใดมีประสิทธิภาพดีกว่า หลักการนี้ถูกวางรากฐานขึ้นในทศวรรษ 1920 โดยนักสถิติชื่อ Ronald Fisher และต่อมาได้รับการนำมาใช้โดยนักการตลาดในทศวรรษ 1960 และ 1970 เพื่อประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้ในแคมเปญของพวกเขา
การทดสอบ A/B สมัยใหม่ที่เราทราบกันในปัจจุบันได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990 แม้ว่าแนวคิดหลักจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ขนาดของการทดสอบได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก—ปัจจุบันการทดสอบสามารถเข้าถึงผู้ใช้หลายล้านคน ดำเนินการแบบเรียลไทม์ และให้ผลลัพธ์ทันที
สงสัยว่าคุณจะได้อะไรจากการทดสอบ A/B? มาสำรวจประโยชน์และวิธีที่มันสามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
ประโยชน์ของการทดสอบ A/B
การเข้าใจประโยชน์ของการทดสอบ A/B ช่วยเน้นให้เห็นว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ต้องมีในเครื่องมือการตลาดของคุณ
มาดูข้อได้เปรียบหลักของมันกัน
- วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้: ทดสอบรูปแบบต่างๆ ขององค์ประกอบ เช่น หน้าเว็บ, CTA และหัวเรื่องอีเมล เพื่อวัดผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: บรรลุผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ กำจัดความคาดเดาออกจากกระบวนการตัดสินใจของคุณ
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง:เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงในแคมเปญการตลาดด้วยการทดสอบ A/B อย่างสม่ำเสมอ
- ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น: ระบุตัวชี้วัดเช่นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้, อัตราการเปลี่ยนแปลง, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, เป็นต้น, เพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวของการทดสอบของคุณได้อย่างง่ายดาย
- รับผลลัพธ์ทันที: รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็วเพื่อการปรับแต่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแม้กับชุดข้อมูลขนาดเล็ก
- ทดสอบทุกองค์ประกอบ: ทดสอบหัวข้อข่าว, ปุ่ม CTA, หรือแม้กระทั่งคุณสมบัติใหม่ ๆ—ผ่านโฆษณา, แอปพลิเคชัน, หรือเว็บไซต์—เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและอัตราการเปลี่ยนแปลง ทุกความคิดสามารถได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธได้บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ผ่านการทดสอบ
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงประโยชน์ของการใช้รูปแบบการทดสอบนี้แล้ว มาดูส่วนประกอบหลักที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้กัน
อ่านเพิ่มเติม:20 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาด B2B ที่ดีที่สุด
องค์ประกอบหลักของการทดสอบ A/B
การออกแบบการทดสอบ A/B เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ
มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการที่คุณต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม:
- สมมติฐาน: กำหนดข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังทดสอบ
- กลุ่มตัวอย่างแบบแปรผันและควบคุม: จัดสรรเวอร์ชันที่แตกต่างกันให้กับกลุ่มตัวอย่างที่แยกจากกัน โดยให้แน่ใจว่ามีความแตกต่างในข้อมูลประชากรและพฤติกรรมน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอคติ
- ขนาดตัวอย่าง: กำหนดขนาดกลุ่มตามผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและความมีนัยสำคัญทางสถิติเพื่อตรวจจับความแตกต่างที่มีความหมาย
- การปกปิดข้อมูล: ตัดสินใจว่าจะซ่อนความแปรปรวนจากผู้เข้าร่วมการวิจัย นักวิจัย หรือทั้งสองฝ่าย เพื่อลดอคติ
- ระยะเวลา: กำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญเพียงพอที่จะสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ดำเนินการทดสอบเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการรวบรวมข้อมูลที่มีน้ำหนักมากพอ แต่หลีกเลี่ยงการดำเนินการนานเกินไปเพื่อป้องกันอิทธิพลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ตัวชี้วัดหลัก: กำหนดตัวแปรที่สามารถวัดได้ซึ่งสะท้อนสมมติฐานโดยตรง
- ตัวชี้วัดรอง: ติดตามตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์
- วิธีการวิเคราะห์: เลือกวิธีการทดสอบเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติ
- กระบวนการรายงาน: จัดตั้งวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการแบ่งปันผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงลึก และข้อเสนอแนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถขับเคลื่อนการวางแผนสำหรับการทดสอบในอนาคตและการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ
ตอนนี้ มาสำรวจกระบวนการที่นำเอาองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันเพื่อการทดสอบในทางปฏิบัติ
กระบวนการทดสอบ A/B
การทดสอบ A/B เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย เช่น การรวบรวมข้อมูลการสร้างกรณีทดสอบ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์ มาดูกรอบการทำงานที่ตรงไปตรงมาซึ่งคุณสามารถใช้กับกลยุทธ์การทดสอบ A/B ทั้งหมดของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมข้อมูล
ใช้เครื่องมือเช่นGoogle Analytics เพื่อสร้างรายงานและสร้างสมมติฐานโดยการรวบรวมข้อมูลคุณภาพ
เริ่มต้นด้วยหน้าที่มีผู้เข้าชมสูงเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว โดยเน้นที่พื้นที่ที่มีอัตราการตีกลับหรืออัตราการลดลงสูง วิธีการเช่น แผนที่ความร้อน การบันทึกเซสชัน และการสำรวจ สามารถเปิดเผยพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
ขั้นตอนที่ 2: สร้างสมมติฐาน
เมื่อข้อมูลพร้อมแล้ว ให้สรุปเป้าหมายการทดสอบ A/B ของคุณให้ชัดเจน สร้างสมมติฐานโดยอิงจากแนวคิดใหม่และวิธีที่แนวคิดเหล่านั้นอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเวอร์ชันปัจจุบัน
สมมติฐานการทดสอบของคุณควร:
- ระบุปัญหาหรือความท้าทายอย่างชัดเจน
- เสนอวิธีแก้ปัญหาที่ตรงจุด
- กำหนดผลกระทบที่คาดหวังของโซลูชัน
ขั้นตอนที่ 3: สร้างเวอร์ชันที่หลากหลาย
เมื่อคุณมีสมมติฐานพร้อมแล้ว สร้างการทดสอบแบบหลากหลายโดยการเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สีของปุ่ม ข้อความบนเว็บไซต์ หรือตำแหน่งของ CTA เพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้น ให้ใช้เครื่องมือทดสอบ A/B ที่มีตัวแก้ไขภาพ
ขั้นตอนที่ 4: ทำการทดสอบ
ในขั้นตอนนี้ ให้ดำเนินการทดลองของคุณ โดยสร้างข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมของผู้เข้าชม คุณสามารถสุ่มกำหนดผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้อยู่ในกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามที่คุณอาจสังเกตเห็น การทดสอบ A/B ต้องใช้ความแม่นยำและความมุ่งมั่น—มีองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมากเกินไปอาจทำให้ยากที่จะรักษาทิศทางที่ถูกต้อง
การจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดของคุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม หนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นคือClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบของคุณได้ มาสำรวจคุณสมบัติของมันด้วยกัน
เทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp
ยกตัวอย่างเช่นแม่แบบการทดสอบ A/B ของ ClickUp แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการทดสอบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามและแสดงภาพตารางเวลา ความแตกต่าง ตัวชี้วัดสำหรับการเพิ่มอัตราการแปลง และอื่น ๆ อีกมากมาย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้การทดสอบ A/B ของคุณง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานการทดสอบ: ใช้มุมมองรายการและกระดานพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะต่างๆ เพื่อรักษาโครงสร้างและจัดการโครงการทดสอบของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สร้างภาพเส้นเวลา: วางแผนและปรับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทินและเส้นเวลา
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า ผลการทดสอบ อัตราการเปลี่ยนแปลง และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ: อัปเดตสถานะการทดสอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง ตั้งแต่การวางแผนและการเปิดตัวไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและเพิ่มเวลาของคุณ คุณสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนสถานะตามตัวกระตุ้นเฉพาะได้ คุณยังสามารถตั้งค่าตัวกระตุ้นเพื่อให้ได้รับรายงานโครงการที่สร้างโดย AI ได้อีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม: 10 เครื่องมือ CRO ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 5: รอผลลัพธ์
ปล่อยให้การทดลองดำเนินไปตามกระบวนการของมัน ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณจะทราบผลลัพธ์พร้อมสำหรับการวิเคราะห์เมื่อมีความสำคัญทางสถิติและเชื่อถือได้ มิฉะนั้นจะเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบหรือไม่
ขอเตือนอย่างเป็นกันเอง: อย่าเร่งรีบหรือชะลอการรับผลลัพธ์ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเพื่อให้การทดสอบ A/B มีความสำคัญทางสถิติ คุณจำเป็นต้องรอให้ข้อมูลแสดงรูปแบบที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 6: วิเคราะห์ผลการทดสอบ
การทดลองเสร็จสมบูรณ์แล้ว! ตอนนี้ถึงเวลาที่จะดูผลลัพธ์ เครื่องมือทดสอบ A/B ของคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแต่ละเวอร์ชัน ในการประเมินผลลัพธ์ ให้ตรวจสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติ ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวเพื่อปรับปรุงการทดสอบในอนาคต คุณสามารถทำตามกระบวนการนี้สำหรับการทดสอบทั้งหมดในอนาคต
แดชบอร์ด ClickUp
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมคือClickUp Dashboards. มันมอบเทมเพลตแดชบอร์ดหลากหลายรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ. คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดการตลาดของคุณตามตัวชี้วัด North Star และ KPI ที่เฉพาะเจาะจงได้.
เมื่อการวิเคราะห์พร้อมแล้ว คุณสามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ เนื่องจากคุณอาจไม่ได้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายในกระบวนการ และพวกเขาจะพึ่งพาการวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจ
การสื่อสารสถานะและผลการดำเนินงานของแคมเปญการตลาดระดับโลกและระดับภูมิภาคของเราไปยังหน่วยธุรกิจต่างๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยแดชบอร์ดใหม่ของเรา เราสามารถประหยัดเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
การสื่อสารสถานะและผลการดำเนินงานของแคมเปญการตลาดระดับโลกและระดับภูมิภาคของเราไปยังหน่วยธุรกิจต่างๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร ด้วยแดชบอร์ดใหม่ของเรา เราสามารถประหยัดเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
คลิกอัพ แชท
เมื่อผลลัพธ์ของคุณพร้อมแล้ว ให้แบ่งปันการวิเคราะห์ของคุณกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำเช่นนี้จะง่ายยิ่งขึ้นด้วยClickUp Chat ด้วย Chat คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปยังแพลตฟอร์มอื่นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริบทหรือประเด็นใด ๆ ทุกอย่างถูกรวมเข้าไว้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างราบรื่น
ClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์การสื่อสารเกี่ยวกับการทดสอบ A/B ได้ โดยเชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
มันทำให้การรายงานง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการแชทให้เป็นรายการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และให้สรุปโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอยู่เสมอ แม้ว่าพวกเขาจะพลาดการสนทนาก่อนหน้านี้ก็ตาม ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดการที่ดีขึ้นและการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นตลอดกระบวนการทดสอบ
ชุดทดสอบ A/B สำหรับนักการตลาด
การทดสอบ A/B อาจดูยุ่งยากหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม มีชุดทดสอบ A/B หลายชุดที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มักประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- คู่มือการทดสอบ A/B
- เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ขององค์ประกอบที่คุณต้องการทดสอบ
- เครื่องมือทดสอบ A/B เพื่อออกแบบและจัดการการทดสอบของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องคำนวณความสำคัญ
- แม่แบบหรือเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อติดตามและปรับปรุงการทดสอบของคุณ
การใช้ชุดเครื่องมือเช่นนี้และเครื่องมือเช่น ClickUp สามารถช่วยคุณทดสอบแบบ A/B กระบวนการทำงานของคุณและจัดการผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการทดสอบ A/B ในโลกจริง
ถึงเวลาแล้วที่จะดูตัวอย่างจริงว่า A/B testing ได้ช่วยบริษัทต่างๆ ปรับปรุงกลยุทธ์และองค์ประกอบต่างๆ ของพวกเขาได้อย่างไร ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเหล่านี้ คุณต้องเข้าใจว่าคุณสามารถนำ A/B testing ไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของบริบทเหล่านี้
- เว็บไซต์: การทดสอบมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน้า landing page เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมหรือเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียน
- อีเมล: มีการส่งอีเมลในรูปแบบที่แตกต่างกันไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แยกกันเพื่อเพิ่มอัตราการคลิกหรือรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
- สื่อสังคมออนไลน์: ใช้หลักในการตลาดดิจิทัลเพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเพิ่มรายได้
- มือถือ: เน้นที่แอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
เราจะดูกรณีศึกษาที่อิงตามบริบทเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
1. ตัวอย่างการทดสอบ A/B บนเว็บไซต์
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของธุรกิจที่ได้ตัดสินใจทดสอบแยกองค์ประกอบบนเว็บไซต์ของพวกเขา
กรีน
Grene แบรนด์อีคอมเมิร์ซจากโปแลนด์ที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ดำเนินการทดสอบ A/B บนเว็บไซต์ของตนอย่างประสบความสำเร็จ หนึ่งในทดสอบของพวกเขาคือการปรับปรุงหน้าตะกร้าสินค้าขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
ปัญหา: ทีมของ Grene พบปัญหาหลายประการในหน้าตะกร้าสินค้าขนาดเล็ก: ผู้ใช้เข้าใจผิดคิดว่าป้าย 'จัดส่งฟรี' สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้, ไม่เห็นราคาสินค้า, และต้องเลื่อนลงเพื่อหาปุ่ม 'ไปที่ตะกร้า' ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขาย
นี่คือลักษณะของเวอร์ชันควบคุมของหน้านี้:
วิธีแก้ไข: ทีมงานได้ปรับปรุงมินิคาร์ทโดยเพิ่มปุ่ม 'ไปที่รถเข็น' ที่ด้านบน แสดงราคาสินค้าและปุ่มลบ พร้อมทั้งเพิ่มขนาดปุ่มด้านล่างให้เด่นชัดขึ้นจากป้าย 'จัดส่งฟรี' การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำทางและประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผู้ใช้
นี่คือลักษณะของความแตกต่างของพวกเขา:
ผลลัพธ์:Grene พบผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนการเข้าชมหน้าตะกร้าสินค้า การเพิ่มขึ้นของอัตราการแปลงโดยรวมจาก 1.83% เป็น 1.96% และการเพิ่มขึ้นของจำนวนการสั่งซื้อทั้งหมดเป็นสองเท่า
ช้อปคลูส์
ShopClues แบรนด์เสื้อผ้าอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตในอินเดีย แข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย่าง Flipkart และ Amazon แม้จะเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาด แต่พวกเขาก็ทดลองใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
ปัญหา: ShopClues มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าชมที่นำไปสู่การสั่งซื้อจากหน้าแรก หลังจากวิเคราะห์องค์ประกอบของหน้าแรก พวกเขาพบว่าลิงก์ในแถบนำทางด้านบน โดยเฉพาะหมวดหมู่ขายส่ง ได้รับคลิกจำนวนมาก พวกเขาตระหนักว่าการนำผู้ใช้ไปยังหน้ารายละเอียดหมวดหมู่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยให้ผู้ใช้เรียกดูหน้าแรก
นี่คือเวอร์ชันควบคุมของพวกเขา:
วิธีแก้ไข: ทีมงานตั้งสมมติฐานว่าควรเปลี่ยนหมวดหมู่ขายส่งเป็นหมวดหมู่อื่น เช่น ซูเปอร์เซฟเวอร์บาซาร์ และย้ายปุ่มขายส่งจากด้านบนไปไว้ด้านซ้าย เป้าหมายคือเพื่อปรับปรุงการจัดวางให้สอดคล้องกันมากขึ้นและนำทางผู้เข้าชมไปยังหน้าหมวดหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่พวกเขาตัดสินใจปรับปรุงหน้าเว็บ:
ผลลัพธ์: การทดสอบนี้เพิ่มจำนวนการเข้าชมต่อคำสั่งซื้อขึ้น 26% และปรับปรุงอัตราการคลิกผ่านสำหรับปุ่ม 'ขายส่ง'
เบ็คเก็ตต์ ไซโมนอง
Beckett Simonon เป็นร้านค้าออนไลน์สำหรับรองเท้าหนังที่ทำด้วยมือ มีความมุ่งมั่นในมาตรฐานทางธุรกิจที่มีจริยธรรมและความยั่งยืน
ปัญหา: บริษัทต้องการเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและการมีประสิทธิภาพในการหาลูกค้าใหม่ผ่านการโฆษณาแบบชำระเงิน รุ่นควบคุมของพวกเขาเหมือนกับหน้าแลนดิ้งเพจของอีคอมเมิร์ซทั่วไป
วิธีแก้ไข: หลังจากการวิเคราะห์เว็บไซต์เชิงคุณภาพ บริษัทได้เพิ่มข้อความที่เน้นย้ำถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างปรากฏว่าเป็นหน้าต่อไปนี้:
ผลลัพธ์: หน้าเว็บที่มีข้อความเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมและความยั่งยืน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 5%และผลตอบแทนจากการลงทุนรายปีอยู่ที่ 237%
สหพันธ์สัตว์ป่าโลก
สหพันธ์สัตว์ป่าโลก (World Wildlife Federation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังทำงานเกี่ยวกับภัยคุกคามระดับโลกที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤตอาหารและน้ำ เป็นต้น
ปัญหา: พวกเขาต้องการมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวรายเดือน
หน้าลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของพวกเขาเป็นดังนี้:
วิธีแก้ไข: ทีมงานได้ทำการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการลงทะเบียนสองอย่างง่าย ๆ: พวกเขาเพิ่มตัวอย่างของจดหมายข่าวไว้ทางขวามือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังลงทะเบียน และพวกเขาย้ายปุ่ม CTA จากกลางไปทางซ้ายเพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางการมองเห็นของผู้ใช้ได้ดีขึ้น
นี่คือรูปแบบที่พวกเขาสร้างขึ้น:
ผลลัพธ์: ความแตกต่างระหว่างการลงทะเบียนของทั้งสองเวอร์ชันนี้สูงถึง 83%
2. ตัวอย่างการทดสอบอีเมลแบบ A/B
ต่อไปคือสถานการณ์การทดสอบ A/B ทางอีเมล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดในอีเมลสามารถดึงดูดผู้ใช้ได้มากขึ้น
เมล์เลอร์ไลท์
MailerLite บริษัทด้านการตลาดผ่านอีเมล ทำการทดสอบ A/B กับหัวเรื่องอีเมลอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างการมีส่วนร่วม
ปัญหา: ทีมต้องการตรวจสอบว่าผู้ติดตามของพวกเขาชอบหัวข้ออีเมลที่ดูหรูหราและเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิค หรือข้อมูลที่ชัดเจนและกระชับเพียงพอแล้ว พวกเขาจึงสร้างสมมติฐานสำหรับการทดสอบแบบแยกกลุ่มเพื่อทดลองนี้
วิธีแก้ไข: บริษัทได้ส่งหัวข้ออีเมลที่แตกต่างกันไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานนี้ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการทดสอบนี้คือจำนวนการคลิกที่ลิงก์บทความหลังจากผู้สมัครสมาชิกเปิดอีเมล นี่คือตัวอย่าง:
ผลลัพธ์: จากการทดลองพบว่าผู้ชมชอบหัวข้อที่ชัดเจนและกระชับ
3. ตัวอย่างการทดสอบ A/B บนโซเชียลมีเดีย
กรณีศึกษาทางสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าการทดสอบ A/B ทำงานอย่างไรในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
เวสเทียร์
Vestiaire เป็นตลาดออนไลน์ระดับโลกสำหรับสินค้าแฟชั่นหรูหรา
ปัญหา: พวกเขาต้องการเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์การช้อปปิ้งโดยตรงใหม่ของพวกเขาบน TikTok พวกเขายังมุ่งหวังที่จะเพิ่มการรับรู้ในกลุ่มคนรุ่น Gen Z อีกด้วย
วิธีแก้ไข: เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของ Vestiaire ได้ติดต่อผู้มีอิทธิพลแปดคนเพื่อสร้างเนื้อหาที่มี CTA แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์ เอเจนซี่ได้มอบอิสระในการสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ให้กับผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ในการพัฒนาโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย
ผลลัพธ์:โพสต์เหล่านี้สร้างการติดตั้งแบบออร์แกนิกให้กับ Vestiaire มากกว่า 1,000 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้นำครีเอทีฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้ในการโฆษณาแบบชำระเงิน ส่งผลให้มีการติดตั้งมากกว่า 4,000 ครั้ง โดยลดต้นทุนต่อการติดตั้งลงได้ 50%
กลุ่มโรงแรมพัลลาเดียม
กลุ่มโรงแรมพัลลาเดียมเป็นกลุ่มโรงแรมหรูที่ก่อตั้งในประเทศสเปน พวกเขามีโรงแรมหรูหลายแห่งทั่วโลกที่ให้บริการชั้นหนึ่งแก่ลูกค้าของพวกเขา
ปัญหา: พวกเขาต้องการทดลองขยายธุรกิจโดยใช้ฟีเจอร์ตัวคูณการประมูลของ Meta และแคมเปญช้อปปิ้ง Advantage+
วิธีแก้ไข: พวกเขาได้ทำการทดสอบแบบ A/B โดยใช้แคมเปญการช้อปปิ้ง Advantage+ ตามปกติหนึ่งแคมเปญ และอีกแคมเปญหนึ่งใช้ตัวคูณการเสนอราคาเพิ่มเติมจากแคมเปญการช้อปปิ้ง Advantage+ ทั้งสองแคมเปญใช้โฆษณาภาพถ่ายและวิดีโอ โดยมีการจัดสรรงบประมาณโฆษณาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสองชุดนำเสนอข้อเสนอส่งเสริมการขายและแสดงให้ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเห็น
ผลลัพธ์: การทดสอบดำเนินไปเป็นเวลา 15 วัน และกลุ่มโรงแรมพบว่าแคมเปญการช้อปปิ้ง Advantage+ ของพวกเขาทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้งานเดี่ยวๆ พวกเขา แสดงผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณาสูงขึ้น 84% ต้นทุนต่อการซื้อลดลง 50% และจำนวนการซื้อเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ลา เรดูต์
ลา เรดัวต์ เป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่ทันสมัยและยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงชีวิตครอบครัวของลูกค้าให้ดีขึ้น
ปัญหา: แบรนด์ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่และเพิ่มยอดขายออนไลน์
วิธีแก้ไข: เอเจนซี่การตลาดของ La Redoute ได้ร่วมมือกับผู้สร้างคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงเพื่อออกแบบโฆษณาในสไตล์ที่เหมาะกับรีลบนโซเชียลมีเดีย ผู้สร้างคอนเทนต์ใช้เอฟเฟ็กต์ภาพ, ดนตรี, และการเล่าเรื่องเพื่อทำให้โฆษณาดึงดูด, น่าติดตาม, และน่าเพลิดเพลินสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
จากนั้นหน่วยงานได้ดำเนินการทดสอบ A/B กับแคมเปญ Advantage+ และโฆษณาบนโซเชียลมีเดียตามปกติของพวกเขา โดยเปรียบเทียบกับโฆษณาที่มีสไตล์ 'ภาษาของรีล' และปรับปรุงแคมเปญของพวกเขาใหม่
ผลลัพธ์: โฆษณาที่นำโดยผู้สร้างช่วยเพิ่มการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์และยอดขายของ La Redoute. ภายใน 35 วัน โฆษณาที่ใช้ 'ภาษาของรีล' นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนจากการลงทุนในโฆษณา 51% การซื้อเพิ่มขึ้น 35% ค่าใช้จ่ายต่อการซื้อลดลง 26% และการเพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏบนรีลและสตอรี่ 37%.
4. ตัวอย่างการทดสอบ A/B บนมือถือ
สุดท้ายนี้ นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการทดสอบแบบแยกส่วนในแอปพลิเคชันมือถือและหน้าเว็บที่ปรับให้เหมาะกับมือถือ
อย่างง่าย
Simply เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เครื่องดนตรีต่างๆ ในรูปแบบที่สนุกและง่ายดาย
ปัญหา: พวกเขาต้องการเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงหน้าจอการซื้อใหม่ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ไม่โดดเด่นเพียงพอ นอกจากนี้ ไอคอนสีขาวไม่สามารถสื่อถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายได้ และการจัดวางในแนวนอนไม่สะดวกต่อผู้ใช้
นี่คือหน้าเพจที่มีอยู่ของพวกเขา:
วิธีแก้ไข: พวกเขาสร้างตัวเลือกหลายแบบสำหรับหน้าจอการซื้อโดยมีคำรับรองในรูปแบบวิดีโอหรือคำพูด และลดจำนวนคลิกในการซื้อ นอกจากนี้ รายการข้อมูลเชิงลึกถูกจัดวางในแนวตั้งในการออกแบบใหม่:
ผลลัพธ์: พวกเขาติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรก แต่รอวิเคราะห์จนกว่าจะมีชุดตัวอย่างที่ใหญ่พอ เมื่อพร้อมแล้ว การวิเคราะห์ของพวกเขาเผยให้เห็นว่าการออกแบบใหม่ส่งผลให้ยอดการซื้อเพิ่มขึ้น 10%
เครือข่ายการต้อนรับ
Hospitality Net เป็นเครื่องมือการจองโรงแรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจองโรงแรมออนไลน์ผ่านเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของพวกเขาได้
ปัญหา: หลังจากการระบาดของโรคระบาด การจองผ่านมือถือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นนี้ พวกเขาต้องการทดสอบแบบแยกเวอร์ชันของเครื่องมือจองผ่านมือถือสองเวอร์ชัน คือ 'แบบง่าย' และ 'แบบไดนามิก'
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของโมเดลการจองแบบ 'ง่าย' และ 'ไดนามิก' ของพวกเขา:
วิธีแก้ไข: พวกเขาใช้การทดสอบ A/B แบบเปลี่ยนเส้นทางเพื่อดำเนินการทดสอบ โดยแบ่งเซสชันทั้งหมดออกเป็นสองกลุ่มเท่า ๆ กัน ระหว่างระบบจองแบบเรียบง่ายและแบบไดนามิก การทดสอบดำเนินไปเป็นเวลา 34 วัน โดยรวบรวมข้อมูลจาก 113,617 เซสชันตลอดระยะเวลาการทดสอบ
ผลลัพธ์: บริษัทคาดว่าจะมีความแตกต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างสองระบบจองอยู่ที่ 10-15% อย่างไรก็ตาม ระบบจองแบบไดนามิกแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราการเปลี่ยนแปลงถึง 33%
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการทดสอบ A/B ที่ควรหลีกเลี่ยง
การทดสอบ A/B ต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรอย่างมาก เป็นเรื่องน่าหงุดหงิดเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการเนื่องจากความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มาดูข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักทำ เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้
การตัดสินใจที่เร็วเกินไป
ผู้จัดการหลายคนไม่รอจนกว่าการทดสอบจะเสร็จสิ้น เนื่องจากพวกเขาสามารถดูผลลัพธ์ได้แบบเรียลไทม์ จึงมักตัดสินใจอย่างเร่งรีบเพื่อประหยัดเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่อิงจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน
การเลือกตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน
หากคุณดูตัวชี้วัดหลายตัวพร้อมกัน คุณจะเริ่มพบความสัมพันธ์ที่ไม่มีอยู่จริง การออกแบบการทดสอบที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญเท่านั้นเพื่อติดตาม หากคุณตัดสินใจวัดตัวชี้วัดหลายตัว คุณเสี่ยงที่จะเห็นความผันผวนแบบสุ่ม นอกจากนี้คุณยังเสี่ยงที่จะเสียสมาธิจากการมุ่งเน้นที่ตัวแปรเฉพาะและมองข้ามการเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่สำคัญ
การทดสอบซ้ำไม่เพียงพอ
ไม่มีบริษัทมากนักที่ทำการทดสอบซ้ำ หลายบริษัทมักเชื่อว่าผลลัพธ์ของตนถูกต้อง แม้ว่าจะมีความสำคัญทางสถิติสูง ผลลัพธ์บางอย่างก็อาจเป็นผลบวกลวงได้
การทำการทดสอบซ้ำอาจมีความซับซ้อนอย่างน่าพอใจ เนื่องจากผู้จัดการมักไม่ต้องการที่จะทำลายผลการทดสอบก่อนหน้านี้ของตน อย่างไรก็ตาม ยิ่งคุณทำการทดสอบ A/B มากเท่าใด โอกาสที่ผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างของคุณจะผิดพลาดก็จะสูงขึ้นเท่านั้น
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นผลลัพธ์ที่เห็นผลจริงด้วยการทดสอบ A/B และ ClickUp
การทดสอบ A/B สามารถมอบข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือคู่แข่งของคุณได้ การทดสอบที่ประสบความสำเร็จแต่ละครั้งช่วยให้คุณเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้น ด้วยการทดสอบซ้ำแต่ละครั้ง คุณจะพบสิ่งที่ได้ผลดีที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ClickUp นำเสนอแดชบอร์ดและเทมเพลตที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบ A/B ของคุณโดยการติดตามข้อมูลเชิงลึกและแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบภาพ ซึ่งช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการคิดมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติเช่น ClickUp Chat สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยการทำหน้าที่เป็นที่ทำงานและช่องทางการสื่อสารของคุณ
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดในระดับและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ!