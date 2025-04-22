10 แม่แบบรายงาน ClickUp และ Google Analytics ฟรี

โต๊ะทำงานของคุณเต็มไปด้วยกระดาษโน้ตและเอกสารที่พิมพ์ออกมา ซึ่งแต่ละแผ่นมีข้อความที่เข้าใจยากหรือไม่? คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสู้กับสเปรดชีต พยายามหาสัญญาณท่ามกลางความวุ่นวายใช่ไหม? ฟังดูคุ้นๆ ใช่ไหม?
ธุรกิจทุกแห่งกำลังเผชิญกับความท้าทายในการค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจในมหาสมุทรของข้อมูลนี้ แต่เดี๋ยวก่อน! ยังมีแสงแห่งความหวัง—เครื่องมือและเทมเพลตการวิเคราะห์ที่หลากหลายซึ่งพร้อมให้ใช้เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มีความหมายได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการทำงานด้วยตนเอง
ไม่ว่าคุณต้องการวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณหรือคู่แข่งประสิทธิภาพทางธุรกิจรายไตรมาส หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติและง่ายขึ้น
ติดตามเราไปพร้อม ๆ กันขณะที่เราแนะนำให้คุณรู้จักกับเทมเพลตการวิเคราะห์ข้อมูลฟรีต่าง ๆ จาก Google และ ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์คืออะไร?
เทมเพลตการวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้คุณตีความได้ดีขึ้น คุณสามารถใช้เทมเพลตการวิเคราะห์สำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจต่างๆ เช่น การขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า การเงินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อทำให้การรายงานประจำเดือนของคุณรวดเร็วขึ้น
พวกเขาสามารถช่วยคุณได้:
- ให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการทำงานและไม่มีการมองข้ามสิ่งใด
- ให้รูปแบบที่สม่ำเสมอสำหรับข้อมูล โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีนักวิเคราะห์หลายคนทำงานร่วมกันในโครงการเดียว
- กำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การจัดระเบียบข้อมูล ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูงและการตัดสินใจ
- ทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนในทีม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถใช้เทมเพลตการวิเคราะห์เพื่อติดตาม KPI ของการจัดการผลิตภัณฑ์หรือวัดความต้องการของลูกค้าและวางแผนความต้องการของผลิตภัณฑ์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการวิเคราะห์ดี?
คุณสามารถใช้เทมเพลตการวิเคราะห์สำหรับกระบวนการทางธุรกิจเกือบทุกประเภทได้ แต่คุณจะเลือกเทมเพลตการวิเคราะห์สำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร? นี่คือคำแนะนำบางประการที่จะช่วยคุณ
- กำหนดความต้องการของคุณ: เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว คุณจะสามารถคัดเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: โปรดจำไว้ว่านักวิเคราะห์ธุรกิจอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ดังนั้นควรเลือกเทมเพลตที่ใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: แม้ว่าเทมเพลตการวิเคราะห์จะเป็นพื้นฐานในการสร้างรายงานของคุณ คุณควรสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณได้มากขึ้น เลือกเทมเพลตที่ให้ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งได้
- การมองเห็นที่ชัดเจน: หนึ่งในข้อกำหนดหลักของเทมเพลตการวิเคราะห์คือความสามารถในการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนได้ดี เลือกเทมเพลตที่ นำเสนอการมองเห็นข้อมูลที่ชัดเจน
10 แม่แบบการวิเคราะห์ฟรีสำหรับทุกธุรกิจ
แม้ว่าแม่แบบจะสามารถใช้ได้กับธุรกิจหรือหน้าที่ใด ๆ ก็ตาม แต่เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่มีขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกกรณี!
ดังนั้น เราได้คัดเลือก 10 แม่แบบวิเคราะห์ข้อมูลฟรีที่เราชื่นชอบที่สุด ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ดีที่สุด จำเป็นที่ต้องมี และลิงก์ดาวน์โหลด เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที
พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย 🚀
1. แม่แบบการวิเคราะห์ ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUpเป็นสิ่งที่ทีมการตลาดของคุณต้องมีหากคุณวางแผนที่จะสร้างการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยหมวดหมู่ย่อยที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตตามความต้องการของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
ตารางผลการปฏิบัติงาน เป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของเทมเพลตนี้ มันให้ ภาพรวมของพารามิเตอร์ ที่ต้องการการปรับปรุงและพารามิเตอร์ที่ตรงตามความคาดหวัง
คุณยังสามารถติดตามเทรนด์บนโซเชียลมีเดียและตรวจสอบช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพดีและช่องทางที่ต้องการการปรับปรุงได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดของคุณให้เหมาะสมได้
หมวดหมู่ย่อยที่ละเอียด ของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้นและปรับแต่งแคมเปญของคุณให้เหมาะสม
2. แม่แบบการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญ ClickUp
แม้ว่าเทมเพลตก่อนหน้านี้จะให้พื้นฐานที่ดีในการตั้งค่าการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียของคุณ แต่คุณสามารถเจาะลึกเข้าไปในแคมเปญของคุณได้มากขึ้นด้วยเทมเพลตการติดตามและวิเคราะห์แคมเปญของ ClickUp
นี่คือแอปเทมเพลตระดับกลางที่มีสี่ประเภทการแสดงผล—มุมมองรายการ, มุมมองปฏิทิน, มุมมองเอกสาร, และมุมมองไทม์ไลน์ ในหน้าจอเดียว มุมมองที่รวมกันนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดและประหยัดเวลา
อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเทมเพลตนี้คือ ตัวเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 10 รายการ ที่ช่วยให้คุณติดตามงบประมาณ ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า (CPA) วงจรการแปลงเงินสด (CCC) จำนวนคลิก และการแปลงเป็นลูกค้าได้อย่างละเอียด ดังนั้นคุณจึงมีข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนเกี่ยวกับงบประมาณ การใช้จ่าย และประสิทธิภาพการตลาดโดยรวมจากมุมมองเดียว
3. แม่แบบรายงานแคมเปญ ClickUp
เทมเพลตรายงานแคมเปญ ClickUpมอบพื้นฐานให้คุณในการสร้างรายงานแคมเปญแบบกำหนดเองฉบับแรกในรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพ
คุณสามารถใช้มันเพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของค่าใช้จ่ายทั้งหมด รายได้ อัตราการแปลง และจำนวนคลิกของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว นอกจากนี้ยังให้ ข้อมูลเชิงลึกตามช่องทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายโฆษณาของ Google ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประสิทธิภาพของโฆษณา เพื่อให้คุณทราบว่าช่องทางใดมีประสิทธิภาพดีและช่องทางใดที่ต้องการความสนใจจากคุณ
ใช้มุมมองแบบตารางเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณบนช่องทางต่าง ๆ มุมมองนี้ยังแยกการแสดงผล, จำนวนคลิกต่อค่าใช้จ่าย, การแปลง, และค่าใช้จ่ายต่อคลิกของแต่ละช่องทางให้คุณสามารถมีข้อมูลทั้งหมดในมุมมองเดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังรันแคมเปญอยู่กี่แคมเปญก็ตาม
หากคุณเป็นเอเจนซี่ ที่ดูแลแคมเปญหลายรายการ ให้กับลูกค้าของคุณ คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้เทมเพลตนี้
4. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUpมีทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจใด ๆ
ไม่ว่าทีมขายของคุณจะต้องการทำนายการคาดการณ์หรือคุณต้องการทำการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ คุณจะพบว่าเทมเพลตนี้มีประโยชน์
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองซึ่งช่วยให้คุณติดตามขั้นตอนต่างๆ ในโครงการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้ คุณสามารถ จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะให้กับข้อมูลของคุณ เพื่อให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
มุมมองแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ, กราฟแกนต์, ปริมาณงาน, และปฏิทิน, ทำให้คุณสามารถ มองเห็นข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น.
เมื่อคุณมีข้อมูลในเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการแล้ว ให้ใช้คุณสมบัติขั้นสูงของ Clickup เช่นClickUp Clipsสำหรับการบันทึกหน้าจอ หรือClickUp Automationsเพื่อแบ่งปันทรัพยากรกับทีมของคุณและทำงานร่วมกัน
5. แม่แบบรายงานการตลาด ClickUp
เราเข้าใจความเจ็บปวดที่คุณต้องเผชิญในฐานะนักการตลาด ตั้งแต่การสร้างแคมเปญ การติดตามตัวชี้วัดของลูกค้าไปจนถึงการแปลงเป็นลูกค้า การสร้างภาพและรายงานเป็นงานที่หนักมาก!
นั่นคือเหตุผลที่เราได้สร้างเทมเพลตนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณชื่นชอบทุกครั้งที่ต้องการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญใด ๆด้วยเทมเพลตรายงานการตลาดของ ClickUp คุณสามารถ สร้างและจัดการโครงการรายงานการตลาด ได้โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน มอบหมายงาน และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติการแสดงผลที่ครอบคลุมของเทมเพลต จะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทราบข้อมูลล่าสุด และสร้างรายงานที่ครอบคลุมได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูโครงการของคุณตามไทม์ไลน์หรือมุมมองปฏิทิน ให้เลือกมุมมองปฏิทินในเทมเพลต
เทมเพลตนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องการแสดงภาพตัวชี้วัดการตลาดที่สำคัญ เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลประชากรของลูกค้า และตัวเลขยอดขาย คุณสามารถใช้ClickUp DashboardsหรือTable Viewเพื่อสร้างมุมมองที่ปรับแต่งเองตามความต้องการเฉพาะของทีมได้
รายงานเมตริกโซเชียลมีเดียของ ClickUp
สำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดียที่ต้องการติดตามแคมเปญโซเชียลมีเดียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงลึกของ Facebook หรือ Twitterรายงานเมตริกโซเชียลมีเดียของ ClickUpจะช่วยให้คุณควบคุมKPI การตลาดทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพของแต่ละแคมเปญด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพที่ทรงพลัง
ไม่ว่าคุณจะรันแคมเปญ 10 แคมเปญบนแพลตฟอร์มเดียวหรือ 6 แพลตฟอร์ม, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวัดความสำเร็จและเปรียบเทียบรายงานประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองได้ เช่น เสร็จแล้ว, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ต้องทำ, เป็นต้น, ทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของตัวชี้วัดได้อย่างง่ายดาย.
อย่างไรก็ตาม จุดเด่นหลักของเทมเพลตนี้คือฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งประกอบด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองได้ 10 รายการ เช่น ผู้ติดตาม สมาชิก การเข้าชมโปรไฟล์ อัตราการส่งเสริมสุทธิ อัตราการขยายผล และการดำเนินการคลิก ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียและแสดงข้อมูลของคุณได้อย่างชัดเจน
มุมมองรายงานที่กำหนดเองให้คุณมีตัวเลือกการดูที่แตกต่างกัน เช่น ตารางเมตริก, แบบฟอร์มรายงานเมตริก, และมุมมองโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายและยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. รายงานการขายรายเดือนของ ClickUp
หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย คุณจะชื่นชอบเทมเพลตรายงานการขายรายเดือนของ ClickUp ซึ่งจะช่วยคุณติดตามการโทรขายทั้งหมดที่ทีมขายของคุณทำทุกเดือน
การมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมการขายของคุณผ่านเทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สิ่งที่ได้ผลและจุดที่คุณต้องเข้าไปแทรกแซง เทมเพลตนี้มีประโยชน์ในการ ระบุผู้ที่มีผลงานดีที่สุด จำนวนการโทรที่ทำไป อัตราการแปลง และผลกระทบที่มีต่อรายได้โดยรวมของบริษัท
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณบันทึกตัวชี้วัดหลักทั้งหมดของกิจกรรมการขายของคุณได้ รวมถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุน มันนำเสนอรูปแบบการแสดงผลที่ทรงพลังในรูปแบบกราฟและแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
สถานะที่กำหนดเองมีประโยชน์สำหรับการ กรองข้อมูลประสิทธิภาพการขายของคุณตามขั้นตอนเฉพาะของกระบวนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเองยังช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะเพื่อจัดการประสิทธิภาพการขายและติดตามความก้าวหน้าได้อีกด้วย
เทมเพลตรายงานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักขายมือใหม่และมืออาชีพที่ต้องการมีรายงานการขายทั้งหมดอยู่ในปลายนิ้ว
8. แม่แบบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp
ต้องการโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วยผลการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณหรือไม่?ใช้เทมเพลตรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ ClickUpเพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณอย่างเป็นระบบ
ไม่ว่าคุณต้องการที่จะเน้นความต้องการของผู้ใช้, ปรับปรุงกระบวนการ, หรือจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการระบุผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล, คุณจำเป็นต้องมีแบบรายงานที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำเสนอผลการค้นพบของคุณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนและกระชับ. นั่นคือจุดประสงค์ของแบบรายงานนี้อย่างแท้จริง.
คุณสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อ กำหนดปัญหาของคุณ, วิธีการวิจัย และสร้างเวิร์กโฟลว์ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ ใช้มุมมองบอร์ดภายในเทมเพลตเพื่อแสดงแนวโน้มข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่สมบูรณ์และชัดเจน
นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมเมนูแบบเลื่อนลงที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อช่วยคุณจัดรูปแบบรายงานของคุณให้ดีขึ้น
9. เทมเพลต Google Analytics 4 Looker Studio โดย Porter
หากคุณเป็นผู้จัดการ SEO ที่ต้องการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ หรือเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มี Google Analytics และต้องการ ติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ แล้ว Google Analytics 4 Studio Template นี้คือสิ่งที่คุณต้องการ
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, ผลลัพธ์ของแคมเปญ, กิจกรรม, หน้า landing page, และการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ/เว็บไซต์
ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดมีความเข้าใจง่าย และช่วยให้คุณค้นหาคำตอบสำหรับคำถามสำคัญ เช่น จำนวนการเข้าชมหน้าเว็บที่เว็บไซต์สร้างขึ้น และวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจมากขึ้น หรือมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ค้นหาอัตราการกลับมาใช้ซ้ำของผู้ใช้และลูกค้า คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละแหล่งที่มาของการเข้าชม และทำอีกมากมาย
10. แม่แบบรายงาน Google Analytics โดย Agency Analytics
เทมเพลตนี้มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณปรับปรุงการวิเคราะห์เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลต Google Analytics ที่รวมตัวชี้วัดการตลาดที่สำคัญ เช่น การแปลง, อัตราการมีส่วนร่วม, และเซสชั่นเว็บไซต์ โดยไม่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาด คุณจะชื่นชอบเทมเพลตที่ทรงพลังนี้จาก Agency Analytics
เพียงเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงเทมเพลตที่ดึงข้อมูลเมตริกสำคัญของเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานและนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่ เข้าใจง่าย เทมเพลตนี้รวบรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความคืบหน้าของแคมเปญการตลาดหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์
เทมเพลตสามารถบันทึกตัวชี้วัดสำคัญหลายประการได้ รวมถึง:
- รายละเอียดเซสชัน
- จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
- อัตราการมีส่วนร่วม
- อัตราการตีกลับ
- อัตราการคลิกผ่าน
- เพิ่มลงในตะกร้า
- รายการที่ซื้อ
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- ARPU
- การได้มาซึ่งผู้ใช้
- ข้อมูลประชากรศาสตร์
ทำให้ข้อมูลของคุณชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
เทมเพลตการวิเคราะห์สามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทและมีกรณีการใช้งานที่ไม่มีที่สิ้นสุด เทมเพลตทั้ง 10 แบบที่ระบุไว้ที่นี่สามารถให้ประโยชน์อย่างมากในการเริ่มต้นรายงานและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ClickUp มีประโยชน์สำหรับทุกทีม ไม่ว่าจะมีขนาดหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม และส่วนที่ดีที่สุดคือ? มีเทมเพลตมากกว่า 100 แบบสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่ครบครันเพื่อสร้างการวิเคราะห์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
แล้วเราบอกคุณหรือยังว่าเทมเพลตเหล่านี้ฟรี? ดังนั้นลงทะเบียนกับ ClickUpและรับของคุณตอนนี้เลย!