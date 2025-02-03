20 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาด B2B ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

B2B คือแนวทางที่ควรเลือก การขายสินค้าของคุณให้กับธุรกิจอื่นแทนที่จะขายให้กับผู้บริโภคทั่วไปนั้นมีข้อดีหลายประการ แต่กลยุทธ์นี้ก็มีศิลปะเฉพาะตัวเช่นกัน
ผู้บริโภคสามารถเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย มักตัดสินใจโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ในขณะที่ธุรกิจมักตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยอิงจากข้อมูลและเหตุผล พวกเขาต้องการสินค้าที่ดีซึ่งตรงกับความต้องการทางธุรกิจและงบประมาณของตน ง่ายๆ แค่นั้นเอง
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงลูกค้า B2B ยังคง... ซับซ้อนอยู่
หากคุณกำลังขายสินค้าให้กับผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้ชายอายุ 18 ถึง 35 ปี คุณจะมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างกว่ามากเมื่อเทียบกับการมุ่งเป้าไปที่ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 200 คนเท่านั้น
ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะกว้างหรือเฉพาะเจาะจงเพียงใด ซอฟต์แวร์การตลาด B2B ที่เหมาะสมก็สามารถช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าใหม่ ติดต่อในเวลาที่เหมาะสม และปิดการขายได้มากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้จะดูแลส่วนที่ยากของการตลาด B2B เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ง่าย: การอธิบายว่าทำไมผลิตภัณฑ์ของคุณจึงดีที่สุด
นี่คือ 20 เครื่องมือการตลาดที่จะช่วยคุณดึงดูดลูกค้า B2B มากขึ้นในปี 2024
การตลาด B2B คืออะไร?
การตลาด B2B ย่อมาจาก การตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ หมายถึงการที่ธุรกิจหนึ่งพยายามหาธุรกิจอื่นเพื่อซื้อสินค้าของตน แทนที่จะพยายามดึงดูดผู้บริโภคทั่วไป
ในการตลาด B2B กลุ่มเป้าหมายของคุณคือธุรกิจอื่น ๆ และกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจเหล่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงหัวหน้าแผนก ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้บริหารระดับสูง
ซอฟต์แวร์การตลาด B2B นั้นเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างเมตาของการตลาด B2B จริงๆ พวกเขากำลังพยายามดึงดูดธุรกิจของคุณให้ซื้อซอฟต์แวร์ของพวกเขา ดังนั้นทุกครั้งที่คุณเห็นโฆษณา ได้รับอีเมล หรืออ่านบทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การตลาดใหม่ ๆ คุณกำลังเห็นการตลาด B2B ในปฏิบัติการ แม้แต่บทความนี้ที่คุณกำลังอ่านอยู่ตอนนี้ ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาด B2B เช่นกัน ?
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการตลาด B2B
ซอฟต์แวร์การตลาด B2B ที่แตกต่างกันมีวัตถุประสงค์และแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน คุณอาจลงเอยด้วยการเลือกโปรแกรมสองหรือสามโปรแกรมที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพื่อครอบคลุมความต้องการทางการตลาดทั้งหมดของคุณ—หนึ่งสำหรับเนื้อหา หนึ่งสำหรับอีเมล และอื่นๆ แต่สำหรับโปรแกรมใดๆ ที่คุณซื้อ คุณควรมองหาคุณสมบัติสามประการนี้เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมนั้นรองรับอนาคต:
- ปรับขนาดได้: เมื่อความพยายามทางการตลาดของคุณเริ่มเห็นผล คุณจะต้องเพิ่มบัญชีในแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและส่งอีเมลมากขึ้นในแต่ละแคมเปญการตลาดทางอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนที่คุณเลือกมีพื้นที่รองรับการเติบโตทันทีและโปรแกรมอนุญาตให้คุณอัปเกรดแผนได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- ประหยัดงบประมาณ: เครื่องมือการตลาด B2B ที่ทรงพลังที่สุดบางตัวอาจเกินงบประมาณของธุรกิจขนาดเล็ก หากคุณไม่สามารถจ่ายสำหรับระบบที่ครอบคลุมที่สุดได้ ให้มองหาซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบการกำหนดราคาแบบฟรีเมียมเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้และสามารถอัปเกรดได้เมื่อคุณเติบโต
- ไม่มีฟังก์ชันซ้ำซ้อน: คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสำหรับสิ่งเดียวกันสองครั้ง เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมความต้องการทางการตลาดส่วนใหญ่ของคุณ และเพิ่มเครื่องมืออื่น ๆ เข้าไปในระบบของคุณก็ต่อเมื่อมีเครื่องมืออื่นที่สามารถทำหน้าที่ที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
20 ตัวเลือกซอฟต์แวร์การตลาด B2B ที่ดีที่สุด
ซอฟต์แวร์ที่ดีก็เหมือนกับสมาชิกทีมที่ดี: การมีมันอยู่รอบตัวทำให้งานของทุกคนง่ายขึ้นและสนุกมากขึ้น ดังนั้นเตรียมตัวพบกับ VIP (โปรแกรมที่สำคัญมาก) ของทีมการตลาด B2B ของคุณ เพราะเครื่องมือ 20 นี้จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณไปอย่างสิ้นเชิง
1.คลิกอัพ
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด B2B ของคุณ พร้อมทั้งปรับปรุงการร่วมมือในทีม และรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณต้องการ ClickUp—ซอฟต์แวร์เพิ่มผลผลิตที่ดีที่สุด ?️
ClickUp มีคุณสมบัติที่หลากหลายและยืดหยุ่นสำหรับทีม CRM, ทีมขาย, และทีมการตลาด ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการมองเห็นภาพของกระบวนการขายของคุณ, เขียนสคริปต์การขาย, หรือสร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณ, ClickUp คือคำตอบของคุณ. ออกแบบมาเพื่อธุรกิจทุกประเภท, แพลตฟอร์มทรงพลังนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยเครื่องมือการร่วมมือที่มีให้ในตัว, มากกว่า 15 รูปแบบการมองเห็น, มากกว่า 1,000 การเชื่อมต่อ, และคลังแบบฟอร์มที่กว้างขวาง.
พูดง่ายๆ คือ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเปิดตัวแคมเปญ B2B ที่ประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณในแผนการตลาด, บทพูดการขาย, คู่มือสไตล์, แนวทางการสื่อสาร, และเอกสารเขียนอื่น ๆ
- แดชบอร์ดของ ClickUpแสดงเมตริกสำคัญให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถติดตามอัตราการแปลงของแคมเปญล่าสุด มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าใน CRM หรือ KPI อื่นๆ ได้
- ClickUp Automationsทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจัดการงานที่ซ้ำซากและยุ่งเหยิงโดยอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะลูกค้า และการจัดระเบียบข้อมูลใหม่
- ClickUp AIถูกออกแบบมาเพื่อบทบาทเฉพาะในองค์กรของคุณโดยเฉพาะ สามารถช่วยทีมของคุณในการเขียน แก้ไข และจัดรูปแบบเนื้อหา ระดมความคิดสำหรับแคมเปญ ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัด
- เนื่องจาก ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- คุณสมบัติบางอย่างบนเว็บแอปยังไม่มีให้บริการบนแอปมือถือ
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,705+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,795 รายการ)
2. ฮับสปอต
HubSpot เปรียบเสมือนการได้ซอฟต์แวร์การตลาด B2B ถึงหกรายการในหนึ่งเดียว เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์การตลาดแบบรวมทุกอย่างในหนึ่งเดียวเลยก็ว่าได้ ?
HubSpot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่มี "ฮับ" ต่างๆ สำหรับทีมการตลาด, ทีมขาย, ทีมสนับสนุนลูกค้า, ทีมเนื้อหา, ทีมปฏิบัติการ, และทีมอีคอมเมิร์ซของคุณ การมีทีมทั้งหมดอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวจะช่วยให้ติดตามลูกค้าได้ง่ายขึ้นในเวลาที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้ทีมทำงานแยกส่วน ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ทำให้การสร้างแผนการสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัสกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น—เพราะการสื่อสารคือกุญแจสำคัญ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านเว็บไซต์ช่วยให้คุณสามารถแชทกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณหรือรวบรวมข้อมูลติดต่อของพวกเขา
- เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติในตัวช่วยให้คุณดำเนินแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เครื่องมือรายงานช่วยให้คุณสามารถติดตามความสำเร็จของแคมเปญของคุณได้
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนบ่นว่าฟีเจอร์ที่ดีที่สุดบางตัวของ HubSpot มีให้ใช้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอาจเป็นเรื่องท้าทายในการสร้างรายงานที่กำหนดเองและรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ
การกำหนดราคา
เฉพาะศูนย์การตลาด:
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $18 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์ต่อเดือน
ชุดเครื่องมือ CRM ครบวงจร:
- แผนฟรี
- ค่าเริ่มต้น: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 1,600 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (10,105+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,650+ รีวิว)
3. แอคทีฟแคมเปญ
แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ B2B นี้มีเครื่องมือสำหรับทีมการตลาด ทีมขาย และทีมอีคอมเมิร์ซของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติ คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารของคุณ ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และส่งข้อมูลลูกค้าไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติตัวนี้จะช่วยให้กระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณเป็นระบบมากขึ้น และทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น. คุณสามารถทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ต้องทำงานหนัก และยังมีเวลาสำหรับเวลาผ่อนคลายในตอนเย็น. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบอีเมลอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดข้อความต้อนรับหรือใช้การแบ่งกลุ่มเพื่อส่งการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการสื่อสารเมื่อมีการทิ้งรถเข็นสินค้า
- คะแนนการติดต่อช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อให้ทีมขายของคุณสามารถติดตามได้ในเวลาที่เหมาะสม
- การผสานรวมกับ Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้การอัตโนมัติเป็นไปได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าซอฟต์แวร์นี้มีช่วงการเรียนรู้ เนื่องจากแพลตฟอร์มใช้คำที่ไม่เป็นธรรมชาติ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าทีมสนับสนุนลูกค้าของ ActiveCampaign ใช้เวลาหลายวันในการตอบกลับคำขอ
การกำหนดราคา
เครื่องมือการตลาดเท่านั้น:
- เพิ่มเติม: $49 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $149 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เครื่องมือการขายเท่านั้น:
- เพิ่มเติม: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
แพ็กเกจการตลาดและการขาย:
- เพิ่มเติม: $93 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 386 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (10,350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,250+ รีวิว)
4. ลีดฟีดเดอร์
Leadfeeder ปัจจุบันเป็นของ Dealfront ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือด้านข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและการสร้างโอกาสทางการขายหลายประเภท แต่ Leadfeeder ถือเป็นเครื่องมือที่โดดเด่นที่สุดในชุดเครื่องมือนี้
โปรแกรมนี้มอบโอกาสทางธุรกิจคุณภาพสูงให้กับคุณโดยการระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและบริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่ (แม้พนักงานของพวกเขาจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม) ดังนั้นคุณจึงสามารถเห็นได้ว่าบริษัทใดบ้างที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว และทีมขายของคุณสามารถติดตามการขายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบุผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและดูพฤติกรรมที่แท้จริงของพวกเขาขณะที่พวกเขาสำรวจเว็บไซต์ของคุณ
- ใช้การแบ่งกลุ่มเพื่อประเมินคะแนนลูกค้าเป้าหมายตามเจตนาซื้อและมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น
- กำหนดบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการติดต่อที่บริษัทซึ่งมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาดเมื่อ Leadfeeder นำเข้าข้อมูลไปยัง CRM ของพวกเขา
- ผู้อื่นรู้สึกว่าทีมสนับสนุนลูกค้าของดีลฟรอนต์ตอบสนองช้า
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $139 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (765+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
5. Ahrefs
ข้อมูลคือพลัง และเมื่อพูดถึงกลยุทธ์ SEO ของคุณ Ahrefs มอบข้อมูลอันทรงพลังให้คุณ ซอฟต์แวร์สำหรับการวิจัย SEO การวิเคราะห์ และการตรวจสอบอย่างครบวงจรนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น พวกเขามีเครื่องมือสำหรับค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในการสร้างเนื้อหา ปรับปรุงด้านเทคนิคของเว็บไซต์คุณ และแม้กระทั่งสอดส่องคีย์เวิร์ดยอดนิยมของคู่แข่ง ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดแสดงให้คุณเห็นตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญในทันทีเพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณได้
- เครื่องมือสำรวจเว็บไซต์ช่วยให้คุณติดตามอันดับคีย์เวิร์ดและแบ็คลิงก์ของคู่แข่งได้
- เครื่องมือค้นหาคำหลักช่วยคุณวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและค้นหาโอกาสใหม่
ข้อจำกัด
- รายงานแบ็คลิงก์อาจโหลดช้า และผู้ใช้บางคนบ่นว่าไม่ตรงกับแบ็คลิงก์ใน Google Analytics เสมอไป
- เนื่องจากโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติมากมาย อาจทำให้ยากที่จะหาคุณสมบัติที่คุณต้องการภายในอินเตอร์เฟซผู้ใช้
การกำหนดราคา
- ไลท์: 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $199 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน
- องค์กร: $999 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (485+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (525+ รีวิว)
6. สปราวต์ โซเชียล
หากโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญในความพยายามทางการตลาด B2B ของคุณ Sprout Social สามารถช่วยให้การสร้างเนื้อหา การเผยแพร่ และการวิเคราะห์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
มีปฏิทินเนื้อหาและเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว และผสานการทำงานกับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ—Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger และ Google Business Messages—เพื่อการเผยแพร่และกำหนดเวลาที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือฟังเสียงสังคมออนไลน์เพื่อให้คุณรับรู้ทุกความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อเสียงออนไลน์ของคุณได้อย่างครบถ้วน ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแผนเนื้อหาของคุณด้วยคลังทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ปฏิทินเนื้อหา การแสดงความคิดเห็น และการอนุมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพและเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งพร้อมกัน
- ใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่มีอยู่ในระบบและกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติไม่สามารถปรับแต่งได้หรือยังไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอ
- บางคนพบว่าเครื่องมือการฟังทางสังคมไม่ช่วยให้พวกเขาติดตามการกล่าวถึง คำหลัก หรือวลีได้เพียงพอ
การกำหนดราคา
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 399 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $499 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (2,570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (555+ รีวิว)
7. Google Analytics
หากคุณต้องการเข้าใจการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้ Google Analytics คุณสามารถตั้งค่าเพื่อติดตามข้อมูลเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ—ตั้งแต่การเติบโตของการเข้าชมแบบออร์แกนิก ไปจนถึงช่องทางที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมาจาก และประเภทของลูกค้าที่เข้าชมบ่อยที่สุด การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นปริศนา ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ, มองเห็นภาพ, และแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์แสดงเส้นทางการใช้งานของลูกค้าแบบสด ๆ บนเว็บไซต์ของคุณ และแสดงแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
- ข้อมูลผู้ชมแสดงข้อมูลประชากร ความสนใจ สถานที่ พฤติกรรม และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าการตั้งค่าแพลตฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการนั้นใช้เวลานาน
- เนื่องจาก Google รวบรวมข้อมูลผู้ใช้, ผู้ใช้บางคนกังวลเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัว
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (6,180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7,580+ รีวิว)
8. Google Search Console
พูดกันตามตรง: พวกเราทุกคนที่สร้างเนื้อหาเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา ก็เหมือนทำงานให้ Google อยู่ดี ดังนั้น เราควรรับคำแนะนำโดยตรงจากเจ้านาย (หรือก็คือบอทของ Google นั่นเอง) จะดีกว่าไหม? ?
Google Search Console แสดงวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณและอธิบายปัญหาที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่ติดอันดับ มันให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อปรากฏในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา—ฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ
- ส่งแผนผังเว็บไซต์หรือ URL แต่ละรายการของคุณเพื่อให้ถูกดึงข้อมูลและจัดอันดับได้เร็วขึ้น
- ดูปัญหาที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่ติดอันดับ
ข้อจำกัด
- ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
- มันไม่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์—ข้อมูลส่วนใหญ่จะเก่าไปสองสามวัน
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (215+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (165+ รีวิว)
9. ซูม
หากคุณไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ใต้ก้อนหินตลอดสามปีที่ผ่านมา (ซึ่งเราไม่โทษคุณเลย) คุณน่าจะเคยได้ยินและอาจเคยใช้ Zoom มาแล้ว Zoom เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และได้รับการขยายเพื่อรวมทรัพยากรที่ดีขึ้นสำหรับการจัดงานออนไลน์ขนาดใหญ่และการสัมมนาผ่านเว็บ มันช่วยให้คุณพบปะกับลูกค้าทั่วโลกแบบเห็นหน้ากันได้—ไม่ต้องใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การประชุมเสมือนจริงช่วยให้ทีมขายและทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณสามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก
- แพลตฟอร์มกิจกรรมช่วยให้คุณสามารถจัดงานประชุมออนไลน์, การฝึกอบรม, หรือการจัดแสดงสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
- ระบบนัดหมายช่วยให้ง่ายต่อการเชิญลูกค้าและแชร์ลิงก์เพื่อเข้าร่วม
ข้อจำกัด
- แผนฟรีจะสิ้นสุดการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติหลังจาก 40 นาที
- แพลตฟอร์มเคยมีปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในอดีต ดังนั้นอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $149. 90
- ธุรกิจ: 199.90
- ธุรกิจพลัส: 250 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (53,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,630+ รีวิว)
10. BuzzSumo
BuzzSumo เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา การตลาดเนื้อหา และการจัดการชื่อเสียง ทีมการตลาดเนื้อหาของคุณสามารถใช้เพื่อวางแผนปฏิทินเนื้อหาและดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิกมากขึ้น และทีมประชาสัมพันธ์ของคุณสามารถใช้เพื่อจัดการชื่อเสียงออนไลน์และสร้างการรับรู้แบรนด์ คุณยังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบคู่แข่งและก้าวล้ำหน้าเกมได้อีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือค้นหาและวิจัยช่วยให้คุณค้นหาคำค้นหาและหัวข้อการตลาดเนื้อหา SEO จากนั้นดูบทความที่มีอันดับสูงสุดเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านั้น
- คุณสมบัติการติดตามช่วยให้คุณสามารถติดตามลิงก์ย้อนกลับใหม่และตั้งค่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการกล่าวถึงแบรนด์และหัวข้อที่สำคัญสำหรับคุณ
- ฐานข้อมูลของผู้แต่ง, ผู้สร้างสรรค์, และนักข่าวช่วยคุณเชื่อมต่อกับผู้มีอิทธิพลที่มีความสนใจเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟีเจอร์การรายงานอาจมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมากขึ้น
- หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติทั้งหมดของโปรแกรมให้เต็มศักยภาพ คุณจะต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
การกำหนดราคา
- การสร้างเนื้อหา: $199 ต่อเดือน
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299 ต่อเดือน
- ห้องสวีท: $499 ต่อเดือน
- องค์กร: $999 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
11. ลีดเพจส์
ออกแบบเว็บไซต์ของคุณโดยคำนึงถึงการสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วย Leadpages แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับธุรกิจ B2B ขนาดเล็กโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการเขียนโค้ด และทุกหน้าได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะ แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถใช้งานได้อย่างไร้กังวล ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เทมเพลตเว็บไซต์หลายร้อยแบบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการแปลงยอดขาย
- เทคโนโลยี AI ช่วยให้คุณสร้างข้อความและรูปภาพสำหรับหน้าเว็บของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งช่วยคุณอธิบายประโยชน์ของสินค้าของคุณ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้รายงานว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแบบฟอร์มติดต่อที่ติดตั้งไว้ไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายได้เพียงพอ
การกำหนดราคา
- มาตรฐาน: $37 ต่อเดือน
- ข้อดี: $74 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
12. ซูโม่
คุณรู้จักป๊อปอัปที่ปรากฏบนเว็บไซต์แทบทุกแห่งที่ขอให้คุณให้ที่อยู่อีเมลเพื่อแลกกับบางสิ่งบางอย่าง (เช่น รหัสส่วนลด, อีบุ๊ก, ทรัพยากรการศึกษาฟรี) ไหม? มีโอกาสสูงที่พวกมันถูกสร้างขึ้นด้วย Sumo
แอปนี้ช่วยให้คุณเพิ่มป๊อปอัปสำหรับเก็บข้อมูลอีเมลลงในเว็บไซต์ของคุณและเพิ่มรายชื่อผู้ติดตามของคุณได้ทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามา สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าให้เรียบร้อย จากนั้นนั่งพักผ่อนและส่งอีเมลได้เลย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- หน้าต่างป๊อปอัพจะแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณแชร์อีเมลของพวกเขาเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดตามของคุณได้
- แถบอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถฝังช่องสำหรับรวบรวมอีเมลไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าเว็บและโพสต์ของคุณได้
- ปลั๊กอินสำหรับ WordPress, Shopify และ Google Tag Manager
ข้อจำกัด
- แม้ว่าแอปนี้จะมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดยอดนิยมหลายตัว แต่ผู้ใช้บางรายก็ร้องเรียนว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น
- เวอร์ชันฟรีจะแสดงแบรนด์ Sumo ในป๊อปอัปของคุณ
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $39 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 65+ รายการ)
13. ลิทมัส
เครื่องมือการตลาดทางอีเมลนี้จะพาคุณจากแนวคิดไปสู่การส่งมอบ ? ?
คุณสามารถใช้ Litmus เพื่อสร้างอีเมล, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ, ได้รับการอนุมัติ, ทดสอบ, ปรับแต่ง, ส่ง, และวิเคราะห์แคมเปญอีเมลของคุณได้จากที่เดียว. การตลาดผ่านอีเมลยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดสำหรับธุรกิจ B2B ในการโฆษณา, และเครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณทำให้ถูกต้องได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างคลังเก็บสินทรัพย์การตลาดทางอีเมลปัจจุบันของคุณ เช่น รูปภาพ กราฟิก ปุ่ม และโลโก้
- สร้างและปรับแต่งแคมเปญอีเมลด้วยเนื้อหาอีเมลแบบเรียลไทม์และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทดสอบความสามารถในการส่งถึงผู้รับเพื่อหลีกเลี่ยงการตกไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปม
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าภาพและตัวอย่างอีเมลทดสอบโหลดช้า
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบของแดชบอร์ดของคุณ
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $99 ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $199 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 6/5 (รีวิว 360+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
14. Moz
เมื่อคุณพร้อมที่จะเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกของคุณ เครื่องมือ SEO นี้จะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ?️
เช่นเดียวกับ Ahrefs หรือ Semrush, Moz เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาที่ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา B2B ของคุณและดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดอันดับของเว็บไซต์ของคุณ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง และค้นพบวิธีปรับปรุงเว็บไซต์หรือขยายเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือวิจัยคำหลักช่วยให้คุณค้นพบโอกาสในการสร้างเนื้อหา B2B ที่มีประโยชน์
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาจะแสดงวิธีการปรับปรุง SEO บนหน้าเว็บของคุณเพื่อให้หน้าแลนดิ้งหรือบล็อกของคุณติดอันดับสูงขึ้น
- เครื่องมือวิจัยลิงก์ติดตามคุณภาพและปริมาณของลิงก์ย้อนกลับไปยังเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนบ่นว่าการออกแบบไม่ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องมือที่คล้ายกัน
- บางคนพบว่าการเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคา
- มาตรฐาน: $99 ต่อเดือน
- ระดับกลาง: $179 ต่อเดือน
- ขนาดใหญ่: $299 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $599 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (385+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
15. Google Attribution
ผู้ใช้กลุ่มแรกอยู่ที่ไหน?! เพราะแอป Google นี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ?
Google Attribution ยังอยู่ในช่วงทดสอบเบต้า แต่สามารถทดลองใช้ได้ฟรี ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับบริษัท B2B มันใช้การเรียนรู้ของเครื่องของ Google เพื่อระบุเครดิตอย่างแม่นยำสำหรับการคลิกโฆษณาที่นำไปสู่การแปลง ซึ่งสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในงบประมาณโฆษณาแบบชำระเงินของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มันฟรี ในขณะที่ซอฟต์แวร์การตลาด B2B ส่วนใหญ่ไม่ใช่
- มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าช่องทางโฆษณาแบบชำระเงินใดมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด
- มันช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรงบประมาณใหม่ไปยังช่องทางชำระเงินต่างๆ
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการกำหนดค่าข้อมูลและการเรียกใช้รายงานที่ซับซ้อนนั้นทำได้ยาก
- ผู้อื่นบ่นว่าคุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้เพียงจำนวนจำกัด ดังนั้นแอปนี้อาจไม่เหมาะกับทีมใหญ่
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
16. ฮูตส์สูท
Hootsuite เป็นหนึ่งในชื่อที่ใหญ่ที่สุดในด้านการจัดการโซเชียลมีเดีย และฟีเจอร์ต่างๆ จะทำให้การจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณเป็นเรื่องสนุก! ?
คุณสามารถวางแผน, กำหนดเวลา, และโพสต์ได้, รวมถึงติดตามโฆษณาที่เสียเงิน, ความคิดเห็น, การสนทนา, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพจากแอป. ไม่ว่าคุณจะโพสต์ไปยังช่องทางสื่อสังคมออนไลน์กี่ช่องทาง, คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างของคุณในที่เดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดตารางเวลาสำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณและเผยแพร่โพสต์ไปยังทุกช่องทางจากจุดเดียว
- ดูการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- ใช้การเชื่อมต่อกับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก รวมถึงเครื่องมือการตลาดยอดนิยมอย่าง Mailchimp, HubSpot, Dropbox และ Canva
ข้อจำกัด
- แท็ก, การกล่าวถึง และฟีเจอร์อื่น ๆ อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียใน Hootsuite ซึ่งหมายความว่าคุณอาจต้องแก้ไขโพสต์หลังจากที่ได้เผยแพร่ไปแล้ว
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาขัดข้องกับเครื่องมือเขียน AIที่ติดตั้งมาในโปรแกรม
การกำหนดราคา
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน
- ทีม: $249 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 739 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (4,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,475 รายการ)
17. กล่าวถึง
หากคุณเคยรู้สึกว่าการค้นหาความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณนั้นเหมือนกับการหาเข็มในมหาสมุทรหญ้าแห้ง คุณต้องการ Mention พวกเขาจะช่วยให้คุณหาทุกเข็มในทุกมหาสมุทรหญ้าแห้งออนไลน์ได้ ?
กล่าวถึงการฟังทางสังคม ซึ่งคือการติดตามแหล่งข้อมูลออนไลน์หลายพันล้านแหล่งเพื่อค้นหาการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณหรือคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการกล่าวถึงแบรนด์ คำสำคัญ หัวข้อในอุตสาหกรรม หรือสิ่งพิมพ์เฉพาะ
- ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชมของคุณ แบรนด์ของคุณ คู่แข่ง หรือหัวข้อในอุตสาหกรรม
- โพสต์ไปยังทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสำหรับการตลาดของคุณจากจุดเดียว
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอาจพลาดการแจ้งเตือนหากคุณไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดเมื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ
- ผู้อื่นระบุว่าโปรแกรมมักพลาดการกล่าวถึงที่มีการใช้ตัวย่อหรืออยู่บนเว็บไซต์ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น
การกำหนดราคา
- เดี่ยว: 41 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $83 ต่อเดือน
- โปรพลัส: $149 ต่อเดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (435+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (280+ รีวิว)
18. Kissmetrics
การตลาดเกี่ยวกับผู้คน และ Kissmetrics ก็เช่นกัน ?
แพลตฟอร์มนี้ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้แอปของคุณเพื่อช่วยให้คุณเห็นว่าพวกเขาคลิกหน้าใด อ่านเนื้อหาใด และซื้อสินค้าใด ใช่ คุณสามารถใช้ Kissmetrics เพื่อดูข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ เช่น หน้าใดมีอัตราการแปลงสูงที่สุด แต่คุณยังสามารถใช้เพื่อดูเส้นทางการเดินทางของลูกค้าแต่ละรายตั้งแต่ครั้งแรกที่บุคคลนั้นมาถึงเว็บไซต์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลที่สำคัญสำหรับคุณ ตั้งแต่อัตราการสนทนาประจำวันไปจนถึงอัตราประสิทธิภาพของช่องทางการตลาดที่แตกต่างกัน
- รายงานการทดสอบ A/B ช่วยให้คุณสามารถทดสอบหน้าแลนดิ้งใหม่หรือฟีเจอร์ของแอปเพื่อมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
- ข้อมูลเชิงลึกที่อิงจากผลิตภัณฑ์จะแสดงให้คุณเห็นว่าฟีเจอร์และแผนใดที่ลูกค้าของคุณใช้งานมากที่สุด
ข้อจำกัด
- รายงานข้อมูลเชิงลึกอาจใช้เวลาโหลดนาน
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
การกำหนดราคา
- จ่ายตามการใช้งาน: $0. 0025 ต่อเหตุการณ์
- เงิน: $199 ต่อเดือน
- ทองคำ: $499 ต่อเดือน
- แพลทินัม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (165+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
19. เมทาดาตา
หากทีมการตลาดของคุณบางครั้งประสบปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม เตรียมตัวให้พร้อมที่จะยิงตรงเป้าได้เลย
เมตาดาตาใช้แนวทางสองช่องทางเพื่อช่วยคุณติดตามและปรับปรุงการตลาดของคุณ(ช่องทางแรก) และการตลาดตามบัญชีลูกค้าของคุณ (ช่องทางที่สอง) คุณสามารถเปิดตัวและจัดการแคมเปญการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์และแคมเปญโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิกได้จากภายในแอป และใช้การกำหนดเป้าหมายผู้ชมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมบนทุกแพลตฟอร์ม—ตั้งแต่ Instagram ไปจนถึง Google Ads
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างโปรไฟล์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แหล่งข้อมูลมากกว่า 10 แหล่ง รวมถึงเครื่องมือ CRM ของคุณ ข้อมูลเจตนา หรือข้อมูลประชากร ข้อมูลบริษัท และข้อมูลเทคโนโลยี
- ใช้คลังสินทรัพย์แคมเปญเพื่อเปิดตัวแคมเปญการตลาดดิจิทัลของคุณได้อย่างรวดเร็วบนหลายแพลตฟอร์ม
- เปิดตัวและติดตามผลลัพธ์ของการทดลองแคมเปญเพื่อทดสอบกลุ่มเป้าหมายใหม่ ข้อความ หรือกลยุทธ์ทางการตลาด
ข้อจำกัด
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือการตลาดที่ใหม่กว่าและเฉพาะกลุ่มมากขึ้น (นอกเหนือจาก CRM และช่องทางโฆษณา) และไม่มี API แบบเปิด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ากระบวนการพัฒนาผู้ชมใช้เวลานาน
การกำหนดราคา
- ศูนย์กลางความต้องการข้อมูลเมตา: 60,000 ดอลลาร์ต่อปี
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
20. Owler
Owler เป็นเครื่องมือวิจัยเชิงลึกสำหรับทีมขาย คุณสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าที่อยู่ในระบบCRM SaaSของคุณอยู่แล้ว หรือค้นหาลูกค้าใหม่ที่มีโปรไฟล์ตรงกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสืบค้นข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพก่อนที่คุณจะเริ่มการติดต่อ ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ฐานข้อมูลของบริษัทมากกว่า 15 ล้านแห่งที่คุณสามารถคัดกรองและจัดเรียงตามคุณลักษณะทางธุรกิจได้
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการระดมทุน การเข้าซื้อกิจการ ข่าวสาร การลงทุน การเปลี่ยนแปลงผู้นำ และอื่นๆ ของบริษัท
- การผสานรวมกับ Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams และChatGPT
ข้อจำกัด
- ข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับธุรกิจเฉพาะกลุ่มและธุรกิจขนาดเล็ก
- แผนฟรีอนุญาตให้คุณติดตามได้เพียง 5 บริษัท ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับทีมขายส่วนใหญ่
การกำหนดราคา
- ชุมชน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $35 ต่อเดือน
- แม็กซ์: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (445+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิว 3+ รายการ)
ยกระดับการตลาด B2B ของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การตลาด B2B ที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมได้ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างความภักดีที่ยั่งยืนและเพิ่มยอดขายตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมดได้
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ที่ดียังช่วยให้ชีวิตของทีมคุณง่ายขึ้น ด้วยการลดงานที่ซ้ำซากและน่าเบื่อออกไป ผลลัพธ์คือลูกค้าที่พึงพอใจมากขึ้น ทีมที่มีความสุขมากขึ้น และโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ?
หากคุณต้องการเครื่องมือการตลาด B2B ที่ทำให้งบประมาณของคุณมีความสุขด้วย ลองใช้ClickUp. มันมีพลังที่จะแทนที่เครื่องมือการตลาดหลายตัว และคุณสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ฟรี.