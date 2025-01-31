10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Trends สำหรับนักการตลาดในปี 2025

มันยากที่จะตามให้ทันหัวข้อที่กำลังเกิดขึ้นใหม่และทำนายว่าผู้คนจะชอบอะไรต่อไป
Google Trends เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาคำหลักที่จำเป็น มันช่วยในการระบุสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมและแสดงจุดสูงสุดและต่ำสุดของหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจ ทำให้ง่ายต่อการวางแผนปฏิทินเนื้อหาสำหรับแบรนด์ของคุณ
อย่างไรก็ตาม Google Trends มีข้อจำกัดอยู่บ้าง คุณมักจะต้องใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เพิ่มเติม เช่น เครื่องมือ SEO และการค้นหาแนวโน้มทางการตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่หลากหลาย และหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในหลากหลายแพลตฟอร์มและอุตสาหกรรม
คุณต้องรู้จักการวิจัยคำหลักหรือหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มั่นคง. การพึ่งพา Google Trends อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมทุกแง่มุมของแผนการตลาดของคุณ.
นี่คือรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Google Trends สำหรับนักการตลาดในปี 2023 ที่เราได้คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน ทั้งในด้านราคา คุณสมบัติ รีวิว และความแม่นยำ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Google Trends?
เมื่อเลือกทางเลือกแทน Google Trends ให้พิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ นี่คือคำแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้คุณพิจารณา:
- ความหลากหลายของข้อมูล: มองหาแพลตฟอร์มที่มากกว่าแค่แนวโน้มการค้นหาพื้นฐาน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งที่หลากหลายครอบคลุมหลายแพลตฟอร์มและอุตสาหกรรม
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ค้นหาเครื่องมือที่นำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือมีการอัปเดตบ่อยครั้ง เพื่อก้าวทันแนวโน้มและความสนใจของผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม: เลือกทางเลือกที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ระบุรูปแบบ และคาดการณ์แนวโน้มได้
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกแพลตฟอร์มที่รองรับการปรับแต่ง ให้คุณสามารถปรับแต่งการค้นหาและการวิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกให้ข้อมูล Google Trends ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะห์แนวโน้ม
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Trends
1. Mention. com
Mention.com เป็นเครื่องมือติดตามแบบเรียลไทม์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามคำหลักเฉพาะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ฟอรัม บล็อก และเว็บไซต์ข่าว
มันติดตามการรับรู้แบรนด์, ความรู้สึกของลูกค้า, และการมีส่วนร่วมสำหรับคำค้นหาและหัวข้อเฉพาะ. นอกเหนือจากการติดตาม, Mention.com ยังช่วยคุณเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเผยแพร่เนื้อหาเพื่อเพิ่มการมีอยู่ทางสังคมของคุณ.
ระบุคุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์ครอบคลุมหลากหลายตัวชี้วัด: ตรวจสอบและติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหันของการกล่าวถึงคีย์เวิร์ดบนเว็บไซต์ต่าง ๆ พร้อมรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดีย
- การวิเคราะห์คู่แข่งของคุณ: ทำความเข้าใจกลยุทธ์ที่คู่แข่งของคุณใช้ และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์และการมีส่วนร่วมของพวกเขาเพื่อให้คุณอยู่ข้างหน้าในเกมด้วยการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียด
- การจัดการช่องทางโซเชียล: จัดระเบียบ, กำหนดเวลา, และวิเคราะห์ช่องทางโซเชียลของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้ปฏิทินการจัดการเนื้อหาแบบหลายช่องทาง
- การติดตามแบรนด์ออนไลน์: ใช้คุณสมบัติการจัดการแบรนด์ของ Mention เพื่อวัดตัวชี้วัดชื่อเสียง ระบุความร่วมมือทางสื่อ ติดตามและจัดการวิกฤตอย่างเชิงรุก และเสริมสร้างกลยุทธ์แบรนด์ของคุณ
การกล่าวถึงข้อจำกัด:
- คุณสมบัติมาตรฐานบางอย่างขาดหายไป: คุณสมบัติเช่นการบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ภายหลังการสร้างการค้นหาแบบบูลีนไม่สามารถพบได้
- การค้นหาถูกจำกัด: เนื่องจากการตั้งค่าการค้นหาไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงสูงที่จะพลาดการกล่าวถึงที่สำคัญ
- อินเทอร์เฟซล้าสมัย: ผู้ใช้พบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน
การกล่าวถึงราคา:
- แผนรายบุคคล: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร พลัส: $179/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริษัท: ราคาตามตกลง
กล่าวถึงคะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
2. Similarweb
Similarweb ช่วยให้ธุรกิจ นักวิเคราะห์ตลาด และนักการตลาดค้นพบโอกาส ระบุความเสี่ยง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานโดยไม่ต้องยุ่งยาก
มันติดตามพฤติกรรมของลูกค้าวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถระบุคำหลักและเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มเวอร์ชัน 3 ที่เพิ่งอัปเกรดเมื่อเร็วๆ นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ทำให้การวิเคราะห์รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Similarweb:
- ข้อมูลการจราจรที่ครอบคลุม: ดูข้อมูลการจราจรสำหรับทุกเว็บไซต์ที่มีการเข้าชมมากกว่า 10,000 ครั้งต่อเดือน รับมุมมองแบบภาพรวมของประสิทธิภาพออนไลน์ของเว็บไซต์คุณด้วยเมตริกต่างๆ เช่น อัตราการตีกลับ จำนวนหน้าต่อครั้ง และระยะเวลาการเข้าชมเฉลี่ย
- การวิเคราะห์แยกตามแพลตฟอร์ม: รับการวิเคราะห์การเข้าชมอย่างละเอียดที่จัดหมวดหมู่ตามช่องทาง รวมถึงแผนภูมิเปรียบเทียบ เช่น อีเมลเทียบกับโฆษณา, โซเชียลเทียบกับการค้นหา, และการแบ่งกลุ่มตามภูมิภาค, กลุ่มอายุ, และข้อมูลประชากร
- ส่วนขยาย Chrome: แสดงข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์สำหรับทุกเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่กำหนด และจัดอันดับหน้าเว็บหรือเว็บไซต์แบบเรียลไทม์โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ
- การกรองข้อมูลตามภูมิภาคและตัวชี้วัดการเติบโต: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางภูมิศาสตร์ของเว็บไซต์และเข้าถึงสถิติโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมหลักและกลยุทธ์การเติบโต โดยแสดงผลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ กราฟ และแผนภูมิวงกลม
ข้อจำกัดของ Similarweb:
- หน้าต่างข้อมูลจำกัด: ส่วนขยายฟรีของ Similarweb แสดงข้อมูลย้อนหลังได้เพียงหกเดือนเท่านั้น
- ความแม่นยำไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด: แม้ว่าตัวชี้วัดของมันจะให้ข้อมูลที่แม่นยำในเชิงทิศทาง แต่อาจไม่สามารถให้ตัวเลขปริมาณที่แน่นอนได้
- ชุดคุณสมบัติที่ถูกล็อกตามระดับ: คุณสมบัติขั้นสูงหลายรายการถูกล็อกไว้เบื้องหลังระดับราคาที่สูงกว่า
ราคาของ Similarweb:
- แผนรายบุคคล: ไม่มีค่าใช้จ่าย
- แผนมืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Similarweb:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (250+ รีวิว)
3. Buzzsumo
Buzzsumo เป็นเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งช่วยคุณในกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ตั้งแต่การเข้าถึงและการค้นพบไปจนถึงการวิจัยและการติดตาม
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนักข่าวที่ครอบคลุมจำนวน 700,000 คน ซึ่งเป็นมืออาชีพที่ยังคงทำงานอยู่ พร้อมการอัปเดตโปรไฟล์รายเดือน 330,000 ครั้ง เพื่อเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีผลกระทบสูงซึ่งมีการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเข้มแข็ง
เครื่องมือ AI สำหรับเขียนหัวข้อของมันช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้คุณสามารถเขียนหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเข้าถึงเทรนด์แบบเรียลไทม์, เรื่องราวที่ได้รับความนิยม, และบทความทั่วโลกจำนวน 8 พันล้านชิ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างไอเดียเนื้อหาและวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งได้ตั้งแต่ 15 นาทีจนถึง 5 ปี
คุณสมบัติเด่นของ BuzzSumo:
- นักเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI: สร้างสรรค์ข้อเสนอที่ทรงพลังได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างข้อเสนอ AIที่ติดตั้งในตัวของ Buzzsumo เพื่อพัฒนาแนวคิดข้อเสนอและสร้างเนื้อหาที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ตัวเลือกการค้นหาที่หลากหลาย: เข้าถึงคลังบทความบนเว็บกว่า 8 พันล้านบทความเพื่อแรงบันดาลใจและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
- การติดตามอย่างละเอียด: ใช้เครื่องมือติดตามของ Buzzsumo เพื่อติดตามการกล่าวถึง, แนวโน้ม, และการอัปเดตอย่างถูกต้อง และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งเพื่อให้คุณอยู่ข้างหน้าในการแข่งขัน
- เครื่องมือสำหรับกลยุทธ์และการวางแผนเนื้อหาที่ดีขึ้น: ค้นพบและคัดกรองเนื้อหาตามการมีส่วนร่วมของผู้ชมและหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม
ข้อจำกัดของ BuzzSumo:
- โครงสร้างราคาที่สูงชัน: ผู้ใช้พบว่า Buzzsumo มีราคาแพง
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความถูกต้อง: ฟีเจอร์ Topic Explorer ไม่เป็นประโยชน์และไม่ถูกต้อง เนื่องจากมักจะแสดงคำทั้งหมดในแผงเดียว
- การกล่าวถึงที่ไม่เกี่ยวข้องในบางครั้ง: บางครั้ง การกล่าวถึงและการแจ้งเตือนที่ Buzzsumo ให้มาอาจขาดความเฉพาะเจาะจง
ราคา BuzzSumo:
- บุคคล: 199 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- สำหรับเอเจนซี่: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ห้องสวีท: $499/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: $999/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก BuzzSumo:
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. หัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ
Exploding Topics สแกนเว็บเพื่อค้นหาเทรนด์ในหลากหลายหมวดหมู่ ค้นพบหัวข้อที่กำลังมาแรงและสินค้าใหม่ ๆ ก่อนที่ตลาดส่วนใหญ่จะได้รู้ตัว
Exploding Topics เหนือกว่า Google Trends ด้วยการให้คุณค้นคว้าและค้นพบเทรนด์ใหม่ ๆ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เพียงแค่เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ แล้วปล่อยให้เครื่องมือทำงานที่เหลือให้เอง
คุณสมบัติเด่นของ Exploding Topics:
- การวิเคราะห์แนวโน้มอัจฉริยะ: ค้นพบแนวโน้มที่กำลังจะมาถึงและเติบโตอย่างรวดเร็วล่วงหน้ากว่าหนึ่งปี ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาด ด้วยอัลกอริทึมการตรวจจับแนวโน้มอัจฉริยะที่ใช้ข้อมูลหลายล้านจุด
- การวิเคราะห์อย่างละเอียด: เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหา การสนทนา และการกล่าวถึงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบนอินเทอร์เน็ต
- ไทม์ไลน์กว้าง: เข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้นานสูงสุดถึง 15 ปี หรือล่าสุดถึงสามเดือน พร้อมรับการแจ้งเตือนแนวโน้มแบบเรียลไทม์ทันที
- การเข้าถึง API: เจาะลึกแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลากหลายภาคส่วน เช่น SaaS, การเงิน, สุขภาพ, ธุรกิจ, DTC, เทคโนโลยีการศึกษา, CPG และอื่นๆ
ข้อจำกัดของหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ:
- บางครั้งไม่ถูกต้อง: อัตราความแปรปรวนสูงในแนวโน้มมักนำไปสู่ตัวชี้วัดการเติบโตที่หลอกลวง
- ไม่มีการสรุป: แสดงเฉพาะแนวโน้มโดยไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม
- ไม่มีการปรับแต่ง: มีความสามารถในการปรับแต่งน้อยมาก และไม่มีการผสานรวมกับโซลูชันหน้าแรกของเบราว์เซอร์หลายตัว
ราคาของหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ:
- แผนรายบุคคล: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับนักลงทุน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวหัวข้อที่กำลังมาแรง:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. Keywordtool. io
Keywordtool เป็นเครื่องมือที่สะดวกซึ่งค้นหาคำหลักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของ Google Autocomplete
นี่คือทางเลือกที่ทรงพลังแทน Google Trends และ Google Keyword Planner เนื่องจากเวอร์ชันฟรีของเครื่องมือค้นหาคำหลักนี้สามารถสร้างคำแนะนำคำหลักแบบยาวได้มากกว่า 750 คำเพียงแค่ค้นหาคำค้นหาเพียงคำเดียว มันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดเนื้อหาและนักสร้างสรรค์เนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keywordtool.io:
- ไม่ต้องยุ่งยากกับการลงชื่อเข้าใช้: เริ่มสร้างคีย์เวิร์ดได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างบัญชี
- ความน่าเชื่อถือเป็นจุดสำคัญ: มุ่งเน้นการสร้างคำหลักด้วยอัลกอริทึมที่แข็งแกร่งของ Keywordtool ซึ่งทำงานได้อย่างไร้ที่ติ 99.9% ของเวลา
- ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้: สร้างคำหลักยาวได้มากกว่า 750 คำในทันที เข้าถึงคำแนะนำคำหลักจากคำค้นหาของผู้ใช้จริงสำหรับการสร้างเนื้อหา การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก หรือกิจกรรมการตลาดอื่นๆ
- การสนับสนุน SEO ระหว่างประเทศ: แผนการชำระเงินครอบคลุมทุกโดเมนของ Google และทุกภาษา ให้ปริมาณการค้นหาที่แน่นอน, ค่าใช้จ่ายต่อคลิก, และข้อมูลการแข่งขันของ Google Ads ครอบคลุม 192 ประเทศที่ได้รับการสนับสนุน, 50,236 สถานที่เฉพาะ, และ 46 ภาษา
ข้อจำกัดของ Keywordtool. io:
- ไม่แม่นยำที่สุด: ความแม่นยำของข้อมูลอาจเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากอาจมีความไม่สอดคล้องกันเป็นครั้งคราวระหว่างปริมาณการค้นหาของ Google กับผลลัพธ์ของคำค้นหาอื่น ๆ
- คุณสมบัติที่ถูกล็อกตามระดับ: คุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ปริมาณการค้นหา จะถูกล็อกไว้เบื้องหลังระดับราคาที่สูงกว่า
- ราคาแพง: แผนการชำระเงินไม่คุ้มค่าที่สุดในตลาด
ราคาของ Keywordtool.io:
- เวอร์ชันฟรี: มีให้บริการ
- โปร พลัส: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โปร เบสิค: 69 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรธุรกิจ: 159 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
Keywordtool. io คะแนนและรีวิว:
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. เทรนด์ลี่
Treendly เป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออเนกประสงค์ที่มีความสามารถในการรวบรวมและให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่และเทรนด์ที่คัดสรรมาอย่างดี
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือวิเคราะห์คำค้นหาในปี 2023 สำรวจเทรนด์และความนิยมตามฤดูกาลของหัวข้อหรือคำค้นหาใด ๆ ได้ทันทีในหลากหลายภูมิภาค
กรณีศึกษาที่สะสมของ Treendly ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีการที่เทรนด์ทำงานภายในอุตสาหกรรมเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Treendly:
- การคัดสรรเทรนด์: สร้างและจัดการคอลเลกชันเทรนด์สุดพิเศษของคุณได้อย่างง่ายดายภายในแดชบอร์ด พร้อมอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ผู้ติดตามอุตสาหกรรม: ระบุอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูและถดถอยภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ของคุณ
- คำแนะนำคำหลักที่เกี่ยวข้อง: ค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้คนกำลังค้นหาบนเว็บไซต์ยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณสนใจ
- การคาดการณ์แนวโน้ม: ใช้ชุดอัลกอริทึมเชิงคาดการณ์ที่อาศัยการแบ่งกลุ่มความรู้สึกของลูกค้าและการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด เพื่อคาดการณ์แนวโน้มว่าจะดำเนินไปอย่างไรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของเทรนด์ลี่:
- แผนเริ่มต้นแบบจำกัด: แผนระดับเริ่มต้นนี้มีฟีเจอร์จำกัด
- ไม่สามารถเข้าถึงรายงานที่กำหนดเองได้: ผู้ใช้ระดับพื้นฐานไม่มีวิธีการเข้าถึงรายงานที่กำหนดเอง
- ราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง: ไม่ใช่ตัวเลือกที่ประหยัดที่สุดในตลาด
การกำหนดราคาของ Treendly:
- แผนฟรี: มีให้บริการ
- แผนเริ่มต้น: 49 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Treendly:
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
7. ยานเดกซ์
เครื่องมือที่เริ่มต้นให้บริการแก่ผู้ชมชาวรัสเซีย Yandex ได้ขยายตลาดไปสู่ระดับโลกในปัจจุบัน มันให้บริการการค้นคว้าคำหลัก และให้สถิติสำหรับคำหรือวลีที่ค้นหา
Yandex ยังแสดงการค้นหาที่คล้ายกันซึ่งผู้อื่นทำเกี่ยวกับคำหรือวลีเดียวกันด้วย มันแสดงให้เห็นจำนวนครั้งที่คาดว่าจะปรากฏของแบรนด์เมื่อใช้คำนั้นเป็นคำค้นหา
สถิติคำค้นหาของ Yandex โดดเด่นเนื่องจากความสามารถในการแสดงสถิติคำค้นหาในแต่ละภูมิภาค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Yandex:
- การรองรับหลายภาษา: Yandex Search รองรับหลายภาษา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาในภาษาต่างๆ ได้
- คำแนะนำการค้นหา: แสดงผลการค้นหาแบบเรียลไทม์ขณะที่ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยการเร่งความเร็วและปรับปรุงผลลัพธ์ให้แม่นยำยิ่งขึ้น
- ผลลัพธ์เฉพาะภูมิภาค: Yandex ให้สถิติคำค้นหาในแต่ละภูมิภาค ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายลูกค้าตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อัลกอริทึมการจัดทำดัชนี: Yandex ใช้กระบวนการจัดทำดัชนีภายในที่ช่วยให้ผลลัพธ์มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือวิจัยคำหลักอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Yandex:
- ขาดความเป็นส่วนตัว: Yandex ไม่มีตัวเลือกโหมดส่วนตัว ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเก็บผลการค้นหาไว้เป็นความลับได้
- ความเกี่ยวข้องน้อยลง: ผู้ใช้บางรายบ่นว่าผลการค้นหาคำหลักของ Yandex มีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Trends
- ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้: ข้อเสียอีกประการหนึ่งของการใช้ Yandex สำหรับการวิจัยคำหลักคือความไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Yandex:
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Yandex:
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
8. เทรนด์ฮันเตอร์
Trend Hunter โดดเด่นในการระบุแนวโน้มปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ มันช่วยให้คุณเจาะลึกแนวโน้มออนไลน์ล่าสุดบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น TikTok, Instagram และ Twitter
ต่างจากการวิจัยคำหลักของ Google Trends, Trend Hunter ไม่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่ช่วยให้สามารถค้นหาเทรนด์ล่าสุดได้ ทุกวันมันนำเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์มากมาย, ข่าวที่แพร่หลาย, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมป๊อป
คุณสมบัติเด่นของ Trend Hunter:
- การระบุแนวโน้ม: ระบุและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มล่าสุดเพื่อนำมาปรับใช้ในกลยุทธ์การตลาดของคุณ
- ผลลัพธ์หลายแพลตฟอร์ม: Trend Hunter ระบุและนำเสนอเทรนด์บนแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Instagram, Twitter, TikTok เป็นต้น
- เครื่องมือค้นหา: สอดส่องแนวโน้มการตลาดยอดนิยมที่แบรนด์ต่างๆ กำลังนำมาใช้
- ฐานข้อมูลเทรนด์ขนาดใหญ่: เตรียมความพร้อมด้วยฐานข้อมูลเทรนด์ขนาดใหญ่จากทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Trend Hunter:
- ไม่มีการวิจัยคำหลัก: แม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของ Google Trends แต่ก็ไม่อนุญาตให้ทำการวิจัยคำหลักเพื่อระบุคำสำคัญ
- ไม่มีการวิจัยเฉพาะ: Trend Hunter อนุญาตให้คุณค้นหาแนวโน้มทั่วไปที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เข้าถึงรายละเอียดสถิติของคีย์เวิร์ด
ราคาของ Trend Hunter:
- แผนฟรี: มีให้บริการ
- ข้อดี: $199/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวจาก Trend Hunter:
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. เซมรัช
Semrush เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ทำการตลาดออนไลน์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นแพลตฟอร์มการตลาดอเนกประสงค์ที่มอบเครื่องมือด้านกลยุทธ์เนื้อหาที่หลากหลายให้คุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดของ Semrush คือความสามารถในการติดตามอันดับ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบอันดับหน้าและติดตามเนื้อหาของคู่แข่งได้
มันมีแผนหลากหลายให้เลือกเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush:
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: Semrush โดดเด่นด้วยการให้บริการติดตามคู่แข่ง มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- แผนที่กำหนดเอง: ซอฟต์แวร์ยังมีแผนที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการเฉพาะ
- การติดตามอันดับ: ตรวจสอบอันดับหน้าเว็บและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การติดตามอันดับ
ข้อจำกัดของ Semrush:
- ความซับซ้อน: แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ Semrush อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิครู้สึกสับสนได้ เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลาย
- ราคา: ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม Semrush อาจทำให้บุคคลที่ไม่มีทักษะทางเทคนิคต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่อาจไม่ได้ใช้งาน
- ราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง: Semrush อาจเป็นเครื่องมือที่มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งมีราคาถูกกว่า
ราคาของ Semrush:
- ข้อดี: $129.95 ต่อเดือน
- กูรู: $249.95 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $499.95 ต่อเดือน (มีแผนที่กำหนดเองได้)
คะแนนและรีวิวของ Semrush:
- G2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
10. อินไซเดอร์ อินเทลลิเจนซ์
ขับเคลื่อนโดย Business Insider และ eMarketer, Insider Intelligence นำเสนอข้อมูลแนวโน้มครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ให้การเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการคาดการณ์แนวโน้ม และรวบรวมคลังเนื้อหาที่ครอบคลุมการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ, อินโฟกราฟิก, บทความ, และรายงาน
Insider Intelligence เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการเข้าถึงและใช้เนื้อหาที่ตรงตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Insider Intelligence:
- การเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย: เข้าถึงชุดของทรัพยากรและข่าวสาร
- การคาดการณ์แนวโน้ม: นอกเหนือจากการจัดส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มแล้ว เครื่องมือนี้ยังแสดงการคาดการณ์แนวโน้มให้คุณนำไปใช้ในกลยุทธ์การตลาดของคุณ
- การอัปเดตเป็นประจำ: Insider Intelligence ส่งรีสอร์ทแนวโน้มในแต่ละวันเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
- ความครอบคลุมอย่างครบถ้วน: ให้ข้อมูลที่แสดงแนวโน้มล่าสุดในทุกอุตสาหกรรมและหมวดหมู่
ข้อจำกัดของ Insider Intelligence:
- เฉพาะเทรนด์: Insider Intelligence ให้ความสำคัญกับเทรนด์ล่าสุดมากกว่าสถิติการวิจัยคำหลัก
- บางครั้งอาจไม่เกี่ยวข้อง: ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า Insider Intelligence อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ราคาแพง: ข้อมูลที่ได้จาก Insider Intelligence สามารถหาได้จากเครื่องมือทรัพยากรทางการตลาดอื่น ๆที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า
ราคาของ Insider Intelligence:
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของ Insider Intelligence:
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
เครื่องมือวางแผนเนื้อหาอื่น ๆ
เครื่องมือ SEO และการวิเคราะห์ตลาดนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม คุณเคยพิจารณาแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp หรือไม่? ClickUp มีความโดดเด่นในการจัดการโครงการและการช่วยเหลือด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจเช่นของคุณอย่างมาก
การผสานการทำงานของ ClickUp AI ใน Google Docs
ขณะใช้งาน Google Docs,AI ของ ClickUpจะช่วยปรับปรุงเนื้อหาของคุณตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เรียบง่ายหรือเพิ่มความซับซ้อน, การแทรกข้อความ, หรือการลดเนื้อหาตามที่ต้องการ
นอกเหนือจากการปรับปรุงข้อความที่มีอยู่แล้ว ClickUp ยังช่วยในการร่างอีเมลและร่างโครงร่างบล็อก ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp AI ยังแปลภาษา, ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์, และสร้างไอเดียที่ทำกำไรได้เพื่อเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียน.
การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ClickUp ตั้งค่าแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์เพื่อการร่วมมือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยคุณปรับปรุงการวางแผนและการจัดการเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น และปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาให้ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสนับสนุน AI เจนเนอเรทีฟ: สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงด้วยการใช้ AI
- ผู้ตรวจแก้ไขในตัว: เปิดใช้งานการตรวจสอบการสะกดไวยากรณ์และการแปลภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
- ผู้จัดการเนื้อหา: ทำให้การจัดการโครงการและการวางแผนง่ายขึ้นด้วยระบบการจัดการเนื้อหาของ ClickUp
- การสนับสนุนการสร้างสรรค์ไอเดีย: ให้แนวคิดเนื้อหาที่สร้างสรรค์และสร้างกลยุทธ์
- ทำให้ดีขึ้น: ปรับปรุงเนื้อหาที่เขียนให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นด้วยClickUp marketing
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวลาในการเรียนรู้: ผู้ใช้บางรายพบว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงในการใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง
ราคาของ ClickUp
มีแผนราคาให้เลือกสี่แบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและความต้องการฟีเจอร์:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ปฏิวัติกระบวนการทำงานของคุณให้เหนือกว่า Google Trends ด้วย ClickUp
ในขณะที่สำรวจทางเลือกที่หลากหลายแทน Google Trends, ClickUp ปรากฏเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับนักการตลาด.
ความสามารถด้าน AI ที่หลากหลายของมันได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอคำแนะนำในการคัดลอกที่ละเอียดยิ่งขึ้น ช่วยในการสร้างเนื้อหา และปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ClickUp ไม่ได้เพียงแค่ตามทันเท่านั้น แต่ยังผลักดันคุณไปสู่การดำเนินงานที่ราบรื่น การจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดจะปรับเปลี่ยนวิธีที่คุณนำทางและพิชิตโลกดิจิทัลในปี 2023 และอนาคตข้างหน้า