10 ซอฟต์แวร์อนุมัติเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

หากคุณอยู่ในวงการทีมสร้างสรรค์มาหลายปี คุณคงคุ้นเคยดีกับความยากลำบากของวงจรการแก้ไขและกระบวนการอนุมัติที่ไม่มีวันสิ้นสุด มันสามารถทำให้โครงการหยุดชะงักและทำให้ทุกคนรู้สึกหงุดหงิด
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์อนุมัติงานเชิงสร้างสรรค์เข้ามามีบทบาท เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการอนุมัติขั้นสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวบรวมความคิดเห็นไว้ในที่เดียว และทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ไม่ต้องกังวล! ฉันอยู่ที่นี่เพื่อแนะนำคุณผ่านเครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการอนุมัติงานสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปีนี้ เราจะสำรวจว่าอะไรที่ทำให้แต่ละตัวโดดเด่นและเหตุใดจึงอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์อนุมัติความคิดสร้างสรรค์?
การสื่อสารที่ผิดพลาด การสูญหายของฉบับแก้ไข และความคิดเห็นที่กระจัดกระจายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเวลาและการพลาดกำหนดส่งงาน ซอฟต์แวร์อนุมัติงานสร้างสรรค์สามารถช่วยให้คุณจัดการกับความวุ่นวายและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นตลอดกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปัจจัยบางประการก่อนการเลือกซอฟต์แวร์การอนุมัติงานสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับทีมออกแบบของคุณย่อมดีกว่าเสมอ
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติเชิงสร้างสรรค์:
- ความสามารถในการบริหารจัดการ: ช่วยให้คุณสามารถมอบหมาย ติดตาม และตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ได้
- เครื่องมือตรวจสอบภาพ: ใส่คำอธิบายประกอบโดยตรงบนรูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ PDF เพื่อรับข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
- การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์: สร้างขั้นตอนการอนุมัติที่สอดคล้องกับกระบวนการและความคืบหน้าของทีมคุณ เช่น ร่าง, ทบทวน, แก้ไข, และขั้นสุดท้าย
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: รวบรวมความคิดเห็นและการสนทนาทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก
- การควบคุมเวอร์ชัน: ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขได้อย่างราบรื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
- การผสานรวม: เชื่อมต่อเครื่องมือการอนุมัติของคุณกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อสร้างมุมมองที่ครอบคลุมและกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน
10 อันดับซอฟต์แวร์อนุมัติเชิงสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUp คือ เครื่องมือทรงพลังสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์และการจัดการโครงการ นอกเหนือจากการแชร์ไฟล์อย่างง่ายแล้ว ยังมีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งซึ่งเหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมออกแบบ มอบ ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์ สำหรับการจัดการโครงการ งาน การสื่อสาร และการอนุมัติ ทั้งหมดภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
การปรับแต่งสถานะงาน
ClickUp โดดเด่นในการจัดการงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการอนุมัติอัตโนมัติอย่างชัดเจนฟีเจอร์งานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ ได้โดยตรง เพื่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน
ClickUp ยังช่วยให้คุณกำหนดเส้นตายและจัดลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละงานได้ ส่งเสริมความรับผิดชอบ และรับรองการอนุมัติที่ทันเวลา
แต่คุณรู้สึกท่วมท้นกับงานใหญ่หรือไม่? คุณสามารถแบ่งการอนุมัติที่ซับซ้อนออกเป็น งานย่อยที่จัดการได้ โดยใช้ฟีเจอร์งานย่อยของ ClickUp ซึ่งทำให้กระบวนการง่ายต่อการติดตามและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณยังสามารถสร้างรายการตรวจสอบภายในแต่ละงานย่อย เพื่อระบุขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติ ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของสินทรัพย์สร้างสรรค์ได้รับการตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อไป
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสถานะที่กำหนดเองได้ซึ่งสะท้อนถึงกระบวนการอนุมัติเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสถานะเช่น "อยู่ระหว่างการพิจารณา" "ต้องการแก้ไข" และ "อนุมัติแล้ว" ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละสินทรัพย์สร้างสรรค์อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการอนุมัติ
เครื่องมือตรวจสอบภาพ
ClickUp มีส่วนแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะภายในแต่ละงานความคิดเห็นใน ClickUpช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงบนสินทรัพย์สร้างสรรค์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การสนทนาทางอีเมลที่กระจัดกระจาย
เครื่องมือตรวจสอบเอกสารในตัวของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพและไฟล์ PDF ได้โดยตรง เน้นพื้นที่เฉพาะ, ใส่ความคิดเห็น, และแท็กสมาชิกในทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจการแก้ไขที่ต้องการอย่างชัดเจนคำอธิบายประกอบของ ClickUpช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะทางภาพชัดเจนและลดความสับสน
ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลา
ClickUpช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆในกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นอัตโนมัติได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อ ย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติหรือเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดความจำเป็นในการแทรกแซงด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานถูกเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" งานนั้นสามารถถูกย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปในกระบวนการทำงานของคุณได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันของ ClickUp มอบ มุมมองรวมของความคืบหน้าของโครงการ ทุกคนในทีมสามารถเห็นสถานะของสินทรัพย์สร้างสรรค์, กำหนดเวลา, และใครเป็นผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่อไปได้ ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
ClickUp ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยการเก็บรวบรวมความคิดเห็น การสนทนา และการอัปเดตงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
นั่นยังไม่หมด! คุณมีกระบวนการอนุมัติที่เกิดขึ้นซ้ำสำหรับประเภทของสื่อสร้างสรรค์เฉพาะหรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตที่รวบรวมทุกขั้นตอนและงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าโครงการใหม่และรับประกันความสม่ำเสมอในกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
สองเทมเพลต ClickUp สำหรับโปรเจ็กต์สร้างสรรค์
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยปรับปรุงกระบวนการขอสร้างสรรค์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันมีโครงสร้างที่สม่ำเสมอสำหรับคำขอสร้างสรรค์ทุกครั้ง ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งเทมเพลตที่ช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมการตลาดของคุณ คุณสามารถสร้างและจัดการคำขอการอนุมัติได้ไม่จำกัดจำนวนอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปนี้
เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถขอ, ติดตาม, และอนุมัติโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลต ClickUp: เริ่มต้นโครงการสร้างสรรค์ของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp เหมาะสำหรับงานต่างๆ เช่น การออกแบบอย่างรวดเร็ว การตลาดเนื้อหา และการผลิตวิดีโอ
- แผนผังความคิด ClickUp: ระดมความคิดและจัดระเบียบแนวคิดอย่างเป็นภาพด้วยแผนผังความคิด ClickUp
- ClickUp Forms: ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับบริษัทของคุณหรือไม่?ClickUp Formsเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีช่องข้อมูลหลากหลายให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่จำเป็น ช่องข้อมูลเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกในทีมของคุณ
- การติดตามเวลาและการรายงาน: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการและการจัดสรรทรัพยากรด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpสร้างรายงานเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือออกแบบที่คุณชื่นชอบ เช่น Figma และ Dropboxเพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในการเชี่ยวชาญแพลตฟอร์ม
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้ใช้งานเฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. พรูฟฮับ
ProofHub ไม่เพียงแต่จัดการงานพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถ ใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพและไฟล์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้การตอบอีเมลที่สับสนและการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบบอร์ดรีวิวและขั้นตอนการทำงานที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการสร้างสรรค์เฉพาะของคุณได้อีกด้วย การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสและลดความสับสน
ด้วย ProofHub การสนทนาเกิดขึ้นได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว และไฟล์โครงการทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและแชร์ในที่เดียว ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และลดความจำเป็นในการส่งอีเมลซ้ำๆ และการจัดการเวอร์ชันที่ยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- บันทึกข้อความและทำเครื่องหมายบนรูปภาพ, PDF, และแม้กระทั่งหน้าเว็บได้โดยตรงผ่านเครื่องมือบันทึกข้อความและทำเครื่องหมายที่มีอยู่ในระบบของ ProofHub
- สร้างภาพกระบวนการทำงานของโครงการด้วยกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามการพึ่งพาของงาน
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบตามลำดับ มอบหมายผู้ตรวจสอบ และกำหนดเส้นตายด้วยกระดานตรวจสอบแบบภาพของ ProofHub
- สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการ, ระบุอุปสรรค, และติดตามความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ ProofHub
- นำเสนอประสบการณ์การทำงานที่ปรับแต่งได้น้อยกว่าเล็กน้อย
- คุณสมบัติที่จำกัดในเวอร์ชันมือถือ
- ขอบเขตของการผสานรวมไม่ครอบคลุมเท่ากับคู่แข่งบางราย
ราคาของ ProofHub
- แผนพื้นฐาน: $50/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 15GB, ฟีเจอร์จำกัด)
- แผน Plus: $99/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB, คุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น บทบาทที่กำหนดเอง และการติดตามเวลา)
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง (ฟีเจอร์ที่กำหนดเอง, พื้นที่จัดเก็บปริมาณสูง, การสนับสนุนลำดับความสำคัญ)
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
3. บนฝั่ง
Ashore ช่วยให้คุณ แชร์ไฟล์ ได้อย่างราบรื่น แม้จะเป็นกิกะไบต์ต่อครั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดของอีเมล แต่ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถกำหนดวันหมดอายุให้กับลิงก์ที่แชร์ได้ จำกัดการเข้าถึงหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด การป้องกันด้วยรหัสผ่านเพิ่มชั้นการป้องกันอีกขั้น เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูงานของคุณได้
ก้าวไปไกลกว่าความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน Ashore ช่วยให้คุณสามารถ รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างมืออาชีพ อัปโหลดโลโก้บริษัทของคุณและปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของการโอนไฟล์ของคุณ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความเรียบร้อยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณเมื่อทำงานกับลูกค้าหรือพันธมิตรภายนอก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดบนฝั่ง
- รับประกันความลับของงานของคุณโดยการตั้งวันหมดอายุและรหัสผ่านบนลิงก์ที่แชร์
- รองรับไฟล์หลายประเภท รวมถึงรูปภาพ, PDF, เอกสาร, HTML, เว็บไซต์สด, เสียง, และวิดีโอ
- อัปโหลดและแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ (สูงสุด 50GB) โดยไม่มีข้อจำกัดทางอีเมล
- เชื่อมต่อกับฝั่งด้วยเครื่องมือออกแบบยอดนิยมอย่าง Figma และ Dropbox เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ปรับแต่งประสบการณ์การโอนไฟล์ด้วยพื้นหลังและข้อความที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดบนฝั่ง
- ระบบ Ashore ให้บริการหลักเป็นซอฟต์แวร์ตรวจสอบออนไลน์ที่เน้นการให้คำแนะนำ สำหรับความต้องการการจัดการโครงการที่ซับซ้อน อาจจำเป็นต้องผสานระบบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่แยกต่างหาก
- ข้อจำกัดในการใช้งานบนเวอร์ชันมือถือเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาบนฝั่ง
- ฟรี: ตลอดไป (คุณสมบัติจำกัด)
- มาตรฐาน: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวบนฝั่ง
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
4. รีบ
แม้จะไม่ใช่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเต็มรูปแบบเหมือน ClickUp แต่ Hightail ก็มอบการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
มันโดดเด่นในการ ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย และปลอดภัย พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับที่สำคัญและฟีเจอร์การอนุมัติ ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีมสร้างสรรค์
คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นและการสนทนาภายในแพลตฟอร์ม Hightail ได้โดยการแนบความคิดเห็นไปยังส่วนที่ต้องการและรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Hightail
- เสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลให้แน่นหนาขึ้น และช่วยให้คุณสามารถกำหนดการควบคุมการเข้าถึงไฟล์ที่แชร์ได้อย่างละเอียด
- ฝังลายน้ำลงในไฟล์ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการระบุสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการรั่วไหล
- ดูว่าใครได้เข้าถึงไฟล์ของคุณ, เมื่อไหร่ที่พวกเขาดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้น, และพวกเขาใช้เวลาในการดูไฟล์นานเท่าใด
- เชื่อมต่อ Hightail กับเครื่องมือออกแบบยอดนิยมอย่าง Dropbox และ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Hightail
- แพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์เป็นหลักที่ขาดความสามารถในการจัดการโครงการ
- แผนฟรีให้บริการพื้นที่จัดเก็บจำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีสินทรัพย์สร้างสรรค์จำนวนมาก
- คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันมีความท้าทายในการติดตามและย้อนกลับไปยังการแก้ไขเฉพาะ
การกำหนดราคาของ Hightail
- แผน Lite: ฟรี
- แผนโปร: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับทีม: $24/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวสูง
- G2: 4. 3/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
5. แอปพรูฟ สตูดิโอ
ด้วย Approval Studio คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย กำหนดการอนุมัติหลายขั้นตอน มอบหมายผู้ตรวจสอบตามบทบาท หรือแม้กระทั่งรวมตรรกะเงื่อนไข การปรับแต่งนี้ช่วยให้การอนุมัติของคุณไหลลื่นและสอดคล้องกับโครงสร้างทีมและความต้องการของโครงการได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ Approval Studio ยังมีความสามารถในการตรวจสอบแบบออฟไลน์พร้อมการ ติดตามกิจกรรมอย่างละเอียด ทีมงานของคุณสามารถตรวจสอบและใส่หมายเหตุในไฟล์ได้แม้ในขณะเดินทาง โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้กระบวนการอนุมัติดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบันทึกกิจกรรมที่ละเอียดยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการตรวจสอบและพฤติกรรมของผู้ตรวจสอบอีกด้วย
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุจุดคอขวดและปรับปรุงกระบวนการอนุมัติงานสร้างสรรค์ของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด Approval Studio มอบการควบคุมให้คุณ ช่วยให้คุณออกแบบระบบที่เหมาะกับคุณและทีมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Approval Studio
- มอบประสบการณ์ระดับมืออาชีพให้กับผู้ตรวจสอบด้วยการสร้างแบรนด์เฉพาะภายในแพลตฟอร์ม Approval Studio
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้พร้อมตรรกะเงื่อนไขเพื่อกำหนดการอนุมัติหลายขั้นตอน
- ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงได้โดยตรงภายใน Approval Studio
- ติดตามกิจกรรมของผู้ตรวจสอบ, ระบุจุดติดขัด, และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Approval Studio
- มีการทดลองใช้ฟรีแบบจำกัด ทำให้ยากต่อการทดสอบแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบก่อนตัดสินใจใช้งาน
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Approval Studio
- แผน Lite: $50/เดือน (รวมผู้ใช้ 5 คน)
- แผนโปร: $160/เดือน (รวมผู้ใช้ 5 คน)
- แผน ProXL: $300/เดือน (รวมผู้ใช้ 15 คน)
- องค์กร: $6599/เดือน (ผู้ใช้ไม่จำกัด)
คะแนนและรีวิวของ Approval Studio
- G2: 4. 9/5 (38 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (33 รีวิว)
6. GoProof
GoProof ผสานการทำงานกับ Adobe Creative Cloud ได้โดยตรง และคุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างราบรื่นภายในสภาพแวดล้อม Adobe ที่คุ้นเคย
GoProof ช่วยให้คุณทิ้ง หมายเหตุที่แม่นยำ ไว้บน PSD, PDF และแม้แต่หน้าเว็บโดยตรง – ทั้งหมดนี้ภายในแอปพลิเคชันของ Adobe ไฮไลท์พื้นที่เฉพาะ เพิ่มความคิดเห็น และแท็กสมาชิกในทีมเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน
ในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน GoProof ยังช่วยให้คุณสื่อสารกับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่น ช่วยให้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณดำเนินไปอย่างตรงเป้าหมาย
คุณสมบัติเด่นของ GoProof
- อนุญาตให้ผู้ร่วมงานสามารถให้ข้อเสนอแนะและบันทึกคำอธิบายประกอบได้โดยตรงบนการออกแบบของคุณภายใน Photoshop, Illustrator, InDesign และแอปพลิเคชัน Adobe CC อื่นๆ
- ให้สิทธิ์การเข้าถึงชั่วคราวแก่ผู้ตรวจสอบภายนอกโดยไม่ต้องให้พวกเขาสร้างบัญชี GoProof
- สร้างลิงก์สำหรับตรวจสอบงานที่ไม่ซ้ำกันเพื่อแชร์ผลงานสร้างสรรค์ของคุณกับผู้ตรวจสอบ
- ตรวจสอบและอนุมัติผลงานสร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ GoProof
ข้อจำกัดของ GoProof
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจทานและให้ข้อเสนอแนะ แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการบางประการสำหรับการให้บริการที่ครอบคลุม
- แผนฟรีมีคุณสมบัติและพื้นที่จัดเก็บที่จำกัด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความต้องการในการตรวจสอบงานอย่างละเอียด
ราคา GoProof
- แผนพื้นฐาน: $150/เดือน
GoProof คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (55+ รีวิว)
7. ฟายสเตจ
FileStage ไม่เพียงแต่ให้บริการการแชร์ไฟล์พื้นฐานเท่านั้น คุณยังสามารถสร้าง พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์ของคุณเอง และพื้นที่ออนไลน์มืออาชีพเพื่อแสดงผลงานของคุณและรวบรวมความคิดเห็นได้ นอกจากนี้ FileStage ยังอนุญาตให้ ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าถึง ได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการให้ลูกค้าสร้างบัญชี ทำให้ทุกคนประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน และ การติดตามกิจกรรมอย่างละเอียด ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ดูว่าผู้ตรวจสอบใช้เวลาไปกับงานของคุณมากเพียงใดและระบุพื้นที่ที่ต้องการความชัดเจน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้กระบวนการอนุมัติสำหรับโครงการในอนาคตราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันของ Filestage ช่วยให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขได้อย่างราบรื่น คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการสื่อสารที่ชัดเจนตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage
- สร้างพอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์เฉพาะของคุณ อัปโหลดสินทรัพย์โครงการ นำเสนอการแก้ไข และรวบรวมข้อเสนอแนะภายในสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่เป็นมืออาชีพและปลอดภัย
- ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิดีโอและสร้างเวลาที่ระบุสำหรับแต่ละฉากโดยอัตโนมัติ
- ให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการแจ้งเตือนและอีเมลเตือนความจำอัตโนมัติ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบด้วยบันทึกกิจกรรมโดยละเอียด
ข้อจำกัดของ Filestage
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามมีน้อย
ราคาของ Filestage
- ฟรี
- แผนพื้นฐาน: $59/เดือน (สมาชิกทีมไม่จำกัด)
- แผนมืออาชีพ: $299/เดือน (สมาชิกทีมไม่จำกัด)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage
- G2: 4. 6/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
8. มิโร
Miro มอบผืนผ้าใบไร้ขอบเขตให้คุณสามารถ เพิ่มโน้ตติด, แผนผังความคิด, แผนผังการไหล, และองค์ประกอบภาพต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ จัดระเบียบการระดมความคิดของคุณ, จัดการโครงการที่ซับซ้อน, และสำรวจไอเดียอย่างสร้างสรรค์
มันช่วยให้ทุกคนสามารถกระโดดขึ้นไปบนบอร์ดพร้อมกันได้ เพิ่มความคิด, ทิ้งความคิดเห็น, และปรับปรุงแนวคิด. คุณสมบัติการร่วมมือของ Miro ช่วยส่งเสริม สภาพแวดล้อมการคิดค้นอย่างไดนามิก และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่ต้น.
Miro ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมต่าง ๆ และให้คุณฝังเนื้อหาภายนอกได้อีกด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการรวมงานและทรัพยากรที่มีอยู่เข้ากับบอร์ด Miro ของคุณโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- มอบผืนผ้าดิจิทัลไร้ขอบเขตให้ทีมได้สำรวจความคิดอย่างอิสระ
- เครื่องมือบันทึกข้อความและไวท์บอร์ดของ Miro สร้างประสบการณ์ที่คุ้นเคยของการระดมความคิดบนไวท์บอร์ดจริงภายในพื้นที่ดิจิทัล
- สร้างภาพการทำงานของโครงการด้วยกระดานคัมบัง (Kanban) ลากและวางงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว ฯลฯ) ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการอย่างชัดเจน
- นำเสนอคลังเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับกิจกรรมระดมความคิด การวางแผนเส้นทางผู้ใช้ และการวางแผนโครงการ
- จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้ทุกที่ทุกเวลาและบันทึกไอเดียได้ทุกที่ด้วยแอป Miro บนมือถือ เข้าถึงบอร์ด ร่วมระดมความคิด และทำงานแบบออฟไลน์ได้
ข้อจำกัดของ Miro
- แม้ว่า Miro จะมีฟังก์ชันการจัดการงาน แต่ขาดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการโดยเฉพาะ
- บอร์ดที่ซับซ้อนซึ่งมีองค์ประกอบจำนวนมากอาจทำให้เกิดการชะลอตัวหรือการกระตุกได้ โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ราคาของ Miro
- ฟรี
- แผนเริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 8/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
9. พาสเทล
พาสเทลคือพันธมิตรของคุณสำหรับการ ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการพัฒนาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ลูกค้า นักออกแบบ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยตรงบนเว็บไซต์จริง เหมือนกับการใช้โน้ตติดหน้าจอ เพียงคลิกเดียวก็สามารถเน้นจุดที่ต้องการปรับปรุงได้ทันที
อธิบายข้อเสนอแนะของคุณด้วยข้อความที่ชัดเจนบนโน้ตติด และอย่าลืมแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน การสื่อสารที่ชัดเจนเช่นนี้จะช่วยให้การแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
Pastel ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยให้งานของคุณเป็นระบบศูนย์กลาง ลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม ประหยัดเวลาอันมีค่าและลดความยุ่งยากในการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของพาสเทล
- บันทึกภาพหน้าจอสำหรับพื้นที่ที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม
- แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนหน้าเว็บโดยใช้โน้ตเสมือนแบบติดหน้าจอ
- มอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน Pastel
- แชร์หน้าเว็บพร้อมข้อเสนอแนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้ง่าย
ข้อจำกัดของสีพาสเทล
- Pastel มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น คือ การรวบรวมความคิดเห็นจากเว็บไซต์ที่ใช้งานจริง ไม่มีคุณสมบัติอื่นใด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาแบบพาสเทล
- ฟรี
- โซโล: $29/เดือน (1 ผู้ใช้)
- สตูดิโอ: $99/เดือน (5 ผู้ใช้)
- องค์กร: $350/เดือน (เริ่มต้นที่ 10 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวแบบพาสเทล
- G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
10. Kissflow
Kissflow เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังในการปรับปรุงงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพ จัดการกระบวนการที่ซับซ้อน และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากข้อมูลของคุณ
ด้วย Kissflow คุณสามารถ ออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ใช้เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ งาน การแจ้งเตือน และการอนุมัติที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
Kissflow มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ ติดตามความคืบหน้าของกรณีซับซ้อนผ่านขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากที่สุด
นอกจากนี้ เครื่องมือยังมีคุณสมบัติการรายงานที่แข็งแกร่งพร้อมเครื่องมือการแสดงข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- ช่วยให้สร้างกระบวนการทำงานและแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง
- จัดการเวิร์กโฟลว์และงานต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ Kissflow
- มีคุณสมบัติการจัดการกรณีเฉพาะที่ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของกรณีซับซ้อน
- เชื่อมต่อ Kissflow กับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยม เช่น Salesforce, Google Drive และ Slack เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและนำเสนอคุณสมบัติที่สอดคล้องกับข้อบังคับของอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดของ Kissflow
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการที่ง่ายกว่า
- มีคุณสมบัติการรายงานที่จำกัด แม้ว่าจะมีแดชบอร์ดและรายงานให้ก็ตาม
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
จัดการการอนุมัติงานสร้างสรรค์ของคุณอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์อนุมัติที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล การทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างราบรื่นการจัดการขั้นตอนการทำงาน และการทำให้ทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกัน ล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมสร้างสรรค์ทุกทีมที่ต้องการประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ
หลังจากตรวจสอบซอฟต์แวร์อื่น ๆ แล้ว ClickUp โดดเด่นอย่างแน่นอนด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึงความสามารถในการจัดการงาน โซลูชันการอนุมัติที่สามารถปรับแต่งได้ และเครื่องมือการตรวจสอบภาพที่ทรงพลัง ความหลากหลายและการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่แนวคิดจนถึงการดำเนินการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?ดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อความสำเร็จในทุกเป้าหมายการจัดการโครงการสร้างสรรค์ของคุณ