วิธีเขียนโครงร่างบทความบล็อก

ตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าบล็อกได้ตายไปแล้ว! โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่การเติบโตของไมโครบล็อกกับ X (เดิมคือ Twitter) และการบล็อกด้วยรูปภาพ/วิดีโอกับ Instagram ทำให้ย่อหน้ายาวๆ ในโพสต์บล็อกถูกมองว่าไร้ประโยชน์
ไม่มีอะไรจะห่างไกลจากความจริงไปกว่านี้อีกแล้ว
🌎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: บน WordPress เพียงแพลตฟอร์มเดียวผู้ใช้เผยแพร่บทความบล็อกใหม่มากกว่า 70 ล้านบทความทุกเดือน89%ขององค์กรมีการอัปเดตบล็อกอย่างสม่ำเสมอ สามในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการเขียนบล็อกช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับพวกเขา
สามารถกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าการเขียนบล็อกเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มการมองเห็น (โดยการปรากฏบนหน้าผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา) อำนาจ (โดยการพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้อง) และความเป็นผู้นำทางความคิด (โดยการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอนาคต)
อย่างไรก็ตาม 96.5% ของเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้รับการเข้าชมจาก Google ตามที่ Ahrefs พบ!
หนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดคือเนื้อหาในบล็อกโพสต์เหล่านี้ไม่ตรงกับเจตนาการค้นหา. นั่นคือว่าเนื้อหาไม่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน.
วันนี้เราจะมาดูวิธีแก้ไขปัญหานั้นด้วยการใช้โครงร่างบทความบล็อกที่ครอบคลุม เราจะพูดถึงเหตุผลที่คุณต้องมีโครงร่างบทความบล็อก วิธีการสร้างโครงร่าง และข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงขณะทำโครงร่าง
⏰ สรุป 60 วินาที
โครงร่างบทความบล็อกคือกรอบการทำงานที่ช่วยนำทางการเขียนโดยสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และมีความแตกต่าง มันช่วยให้เกิดความชัดเจนของแบรนด์ ความรวดเร็ว คุณภาพ ความสม่ำเสมอ และการลดความเสี่ยง
ในการสร้างโครงร่างบทความบล็อกที่ดี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
- ระดมความคิดและประเด็นสำคัญ
- จัดโครงสร้างส่วนหลัก
- กรอกข้อมูลในแต่ละส่วนให้ครบถ้วนโดยระบุรายละเอียดในระดับที่เหมาะสม
- ปรับปรุงและขัดเกลาโครงร่างของคุณ
- ติดตามประสิทธิภาพของบทความในบล็อกของคุณและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างบทความบล็อก
โครงร่างบทความบล็อกคือโครงสร้างหรือกรอบงานที่รวมทุกแง่มุมที่ผู้เขียนจำเป็นต้องครอบคลุมไว้ มันช่วยให้ผู้เขียนสามารถกำหนดกรอบเรื่องราวของบทความบล็อกในลักษณะที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด
ทำไมคุณถึงต้องการโครงร่างบทความบล็อก?
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนเพียงคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีหลายคน การวางแผนโครงสร้างบทความบล็อกถือเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ SEO ก่อนที่จะเริ่มเขียนจริง การสร้างโครงร่างจะเป็นการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาของคุณ
มันเหมือนกับการวาดภาพด้วยดินสอก่อนที่จะลงสี มันช่วยให้คุณเห็นภาพที่สมบูรณ์ของสิ่งที่คุณจะวาดโดยไม่จำกัดกระบวนการสร้างสรรค์ นี่คือวิธีที่มันช่วย
ความชัดเจน: โครงร่างคือแผนที่นำทางสำหรับบทความทั้งหมด คุณรู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน มีจุดสำคัญใดที่ต้องผ่าน และเป้าหมายอยู่ที่ใด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เขียนมีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับงานของตน
การลดความเสี่ยง: เมื่อผู้เขียนมีความชัดเจนในเป้าหมายและโครงสร้างของบทความบล็อกของตน พวกเขามีแนวโน้มที่จะส่งงานที่ตรงประเด็นน้อยลง ซึ่งช่วยลดการทำงานซ้ำและลดความเสี่ยงของความล่าช้า/ความล้มเหลว
ความเร็ว: การเขียนโครงร่างแยกขั้นตอนการวิจัยและการคิดออกจากขั้นตอนการเขียน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถนั่งลงและเขียนให้เสร็จได้เร็วกว่าที่คุณจะทำได้หากไม่มีโครงร่าง
คุณภาพ: โครงร่างที่ดีช่วยยกระดับบทความบล็อกให้โดดเด่นขึ้น มันให้ทุกสิ่งที่นักเขียนต้องการ รวมถึงภาษา, SEO, และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดทางการตลาด ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมาก
ความสม่ำเสมอ: สำหรับองค์กรที่สร้างบล็อกในปริมาณมาก โครงร่างช่วยสร้างความสม่ำเสมอและความสามารถในการทำซ้ำให้กับกระบวนการ มันช่วยเร่งกระบวนการควบคุมคุณภาพโดยการสร้างรายการตรวจสอบสำหรับบรรณาธิการล่วงหน้า
อะไรที่รวมอยู่ในโครงร่างของบทความบล็อก?
หากคุณกำลังสงสัยว่าโครงสร้างง่ายๆ นี้สามารถมอบประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้ได้อย่างไร นี่คือคำตอบ โครงร่างบทความบล็อกที่ดีจะประกอบด้วยทุกสิ่งที่ผู้เขียนจำเป็นต้องรู้เพื่อทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึง:
บริบท
กลุ่มเป้าหมายคือใคร? พวกเขากำลังมองหาอะไร?
ตัวอย่างเช่น โครงร่างอาจประกอบด้วยย่อหน้าสั้น ๆ ที่ระบุว่า "โครงร่างนี้มุ่งเน้นไปที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการใช้ AI สำหรับการเขียนโค้ด"
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เขียนสามารถจินตนาการถึงบุคคลที่พวกเขากำลังเขียนโพสต์นี้เพื่อและส่งมอบสิ่งที่สำคัญต่อพวกเขา
ชื่อเรื่อง
ชื่อของบทความบล็อกคืออะไร?
หัวข้อบล็อกที่ดีจะบอกผู้อ่านได้ทันทีว่าพวกเขาสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง มันสรุปใจความสำคัญของบทความ ตัวอย่างเช่น "วิธีใช้ AI สำหรับการเขียนโค้ด" เป็นหัวข้อที่ยอดเยี่ยม
โครงสร้าง
ส่วนหลักที่ควรรวมมีอะไรบ้าง? มีแนวคิดหรือประเด็นเฉพาะที่ต้องการให้ครอบคลุมหรือไม่?
นี่คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโครงร่าง มันกำหนดแต่ละส่วนและแต่ละหัวข้อว่าควรมีอะไรบ้างในบล็อกโพสต์ ที่นี่ ผู้สร้างโครงร่างสามารถกำหนดได้ทั้งในระดับสูงหรือละเอียดตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเขียน ความพร้อมใช้งาน ฯลฯ
องค์ประกอบเพิ่มเติม
มีลิงก์, รูปภาพ, วิดีโอ, แม่แบบ, เครื่องมือ, ฯลฯ ที่ต้องการให้รวมไว้หรือไม่?
นี่คือองค์ประกอบ SEO หรือแบรนด์ที่นักเขียนควรคำนึงถึง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มลิงก์ภายในสองสามลิงก์ หรือเพิ่มภาพที่แสดงหัวข้อของบทความบล็อกที่คุณกำลังเขียน นี่คือที่สำหรับสิ่งนั้น
การดูแลรักษาความสะอาด
มีคู่มือสไตล์หรือแนวทางอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่?
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด แจ้งให้ผู้เขียนทราบหากมีสิ่งใดเพิ่มเติมที่พวกเขาควรคำนึงถึง อาจเป็นเรื่องใดก็ได้ ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายจุลภาคแบบออกซ์ฟอร์ด ไปจนถึงการเลือกอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเฉพาะแหล่งเดียว การแจ้งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เขียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความจำเป็นในการแก้ไขงานซ้ำเนื่องจากปัญหาด้านขั้นตอนหรือรายละเอียด!
เมื่อมีสิ่งนี้แล้ว มาดูวิธีเขียนโครงร่างบล็อกกัน
ขั้นตอนในการเขียนโครงร่างบทความบล็อก
โครงร่างบทความบล็อกที่ดีคือพลังวิเศษของนักเขียน มันย่อขั้นตอนการวิจัยให้กลายเป็นกรอบที่ใช้งานง่ายสำหรับนักเขียนในการสร้างเรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างโครงร่างที่มอบพลังวิเศษนั้นให้กับนักเขียนของคุณ คุณต้องมีกระบวนการ ซึ่งเราจะพูดถึงด้านล่าง และเครื่องมือที่ครอบคลุมอย่างClickUp
1. การระดมความคิดและข้อสรุปสำคัญ
ขั้นตอนแรกในการสร้างโครงร่างคือการรู้ว่าบทความบล็อกเกี่ยวกับอะไร ขึ้นอยู่กับการจัดองค์กร ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กลุ่มเป้าหมาย และผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อของคุณ คุณจะมีจุดเริ่มต้น จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดจากจุดนั้น
ระดมความคิดอย่างหลากหลาย
สมมติว่าคุณทำงานให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโซลูชัน AI สำหรับนักพัฒนา คุณสามารถระดมความคิดในวิธีต่อไปนี้
- การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต: ค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับ 'AI สำหรับนักพัฒนา' ใน Google และดูว่ามีอะไรปรากฏขึ้นมาบ้าง; Quora หรือ Reddit อาจช่วยได้เช่นกัน
- โซเชียลมีเดีย: ติดตามผู้มีอิทธิพลในสายงานของคุณและติดตามสิ่งที่พวกเขากำลังพูดถึง
- การวิจัยคู่แข่ง: ดูว่าองค์กรที่คล้ายกับของคุณหรือองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันเผยแพร่เนื้อหาอะไรบ้าง
- การสัมภาษณ์: พูดคุยกับนักพัฒนาโดยใช้ AI เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา หากพวกเขาไม่ได้ใช้ AI ให้ถามว่าทำไม
- การวิจัยคำหลัก: ลองใช้เครื่องมือค้นหาคำหลักเพื่อดูคำค้นหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม
- ข้อมูลภายใน: สอบถามทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมขายเกี่ยวกับคำถาม/ข้อกังวลที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ใช้มี
เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นอย่างมาก ให้ใช้เครื่องมือ AI. ตัวอย่างเช่นClickUp Brainช่วยคุณคิดไอเดียสำหรับบล็อกโพสต์ใหม่ได้ในพริบตา. ถามคำถาม และรับไอเดียที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้! จากนั้น คุณสามารถปรับปรุงไอเดียของคุณได้ทั้งกับ ClickUp Brain หรือด้วยตัวเอง.
เมื่อคุณมีไอเดียสองสามข้อแล้ว ให้เลือกหนึ่งข้อเพื่อทำเป็นโครงร่าง. มาทำตามไอเดีย 'วิธีใช้ AI สำหรับการเขียนโค้ด' กันเถอะ. ตอนนี้ถึงเวลาที่จะระบุสิ่งสำคัญที่ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์.
จำกัดประเด็นสำคัญของคุณ
บทความแนะนำวิธีการได้รับความนิยมอย่างมากบนอินเทอร์เน็ต แต่ในอีกด้านหนึ่ง คุณก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงสำหรับคีย์เวิร์ดเหล่านี้เช่นกัน ดังนั้น ควรเลือกประเด็นสำคัญที่จะนำเสนออย่างรอบคอบ ในกรณีนี้ อาจเป็นอะไรประมาณว่า "กระบวนการแบบครบวงจรในการผสาน AI เข้ากับการเขียนโค้ดในชีวิตประจำวัน"
2. การจัดโครงสร้างส่วนหลัก
ตอนนี้คุณมีชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์สำหรับบล็อกโพสต์ของคุณแล้ว ให้เริ่มลงรายละเอียด กฎข้อที่ 1 คือ: เพียงเพราะชื่อเรื่องของคุณคือ 'วิธีใช้ AI' คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับมันอย่างเคร่งครัดหรือไปถึงจุดนั้นโดยตรง
สร้างส่วนต่าง ๆ ที่ให้ผู้อ่านได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหัวข้อ. ในระหว่างการทำงานกับโครงสร้างเป็นทีม การใช้เครื่องมือแผนภาพแนวคิดแบบภาพเช่นClickUp Whiteboards จะช่วยได้. นำความคิดต่าง ๆ มาไว้ในรูปแบบของข้อความ, โน้ตติด, รูปร่าง, ลิงก์, งาน, เป็นต้น และจัดระเบียบให้เป็นภาพ.
บางประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อจัดโครงสร้างส่วนหลักของคุณคือ:
- อะไร: ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร? ปัญญาประดิษฐ์ในการเขียนโค้ดคืออะไร?
- ใคร: ใครคือผู้ที่เหมาะสมกับ AI ในการเขียนโค้ด?
- ทำไม: ประโยชน์ของการใช้ AI ในการเขียนโค้ดคืออะไร?
- วิธีการ: วิธีการผสานรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ?
นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อมากที่สุดได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มส่วนเกี่ยวกับความท้าทายที่โปรแกรมเมอร์อาจเผชิญขณะใช้ AI หรือเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ด
ขณะดำเนินการนี้ ให้จัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหาบล็อกเพื่อความต่อเนื่องในการอ่านและความเข้าใจง่าย
ตัวอย่างเช่น หากคุณพูดถึงประโยชน์ของ AI ก่อนที่จะอธิบายว่ามันคืออะไร ผู้อ่านอาจเกิดความสับสน
3. การกรอกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ อย่างละเอียด
โครงร่างส่วนใหญ่มักจะหยุดที่การกำหนดหัวข้อแต่ละส่วน แม้ว่าจะใช้ได้ผล แต่การเติมรายละเอียดในแต่ละส่วนจะช่วยให้ผู้เขียนเข้าใจได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ภายใต้หัวข้อ 'AI คืออะไรในการเขียนโค้ด?' คุณอาจใส่รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น:
- คำจำกัดความของ AI ในการเขียนโค้ด
- แง่มุมของการเขียนโค้ดที่ AI มีประโยชน์
- บริษัทใหญ่ที่ใช้ AI ในการเขียนโค้ด
ขั้นตอนนี้ควรดำเนินการในรูปแบบของหัวข้อย่อยแบบซ้อนกันในเอกสาร (แทนที่จะเพิ่มโหนดเพิ่มเติมในแผนผังแนวคิดของคุณ) เปิดClickUp Docsและเริ่มเขียนหัวข้อและประเด็นสำคัญของคุณ รายละเอียดที่น่าสนใจที่สุดที่คุณสามารถเพิ่มในแต่ละส่วนของโครงร่างมีดังนี้
ตัวอย่าง: ตัวอย่างที่ดีจะช่วยให้แนวคิดนั้นเชื่อมโยงกับความเป็นจริง โดยแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นทำงานอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง
สถิติ: สถิติที่ได้รับการวิจัยอย่างดีให้ความน่าเชื่อถือแก่การเขียน นอกจากนี้ยังเพิ่มความสมดุลของข้อมูล
ตัวอย่างเช่น "50% ของนักพัฒนาใช้ AI" ทำให้แนวคิดนี้ดูเร่งด่วน/สำคัญมากกว่าหากมีเพียง 5% เท่านั้นที่ทำเช่นนั้น!
เครื่องมือ: อีกวิธีหนึ่งในการทำให้เนื้อหาของคุณนำไปปฏิบัติได้จริงคือการรวมเครื่องมือและเทมเพลตเข้าไปด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมเครื่องมือ AI สำหรับการสร้างโค้ด การเติมโค้ดให้สมบูรณ์ การตรวจสอบโค้ด การจัดทำเอกสาร ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดลองใช้และดำเนินการตามได้
เรื่องราว: รวมกรณีศึกษา, บทสัมภาษณ์, หรือแม้แต่คำพูดเพื่อเล่าเรื่องราวที่สมบูรณ์ให้กับผู้อ่าน
ลิงก์: เนื่องจากเป็นบล็อกที่มีการอัปเดตเป็นประจำ คุณอาจเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องในวงกว้างมากขึ้น ให้ลิงก์ภายในไว้ในโครงร่างของคุณเพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำไปแทรกไว้ในบทความได้
หากดูเหมือนว่ามีองค์ประกอบมากเกินไป ไม่ต้องกังวลลองใช้เทมเพลต SEO Content Brief ของ ClickUpซึ่งเป็นกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่มลงในโครงร่างของคุณ เทมเพลตโครงร่างโพสต์บล็อกนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับชื่อเรื่อง จำนวนคำ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความ หัวข้อย่อย ลิงก์ อ้างอิง และอื่นๆ อีกมากมาย!
4. การแก้ไขและปรับปรุงโครงร่างของคุณ
ด้วยเหตุนี้ ร่างแรกของโครงร่างของคุณก็พร้อมแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่พร้อมที่จะส่งให้ผู้เขียนในขณะนี้ กรุณาแก้ไขและปรับปรุงโครงร่างของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ลำดับเหตุผล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงร่างมีการไหลเวียนอย่างมีเหตุผลตั้งแต่ต้นจนจบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนไหลลื่นไปยังส่วนถัดไปอย่างราบรื่น หากคุณพบช่องว่างในข้อมูล ให้เพิ่มเข้าไป
ความสมบูรณ์
เมื่อผู้อ่านได้รับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อในหนึ่งเดียว พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อนานขึ้น ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกแง่มุมที่สามารถรวมได้ถูกนำมาไว้แล้ว
ฟลัฟฟ์
ระบุข้อมูลหรือส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องและลบออก ในระหว่างการวิจัยของคุณ ส่วนเหล่านี้อาจดูมีความเกี่ยวข้องในตอนแรก แต่ภายหลังอาจกลายเป็นส่วนที่ซ้ำซ้อน
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหัวข้อว่า "ทำไมคุณถึงต้องการ AI ในการเขียนโค้ด?" และ "ประโยชน์ของ AI ในการเขียนโค้ดคืออะไร?" เป็นสองส่วน ถึงเวลาที่ต้องลบออกหนึ่งส่วนแล้ว
ความสามารถในการแข่งขัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังเขียนบทความบล็อกเพื่อ SEO คุณอาจต้องการเปรียบเทียบโครงร่างของคุณกับหน้าเว็บที่ติดอันดับอยู่ในปัจจุบันสำหรับคำหลักที่คุณเลือก เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณจะสามารถแข่งขันได้
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถมอบเทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับโครงร่างของคุณให้กับผู้เขียนได้ลองใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUp ซึ่งเทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้ผู้เขียนสามารถทำงานในส่วนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์พื้นฐานของโครงร่างบทความคือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เขียน โครงร่างจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้เขียนพบว่าโครงร่างนั้นมีประโยชน์ มีคุณค่า และมีความหมาย
ดังนั้น ให้จัดให้มีการทบทวนเป็นระยะกับนักเขียนเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ขอให้พวกเขาบอกว่าอะไรที่จะช่วยได้และรวมข้อมูลนั้นไว้ในโครงร่างบล็อกโพสต์ครั้งต่อไป
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการร่างโครงร่างบทความบล็อก
ในห้าขั้นตอนข้างต้น คุณได้เรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโครงร่างบทความบล็อกแล้ว มาดูกันว่าเราจะยกระดับขึ้นไปได้อีกขั้นด้วยเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างไร
เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ
ไม่ว่าบทความบล็อกของคุณจะปรากฏอยู่ในหน้าผลการค้นหาของ Google หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย สิ่งแรกที่ผู้อ่านจะเห็นคือชื่อเรื่อง ยิ่งชื่อเรื่องดึงดูดความสนใจได้มากเท่าไร บทความบล็อกของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
สร้างชื่อของคุณ:
- ชัดเจน: ให้ตรงประเด็นหลักของบทความบล็อกของคุณ
- กระชับ: ทำให้สั้นและง่าย; หลีกเลี่ยงประโยคยาวหรือคำยาว
- เหมาะสมกับการค้นหา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันตอบเจตนาการค้นหาของผู้ใช้
ใช้ปฏิทินเนื้อหา
โครงร่างของบล็อกโพสต์ทุกชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดเมื่อจัดการผ่านซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาที่ดี บนเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถสร้างงานสำหรับบล็อกโพสต์แต่ละชิ้น เพิ่มลิงก์ไปยัง ClickUp Docs ที่มีโครงร่าง ใส่รายการตรวจสอบ กำหนดเส้นตาย และแม้กระทั่งมอบหมายผู้ใช้ได้
การจัดการด้วยมุมมองปฏิทินช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจเริ่มต้นด้วยบทความบล็อกที่มีกำหนดส่งเร็วที่สุดก่อน หรือคุณอาจเน้นไปที่บทความที่มีความเกี่ยวข้องกับงานอื่น
ตั้งค่าและจัดการแผนบล็อกของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เพื่อจัดระเบียบงานของคุณในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ทำให้เป็นอัตโนมัติในสิ่งที่คุณทำได้
หากคุณมองว่าการเขียนเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์มาโดยตลอด คุณอาจแปลกใจเมื่อเห็นเคล็ดลับนี้ แต่อย่าเพิ่งแปลกใจไป เพราะมีหลายส่วนในกระบวนการร่างและเขียนบล็อกที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Automations คุณสามารถ:
- การจัดสรรผู้เขียนที่มีอยู่ตามแนวโน้มของปริมาณงาน
- เปลี่ยนสถานะเมื่อขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการสร้างเนื้อหานั้นเสร็จสมบูรณ์ (เช่น แจ้งเตือนบรรณาธิการเมื่อการเขียนเสร็จสิ้น)
- การส่งอีเมลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมพร้อมการอัปเดต (เช่น แจ้งเตือนผู้จัดการโครงการหากมีปัญหาด้านความพึ่งพา)
- เพิ่มรายการตรวจสอบให้กับงาน
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทรงพลังอย่างยิ่งของ ClickUp คือฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI นี้ คุณสามารถกรอกข้อมูลในฟิลด์โดยอัตโนมัติด้วยสรุปงาน การอัปเดต การวิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย
มาดูกันว่าโครงสร้างของบทความบล็อกที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรและเพราะเหตุใด
ตัวอย่างโครงร่างบทความบล็อก
เพื่อสรุปทั้งหมดนี้ให้สวยงามในหนึ่งเดียว ลองดูตัวอย่างโครงร่างของบล็อกโพสต์สักสองสามตัวอย่างกัน
ตัวอย่างที่หนึ่ง: วิธีใช้ AI ในการเขียนโค้ด
หัวข้อ: วิธีใช้ AI ในการเขียนโค้ด
กลุ่มเป้าหมาย: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย AI
คำหลักหลัก: AI ในการเขียนโค้ด
คำหลักรอง: วิธีใช้ AI ในการเขียนโค้ด
จำนวนคำ: 2400-2600 คำ
แหล่งอ้างอิง: (รวมลิงก์ 1-2 ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ผู้เขียนสามารถอ้างอิงได้)
ลิงก์ภายใน: (รวมลิงก์ที่ต้องการให้รวมอยู่ในบทความบล็อก)
โครงร่างบทนำ
- บทนำสั้น ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์
- เครื่องมือ 1-2 อย่างที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
- สถิติเกี่ยวกับการใช้ AI ในการเขียนโค้ด
H2: AI คืออะไร? AI ในการเขียนโค้ดคืออะไร?
- คำนิยาม
- ความแตกต่างจากเครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ ในการเขียนโค้ด
H2: AI ในการเขียนโค้ดเหมาะกับใคร?
- H3: นักพัฒนาซอฟต์แวร์
- H3: ผู้ทดสอบ
- H3: ผู้ตรวจสอบโค้ด
- H3: ผู้จัดการโครงการ
H2: ประโยชน์ของการใช้ AI ในการเขียนโค้ดคืออะไร?
H2: วิธีผสานรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ
- คู่มือทีละขั้นตอนในการผสานเครื่องมือพร้อมตัวอย่าง
H2: ความท้าทายในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเขียนโค้ด
H2: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ AI ในการเขียนโค้ด
สรุป
- สรุปประเด็นสำคัญ
ตัวอย่างที่สอง: 8 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
หัวข้อ: 8 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย AI
คำหลักหลัก: เครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา
คำหลักรอง: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
จำนวนคำ: 2400-2600 คำ
แหล่งอ้างอิง: (รวมลิงก์ 1-2 ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ผู้เขียนสามารถอ้างอิงได้)
ลิงก์ภายใน: (รวมโพสต์บล็อกที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยง)
โครงร่างบทนำ
- สถิติเกี่ยวกับการพัฒนา AI
- ประเภทของเครื่องมือที่มีให้สำหรับนักพัฒนา
H2: 8 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
- GitHub Copilot
- มันคืออะไร?
- เหมาะสำหรับใคร?
- ราคาเท่าไหร่?
- (ระบุรีวิว 1-2 รายการจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น G2)
- อเมซอน โค้ด
- ผู้กระซิบ
- โดซิไฟ
- เชิงเส้น
- ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ JetBrains
- แชทจีพีที
- Tabnine
- ดีพโค้ด
H2: วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา
- ระบุเกณฑ์ 5-6 ข้อ เช่น คุณสมบัติ ราคา การเชื่อมต่อ ฯลฯ
สรุป
- สรุปประเด็นสำคัญ
หากฟังดูง่ายพอแล้ว มาดูกันว่าอุปสรรคใดบ้างที่คุณอาจพบในการเขียนโครงร่างบทความบล็อกของคุณ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการร่างโครงร่างบทความบล็อก
ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมคอนเทนต์ทำในการร่างโครงร่างบทความบล็อกคือการไม่มีโครงร่างเลย โดยเฉพาะนักเขียนที่มีประสบการณ์มักจะเลือกหัวข้อแล้วเริ่มเขียนทันที แม้ว่าวิธีนี้อาจสะดวกสำหรับพวกเขา แต่มันส่งผลต่อความสม่ำเสมอ คุณภาพ และการดำเนินการเผยแพร่
ดังนั้น อย่าข้ามขั้นตอนนี้ไป. ให้เขียนโครงร่างไว้เสมอ. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว นี่คือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่คุณควรหลีกเลี่ยง.
การเขียนโครงร่างที่คลุมเครือเกินไป: ในบางกรณี โครงร่างจะระบุเพียง 2-3 ส่วนหลักที่ต้องครอบคลุมเท่านั้น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคำที่สูง อาจทำให้ผู้เขียนสับสนได้
เพิ่มรายละเอียดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนผู้เขียน ในตัวอย่างข้างต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด 8 อย่างสำหรับนักพัฒนา ส่วนที่อยู่ภายใต้เครื่องมือแรกจะรวมถึงแง่มุมที่ต้องครอบคลุมสำหรับแต่ละเครื่องมือ ซึ่งทำให้ผู้เขียนทราบว่าระดับของรายละเอียดที่จำเป็นคืออะไร
การเขียนโครงร่างที่เฉพาะเจาะจงเกินไป: โครงร่างเป็นเพียงกรอบหรือแผนที่นำทางเท่านั้น การเพิ่มรายละเอียดมากเกินไปจะทำให้ดูเหมือนเป็นร่างแรกหรือร่างที่ยังไม่สมบูรณ์ของบทความ ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านติดตามได้ยาก
รักษาระยะห่างจากรายละเอียด ให้ผู้เขียนมีอิสระในการสร้างสรรค์
การให้บริบทที่ไม่สมบูรณ์: นักเขียนจำเป็นต้องทราบข้อมูลเบื้องหลังของชิ้นงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น การกล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายโดยไม่มีจุดประสงค์หรือประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อของบล็อกโพสต์ อาจทำให้ข้อจำกัดในการเขียนของนักเขียนได้
การเพิกเฉยต่อ AI อย่างสิ้นเชิง: ไม่ช้าก็เร็ว AI จะกลายเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือของนักเขียนทุกคน การหลีกเลี่ยงการใช้ AI จะทำให้คุณล้าหลังในแง่ของประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายเท่านั้น
ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของบล็อกของคุณอย่างราบรื่นลองใช้คำสั่งเขียนด้วย AI,เครื่องมือสร้างโครงร่าง และเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ เพื่อปรับปรุงผลงานของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรข้ามชาติ บล็อกถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในกลยุทธ์การตลาดของบริษัทคุณ มันเป็นรากฐานของการจัดการการตลาดเนื้อหา เช่น การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดยรวมแล้ว บล็อกช่วยขยายขอบเขตการเข้าถึงและนำผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น แต่ละบทความในบล็อกให้ความรู้แก่ผู้ใช้และกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ ที่จริงแล้ว ทุกบทความในบล็อกล้วนมีส่วนสนับสนุนทั้งในเชิงรายบุคคลและโดยรวมต่อพันธกิจขององค์กร
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากช่องทางการตลาดนี้ คุณจำเป็นต้องมีบทความบล็อกที่ครอบคลุมกระบวนการอย่างละเอียด ตั้งแต่การวิจัยและการระดมความคิดไปจนถึงการแชร์อย่างปลอดภัย กระบวนการวางแผนเนื้อหาของคุณควรประกอบด้วยขั้นตอนที่หลากหลายและเครื่องมือสำหรับการเขียนบล็อก
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ ระดมความคิดบน ClickUp Whiteboards เขียนบน ClickUp Docs สร้างรายการตรวจสอบ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสร้างเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp