วิธีปรับปรุงการวางแผนสินค้าคงคลังของคุณ

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากในการจัดการสินค้าคงคลัง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดก็ตาม คุณจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรในขณะที่ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการมีสินค้าเกินหรือสินค้าหมดสต็อก?
ในฐานะที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง การจัดการสินค้าคงคลังช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความคาดหวังของลูกค้าอยู่ในระดับสูง และสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนสินค้าคงคลังที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ผลกระทบทางการเงินที่สำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าเพิ่มขึ้น และโอกาสในการขายที่สูญเสียไป
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าคงคลังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าพร้อมจำหน่าย ลดสินค้าคงคลังส่วนเกิน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่กระแสเงินสดที่ดีขึ้นและความพึงพอใจของลูกค้า เห็นได้ชัดว่าการวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจและกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ
บทความนี้จะสำรวจวิธีการปรับปรุงและเชี่ยวชาญกระบวนการวางแผนสินค้าคงคลัง แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อน
การเข้าใจการวางแผนสินค้าคงคลัง
ลองนึกภาพดู: คุณได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ และทันทีที่เปิดตัว คุณมั่นใจว่าจะขายหมดแน่นอน คุณสั่งสินค้าเพิ่ม ทำตลาด และรอให้ป้ายสินค้าหมดปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น และตอนนี้ระยะเวลาการจัดส่งนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
ผลที่ตามมาคือ ลูกค้าของคุณเริ่มยกเลิกคำสั่งซื้อและขอคืนเงิน ระยะเวลาการจัดส่งที่ยาวนานเกินไปได้บดบังความต้องการของสินค้า ทำให้คุณมีสินค้าคงคลังที่ขายไม่ออกและไม่มีผู้ซื้อ
ถูกบ้างผิดบ้าง ตามตัวอักษรเลย!
การสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ประเมินความต้องการอย่างรอบคอบอาจนำไปสู่การมีสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และอาจเกิดการสูญเสียสินค้าได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการทำกำไรและความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ
ในทางกลับกัน การเข้าใจและนำกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมาใช้สามารถช่วยให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งได้ การจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสมนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับชั้นอย่างรอบคอบ ในระยะยาวซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังสามารถทำให้ความพยายามทั้งหมดง่ายขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น
การวางแผนสินค้าคงคลังคืออะไร?
การวางแผนสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการจัดการและจัดระเบียบผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ตั้งใจจะขายเพื่อสร้างกำไร ซึ่งครอบคลุมถึงโลจิสติกส์และกลยุทธ์ต่างๆ ที่ต้องนำมาใช้ทุกวันเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น
การวางแผนสินค้าคงคลังแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ กลยุทธ์เดียวไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น การเก็บสต็อกไว้เป็นเวลานานอาจไม่ใช่ทางเลือกหากคุณมีธุรกิจแฟชั่นหรืออาหารที่เสื่อมคุณภาพได้ ธุรกิจแฟชั่นมุ่งเน้นไปที่การขายสินค้าให้หมดก่อนที่มันจะล้าสมัย สำหรับธุรกิจอาหาร การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความเสียหายของสินค้าได้
สินค้าคงคลังมีค่าก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนไหวและเปิดทางให้กับกระแสเงินสดที่ทำกำไรได้
ประโยชน์ของการวางแผนสินค้าคงคลัง
การวางแผนสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจของคุณสร้างรายได้โดยไม่มีปัญหา นี่คือพื้นฐานของคุณ
นี่คือประโยชน์หลักสี่ประการของการวางแผนและบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม
กำไรที่เพิ่มขึ้น
ทุกดอลลาร์ของสินค้าคงคลังที่บริษัทถือครองเกินระดับที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติม 20% ถึง 30%
ทุกดอลลาร์ของสินค้าคงคลังที่บริษัทถือครองเกินระดับที่เหมาะสมจะก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติม 20% ถึง 30%
การวางแผนสินค้าคงคลังอย่างแม่นยำช่วยให้คุณสามารถทำกำไร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขยายยอดขายตามฤดูกาลได้ การติดตามผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายในอดีตจะช่วยให้คุณสามารถเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ ผู้บรรจุหีบห่อ และผู้ขนส่ง เพื่อให้สินค้าคงคลังของคุณอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดเสมอ
ความพึงพอใจของลูกค้า
ลองนึกถึงร้านหนังสือชื่อ Forgotten Chapter ร้านหนังสือนี้เริ่มต้นเป็นธุรกิจหนังสือแบบคลาสสิก มีหนังสือนวนิยายกองสูงลดราคา และผู้คนแห่กันมาซื้อ
ไม่กี่เดือนต่อมา Forgotten Chapter ตัดสินใจพัฒนาตามกระแสและเริ่มขายนิยายขายดีล่าสุด พวกเขาเติมเต็มคลังสินค้าและยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในกระบวนการนี้ พวกเขาเริ่มสูญเสียการจัดการในการเก็บรักษาหนังสือคลาสสิกหายากซึ่งเป็นจุดเด่นของพวกเขา ในที่สุด ลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อสินค้าเริ่มลดลง ลูกค้าประจำก็หยุดมา และยอดขายก็ดิ่งลง
คุณคิดว่าปัญหาคืออะไรที่นี่?
พวกเขาได้จัดสต็อกสินค้าล่าสุด ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายในระยะแรก แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็สูญเสียจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ (USP) ของตนเองไป สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างอย่างแท้จริงคือสินค้าคลาสสิกที่พวกเขาเคยนำเสนอ
นี่หมายความว่าธุรกิจไม่ควรพัฒนาตามเทรนด์ใช่หรือไม่? ไม่เลย—พวกเขาควรทำ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ Forgotten Chapter มองข้ามไปคือการวิเคราะห์ KPI และการจัดการคำสั่งซื้อของพวกเขา นี่คือกรณีคลาสสิกของการวางแผนสินค้าคงคลังที่ผิดพลาด
ซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อสามารถช่วยคุณติดตามคำสั่งซื้อในอดีตได้ทำให้คุณสามารถวางแผนและขยายกิจการได้ตามความเหมาะสม
การวางแผนสินค้าคงคลังมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความพึงพอใจของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต ทำนายแนวโน้มการขายในอนาคต และนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมาใช้ ใช้จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ภักดี
ค่าใช้จ่ายในการถือครองที่ลดลง
สตาร์ทอัพหลายแห่งมักมีแนวโน้มที่จะสต็อกสินค้าเกินความจำเป็น ซึ่งทำให้เงินทุนเริ่มต้นถูกผูกไว้กับสินค้าคงคลัง การวางแผนสินค้าคงคลังในทางกลับกัน จะช่วยปลดล็อกเงินทุนให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำถามสำคัญที่ควรพิจารณาคือ: สินค้าขายได้อย่างไร? ขายที่ไหน? และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใคร?
โดยการตอบคำถามเหล่านี้ คุณสามารถเริ่มลดต้นทุนการถือครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการนี้ต้องการการวางแผนอย่างมากควบคู่ไปกับการรู้ขีดความสามารถของธุรกิจของคุณเอง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูล การคำนวณสต็อกปัจจุบัน และการทำนายแนวโน้มในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวได้ คุณสามารถนำพาบริษัทของคุณไปข้างหน้าได้โดยการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงการวางแผนขีดความสามารถผ่านการใช้แผ่นงาน Excel ที่ง่าย ๆและแบบแผนการวางแผนสินค้าคงคลังที่สะดวก
ปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
การวางแผนสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี (JIT) เป็น วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการหลีกเลี่ยงการมีสินค้าคงคลังเกิน โดยเกี่ยวข้องกับการรับสินค้าและวัตถุดิบจากผู้จัดหาเฉพาะเมื่อมีความต้องการเท่านั้น
การวางแผนสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดี (JIT) หรือที่รู้จักกันในชื่อ TPS หรือระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) ตามชื่อบริษัทรถยนต์ชื่อดังที่นำวิธีการนี้มาใช้ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 โตโยต้าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์เฉพาะเมื่อมีความต้องการหรือเมื่อได้รับคำสั่งซื้อรถยนต์ใหม่เท่านั้น
นี่ก็เป็นผลมาจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ
ที่นี่,แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างสเปรดชีตที่ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่ายไร้กังวล
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณประเมินและเลือกผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าของคุณ, รวบรวมความคิดเห็นเพื่อติดตามประสิทธิภาพของพวกเขา, และปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือ.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแยกผู้ขายตามความเป็นไปได้, โลจิสติกส์, ระยะเวลา, และการตอบสนอง
- ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 16 รายการ เช่น หมายเหตุ, หมายเลขติดต่อ, อีเมลผู้ขาย, ความตรงต่อเวลา, และแบรนด์ เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายและดูข้อมูลผู้ขายได้อย่างง่ายดาย
- เปิดมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบใน ClickUp ที่ตั้งค่าไว้แตกต่างกัน เช่น การประเมินผู้ขาย, คู่มือเริ่มต้น, ข้อมูลผู้ขาย, และแบบฟอร์มการประเมินผู้ขาย, เพื่อให้สามารถเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
อ่านเพิ่มเติม:10 แบบฟอร์มรายชื่อผู้ขายฟรีเพื่อจัดการข้อมูลติดต่อ
ความท้าทายของกระบวนการวางแผนสินค้าคงคลัง
แง่มุมที่ซับซ้อนที่สุดของการวางแผนสินค้าคงคลังคือการจัดการและทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก
ทุกคำสั่งซื้อต้องมีการลงนามรับสินค้า รายละเอียดการขนส่งต้องระบุไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดคลังสินค้าหรือสถานที่เก็บสต็อกต้องระบุอย่างละเอียด และค่าใช้จ่ายสำหรับทุกแง่มุมเล็กๆ น้อยๆ ของธุรกิจต้องมีการเรียกเก็บและบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน
ทั้งหมดนี้ต้องการระบบสินค้าคงคลังที่ไร้ที่ติและใช้งานง่าย ไม่ต้องพูดถึงการวางแผนโลจิสติกส์ขั้นสูง
ความท้าทายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้คือ
- การขาดความน่าเชื่อถือของผู้จัดหาและการสื่อสารที่ไม่ดี
- การคาดการณ์ล่วงหน้าที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่การลดลงของความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่คาดคิด
- การมองเห็นสินค้าคงคลังอาจจำกัดได้แม้จะมีการวางแผนเป็นชั่วโมง
- กระบวนการวางแผนสินค้าคงคลังที่ไม่ยึดตามข้อมูล, แนวโน้ม, และการวิเคราะห์ตลาดอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้
- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ไม่ดี; การเปลี่ยนแปลงบุคลากร ไม่ว่าจะภายในองค์กรหรือที่ตัวแทนจำหน่าย อาจส่งผลต่อการวางแผนสินค้าคงคลัง
วิธีการวางแผนสินค้าคงคลัง
แม้ว่าจะมีแบบจำลองการวางแผนสินค้าคงคลังหลายแบบ แต่เราได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่แบบที่สำคัญเพียงไม่กี่แบบ
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ (EOQ)
นี่คือปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุดที่ธุรกิจต้องมีเพื่อลดต้นทุนการถือครอง หากแบรนด์สามารถทำได้ นั่นถือเป็นก้าวสำคัญที่นำหน้าไปอีกขั้น
EOQ = √(2 D S) / H
นี่คือสูตรที่คุณต้องปรับให้เข้ากับโมเดลธุรกิจของคุณ, โดยที่:
S คือต้นทุนการจัดลำดับหรือต้นทุนคงที่
D คือปริมาณความต้องการซื้อต่อปี
H คือต้นทุนการถือครองหรือต้นทุนผันแปร
สูตรนี้จะบอกคุณถึงสินค้าคงคลังที่คุณต้องการในเวลาใดก็ตามเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น หากคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ยากที่จะจัดการ คุณสามารถใช้เครื่องมือบริหารการจัดซื้อเพื่อทำให้ภารกิจนี้ง่ายขึ้น
แบบจำลองจุดสั่งซื้อใหม่
จุดสั่งซื้อใหม่คือจุดที่แนะนำซึ่งธุรกิจต้องสั่งซื้อสินค้าคงคลังใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้า
ลองนึกถึงร้านเบเกอรี่เป็นตัวอย่าง ธุรกิจนี้เชี่ยวชาญในการทำขนมบริยอชและขายหมดอย่างรวดเร็วหลังจากอบเสร็จใหม่ ๆ ลูกค้าและเจ้าของต่างพึงพอใจ แต่แล้วปัญหาเกิดขึ้นกับการจัดหาเนย ผู้ขายประสบปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการอบ ขนมปังอบจึงล่าช้า ส่งผลให้ร้านต้องเผชิญกับการขาดแคลนสินค้า และในที่สุดก็ทำให้จำนวนลูกค้าลดลงอย่างมาก
เกิดอะไรขึ้นที่นี่? ไม่มีแบบจำลองจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมอยู่ในระบบ
เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ การมีระบบบันทึกการรับสินค้าไว้เป็นสิ่งที่ชาญฉลาด. ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามผู้จัดจำหน่ายของคุณได้ และตรวจสอบกระบวนการจัดหาสินค้า ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม.
การวางแผนสต็อกอย่างปลอดภัย
การจัดการสินค้าคงคลังนี้ช่วยให้คุณรักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในคลังสินค้า เพื่อไม่ให้สินค้าหมดในช่วงที่มีความต้องการสูงขึ้น วิธีนี้ทำงานคล้ายกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจต่อไปได้
คุณต้องใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่นี่เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและมั่นใจว่าคุณบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการนี้จะทำให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
การวางแผนสต็อกที่ปลอดภัยได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าช่วยทำนายแนวโน้มความต้องการในอนาคต
การวิเคราะห์ ABC
การวิเคราะห์ ABC คือกระบวนการจัดหมวดหมู่สินค้าคงคลังออกเป็นสามกลุ่ม
- A มีส่วนช่วยใน 20% ของผลิตภัณฑ์ชั้นนำของคุณ ซึ่งส่งผลให้ยอดขาย 70%
- B มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ของคุณ 30% ตรงกลาง ซึ่งส่งผลให้เกิดยอดขาย 20%
- C คือสินค้า 50% ล่างสุดของคุณ ซึ่งส่งผลให้มียอดขาย 10%
การวิเคราะห์นี้ช่วยเร่งการวางแผนและการจัดการสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม ช่วยธุรกิจตัดสินใจว่าจะเก็บสินค้าอะไรและควรเก็บปริมาณเท่าใด เมื่อคุณวิเคราะห์ความต้องการในการจัดเก็บโดยอิงตามหลัก ABC คุณจะจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น
ตอนนี้ มาเรียนรู้วิธีสร้างและดำเนินการแผนการตรวจสอบสินค้าคงคลังกันเถอะ!
วิธีการพัฒนาและนำไปใช้แผนสินค้าคงคลัง
การพัฒนาและนำแผนการจัดการสินค้าคงคลังมาใช้ในธุรกิจของคุณเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ แต่ที่นี่มีคู่มือขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้
ขั้นตอนในการพัฒนาแผนการจัดการสินค้าคงคลังและดำเนินการ
- นำรายการสินค้าของคุณมาและจัดหมวดหมู่
- ทำการวิจัยอย่างลึกซึ้งและละเอียดถี่ถ้วนในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ คุณควรรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอย่างดีและทราบอย่างชัดเจนว่ามันขายที่ไหน
- จัดทำรายชื่อผู้ขายที่เป็นไปได้ตามความต้องการ, สถานที่ตั้ง, คุณภาพ, และการเข้าถึง. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของพวกเขาโดยการจัดให้มีการทดสอบในช่วงเวลาหนึ่ง
- ใช้ระบบการจัดการคำสั่งซื้อและการจัดหาที่ครบวงจรและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- สร้างระบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
- ฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามระบบติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตามอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังของคุณ นี่จะเป็นฐานของคุณ ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อมูลที่คุณได้รับ
- สร้างแบบจำลองจุดสั่งซื้อซ้ำและแนวปฏิบัติในการเก็บสินค้าคงคลังอย่างปลอดภัย
- แสวงหาห้องสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งและการติดตามตรวจสอบ
- เมื่อคุณมีทั้งหมดนี้แล้ว ให้ทำการอัตโนมัติในทุกที่ที่เป็นไปได้
โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้และใช้ซอฟต์แวร์วางแผนสินค้าคงคลังสำหรับอีคอมเมิร์ซที่เชื่อถือได้ คุณสามารถทำให้การวางแผนสินค้าคงคลังของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้
การใช้ ClickUp เพื่อวางแผนและจัดการระบบสินค้าคงคลัง
ClickUpช่วยให้คุณจัดการและจัดเรียงสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้สูงซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจทุกประเภท
ยกตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUp สามารถจัดการและปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือวางแผนสินค้าคงคลังที่ใช้งานง่ายมากอีกด้วย
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้ในหลายวิธี:
- มันช่วยให้การจัดระเบียบของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถทำรายการสินค้าคงคลัง ติดตามการจัดส่งจากผู้ขาย และติดตามการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้
- คุณสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและคะแนนการสั่งซื้อใหม่ได้อย่างแม่นยำ
- คุณสามารถสร้างเอกสารสินค้าคงคลังที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งคุณสามารถแชร์กับพนักงานและผู้จัดจำหน่ายเพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแก้ไขและสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการสินค้าคงคลังของคุณได้ เช่น คำสั่งซื้อถัดไป ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คำสั่งซื้อแล้ว สินค้าคงคลังปัจจุบัน และจำนวนคำสั่งซื้อ
- คุณยังสามารถปรับปรุงการติดตามได้ด้วยระบบอัตโนมัติและแท็กค้นหาเฉพาะ
- มีมุมมองที่กำหนดเองเจ็ดแบบ—ตาราง, ไทม์ไลน์, รายการ, การอัปเดตคำสั่งซื้อ, และค่า, เพื่อให้คุณเข้าใจและวางแผนสินค้าคงคลังของคุณได้ดีขึ้น
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและสินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปและเทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUpช่วยให้การติดตามห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดการระดับสต็อกและคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์
- ติดตามการจัดส่งและวันที่จัดส่งผ่านคลังสินค้าหลายแห่ง
- วิเคราะห์แนวโน้มเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
เทมเพลตนี้สามารถทำให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ช่วยให้สามารถคาดการณ์และมองเห็นระดับสินค้าคงคลังได้ดีขึ้นเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
คุณสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง (เปิดและเสร็จสิ้น) เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละรายการในสินค้าคงคลังได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะที่กำหนดเองได้ถึง 15 รายการ เช่น ผู้ขอ, จำนวนที่ต้องการ, สถานที่ของผู้จัดจำหน่าย, จุดสั่งซื้อใหม่, และราคาต่อหน่วย เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของคุณและสามารถมองเห็นข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถเปิดมุมมองได้ถึงหกแบบใน ClickUp ที่มีการกำหนดค่าต่าง ๆ เช่น สินค้าคงคลัง, ตามผู้ขาย, สถานที่ของผู้ขาย, แบบฟอร์มการสั่งซื้อ, เริ่มที่นี่, และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยคุณจัดการสินค้าคงคลังของคุณ
เอาชนะความท้าทายในการจัดการสินค้าคงคลังด้วย ClickUp
การจัดการสินค้าคงคลังเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่การดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สร้างรายชื่อผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้ สื่อสารความต้องการของคุณอย่างชัดเจน ฝึกอบรมพนักงานของคุณเกี่ยวกับระบบ ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า และดำเนินการอัตโนมัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แต่อย่าประเมินความสำคัญของการนำซอฟต์แวร์วางแผนสินค้าคงคลังอย่าง ClickUp มาใช้ต่ำเกินไป มันช่วยให้ขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นง่ายขึ้น ทำให้การวางแผนสินค้าคงคลังของคุณมีความคาดการณ์ได้มากขึ้น ปลอดภัย และเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับธุรกิจ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!