วิธีสร้างรายการตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์ (+เทมเพลต)

ในฐานะนักการตลาดดิจิทัล คุณได้ทุ่มเทเวลาหลายสัปดาห์และหลายเดือนไปกับการออกแบบเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ และตอนนี้ คุณกำลังรอคอยวันสำคัญด้วยความตื่นเต้นและกังวล เว็บไซต์ใหม่ของคุณจะเป็นหน้าตาของธุรกิจคุณ ดังนั้นเมื่อวันเปิดตัวใกล้เข้ามา คุณอาจถูกท่วมท้นด้วยคำถามที่กังวลมากมาย เช่น:
"ถ้าเว็บไซต์ใหม่ของฉันล่มล่ะ?"
"ถ้าภาพกราฟิกไม่ทำงานล่ะ?"
"ถ้าหน้าเว็บไม่โหลดเร็วพอจะเป็นอย่างไร?"
"ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เข้าชมของฉันมาจากที่ไหน?"
เพื่อให้เว็บไซต์ทำหน้าที่ตามที่ควรจะเป็น—เป็นสำนักงานเสมือนจริงของแบรนด์คุณ—หลายสิ่งหลายอย่างจำเป็นต้องทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ: ตั้งแต่การออกแบบ UX และความปลอดภัยของระบบหลังบ้านไปจนถึงการปรับแต่งให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา คุณไม่สามารถระมัดระวังมากเกินไปได้ในแง่ของการวางแผนและการดูแลเอาใจใส่ที่ใส่ลงไปในมัน
นั่นคือจุดที่รายการตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์เข้ามามีบทบาทสำคัญ มันช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่ตกหล่นไป เมื่อคุณตรวจสอบแต่ละรายการครบถ้วน คุณจะได้รับประกันการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จ
ในโพสต์นี้ เราจะช่วยให้คุณเตรียมเว็บไซต์ของคุณให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่ นอกจากนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่ ClickUp พร้อมด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบเว็บไซต์และชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการ ช่วยสนับสนุนคุณในการเดินทางครั้งนี้
พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย! 🚀
รายการตรวจสอบก่อนเปิดตัว: เนื้อหา, SEO, การออกแบบ และการตั้งค่าทางเทคนิค
1. การตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์
เว็บไซต์โดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และประโยชน์
- ส่วนเกี่ยวกับเรา
- หน้าข้อมูลนโยบาย (ในส่วนท้าย)
- มัลติมีเดีย (เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, GIF)
- เมนูนำทาง (รวมถึงเส้นทางย้อนกลับ)
- ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) และแบบฟอร์มติดต่อ
ตรวจสอบเนื้อหาทุกชิ้นบนหน้าเว็บแต่ละหน้าของเว็บไซต์ใหม่ของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือการสะกดคำ และอ่านได้ดี ขอให้สมาชิกในทีมอ่านตรวจสอบเป็นครั้งที่สองและครั้งที่สามก่อนที่คุณจะอัปโหลดเนื้อหาเข้าสู่ระบบจัดการเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป
การมีเนื้อหาที่ปราศจากข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือ ดังนั้นอย่าข้ามขั้นตอนนี้
ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหน้าเว็บที่มีรายละเอียดเช่นข้อมูลติดต่อ—คุณต้องการให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณสามารถติดต่อคุณได้ และหากมีข้อความใดที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์และสิ่งที่คุณนำเสนอ ให้ปรับแก้ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม CTA ของคุณมีข้อความที่ถูกต้องและน่าสนใจเพียงพอที่จะเพิ่มโอกาสในการถูกคลิก
เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ให้ใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา
คุณสามารถเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าหรือกลุ่มหน้าเว็บไซต์ให้กลายเป็นงานใน ClickUpได้ และตรวจสอบสถานะของงานเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "ร่าง", "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ", "เสร็จสมบูรณ์", และ "อนุมัติ" ซึ่งจะช่วยทำให้คุณหรือทีมของคุณไม่พลาดโอกาสในการปรับปรุงใด ๆ
2. การตรวจสอบ SEO อย่างละเอียดสำหรับเครื่องมือค้นหา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกพื้นฐาน SEO บนหน้าเว็บไซต์ของคุณก่อนที่จะกด 'เผยแพร่' บนเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายการตรวจสอบก่อนเปิดตัว:
- คุณได้ผสานคำค้นหาเข้ากับเนื้อหาเว็บของคุณอย่างเป็นธรรมชาติแล้วหรือยัง?
- ชื่อหน้าของคุณมีคำค้นหาที่คุณต้องการให้ติดอันดับอยู่หรือไม่?
- คุณได้ใส่ข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพของคุณหรือยัง?
- คำอธิบายเมตาของหน้าเว็บของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้วหรือยัง?
คำสำคัญช่วยให้เครื่องมือค้นหาเช่น Google และ Bing ตัดสินใจว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ คุณสามารถทำการค้นคว้าคำสำคัญได้โดยใช้เครื่องมือเช่น Ahrefs, SEMrush หรือ Google Keyword Planner
3. ตรวจสอบการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ
ทำงานร่วมกับนักออกแบบ UX ของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าธีมการออกแบบโดยรวมและโครงสร้างเหมาะสมกัน คุณสามารถทำสิ่งนี้อย่างเป็นระบบโดยใช้กลยุทธ์หลากหลายในการจัดการโครงการออกแบบ
ก่อนการเปิดตัว ให้ทำการตรวจสอบอย่างรวดเร็วจากสมาชิกทีมต่าง ๆ เพื่อดูว่าเว็บไซต์มีรูปแบบและธีมที่สอดคล้องกันและสอดคล้องกับธุรกิจของคุณหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดของคุณ (ทั้งข้อความและภาพ) ก็สอดคล้องกับมันเช่นกัน นักออกแบบ UX จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกหน้าใช้สีพื้นหลัง สีข้อความ และฟอนต์เดียวกัน พื้นที่ว่าง รูปแบบการใส่คำบรรยายภาพ และอื่น ๆ ที่เหมือนกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงยอดขายและสร้างผลกระทบที่มากขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาพสต็อก ให้เลือกใช้ภาพคุณภาพสูงที่ถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพโดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณ หรือกราฟิกที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับการโหลดที่รวดเร็วในทุกอุปกรณ์ ควรใช้เครื่องมือเช่น TinyPNG เพื่อบีบอัดขนาดไฟล์ภาพโดยไม่ลดคุณภาพ
ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ชอบประสบการณ์เว็บไซต์ที่สะอาด ดังนั้นให้แน่ใจว่าหน้าเว็บของคุณไม่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่รกตา ออกแบบแต่ละหน้าให้เป็นการผสมผสานอย่างชาญฉลาดระหว่างข้อความ รูปภาพ และพื้นที่ว่าง และใส่ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) ไว้ในทุกจุดที่เกี่ยวข้อง
คุณควรรวมโลโก้เว็บไซต์ของคุณในเวอร์ชันความละเอียดสูงไว้ในส่วนหัว ส่วนท้าย และพื้นที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแบรนด์
ผสานสินทรัพย์การออกแบบของคุณกับเครื่องมือออกแบบเว็บ Figmaและ InVision เข้ากับClickUpเพื่อให้ไฟล์การออกแบบทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม. สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตรวจสอบ, แสดงความคิดเห็น, และร่วมมือกันในการออกแบบได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ.
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: พิจารณาใช้การเชื่อมต่อClickUp Integrationsเพื่อเชื่อมต่อ ClickUp กับระบบจัดการเนื้อหา, ตัวสร้างเว็บไซต์, เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์, แพลตฟอร์มการออกแบบ และเครื่องมืออื่น ๆ ในชุดเทคโนโลยีของคุณ
4. ประเมินระบบการจัดการเนื้อหาของคุณ
เลือก CMS ที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ของคุณ.ผู้สร้างเว็บไซต์ AIเช่น WordPress, Joomla, และ Drupal ให้แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งพร้อมความสามารถในการปรับแต่งอย่างกว้างขวางและอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย.
พวกเขามาพร้อมกับฟังก์ชันการลากและวางที่ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินและธีมได้หลากหลาย ทำให้การสร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นนักออกแบบหรือนักพัฒนาโดยพื้นฐานก็ตาม
ก่อนการเปิดตัวเว็บไซต์:
- ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการบูรณาการเนื้อหา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบจัดการเนื้อหา (CMS) อย่างละเอียดถี่ถ้วน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์ของคุณ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เมื่อเปิดตัวเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ การซื้อโดเมนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แพลตฟอร์ม CMS และเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ส่วนใหญ่มีแผนบริการโฮสติ้งเว็บรวมอยู่แล้ว ดังนั้นให้ซื้อชื่อโดเมนของคุณ เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของคุณ และคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว
5. ประเมินประสบการณ์ผู้ใช้และความสามารถในการเข้าถึงของเว็บไซต์
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด การออกแบบเว็บไซต์ของคุณต้องมีความสมดุลอย่างลงตัวระหว่างความสวยงามและความสามารถในการใช้งานโดยรวม ทดสอบเว็บไซต์ของคุณบนอุปกรณ์ต่างๆ เบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานได้อย่างราบรื่นทุกที่
ให้ความสนใจกับการเดินทางของผู้ใช้ในระบบนำทาง และปรับปรุงเมนูและการจัดวางปุ่มต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้การท่องเว็บเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ให้เพิ่มโลโก้ของคุณไว้ในส่วนหัวของเว็บไซต์ซึ่งเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของคุณ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถกลับมาที่หน้าแรกได้สะดวก
ประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณยังมีผลต่อการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา ซึ่งนำไปสู่การลดอัตราการตีกลับ เพิ่มอัตราการคลิกผ่าน เพิ่มระยะเวลาการอยู่หน้าเว็บไซต์ และเพิ่มการมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่าผู้ใช้พบว่าเว็บไซต์ของคุณมีประโยชน์
นอกจากนี้ ให้ทดสอบคุณสมบัติการเข้าถึงของคุณเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถนำทางได้โดยผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านข้อความเสียงหรือเครื่องมือช่วยเหลืออื่น ๆ แนวทางความเข้าถึงได้ของเนื้อหาเว็บ (WCAG) ให้มาตรฐานชุดหนึ่งเพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้สำหรับขั้นตอนนี้โดยใช้ฟีเจอร์Goals ของ ClickUpตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงคะแนนการเข้าถึงของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ ให้สร้างเป้าหมายย่อยที่ประกอบด้วยงานต่างๆ เช่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพทั้งหมดมีข้อความแสดงแทน (alt text) ที่อธิบายได้ชัดเจน ปรับปรุงการนำทางด้วยแป้นพิมพ์ หรือปรับอัตราส่วนความคมชัดของสีให้เหมาะสม
6. กำหนดโครงสร้างลิงก์ถาวรของเว็บไซต์ของคุณ
เราทุกคนเคยเข้าถึง URL ที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรปรับโครงสร้าง URL ของหน้าเว็บไซต์ให้ชัดเจนและอธิบายเนื้อหาได้
สำหรับเริ่มต้น คุณต้องใส่คำหลักหลักไว้ใน URL ของแต่ละหน้า ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในหน้าของคุณเกี่ยวกับสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ URL ควรมีคำหลักที่คุณเลือกไว้ เช่น "สูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับวันขอบคุณพระเจ้า" แทนที่จะเป็นสตริงสุ่ม เช่น "pageid=12345" หรือ "post=abcde123"
URL ที่ถูกต้อง: www.yourwebsite.com/healthy-recipes-for-thanksgiving
URL ไม่ถูกต้อง: www.yourwebsite.com/pageid=12345
7. สร้างแผนผังเว็บไซต์ในรูปแบบ XML
แผนผังเว็บไซต์ XML คือไฟล์ที่มี URL ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของคุณที่คุณต้องการให้เครื่องมือค้นหาจัดทำดัชนี มีเครื่องมือหลายอย่าง เช่น XML Sitemaps Generator และ SEOptimer ที่คุณสามารถใช้ได้ทางออนไลน์เพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้
แม่แบบแผนผังเว็บไซต์XML ทั้งหมดจะแสดง URL ทั้งหมดอย่างชัดเจน ดังนั้นโปรดแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำหากพบ
คุณควรสร้างไฟล์ robots.txt เพื่อระบุวิธีที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ควรจัดการกับลิงก์ภายนอกหรือบล็อกตัวแทนเฉพาะ ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหาและมั่นใจได้ว่าเฉพาะหน้าที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกจัดทำดัชนี
อีกวิธีหนึ่งในการแบ่งปันข้อมูลกับเครื่องมือค้นหาคือผ่านการใช้สคีมา มาร์กอัป (Schema Markup) ซึ่งช่วยให้หน้าเว็บไซต์ของคุณแสดงผลเป็นริชสแนปเพต (Rich Snippets) ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน (Click-through Rate หรือ CTR) ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหน้าของคุณแสดงเป็นฟีเจอร์ดสแนปเพต (Featured Snippet) บน Google
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย นักพัฒนาเว็บไซต์ของคุณสามารถเตรียมไฟล์ XML sitemap, ไฟล์ robots.txt และ schema markup ได้ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมเว็บไซต์ (staging phase) เอง ไฟล์เหล่านี้จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเว็บไซต์ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการจัดการโครงการที่มีสมาชิกทีมหลายคน เราใช้มันในการจัดการโครงการออกแบบสร้างสรรค์, เนื้อหา, โซเชียลมีเดีย, โครงการเว็บไซต์ และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกโครงการมีบอร์ดของตัวเอง และเราสามารถดูโครงการตามลูกค้าหรือทั่วทั้งองค์กรได้
8. สร้างการเปลี่ยนเส้นทางที่เหมาะสม
มีโอกาสเสมอที่ผู้เข้าชมอาจพิมพ์ URL ผิด คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาและนำทางไปยังเนื้อหาที่ถูกต้อง:
- ปรับแต่งหน้า 404 โดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย—ควรมีโทนเสียงเดียวกับเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณ หน้าควรประกอบด้วย: แถบค้นหาเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นหาสิ่งที่ต้องการ ข้อความที่เป็นมิตรอธิบายว่าไม่สามารถพบหน้าดังกล่าวได้ ลิงก์กลับไปยังหน้าแรกและส่วนสำคัญอื่น ๆ ของเว็บไซต์คุณ
- แถบค้นหาเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นหาสิ่งที่ต้องการ
- ข้อความที่เป็นมิตรอธิบายว่าไม่สามารถพบหน้าเว็บได้
- ลิงก์ไปยังหน้าแรกและส่วนสำคัญอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของคุณ
- ตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทาง 303 สำหรับการสะกดผิดทั่วไปหรือ URL ที่ล้าสมัยเพื่อนำพวกเขาไปยังหน้าที่ถูกต้อง
- แถบค้นหาเพื่อช่วยให้พวกเขาค้นหาสิ่งที่ต้องการ
- ข้อความที่เป็นมิตรอธิบายว่าไม่สามารถพบหน้าเว็บได้
- ลิงก์ไปยังหน้าแรกและส่วนสำคัญอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของคุณ
9. ผสานการวิเคราะห์และตั้งค่า Google Search Console
รายการตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณต้องรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์และการเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร
เริ่มต้นด้วยการติดตั้งเครื่องมือออนไลน์ เช่น Google Analytics เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลผู้เข้าชม เช่น จำนวนผู้เข้าชม จำนวนการเข้าชมหน้า และอัตราการตีกลับ
จากนั้น คุณสามารถตั้งค่า Google Search Console เพื่อติดตามประสิทธิภาพการค้นหาของเว็บไซต์คุณ และระบุปัญหา SEO ที่อาจเกิดขึ้นได้ Hotjar หรือ Crazy Egg สามารถสร้างแผนที่ความร้อน (heatmaps) และการบันทึกเซสชั่นสำหรับเว็บไซต์ของคุณได้ตัวอย่างการทดสอบการใช้งานเช่นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพพฤติกรรมของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน
กำหนดและตั้งค่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ SEOใน Google Analytics เพื่อติดตามการกระทำที่สำคัญ เช่น การส่งแบบฟอร์มหรือการซื้อสินค้า ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากเปิดตัวแล้ว
10. ตรวจสอบการตั้งค่าโดเมนและโฮสติ้งของคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการหยุดทำงานและการเข้าถึงเว็บไซต์เมื่อเปิดตัวเว็บไซต์ ให้ประเมินการตั้งค่าโดเมนและโฮสติ้งของคุณ ชื่อโดเมนของคุณควรลงทะเบียนกับผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนที่น่าเชื่อถือ เลือกชื่อโดเมนที่สะท้อนถึงธุรกิจของคุณและง่ายต่อการจดจำสำหรับผู้เข้าชม
จากนั้น ให้กำหนดค่าการตั้งค่า DNS ของคุณเพื่อชี้โดเมนของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่ถูกต้อง. โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องตั้งค่า A, CNAME, และ MX records สำหรับอีเมล.
ตรวจสอบรายละเอียดของแพ็กเกจโฮสติ้งของคุณให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการด้านแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บของคุณ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบการรับประกันเวลาออนไลน์ของเซิร์ฟเวอร์และตัวเลือกการสนับสนุนจากผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณด้วย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้มุมมอง Timeline ของ ClickUpเพื่อจัดลำดับงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนนี้ตามลำดับเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการวางแผนงานการจดทะเบียนโดเมน การตั้งค่า DNS การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมโฮสติ้ง และการเชื่อมโยงโดเมนกับเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้ง
11. จัดทำระเบียบการรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาเป็นขั้นต่ำสุดสำหรับเว็บไซต์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น คุณต้องมี ที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบและบังคับใช้นโยบายรหัสผ่าน โดยควรใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) นอกจากนี้ คุณควรระมัดระวังในการกำหนดระดับการเข้าถึงของผู้ใช้บน CMS ของคุณ
12. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกประเทศและทุกอุตสาหกรรมมีกฎหมายความปลอดภัยของข้อมูลของตนเอง ตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักรและยุโรปมีกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และภาคการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกันสุขภาพและการเคลื่อนย้ายข้อมูล (HIPAA)
คุณต้องการให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้คุณทำงานร่วมกับทนายความด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้
พื้นฐานบางประการที่ควรมี ได้แก่ การมีหน้าข้อกำหนดการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ แจ้งให้ผู้เข้าชมทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุกกี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ของคุณ
13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบรับรอง SSL ของคุณทำงานได้
อย่าลืมซื้อใบรับรอง SSL จากหน่วยงานออกใบรับรอง (CA) ที่เชื่อถือได้ หรือเลือกใช้ตัวเลือกฟรีอย่าง Let's Encrypt ติดตั้งใบรับรอง SSL บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยทำตามคำแนะนำเฉพาะที่ผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณให้ไว้
อัปเดตเว็บไซต์ของคุณเพื่อเปลี่ยนเส้นทางทราฟฟิก HTTP ทั้งหมดไปยัง HTTPS โดยแก้ไขไฟล์ .htaccess สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Apache หรือไฟล์การตั้งค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Nginx ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเว็บของคุณถูกส่งผ่าน HTTPS เพื่อหลีกเลี่ยงคำเตือนเนื้อหาผสมในเบราว์เซอร์
นี่จะช่วยให้ข้อมูลที่ถูกโอนถ่ายระหว่างเว็บไซต์ของคุณกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้รับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้ข้อมูลของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง
14. อัปเดตส่วนประกอบแบ็กเอนด์ของคุณ
ผู้ให้บริการ CMS ส่วนใหญ่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณทุกครั้งที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ การอัปเดตเหล่านี้มักจะมีฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุง และแพตช์ความปลอดภัยที่สำคัญรวมอยู่ด้วย
ดังนั้น โปรดอัปเดตปลั๊กอิน ธีม และส่วนขยายทั้งหมดให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดของระบบจัดการเนื้อหาของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความเข้ากันไม่ได้และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หลังจากนั้น ให้ทดสอบเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบเหล่านี้เข้ากันได้และทำงานได้อย่างถูกต้อง
ปิดการใช้งานและลบปลั๊กอินที่ไม่ใช้งานอีกต่อไป ปลั๊กอินที่ไม่ใช้งานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและทำให้เว็บไซต์ของคุณทำงานช้าลง
เนื่องจากขอบเขตของกิจกรรมก่อนเปิดตัวเว็บไซต์มีมาก จึงควรใช้แม่แบบแผนโครงการเว็บไซต์ของ ClickUpเพื่อจัดการโครงการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเปิดตัว
คิดถึงมันเหมือนกับแบบฟอร์มตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์ SEO ที่สมบูรณ์แบบ พร้อมประโยชน์เช่น:
- กำหนดเวลาโครงการเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
- รายการงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดได้รับการครอบคลุม
- แบบฟอร์มเช็กลิสต์ที่สะดวกสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติ
15. ทดสอบความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ของคุณ
ลูกค้าในปัจจุบันคาดหวังให้เว็บไซต์โหลดเสร็จภายในไม่กี่วินาที ไม่ว่าพวกเขาจะใช้เครื่องมือใดหรือระบบปฏิบัติการใดก็ตาม
วิธีที่ดีในการทดสอบความเร็วในการโหลดคือการส่ง URL ของเว็บไซต์เวอร์ชันทดสอบของคุณไปยัง Google PageSpeed Insights บริษัทจะศึกษาเว็บไซต์ของคุณและแบ่งปันรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์
อย่าลืมให้ความสำคัญกับการทดสอบบนมือถือด้วย—เพราะทรัพยากรที่มักจะโหลดบนเดสก์ท็อปอาจทำให้ช้าลงบนอุปกรณ์มือถือได้ ตอนนี้เรามาดูสิ่งที่ต้องจำในวันเปิดตัวเว็บไซต์กันเถอะ มาเริ่มกันเลย
รายการตรวจสอบวันเปิดตัว
1. ดำเนินการตรวจสอบการทำงาน
- เริ่มต้นด้วยการทดสอบทุกองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้บนเว็บไซต์ของคุณ คลิกทุกปุ่ม กรอกและส่งทุกแบบฟอร์ม และติดตามทุกการเชื่อมโยงภายในและเมนูเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานตามที่คาดหวังไว้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการโต้ตอบให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและไม่มีลิงก์ที่เสียหรือปุ่มที่ทำงานผิดปกติเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์หลายตัวสามารถช่วยคุณทำได้เช่น Broken Link Checker, Screaming Frog และ Ahrefs
- ในทางกลับกัน ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มต้องถึงระบบหลังบ้านอย่างถูกต้องและ/หรือถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้
- ต่อไป ให้คุณท่องเว็บไซต์ของคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้เยี่ยมชมใหม่ การนำทางต้องเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย และลำดับการไหลของเว็บไซต์โดยรวมต้องมีความสมเหตุสมผล
- ทดสอบคุณสมบัติของบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงกระบวนการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียน การรีเซ็ตรหัสผ่าน และฟังก์ชันการจัดการบัญชี
- สุดท้าย ให้ประเมินคุณสมบัติการค้นหาของเว็บไซต์ของคุณ. ป้อนคำค้นหาต่าง ๆ เพื่อยืนยันว่าผลลัพธ์การค้นหาถูกต้องและเกี่ยวข้อง.
ใช้เทมเพลตแผนการผลิตเว็บไซต์ของ ClickUpเพื่อจัดการขั้นตอนการผลิตรูปแบบเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการแก้ไขการออกแบบ การผสานรวมสื่อมัลติมีเดีย และการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่เว็บไซต์จะเผยแพร่สู่สาธารณะ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ระบุงานที่จำเป็นสำหรับการผลิตเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ
- กำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละงานและติดตามความคืบหน้า
- วางแผนล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิด
2. สำรองข้อมูลไฟล์ทั้งหมด
และเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ควรเก็บสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของคุณไว้เสมอโดยใช้บริการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ เช่น Dropbox หรือ BackupBuddy ให้เก็บสำเนาทุกอย่างไว้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ข้อมูลผู้ใช้ การตั้งค่าต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น HTML, CSS และ JavaScript ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเว็บไซต์คุณไว้ในที่ปลอดภัย
เมื่อเว็บไซต์เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของเนื้อหาที่พบเจอ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังต้องตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์เว็บไซต์เป็นระยะ ๆ ด้วย เพื่อดูว่าคุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
งานยังไม่เสร็จสิ้น การตรวจสอบเว็บไซต์เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดตัวแล้ว คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเมตริกหลังการเปิดตัว ตรวจสอบการบำรุงรักษาเว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย มาดูกันอย่างรวดเร็ว
รายการตรวจสอบหลังการเปิดตัวเว็บไซต์
1. วางแผนการบำรุงรักษา
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ไม่ว่าจะมีปริมาณการเข้าชมมากน้อยเพียงใดก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ คุณควรจัดตารางเวลาสำหรับกิจกรรมการบำรุงรักษา เช่น การเขียนเนื้อหาใหม่ การตรวจสอบคำค้นหา การอัปเดตปลั๊กอิน การตรวจสอบความปลอดภัยและการปรับปรุงกระบวนการทำงานของการออกแบบเว็บไซต์
นอกจากนี้ ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบเวลาทำงาน เช่น UptimeRobot หรือ Pingdom เพื่อแจ้งเตือนเว็บไซต์ของคุณหากมีการหยุดทำงานเกิดขึ้น จากนั้นคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์
2. เตรียมตัวสำหรับข้อเสนอแนะหลังการเปิดตัว
ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ คุณควรมีแผนในการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของคุณ คุณจะทำการสำรวจความคิดเห็นหรือไม่? ขอให้ผู้ติดตามของคุณเขียนรีวิวออนไลน์หรือไม่?
นี่ก็เป็นเวลาที่ดีเช่นกันที่จะเพิ่มแบบฟอร์มสมัครรับข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะเชิญชวนให้ผู้เยี่ยมชมสมัครรับการอัปเดตทางอีเมล และให้คุณสามารถขอความคิดเห็นโดยตรงได้
การสร้างและดำเนินการรายการตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์โดยใช้ ClickUp
การเปิดตัวเว็บไซต์เป็นงานใหญ่ที่สร้างขึ้นจากความทุ่มเทของหลายผู้เชี่ยวชาญ แผนกต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีเครื่องมือจัดการโครงการเว็บไซต์ที่ช่วยให้ทุกอย่าง (และทุกคน) เป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา และนั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท
ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการเว็บไซต์ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถบันทึกเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) สำหรับ:
- การตรวจสอบเนื้อหาและออกแบบเว็บไซต์
- การขอรับและติดตั้งใบรับรอง SSL
- การตั้งค่า Google Analytics, Search Console และเครื่องมือติดตามอื่น ๆ
- การแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิดในระหว่างหรือหลังการเปิดตัว
ClickUp ยังมีฟีเจอร์และเทมเพลตเจ๋งๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณ มาสำรวจไปพร้อมกันเถอะ
เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUpเป็นโซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับแต่งให้รวมงานสำคัญที่กล่าวถึงข้างต้น (และอื่นๆ) เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากโค้ดที่มีอยู่
- มองเห็นความคืบหน้าของงานและทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- สร้างและติดตามความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา กราฟิก การเขียนโค้ด การทดสอบ ฯลฯ
คลิกอัพ ด็อกส์
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารสรุปที่ครอบคลุมสำหรับทุกงาน แบ่งปันกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานของตน และกำหนดเส้นตายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับผิดชอบ
มุมมองใน ClickUp
นอกจากนี้ ปรับการดูแลโครงการเว็บไซต์ของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วยClickUp Views จัดระเบียบรายละเอียดต่างๆ ในรูปแบบรายการ ตรวจสอบงานของทีมบนกระดานคัมบัง หรือวางแผนไทม์ไลน์โดยใช้แผนภูมิแกนต์ ทั้งหมดนี้ในแดชบอร์ดเดียวที่เข้าถึงได้สะดวกจากทุกอุปกรณ์ของคุณ
คลิกอัพ มอบหมายความคิดเห็น
ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ เช่น การใส่รหัสสี การฝังลิงก์ และการจัดรูปแบบโค้ด ใช้ฟีเจอร์ClickUp Assign Commentsเพื่อโพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้า
คุณยังสามารถสร้างช่องแชทเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการเปิดตัวเว็บไซต์แบบไม่พร้อมกันและทำให้ไอเดียเป็นจริงได้เร็วขึ้น แต่หากคุณคิดว่าประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpจบลงเพียงเท่านี้ คุณกำลังจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
ทำให้ทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp ใช้เพื่อแยกงานทั้งหมดออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานย่อยของการเปิดตัวได้รับการพิจารณาครบถ้วน
ไม่ว่าจะเป็นรายการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่เว็บไซต์จะเปิดใช้งาน หรือรายละเอียดกิจกรรมในวันเปิดตัว คุณสามารถติดตามทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยรักษาความชัดเจนและทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นตรงเวลา
อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการเว็บไซต์หลายแห่งอย่างประสบความสำเร็จ
ขึ้นไป, ขึ้น, และไปไกลกับ ClickUp
รายการตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์อย่างครอบคลุมสามารถทำให้ทุกอย่างไม่มีความเครียดโดยให้คุณมีความรู้สึกควบคุมทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้
เมื่อคุณควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเสริม เช่น การประกาศเว็บไซต์ใหม่ของคุณบนโซเชียลมีเดีย การสร้างเนื้อหาเบื้องหลังในไม่กี่วันก่อนเปิดตัว หรือการจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้เข้าชมคนแรกเพื่อสร้างกระแสมากขึ้น
ที่สำคัญกว่านั้น เมื่อคุณใช้โซลูชันซอฟต์แวร์แบบร่วมมือกัน เช่น ClickUp การเปิดตัวเว็บไซต์จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น มันช่วยติดตามงานที่เล็กที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และรักษาความเป็นระเบียบในระดับสูง
ท่ามกลางทุกสิ่งนี้ อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองด้วยนะ ที่ได้นำเว็บไซต์ของคุณออกไปสู่โลกกว้าง
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมของคุณได้เลย ขอให้โชคดี!