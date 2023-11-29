10 บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดในการจัดการเว็บไซต์ของคุณ

บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ของคุณมีผลกระทบต่อความเร็วและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ และเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงมักมีอันดับที่ดีขึ้นในเครื่องมือค้นหา และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ ซึ่งนำไปสู่การรักษาผู้เยี่ยมชมไว้ได้มากขึ้น
มีตัวเลือกโฮสติ้งมากมายให้เลือก และการเลือกจากตัวเลือกมากมายอาจรู้สึกน่ากลัวได้ ท้ายที่สุด บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของเว็บไซต์คุณ ปริมาณการเข้าชม งบประมาณ และแผนการเติบโตในอนาคต
การรวบรวมบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ดีที่สุดนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกผู้ให้บริการโฮสติ้ง และให้คุณทราบถึงสิ่งที่บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีให้บริการ เราจะสำรวจด้วยว่าเครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่เหมาะสมทำให้การสร้างเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมง่ายขึ้นเพียงใด
คุณควรค้นหาอะไรในบริการโฮสติ้งเว็บไซต์?
การเลือกบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ใหม่ของคุณเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ การตัดสินใจที่ถูกต้องจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกหงุดหงิดและทำลายชื่อเสียงของบริษัทของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินการเว็บไซต์ประเภทใด คุณต้องการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณมี:
- การสนับสนุนลูกค้า: มองหาการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขทันทีที่เกิดขึ้น
- แผนการโฮสติ้ง: แผนการโฮสติ้งสามารถมีตั้งแต่โฮสติ้งแบบแชร์พื้นฐานไปจนถึงแผนโฮสติ้งแบบเฉพาะ
- โฮสติ้ง WordPress: หากคุณกำลังใช้งานเว็บไซต์ WordPress ให้มองหาบริการโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- การจัดเก็บและแบนด์วิดท์: ผู้ให้บริการโฮสติ้งควรมีการจัดเก็บและแบนด์วิดท์เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของคุณ
- ความสามารถในการขยาย: เว็บโฮสต์ที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เฉพาะหรือตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว (VPS) จะสามารถขยายได้ดีขึ้นเมื่อคุณเติบโต
- การรับประกันเวลาออนไลน์: มองหาผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งที่มีการรับประกันเวลาออนไลน์สูงเพื่อลดเวลาที่เว็บไซต์หยุดทำงาน
- โดเมนฟรี: บริษัทโฮสติ้งบางแห่งรวมชื่อโดเมนฟรีสำหรับปีแรกเมื่อคุณซื้อแผนโฮสติ้งเว็บไซต์
- ใบรับรอง SSL: การมีใบรับรอง SSL เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน และผู้ให้บริการโฮสต์บางรายให้บริการใบรับรอง SSL ฟรี
- บริการย้ายเว็บไซต์ฟรี: หากคุณกำลังย้ายจากผู้ให้บริการรายอื่น บริการย้ายเว็บไซต์ฟรีของเราช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
- เครื่องมือแบ็กเอนด์สำหรับความต้องการอีคอมเมิร์ซ: หากคุณดำเนินธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของคุณเอง เว็บไซต์จำเป็นต้องมีฟีเจอร์สำคัญต่อธุรกิจ เช่นเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชัน และเครื่องมือจัดการแบ็กล็อกสินค้า หากเว็บไซต์ไม่ได้ให้บริการฟีเจอร์เหล่านี้โดยตรง ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งควรมีการเชื่อมต่อที่ง่ายดายกับแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ (รวมถึงซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณด้วย)
- การโฮสต์อีเมล: สำหรับที่อยู่อีเมลมืออาชีพ ให้มองหาบริการโฮสต์เว็บไซต์ที่รวมการโฮสต์อีเมลไว้ด้วย
- ผู้สร้างเว็บไซต์: สำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถทางเทคนิค ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะหากมีเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมอื่น ๆ
บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
เราได้รวบรวมรายชื่อบริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีให้บริการ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละเว็บโฮสต์ และคะแนนปัจจุบันของพวกเขาบนเว็บไซต์รีวิวของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้
1. โฮสติ้งเกอร์
Hostinger เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในตลาดเว็บโฮสติ้ง ข้อเสนอราคาต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการโฮสต์เว็บไซต์หลายแห่ง พวกเขามีบริการชื่อโดเมนฟรีสำหรับปีแรกและการตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress ที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hostinger
- นำเสนอแผนการโฮสติ้งหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในทุกช่วงของการเติบโต
- ให้แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายเพื่อทำให้การจัดการเว็บไซต์ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ทักษะทางเทคนิคจำกัด
- รับประกันความน่าเชื่อถือของเวลาทำงานด้วยอัตราการออนไลน์ 99.9% เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้เข้าชม
- รวมใบรับรอง SSL ฟรีกับแพ็กเกจโฮสติ้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้เข้าชม
- รองรับการขยายตัวด้วยแผนการโฮสต์ที่สามารถอัปเกรดได้ง่ายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ
ข้อจำกัดของ Hostinger
- บริษัทไม่มีบริการโฮสติ้งแบบเฉพาะ
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกในการรับการสนับสนุนลูกค้าทางโทรศัพท์
- เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด คุณต้องผูกมัดกับแผนระยะยาว
ราคาของ Hostinger
- โฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ: เริ่มต้นที่ $2. 99/เดือน
- ผู้สร้างเว็บไซต์: เริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
- โฮสติ้งเว็บไซต์: เริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
- โฮสติ้ง VPS: เริ่มต้นที่ $7.99/เดือน
- คลาวด์โฮสติ้ง: เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hostinger
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
2. โฮสต์แกตอร์
HostGator ให้บริการชุดบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ครอบคลุม ตัวเลือกการโฮสต์ของพวกเขาครอบคลุมโฮสติ้งเว็บไซต์แบบแชร์, โฮสติ้ง VPS, และเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
บริษัทมีการรับประกันคืนเงินภายใน 45 วัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HostGator
- ให้บริการลูกค้าที่ตอบสนองตลอด 24/7 สำหรับผู้ใช้ทุกแพ็กเกจ
- รับประกันคืนเงินภายใน 45 วัน ซึ่งยาวนานกว่าบริการเว็บโฮสติ้งส่วนใหญ่
- มีแผนโฮสติ้งหลากหลายประเภท รวมถึงโฮสติ้งแบบแชร์ โฮสติ้ง VPS โฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ และโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ
- รวมเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ฟรีพร้อมเทมเพลตหลายพันแบบ ทำให้การสร้างเว็บไซต์ของคุณเองเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค
- การจดทะเบียนโดเมนฟรีในปีแรกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น
- รับประกันความพร้อมใช้งาน 99.9% เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้เข้าชมโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ข้อจำกัดของ HostGator
- แอดออนที่ต้องชำระเงินจำนวนมากสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฮสต์ได้อย่างรวดเร็ว
- คู่แข่งระดับสูงบางรายมีการรับประกันเวลาทำงานที่ดีกว่า
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นเวลาในการโหลดเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยบริษัทช้า
ราคาของ HostGator
- โฮสติ้ง WordPress: เริ่มต้นที่ $5.95/เดือน
- โฮสติ้ง VPS: เริ่มต้นที่ $29.95/เดือน
- โฮสติ้งแบบเฉพาะ: เริ่มต้นที่ $119/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HostGator
- G2: 3. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (54 รีวิว)
3. Wix
Wix เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้สร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูงในด้านภาพ แต่ยังมีบริการโฮสติ้งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจด้วย
การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบลากและวางที่ง่ายต่อการใช้งานทำให้เว็บไซต์นี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังช่วยให้การตั้งค่าร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ธุรกิจอื่น ๆ ง่ายขึ้นอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix
- มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบแก้ไขแบบลากและวางสำหรับการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
- นำเสนอเทมเพลตเว็บไซต์ฟรีมากกว่า 900 แบบที่สามารถปรับแต่งได้ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม
- มีแพ็กเกจโฮสติ้งเว็บไซต์ฟรีเพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
- นำเสนอชุดเครื่องมือและฟังก์ชัน SEO ที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิก
- มีระบบความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS และใบรับรอง SSL อัตโนมัติ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และข้อมูลผู้เข้าชมของคุณ
- มีโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่ติดตั้งอยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อความสะดวกในการสร้างร้านค้าออนไลน์
ข้อจำกัดของ Wix
- ผู้ใช้บางรายแสดงความไม่พอใจว่ามันยากแค่ไหนที่จะเปลี่ยนเทมเพลต
- แผนฟรีจะแสดงแบรนด์และโฆษณาของ Wix บนเว็บไซต์ของคุณ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Wix
- คอมโบ: $16/เดือน
- ไม่จำกัด: $22/เดือน
- ข้อดี: $27/เดือน
- VIP: $45/เดือน
- ธุรกิจพื้นฐาน: $27/เดือน
- ธุรกิจไม่จำกัด: $32/เดือน
- ธุรกิจ VIP: $59/เดือน
คะแนนและรีวิว Wix
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
4. Namecheap
ตามชื่อที่บ่งบอก ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายนี้เป็นที่รู้จักในด้านความคุ้มค่า บริษัทมีบริการโฮสติ้งหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจส่วนใหญ่ ไม่ว่าคุณจะเลือกโฮสติ้งแบบแชร์ โฮสติ้งสำหรับรีเซลเลอร์ หรือโฮสติ้ง VPS Namecheap ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
คุณสมบัติเด่นของ Namecheap
- การจดทะเบียนโดเมนที่แข่งขันได้ซึ่งครอบคลุมหลากหลายระดับสูงสุดของโดเมน (TLDS)
- การจดทะเบียนโดเมนรวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวของโดเมนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- บริษัทกล่าวว่าคุณสามารถคาดหวังเวลาทำงาน 100%
- รวมเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ฟรีและไลบรารีเทมเพลตในทุกแพ็กเกจโฮสติ้ง
- โฮสติ้ง WordPress ที่จัดการให้อย่างรวดเร็วและราคาประหยัด
- ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับปัญหาหรือคำถามที่อาจเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ Namecheap
- ใบรับรอง SSL จะฟรีเฉพาะปีแรกเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโฮสติ้ง
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเวลาในการโหลดช้าลงและมีการหยุดให้บริการเป็นครั้งคราว
- ชุดคุณสมบัติไม่ได้หลากหลายเท่ากับที่ผู้ใช้บางรายต้องการสำหรับความต้องการโฮสติ้งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ราคาของ Namecheap
- ยอดเยี่ยม: เริ่มต้นที่ $4. 48/เดือน
- ธุรกิจยอดเยี่ยม: เริ่มต้นที่ $9.48/เดือน
- EasyWP Starter: เริ่มต้นที่ $6.88 ต่อเดือน
- ควาซาร์: $15.88/เดือน
- แมกเนตาร์: $28. 88/เดือน
- Xeon E-2234: $69. 88/เดือน
คะแนนและรีวิว Namecheap
- b 4. 3/5 (90 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
5. ลิควิด เว็บ
Liquid Web เชี่ยวชาญด้านการให้บริการโฮสติ้งแบบจัดการครบวงจร โดยมีตัวเลือกโฮสติ้งแบบเฉพาะตัว, VPS โฮสติ้ง และคลาวด์โฮสติ้ง แต่ละบริการได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการอัปเดตระบบและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการให้บริการโฮสติ้งที่มีประสิทธิภาพสูง
คุณสมบัติเด่นของ Liquid Web
- บริการโฮสติ้งแบบครบวงจรพร้อมให้บริการ ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการมีความรู้ด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์
- รับประกันการตอบกลับเบื้องต้นภายใน 59 วินาทีสำหรับการสนับสนุนลูกค้าทางโทรศัพท์หรือแชท
- เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ
- โซลูชันการโฮสต์บนคลาวด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการทำงานหนัก
- บริการโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเว็บไซต์ WordPress
ข้อจำกัดของ Liquid Web
- ราคาสูงกว่าคู่แข่งบางราย
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากและสับสน
- เนื่องจากพวกเขาเชี่ยวชาญในการให้บริการโฮสติ้งแบบจัดการ จึงไม่มีตัวเลือกโฮสติ้งแบบแชร์ให้บริการ
ราคาของ Liquid Web
- บริการโฮสติ้ง VPS แบบจัดการ: เริ่มต้นที่ $59/เดือน
- เซิร์ฟเวอร์คลาวด์แบบเฉพาะ: เริ่มต้นที่ $149/เดือน
- บริการโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์แบบจัดการ: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
- โฮสติ้งที่สอดคล้องกับ HIPAA: เริ่มต้นที่ $384/เดือน
- คลาวด์ส่วนตัว: เริ่มต้นที่ $510/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Liquid Web
- G2: 4. 4/5 (99 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
6. อินเตอร์เซิร์ฟเวอร์
InterServer เป็นผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ให้การรับประกันราคาคงที่แก่ลูกค้า ในขณะที่ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายอื่นอาจปรับราคาขึ้นหลังจากปีแรกหรือในกระบวนการดำเนินธุรกิจตามปกติ InterServer จะล็อกราคาไว้ตามที่คุณตกลงเมื่อสมัครใช้บริการ พวกเขามีแผนโฮสติ้งหลากหลาย ทั้งแบบโฮสติ้งร่วมและแบบโฮสติ้งเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InterServer
- บริการโฮสติ้งเว็บไซต์หลากหลายประเภท เช่น โฮสติ้งแบบแชร์ โฮสติ้ง VPS และโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
- ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับทุกแพ็กเกจ เพื่อช่วยเหลือทันทีสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการโฮสต์
- บริการย้ายเว็บไซต์ฟรี พร้อมให้คุณเปลี่ยนจากผู้ให้บริการรายอื่นได้ง่ายขึ้น
- รวมใบรับรอง SSL ฟรีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในราคาที่ถูกลง
- รับประกันราคาคงที่สำหรับทุกแพ็กเกจโฮสติ้ง คุณจึงมั่นใจได้ว่าค่าบริการจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อต่ออายุ
- ให้บริการพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิดท์ไม่จำกัดในแผนโฮสติ้งเว็บมาตรฐานของพวกเขา
ข้อจำกัดของ InterServer
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ทำให้ไม่สามารถสร้างบัญชีได้
- ราคาค่อนข้างแพงไปสำหรับรสนิยมของผู้ใช้บางคน
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มจัดการบัญชีโฮสติ้งเว็บไซต์
ราคาของ InterServer
- โปรโมชั่น VPS พิเศษ: $6/เดือน
- เฉพาะ: $59/เดือน
- WordPress: $8/เดือน
คะแนนและรีวิวของ InterServer
- G2: 3. 9/5 (29 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
7. SiteGround
ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายนี้เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมเว็บโฮสติ้งสำหรับบริการโฮสติ้ง WordPress ของพวกเขา SiteGround นำเสนอแผนโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการพร้อมเครื่องมือที่กำหนดเองมากมายและบริการเพิ่มเติมเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความเร็วที่เหนือกว่าการติดตั้ง WordPress แบบมาตรฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SiteGround
- บริการโฮสติ้งเว็บไซต์มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือโดยใช้ Google Cloud Premium
- ให้บริการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่รวดเร็วเป็นพิเศษพร้อมการปรับใช้ PHP และ MySQL แบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์
- โฮสติ้ง WordPress ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมด้วยระบบแคชแบบคงที่และแบบไดนามิก พร้อมติดตั้งปลั๊กอิน Speed Optimizer ไว้ล่วงหน้า
- นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้อย่างรวดเร็ว เช่น เวอร์ชันล่าสุดของ PHP หรือโปรโตคอลนวัตกรรมอย่าง Brotli และ HTTP/2
- บริการลูกค้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมีอัตราการพึงพอใจของลูกค้าถึง 98%
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ด้วยระบบการจัดการตลอด 24 ชั่วโมง การสำรองข้อมูลแบบกระจาย และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ SiteGround
- ผู้ใช้บางรายพบว่าข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลและแบนด์วิดท์นั้นเข้มงวดเกินไป
- แม้ว่าจะมีตัวเลือกการโฮสต์ระดับเริ่มต้นและระดับสูง แต่ไม่มีตัวเลือกระดับกลาง
- คุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ใช้รู้สึกว่าควรรวมอยู่ในราคาคือส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม
ราคาของ SiteGround
- StartUp: $3. 99/เดือน
- GoGeek: $7. 99/เดือน
- GrowBig: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SiteGround
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (66 รีวิว)
8. ไอโอโนส
IONOS ให้บริการเว็บโฮสติ้งหลายประเภท รวมถึงโฮสติ้งแบบเฉพาะ, โฮสติ้ง VPS, และโฮสติ้งบนคลาวด์ บริษัทเป็นที่รู้จักมากที่สุดในการให้บริการแผนโฮสติ้งที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถรองรับธุรกิจทุกขนาดในทุกขั้นตอนของการเติบโตได้ อย่างเช่นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งหลายราย พวกเขายังให้บริการจดทะเบียนโดเมนฟรีในปีแรกของการโฮสติ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IONOS
- โฮสติ้งแบบแชร์, โฮสติ้ง VPS, โฮสติ้งแบบเฉพาะ, และโฮสติ้งบนคลาวด์พร้อมให้บริการ
- ช่วงของบริการที่หลากหลายให้โซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการโฮสต์เว็บไซต์
- ตัวเลือกโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ WordPress
- ชื่อโดเมนฟรีสำหรับปีแรกเมื่อสมัครแผนโฮสติ้งส่วนใหญ่ของพวกเขา
- แพ็กเกจส่วนใหญ่รวมถึงเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างง่ายดาย
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างสูง พร้อมให้บริการใบรับรอง SSL ฟรี และศูนย์ข้อมูลเฉพาะ
ข้อจำกัดของ IONOS
- ความเร็วในการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ช้ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
- ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีให้บริการเฉพาะใน 14 ประเทศเท่านั้น
- การลงทะเบียนบัญชีจำกัดเฉพาะบางประเทศเท่านั้น
ราคาของ IONOS
- จำเป็น: $5/เดือน
- เริ่มต้น: $7/เดือน
- บวก: $6. 50/เดือน
- สูงสุด: $13/เดือน
คะแนนและรีวิวของ IONOS
- G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 5/5 (52+ รีวิว)
9. โกดี้
GoDaddy เป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในบริการโฮสติ้งเว็บไซต์และการจดทะเบียนโดเมน บริษัทให้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่โฮสติ้งแบบแชร์พื้นฐานไปจนถึงแผนโฮสติ้งแบบเฉพาะสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่ต้องการประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ โฮสติ้งอีเมล และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ธุรกิจต้องการเพื่อพัฒนาการมีตัวตนบนเว็บ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoDaddy
- เป็นที่รู้จักในด้านตัวเลือกการจดทะเบียนโดเมนและบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ครบวงจร
- มีแผนโฮสติ้งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงตัวเลือกสำหรับโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ
- ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการโฮสติ้ง
- รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้
- แผนโฮสติ้งหลายแผนรวมการจดทะเบียนชื่อโดเมนฟรีสำหรับปีแรก
ข้อจำกัดของ GoDaddy
- แพ็กเกจโฮสติ้งแบบแชร์ที่ถูกที่สุดไม่มีใบรับรอง SSL ฟรี
- ลูกค้าหลายคนรู้สึกว่ามีการเสนอขายเพิ่มเติมมากเกินไปก่อนที่จะทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
- ไม่มีตัวเลือกแชทสดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ GoDaddy
- พื้นฐาน: $6.99/เดือน
- ดีลักซ์: $9.99/เดือน
- สูงสุด: $12.99/เดือน
- อีคอมเมิร์ซ: $15.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GoDaddy
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (1200+ รีวิว)
10. Hostwinds
Hostwinds ยังมีตัวเลือกการโฮสต์เว็บไซต์หลายประเภทให้เลือกใช้บริการ คุณจะพบการโฮสต์แบบแชร์, การโฮสต์บนคลาวด์, และโซลูชันเซิร์ฟเวอร์แบบเฉพาะตัวในบริการของพวกเขา บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการโฮสติ้งที่ทรงพลังพร้อมราคาที่แข่งขันได้ และมุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้าอย่างเข้มแข็ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hostwinds
- ให้บริการเว็บโฮสติ้งครบวงจร ตั้งแต่โฮสติ้งแบบแชร์ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
- เน้นการสนับสนุนในระดับบุคคลควบคู่ไปกับโซลูชันระดับองค์กร
- การโฮสต์ VPS มอบทรัพยากรเฉพาะชุดหนึ่งเพื่อประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนที่ดีขึ้น
- เซิร์ฟเวอร์คลาวด์สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยชุดตัวเลือกการติดตั้งแบบคลิกเดียว
- บริษัทเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของตนเอง ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้อย่างแข่งขัน
- พวกเขาเสนอการรับประกันเวลาทำงาน 99.9999% เนื่องจากเครือข่ายที่มีความซ้ำซ้อนสูง
ข้อจำกัดของ Hostwinds
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่รวมมานั้นมีความพื้นฐานมากกว่าที่ผู้ใช้บางท่านต้องการ
- มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับลิงก์ที่เสียและทรัพยากรที่หายไปในฐานความรู้
- กระบวนการตั้งค่าบัญชีสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Hostwinds
- Windows VPS: เริ่มต้นที่ $12.74/เดือน
- Linux VPS: เริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
- โฮสติ้งร่วม: เริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
- โฮสติ้งสำหรับธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $8.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hostwinds
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3 รายการ)
เครื่องมือจัดการเว็บไซต์อื่น ๆ
การจัดการเว็บไซต์มีงานมากมายที่ต้องทำ โดยมีภารกิจต่าง ๆ มากมายที่ประกอบเป็นโครงการ. เครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpสามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น. มีเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการเว็บไซต์โดยเฉพาะ รวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการ และเทมเพลตการจัดการโปรแกรมสำหรับเกือบทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ.
นอกเหนือจากการจัดการเว็บไซต์ของคุณแล้ว ClickUp ยังเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้นและอัตโนมัติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนี้มีความสามารถในการปรับแต่งสูง ทำให้เหมาะสมกับทุกแผนกในบริษัทของคุณ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
สิ่งนี้ช่วยให้ ClickUp กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทั้งองค์กรของคุณ ลดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
ค้นหาบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนออนไลน์ของคุณ
บริการโฮสติ้งเว็บไซต์คุณภาพสูงช่วยให้การดูแลทุกด้านทางเทคนิคของเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องง่าย และทำให้ลูกค้าที่สนใจสามารถค้นหาคุณได้อย่างง่ายดาย
การจัดการงานและการจัดการการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มเดียวกันมีความสำคัญไม่แพ้กัน
ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถสื่อสาร ทำงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์ และติดตามงานที่ต้องทำเกี่ยวกับการโฮสต์เว็บไซต์ได้ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้— และทำให้การเลือกบริการโฮสต์เว็บไซต์ใหม่ของคุณเป็นงานแรก! 🤩