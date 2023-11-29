บล็อก ClickUp
10 บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดในการจัดการเว็บไซต์ของคุณ

10 บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดในการจัดการเว็บไซต์ของคุณ

Engineering Team
Engineering Team
29 พฤศจิกายน 2566

บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ของคุณมีผลกระทบต่อความเร็วและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณ และเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงมักมีอันดับที่ดีขึ้นในเครื่องมือค้นหา และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ ซึ่งนำไปสู่การรักษาผู้เยี่ยมชมไว้ได้มากขึ้น

มีตัวเลือกโฮสติ้งมากมายให้เลือก และการเลือกจากตัวเลือกมากมายอาจรู้สึกน่ากลัวได้ ท้ายที่สุด บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของเว็บไซต์คุณ ปริมาณการเข้าชม งบประมาณ และแผนการเติบโตในอนาคต

การรวบรวมบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ดีที่สุดนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกผู้ให้บริการโฮสติ้ง และให้คุณทราบถึงสิ่งที่บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีให้บริการ เราจะสำรวจด้วยว่าเครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่เหมาะสมทำให้การสร้างเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมง่ายขึ้นเพียงใด

คุณควรค้นหาอะไรในบริการโฮสติ้งเว็บไซต์?

การเลือกบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ใหม่ของคุณเป็นการตัดสินใจที่สำคัญ การตัดสินใจที่ถูกต้องจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกหงุดหงิดและทำลายชื่อเสียงของบริษัทของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินการเว็บไซต์ประเภทใด คุณต้องการให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการโฮสติ้งของคุณมี:

  • การสนับสนุนลูกค้า: มองหาการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขทันทีที่เกิดขึ้น
  • แผนการโฮสติ้ง: แผนการโฮสติ้งสามารถมีตั้งแต่โฮสติ้งแบบแชร์พื้นฐานไปจนถึงแผนโฮสติ้งแบบเฉพาะ
  • โฮสติ้ง WordPress: หากคุณกำลังใช้งานเว็บไซต์ WordPress ให้มองหาบริการโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • การจัดเก็บและแบนด์วิดท์: ผู้ให้บริการโฮสติ้งควรมีการจัดเก็บและแบนด์วิดท์เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของคุณ
  • ความสามารถในการขยาย: เว็บโฮสต์ที่ให้บริการเซิร์ฟเวอร์เฉพาะหรือตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วนตัว (VPS) จะสามารถขยายได้ดีขึ้นเมื่อคุณเติบโต
  • การรับประกันเวลาออนไลน์: มองหาผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งที่มีการรับประกันเวลาออนไลน์สูงเพื่อลดเวลาที่เว็บไซต์หยุดทำงาน
  • โดเมนฟรี: บริษัทโฮสติ้งบางแห่งรวมชื่อโดเมนฟรีสำหรับปีแรกเมื่อคุณซื้อแผนโฮสติ้งเว็บไซต์
  • ใบรับรอง SSL: การมีใบรับรอง SSL เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน และผู้ให้บริการโฮสต์บางรายให้บริการใบรับรอง SSL ฟรี
  • บริการย้ายเว็บไซต์ฟรี: หากคุณกำลังย้ายจากผู้ให้บริการรายอื่น บริการย้ายเว็บไซต์ฟรีของเราช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
  • เครื่องมือแบ็กเอนด์สำหรับความต้องการอีคอมเมิร์ซ: หากคุณดำเนินธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของคุณเอง เว็บไซต์จำเป็นต้องมีฟีเจอร์สำคัญต่อธุรกิจ เช่นเครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชัน และเครื่องมือจัดการแบ็กล็อกสินค้า หากเว็บไซต์ไม่ได้ให้บริการฟีเจอร์เหล่านี้โดยตรง ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งควรมีการเชื่อมต่อที่ง่ายดายกับแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ (รวมถึงซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณด้วย)
  • การโฮสต์อีเมล: สำหรับที่อยู่อีเมลมืออาชีพ ให้มองหาบริการโฮสต์เว็บไซต์ที่รวมการโฮสต์อีเมลไว้ด้วย
  • ผู้สร้างเว็บไซต์: สำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถทางเทคนิค ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถทำให้การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะหากมีเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมอื่น ๆ

บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ

เราได้รวบรวมรายชื่อบริการเว็บโฮสติ้งที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีให้บริการ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละเว็บโฮสต์ และคะแนนปัจจุบันของพวกเขาบนเว็บไซต์รีวิวของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้

1. โฮสติ้งเกอร์

ตัวอย่างหน้าแดชบอร์ดของ Hostinger สำหรับติดตามประสิทธิภาพ
ผ่านทางHostinger

Hostinger เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในตลาดเว็บโฮสติ้ง ข้อเสนอราคาต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการโฮสต์เว็บไซต์หลายแห่ง พวกเขามีบริการชื่อโดเมนฟรีสำหรับปีแรกและการตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress ที่ง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hostinger

  • นำเสนอแผนการโฮสติ้งหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในทุกช่วงของการเติบโต
  • ให้แผงควบคุมที่ใช้งานง่ายเพื่อทำให้การจัดการเว็บไซต์ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ทักษะทางเทคนิคจำกัด
  • รับประกันความน่าเชื่อถือของเวลาทำงานด้วยอัตราการออนไลน์ 99.9% เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้เข้าชม
  • รวมใบรับรอง SSL ฟรีกับแพ็กเกจโฮสติ้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้เข้าชม
  • รองรับการขยายตัวด้วยแผนการโฮสต์ที่สามารถอัปเกรดได้ง่ายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ

ข้อจำกัดของ Hostinger

  • บริษัทไม่มีบริการโฮสติ้งแบบเฉพาะ
  • ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกในการรับการสนับสนุนลูกค้าทางโทรศัพท์
  • เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด คุณต้องผูกมัดกับแผนระยะยาว

ราคาของ Hostinger

  • โฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ: เริ่มต้นที่ $2. 99/เดือน
  • ผู้สร้างเว็บไซต์: เริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
  • โฮสติ้งเว็บไซต์: เริ่มต้นที่ $2.99/เดือน
  • โฮสติ้ง VPS: เริ่มต้นที่ $7.99/เดือน
  • คลาวด์โฮสติ้ง: เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Hostinger

  • G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

2. โฮสต์แกตอร์

การใช้เครื่องมือของ HostGator ในการสร้างเว็บไซต์
ผ่านHostGator

HostGator ให้บริการชุดบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ครอบคลุม ตัวเลือกการโฮสต์ของพวกเขาครอบคลุมโฮสติ้งเว็บไซต์แบบแชร์, โฮสติ้ง VPS, และเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ

บริษัทมีการรับประกันคืนเงินภายใน 45 วัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HostGator

  • ให้บริการลูกค้าที่ตอบสนองตลอด 24/7 สำหรับผู้ใช้ทุกแพ็กเกจ
  • รับประกันคืนเงินภายใน 45 วัน ซึ่งยาวนานกว่าบริการเว็บโฮสติ้งส่วนใหญ่
  • มีแผนโฮสติ้งหลากหลายประเภท รวมถึงโฮสติ้งแบบแชร์ โฮสติ้ง VPS โฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ และโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ
  • รวมเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ฟรีพร้อมเทมเพลตหลายพันแบบ ทำให้การสร้างเว็บไซต์ของคุณเองเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค
  • การจดทะเบียนโดเมนฟรีในปีแรกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น
  • รับประกันความพร้อมใช้งาน 99.9% เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยผู้เข้าชมโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ข้อจำกัดของ HostGator

  • แอดออนที่ต้องชำระเงินจำนวนมากสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฮสต์ได้อย่างรวดเร็ว
  • คู่แข่งระดับสูงบางรายมีการรับประกันเวลาทำงานที่ดีกว่า
  • ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นเวลาในการโหลดเว็บไซต์ที่โฮสต์โดยบริษัทช้า

ราคาของ HostGator

  • โฮสติ้ง WordPress: เริ่มต้นที่ $5.95/เดือน
  • โฮสติ้ง VPS: เริ่มต้นที่ $29.95/เดือน
  • โฮสติ้งแบบเฉพาะ: เริ่มต้นที่ $119/เดือน

คะแนนและรีวิวของ HostGator

  • G2: 3. 6/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (54 รีวิว)

3. Wix

ตัวอย่างการจัดการเครื่องมือเว็บไซต์ในแดชบอร์ด Wix
ผ่านทางWix

Wix เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้สร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสูงในด้านภาพ แต่ยังมีบริการโฮสติ้งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจด้วย

การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบลากและวางที่ง่ายต่อการใช้งานทำให้เว็บไซต์นี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังช่วยให้การตั้งค่าร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ธุรกิจอื่น ๆ ง่ายขึ้นอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix

  • มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่มีระบบแก้ไขแบบลากและวางสำหรับการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
  • นำเสนอเทมเพลตเว็บไซต์ฟรีมากกว่า 900 แบบที่สามารถปรับแต่งได้ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม
  • มีแพ็กเกจโฮสติ้งเว็บไซต์ฟรีเพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
  • นำเสนอชุดเครื่องมือและฟังก์ชัน SEO ที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาแบบออร์แกนิก
  • มีระบบความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการป้องกันการโจมตีแบบ DDoS และใบรับรอง SSL อัตโนมัติ เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และข้อมูลผู้เข้าชมของคุณ
  • มีโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่ติดตั้งอยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อความสะดวกในการสร้างร้านค้าออนไลน์

ข้อจำกัดของ Wix

  • ผู้ใช้บางรายแสดงความไม่พอใจว่ามันยากแค่ไหนที่จะเปลี่ยนเทมเพลต
  • แผนฟรีจะแสดงแบรนด์และโฆษณาของ Wix บนเว็บไซต์ของคุณ
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Wix

  • คอมโบ: $16/เดือน
  • ไม่จำกัด: $22/เดือน
  • ข้อดี: $27/เดือน
  • VIP: $45/เดือน
  • ธุรกิจพื้นฐาน: $27/เดือน
  • ธุรกิจไม่จำกัด: $32/เดือน
  • ธุรกิจ VIP: $59/เดือน

คะแนนและรีวิว Wix

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

4. Namecheap

ภาพรวมการจดทะเบียนโดเมนกับ Namecheap
ผ่านทางNamecheap

ตามชื่อที่บ่งบอก ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายนี้เป็นที่รู้จักในด้านความคุ้มค่า บริษัทมีบริการโฮสติ้งหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจส่วนใหญ่ ไม่ว่าคุณจะเลือกโฮสติ้งแบบแชร์ โฮสติ้งสำหรับรีเซลเลอร์ หรือโฮสติ้ง VPS Namecheap ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

คุณสมบัติเด่นของ Namecheap

  • การจดทะเบียนโดเมนที่แข่งขันได้ซึ่งครอบคลุมหลากหลายระดับสูงสุดของโดเมน (TLDS)
  • การจดทะเบียนโดเมนรวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวของโดเมนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • บริษัทกล่าวว่าคุณสามารถคาดหวังเวลาทำงาน 100%
  • รวมเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ฟรีและไลบรารีเทมเพลตในทุกแพ็กเกจโฮสติ้ง
  • โฮสติ้ง WordPress ที่จัดการให้อย่างรวดเร็วและราคาประหยัด
  • ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับปัญหาหรือคำถามที่อาจเกิดขึ้น

ข้อจำกัดของ Namecheap

  • ใบรับรอง SSL จะฟรีเฉพาะปีแรกเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของโฮสติ้ง
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าเวลาในการโหลดช้าลงและมีการหยุดให้บริการเป็นครั้งคราว
  • ชุดคุณสมบัติไม่ได้หลากหลายเท่ากับที่ผู้ใช้บางรายต้องการสำหรับความต้องการโฮสติ้งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ราคาของ Namecheap

  • ยอดเยี่ยม: เริ่มต้นที่ $4. 48/เดือน
  • ธุรกิจยอดเยี่ยม: เริ่มต้นที่ $9.48/เดือน
  • EasyWP Starter: เริ่มต้นที่ $6.88 ต่อเดือน
  • ควาซาร์: $15.88/เดือน
  • แมกเนตาร์: $28. 88/เดือน
  • Xeon E-2234: $69. 88/เดือน

คะแนนและรีวิว Namecheap

  • b 4. 3/5 (90 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

5. ลิควิด เว็บ

การตรวจสอบแบนด์วิดท์และการเข้าชมเว็บไซต์ผ่าน Liquid Web
ผ่านทางLiquid Web

Liquid Web เชี่ยวชาญด้านการให้บริการโฮสติ้งแบบจัดการครบวงจร โดยมีตัวเลือกโฮสติ้งแบบเฉพาะตัว, VPS โฮสติ้ง และคลาวด์โฮสติ้ง แต่ละบริการได้รับการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการอัปเดตระบบและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการให้บริการโฮสติ้งที่มีประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติเด่นของ Liquid Web

  • บริการโฮสติ้งแบบครบวงจรพร้อมให้บริการ ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการมีความรู้ด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์
  • รับประกันการตอบกลับเบื้องต้นภายใน 59 วินาทีสำหรับการสนับสนุนลูกค้าทางโทรศัพท์หรือแชท
  • เซิร์ฟเวอร์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ
  • โซลูชันการโฮสต์บนคลาวด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการทำงานหนัก
  • บริการโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเว็บไซต์ WordPress

ข้อจำกัดของ Liquid Web

  • ราคาสูงกว่าคู่แข่งบางราย
  • ผู้ใช้บางรายร้องเรียนว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากและสับสน
  • เนื่องจากพวกเขาเชี่ยวชาญในการให้บริการโฮสติ้งแบบจัดการ จึงไม่มีตัวเลือกโฮสติ้งแบบแชร์ให้บริการ

ราคาของ Liquid Web

  • บริการโฮสติ้ง VPS แบบจัดการ: เริ่มต้นที่ $59/เดือน
  • เซิร์ฟเวอร์คลาวด์แบบเฉพาะ: เริ่มต้นที่ $149/เดือน
  • บริการโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์แบบจัดการ: เริ่มต้นที่ $199/เดือน
  • โฮสติ้งที่สอดคล้องกับ HIPAA: เริ่มต้นที่ $384/เดือน
  • คลาวด์ส่วนตัว: เริ่มต้นที่ $510/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Liquid Web

  • G2: 4. 4/5 (99 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

6. อินเตอร์เซิร์ฟเวอร์

บริการโฮสติ้งเว็บไซต์แบบ 'วางแล้วใช้' โดย InterServer
ผ่านทางInterServer

InterServer เป็นผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ให้การรับประกันราคาคงที่แก่ลูกค้า ในขณะที่ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายอื่นอาจปรับราคาขึ้นหลังจากปีแรกหรือในกระบวนการดำเนินธุรกิจตามปกติ InterServer จะล็อกราคาไว้ตามที่คุณตกลงเมื่อสมัครใช้บริการ พวกเขามีแผนโฮสติ้งหลากหลาย ทั้งแบบโฮสติ้งร่วมและแบบโฮสติ้งเฉพาะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InterServer

  • บริการโฮสติ้งเว็บไซต์หลากหลายประเภท เช่น โฮสติ้งแบบแชร์ โฮสติ้ง VPS และโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
  • ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับทุกแพ็กเกจ เพื่อช่วยเหลือทันทีสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการโฮสต์
  • บริการย้ายเว็บไซต์ฟรี พร้อมให้คุณเปลี่ยนจากผู้ให้บริการรายอื่นได้ง่ายขึ้น
  • รวมใบรับรอง SSL ฟรีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในราคาที่ถูกลง
  • รับประกันราคาคงที่สำหรับทุกแพ็กเกจโฮสติ้ง คุณจึงมั่นใจได้ว่าค่าบริการจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อต่ออายุ
  • ให้บริการพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิดท์ไม่จำกัดในแผนโฮสติ้งเว็บมาตรฐานของพวกเขา

ข้อจำกัดของ InterServer

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ทำให้ไม่สามารถสร้างบัญชีได้
  • ราคาค่อนข้างแพงไปสำหรับรสนิยมของผู้ใช้บางคน
  • อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มจัดการบัญชีโฮสติ้งเว็บไซต์

ราคาของ InterServer

  • โปรโมชั่น VPS พิเศษ: $6/เดือน
  • เฉพาะ: $59/เดือน
  • WordPress: $8/เดือน

คะแนนและรีวิวของ InterServer

  • G2: 3. 9/5 (29 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

7. SiteGround

การปรับแต่งโลโก้บริษัทใน SiteGround
ผ่านทางSiteGround

ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายนี้เป็นที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมเว็บโฮสติ้งสำหรับบริการโฮสติ้ง WordPress ของพวกเขา SiteGround นำเสนอแผนโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการพร้อมเครื่องมือที่กำหนดเองมากมายและบริการเพิ่มเติมเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความเร็วที่เหนือกว่าการติดตั้ง WordPress แบบมาตรฐาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SiteGround

  • บริการโฮสติ้งเว็บไซต์มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือโดยใช้ Google Cloud Premium
  • ให้บริการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่รวดเร็วเป็นพิเศษพร้อมการปรับใช้ PHP และ MySQL แบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์
  • โฮสติ้ง WordPress ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมด้วยระบบแคชแบบคงที่และแบบไดนามิก พร้อมติดตั้งปลั๊กอิน Speed Optimizer ไว้ล่วงหน้า
  • นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้อย่างรวดเร็ว เช่น เวอร์ชันล่าสุดของ PHP หรือโปรโตคอลนวัตกรรมอย่าง Brotli และ HTTP/2
  • บริการลูกค้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมีอัตราการพึงพอใจของลูกค้าถึง 98%
  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ด้วยระบบการจัดการตลอด 24 ชั่วโมง การสำรองข้อมูลแบบกระจาย และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ SiteGround

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลและแบนด์วิดท์นั้นเข้มงวดเกินไป
  • แม้ว่าจะมีตัวเลือกการโฮสต์ระดับเริ่มต้นและระดับสูง แต่ไม่มีตัวเลือกระดับกลาง
  • คุณสมบัติบางอย่างที่ผู้ใช้รู้สึกว่าควรรวมอยู่ในราคาคือส่วนเสริมที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม

ราคาของ SiteGround

  • StartUp: $3. 99/เดือน
  • GoGeek: $7. 99/เดือน
  • GrowBig: $4. 99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ SiteGround

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (66 รีวิว)

8. ไอโอโนส

หน้าตัวอย่างสำหรับการสร้างจดหมายข่าวและหน้าต่างๆ ใน IONOS
ผ่านทางIONOS

IONOS ให้บริการเว็บโฮสติ้งหลายประเภท รวมถึงโฮสติ้งแบบเฉพาะ, โฮสติ้ง VPS, และโฮสติ้งบนคลาวด์ บริษัทเป็นที่รู้จักมากที่สุดในการให้บริการแผนโฮสติ้งที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถรองรับธุรกิจทุกขนาดในทุกขั้นตอนของการเติบโตได้ อย่างเช่นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งหลายราย พวกเขายังให้บริการจดทะเบียนโดเมนฟรีในปีแรกของการโฮสติ้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IONOS

  • โฮสติ้งแบบแชร์, โฮสติ้ง VPS, โฮสติ้งแบบเฉพาะ, และโฮสติ้งบนคลาวด์พร้อมให้บริการ
  • ช่วงของบริการที่หลากหลายให้โซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการโฮสต์เว็บไซต์
  • ตัวเลือกโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ WordPress
  • ชื่อโดเมนฟรีสำหรับปีแรกเมื่อสมัครแผนโฮสติ้งส่วนใหญ่ของพวกเขา
  • แพ็กเกจส่วนใหญ่รวมถึงเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างง่ายดาย
  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างสูง พร้อมให้บริการใบรับรอง SSL ฟรี และศูนย์ข้อมูลเฉพาะ

ข้อจำกัดของ IONOS

  • ความเร็วในการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ช้ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
  • ตัวเลือกการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีให้บริการเฉพาะใน 14 ประเทศเท่านั้น
  • การลงทะเบียนบัญชีจำกัดเฉพาะบางประเทศเท่านั้น

ราคาของ IONOS

  • จำเป็น: $5/เดือน
  • เริ่มต้น: $7/เดือน
  • บวก: $6. 50/เดือน
  • สูงสุด: $13/เดือน

คะแนนและรีวิวของ IONOS

  • G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 5/5 (52+ รีวิว)

9. โกดี้

การจัดการการตั้งค่าและตัวเลือกการบล็อกทางภูมิศาสตร์ใน GoDaddy
ผ่านทางGoDaddy

GoDaddy เป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในบริการโฮสติ้งเว็บไซต์และการจดทะเบียนโดเมน บริษัทให้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่โฮสติ้งแบบแชร์พื้นฐานไปจนถึงแผนโฮสติ้งแบบเฉพาะสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่ต้องการประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ โฮสติ้งอีเมล และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ธุรกิจต้องการเพื่อพัฒนาการมีตัวตนบนเว็บ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoDaddy

  • เป็นที่รู้จักในด้านตัวเลือกการจดทะเบียนโดเมนและบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่ครบวงจร
  • มีแผนโฮสติ้งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงตัวเลือกสำหรับโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ
  • ให้บริการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการโฮสติ้ง
  • รวมถึงการสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้
  • แผนโฮสติ้งหลายแผนรวมการจดทะเบียนชื่อโดเมนฟรีสำหรับปีแรก

ข้อจำกัดของ GoDaddy

  • แพ็กเกจโฮสติ้งแบบแชร์ที่ถูกที่สุดไม่มีใบรับรอง SSL ฟรี
  • ลูกค้าหลายคนรู้สึกว่ามีการเสนอขายเพิ่มเติมมากเกินไปก่อนที่จะทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
  • ไม่มีตัวเลือกแชทสดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า

ราคาของ GoDaddy

  • พื้นฐาน: $6.99/เดือน
  • ดีลักซ์: $9.99/เดือน
  • สูงสุด: $12.99/เดือน
  • อีคอมเมิร์ซ: $15.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ GoDaddy

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (1200+ รีวิว)

10. Hostwinds

ตัวอย่างแดชบอร์ดสำหรับการปรับปรุงตัวชี้วัดการเข้าชมเว็บไซต์ด้วย Hostwinds และ Google Analytics
ผ่านทางHostwinds

Hostwinds ยังมีตัวเลือกการโฮสต์เว็บไซต์หลายประเภทให้เลือกใช้บริการ คุณจะพบการโฮสต์แบบแชร์, การโฮสต์บนคลาวด์, และโซลูชันเซิร์ฟเวอร์แบบเฉพาะตัวในบริการของพวกเขา บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการให้บริการโฮสติ้งที่ทรงพลังพร้อมราคาที่แข่งขันได้ และมุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้าอย่างเข้มแข็ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hostwinds

  • ให้บริการเว็บโฮสติ้งครบวงจร ตั้งแต่โฮสติ้งแบบแชร์ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
  • เน้นการสนับสนุนในระดับบุคคลควบคู่ไปกับโซลูชันระดับองค์กร
  • การโฮสต์ VPS มอบทรัพยากรเฉพาะชุดหนึ่งเพื่อประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือนที่ดีขึ้น
  • เซิร์ฟเวอร์คลาวด์สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยชุดตัวเลือกการติดตั้งแบบคลิกเดียว
  • บริษัทเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของตนเอง ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดราคาได้อย่างแข่งขัน
  • พวกเขาเสนอการรับประกันเวลาทำงาน 99.9999% เนื่องจากเครือข่ายที่มีความซ้ำซ้อนสูง

ข้อจำกัดของ Hostwinds

  • เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่รวมมานั้นมีความพื้นฐานมากกว่าที่ผู้ใช้บางท่านต้องการ
  • มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับลิงก์ที่เสียและทรัพยากรที่หายไปในฐานความรู้
  • กระบวนการตั้งค่าบัญชีสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้ใช้บางราย

ราคาของ Hostwinds

  • Windows VPS: เริ่มต้นที่ $12.74/เดือน
  • Linux VPS: เริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
  • โฮสติ้งร่วม: เริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
  • โฮสติ้งสำหรับธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $8.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Hostwinds

  • G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3 รายการ)

เครื่องมือจัดการเว็บไซต์อื่น ๆ

การใช้มุมมองใน ClickUp เพื่อติดตามและทำงานเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์
จัดการและตรวจสอบงานบำรุงรักษาเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณใน ClickUp

การจัดการเว็บไซต์มีงานมากมายที่ต้องทำ โดยมีภารกิจต่าง ๆ มากมายที่ประกอบเป็นโครงการ. เครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUpสามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น. มีเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการเว็บไซต์โดยเฉพาะ รวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการ และเทมเพลตการจัดการโปรแกรมสำหรับเกือบทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ.

นอกเหนือจากการจัดการเว็บไซต์ของคุณแล้ว ClickUp ยังเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้นและอัตโนมัติซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนี้มีความสามารถในการปรับแต่งสูง ทำให้เหมาะสมกับทุกแผนกในบริษัทของคุณ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะได้อย่างง่ายดาย

สิ่งนี้ช่วยให้ ClickUp กลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทั้งองค์กรของคุณ ลดความจำเป็นในการใช้ซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

ค้นหาบริการโฮสติ้งเว็บไซต์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนออนไลน์ของคุณ

บริการโฮสติ้งเว็บไซต์คุณภาพสูงช่วยให้การดูแลทุกด้านทางเทคนิคของเว็บไซต์ของคุณเป็นเรื่องง่าย และทำให้ลูกค้าที่สนใจสามารถค้นหาคุณได้อย่างง่ายดาย

การจัดการงานและการจัดการการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มเดียวกันมีความสำคัญไม่แพ้กัน

ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถสื่อสาร ทำงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์ และติดตามงานที่ต้องทำเกี่ยวกับการโฮสต์เว็บไซต์ได้ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้— และทำให้การเลือกบริการโฮสต์เว็บไซต์ใหม่ของคุณเป็นงานแรก! 🤩