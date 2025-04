25 najlepszych narzędzi do content marketingu do wypróbowania w 2025 roku

Tworzenie zawartości to tylko pierwszy krok; prawdziwym wyzwaniem jest dotarcie do właściwych odbiorców, optymalizacja pod kątem maksymalnego wpływu i efektywne zarządzanie procesem. Biorąc pod uwagę, że 87% marketerów twierdzi, że content marketing napędza popyt, odpowiednie narzędzia są nie tylko przyjemne, ale wręcz niezbędne.

Od SEO i planowania mediów społecznościowych po dane powstania i analitykę - odpowiednie narzędzia do marketingu treści mogą zaoszczędzić czas, poprawić jakość i pomóc wyprzedzić konkurencję.

W tym przewodniku zebraliśmy 25 niezbędnych narzędzi, które sprawią, że content marketing będzie łatwiejszy i skuteczniejszy.

Zanurzmy się!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie Odkryj wiodące narzędzia do content marketingu, które mogą ulepszyć Twoje strategie i zwiększyć zaangażowanie. ClickUp : Najlepsze do danych powstania, zarządzania projektami i współpracy : Najlepsze do danych powstania, zarządzania projektami i współpracy HubSpot: Najlepszy do marketingu przychodzącego i integracji CRM BuzzSumo: Najlepszy do odkrywania zawartości i analizy konkurencji SEMRush: Najlepsze dla SEO i optymalizacji zawartości Canva: Najlepsze do projektowania graficznego i zawartości wizualnej Google Analytics: Najlepsze do analizy ruchu w witrynie Trello: Najlepsze do planowania zawartości i zarządzania cyklem pracy Grammarly: Najlepszy do poprawy gramatyki i stylu Ahrefs: Najlepsze do badania linków zwrotnych i słów kluczowych WordPress: Najlepszy do zarządzania stroną internetową i blogiem CoSchedule: Najlepszy kalendarz i harmonogram zawartości Hootsuite: Najlepsze do zarządzania mediami społecznościowymi Yoast SEO: Najlepsze do optymalizacji SEO na stronie Surfer SEO: Najlepszy do optymalizacji SEO opartej na AI Google Trends: Najlepsze do analizy trendów słów kluczowych Mailchimp: Najlepszy do automatyzacji e-mail marketingu Airtable: Najlepsza baza danych i organizacja zawartości Buffer: Najlepszy do planowania mediów społecznościowych Hemingway Redaktor: Najlepszy do poprawy czytelności i stylu Clearscope: Najlepsze do optymalizacji zawartości z wykorzystaniem AI ContentShake AI: Najlepsze dla pomysłów na zawartość generowanych przez AI Wordtune: Najlepszy do pomocy w pisaniu opartej na AI Vidyard: Najlepszy do wideo marketingu Slack: Najlepszy do komunikacji i współpracy w Teams Adobe Photoshop: Najlepszy do zaawansowanej edycji zdjęć

Co to jest content marketing?

Content marketing to strategiczne podejście marketingowe skoncentrowane na tworzeniu, dystrybucji i promocji odpowiedniej i spójnej zawartości w celu przyciągnięcia i utrzymania jasno określonej grupy odbiorców.

*Kiedy ostatni raz podobała ci się tradycyjna reklama? Prawdopodobnie niezbyt często. Ale pomocny wpis na blogu, zabawne wideo lub wnikliwy przewodnik? To właśnie jest content marketing w akcji.

Content marketing to nie tylko wypychanie zawartości; chodzi o stworzenie czegoś wartościowego, co faktycznie pomaga, edukuje lub bawi odbiorców.

Dobrze zrobiony content marketing buduje zaufanie, zwiększa świadomość marki i pozycjonuje firmę jako eksperta na danym polu. Nie chodzi tylko o przyciągnięcie uwagi - chodzi o jej utrzymanie i przekształcenie przypadkowych odwiedzających w lojalnych klientów.

Rodzaje content marketingu

Marketing zawartości obejmuje różne formaty, w tym:

Posty i artykuły na blogu : Zawartość informacyjna i przyjazna SEO.

Zawartość mediów społecznościowych : Angażujące posty, wideo i infografiki.

Infografiki : Atrakcyjna wizualnie reprezentacja danych.

Wideo i podcasty : Zawartość edukacyjna i narracyjna.

Biuletyny e-mail : Spersonalizowana komunikacja z odbiorcami.

Biuletyny i eBooki: Szczegółowe zasoby oferujące cenne informacje

Czy wiesz? 93% marketerów B2B wykorzystuje content marketing jako część swojej ogólnej strategii

Zapotrzebowanie na oprogramowanie do content marketingu

Przy ponad 7,5 milionach postów na blogach publikowanych codziennie, wyróżnienie się jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Właśnie w tym mogą pomóc narzędzia do content marketingu.

Kompleksowa platforma content marketingowa ułatwia śledzenie, zarządzanie i optymalizację cyfrowych wysiłków marketingowych poprzez dostarczanie analiz i spostrzeżeń opartych na danych.

Niezależnie od tego, czy tworzysz posty na blogu, aktualizacje w mediach społecznościowych czy kampanie e-mail, odpowiednie narzędzia nie tylko oszczędzają czas - pomagają tworzyć zawartość, która zwiększa zaangażowanie i wyniki. Prawdziwym pytaniem nie jest czy ich potrzebujesz, ale które najlepiej sprawdzą się w twojej strategii.

✅ Fact Check: Firmy publikujące blogi pozyskują o 67% więcej potencjalnych klientów niż te, które tego nie robią.

Przy niezliczonej ilości dostępnych narzędzi do content marketingu, wybór tych właściwych może wydawać się przytłaczający. Kluczem jest skupienie się na funkcjach, które są zgodne z celami, cyklem pracy i strategią zaangażowania odbiorców. Oto, co należy wziąć pod uwagę:

Łatwość użytkowania: Narzędzie powinno upraszczać pracę, a nie ją spowalniać. Poszukaj intuicyjnych interfejsów, które pomogą usprawnić dane powstania, edycji i publikacji zawartości. Śledzenie wydajności i analityka: Aby upewnić się, że zawartość dociera do właściwych odbiorców, wybierz narzędzia do marketingu treści, które oferują wgląd w słowa kluczowe, analizę konkurencji i śledzenie wydajności. Automatyzacja i planowanie: Zarządzanie zawartością w wielu kanałach może być czasochłonne. Narzędzia, które automatyzują publikowanie i wysiłki związane z marketingiem zawartości, pomagają zachować spójność i oszczędzają czas. Funkcje współpracy: Jeśli pracujesz z zespołem, płynna komunikacja i zarządzanie przepływem pracy są kluczowe. Poszukaj funkcji takich jak udostępnianie obszarów roboczych, kalendarze zawartości i procesy zatwierdzania. Możliwości oparte na AI: Narzędzia oparte na AI mogą usprawnić dane powstania, poprawić SEO, generować pomysły tematyczne i dostarczać zautomatyzowane rekomendacje w celu optymalizacji strategii zawartości. Integracja z narzędziami innych firm: Dobre oprogramowanie do content marketingu powinno płynnie integrować się z istniejącymi platformami, takimi jak oprogramowanie CRM, harmonogramy mediów społecznościowych, narzędzia SEO i platformy analityczne. Efektywność kosztowa i skalowalność: Twoje potrzeby będą ewoluować wraz z rozwojem marki. Wybierz rozwiązania, które mogą dostosować się do zwiększonego zapotrzebowania na zawartość bez konieczności zakończonych zmian.

Odpowiedni zestaw narzędzi do content marketingu może stworzyć lub zepsuć strategię. Koncentrując się na użyteczności, automatyzacji i analityce, możesz zapewnić, że zawartość nie tylko jest tworzona, ale także działa i konwertuje.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia zawartości, zarządzania projektami i współpracy)

Wypróbuj ClickUp dla marketingu Zbuduj zorganizowany widok mojej pracy, usprawnij wysiłki związane z zarządzaniem zawartością i zarządzaj każdym typem treści w ClickUp

ClickUp to wszechstronna platforma do zarządzania projektami z wbudowanymi narzędziami marketingowymi, które pomagają zespołom content marketingowym płynnie planować, tworzyć i śledzić zawartość. Dzięki w pełni konfigurowalnej platformie, ClickUp usprawnia cykl pracy nad zawartością w różnych zespołach.

Skorzystaj z hierarchii ClickUp (Przestrzenie, Foldery, Listy i Zadania), aby uporządkować cykle pracy związane z content marketingiem. Na przykład:

Stwórz dedykowaną przestrzeń "Content Marketing".

Używaj folderów dla kategorii takich jak blog, media społecznościowe, kampanie itp.

Organizuj listy dla określonych typów zawartości lub projektów.

Zadania ClickUp zapewnią Ci kontrolę nad wszystkimi cyklami pracy związanymi z content marketingiem. Możesz przypisywać zadania, ustawiać priorytety i śledzić postępy dzięki konfigurowalnym statusom, takim jak "Opracowanie", "W przeglądzie" i "Opublikowane". "Funkcje przypisywania komentarzy, @wzmianek i korekty usprawniają przekazywanie opinii i zatwierdzanie wersji roboczych zawartości.

ClickUp Docs pozwala tworzyć, edytować i przechowywać wszystkie dokumenty związane z zawartością w jednym miejscu.

Natychmiastowe tworzenie, współpraca, porównywanie i standaryzacja dokumentów dzięki ClickUp Docs

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą ClickUp Automations, takich jak przenoszenie żądań na określone Listy lub powiadamianie członków zespołu o kluczowych kamieniach milowych.

Dzięki ClickUp otrzymujesz dostęp do pakietu funkcji współpracy i komunikacji w zespole, takich jak ClickUp Tab lica do burzy mózgów i planowania zawartości oraz ClickUp Chat do wiadomości błyskawicznych.

ClickUp Brain to przełom dla content marketingu! Pomaga organizować zadania i burze mózgów, ułatwiając zarządzanie kalendarzem zawartości. Dodatkowo, utrzymuje zespół na właściwym torze, usprawniając współpracę i zapewniając dotrzymywanie terminów.

Jeśli chodzi o tworzenie zawartości, może przygotowywać projekty artykułów, blogów i postów w mediach społecznościowych, a nawet pomagać w udoskonalaniu pisania pod kątem przejrzystości i zaangażowania. Może również pomóc w wyszukiwaniu i podsumowywaniu informacji, aby upewnić się, że wszystko jest idealnie dopasowane do celów marketingowych!

📌 ClickUp - najlepsze funkcje

⚠️ ClickUp limity

W aplikacji komputerowej ClickUp może brakować niektórych zaawansowanych funkcji, które są dostępne w wersji desktopowej

Ma rozszerzenie funkcji, wymagające pewnej krzywej uczenia się dla użytkowników nieobeznanych z technologią

$ClickUp pricing

Free Plan: Podstawowe funkcje zarządzania zadaniami

Unlimited: 5 USD za członka/miesiąc

Business: 12 USD za członka/miesiąc

Business Plus: 19 USD za członka/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka / miesiąc

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę z cennikiem ClickUp

🌟 Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

📖 Czytaj więcej: Jak nasz Teams marketingowy w ClickUp korzysta z ClickUp?

2. HubSpot (najlepszy do marketingu przychodzącego i integracji CRM)

Widok pulpitu HubSpot CMS (via HubSpot )

HubSpot to kompleksowa platforma marketingu przychodzącego zaprojektowana, aby pomóc Business przyciągać, angażować i konwertować potencjalnych klientów poprzez content marketing. Od zarządzania blogami po automatyzację, usprawnia tworzenie i dystrybucję zawartości, dzięki czemu jest popularnym wyborem wśród marketerów.

📌 Najlepsze funkcje HubSpot

System zarządzania zawartością (CMS) : Łatwe tworzenie i optymalizacja wpisów na blogu, stron docelowych i zawartości strony internetowej

SEO i narzędzia do badania słów kluczowych: Uzyskaj sugestie w czasie rzeczywistym, aby poprawić rankingi wyszukiwania i zwiększyć ruch organiczny.

Automatyzacja marketingu : Automatyzacja kampanii e-mail, pozyskiwanie leadów i dystrybucja zawartości w celu zaangażowania odbiorców bez wysiłku.

Zarządzanie mediami społecznościowymi: Planuj i analizuj posty społecznościowe na wielu platformach bez opuszczania HubSpot

💡Porada bonusowa: Skorzystaj z tego szablonu do planowania postów w mediach społecznościowych, aby zaplanować posty w celu zapewnienia spójnego zaangażowania, zoptymalizować zawartość dla każdej platformy i analizować wydajność, aby zmaksymalizować zasięg.

Analityka i raportowanie : Śledzenie wydajności zawartości, zaangażowania odbiorców i ROI dzięki szczegółowym raportowaniom

Bezproblemowa integracja: Połączenie HubSpot z CRM, e-mailem i innymi narzędziami marketingowymi w celu ujednolicenia cyklu pracy

⚠️ HubSpot ograniczenia

Podczas gdy Free Plan jest świetny, niektóre funkcje wymagają subskrypcji premium, co może być kosztowne dla małych firm

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby poczuć się komfortowo ze wszystkimi funkcjami

Choć potężne, niektóre szablony i cykle pracy automatyzacji mogą nie być zbyt elastyczne

$Ceny HubSpot

Darmowe narzędzia: Obejmuje podstawowy CRM, e-mail marketing i formularze

Starter: Zaczyna się od 15 USD miesięcznie / licencję

Professional: Zaczyna się od 800 USD miesięcznie za 3 licencje

Enterprise: Od 3600 USD miesięcznie za 5 licencji

🌟 Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4. 4/5 (12,000+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (6,000+ opinii)

3. BuzzSumo (najlepsze do badania zawartości i analizy trendów)

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co zyskuje na popularności w Twojej branży lub która zawartość jest najczęściej udostępniana, BuzzSumo jest dla Ciebie. Jest przeznaczony dla osób zajmujących się marketingiem zawartości, które chcą odkrywać wirusowe tematy, analizować strategie konkurencji i znajdować kluczowych influencerów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, śledzenie wzmianek o marce czy szukanie możliwości budowania linków zwrotnych, BuzzSumo zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, aby tworzyć zawartość, która faktycznie rezonuje.

📌 Najlepsze funkcje BuzzSumo

Odkrywanie zawartości : Znajdź najbardziej udostępnianą i angażującą zawartość na różnych platformach

Analiza konkurencji : Śledzenie, jaka zawartość jest najskuteczniejsza dla konkurencji i udoskonalanie strategii

Identyfikacja influencerów : Odkryj kluczowych influencerów w swojej branży, aby dotrzeć do nich i nawiązać z nimi współpracę

Monitorowanie mediów społecznościowych : Śledzenie wzmianek o marce i trendów w czasie rzeczywistym

Analiza linków zwrotnych : Zidentyfikuj wartościowe linki zwrotne, aby poprawić autorytet swojej zawartości

Niestandardowe alerty: Otrzymuj powiadomienia o popularnych tematach i istotnych wzmiankach o marce

⚠️ Limity BuzzSumo

Limit danych historycznych w planach niższego poziomu, ograniczający długoterminową analizę zawartości

Brak dogłębnych narzędzi SEO, co czyni go mniej skutecznym do badania słów kluczowych

Pomaga generować sugestie dotyczące zawartości, ale nie zapewnia redaktora, szablonów ani funkcji publikowania

Ceny BuzzSumo

Tworzenie zawartości: 199 USD/miesiąc (rozliczane rocznie, 1 użytkownik)

PR i komunikacja: 299 USD/miesiąc (rozliczane rocznie, 5 użytkowników)

Suite: 499 USD/miesiąc (rozliczane rocznie, 10 użytkowników)

🌟 Oceny i recenzje BuzzSumo

G2: 4. 5/5 (103 opinie)

Capterra: 4. 6/5 (146 recenzji)

⚡️ Archiwum szablonów: Free Rank Tracker Report Szablony do śledzenia rankingów słów kluczowych

4. SEMrush (najlepszy do SEO i analizy konkurencji)

przez Semrush

SEMrush to kompleksowe narzędzie dla marketerów treści organicznych, wyposażone w funkcje pomagające w rankingach wyszukiwania witryny i analizujące konkurencję.

Dostarcza cennych danych w celu udoskonalenia strategii marketingu treści, od badań tematycznych po audyty witryn SEO i spostrzeżenia na temat konkurencji, optymalizując zawartość pod kątem lepszej widoczności w wyszukiwarkach. Jest to idealne rozwiązanie dla firm i agencji, które chcą strategii marketingowych opartych na danych i jasnej ścieżki do widoczności w Internecie.

📌 Najlepsze funkcje SEMrush

Badanie słów kluczowych : Znajdź skuteczne słowa kluczowe dzięki szczegółowym danym o liczbie wyszukiwań i konkurencji.

Audyt strony : Zidentyfikuj problemy związane z SEO i otrzymaj rekomendacje, które pozwolą Ci podjąć odpowiednie działania

Analiza konkurencji : Analiza konkurencyjnych witryn, słów kluczowych i linków zwrotnych

PPC i dane reklamowe : Śledzenie wydatków na reklamę i wyników w Google Ads i mediach społecznościowych

Zestaw narzędzi do content marketingu : Pomysły na tematy, optymalizacja zawartości i pomiar wydajności

Analiza linków zwrotnych: Monitoruj i buduj wysokiej jakości linki zwrotne dla lepszych rankingów

⚠️ Limity SEMrush

Raporty z audytów witryn mogą być przytłaczające dla początkujących ze względu na wgląd techniczny.

Stroma krzywa uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji.

Limit danych w planach niższego poziomu.

Cena SEMrush

Pro: $139. 95/miesiąc (5 projektów)

Guru: 249 dol. 95 USD/miesiąc (15 projektów)

Business: 499 dol. 95 USD/miesiąc (40 projektów)

🌟 Oceny i recenzje SEMrush

G2: 4. 5/5 (2,450 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (2,000+ recenzji)

przeczytaj także: Najlepsze alternatywy dla SEMRush, aby ulepszyć swoją grę SEO

5. Canva (najlepsza do projektowania graficznego i zawartości wizualnej)

Via Canva

Canva ułatwia projektowanie - nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia. Niezależnie od tego, czy tworzysz grafikę w mediach społecznościowych, prezentacje czy materiały marketingowe dotyczące zawartości, interfejs Canva typu "przeciągnij i upuść" oraz gotowe szablony projektowe pomagają tworzyć profesjonalnie wyglądające wizualizacje w ciągu kilku minut. Canva to świetne narzędzie dla twórców zawartości, Business i Teams, którzy chcą szybko i łatwo tworzyć wysokiej jakości projekty bez konieczności korzystania z usług profesjonalnego projektanta.

📌 Najlepsze funkcje Canva

Redaktor typu przeciągnij i upuść : Łatwe tworzenie projektów dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi

Biblioteka szablonów : Dostęp do tysięcy gotowych szablonów dla mediów społecznościowych, prezentacji i nie tylko

Obrazy i elementy stockowe : Wybieraj spośród milionów zasobów Free i Premium

Narzędzia brandingowe : Utrzymanie spójności marki dzięki logo, czcionkom i kolorom

Współpraca zespołowa : Wspólna praca nad projektami w czasie rzeczywistym

Edycja wideo: edycja i montaż krótkich filmów wideo i animacji

⚠️ Canva limit

Wersja Free ma limit funkcji i zasobów

Nie nadaje się do złożonych projektów wymagających zaawansowanych narzędzi do edycji

Cena Canva

Free : $0

Pro : $119. 99/rok (1 użytkownik) lub $12. 99/miesiąc

Teams: 300 USD/rok przez pierwszy rok (do 5 użytkowników), następnie 500 USD/rok

🌟 Oceny i recenzje Canva

G2: 4. 7/5 (4,400+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (12000+ recenzji)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Canva i konkurenci do rozważenia

6. Google Analytics (najlepsze do analizy ruchu organicznego i wglądu w użytkowników)

przez Google Analytics

Google Analytics to najlepsze narzędzie do content marketingu, które umożliwia śledzenie wydajności witryny i zrozumienie zachowań użytkowników. Niezależnie od tego, czy prowadzisz witrynę eCommerce, bloga czy witrynę biznesową, narzędzie to dostarcza cennych informacji na temat źródeł ruchu, danych demograficznych odbiorców i zaangażowania użytkowników. Jest niezbędne dla marketerów, właścicieli firm i analityków, którzy chcą podejmować decyzje oparte na danych, aby zoptymalizować swoją obecność w Internecie.

📌 Najlepsze funkcje Google Analytics

Analityka w czasie rzeczywistym : Monitorowanie ruchu na stronie i aktywności użytkowników

Audience insights : Szczegółowe raportowanie danych demograficznych, odsetków i zachowań

Analiza źródła ruchu: Zrozumienie, skąd pochodzą odwiedzający - organiczni, społecznościowi, płatni lub bezpośredni

Śledzenie celów i konwersji : Ustawienie i śledzenie konwersji w celu pomiaru powodzenia biznesu

Raportowanie przepływu zachowań : Wizualizuj, jak użytkownicy poruszają się po Twojej witrynie

Niestandardowe pulpity: Tworzenie spersonalizowanych raportów w celu uzyskania szybkich informacji

⚠️ Limity Google Analytics

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących ze względu na złożone raportowanie danych

Brak szczegółowych map cieplnych i nagrań sesji do dogłębnej analizy zachowań użytkowników

Próbki w raportowaniu mogą ograniczać dokładność w przypadku witryn o dużym natężeniu ruchu

Ceny Google Analytics

Standard: Free, dostawca kompleksowych narzędzi analitycznych

Analytics 360: Niestandardowy cennik, oferuje funkcje premium i integracje dla przedsiębiorstw

🌟 Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4. 4/5 (6,400+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (8,000+ recenzji)

7. Trello (najlepsze do prostego zarządzania projektami i organizacji zadań)

przez Atlassian

Trello upraszcza projekty content marketingowe i cykle pracy dzięki intuicyjnemu systemowi opartemu na kartach. Pomaga Teams, firmom i freelancerom śledzić zadania lub planować osobiste projekty i pozostać zorganizowanym dzięki przejrzystemu i wizualnemu cyklowi pracy w zakresie content marketingu.

📌 Najlepsze funkcje Trello

Kanban Boards : Zarządzanie zadaniami metodą "przeciągnij i upuść" z konfigurowalnymi listami

Narzędzia do współpracy: Przypisywanie zadań, ustawienie terminów i komentowanie w ramach kart

Możliwości i integracje: Połączenie ze Slackiem, Dyskiem Google i innymi narzędziami

Automatyzacja (Butler): Automatyzacja powtarzalnych zadań bez kodowania

Listy kontrolne i etykiety: Organizowanie zadań z priorytetami i podzadaniami

Aplikacje mobilne i komputerowe: Płynne zarządzanie zadaniami na różnych urządzeniach

⚠️ Ograniczenia Trello

Brak wbudowanego śledzenia czasu w celu szczegółowej analizy projektu

Limit raportowania i analityki w porównaniu do zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami

Free Plan ogranicza automatyzację i integracje

$ Wycena Trello

Free: $0

Standard: $5/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Premium: $10/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: $17. 50/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie, minimum 25 użytkowników)

🌟 Oceny i recenzje Trello

G2: 4. 4/5 (13 500 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 20 000 opinii)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Trello i konkurenci do rozważenia

8. Grammarly (najlepsze do sprawdzania pisania i gramatyki z wykorzystaniem AI)

przez Grammarly

Grammarly to oparty na AI asystent pisania, który pomaga poprawić gramatykę, pisownię, przejrzystość i ton. Niezależnie od tego, czy redagujesz e-mail, piszesz post na blogu, czy tworzysz dokumenty biznesowe, Grammarly zapewnia, że twoja zawartość jest dopracowana i profesjonalna. Jest to niezbędne narzędzie dla studentów, profesjonalistów i twórców zawartości, którzy chcą pisać bez błędów.

📌 Najlepsze funkcje Grammarly

Sprawdzanie gramatyki i pisowni: Wykrywa i poprawia błędy w czasie rzeczywistym

Sugestie dotyczące jasności i zwięzłości: Poprawia strukturę zdań i czytelność

Tone detector: Analizuje ton pisania, aby zapewnić lepszą komunikację

Sprawdzanie plagiatu: Zapewnia oryginalność, porównując zawartość z milionów źródeł

Ulepszenie stylu i słownictwa: Sugeruje lepszy dobór słów, aby wywrzeć wpływ

Integracja z przeglądarkami i aplikacjami: Działa na wielu platformach, w e-mailach i nie tylko

⚠️ Limity Grammarly

Wersja Free oferuje tylko podstawowe sprawdzanie gramatyki i pisowni

Sugestie kontekstowe mogą czasami błędnie interpretować zamierzone znaczenie

Narzędzie do sprawdzania plagiatu jest dostępne tylko w planie premium

Grammarly pricing

Free : $0

Premium : 12 USD/miesiąc (1 użytkownik, opłata roczna)

Enterprise: Sprzedaż kontaktowa

🌟 Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4. 7/5 (10,500+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (7,000+ recenzji)

przeczytaj także: Najlepsze alternatywy Grammarly i konkurenci do wypróbowania

9. Ahrefs (najlepsze do analizy linków zwrotnych i SEO)

przez Ahrefs

Ahrefs to popularne narzędzie SEO, które specjalizuje się w analizie linków zwrotnych, badaniu słów kluczowych i analizie konkurencji. Jeśli chcesz poprawić ranking wyszukiwania, śledzić linki zwrotne lub odkryć możliwości związane ze słowami kluczowymi, Ahrefs jest dostawcą danych potrzebnych do udoskonalenia strategii marketingu zawartości. Jest szeroko stosowany przez specjalistów SEO, agencje i osoby zajmujące się marketingiem zawartości, które szukają dogłębnych informacji na temat SEO.

📌 Najlepsze funkcje Ahrefs

Analiza linków zwrotnych: Szczegółowe raportowanie referring domains i anchor tekstów

Eksplorator słów kluczowych: Znajdź możliwości rankingowe dzięki danym o trudności i objętości słów kluczowych

Narzędzie do audytu strony: Identyfikacja problemów SEO i możliwości optymalizacji

Badanie konkurencji: Analizowanie najskuteczniejszych stron i strategii konkurencji

Odkrywca treści: Odkryj modną zawartość do budowania linków i inspiracji

Rank tracker: Monitorowanie wydajności słów kluczowych w czasie

⚠️ Limity Ahrefs

Brakuje kompleksowego pakietu do content marketingu, takiego jak SEMrush

Brak wbudowanych narzędzi do pisania lub optymalizacji zawartości

Może być drogie dla początkujących lub małych Businessów

⚡️Template Archiwum: Free Content Writing Szablony do szybszego tworzenia treści

Ceny Ahrefs

Lite: 129 USD/miesiąc (5 projektów)

Standard: 249 USD/miesiąc (20 projektów)

Zaawansowane: 499 USD/miesiąc (50 projektów)

🌟 Oceny i recenzje Ahrefs

G2: 4. 5/5 (549 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (575 recenzji)

10. WordPress (najlepszy do danych powstania strony i zarządzania zawartością)

WordPress to wszechstronna platforma do tworzenia stron internetowych, od uruchamiania blogów i sklepów eCommerce po witryny Business. Dzięki tysiącom motywów i wtyczek oferuje pełne możliwości niestandardowe bez konieczności kodowania. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, blogerów i programistów, którzy potrzebują elastycznego i skalowalnego systemu zarządzania zawartością (CMS).

📌 Najlepsze funkcje WordPress

Przyjazny dla użytkownika CMS: Intuicyjny pulpit ułatwiający zarządzanie zawartością

Biblioteka wtyczek: Dostęp do ponad 50 000 wtyczek zapewniających dodatkowe funkcje

Przyjazny dla SEO: Wbudowane narzędzia i integracje z wtyczkami SEO

Gotowy na e-commerce: Bezproblemowa integracja z WooCommerce dla sklepów internetowych

Możliwość dostosowania motywów: Tysiące dostępnych motywów Free i Premium

Wsparcie społeczności: Duża globalna społeczność i rozszerzenie dokumentacji

⚠️ WordPress limit

Ciągłe aktualizacje wtyczek i motywów mogą czasami zakłócać funkcję witryny

Bez odpowiedniej optymalizacji witryny mogą zwalniać z powodu ciężkich wtyczek

Samodzielnie hostowane witryny WordPress wymagają dodatkowych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec lukom w zabezpieczeniach

Ceny WordPress

Personal: $4/miesiąc (rozliczane rocznie)

Premium: $8/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: $25/miesiąc (rozliczane rocznie)

eCommerce: $45/miesiąc (rozliczane rocznie)

🌟 Oceny i recenzje WordPress

G2: 4. 4/5 (2500+ recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (15,000+ recenzji)

przeczytaj także: Najlepsze alternatywy WordPress i konkurenci do wypróbowania

11. CoSchedule (najlepszy do kalendarza marketingowego i planowania zawartości)

Via CoSchedule

CoSchedule to kalendarz marketingowy typu "wszystko w jednym" zaprojektowany, aby pomóc Teams w płynnym planowaniu, organizowaniu i realizacji strategii content marketingowych. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów marketingowych, blogerów i agencji poszukujących ustrukturyzowanego sposobu planowania postów na blogu, e-maili i kampanii w mediach społecznościowych z jednego pulpitu.

📌 Najlepsze funkcje CoSchedule

Zawartość Kalendarz marketingowy: Planuj i wizualizuj harmonogramy treści w jednym miejscu

Automatyzacja społecznościowa: Automatycznie udostępniaj ponownie zawartość o najlepszych wynikach, aby zmaksymalizować zasięg

Współpraca zespołowa: Przydzielanie zadań, ustalanie terminów i śledzenie postępów

Analizator nagłówków: Optymalizacja nagłówków dla lepszego zaangażowania i SEO

Cykle pracy i zatwierdzanie: Usprawnienie procesów zatwierdzania zawartości w Teams

Przyjazny dla integracji: Połączenie z WordPress, HubSpot i Google Analytics

⚠️ Ograniczenia CoSchedule

Brak dogłębnego śledzenia konkurencji lub wglądu w zaangażowanie

Koncentruje się na planowaniu, wymagając zewnętrznych narzędzi do pisania zawartości

Funkcje takie jak automatyzacja i współpraca zespołowa wymagają planów wyższego poziomu

CoSchedule pricing

Free kalendarz: 0$ (1 użytkownik)

Kalendarz społecznościowy: 19 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie, do 3 użytkowników)

Kalendarz agencji: $49/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie, do 3 użytkowników)

Niestandardowe ceny dla planów "Kalendarz zawartości" i "Pakiet marketingowy

🌟 Oceny i recenzje CoSchedule

G2: 4. 4/5 (141 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (106 recenzji)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci CoSchedule do rozważenia

12. Hootsuite (najlepsze do zarządzania platformami mediów społecznościowych i planowania)

przez Hootsuite

Hootsuite to jedna z najpopularniejszych platform do zarządzania mediami społecznościowymi, umożliwiająca użytkownikom planowanie, publikowanie i analizowanie zawartości na wielu platformach społecznościowych z poziomu jednego pulpitu. Jest to dobry wybór dla firm, agencji i menedżerów mediów społecznościowych, którzy chcą usprawnić swój przepływ pracy w zakresie content marketingu.

📌 Najlepsze funkcje Hootsuite

Publikowanie na wielu platformach: Planowanie i publikowanie zawartości na Facebooku, Instagramie, LinkedIn i nie tylko

Social listening: Monitorowanie wzmianek o marce i trendów branżowych w czasie rzeczywistym

Analityka i raportowanie: Mierzenie zaangażowania, zasięgu i wydajności kampanii

Współpraca zespołowa: Przypisywanie ról i uprawnień do płynnej pracy zespołowej

Zarządzanie reklamami: Uruchamianie i śledzenie reklam w mediach społecznościowych z poziomu platformy

Integracje innych firm: Połączenie z Canva, Slack, Google Drive i nie tylko

⚠️ Limity Hootsuite

Użytkownicy Free mogą zaplanować tylko niewielką liczbę postów

Brak zaawansowanej analityki Instagrama i funkcji planowania w porównaniu do konkurencji

Ceny Hootsuite

Professional: $99/miesiąc (1 użytkownik, 10 kont społecznościowych)

Teams: 249 USD/miesiąc (3 użytkowników, 20 kont społecznościowych)

Enterprise: Niestandardowy cennik (zaczyna się od 5 użytkowników, 50 kont społecznościowych)

🌟 Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4. 2/5 (5,500+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (3,700+ recenzji)

przeczytaj także: Najlepsze alternatywy Hootsuite do zarządzania mediami społecznościowymi

13. Yoast SEO (najlepszy do optymalizacji SEO na stronie)

przez Yoast SEO

Yoast SEO to wysoce zalecana wtyczka WordPress do poprawy rankingów wyszukiwania witryny. Upraszcza ona SEO na stronie, oferując w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące optymalizacji zawartości, meta-tagów i czytelności. Narzędzie to najlepiej nadaje się do blogowania oraz dla firm i osób zajmujących się marketingiem zawartości, które chcą poprawić SEO swojej witryny bez wiedzy technicznej.

📌 Najlepsze funkcje Yoast SEO

Analiza SEO: Dostarcza informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym na temat użycia słów kluczowych i czytelności

Optymalizacja meta i snippetów: Niestandardowe meta tytuły, opisy i podglądy

XML sitemaps: Automatycznie generuje sitemaps dla lepszego indeksu wyszukiwarek

Kontroler czytelności treści: Zapewnia, że zawartość jest łatwa do odczytania i dobrze skonstruowana

Sugestie dotyczące linkowania wewnętrznego: Pomaga poprawić strukturę witryny za pomocą zalecanych linków

Schema markup: Ulepsza rich snippets dla lepszej widoczności w wynikach wyszukiwania

⚠️ Ograniczenia Yoast SEO

Niektóre funkcje, takie jak wiele słów kluczowych i zaawansowane przekierowania, są dostępne tylko w wersji premium

Brak funkcji badania słów kluczowych i śledzenia linków zwrotnych

Niektóre motywy lub wtyczki mogą zakłócać jego funkcję

Ceny SEO w Yoast

Free : $0

Premium: 99 USD/rok (1 witryna)

🌟 Oceny i recenzje Yoast SEO

G2: 4. 6/5 (185 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (125 recenzji).

14. Surfer SEO (najlepszy do optymalizacji zawartości i sugestii SEO opartych na AI)

Via SurferSEO

Surfer SEO to narzędzie do optymalizacji zawartości oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga użytkownikom poprawić rankingi wyszukiwania poprzez analizę najlepszych stron. Dostarcza praktycznych rekomendacji opartych na danych, dzięki czemu jest narzędziem dla twórców zawartości, blogerów i specjalistów SEO.

📌 Najlepsze funkcje Surfer SEO

Redaktor zawartości: Dostarcza w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące gęstości słów kluczowych, nagłówków i struktury

Analizator SERP: Analizuje najwyżej pozycjonowane strony, aby zidentyfikować wzorce SEO

Asystent pisania AI: Pomaga generować i optymalizować zawartość za pomocą uczenia maszynowego

Sugestie słów kluczowych: Znajduje możliwości słów kluczowych na podstawie rankingów konkurencji

Ocena zawartości: Ocena zawartości na podstawie najlepszych praktyk SEO

Analiza linków zwrotnych: Identyfikuje możliwości budowania linków dla lepszych rankingów

⚠️ Ograniczenia SEO dla surferów

Sugeruje dużą liczbę słów kluczowych, co może wpływać na czytelność

Brak wbudowanych funkcji śledzenia linków zwrotnych lub technicznego audytu SEO

Ceny mogą być wysokie dla użytkowników indywidualnych lub freelancerów

Ceny SEO dla surferów

Essential : $79

Skala : $175

Enterprise: Niestandardowe ceny

🌟 Oceny i recenzje Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (531 opinii)

Capterra: 4. 9/5 (413 recenzji)

15. Google Trends (najlepsze do badania rynku i tematów)

Przez Google

Google Trends to bardzo przydatne narzędzie content marketingu do odkrywania trendów wyszukiwania, sezonowych odsetków i popytu wśród odbiorców. Pomaga firmom, marketerom i twórcom zawartości zrozumieć, czego ludzie szukają w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy planujesz tematy blogów, strategie SEO czy premiery produktów, Google Trends dostarcza cennych informacji opartych na danych.

📌 Google Trends najlepsze funkcje

Wgląd w wolumen wyszukiwania: Porównaj popularność słów kluczowych w czasie i w różnych regionach

Trendy tematyczne: Odkryj trendy globalne lub lokalne

Analiza konkurencji: Zobacz, jak Twoja marka wypada na tle konkurencji w odsetkach wyszukiwania

Wizualizacja danych : Wykresy i mapy cieplne ułatwiają interpretację analizy trendów

Filtry kategorii i branży: Zawężanie trendów w oparciu o konkretne branże i tematy

Integracja z Google Ads: Pomaga udoskonalić płatny cel reklamowy przy użyciu danych o odsetkach wyszukiwania

⚠️ Google Trends limity

Dostawca względnej popularności zamiast dokładnych liczb wyszukiwania

Lepsze do wykrywania trendów niż dogłębne badanie słów kluczowych

$ Wycena Google Trends:

Free

🌟 Google Trends Oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (231 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (29 recenzji)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy Google Trends dla marketerów

16. Mailchimp (najlepszy do e-mail marketingu i automatyzacji)

Via Mailchimp

Mailchimp to szeroko stosowana platforma e-mail marketingu, która pomaga Businessowi tworzyć, automatyzować i analizować kampanie e-mail. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i potężnym narzędziom do automatyzacji, narzędzie to jest idealne dla małych Business, sklepów eCommerce i marketerów, którzy chcą budować relacje z klientami poprzez e-mail.

📌 Mailchimp najlepsze funkcje

Kreator e-maili typu "przeciągnij i upuść": Tworzenie atrakcyjnych wizualnie e-maili bez kodowania

Automatyzacja cykli pracy: Ustawienie zautomatyzowanych e-maili na podstawie wyzwalaczy i zachowań odbiorców

Segmentacja odbiorców : Personalizacja kampanii za pomocą celowanych list

Testy A/B : Optymalizacja e-maili poprzez testowanie tematów, zawartości i czasu wysyłki

Integracja z e-commerce: Połączenie z Shopify, WooCommerce i nie tylko

Szczegółowa analityka: Śledzenie współczynników otwarć, kliknięć i konwersji

⚠️ Mailchimp limity

Koszty rosną wraz z listą subskrybentów

Brak głębokich opcji niestandardowych

Ceny Mailchimp

Free : $0

Essentials : 13 USD/miesiąc (500 kontaktów)

Standard : 20 USD/miesiąc (500 kontaktów)

Premium: 350 USD/miesiąc (10 000 kontaktów)

🌟 Mailchimp oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (5,200+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 17 000 opinii)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy Mailchimp dla e-mail marketingu

17. Airtable (najlepsze do zarządzania projektami i organizacji baz danych)

przez Airtable

Airtable łączy w sobie prostotę arkusza kalkulacyjnego z funkcją bazy danych, oferując elastyczny sposób współpracy teamów content marketingowych. Może być używany do śledzenia kalendarzy zawartości, zarządzania zapasami, organizowania projektów i dostosowywania się do różnych cykli pracy.

📌 Airtable najlepsze funkcje

Elastyczna baza danych: Organizuj dane za pomocą konfigurowalnych pól i widoków

Narzędzia do współpracy: Udostępnianie, komentowanie i przydzielanie zadań w obszarze roboczym

Wiele widoków: Siatka, Kanban, kalendarz i widoki galerii dla różnych potrzeb

Automatyzacja i integracja: Połączenie ze Slackiem, Dyskiem Google i ponad 1000 aplikacji

Gotowe szablony: Gotowe do użycia szablony

⚠️ Airtable limitations

Funkcje współpracy i automatyzacji są ograniczone w niższych warstwach

Dobrze radzi sobie z danymi strukturalnymi, ale nie jest pełnym systemem zarządzania bazami danych

$Airtable pricing

Free: $0

Teams: 20 USD za licencję miesięcznie (rozliczane rocznie)

Business: 45 USD za licencję miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

🌟 Airtable oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (2,700+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (2,000+ recenzji)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla Airtable i konkurenci do rozważenia

18. Buffer (najlepszy do prostego planowania mediów społecznościowych)

przez Buffer

Buffer to lekkie, ale skuteczne narzędzie do planowania platform mediów społecznościowych, które pomaga osobom i firmom planować i publikować zawartość na wielu platformach. Jest to idealne rozwiązanie dla startupów, freelancerów i małych zespołów zajmujących się marketingiem zawartości, które szukają łatwego w użyciu harmonogramu bez złożoności większych platform.

📌 Bufor najlepsze funkcje

Planowanie postów: Planowanie i kolejkowanie postów na wielu kontach w mediach społecznościowych

Kalendarz zawartości: Wizualizacja zaplanowanych postów dla lepszej organizacji

Śledzenie zaangażowania: Monitorowanie interakcji i reagowanie bezpośrednio z platformy

Wsparcie dla wielu platform: Działa z Instagramem, Facebookiem, Twitterem, LinkedIn i Pinterestem

Współpraca w Teams: Przypisywanie ról i zarządzanie zatwierdzeniami

Hashtag i planowanie pierwszego komentarza: Pomaga w zaangażowaniu i organizacji na Instagramie

⚡️ Archiwum szablonów: Free Social Media Calendar Templates for Content Planning and Scheduling (Szablony kalendarzy mediów społecznościowych do planowania i planowania zawartości)

⚠️ Bufor limity

Pozwala tylko na niewielką liczbę zaplanowanych postów na konto

Brak dogłębnego śledzenia konkurencji i raportowania w porównaniu do narzędzi takich jak Hootsuite

Cena buforowa

Free: $0

Essentials: 5 USD/miesiąc za kanał społecznościowy

Teams: $10/miesiąc za kanał społecznościowy

🌟 Bufor oceny i recenzje

G2: 4. 3/5 (1,000+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (1,400+ recenzji)

19. Redaktor Hemingway (najlepszy do poprawy czytelności i stylu)

Via Hemingway App

Hemingway Redaktor to skuteczne narzędzie do pisania, które pomaga poprawić przejrzystość i czytelność poprzez wyróżnianie złożonych zdań, biernej mowy i niepotrzebnych przysłówków. Jest przydatny dla pisarzy, blogerów i marketerów, którzy chcą uprościć swoją zawartość, aby zwiększyć zaangażowanie.

📌 Hemingway Editor najlepsze funkcje

Readability score: Ocenia zawartość na podstawie łatwości czytania

System podświetlania: Oznaczone kolorami sugestie dotyczące zdań złożonych, strony biernej i przysłówków

Tryb pisania bez rozpraszania uwagi: Czysty redaktor do pisania w skupieniu

Narzędzia do tworzenia formatów: Dodawanie nagłówków, wypunktowań i połączonych treści bezpośrednio w edytorze

Dostęp offline: Działa jako samodzielna aplikacja bez połączenia z Internetem

⚠️ Hemingway Redaktor limity

Nie oferuje przeróbek opartych na AI ani alternatywnych sformułowań

Brak bezpośredniej integracji z innymi narzędziami do pisania lub CMS

$Cena redaktora

Free Online Version: $0

Aplikacja komputerowa: 19,99 USD (jednorazowy zakup)

Hemingway Redaktor Plus: Usługa oparta na subskrypcji z 14-dniową wersją próbną. Od 8,33 USD/miesiąc

🌟 Hemingway Redaktor oceny i recenzje

G2: 4. 4/5 (48 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (12 recenzji)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy Hemingway do edycji zawartości

20. Clearscope (najlepsze do optymalizacji zawartości z wykorzystaniem AI)

Via Clearscope

Clearscope to wysokiej jakości narzędzie do optymalizacji zawartości, które pomaga pisarzom i specjalistom SEO tworzyć wysoko pozycjonowane artykuły. Wykorzystując AI i NLP (przetwarzanie języka naturalnego), dostarcza rekomendacje słów kluczowych, klasyfikację zawartości i analizę konkurencji, aby zapewnić, że zawartość jest przyjazna dla wyszukiwarek i wartościowa dla czytelników.

📌 Clearscope najlepsze funkcje

Ocenianie zawartości pod kątem SEO: Przypisuje wynik optymalizacji na podstawie użycia słów kluczowych

Sugestie słów kluczowych oparte na AI: Zaleca terminy w celu poprawy trafności i rankingu

Analiza zawartości konkurencji: Zapewnia wgląd w strony zajmujące najwyższe pozycje w rankingach

Integracja z Dokumentami Google i WordPressem: Usprawnia tworzenie i publikowanie zawartości

Wskaźniki czytelności i zaangażowania: Pomaga zrównoważyć SEO z zawartością przyjazną dla użytkownika

⚠️ Clearscope limity

Drogie w porównaniu do innych narzędzi do optymalizacji zawartości

Pomaga optymalizować, ale nie generuje pełnej zawartości

Ceny ClearScope

Essentials: $189/miesiąc

Professional: 399 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

🌟 Clearscope oceny i recenzje

G2: 4. 9/5 (91 opinii)

Capterra: 4. 9/5 (60 recenzji)

21. ContentShake AI (najlepsze dla pomysłów na treści generowanych przez AI)

przez ContentShake

ContentShake AI upraszcza dane powstania treści poprzez generowanie pomysłów tematycznych, nagłówków, a nawet pełnych artykułów przy użyciu AI. Zaprojektowany dla marketerów i blogerów, pomaga przezwyciężyć blok pisarski, usprawnić proces tworzenia pomysłów i poprawić wydajność

📌 ContentShake AI najlepsze funkcje

Sugestie tematów oparte na AI: Generuje świeże pomysły na zawartość w oparciu o popularne tematy

Automatyzacja konspektów: Tworzy ustrukturyzowane ramy artykułów

Optymalizacja SEO: Sugeruje słowa kluczowe dla lepszych rankingów

Personalizacja zawartości: Dostosowuje ton i styl w oparciu o preferencje odbiorców

Integracje: Współpracuje z Dokumentami Google i platformami CMS

⚠️ ContentShake AI limity

Zawartość generowana przez AI może wymagać dopracowania pod kątem autentyczności

Najlepiej nadaje się do krótkich formatów zawartości

$ContentShake AI pricing

60 USD/miesiąc. Wersja próbna Free dostępna przez 7 dni

22. Wordtune - Najlepsza pomoc w pisaniu oparta na AI

Wordtune to asystent pisania AI, który poprawia strukturę zdań, przejrzystość i ton. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zwięzłego przekazu, czy angażującego opowiadania historii, Wordtune oferuje przepisywanie w czasie rzeczywistym w celu ulepszenia zawartości.

📌 Wordtune najlepsze funkcje

Przepisywanie zdań w oparciu o AI: Zapewnia alternatywne sformułowania dla lepszej czytelności

Dostosowanie tonacji: Oferuje swobodne, formalne i profesjonalne warianty

Skracanie i rozwijanie zdań: Pomaga zoptymalizować długość zawartości

Wielojęzyczne wsparcie: Współpracuje z wieloma językami

Dokumenty Google i rozszerzenie Chrome: Usprawnia pisanie na różnych platformach

⚠️ Wordtune limity

Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji premium

Koncentruje się na czytelności, a nie na czynnikach rankingowych

Wordtune pricing

Free: $0

Zaawansowane : 6,99 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Unlimited: $9. 99/miesiąc (rozliczane rocznie)

Teams: Niestandardowy cennik

🌟 Wordtune oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (178 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (79 recenzji)

czytaj więcej: Szczegółowa recenzja Wordtune z funkcjami, zaletami i wadami

23. Vidyard (najlepszy do content marketingu wideo)

Via Vidyard

Vidyard to platforma do marketingu wideo i hostingu, która pomaga firmom tworzyć, dystrybuować i śledzić zawartość wideo. Jest przeznaczony dla zespołów sprzedaży, marketerów i nauczycieli, którzy chcą zaangażować odbiorców w komunikację opartą na wideo.

📌 Vidyard najlepsze funkcje

Nagrywanie ekranu i kamery internetowej: Łatwe tworzenie spersonalizowanych wideo

Analityka wideo: Śledzenie zaangażowania, czasu oglądania i zachowania widzów

Narzędzie SEO wideo: Pomaga wideo uzyskać lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania

Integracja z CRM: Współpracuje z HubSpot, Salesforce i innymi platformami

Spersonalizowane wiadomości wideo: Idealne do sprzedaży i obsługi klienta

⚠️ Vidyard limity

Podstawowa edycja w porównaniu do profesjonalnego oprogramowania wideo

Free Plan nie ma opcji analitycznych i brandingowych

Ceny Vidyard

Free : $0

Starter : 59 USD za licencję miesięcznie

Teams : Porozmawiaj ze sprzedażą

Enterprise: Niestandardowe ceny

🌟 Vidyard oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (802 opinie)

Capterra: 4. 5/5 (119 opinii)

przeczytaj również: Najlepsze alternatywy Vidyard do wypróbowania w marketingu wideo

24. Slack (najlepszy do komunikacji i współpracy w zespole)

via Slack

Slack to platforma do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, która usprawnia komunikację w zespole dzięki zorganizowanym kanałom, bezpośrednim wiadomościom i integracjom. Jest bardzo przydatna do pracy zdalnej i współpracy. Korzystając ze Slacka, Twój zespół ds. marketingu treści może efektywnie dzielić się pomysłami, współpracować nad projektami, zarządzać opiniami i usprawniać cykle pracy, zapewniając płynne tworzenie i publikowanie zawartości.

📌 Slack najlepsze funkcje

Wiadomości oparte na kanałach: Organizuj rozmowy według tematów lub teamów

Połączenia głosowe i wideo: Wbudowane narzędzia komunikacyjne do wirtualnych spotkań

Integracja z wieloma aplikacjami: Współpracuje z Trello, Google Drive, Zoom i nie tylko

Historia wiadomości z możliwością wyszukiwania: Szybkie wyszukiwanie wcześniejszych dyskusji

Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą botów Slack

⚠️ Slack limity

Free Plan przechowuje tylko ostatnie wiadomości

Może stać się zagracony bez odpowiedniej organizacji kanałów

$Slack pricing

Free: $0

Pro: 8 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business+: 15 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Siatka Enterprise: Niestandardowe ceny

🌟 Slack oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (33 000 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (23 600 recenzji)

Przeczytaj także: Najlepsze alternatywy Slack dla komunikacji w Teams

25. Adobe Photoshop (najlepszy do zaawansowanej edycji zdjęć)

Via Adobe

Adobe Photoshop to branżowy standard projektowania graficznego i edycji obrazów, oferujący potężne narzędzia dla fotografów, projektantów i artystów cyfrowych. Narzędzie to usprawnia marketing zawartości, tworząc wysokiej jakości wizualizacje, zachowując spójność marki, optymalizując obrazy pod kątem SEO oraz projektując angażujące reklamy, infografiki i posty w mediach społecznościowych.

📌 Adobe Photoshop najlepsze funkcje

Zaawansowane narzędzia do edycji: Edycja oparta na warstwach, maskowanie i retuszowanie

Funkcje oparte na AI: Automatyczne usuwanie tła i wypełnianie z uwzględnieniem zawartości

Niestandardowe pędzle i filtry: Nieskończone możliwości kreatywne

Wsparcie dla edycji 3D i wideo: Rozszerzenie poza standardową edycję zdjęć

Synchronizacja i współpraca w chmurze: Dostęp do projektów z dowolnego miejsca dzięki Adobe Creative Cloud

⚠️ Adobe Photoshop limity

Wymaga czasu, aby opanować niektóre zaawansowane funkcje

Brak opcji jednorazowego zakupu

Ceny Adobe Photoshop

Photoshop Single App: $20. 99/miesiąc

🌟 Adobe Photoshop oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (13,000+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (2,000+ recenzji)

Content marketing to po części kreatywność, po części strategia, a po części wykonanie. Przy tak wielu ruchomych elementach, od burzy mózgów po optymalizację pod kątem SEO i dystrybucję zawartości, kluczowe jest posiadanie odpowiednich narzędzi w swoim arsenale.

Narzędzia do content marketingu, które omówiliśmy, mogą pomóc we wszystkim, od badania słów kluczowych i pomocy w pisaniu po projektowanie, marketing treści wideo i analitykę. Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoją zawartość, poprawić współpracę, czy usprawnić przepływ pracy, istnieje narzędzie, które spełni Twoje potrzeby.

Ale narzędzia są tak skuteczne, jak sposób ich użycia. Znalezienie odpowiedniej kombinacji, która działa dla twojego zespołu i procesów jest kluczem. Jeśli szukasz płynnego sposobu na połączenie wszystkiego: planowania i tworzenia zawartości, współpracy i śledzenia - wypróbuj ClickUp za darmo!