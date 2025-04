De 25 beste tools voor contentmarketing die je in 2025 moet proberen

Het creëren van content is slechts de eerste stap; de echte uitdaging ligt in het bereiken van het juiste publiek, het optimaliseren voor een maximale impact en het efficiënt beheren van het proces. Nu 87% van de marketeers zegt dat content marketing de vraag stimuleert, zijn de juiste tools niet alleen leuk om te hebben; ze zijn essentieel.

Van SEO en het plannen van sociale media tot het aanmaken en analyseren van content, de juiste contentmarketingtools kunnen tijd besparen, de kwaliteit verbeteren en u helpen de concurrentie voor te blijven.

In deze gids hebben we 25 onmisbare tools verzameld die contentmarketing gemakkelijker en effectiever maken.

60-seconden samenvatting Ontdek de toonaangevende tools voor contentmarketing die uw strategieën kunnen verbeteren en de betrokkenheid kunnen vergroten. ClickUp : Het beste voor content aanmaken, projectmanagement en samenwerking : Het beste voor content aanmaken, projectmanagement en samenwerking HubSpot: Het beste voor inbound marketing en CRM-integratie BuzzSumo: Het beste voor het ontdekken van content en concurrentieanalyse SEMRush: Het beste voor SEO en contentoptimalisatie Canva: Het beste voor grafisch ontwerp en visuele content Google Analytics: Het beste voor analyse van websiteverkeer Trello: Het beste voor contentplanning en workflowbeheer Grammarly: Het beste voor grammatica en stijlverbetering Ahrefs: Het beste voor backlink- en zoekwoordenonderzoek WordPress: Het beste voor website- en blogbeheer CoSchedule: Het beste voor kalender en planning van content Hootsuite: De beste voor social media management Yoast SEO: Het beste voor on-page SEO-optimalisatie Surfer SEO: Het beste voor AI-gestuurde SEO-optimalisatie Google Trends: Het beste voor trendanalyse van zoekwoorden Mailchimp: De beste voor automatisering van e-mailmarketing Airtable: Het beste voor content database en organisatie Buffer: De beste voor het plannen van sociale media Hemingway Editor: Het beste voor leesbaarheid en stijlverbetering Clearscope: Het beste voor AI-gestuurde optimalisatie van content ContentShake AI: Het beste voor AI-gegenereerde ideeën voor content Wordtune: Het beste voor AI-ondersteuning bij het schrijven Vidyard: Het beste voor video marketing Slack: Het beste voor teamcommunicatie en samenwerking Adobe Photoshop: Het beste voor geavanceerde bewerking van afbeeldingen

Wat is contentmarketing?

Contentmarketing is een strategische marketingaanpak gericht op het creëren, verspreiden en promoten van relevante en consistente content om een duidelijk gedefinieerd publiek aan te trekken en te behouden.

Wanneer heb je voor het laatst genoten van een traditionele advertentie? Waarschijnlijk niet vaak. Maar een nuttige blogpost, een leuke video of een inzichtelijke gids? Dat is content marketing in actie.

Bij contentmarketing gaat het niet alleen om het verspreiden van content; het gaat om het creëren van iets waardevols dat je publiek daadwerkelijk helpt, onderwijst of vermaakt.

Als je het goed doet, bouwt contentmarketing vertrouwen op, vergroot het de naamsbekendheid en positioneert het je bedrijf als de expert op jouw veld. Het gaat er niet alleen om aandacht te krijgen - het gaat er ook om die aandacht vast te houden en toevallige bezoekers om te zetten in loyale klanten.

Soorten contentmarketing

Contentmarketing omvat verschillende formats, waaronder:

Blogberichten en artikelen : Informatieve en SEO-vriendelijke content.

Sociale media content : Boeiende posts, video's en infographics.

Infographics : Visueel aantrekkelijke weergave van gegevens.

Video's en podcasts : Educatieve en verhalende content.

Email nieuwsbrieven : Gepersonaliseerde communicatie met doelgroepen.

Whitepapers en eBooks: Diepgaande bronnen met waardevolle inzichten

Wist je dat? 93% van de B2B-marketeers contentmarketing gebruikt als onderdeel van hun algemene strategie

De noodzaak van contentmarketing software

Met meer dan 7,5 miljoen blogberichten die dagelijks worden gepubliceerd, is het moeilijker dan ooit om op te vallen. Dat is waar contentmarketingtools kunnen helpen.

Een uitgebreid contentmarketingplatform vergemakkelijkt het bijhouden, beheren en optimaliseren van digitale marketinginspanningen door analyses en datagestuurde inzichten te bieden.

Of je nu blogberichten, social media-updates of e-mailcampagnes maakt, de juiste tools besparen niet alleen tijd - ze helpen je content te maken die betrokkenheid en resultaat oplevert. De echte vraag is niet of je ze nodig hebt, maar welke het beste werken voor jouw strategie.

✅ Fact Check: Bedrijven die blogs publiceren krijgen 67% meer leads dan bedrijven die dat niet doen.

Met talloze beschikbare tools voor contentmarketing kan het overweldigend zijn om de juiste te kiezen. De sleutel is om je te richten op functies die aansluiten bij je doelen, je werkstroom en je strategie om je publiek te betrekken. Dit is wat je moet overwegen:

Gebruiksgemak: Een tool moet uw werk vereenvoudigen, niet vertragen. Zoek naar intuïtieve interfaces die helpen bij het stroomlijnen van het aanmaken, bewerken en publiceren van content. prestaties bijhouden en analyseren: Om ervoor te zorgen dat uw content het juiste publiek bereikt, kiest u contentmarketingtools die inzicht bieden in zoekwoorden, analyses van concurrenten en het bijhouden van prestaties. Automatisering en planning: Het beheren van content via verschillende kanalen kan tijdrovend zijn. Tools die publiceren en contentmarketing automatiseren helpen om consistentie te behouden en tijd te besparen. Samenwerkingsfuncties: Als je met een team werkt, zijn naadloze communicatie en workflowbeheer van cruciaal belang. Zoek naar functies zoals gedeelde werkruimten, kalenders voor content en goedkeuringsprocessen. AI-mogelijkheden: AI-tools kunnen het aanmaken van content verbeteren, SEO verbeteren, ideeën voor onderwerpen genereren en geautomatiseerde aanbevelingen doen om de contentstrategie te optimaliseren. Integratie met tools van derden: Goede software voor contentmarketing moet naadloos integreren met bestaande platforms zoals CRM-software, planners voor sociale media, SEO-tools en analyseplatforms. Kosteneffectiviteit en schaalbaarheid: Uw behoeften zullen evolueren naarmate uw merk groeit. Kies voor oplossingen die zich kunnen aanpassen aan de toenemende vraag naar content zonder dat er een complete revisie nodig is.

De juiste mix van tools voor contentmarketing kan je strategie maken of breken. Door je te richten op bruikbaarheid, automatisering en analyse kun je ervoor zorgen dat je content niet alleen wordt gemaakt, maar ook presteert en converteert.

1. ClickUp (de beste tool voor het aanmaken van content, projectmanagement en samenwerking)

Probeer ClickUp voor marketing Zorg voor een georganiseerde weergave van uw werk, stroomlijn uw inspanningen op het gebied van contentbeheer en beheer elk type content in ClickUp

ClickUp is een veelzijdig platform voor projectmanagement met ingebouwde marketingtools waarmee contentmarketingteams content naadloos kunnen plannen, creëren en bijhouden. Met zijn volledig aanpasbare platform stroomlijnt ClickUp content workflows in teams.

Gebruik de hiërarchie van ClickUp (Ruimtes, Mappen, Lijsten en Taken) om uw contentmarketingworkflows te structureren. Voorbeeld:

Creëer een speciale ruimte voor "contentmarketing".

Gebruik mappen voor categorieën zoals Blog, Sociale media, Campagnes, enz.

Organiseer lijsten voor specifieke content of projecten.

ClickUp Taken geeft je de controle over al je contentmarketinggerelateerde workflows. Je kunt taken toewijzen, prioriteiten instellen en de voortgang bijhouden met aanpasbare statussen zoals "In bewerking" en "Gepubliceerd". gebruik de functies "Opmerkingen toewijzen", "@mentions" en "Redactie" om feedback en goedkeuringen van concepten voor content te stroomlijnen.

Met ClickUp Docs kunt u alle content-gerelateerde documenten op één plek maken, bewerken en opslaan.

Creëer, werk samen, vergelijk en standaardiseer uw documenten onmiddellijk met ClickUp Docs

Automatiseer terugkerende taken met ClickUp-taak, zoals het verplaatsen van aanvragen naar specifieke lijsten of het op de hoogte stellen van teamleden bij belangrijke mijlpalen.

Met ClickUp krijgt u toegang tot een reeks functies voor samenwerking en communicatie tussen teams, zoals ClickUp Whiteboards voor brainstormsessies en het plannen van content, en ClickUp Chat voor instant messaging.

ClickUp Brain is de game-changer voor contentmarketing! Het helpt je taken te organiseren en ideeën te brainstormen, waardoor het super eenvoudig wordt om je content kalender te beheren. Bovendien houdt het je team bij de les door samenwerking te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

Als het aankomt op het creëren van content, kan het artikelen, blogs en social media-posts opstellen en zelfs helpen bij het verfijnen van je schrijven voor duidelijkheid en betrokkenheid. Het kan ook helpen met onderzoek en het samenvatten van informatie om ervoor te zorgen dat alles perfect aansluit bij je marketingdoelen!

📌 ClickUp beste functies

⚠️ ClickUp limieten

ClickUp's mobiele app mist mogelijk enkele geavanceerde functies die wel toegankelijk zijn op de desktop-app

Het heeft een uitgebreide set functies en vereist enige leercurve voor niet-technisch onderlegde gebruikers

$ClickUp prijzen

Gratis abonnement: Basisfuncties voor Taakbeheer

Unlimited: $5 per lid/maand

Business: $12 per lid/maand

Business Plus: $19 per lid/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $5 per lid/maand

Ga voor meer informatie naar de ClickUp prijspagina

🌟 ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. HubSpot (de beste voor inbound marketing en CRM-integratie)

Dashboard weergave Hubspot CMS (via Hubspot )

HubSpot is een alles-in-één inbound marketing platform dat is ontworpen om bedrijven te helpen leads aan te trekken, te binden en te converteren door middel van content marketing. Van blogbeheer tot automatisering, het stroomlijnt het aanmaken en de verdeling van content, waardoor het een populaire keuze is voor marketeers.

📌 HubSpot beste functies

Content Management System (CMS) : Maak en optimaliseer eenvoudig blogberichten, landingspagina's en content voor uw website

SEO en keyword research tools : Ontvang realtime suggesties om de zoekresultaten te verbeteren en organisch verkeer te stimuleren.

Marketing automatisering : Automatiseer e-mailcampagnes, lead-nurturing en verdeling van content om uw publiek moeiteloos te betrekken.

Sociaal mediabeheer: Plan en analyseer sociale posts op meerdere platforms zonder HubSpot te verlaten

bonustip: Gebruik dit sjabloon voor sociale-mediaposts om posts te plannen voor consistente betrokkenheid, content te optimaliseren voor elk platform en prestaties te analyseren om het bereik te maximaliseren.

Analyse en rapportage : Houd de prestaties van content, de betrokkenheid van het publiek en de ROI bij met gedetailleerde rapportages

Naadloze integraties: Verbind HubSpot met CRM, e-mail en andere marketingtools voor een uniforme werkstroom

⚠️ HubSpot beperkingen

Hoewel het gratis abonnement geweldig is, vereisen sommige functies premium abonnementen, wat duur kan zijn voor kleine bedrijven

Nieuwe gebruikers hebben misschien tijd nodig om vertrouwd te raken met alle functies

Hoewel ze krachtig zijn, zijn bepaalde sjablonen en automatiseringsworkflows misschien niet erg flexibel

$HubSpot prijzen

Gratis tools: Inclusief CRM, e-mailmarketing en formulieren

Starter: Vanaf $15 per maand/zetel

Professional: Vanaf $800 per maand, voor 3 zetels

Enterprise: Vanaf $3.600 per maand, voor 5 zetels

🌟 Beoordelingen en recensies van HubSpot

G2: 4. 4/5 (12.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (6.000+ beoordelingen)

3. BuzzSumo (de beste tool voor contentonderzoek en trendanalyse)

Als je je ooit hebt afgevraagd wat er trending is in je branche of welke content de meeste delen krijgt, dan ben je bij BuzzSumo aan het juiste adres. Het is voor content marketeers die virale onderwerpen willen ontdekken, strategieën van concurrenten willen analyseren en sleutel beïnvloeders willen vinden.

Of je nu brainstormt over blogideeën, vermeldingen van merken bijhoudt of op zoek bent naar mogelijkheden om backlinks op te bouwen, BuzzSumo geeft je realtime inzichten om content te creëren die echt aanslaat.

📌 BuzzSumo beste functies

Content ontdekken : Vind de meest gedeelde en boeiende content op verschillende platforms

Competitoranalyse : Houd bij welke content het beste presteert bij concurrenten en verfijn je strategie

Influencer identificatie : Ontdek de belangrijkste beïnvloeders in uw branche voor influencer outreach en samenwerking

Sociale mediamonitoring : Houd merkvermeldingen en trends in realtime bij

Backlinkanalyse : Identificeer waardevolle backlinks om de autoriteit van je content te verbeteren

Aangepaste waarschuwingen: Ontvang meldingen over trending topics en relevante vermeldingen van merken

⚠️ BuzzSumo limieten

Beperkte historische gegevens in lagere abonnementen, waardoor analyse van content op lange termijn wordt beperkt

Ontbreekt aan diepgaande SEO-tools, waardoor het minder effectief is voor zoekwoordenonderzoek

Het helpt bij het genereren van suggesties voor content, maar biedt geen editor, sjablonen of publicatiefuncties

$BuzzSumo prijzen

Content aanmaken: $199/maand (jaarlijks gefactureerd, 1 gebruiker)

PR en communicatie: $299/maand (jaarlijks gefactureerd, 5 gebruikers)

Suite: $ 499/maand (jaarlijks gefactureerd, 10 gebruikers)

🌟 BuzzSumo beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (103 beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (146 beoordelingen)

4. SEMrush (Beste voor SEO en concurrentieanalyse)

via Semrush

SEMrush is een alles-in-één tool voor organische content marketeers, boordevol functies om te helpen met de zoekresultaten van je website en de concurrentie te analyseren.

Het biedt waardevolle gegevens om contentmarketingstrategieën te verfijnen, van onderwerponderzoek tot SEO-siteaudits en inzicht in de concurrentie, waarbij content wordt geoptimaliseerd voor een betere zichtbaarheid in zoekmachines. Ideaal voor bedrijven en bureaus die op zoek zijn naar datagestuurde marketingstrategieën en een duidelijk pad naar online zichtbaarheid.

📌 SEMrush beste functies

Zoekwoordenonderzoek : Vind goed presterende zoekwoorden met gedetailleerde gegevens over zoekvolume en concurrentie.

Site-audit : Identificeer SEO-problemen en ontvang bruikbare aanbevelingen

Concurrentieanalyse : Analyseer websites, zoekwoorden en backlinks van concurrenten

PPC- en advertentie-inzichten : Bijhouden van advertentie-uitgaven en prestaties voor Google Ads en sociale media

Toolkit voor contentmarketing : Krijg ideeën voor onderwerpen, optimaliseer content en meet prestaties

Backlinkanalyse: Monitor en bouw backlinks van hoge kwaliteit voor betere rankings

⚠️ SEMrush limieten

Site audit rapportages kunnen overweldigend zijn voor beginners vanwege technische inzichten.

Steile leercurve door het enorme bereik aan functies.

Beperkte gegevens in lagere abonnementen.

$SEMrush pricing

Pro: $ 139,95/maand (5 projecten)

Guru: $ 249. 95/maand (15 projecten)

Business: 499 dollar. 95/maand (40 projecten)

🌟 Beoordelingen en recensies van SEMrush

G2: 4. 5/5 (2.450 beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (2.000+ beoordelingen)

5. Canva (Beste voor grafisch ontwerp en visuele content)

Via Canva

Canva maakt ontwerpen eenvoudig, zelfs als je geen ervaring hebt. Of je nu grafieken voor sociale media, presentaties of contentmarketingmateriaal maakt, Canva's drag-and-drop interface en kant-en-klare ontwerpsjablonen helpen je om in enkele minuten professioneel ogende visuals te maken. Canva is een geweldig hulpmiddel voor makers van content, teams en teams die snel en gemakkelijk ontwerpen van hoge kwaliteit willen maken zonder dat ze een professionele ontwerper nodig hebben.

📌 Canva beste functies

Drag-and-drop editor : Maak eenvoudig ontwerpen met een eenvoudige en intuïtieve interface

Uitgebreide bibliotheek met sjablonen : Krijg toegang tot duizenden kant-en-klare sjablonen voor sociale media, presentaties en meer

Stockafbeeldingen en -elementen : Kies uit miljoenen gratis en eersteklas elementen

Branding tools : Handhaaf merkconsistentie met logo's, lettertypes en kleuren

Samenwerking tussen teams : Werk in realtime samen aan ontwerpen

Videobewerking: korte video's en animaties bewerken en bewerken

⚠️ Canva limieten

Free versie heeft beperkte functies en middelen

Niet geschikt voor complexe ontwerpprojecten waarvoor geavanceerde bewerkingstools nodig zijn

Prijzen voor Canva

Gratis : $0

Pro : $ 119,99/jaar (1 gebruiker) of $ 12,99/maand

Teams: $300/jaar voor het eerste jaar (maximaal 5 gebruikers), daarna $500/jaar

🌟 Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4. 7/5 (4.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (12000+ beoordelingen)

6. Google Analytics (het beste voor analyse van organisch verkeer en inzichten in gebruikers)

via Google Analytics

Google Analytics is de meest gebruikte contentmarketingtool voor het bijhouden van websiteprestaties en het begrijpen van het gedrag van gebruikers. Of je nu een e-commercesite, een blog of een zakelijke website hebt, deze tool biedt waardevolle inzichten in verkeersbronnen, demografische gegevens van het publiek en de betrokkenheid van gebruikers. Het is essentieel voor marketeers, eigenaren en analisten die gegevensgestuurde beslissingen willen om hun online aanwezigheid te optimaliseren.

📌 Google Analytics beste functies

Real-time analyses : Bewaak live websiteverkeer en gebruikersactiviteiten

Publieksinzichten : Ontvang gedetailleerde rapportages over demografische gegevens, rente en gedrag

Analyse van verkeersbronnen: Begrijp waar uw bezoekers vandaan komen - organisch, sociaal, betaald of rechtstreeks

Doel en conversie bijhouden : Instellingen en conversies bijhouden om het succes van uw business te meten

Rapportages over gedragsstromen : Visualiseer hoe gebruikers door uw site navigeren

Aangepaste dashboards: Maak gepersonaliseerde rapportages voor snelle inzichten

⚠️ Google Analytics limieten

Steile leercurve voor beginners door complexe gegevensrapportages

Ontbreekt aan gedetailleerde heatmaps en opnames van sessies voor diepgaande analyse van gebruikersgedrag

Steekproeven in rapporten kunnen de nauwkeurigheid van websites met veel verkeer beperken

Prijzen voor Google Analytics

Standaard: Gratis, biedt uitgebreide analysetools

Analytics 360: Aangepaste prijzen, biedt premium functies en integraties voor ondernemingen

🌟 Beoordelingen en recensies van Google Analytics

G2: 4. 4/5 (6.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (8.000+ beoordelingen)

7. Trello (de beste tool voor eenvoudig projectmanagement en het organiseren van taken)

via Atlassian

Trello vereenvoudigt contentmarketingprojecten en workflows met zijn intuïtieve, op kaarten gebaseerde systeem. Het helpt teams, bedrijven en freelancers om taken bij te houden of persoonlijke projecten te plannen en georganiseerd te blijven met een duidelijke en visuele workstroom voor contentmarketing.

📌 Trello beste functies

Kanban Boards : Taakbeheer via slepen en neerzetten met aanpasbare lijsten

Samenwerkingstools: Taken toewijzen, deadlines instellen en commentaar geven op kaarten

Power-ups en integraties: Verbinding maken met Slack, Google Drive en andere tools

Automatisering (Butler): Automatisering van terugkerende taken zonder code

Checklists en labels: Taken organiseren met prioriteiten en subtaken

Mobiele en desktop-apps: Naadloos beheer van Taken op verschillende apparaten

⚠️ Trello beperkingen

Gebrek aan ingebouwde tijdsregistratie voor gedetailleerde projectanalyse

Beperkte rapportage en analyses in vergelijking met geavanceerde tools voor projectmanagement

Free abonnement beperkt automatisering en integraties

Prijzen voor Trello

Gratis: $0

Standaard: $5/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Premium: $10/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: $17. 50/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd, minimaal 25 gebruikers)

🌟 Trello beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (13.500 beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (20.000+ beoordelingen)

8. Grammarly (het beste voor AI-gebaseerde schrijf- en grammaticacontroles)

via Grammarly

Grammarly is een AI-gestuurde schrijfassistent die grammatica, spelling, duidelijkheid en toon helpt verbeteren. Of je nu een e-mail opstelt, een blogbericht schrijft of zakelijke documenten maakt, Grammarly zorgt ervoor dat je content gepolijst en professioneel is. Het is een essentieel hulpmiddel voor studenten, professionals en makers van content die foutloos willen schrijven.

📌 Grammarly beste functies

Grammatica- en spellingscontrole: Detecteert en corrigeert fouten in realtime

Suggesties voor duidelijkheid en beknoptheid: Verbetert de zinsstructuur en leesbaarheid

Tone detector: Analyseert de toon van je schrijven voor betere communicatie

Plagiarismecontrole: Zorgt voor originaliteit door content uit miljoenen bronnen te vergelijken

Versterking van stijl en woordenschat: Suggereert betere woordkeuzes voor meer impact

Integratie van browsers en apps: Werkt op meerdere platforms, e-mails en meer

⚠️ Grammarly limieten

Free versie biedt alleen basis grammatica- en spellingscontrole

Contextuele suggesties kunnen de bedoelde betekenis soms verkeerd interpreteren

Plagiaatcontrole is alleen beschikbaar in het premium abonnement

$Grammaticale prijzen

Gratis : $0

Premium : $12/maand (1 gebruiker, jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Neem contact op met verkoop

🌟 Grammarly beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (7.000+ beoordelingen)

9. Ahrefs (Beste voor backlink- en SEO-analyse)

via Ahrefs

Ahrefs is een populair SEO-hulpprogramma dat gespecialiseerd is in backlinkanalyse, zoekwoordenonderzoek en inzicht in concurrenten. Als u uw zoekrangschikking wilt verbeteren, backlinks wilt bijhouden of zoekwoordkansen wilt ontdekken, dan biedt Ahrefs de gegevens die nodig zijn om uw contentmarketingstrategie te verfijnen. Het wordt veel gebruikt door SEO-professionals, bureaus en content marketeers die op zoek zijn naar diepgaande SEO-inzichten.

📌 Ahrefs beste functies

Backlinkanalyse: Gedetailleerde rapportages over verwijzende domeinen en ankerteksten

Keyword explorer: Vind rankingkansen met gegevens over zoekwoordmoeilijkheden en -volume

Site-audit tool: Identificeer SEO problemen en optimalisatiemogelijkheden

Concurrentieonderzoek: Analyseer de best presterende pagina's en strategieën van concurrenten

Contentverkenner: Ontdek trending content voor linkbuilding en inspiratie

Rank tracker: Volg de prestaties van zoekwoorden in de loop van de tijd

⚠️ Ahrefs limieten

Mist een alles-in-één contentmarketingpakket zoals SEMrush

Geen ingebouwde tools voor het schrijven of optimaliseren van content

Kan duur zijn voor beginners of kleine bedrijven

Ahrefs pricing*

Lite: $129/maand (5 projecten)

Standaard: $ 249/maand (20 projecten)

Geavanceerd: $499/maand (50 projecten)

🌟 Ahrefs beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (549 beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (575 beoordelingen)

10. WordPress (de beste voor het aanmaken van websites en het beheren van content)

WordPress is een veelzijdig platform voor het maken van websites, van het lanceren van blogs en e-commerce winkels tot zakelijke sites. Met duizenden thema's en plugins is het volledig aan te passen zonder te hoeven coderen. Het is perfect voor bedrijven, bloggers en ontwikkelaars die een flexibel en schaalbaar content management systeem (CMS) willen.

📌 WordPress beste functies

Gebruikersvriendelijk CMS: Intuïtief dashboard voor eenvoudig beheer van content

Pluginbibliotheek: Toegang tot 50.000+ plugins voor extra functies

SEO-vriendelijk: Ingebouwde tools en integraties met SEO-plugins

Klaar voor e-commerce: Naadloze integratie met WooCommerce voor online winkels

Aanpasbare thema's: Duizenden gratis en premium thema's beschikbaar

Community ondersteuning: Grote wereldwijde community en uitgebreide documentatie

⚠️ WordPress limieten

Constante updates van plugins en thema's kunnen soms de functie van de site verstoren

Zonder de juiste optimalisatie kunnen sites trager worden door zware plugins

Zelf gehoste WordPress-sites hebben extra veiligheid nodig om kwetsbaarheden te voorkomen

$WordPress-prijzen

Personal: $4/maand (jaarlijks gefactureerd)

Premium: $8/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $25/maand (jaarlijks gefactureerd)

eCommerce: $45/maand (jaarlijks gefactureerd)

🌟 WordPress beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (2.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (15.000+ beoordelingen)

11. CoSchedule (De beste voor marketingkalenders en het plannen van content)

Via CoSchedule

CoSchedule is een alles-in-één marketingkalender die is ontworpen om teams te helpen bij het probleemloos plannen, organiseren en uitvoeren van contentmarketingstrategieën. Het is ideaal voor marketingteams, bloggers en bureaus die op zoek zijn naar een gestructureerde manier om blogposts, e-mails en social media-campagnes te plannen vanuit één enkel dashboard.

📌 CoSchedule beste functies

Content Marketingkalender: Plan en visualiseer contentplanningen op één plek

Sociale automatisering: Automatisch delen van goed presterende content om het bereik te maximaliseren

Samenwerking van teams: Wijs taken toe, stel deadlines vast en houd de voortgang bij

Headline analyzer: Optimaliseer koppen voor meer engagement en SEO

Workflows en goedkeuringen: Stroomlijn de goedkeuringsprocessen voor content binnen teams

Integratievriendelijk: Verbindingen met WordPress, HubSpot en Google Analytics

⚠️ CoSchedule limieten

Geen diepgaande inzichten in het bijhouden van concurrenten of betrokkenheid

Richt zich op planning, vereist externe tools voor het schrijven van content

Functies zoals automatisering en samenwerking tussen teams vereisen hogere abonnementen

Prijzen plannen

Gratis kalender: $0 (1 gebruiker)

Sociale kalender: $19/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd, maximaal 3 gebruikers)

Bureaukalender: $49/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd, maximaal 3 gebruikers)

Aangepaste prijzen voor abonnementen 'Kalender voor content' en 'Marketing Suite

🌟 Beoordelingen en recensies over CoSchedule

G2: 4. 4/5 (141 beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (106 beoordelingen)

12. Hootsuite (de beste tool voor het beheren en plannen van sociale mediaplatformen)

via Hootsuite

Hootsuite is een van de populairste platforms voor sociale-mediabeheer, waarmee gebruikers content op meerdere sociale-mediaplatforms kunnen plannen, publiceren en analyseren vanaf één dashboard. Het is een goede keuze voor bedrijven, bureaus en social media managers die hun content marketing workflow willen stroomlijnen.

📌 Hootsuite beste functies

Multiplatform posting: Plan en publiceer content op Facebook, Instagram, LinkedIn en meer

Social listening: Monitor merkvermeldingen en industrietrends in realtime

Analyse en rapportage: Meet betrokkenheid, bereik en campagneprestaties

Teamsamenwerking: Wijs rollen en toestemmingen toe voor naadloos teamwerk

Ad management: Voer social media-advertenties uit en houd ze bij vanuit het platform

Integraties van derden: Verbinding maken met Canva, Slack, Google Drive en meer

⚠️ Hootsuite limieten

Gratis gebruikers kunnen slechts een klein aantal berichten plannen

Mist geavanceerde functies voor Instagram-analyse en planning in vergelijking met concurrenten

$Hootsuite prijzen

Professional: $99/maand (1 gebruiker, 10 sociale accounts)

Teams: $ 249/maand (3 gebruikers, 20 sociale accounts)

Enterprise: Aangepaste prijzen (vanaf 5 gebruikers, 50 sociale accounts)

🌟 Beoordelingen en recensies van Hootsuite

G2: 4. 2/5 (5.500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (3.700+ beoordelingen)

13. Yoast SEO (Beste voor On-page SEO-optimalisatie)

via Yoast SEO

Yoast SEO is een sterk aanbevolen WordPress-plugin voor het verbeteren van de zoekresultaten van websites. Het vereenvoudigt on-page SEO door real-time suggesties te bieden voor het optimaliseren van content, meta tags en leesbaarheid. Deze tool is het meest geschikt voor bloggen en voor bedrijven en content marketeers die de SEO van hun site willen verbeteren zonder technische expertise.

📌 Yoast SEO beste functies

SEO-analyse: Biedt real-time feedback over trefwoordgebruik en leesbaarheid

Meta en snippetoptimalisatie: Meta titels, beschrijvingen en previews aanpassen

XML sitemaps: Genereert automatisch sitemaps voor betere indexering in zoekmachines

Content readability checker: Zorgt ervoor dat content gemakkelijk te lezen en goed gestructureerd is

Interne koppelingssuggesties: Helpt de sitestructuur te verbeteren met aanbevolen koppelingen

Schemaopmaak: Verbetert rich snippets voor betere zichtbaarheid in zoekresultaten

⚠️ Yoast SEO limieten

Sommige functies zoals meerdere trefwoorden en geavanceerde omleidingen zijn alleen beschikbaar in premium

Mist functies voor zoekwoordenonderzoek en het bijhouden van backlinks

Sommige thema's of plugins kunnen de functie verstoren

$Yoast SEO prijzen

Gratis : $0

Premium: $99/jaar (1 site)

Beoordelingen en reviews van Yoast SEO

G2: 4. 6/5 (185 beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (125 beoordelingen).

14. Surfer SEO (het beste voor contentoptimalisatie en AI-gestuurde SEO-suggesties)

Via SurferSEO

Surfer SEO is een AI-gebaseerde tool voor contentoptimalisatie die gebruikers helpt hun zoekresultaten te verbeteren door de best presterende pagina's te analyseren. Het biedt bruikbare aanbevelingen op basis van datagestuurde inzichten, waardoor het een veelgebruikte tool is voor makers van content, bloggers en SEO-professionals.

📌 Surfer SEO beste functies

Content editor: Geeft real-time suggesties voor trefwoorddichtheid, koppen en structuur

SERP analyzer: Analyseert top-ranking pagina's om SEO patronen te identificeren

AI-schrijfassistent: Helpt content te genereren en optimaliseren met behulp van machine learning

Woordsuggesties: Vindt trefwoordkansen op basis van ranglijsten van concurrenten

Content score: Beoordeling van content op basis van SEO best practices

Backlinkanalyse: Identificeert mogelijkheden voor linkbuilding voor betere rankings

⚠️ Surfer SEO limieten

Stelt een hoog aantal trefwoorden voor, wat de leesbaarheid kan beïnvloeden

Geen ingebouwde functies voor het bijhouden van backlinks of technische SEO-audits

De prijs kan hoog zijn voor individuele gebruikers of freelancers

$Surfer SEO prijzen

Essential : $79

Schaal : $175

Enterprise: Aangepaste prijzen

🌟 Surfer SEO Beoordelingen en recensies

G2: 4. 8/5 (531 beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (413 beoordelingen)

15. Google Trends (Beste voor markt- en onderwerponderzoek)

Via Google

Google Trends is een zeer nuttig hulpmiddel voor contentmarketing om zoektrends, seizoensgebonden rente en de vraag van het publiek te ontdekken. Het helpt bedrijven, marketeers en makers van content te begrijpen waar mensen in realtime naar zoeken. Of je nu blogonderwerpen, SEO-strategieën of productlanceringen aan het plannen bent, Google Trends biedt waardevolle inzichten op basis van gegevens.

📌 Google Trends beste functies

Inzichten in zoekvolume: Vergelijk de populariteit van trefwoorden in de loop der tijd en in verschillende regio's

Trending topics: Ontdek wat wereldwijd of lokaal trending is

Competitieve analyse: Bekijk hoe uw merk zich verhoudt tot concurrenten op het gebied van rente bij zoekopdrachten

Data visualisatie : Grafieken en heatmaps maken trendanalyses eenvoudig te interpreteren

Categorie- en branchefilters: Verfijn trends op basis van specifieke branches en onderwerpen

Integratie met Google Ads: Helpt betaalde advertentietargeting te verfijnen met behulp van gegevens over zoekrente

⚠️ Google Trends limieten

Geeft relatieve populariteit in plaats van exacte zoeknummers

Beter voor het spotten van trends dan diepgaand zoekwoordenonderzoek

$Google Trends pricing:

Gratis

🌟 Google Trends Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4. 6/5 (231 beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (29 beoordelingen)

16. Mailchimp (Beste voor e-mailmarketing en automatisering)

Via Mailchimp

Mailchimp is een veelgebruikt e-mailmarketingplatform dat bedrijven helpt bij het maken, automatiseren en analyseren van e-mailcampagnes. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en krachtige automatiseringstools is de tool ideaal voor kleine bedrijven, e-commercewinkels en marketeers die via e-mail relaties met klanten willen opbouwen.

📌 Mailchimp beste functies

Drag-and-drop e-mail builder: Maak visueel aantrekkelijke e-mails zonder code

Automatisering workflows: Stel automatisering van e-mails in op basis van triggers en gedrag van het publiek

Gebruikerssegmentatie : Personaliseer campagnes met gerichte lijsten

A/B-tests : Optimaliseer e-mails door onderwerpregels, content en verzendtijden te testen

E-Commerce integratie: Verbinding met Shopify, WooCommerce en meer

Gedetailleerde analyses: Houd open rates, click-throughs en conversies bij

⚠️ Mailchimp limieten

Kosten stijgen als lijsten met abonnees groeien

Mist diepgaande aanpassingsopties

$Mailchimp prijzen

Gratis : $0

Essentials : $13/maand (500 contacten)

Standaard : $20/maand (500 contacten)

Premium: $350/maand (10.000 contacten)

🌟 Mailchimp beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (5.200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (17.000+ beoordelingen)

17. Airtable (de beste tool voor projectmanagement en het organiseren van databases)

via Airtable

Airtable combineert de eenvoud van spreadsheets met databasefunctionaliteit en biedt een flexibele manier voor teams voor contentmarketing om samen te werken. Het kan worden gebruikt voor het bijhouden van contentkalenders, het beheren van inventaris, het organiseren van projecten en het aanpassen aan verschillende workflows.

📌 Airtable beste functies

Flexibele database: Organiseer gegevens met aanpasbare velden en weergaven

Samenwerkingstools: Taken delen, becommentariëren en toewijzen binnen uw werkruimte

Meervoudige weergaven: Raster-, Kanban-, kalender- en galerijweergaven voor verschillende behoeften

Automatisering en integratie: Verbindingen met Slack, Google Drive en 1000+ apps

Pre-Built sjablonen: Gebruiksklare sjablonen

⚠️ Airtable limitations

Functies voor samenwerking en automatisering zijn beperkt in lagere niveaus

Kan goed omgaan met gestructureerde gegevens, maar is geen volledig databasebeheersysteem

$Airtable prijzen

Free: $0

Teams: $20/zetel per maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $45/zetel per maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

🌟 Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (2.700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.000+ beoordelingen)

18. Buffer (Beste voor eenvoudige planning van sociale media)

via Buffer

Buffer is een lichtgewicht maar effectief hulpmiddel voor het plannen van sociale-mediaplatforms dat particulieren en bedrijven helpt bij het plannen en publiceren van content op meerdere platforms. Het is ideaal voor startups, freelancers en kleine contentmarketingteams die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke planner zonder de complexiteit van grotere platforms.

📌 Buffer beste functies

Postplanning: Abonneer berichten op meerdere accounts van sociale media en zet ze in de wachtrij

Contentkalender: Visualiseer je geplande posts voor een betere organisatie

Engagement bijhouden: Monitor interacties en reageer direct vanuit het platform

Multiplatformondersteuning: Ondersteunt Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest

Samenwerking tussen teams: Wijs rollen toe en beheer goedkeuringen

Planning van hashtags en eerste reacties: Helpt bij het betrekken en organiseren van Instagram

⚠️ Buffer limieten

Staat slechts een klein aantal geplande posts per account toe

Mist diepgaand bijhouden van concurrenten en rapportage in vergelijking met tools als Hootsuite

$Bufferprijzen

Gratis: $0

Essentials: $5/maand per sociaal kanaal

Teams: $10/maand per sociaal kanaal

🌟 Buffer beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (1.400+ beoordelingen)

19. Hemingway Editor (de beste voor leesbaarheid en stijlverbetering)

Via Hemingway App

Hemingway Editor is een efficiënte schrijftool die helpt de duidelijkheid en leesbaarheid te verbeteren door complexe zinnen, passieve stem en onnodige bijwoorden te markeren. Het is handig voor schrijvers, bloggers en marketeers die hun content willen vereenvoudigen voor een betere betrokkenheid.

📌 Hemingway Editor beste functies

Leesbaarheidsscore: Geeft uw content een cijfer op basis van leesgemak

Highlighting-systeem: Kleurgecodeerde suggesties voor complexe zinnen, passieve stem en bijwoorden

Schrijfmodus zonder afleiding: Een schone editor voor gericht schrijven

Opmaakhulpmiddelen: Voeg koppen, opsommingstekens en koppelingen rechtstreeks in de editor toe

Offline toegang: Werkt als een standalone app zonder internetverbinding

⚠️ Hemingway Editor limieten

Biedt geen AI-gestuurde herschrijvingen of alternatieve formuleringen

Geen directe integratie met andere schrijf- of CMS-tools

$Hemingway Editor prijzen

Gratis online versie: $0

Desktop-app: 19,99 dollar (eenmalige aankoop)

Hemingway Editor Plus: Service op abonnementsbasis met een gratis proefversie van 14 dagen. Vanaf $8,33/maand

🌟 Hemingway Editor beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (48 beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (12 beoordelingen)

20. Clearscope (de beste voor AI-gestuurde optimalisatie van content)

Via Clearscope

Clearscope is een eersteklas tool voor contentoptimalisatie die schrijvers en SEO-professionals helpt bij het maken van hoog scorende artikelen. Met behulp van AI en NLP (Natural Language Processing) biedt het aanbevelingen voor zoekwoorden, sortering van content en analyse van concurrenten om ervoor te zorgen dat uw content zoekvriendelijk en waardevol is voor lezers.

📌 Clearscope beste functies

SEO-driven content grading: Wijst een optimalisatiescore toe op basis van trefwoordgebruik

AI-gestuurde trefwoordsuggesties: Doet aanbevelingen voor termen om de relevantie en ranking te verbeteren

Analyse van content van concurrenten: Geeft inzicht in pagina's die bovenaan staan

Integratie van Google Documenten en WordPress: Stroomlijnt het aanmaken en publiceren van content

Readabilit en engagement metrics: Helpt SEO in balans te brengen met gebruikersvriendelijke content

⚠️ Clearscope limieten

Duur in vergelijking met andere tools voor contentoptimalisatie

Helpt bij het optimaliseren maar genereert geen volledige content

$Clearscope pricing

Essentials: $189/maand

Professioneel: $399/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

🌟 Clearscope beoordelingen en recensies

G2: 4. 9/5 (91 beoordelingen)

Capterra: 4. 9/5 (60 beoordelingen)

21. ContentShake AI (Beste voor AI-gegenereerde ideeën voor content)

via ContentShake

ContentShake AI vereenvoudigt het aanmaken van content door met behulp van AI ideeën voor onderwerpen, koppen en zelfs volledige artikelen te genereren. Het is ontworpen voor marketeers en bloggers en helpt writer's blok te overwinnen, het ideeënproces te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren

📌 ContentShake AI beste functies

AI-onderwerpen: Genereert nieuwe ideeën voor content op basis van actuele onderwerpen

Geautomatiseerde omtrekken: Creëert gestructureerde artikelkaders

SEO optimalisatie: Suggereert zoekwoorden voor betere rankings

Content personalisatie: Past toon en stijl aan op basis van publieksvoorkeuren

Integraties: Werkt met Google Documenten en CMS-platforms

⚠️ ContentShake AI limieten

AI-gegenereerde content kan verfijning nodig hebben voor authenticiteit

Het meest geschikt voor content in korte formaten

$ContentShake AI pricing

$60 per maand. Gratis proefversie beschikbaar voor 7 dagen

22. Wordtune - Beste voor AI-ondersteuning bij het schrijven

Wordtune is een AI-schrijfassistent die de zinsstructuur, duidelijkheid en toon verbetert. Of je nu een beknopte boodschap of een boeiende storytelling nodig hebt, Wordtune biedt realtime herschrijvingen om je content te verbeteren.

📌 WordtTune beste functies

AI-based sentence rewrites: Biedt alternatieve zinnen voor betere leesbaarheid

Toonaanpassingen: Biedt casual, formele en professionele variaties

Zinnen inkorten en uitbreiden: Helpt de lengte van content te optimaliseren

Meertalige ondersteuning: Werkt met meerdere talen

Google Documenten en extensie voor Chrome: Verbetert het schrijven op verschillende platforms

⚠️ Wordt afgestemd limieten

Geavanceerde functies vereisen een premium abonnement

Richt zich op leesbaarheid in plaats van rankingfactoren

$Wordtune pricing

Gratis: $0

Geavanceerd : $6,99/maand (jaarlijks gefactureerd)

Unlimited: $9.99/maand (jaarlijks gefactureerd)

Teams: Aangepaste prijzen

🌟 Wordt afgestemd beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (178 beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (79 beoordelingen)

23. Vidyard (Beste voor video content marketing)

Via Vidyard

Vidyard is een videomarketing- en hostingplatform dat bedrijven helpt bij het maken, verdelen en bijhouden van video content. Het is ontworpen voor verkoopteams, marketeers en opleiders die hun publiek willen betrekken bij op video gebaseerde communicatie.

📌 Vidyard beste functies

Scherm- en webcamopname: Maak eenvoudig gepersonaliseerde video's

Videoanalyse: Betrokkenheid, kijktijd en kijkgedrag bijhouden

Video SEO tool: Helpt video's beter te scoren in zoekresultaten

CRM-integratie: Werkt met HubSpot, Salesforce en andere platforms

Gepersonaliseerde videoberichten: Ideaal voor verkoop en klantenservice

⚠️ Vidyard limieten

Basis bewerking vergeleken met professionele video software

Free abonnement mist analyse en branding opties

$Vidyard prijzen

Gratis : $0

Starter : $59/zetel per maand

Teams : Praat met verkoop

Enterprise: Aangepaste prijzen

🌟 Vidyard beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (802 beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (119 beoordelingen)

24. Slack (het beste voor teamcommunicatie en samenwerking)

via Slack

Slack is een real-time berichtenplatform dat teamcommunicatie stroomlijnt met georganiseerde kanalen, directe berichten en integraties. Het is erg handig voor werk op afstand en samenwerking. Met Slack kan je contentmarketingteam efficiënt ideeën delen, samenwerken aan projecten, feedback beheren en workflows stroomlijnen, zodat het aanmaken en publiceren van content soepel verloopt.

📌 Slack beste functies

Kanaalgebaseerde berichtgeving: Organiseer gesprekken per onderwerp of team

Spraak- en videogesprekken: Ingebouwde communicatietools voor virtuele vergaderingen

Integratie met meerdere apps: Werkt met Trello, Google Drive, Zoom en meer

Zoekbare berichtgeschiedenis: Vind snel discussies uit het verleden

Workstroom automatisering: Automatiseert terugkerende taken met Slack bots

⚠️ Slack beperkingen

Gratis abonnement slaat alleen recente berichten op

Kan onoverzichtelijk worden zonder de juiste kanaalorganisatie

$ Slack prijzen

Gratis: $0

Pro: $8/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business+: $15/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise netwerk: Aangepaste prijzen

🌟 Slack beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (33.000 beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (23.600 beoordelingen)

25. Adobe Photoshop (het beste voor geavanceerde bewerking van afbeeldingen)

Via Adobe

Adobe Photoshop is de industriestandaard voor grafisch ontwerp en bewerking van afbeeldingen en biedt krachtige hulpmiddelen voor fotografen, ontwerpers en digitale kunstenaars. De tool verbetert contentmarketing door visuals van hoge kwaliteit te maken, merkconsistentie te behouden, afbeeldingen te optimaliseren voor SEO en aantrekkelijke advertenties, infographics en posts op sociale media te ontwerpen.

📌 Adobe Photoshop beste functies

Geavanceerde bewerkingstools: Bewerking op basis van lagen, maskeren en retoucheren

AI-functies: Automatische achtergrondverwijdering en contentbewust vullen

Aangepaste penselen en filters: Eindeloze creatieve mogelijkheden

3D en video bewerking ondersteunen: Ga verder dan de standaard bewerking van foto's

Synchroniseren en samenwerken in de cloud: Overal toegang tot projecten met Adobe Creative Cloud

⚠️ Adobe Photoshop limieten

Vereist tijd om sommige geavanceerde functies onder de knie te krijgen

Geen optie voor eenmalige aanschaf

$Adobe Photoshop prijzen

Photoshop Enkelvoudige app: $20. 99/maand

🌟 Adobe Photoshop beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (13.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (2.000+ beoordelingen)

Contentmarketing is deels creativiteit, deels strategie en deels uitvoering. Met zoveel bewegende delen, van het brainstormen over ideeën tot het optimaliseren voor SEO en de verdeling van content, is het cruciaal om de juiste tools in je arsenaal te hebben.

De contentmarketingtools die we hebben besproken, kunnen je helpen met alles van zoekwoordenonderzoek en hulp bij het schrijven tot design, video content marketing en analytics. Of je nu je content wilt verfijnen, de samenwerking wilt verbeteren of je werkstroom wilt stroomlijnen, er is altijd een tool die aan je behoeften voldoet.

Maar tools zijn zo effectief als de manier waarop je ze gebruikt. De sleutel is het vinden van de juiste combinatie die werkt voor je team en je processen. Als u op zoek bent naar een naadloze manier om alles samen te brengen: abonnementen en content creëren, samenwerken en bijhouden, probeer ClickUp dan gratis!