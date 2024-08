10 gratis databasesjablonen in Word, ClickUp en Access

Of je nu bij HR werkt en verantwoordelijk bent voor het bijhouden van vergadernotities voor je bedrijf of een persoonlijke blog waar je regelmatig lijstjes en recensies publiceert, weet je hoe vaak je soortgelijke inhoud in dezelfde structuur moet produceren.

Elke week opnieuw moet je dezelfde documentatie opstellen, of het nu gaat om het inwerkmateriaal voor nieuwe medewerkers of om SOP's voor veelvoorkomende taken . Het is niet moeilijk, maar het kost tijd om ze allemaal samen te stellen, wat je weghaalt bij andere taken die je aandacht nodig hebben.

In plaats van tijd te besteden aan het schrijven van dezelfde informatie, kun je een databasesjabloon gebruiken om het proces te automatiseren. Kies een sjabloon en pas deze aan voor je database, of je nu een nieuw werknemersrecord aanmaakt voor een recente werknemer of een nieuwe kennisdatabase voor een project opstelt.

Hier leggen we uit wat een databasesjabloon is en hoe je er gebruik van kunt maken om aan je zakelijke of persoonlijke behoeften te voldoen. We bespreken waar je op moet letten bij het kiezen van een databasesjabloon en delen 10 van onze favoriete voorbeelden die je vandaag nog kunt uitproberen. ✨

Wat is een databasesjabloon?

In databases vind je inhoud die steeds opnieuw wordt gemaakt en gedupliceerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn vergadernotities, projectprocedures, personeelsdossiers en ontwerpschetsen. Een databasesjabloon is een hulpmiddel dat gemeenschappelijke pagina's en structuren binnen een werkruimte kopieert.

Deze sjablonen zijn een belangrijk element van automatisering. In plaats van talloze uren te besteden aan het herschrijven van dezelfde structuur en het kopiëren van dezelfde inhoud, kun je een sjabloon gebruiken om het werk voor je te doen.

Databasesjablonen hebben honderden verschillende gebruiksmogelijkheden. In projectbeheer kun je bedrijfsprocedures en projectrichtlijnen in enkele seconden repliceren. Voor kleine bedrijven die HR-hulp nodig hebben, kan een databasesjabloon tijd besparen en geld door werknemersdossiers, inwerkmateriaal en bedrijfsbeleid te maken om met nieuwe werknemers te delen.

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-tabelweergave voor eenvoudige organisatie

Marketeers kunnen databasesjablonen gebruiken voor taakbeheer, het stroomlijnen van workflows voor het maken van blogs of het verbeteren van samenwerking op de werkplek in schrijf- en redactieteams. ✍️

Met een databasesjabloon maak je in een paar klikken een basisstructuur of -indeling voor regelmatig gebruikte inhoud. Zodra je de nieuwe structuur en lay-out hebt, kun je naar wens relevante details invullen. Deel vervolgens het nieuwe document of spreadsheet met andere teamleden.

Wat maakt een goed databasesjabloon?

Klaar om te beginnen met het besparen van tijd en energie bij het kopiëren van belangrijke informatie? Een databasesjabloon kiezen is de eerste stap. Maar u wilt niet zomaar een sjabloon, u wilt er een die werkt voor uw bedrijf of voldoet aan specifieke persoonlijke behoeften. 🛠️

Hier lees je wat je moet zoeken in een goede databasesjabloon:

Organisatiestructuur: Een databasesjabloon moet hulpmiddelen bieden om inhoud of kennisitems af te bakenen en te organiseren. Dingen zoals kopjes, uitklapmenu's en secties maken het makkelijk om database-informatie te kopiëren en overzichtelijk te houden

Een databasesjabloon moet hulpmiddelen bieden om inhoud of kennisitems af te bakenen en te organiseren. Dingen zoals kopjes, uitklapmenu's en secties maken het makkelijk om database-informatie te kopiëren en overzichtelijk te houden Toegangsbeheer: Je wilt je database waarschijnlijk niet met iedereen delen. Dat is waar de permissies van Access Database Template om de hoek komen kijken. Zoek naar een tool die het volgende biedtbestanden delen en weergaveautorisaties biedt. Op die manier kunt u databasesjablonen delen met een specifieke afdeling of slechts enkele personen

Je wilt je database waarschijnlijk niet met iedereen delen. Dat is waar de permissies van Access Database Template om de hoek komen kijken. Zoek naar een tool die het volgende biedtbestanden delen en weergaveautorisaties biedt. Op die manier kunt u databasesjablonen delen met een specifieke afdeling of slechts enkele personen Workspace-integratie: Sommige gratis sjablonen kunnen alleen in één workspace worden gebruikt, terwijl andere sjablonen in verschillende gebieden en apps kunnen worden geïntegreerd. Als u een sjabloon nodig hebt dat door verschillende afdelingen kan worden gebruikt, kies dan een sjabloon dat integratie in meerdere werkruimten biedt

10 databasesjablonen om te gebruiken in 2024

Creëer en reproduceer je meest waardevolle content in databases in enkele minuten met sjablonen. Door het proces te automatiseren, kunt u uw energie elders richten om efficiënter en effectiever te zijn.

Of je nu op zoek bent naar een manier om je persoonlijke leven te stroomlijnen of naar tools om je bedrijf effectiever te maken, er is een databasesjabloon voor jou. Hier zijn 10 van de beste databasesjablonen die je vandaag kunt proberen. 👀

1. ClickUp Blog databasesjabloon

ClickUp Blog Databasesjabloon

Een inhoudsdatabase bouwen en houd alles bij wat u hebt gepubliceerd en wat er nog komt met ClickUp's Blogdatabasesjabloon . Deze sjabloon houdt al uw inhoudswerk in één ruimte. Gebruik het als een volgsjabloon om de statistieken te controleren en te zien waar u zich bevindt in het publicatieproces.

Pas de sjabloon aan door categorieën toe te voegen voor verschillende soorten inhoud en prioriteitstags op te nemen voor stukken die onmiddellijke aandacht nodig hebben. Ga naar de Database Hub-weergave voor een stap-voor-stap overzicht van alle bloginhoud of duik dieper in de Database Lijst- en Raadweergave voor meer informatie over elke taak die wordt uitgevoerd. 📚 Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Landingspagina Database Sjabloon

ClickUp Landingspagina Database Sjabloon

Wil je een manier om het maken van landingspagina's te stroomlijnen en bij te houden? Gebruik ClickUp's landingspagina databasesjabloon om de klus te klaren. Met deze sjabloon kunt u zien welke landingspagina's in uitvoering zijn, welke moeten worden verbeterd en welke u nog moet maken. Dat maakt het gemakkelijker dan ooit om uw werk te prioriteren .

Binnen elke taak kun je beschrijvingen maken en aangepaste velden toevoegen om de taak gemakkelijker te maken voor het teamlid. Zelfstudies insluiten voor veelgebruikte procedures die u wilt gebruiken bij het maken of bijwerken van landingspagina's. Linken naar kennisbanken om basisprincipes en best practices voor het configureren van nieuwe landingspagina's op te sommen. Bug tracking of asset tracking toevoegen om problemen te signaleren als ze zich voordoen of om essentiële items te identificeren die moeten worden opgenomen. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Book of Record Bedrijfssjabloon

ClickUp Book of Record Business Sjabloon

Een notulenboek is een belangrijke verzameling documenten die bedrijven moeten bijhouden. Met ClickUp's Boek van Verslag Bedrijfssjabloon kunt u alle benodigde documentatie opslaan in een gemakkelijk toegankelijke ruimte.

Deze sjabloon bevat verkoopgrootboeken, verkoopkasboeken, inkoopgrootboeken, inkoop- en uitgavenkasboeken en kasboekoverzichten. Elke pagina bevat een tabel om snel alle relevante informatie in te voeren, zodat je weer verder kunt werken aan dringendere zaken. 👩‍💻 Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Werknemersdossier Sjabloon

ClickUp Werknemer Dossier Sjabloon

Databasesjablonen zijn een uitstekende manier om bronbeheer onder andere voor het helpen aannemen en opleiden van nieuwe werknemers, het beoordelen van salarisprocedures en het bijhouden van de voortgang van werknemers.

Creëer een nieuwe database met werknemersinformatie met de Werknemersrecordsjabloon van ClickUp . De sjabloon bevat zeven pagina's om snel personeelsdossiers aan te vullen en nieuwe werknemers toe te voegen. Gebruik de pagina's met werknemerscontracten en functiebeschrijvingen om tijd te besparen bij het opstellen van aanstellingsdocumenten.

Gebruik de sjabloon om het succes van werknemers bij te houden met pagina's voor het bijhouden van de voortgang over 30, 60 en 90 dagen. De hoofdpagina met werknemersdossiers biedt inzicht in het totale werk van de werknemer bij het bedrijf en is een goede plek om basiscontactinformatie, functietitel en aanstellingsdatum op te nemen. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Werknemersgids Sjabloon

ClickUp Werknemersgids Sjabloon

Als je een grotere organisatie of bedrijf runt, is het handig om een contactendatabase van je werknemers te hebben. Op die manier kennen mensen van verschillende teams en afdelingen de verschillende rollen en weten ze wie verantwoordelijk is voor elke rol. Maak een werknemersdatabase met de ClickUp Werknemersdirectory Sjabloon .

Met zeven weergavetypen in deze contactbeheer sjabloon is het eenvoudig om te filteren en te zien wat er op een bepaald moment in het bedrijf gebeurt. Gebruik de weergaven Werkstatus en Momenteel aan het werk om te zien welke werknemers actief zijn en betrokken zijn bij verschillende projecten. Ga naar de afdelingsweergave om je te concentreren op een specifiek team of bekijk de verlofkalender om te zien wanneer mensen vakantie of verlof nemen.

Met eenentwintig aangepaste velden kun je deze werknemersgids echt uniek maken. Voeg velden voor tijdzones, tijdkaarten, locatie en vaardigheden toe, of maak wat plezier met velden voor verjaardagen, werkverjaardagen en bonussen waarmee je eenvoudig mijlpalen kunt vieren. 🥳 Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp fotogalerij sjabloon

ClickUp fotomap sjabloon

Hou je van visuals? ClickUp's fotomap sjabloon tilt de klassieke werknemersdatabase naar een nieuw niveau. Het bevat fotokaarten van elke werknemer en basisinformatie, waaronder contactgegevens en functietitels. Voeg een taak toe aan uw inwerkproces om een nieuwe sjabloon te maken voor elke werknemer wanneer ze worden aangenomen met behulp van deze handige tool. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Lidmaatschap Directory met Foto's Sjabloon

ClickUp ledenlijst met foto's sjabloon

Op maat software voor klantendatabase kan duur zijn, maar u kunt een aantal van dezelfde voordelen krijgen zonder het fikse prijskaartje dankzij gratis databasesoftware -zoals de ClickUp Lidmaatschap Directory met Foto's Sjabloon . Met deze directory kunt u gemakkelijk lidmaatschapsprogramma's bijhouden, klantrelaties bekijken en inschrijvingen controleren.

Gebruik de vijf verschillende weergavetypen om de toegangsdatabase te filteren op soort lidmaatschap of om een overzicht van alle leden te krijgen. Met de weergave Lidmaatschapsformulier kun je eenvoudig wijzigingen aanbrengen om nieuwe gebruikers aan te trekken en aanmeldingen te krijgen zonder extra werk. 💪 Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp HR Kennisbank Sjabloon

ClickUp HR Kennisbasissjabloon

Een kennisbank voor werknemers is een van de beste hulpmiddelen die HR kan gebruiken. Deze databases bevatten alle belangrijke bedrijfsinformatie, procedures en beleidsregels. Dat betekent dat nieuwe werknemers en bestaande werknemers weten waar ze terecht kunnen voor basisinformatie over het bedrijf, wat tijd bespaart bij het beantwoorden van veelvoorkomende vragen.

Creëer een nuttige bedrijfsdatabase met ClickUp's HR Kennisdatabasesjabloon . De toegangsdatabase heeft secties voor verlofbeleid, welzijns- en gezondheidsvoordelen en andere procedures, zoals het vieren van mijlpalen en unieke HR-aanbiedingen.

Er is ook een sectie voor het HR-team waar je headshots, contactgegevens en functietitels kunt opnemen voor het geval werknemers contact met je willen opnemen.

Het beste van alles is dat er een FAQ-sectie in de sjabloon zit waar je veelgestelde vragen kunt behandelen. Gebruik dit gedeelte voor vragen zoals wat je moet doen als het betaalde ziekteverlof op is, hoe je een klacht moet melden en nog veel meer. Deze sjabloon downloaden

9. Microsoft Word Databasemanagementplan Sjabloon by Template.net

Via Template.net

Met deze sjabloon voor databasemanagement voor MS Word is het eenvoudig om je bedrijfsgegevens te documenteren en teaminformatie te benadrukken. De sjabloon werkt als een Word, Google Docs, Apple Pages, of Excel-database .

Integreer je branding in de access database door het lettertype en de kleur te veranderen. Voeg merkactiva toe zoals je logo en bedrijfsafbeeldingen om het visueel aantrekkelijker te maken. Pas de lay-out aan door pagina's en secties toe te voegen om alles overzichtelijk en gemakkelijk leesbaar te houden. ✅ Deze sjabloon downloaden

10. Microsoft Access Kalender Planning Database Sjabloon door Access Sjablonen

Access-database via WSI Winning Solutions Inc.

Deze Microsoft toegang databasesjabloon is ontworpen om planning en agendabeheer eenvoudiger te maken. Dit beheersysteem is een desktop database. Schakel over naar de verschillende weergaven in de MS Access-sjabloon om roosters te bekijken op basis van dagelijkse, wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse parameters.

Filter op teamlid om de planning van een specifieke werknemer te zien of kies voor een bredere bedrijfsweergave om verschillende werklasten voor verschillende afdelingen te zien. Gebruik VBA-code of macro's zoals de SQL-serverfuncties van Access, inclusief tabellen en formulieren om agenda-afspraken te maken en rapporten te bekijken.

Gebruik de opzoekfunctie om je weergave in de MS Access databasesjabloon aan te passen. Voeg tot een totaal van zeven individuen toe om een overzicht van een specifieke dag te krijgen. Wijs elk individu een kleur toe zodat je visueel kunt zien wie wanneer bezig is. Deze sjabloon downloaden

Effectiever worden met databasesjablonen

Databasesjablonen kunnen het leven gemakkelijker maken, of u nu in HR of marketing werkt of zelf een bedrijf runt. Met deze sjablonen kunt u van alles maken, van bedrijfsgidsen en kennisbanken tot blogdatabases en bedrijfsadministraties.

Met slechts een paar klikken kunt u inhoud repliceren die u vaak gebruikt, zodat u uw energie kunt richten op belangrijkere taken. Databasesjablonen zijn er niet alleen voor bedrijven.

Er zijn talloze manieren waarop u databasesjablonen in uw persoonlijke leven kunt gebruiken. Gebruik een sjabloon om een woninginventaris op te maken voor verzekeringsdoeleinden of als u uw huis verhuurt als vakantiewoning.

Of gebruik een sjabloon om onkostendeclaraties bij te houden voor thuisrenovatieprojecten of voor het regelmatig bijhouden van voertuigonderhoud. Kalender-databasesjablonen zijn een geweldige manier om op de hoogte te blijven van de planning van uw gezin, van voetbalwedstrijden en bandrepetities tot de beschikbaarheid van uw partner of babysitter. 🏡

Er is een databasesjabloon voor zowat elk gebruik. Probeer ClickUp vandaag om te zien hoe deze sjablonen de productiviteit kunnen stroomlijnen en uw werk leuker kunnen maken. Blader door onze sjablonengalerij om meer databasesjablonen en documentatie over werkruimten te vinden voor al uw zakelijke behoeften.