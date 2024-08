10 Gratis sjablonen voor onkostendeclaraties in Excel, Google Sheets en ClickUp

Of je nu een onkostendeclaratie indient of een projectbudget beheert, onkostendeclaraties zijn een integraal onderdeel van elk type bedrijf.

Toch is het schrijven ervan niet echt leuk.

In feite kan het een vervelend en tijdrovend proces zijn - vooral als je ze elke keer opnieuw moet maken. Gelukkig is er een eenvoudige en gratis oplossing die elk team kan gebruiken!

Met sjablonen voor onkostendeclaraties verloopt het indienen van onkostendeclaraties sneller, soepeler en foutloos, met vooraf gemaakte professionele schema's om mee te beginnen. Bovendien heb je gratis toegang tot een aantal aanpasbare en gedetailleerde sjablonen.

Laten we ter ere van de sjablonen voor onkostendeclaraties de topkwaliteiten bespreken die je moet zoeken in je volgende sjabloon voor onkostendeclaraties en 10 van onze favorieten bekijken voor Excel, Google Sheets en ClickUp. We zullen hun beste functies verkennen en je laten zien hoe je er op tijd het beste van kunt maken voor je volgende grote onkostendeclaratie. 🎉

Wat is een sjabloon voor onkostendeclaraties?

Een onkostendeclaratie is een document dat bedrijven gebruiken om uitgaven bij te houden. Een onkostendeclaratiesjabloon is een kant-en-klaar formulier dat het maken van rapporten voor bedrijven vergemakkelijkt. 🖊️

Onkostendeclaraties worden meestal gemaakt wanneer een werknemer kosten maakt namens het bedrijf. Het specificeert de kosten van elk item of elke service om een accurate vergoeding te garanderen. Maar ze kunnen ook andere doelen dienen! Veel teams gebruiken onkostendeclaraties bij het indienen van belastingaangiften, het beoordelen van projectimpact of voor eenvoudige budgetcontrole .

Enkele voordelen van het gebruik van een sjabloon voor onkostendeclaraties zijn:

Efficiëntie : Omdat je alleen waarden hoeft in te voeren voor elke nieuwe uitgave, kun je snel en efficiënt rapporten maken

: Omdat je alleen waarden hoeft in te voeren voor elke nieuwe uitgave, kun je snel en efficiënt rapporten maken Professionele resultaten : De sjabloon heeft je op dit gebied ingedekt, zodat je je alleen zorgen hoeft te maken over de cijfers. Je kunt de sjabloon voor onkostendeclaraties kiezen die het beste past bij het formele niveau van je merk en bedrijf

: De sjabloon heeft je op dit gebied ingedekt, zodat je je alleen zorgen hoeft te maken over de cijfers. Je kunt de sjabloon voor onkostendeclaraties kiezen die het beste past bij het formele niveau van je merk en bedrijf Richtlijnen : Als je nog nooit een onkostendeclaratie hebt geschreven, zorgt een sjabloon ervoor dat je geen belangrijke informatie vergeet

: Als je nog nooit een onkostendeclaratie hebt geschreven, zorgt een sjabloon ervoor dat je geen belangrijke informatie vergeet Verbeterde communicatie : Met een gedegen onkostendeclaratie krijgen beoordelaars en andere belanghebbenden duidelijkheid over waar het goedgekeurde budget echt naartoe gaat

: Met een gedegen onkostendeclaratie krijgen beoordelaars en andere belanghebbenden duidelijkheid over waar het goedgekeurde budget echt naartoe gaat Extra functies: Digitale sjablonen hebben verschillende insluitfuncties, integraties en functies om ontvangstbewijzen en andere nuttige media aan uw rapporten toe te voegen

Wat te zoeken in een sjabloon voor onkostendeclaraties

Een sjabloon voor onkostendeclaraties van hoge kwaliteit moet..

Een duidelijk overzicht hebben : Het moet schoon, georganiseerd en gemakkelijk te lezen zijn

: Het moet schoon, georganiseerd en gemakkelijk te lezen zijn Alle noodzakelijke secties bevatten : Het moet voldoende ruimte en secties bieden om elk belangrijk detail toe te voegen

: Het moet voldoende ruimte en secties bieden om elk belangrijk detail toe te voegen Geef voldoende instructies : Het moet precies aangeven waar je informatie naartoe moet en welke bestanden je moet bijvoegen

: Het moet precies aangeven waar je informatie naartoe moet en welke bestanden je moet bijvoegen Laat enige flexibiliteit toe : U moet de sjabloon kunnen aanpassen aan uw werkwijzen, beleid en huisstijl

: U moet de sjabloon kunnen aanpassen aan uw werkwijzen, beleid en huisstijl Beschikbaar zijn op meerdere apparaten : Je moet de template onderweg kunnen bewerken via je laptop of telefoon

: Je moet de template onderweg kunnen bewerken via je laptop of telefoon De samenwerking tussen teams verbeteren: Of het nu gaat om opmerkingen of het eenvoudig delen van bestanden, een sjabloon van hoge kwaliteit moet u in staat stellen omcommuniceren met collega's ## 10 sjablonen voor onkostendeclaraties om te gebruiken in 2024

Een onkostendeclaratie is eenvoudig met de juiste sjabloon als leidraad. Met een goed gestructureerd kader en vooraf gedefinieerde categorieën kun je je uitgaven documenteren en ervoor zorgen dat alle rekeningen perfect in balans zijn.

Hulp nodig bij het vinden? Wij hebben alles voor je.

Volg ons terwijl we de 10 beste sjablonen voor onkostendeclaraties voor ClickUp, Excel, Word en Google Sheets onder de loep nemen.

En als kers op de taart zijn ze allemaal gratis! Zo kunt u uw zakelijke uitgaven beheren zonder dat het u geld kost. 🍒

1. Onkostendeclaratiesjabloon van ClickUp

Onkostenrapport Sjabloon van ClickUp

Laten we beginnen met iets eenvoudigs maar effectiefs. De Onkostenrapport Sjabloon van ClickUp legt alle belangrijke informatie van een uitgave vast in een schone en kleurrijke lay-out. 🌈

Deze beginnersvriendelijke sjabloon is gemaakt in ClickUp Documenten -ClickUp's dynamische en ingebouwde documentbewerking tool die anders is dan alles wat je eerder hebt gebruikt. In deze kant-en-klare Doc vind je vooraf ingestelde opmaak, banners en styling om het invullen en delen van je onkostendeclaraties gemakkelijker dan ooit te maken.

Met gedetailleerde secties voor het definiëren van het betrokken lid, budget, onkosten en meer, heeft deze sjabloon alles wat je nodig hebt om alle onkosten met betrekking tot een team of project goed te documenteren. Het Uitgavenoverzicht bevat een tabel waarin je alle uitgaven kunt opsommen, samen met de datum, beschrijving en subcategorieën, zoals eten en reizen.

Na het opsommen van de zakelijke uitgaven en het vinden van de totale som, kan de indiener foto's van hun bonnetjes toevoegen en deze direct in de sjabloon beschrijven. Als je het einde van de sjabloon hebt bereikt, zie je een laatste ruimte waar de beoordelaars het rapport kunnen goedkeuren en ondertekenen. Plus-zoals bij elke ClickUp sjabloon -U kunt alle onderdelen van de Doc aanpassen aan uw huisstijl en processen. Deze sjabloon downloaden

2. Maandelijks uitgavenrapport sjabloon door ClickUp

Maandelijks uitgavenrapport sjabloon door ClickUp

De Maandelijks uitgavenrapport sjabloon door ClickUp deze sjabloon heeft veel overeenkomsten met de vorige ClickUp Doc-sjabloon, maar is ontworpen om de bedrijfsgerelateerde uitgaven van een werknemer over de periode van een maand te behandelen en biedt een handige oplossing voor regelmatige en systematische rapportage.

Bovenaan deze sjabloon ziet u speciale secties om uw bedrijfslogo, naam en contactgegevens toe te voegen. Verder op de pagina zie je secties voor het definiëren van het doel en de periode van uitgaven. De indiener kan vervolgens zijn naam, functie, ID, burgerservicenummer en andere details vermelden in het gedeelte Werknemersinformatie om de juiste vergoeding te garanderen.

Er zijn twee tabellen waarin ze hun uitgaven kunnen vermelden. De eerste is een algemeen overzicht met de totale kosten voor elke categorie, inclusief vervoer, verblijf en eten. In de tweede en laatste tabel kun je de uitgaven verder specificeren en uitsplitsen. Als de uitgave betrekking heeft op een bepaalde zakelijke rekening dan heb je de ruimte om dat in deze sectie op te geven. Deze sjabloon downloaden

3. Werknemer Onkostenrapport Sjabloon door ClickUp

Werknemer Onkostenrapport Sjabloon door ClickUp

Als u vaak bedrijfsuitjes organiseert, is de Werknemer Onkostenrapport Sjabloon door ClickUp maakt het proces aanzienlijk eenvoudiger met een voorgeformatteerd document om de reisgerelateerde uitgaven van elke werknemer bij te houden. 🧳

Deze geladen sjabloon bestaat in totaal uit acht pagina's. De eerste en belangrijkste pagina bevat basisinformatie over de organisatie, de indiener en de ontvanger. De volgende vijf pagina's geven verschillende soorten onkosten weer, waaronder:

Accommodatie Vervoer en brandstof Maaltijden Amusement Diverse

Elke pagina bevat tabellen met alle kosten en details over elke transactie. Van daaruit kan de werknemer naar de vooraf gemaakte Ontvangstbevestigingen subpagina navigeren om hun uitgaven te ondersteunen met de juiste documentatie.

Op de pagina Reiskostenoverzicht ten slotte vindt u de definitieve lijst met onkosten per type en het totale restitutiebedrag dat u uw werknemer verschuldigd bent.

Voor een nog soepelere ervaring kun je de inhoudsopgave aan de linkerkant van het document gebruiken. Schakel de sticky inhoudsopgave in om de inhoud van de pagina aan de rechterkant weer te geven. Deze sjabloon downloaden

4. Sjabloon voor zakelijke uitgaven en rapporten door ClickUp

Sjabloon voor zakelijke uitgaven en rapporten door ClickUp

hoewel sjablonen in Doc-stijl zeker populair zijn onder de sjablonen voor onkostendeclaraties, is dat niet de enige manier om er een te maken! Laten we eens kijken hoe je complexere uitgaven en budgetten kunt organiseren met behulp van de Sjabloon voor zakelijke uitgaven en rapporten door ClickUp . Deze sjabloon op lijstniveau zit boordevol kant-en-klare functies, waaronder aangepaste velden, vooraf gemaakte taken en meerdere weergaven om u te helpen uw onkostendeclaraties vanuit elke hoek te beheren.

Verzamel en sla gegevens netjes op in je werkruimte terwijl je waardevolle inzichten krijgt in de uitgavengewoonten van je bedrijf of team met behulp van deze aanpasbare sjabloon. Deze sjabloon zit boordevol verschillende hulpmiddelen om uitgaven te beheren, van intake tot uitvoering, inclusief:

Form view : Een onkostennotaintakeformulier kun je via een eenvoudige URL delen met werknemers om informatie over hun uitgaven te verzamelen. Zodra het formulier is ingevuld, wordt er automatisch een taak aangemaakt

: Een onkostennotaintakeformulier kun je via een eenvoudige URL delen met werknemers om informatie over hun uitgaven te verzamelen. Zodra het formulier is ingevuld, wordt er automatisch een taak aangemaakt Lijst overzicht : Een interactieve hoofdlijst van onkosten, standaard georganiseerd op onkostensoort. Je vindt de belangrijkste informatie over elke uitgave in de kolommen aan de rechterkant

: Een interactieve hoofdlijst van onkosten, standaard georganiseerd op onkostensoort. Je vindt de belangrijkste informatie over elke uitgave in de kolommen aan de rechterkant Board view : AKanban-bord van uitgaven georganiseerd op status. Sleep taken over het bord om hun status te wijzigen op weg naar goedkeuring

: AKanban-bord van uitgaven georganiseerd op status. Sleep taken over het bord om hun status te wijzigen op weg naar goedkeuring Docs: Een zakelijk onkostendeclaratiedocument vergelijkbaar met de vorige sjablonen op de lijst

U kunt alle aspecten van dit sjabloon aanpassen aan de stappen in uw proces en filters toepassen en de groepeer- of sorteercriteria wijzigen.

Bekijk deze_ budgetvoorstel sjablonen ! Deze sjabloon downloaden

5. Sjabloon voor onkostendeclaraties voor kleine bedrijven door ClickUp

Sjabloon voor onkostennota's voor kleine bedrijven door ClickUp

Hoewel meerdere weergaven, aangepaste velden en aanpasbare taakstatussen indrukwekkend lijken voor een onkostendeclaratie, heeft uw kleine bedrijf deze toeters en bellen misschien niet nodig om efficiënt te blijven. Deze volgende sjabloon krijgt dat wel en houdt het kort en bondig om accurate en tijdige rapportage mogelijk te maken. 🔔

Deze Sjabloon voor onkostennota's voor kleine bedrijven door ClickUp is een handig hulpmiddel dat precies voor dat doel is ontworpen. Het is gemakkelijk te gebruiken voor iedereen, zelfs als ClickUp nieuw voor u is of als u minder technisch onderlegd bent.

Ook deze sjabloon in Doc-stijl heeft een bekende structuur. Het begint met de bedrijfsnaam, het logo en Reporter Overview, een sectie gewijd aan de informatie van de indiener. In het gedeelte Uitgaven wordt elke uitgave uitgesplitst, wanneer deze plaatsvond en hoeveel de uitgave het bedrijf heeft gekost.

Na het gedeelte voor ontvangstbewijzen volgt het laatste Goedkeuringssegment. De persoon die de transactie goedkeurt, vult deze gedeelten in en geeft zijn naam, datum, handtekening en meer op. Deze sjabloon downloaden

6. Financieel management sjabloon van ClickUp

Financieel Management Sjabloon door ClickUp

De ClickUp Financiële Managementsjabloon is uw one-stop-shop voor alles wat met financiën te maken heeft. Het centraliseert financiële gegevens en biedt eenvoudige toegang tot kritieke informatie projectdocumentatie in een georganiseerde ruimte binnen het platform. Je kunt ook taken toewijzen en de voortgang ervan bijhouden met behulp van meerdere weergaven, aangepaste velden en aangepaste taakstatussen.

In deze sjabloon op ruimteniveau vind je aparte mappen voor het organiseren van uitgaven met betrekking tot verkoop, uitgaven en producten en diensten. Binnen elke map vind je aparte lijsten met meerdere weergaven voor gerelateerde vergoedingen, een kalender voor betalingsschema's, prijslijsten en meer.

Deze sjabloon wordt ook geleverd met vier kant-en-klare automatiseringen om het hersenloze werk dat bij het terugbetalingsproces komt kijken te elimineren. Wanneer bijvoorbeeld een aangepast veld verandert, wordt de status van de taak automatisch bijgewerkt. Je kunt ook aangepaste Automations introduceren om tegemoet te komen aan je specifieke workflow en taakafhankelijkheden. Deze sjabloon downloaden

7. Sjabloon voor reiskostenrapport in Excel by Vertex42

Onkostenrapport sjabloon in Google Sheets

Als je liever je beproefde spreadsheets gebruikt, dan kunnen we je helpen! Deze sjabloon voor reiskostenrapporten in Excel is een betrouwbare en vertrouwde optie voor het beheren van reiskosten. 🛍️

Begin met de rapportageperiode en vul alle benodigde informatie in de daarvoor bestemde cellen in, zoals het doel, de naam en de afdeling. In de volgende secties staan alle reisdata en het bedrag van elke onkostencategorie per dag. Er is ook een sectie gewijd aan onkostenspecificaties.

Vergeet niet om de bonnetjes als bewijs bij te voegen, aangezien het sjabloon daar geen sectie voor heeft. 🧾

Omdat het een Excel-document is, ondersteunt deze sjabloon geen realtime samenwerking of mobiele toegang. Terwijl ClickUp een uniform platform biedt dat verder gaat dan het bijhouden van onkosten, is Excel een standalone spreadsheet-tool. Deze sjabloon downloaden

8. Jaarverslag sjabloon in Word by ExcelTemplates

Gebruik aan het einde van het jaar het sjabloon voor het jaarlijkse onkostendeclaratieformulier in Word van ExcelTemplates om een overzicht te maken

Er kan veel gebeuren in een jaar - zakenreizen, diners met klanten, teambuildingevenementen . 👥

Een degelijk systeem voor het bijhouden van jaarlijkse uitgaven is van het grootste belang als je grondig en duidelijk wilt weten waar je jaarlijkse uitgaven naartoe gaan.

Dat is precies waar het sjabloon voor het jaarlijkse onkostendeclaratieformulier voor Word voor bedoeld is. Het is een eenvoudig maar waardevol hulpmiddel voor het bijhouden van nauwkeurige jaarlijkse uitgavenstaten.

Typ en formatteer de gewenste tekst zoals je dat in elk Word-document zou doen. Vul bovenaan je naam, titel, ID en afdeling in. Bereken uw uitgaven voor elke maand van het jaar en tel ze op per kwartaal. Voer de cijfers in de tabel in en sorteer ze op soort uitgave.

Raadpleeg het gedeelte Extra opmerkingen voor eventuele speciale opmerkingen of verduidelijkingen. Sluit af met de naam, datum en handtekening van de goedkeurder om het document te valideren. ✒️

Als je nog steeds liever Word gebruikt, is deze sjabloon voldoende. Aangezien dit programma voornamelijk bedoeld is voor tekstbewerking, biedt het beperkte functionaliteit in vergelijking met Excel en ClickUp. Deze sjabloon downloaden

9. Werknemer Onkostenrapport Sjabloon in Excel by ExcelTemplates

Houd de maandelijkse inkomsten en uitgaven van uw werknemer bij met het Employee Expense Report Template in Excel van ExcelTemplates

De Employee Expense Report Template voor Excel is een naadloze manier om je maandelijkse inkomsten en uitgaven te documenteren, categoriseren en analyseren. 📆

Het is voornamelijk ontworpen voor persoonlijk gebruik. Het bevat uitgavencategorieën zoals huisvesting en nutsvoorzieningen, die meestal niet worden gedekt door de werkgever. Toch kun je de sjabloon dankzij de flexibele aard aanpassen aan verschillende bedrijfsgerelateerde contexten. De plaatshoudertekst biedt een goed uitgangspunt voor het maken van je eigen inhoud.

In het overzichtstabblad moet de werknemer zijn inkomstenstromen in het groene gedeelte en uitgaven in het blauwe gedeelte vermelden. De kolommen staan voor maanden. De sjabloon heeft ook aparte tabbladen voor elke maand, zodat je meer de diepte in kunt gaan. Elke inkomsten- of uitgavencategorie kan meerdere subcategorieën hebben. Deze sjabloon downloaden

10. Onkostenrapport sjabloon in Google Sheets

Onkostenrapport sjabloon in Google Sheets

Op dit moment weet iedereen waar een sjabloon voor onkostendeclaraties voor dient. Dus laten we meteen ter zake komen: wat maakt dit eenvoudige sjabloon voor onkostendeclaraties in Google Sheets uniek?

Om te beginnen is het waarschijnlijk het meest gedetailleerde sjabloon voor wekelijkse onkostendeclaraties op deze lijst. Het biedt talloze voorbeelden voor elke categorie, zodat je precies kunt aangeven wat de wekelijkse uitgaven zijn. Dankzij de ingebouwde formules worden alle bedragen automatisch berekend. Je kunt niet alleen tijd besparen en moeite, maar vermijdt ook wiskunde, wat altijd een pluspunt is! 🔣

Net als ClickUp is Google Sheets een cloud-gebaseerd platform dat je voortgang automatisch opslaat en veilig online opslaat in de cloud. Je hebt vanaf elk apparaat toegang tot het document en kunt het rapport zelfs samen met anderen in realtime bewerken. Deze sjabloon downloaden

10 sjablonen voor onkostendeclaraties - een overzicht

We weten dat je het superdruk hebt, dus we hebben de belangrijkste punten voor je samengevat in de onderstaande tabel:

Door deze sjablonen in uw workflow op te nemen, zorgt u ook voor een soepele workflow projectafsluiting proces. Het stelt je in staat om financiële gegevens en goedkeuringen snel en nauwkeurig af te sluiten. 💵

Het bijhouden van onkosten vereenvoudigen met sjablonen van ClickUp

Profiteer van de vele voordelen die deze sjablonen voor onkostendeclaraties bieden. Documenteer al uw uitgaven en andere financiële gegevens op één plek, analyseer ze en krijg een systematisch overzicht van de financiële status van uw bedrijf.

Voor een volledig inzicht in uw zakelijke en projectgerelateerde uitgaven, kunt u niet verkeerd gaan met een onkostensjabloon van ClickUp. U hebt niet alleen toegang tot talloze rijke en dynamische functies zonder enige kosten, maar u kunt uw sjabloon ook aanzienlijk uitbreiden met meer dan 1.000 integraties en een uitgebreide sjablonenbibliotheek voor elke toepassing. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om uw onkostendeclaratie naar nieuwe hoogten te brengen. ⛰️