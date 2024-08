10 Gratis werkordersjablonen in Excel & ClickUp

Met de juiste sjablonen is werken een fluitje van een cent.

Sjablonen voor werkorders zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt: Van communicatie met de client om de Taak tijdig te voltooien.

In dit artikel delen we de beste gratis sjablonen voor werkopdrachten in Excel en ClickUp. Klaar om uw efficiëntie te verbeteren? Nog te doen!

Wat is een sjabloon voor werkorders?

Sjablonen voor werkorders zijn hulpmiddelen om standaardformulieren voor werkorders aan te passen en te maken voor gebruik met klanten, werknemers, teamleden en leveranciers. Ze helpen uw efficiëntie, communicatie, nauwkeurigheid en bijhouden te verbeteren.

De sjablonen kunnen worden gebruikt om formulieren te maken voor serviceverzoeken, creatieve verzoeken, resourceverzoeken en nog veel meer. Met de meeste kunt u velden, weergaven en het uiterlijk aanpassen, zodat het resultaat perfect aansluit bij uw bedrijf en de behoeften van de bestelling.

Een standaard sjabloon voor werkopdrachten bevat:

Nummer van de werkorder : Een unieke identificatiecode voor het serviceticket

: Een unieke identificatiecode voor het serviceticket Contactnaam: De naam van de persoon die het werk aanvraagt

De naam van de persoon die het werk aanvraagt Contactgegevens: De contactgegevens van de aanvrager

De contactgegevens van de aanvrager Beschrijving van het werk: Een beschrijving van het werk dat nog gedaan moet worden

Een beschrijving van het werk dat nog gedaan moet worden Materialen en arbeid: Een lijst van de arbeid en materialen die nodig zijn om het werk te voltooien

Een lijst van de arbeid en materialen die nodig zijn om het werk te voltooien Kosten van het werk: De geschatte of werkelijke kosten van het werk

De geschatte of werkelijke kosten van het werk Tijdlijn voor voltooiing : De verwachte startdatum, onderhoudsdatum en voltooiingsdatum met gedetailleerde instructies

: De verwachte startdatum, onderhoudsdatum en voltooiingsdatum met gedetailleerde instructies Goedkeuringen: Handtekeningen of paraaf van relevante partijen

Als u op zoek bent naar een georganiseerde manier om tijd te besparen en de efficiëntie op een breder niveau te verhogen, overweeg dan om een goed sjabloon voor werkopdrachten te combineren met software voor taakbeheer en prioriteringshulpmiddelen die kunnen de algehele werking van uw bedrijf kunnen verbeteren.

Wat maakt een sjabloon voor een goede werkorder?

Het kenmerk van een uitstekend sjabloon voor werkorders is duidelijkheid, volledigheid en aanpasbaarheid. Het moet beknopt alle essentiële informatie bevatten die u nodig hebt om verwarring of ontbrekende contactgegevens te voorkomen.

De beste sjablonen maken het gemakkelijk om sjablonen voor werkopdrachten aan te passen aan unieke functie-eisen, zodat de sjabloon een effectief communicatiemiddel blijft, zelfs als de taken variëren.

10 sjablonen voor werkopdrachten voor gebruik in 2024

1. ClickUp sjabloon voor werkopdrachten

Het stroomlijnen van communicatie en organisatie is van cruciaal belang voor drukke bedrijven, en dat is precies waar ClickUp's sjabloon voor werkaanvragen schijnt.

Deze gratis sjabloon voor werkorders minimaliseert onnodig heen-en-weergeloop door efficiënt beheer van resources mogelijk te maken. Uw team kan in realtime samenwerken aan hetzelfde document.

Of het nu gaat om grote projecten of kleinere Taken, deze sjabloon helpt u bij het documenteren van elk detail tijdens het proces van de bestelling, zodat u op schema en binnen uw budget kunt blijven.

2. ClickUp sjabloon voor serviceverzoek

Dit sjabloon downloaden /$$cta/ ClickUp's sjabloon voor serviceverzoeken biedt u een manier om uw team georganiseerd te houden en klanten een naadloze reis van startdatum tot finish te garanderen - allemaal in één sjabloon!

Deze gratis sjabloon voor werkorders helpt u bij het beheren van serviceverzoeken van klanten en bij het toekennen van prioriteiten op basis van urgentie of provider.

Verbeterde samenwerkingstools helpen je team om knelpunten bij onderhoudswerkzaamheden aan te pakken.

Navigeer door statussen als 'Geblokkeerd', 'Nieuw verzoek' en 'In onderzoek' voor nauwkeurig bijhouden van de voortgang, en neem vitale informatie over klanten op met aangepaste velden als 'schermafbeelding' en 'e-mail contactpersoon'

Met meerdere weergaven kun je snel de informatie krijgen die je nodig hebt. Zo zijn er bijvoorbeeld weergaven voor opgeloste fouten en een overzicht van de geleverde services.

U kunt de functies voor tijdsregistratie van ClickUp gebruiken om ervoor te zorgen dat uw team klanten een snelle en efficiënte service biedt. Bovendien kunt u uw e-mail inbox rechtstreeks met de app integreren om ervoor te zorgen dat er geen communicatie met klanten worden gemist.

De sjabloon voor serviceverzoeken van ClickUp is ideaal voor elke organisatie die streeft naar gestroomlijnde activiteiten en is een spelbreker wanneer u hulp nodig hebt bij het prioriteren van klanttevredenheid en operationele efficiëntie.

3. ClickUp Team Aanvragen Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/b854bbf-1000.png ClickUp's sjabloon voor teamverzoeken is ontworpen om u te helpen bij het beheren en bijhouden van verzoeken van uw team https://app.clickup.com/signup?template=t-10686767&_gl=1*s3fiwq_gcl_au*NTc5NDgyNjEuMTY5MTkxNTk5NA.

Het beheren van verzoeken van teams, het verzamelen van feedback en het implementeren van ideeën zou eenvoudig moeten zijn. Dat is waar de Sjabloon voor teamverzoeken door ClickUp stapt in.

Met dit sjabloon voor werkopdrachten kunnen teams alle verzoeken centraliseren zodat ze ze gemakkelijk kunnen bijhouden en tijdig updates van collega's kunnen krijgen zonder heen en weer te hoeven e-mailen. Bovendien organiseert het alle feedback en ideeën in een opgeruimde ruimte.

Als een project iets gecompliceerder wordt dan verwacht, kun je met een paar klikken extra stappen maken en deze nesten als subtaak.

Voor teams die hun interne communicatie en het bijhouden van verzoeken naar een efficiënter niveau willen tillen, is ClickUp's Team Requests Template een must-have.

4. ClickUp Creatief Aanvraag Formulier Sjabloon

Met dank aan de Sjabloon voor creatief aanvraagformulier door ClickUp het beheren van een stortvloed aan creatieve verzoeken hoeft niet langer aan te voelen als jongleren. Het helpt je snel een onoverzichtelijk systeem van creatieve verzoeken om te zetten in een gestroomlijnd en samenwerkend proces.

Dit sjabloon voor werk helpt je om elk essentieel detail vast te leggen en dient als een uniforme hub die alle creatieve verzoeken centraliseert. Het stimuleert real-time brainstormen over creatieve briefings en maakt het krijgen van onmiddellijke feedback van teamgenoten en clients eenvoudiger dan ooit.

Als je je teamwerk nog verder wilt stimuleren, kun je overwegen een project communicatie abonnement en met apps voor teamcommunicatie om uw resultaten te verbeteren.

5. ClickUp Aanvraag Formulier Sjabloon

In elk team of bedrijf is het snel en nauwkeurig verzamelen van informatie van cruciaal belang, en dat is waar ClickUp's sjabloon voor aanvraagformulieren schittert !

Dit formulier is op maat gemaakt voor uw gemak en zorgt ervoor dat het aanvraagproces voor bestellingen van werk soepel verloopt. Het is uw one-stop-shop voor het verzamelen van alle benodigde gegevens van zowel klanten als werknemers.

Al uw aanvragen? Ze staan nu in één georganiseerde ruimte, waardoor samenwerken en bijhouden een fluitje van een cent wordt.

Met behulp van dit sjabloon kun je snel gegevens verzamelen van zowel externe klanten als interne teamleden, omdat het dient als hub voor alle verzoeken.

Dit aangepaste werkordersjabloon helpt je bij het uitvoeren van gestandaardiseerde verzoekafhandeling, verbeterde klantenservice, onberispelijk bijhouden en kostenefficiënte verwerking.

6. ClickUp sjabloon voor aanvraag van middelen

Houd de arbeids- en materiaalkosten bij met het ClickUp sjabloon voor aanvraag van middelen

Navigeren door resource management kan een beetje ontmoedigend zijn, toch? Daarom is de Sjabloon voor aanvraag van middelen door ClickUp is ontwikkeld. Het helpt u bij het maken van een sjabloon voor werkorders die het aanvragen van resources vereenvoudigt.

Met dit sjabloon voor werkopdrachten kun je snel aanvragen indienen voor hulpmiddelen, of het nu gaat om personeel, materiaalkosten of apparatuur. Vervolgens kun je de voortgang van deze aanvragen bijhouden terwijl ze door de commandostructuur lopen.

Zeg maar dag tegen stapels papierwerk en hallo tegen efficiënte goedkeuringsprocessen.

Het is een centrale plek voor al je behoeften, waardoor de bureaucratie afneemt en het toezicht verbetert. Bovendien zit het vol met veelgebruikte velden (maar voel je vrij om het aan te passen aan je specifieke behoeften).

7. ClickUp sjabloon voor wijzigingsverzoeken

ClickUp's Change Request Template is ontworpen om u te helpen wijzigingsverzoeken voor projecten bij te houden.

De ClickUp sjabloon voor wijzigingsverzoeken is een universeel sjabloon dat u helpt om op de hoogte te blijven van wijzigingsverzoeken voor bijna elk type project of bedrijf.

Gebruik deze sjabloon om alle scope-, plannings- of budgetdetails vast te leggen en bepaal en regel vervolgens wijzigingen in deze specifieke gegevens wanneer deze onderweg plaatsvinden. Gebruik deze aangepaste statussen om alle belanghebbenden op de hoogte te houden van wijzigingen en hen automatisch op de hoogte te brengen in moeilijke situaties.

Je zult het geweldig vinden dat het super gebruikersvriendelijk en zeer aanpasbaar is. De grote winst? Je wijzigingen verdwijnen niet zomaar in het niets, ze worden gedocumenteerd en gedeeld.

Overweeg een koppeling software voor productieplanning met dit sjabloon voor bestellingen als je in de productie-industrie werkt.

8. Excel sjabloon voor werkorders by Vertex42

via Vertex42

Het Excel-sjabloon voor werkopdrachten van Vertex42 biedt een eenvoudige manier om bestellingen bij te houden en te beheren in een Excel-werkblad.

U kunt het gebruiken om reparatie-, werk- en serviceorders te verwerken.

Deze sjabloon voor werkorders bevat de belangrijke details die u nodig hebt:

Nummer werkorder

Klantgegevens

Beschrijving van het werk

Benodigde materialen en arbeid

Kosten van het werk

Tijdlijn voor voltooien

Goedkeuringen

Het Excel sjabloon is eenvoudig te gebruiken en aan te passen, waardoor het een essentieel hulpmiddel is en een geweldige optie voor bedrijven van elke grootte.

9. Microsoft Word Eenvoudige Werkbon voor Onderhoud sjabloon by Template.net

via sjabloon.net

Onderhoudsopdrachten vereisen specifieke details en als je ze in Microsoft Word format wilt maken, is dit sjabloon voor een werkopdracht perfect voor jou! Of het nu gaat om een enkele onderhoudstaak, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, een onderhoudsverzoek of werkopdrachten van uw onderhoudsteam, deze sjabloon voor werkopdrachten houdt het eenvoudig en dekt alle belangrijke details.

Deze gebruiksvriendelijke gratis sjabloon helpt u bij het bijhouden en beheren van onderhoudsprojecten en het vastleggen van een gedetailleerde beschrijving van elke taak met de volgende velden:

Nummer werkorder

Naam apparatuur

Beschrijving van het werk

Datum van het werk

Technicus toegewezen

Kosten van het werk

Goedkeuringen

Het sjabloon is beschikbaar in Word format, Excel en Google Spreadsheets voor eenvoudige bewerking. Het is een geweldige keuze voor onderhoudsbeheer en is gratis te downloaden en te gebruiken.

10. Excel sjabloon voor bestelling van werk door WPS

via WPS

De Excel Work Order Invoice Template van WPS is een professionele en gebruiksvriendelijke tool voor het maken van facturen voor bestellingen. Het is geweldig voor mensen die nog aan het leren zijn hoe te delegeren en nog niet klaar zijn voor de leercurve die nieuwe software met zich meebrengt.

Het sjabloon bevat contactgegevens, factuur- en betalingsgegevens met de volgende secties:

Naam

Adres

Contact

E-mail

Factuur nummer

Factuurdatum

S.L. nummer, beschrijving, hoeveelheid en bedrag

Subtotaal, belasting, korting, eindtotaal

Het sjabloon is beschikbaar als gratis download in Excel format en kan gemakkelijk worden geopend en bewerkt. Het is ook gratis te downloaden en te gebruiken.

ClickUp heeft sjablonen voor werkorders voor elk project

Of het nu gaat om onderhoudstaken, serviceverzoeken of welk project dan ook, er is een basis sjabloon voor werkopdrachten dat kan worden aangepast aan uw situatie.

Sjablonen dragen er in hoge mate toe bij dat u op de hoogte blijft van alle details die ervoor zorgen dat uw bedrijf soepeler verloopt. Als u nog een stapje verder wilt gaan, kunt u het volgende overwegen hulpmiddelen voor procesverbetering , projectplanning software, of software voor projectontwikkeling om efficiëntie te garanderen terwijl uw bedrijf groeit.

Als u streeft naar de ultieme boost in productiviteit, mis dan niet alle gratis hulpmiddelen die beschikbaar zijn op ClickUp! U hebt toegang tot 1000+ sjablonen en honderden tools voor projectmanagement om uw hele bedrijf net zo soepel te laten verlopen als uw bestellingen.

Waarom wachten? Maak uw werkstroom soepeler en efficiënter met ClickUp vandaag nog!