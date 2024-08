10 beste tools voor procesverbetering voor uw workflow in 2024

Van ons ochtendkoffie ritueel tot project intake verzoeken, processen zijn overal. Ze bieden structuur, organisatie en kwaliteit aan de Taken waar we onze tijd aan besteden.

Processen helpen ons ook om na verloop van tijd onze productiviteit te verbeteren. ✨

Teams kunnen met behulp van tools voor procesverbetering beoordelen op welke gebieden de processen moeten worden aangepast om de efficiëntie en transparantie te vergroten. Ze helpen bedrijven ook om te begrijpen hoe hun afdelingen op elkaar inwerken, zodat ze veranderingen kunnen doorvoeren die de hele organisatie ten goede komen.

In deze gids behandelen we verschillende hulpmiddelen voor procesverbetering om je team te helpen de huidige prestatieniveaus te meten en abonnementen te maken voor toekomstige verbeteringen . 🔮

Wat moet u zoeken in hulpmiddelen voor procesverbetering?

Tools voor procesverbetering zijn technieken en hulpmiddelen die organisaties helpen om hun bedrijfsprocessen te verbeteren processen efficiënter te maken en kosten te verlagen. Deze tools voorzien leiders van inzichten om datagestuurde beslissingen te nemen, inzicht te krijgen in het gebruik van middelen en verspilling te identificeren. Ze voorzien organisaties ook van duidelijke doelen, helpen bij het bijhouden van prestaties en maken benchmarking met best practices in de sector mogelijk!

Projectmanagers moeten op zoek gaan naar video ondersteuningsgidsen, real-time analyses, geavanceerde aanpassingen real-time samenwerking functies, automatisering en integraties in hun tools voor procesverbetering

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's efficiënter werken

En als je team methoden voor procesverbetering gebruikt, zoals Agile en waardestroom in kaart brengen houd tijdens je zoektocht rekening met je bestaande processen. Elke verandering in tools of processen kan leiden tot een tijdelijke daling in productiviteit en een leercurve voor de leden van het team.

Bekijk onze_ visuele gids voor het in kaart brengen van processen met strategieën!

Navigeren door de impact van nieuwe softwaretools kan lastig zijn, maar proactieve betrokkenheid van belanghebbenden zal de inspanningen voor procesverbetering maximaliseren! 🤝

Om haperingen in de werkstroom te voorkomen, moet u belanghebbenden er zo vroeg mogelijk bij betrekken om tools uit te filteren die niet voorbij de eerste selectieronde komen. Belanghebbenden zijn meestal eigenaren van projecten, leden van teams, leiderschap, IT-personeel, multifunctionele teams en experts op het gebied van materiedeskundigheid (MKB).

Voordelen van het gebruik van hulpmiddelen voor procesverbetering

Het gebruik van hulpmiddelen voor procesverbetering kan teams veel voordelen opleveren. Hier zijn enkele van de sleutel voordelen:

Verhoogde efficiëntie : Tools voor procesverbetering helpen teams hun workflows te stroomlijnen, knelpunten te elimineren en verspilling van tijd en middelen te verminderen. Dit leidt tot een verbeterde productiviteit en het sneller voltooien van taken.

: Tools voor procesverbetering helpen teams hun workflows te stroomlijnen, knelpunten te elimineren en verspilling van tijd en middelen te verminderen. Dit leidt tot een verbeterde productiviteit en het sneller voltooien van taken. Verbeterde kwaliteit : Met deze tools kunnen teams problemen met de kwaliteit van hun processen identificeren en aanpakken. Door effectieve maatregelen voor kwaliteitscontrole te implementeren, kunnen teams producten of diensten van hogere kwaliteit leveren aan hun klanten.

: Met deze tools kunnen teams problemen met de kwaliteit van hun processen identificeren en aanpakken. Door effectieve maatregelen voor kwaliteitscontrole te implementeren, kunnen teams producten of diensten van hogere kwaliteit leveren aan hun klanten. Verbeterde samenwerking : Tools voor procesverbetering bevatten vaak functies die de samenwerking en communicatie binnen teams bevorderen. Dit bevordert beter teamwerk,delen van kennisen coördinatie, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten.

: Tools voor procesverbetering bevatten vaak functies die de samenwerking en communicatie binnen teams bevorderen. Dit bevordert beter teamwerk,delen van kennisen coördinatie, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten. Gegevensgestuurde besluitvorming : Tools voor procesverbetering bieden teams toegang tot realtime gegevens en analyses. Hierdoor kunnen teams weloverwogen beslissingen nemen op basis van nauwkeurige en actuele informatie, wat leidt tot effectievere probleemoplossing en strategische abonnementen.

: Tools voor procesverbetering bieden teams toegang tot realtime gegevens en analyses. Hierdoor kunnen teams weloverwogen beslissingen nemen op basis van nauwkeurige en actuele informatie, wat leidt tot effectievere probleemoplossing en strategische abonnementen. Continue verbetering : Door deze tools te gebruiken, kunnen teams een cultuur van voortdurende verbetering creëren. Ze kunnen hun processen regelmatig evalueren en verfijnen, zodat ze relevant en effectief blijven in een voortdurend veranderende bedrijfsomgeving.

: Door deze tools te gebruiken, kunnen teams een cultuur van voortdurende verbetering creëren. Ze kunnen hun processen regelmatig evalueren en verfijnen, zodat ze relevant en effectief blijven in een voortdurend veranderende bedrijfsomgeving. Verbeterde klanttevredenheid : Door tools voor procesverbetering te implementeren, kunnen teams producten of diensten leveren die beter voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant. Dit leidt tot meer klanttevredenheid en loyaliteit.

: Door tools voor procesverbetering te implementeren, kunnen teams producten of diensten leveren die beter voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klant. Dit leidt tot meer klanttevredenheid en loyaliteit. Kostenbesparingen: Efficiënte processen, verbeterde kwaliteit en minder verspilling dragen allemaal bij aan kostenbesparingen voor teams. Met hulpmiddelen voor procesverbetering kunnen teams gebieden van verspilling en inefficiëntie identificeren en strategieën implementeren om deze te elimineren.

Laten we eens kijken naar de beste hulpmiddelen voor procesverbetering om teams te helpen hun werkstromen en efficiëntie te verbeteren ! 🔍

10 beste hulpmiddelen voor procesverbetering in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams in elke branche om processen, procedures, Taken en meer te beheren. Met ClickUp kunnen teams gedetailleerde rapportages over elke meetwaarde genereren, complexe workflows visualiseren en centraliseren procesdocumentatie voor bedrijfsbreed deel.

Het beste van alles is dat ClickUp's drag-and-drop werkstroomindeling en automatisering functies het zware werk van teamcommunicatie wegnemen, zodat iedereen vol vertrouwen kan handelen op ideeën voor procesverbetering. Of uw team nu de voorkeur geeft aan lijsten, Kanban-borden of whiteboards, ClickUp heeft 15+ aanpasbare weergaven om het werk te organiseren in één gezamenlijke hub!

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

De uitgebreide set functies kan een leercurve creëren voor sommige gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

Klaar om aan de slag te gaan met procesverbetering voor je team? Probeer de ClickUp sjabloon voor processen en procedures om taken en documenten efficiënt te organiseren!

2. Kissflow

via Kissflow Kissflow is een cloudgebaseerd werkplatform met verschillende hulpmiddelen voor procesverbetering om teams te helpen hun activiteiten te stroomlijnen. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface om aangepaste workflows te creëren, handmatige processen te automatiseren en de voortgang van hun projecten bewaken.

De tool biedt functies zoals taakbeheer , team samenwerking integraties en meer. Met de uitgebreide functies voor rapportage kunnen Teams op metriek gebaseerde rapporten genereren voor een diepgaand inzicht in processen, gebruik en gebruikers.

Kissflow beste functies

Geautomatiseerde toewijzingen, escalaties en notificaties voorprioritering van projecten* Dynamische itemroutering naar teamleden

Werkstroom formulieren zonder code

Taakbeheer

Delen van documenten

Kissflow beperkingen

Het kan moeilijk zijn om een beginnende gebruiker aan boord te krijgen in vergelijking met andere tools voor procesbeheer

Gebruikers kunnen geen taken aan meerdere gebruikers toewijzen zonder extra groepen aan te maken

Kissflow prijzen

Klein Business : $15 per gebruiker per maand

: $15 per gebruiker per maand Zakelijk : $20 per gebruiker per maand

: $20 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met Kissflow voor meer informatie

Kissflow beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

3. Schrijver

via Scribe Scribe is een procesverbeteringstool voor teams om processtappen en workflows te documenteren met schermafbeeldingen, tekst, cursorklikken, links en meer. Gebruikers kunnen aangepaste workflows en diagrammen maken om complexe stappen op te splitsen in eenvoudig te begrijpen visuals.

Scribe biedt ook krachtige analysetools via één startpagina van het dashboard om statistieken over documentatie en totale weergaven te bekijken. Dit maakt het makkelijker voor teams om snel knelpunten te identificeren en bedrijfsprocessen te verbeteren!

Scribe beste functies

Scribe Sidebar Editor voor het uitvoeren van document- en stap-acties

Tools voor procesautomatisering voor het stap voor stap aanmaken van handleidingen

Optie voor inhoudsopgave voor langere Scribes

Schermafbeelding aanpassen om in en uit te zoomen

Scribe dupliceren om naar andere teams te sturen

Scribe-beperkingen

Vereist integraties met andere tools om het platform optimaal te gebruiken

De desktop applicatie is een betaalde functie

Prijzen van Scribe

Basis : Free versie

: Free versie Pro Personal : $23 per gebruiker per maand

: $23 per gebruiker per maand Pro Team : $12 per gebruiker per maand (minimaal 5 zetels)

: $12 per gebruiker per maand (minimaal 5 zetels) Enterprise: Neem contact op met Scribe voor meer informatie

Scribe beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (60+ beoordelingen)

: 4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (5+ beoordelingen)

4. Quixy

via Quixy Quixy is een platform zonder code ontworpen om de ontwikkeling van digitale oplossingen te stroomlijnen. Het helpt teams de tijd te verkorten die ze nodig hebben om softwareoplossingen te maken door een gebruiksvriendelijke interface te bieden voor het bouwen van cloud applicaties, websites en mobiele apps met behulp van eenvoudige drag-and-drop acties.

Het low-code platform biedt een ingebouwde simulator die gebruikers helpt hun applicaties naadloos te testen op alle mogelijke werkstroompaden. De simulator biedt de flexibiliteit om de app te testen op desktop- en mobiele versies, waardoor het eenvoudiger wordt om te controleren op problemen met compatibiliteit!

Quixy beste functies

Rules Engine om business rules en validaties te beheren zonder code te schrijven

Gebruiksklare sjablonen voor de meeste target bedrijfsprocessen

40+ grafieken en rapportages voor bruikbare inzichten

Taak notificaties, herinneringen en escalaties

Documentgenerator met brandingopties

Quixy beperkingen

Hosting op een publieke/private cloud is alleen beschikbaar op het Enterprise-abonnement

Steile leercurve om tools te vinden en te gebruiken voor dagelijks gebruik

Quixy prijzen

Platform : Neem contact op met Quixy voor meer informatie

: Neem contact op met Quixy voor meer informatie Oplossing : $20 per gebruiker per maand

: $20 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met Quixy voor meer informatie

Quixy beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (120+ beoordelingen)

: 5/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

5. Appian

via Appian Appian is een low-code bedrijfsproces automatisering software helpt organisaties met gegevensbeheer, procesmodellering gebruikerservaring, applicatieontwikkeling en analyse.

Het platform stelt gebruikers in staat om snel krachtige applicaties te maken met minimale code en configuratie, wat resulteert in een snellere time-to-market! Daarnaast biedt Appian uitgebreide mogelijkheden voor data-integratie, zodat bedrijven systemen binnen de hele onderneming met elkaar kunnen verbinden en gebruik kunnen maken van bestaande databronnen.

Appian beste functies

Toon objecten knop om snel de onderliggende objecten van een pagina te openen

Tools voor het in kaart brengen van processtromen en waardestromen

Aanpasbare formulieren voor ontwerp

Intuïtief ontwerp voor automatisering

Waarschuwingen via e-mail bij mislukt synchroniseren

Appian beperkingen

Beperkte gebruikers op het gratis abonnement in vergelijking met andere tools voor procesverbetering

Niet geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven

Appian prijzen

Gratis versie

Applicatie : Begint bij $2 per gebruiker per maand voor alleen invoer

: Begint bij $2 per gebruiker per maand voor alleen invoer Platform : Neem contact op met Appian voor meer informatie

: Neem contact op met Appian voor meer informatie Unlimited: Neem contact op met Appian voor meer informatie

Appian beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (270+ beoordelingen)

: 4.5/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

6. Pijpfijn

via Pipefy Teams kunnen Pipefy op verschillende manieren gebruiken als hulpmiddel voor procesverbetering. Het platform biedt de tools om teams te helpen duidelijke en efficiënte bedrijfsprocessen te definiëren, die vervolgens eenvoudig kunnen worden gecontroleerd en verbeterd. Met Pipefy kunnen teams checklists maken, taken aan specifieke leden van het team toewijzen en automatische notificaties instellen wanneer bepaalde doelen zijn bereikt.

Naast de mogelijkheden voor procesbeheer biedt Pipefy ook functies zoals een visueel aantrekkelijk dashboard, tools voor het bijhouden van analyses en aangepaste rapporten om de impact van procesverbeteringen te beoordelen.

Pipefy beste functies

Aanpasbare spreadsheet voor het organiseren van gegevens uit het veld van alle kaarten met pijpleidingen

Portalen om verschillende formulieren te groeperen en organiseren op één locatie

Plug-n-play sjablonen voor procesverbeteringen

Deelbare startformulieren om nieuwe aanvragen in een pipe aan te maken

Automatiseringen om acties in de pipe te triggeren

Pipefy beperkingen

Beperkte native integraties in vergelijking met andere tools voor procesverbetering

Beperkte functie voor externe communicatie met niet-gebruikers

Pipefy prijzen

Starter : Free versie

: Free versie Business : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op met Pipefy voor meer informatie

: Neem contact op met Pipefy voor meer informatie Onbeperkt: Neem contact op met Pipefy voor meer informatie

Pipefy beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (290+ beoordelingen)

7. TIBCO

via TIBCO De automatiseringsoplossingen van TIBCO helpen organisaties hun activiteiten te stroomlijnen, kosten te verlagen en de algemene klantervaring te verbeteren. Het geïntegreerde platform biedt één workstroom, rule engine en analyse voor alle applicaties om een consistente procesverbetering in de hele organisatie te garanderen.

Met functies zoals het met slepen en neerzetten in kaart brengen van processen vereenvoudigt TIBCO het proces van het bouwen van geautomatiseerde workflows zodat teams zich meer kunnen concentreren op het oplossen van complexe bedrijfsproblemen. Bovendien bieden de analysemogelijkheden van TIBCO organisaties waardevolle inzichten in hun bedrijfsprocessen en -activiteiten om de efficiëntie en gebruikerservaring te verbeteren.

TIBCO beste functies

TIBCO Universal Process Notation (UPN) om processen toegankelijk te maken

Voorspellenddashboard operaties met TIBCO Spotfire-analyse

Proces in kaart brengen in de TIBCO Cloud Nimbus tool

API-verkenner met interactieve API-documentatie

Samenwerking en goedkeuring

TIBCO-limieten

Mist een intuïtieve interface om door het platform te navigeren in vergelijking met andere tools voor procesverbetering op deze lijst

Moeilijk voor kleine tot middelgrote bedrijven om een duurzaam procesverbeteringsraamwerk op te bouwen

TIBCO prijzen

Neem contact op met TIBCO voor meer informatie

TIBCO beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (4 beoordelingen)

: 4.5/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

8. Bizagi

via Bizagi Bizagi is een toonaangevend softwareplatform voor business process management (BPM) waarmee organisaties snel hun processen kunnen ontwikkelen, implementeren en optimaliseren. Het biedt een intuïtieve grafische gebruikersinterface met geautomatiseerde workflow en analysemogelijkheden om gebruikers te helpen betere beslissingen te nemen.

De tool integreert ook met bestaande systemen, zodat gebruikers toegang hebben tot gegevens uit meerdere databronnen. Met zijn brede bereik aan functies en diensten maakt Bizagi het organisaties gemakkelijker om hun activiteiten te stroomlijnen en hun processen te beheren.

Bizagi beste functies

Werkstroom in zeven stappen van de Process Wizard om bedrijfsprocessen uit te voeren

Aangepaste profielen op basis van kennis of rol van gebruiker

No-code, low-code en pro-code business rules

Interfaces personaliseren voor verschillende persona's

Vooraf gebouwde integratieverbindingen

Bizagi-beperkingen

Geen functies voor Taak of Projectmanagement in vergelijking met andere tools voor procesverbetering

Geen uitgebreide handleidingen voor gebruikers

Prijzen Bizagi

Neem contact op met Bizagi voor meer informatie

Bizagi beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (40+ beoordelingen)

: 4.1/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (130+ beoordelingen)

9. Creatio

via Creatio Creatio is een uitgebreid automatisering van bedrijfsprocessen platform voor organisaties om klantbetrokkenheid, marketing, verkoop, personeelsbeheer en bedrijfsvoering te stroomlijnen. Het helpt bedrijven om handmatige processen te elimineren, operationele kosten te verlagen en de efficiëntie van de organisatie te verbeteren.

Met Creatio's uniforme platform voor customer experience management kunnen bedrijven krachtige customer journeys creëren die klanten betrokken houden en conversies stimuleren. Door gepersonaliseerde klantervaringen te creëren, kunnen bedrijven hun producten en diensten effectief onderscheiden op de markt, waardoor de verkoop en klanttevredenheid toenemen.

Creatio beste functies

Samenwerking in teams met weergave op afstand en commentaarmogelijkheden

Ontwerptools zonder code voor procesuitvoer

SOAP en REST services integraties

Bibliotheek met weergaven, widgets en sjablonen

Mobiele app

Creatio limieten

Functionaliteit voor project- en projectmanagement ontbreekt

Niet schaalbaar voor niet-technische teams

Prijzen van Creatio

Proces Ontwerper : Free

: Free Studio Enterprise: $25 per gebruiker per maand

Creatio beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (220+ beoordelingen)

: 4.6/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

10. beSlick

via beSlick BeSlick is een procesbeheertool met sjablonen om video, documentatie en begeleiding toe te voegen voor training en het standaardiseren van activiteiten binnen een organisatie. Deze sjablonen werken zoals normale processtroomdiagrammen, maar hebben toegevoegde functies die ze nog effectiever maken. Met sjablonen kan een projectteam voortdurend worden getraind en aan dezelfde standaard worden gehouden zodat bedrijfsprocessen correct worden gevolgd.

Zodra de sjablonen zijn aangemaakt, kunnen gebruikers er dynamische checklists van maken, die mensen automatisch waarschuwen wanneer een taak nog gedaan moet worden. Dit helpt bij het stroomlijnen van werkstromen en zorgt ervoor dat iedereen weet wat nog te doen en wanneer.

beSlick beste functies

Formulieren en automatisering voor taken ter verbetering van bedrijfsprocessen

Groepen om leden van een team te organiseren voor het toewijzen van Taken

Taak management tools voorresourceplanning* Tijdgestempelde rapportage van auditsporen

Integratie met Outlook en Gmail

beSlick beperkingen

Beperkte rapportage mogelijkheden totwerkstromen voor continue verbetering te beheren en individuele productiviteit

Mist een intuïtieve interface vergeleken met andere tools voor procesverbetering op deze lijst

beSlick prijzen

Gratis versie

versie Standaard : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Pro : $14 per gebruiker per maand

: $14 per gebruiker per maand Beheerd: Neem contact op met beSlick voor meer informatie

beSlick beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (5+ beoordelingen)

: 4.6/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

