10 gratis sjablonen voor capaciteitsplanning | ClickUp, Excel en meer

Als je gevraagd wordt om nieuwe projecten aan te nemen, wil je altijd ja zeggen. Het moeilijke is om te weten hoe realistisch dat "ja" is voor de huidige taakbelasting van je team.

Dit is waar gedetailleerde capaciteitsplanning echt schittert en waarom het zo'n cruciaal onderdeel is van projectmanagement voor teams in verschillende sectoren.

De inzichten die voortkomen uit een goede capaciteitsplanning helpen bedrijven te bepalen of ze nieuwe leden kunnen aannemen of nieuwe projecten kunnen uitvoeren terwijl ze de werkbelasting van hun huidige team goed in de gaten houden. Geen druk. 😅

Het goede nieuws is dat er genoeg tools voor capaciteitsplanning die beschikbaar zijn om je op deze reis te helpen, om nog maar te zwijgen van de online cursussen, blogs en - onze persoonlijke favoriet - sjablonen!

Volg ons om meer te leren over hoe je hele team kan profiteren van een solide sjabloon voor accountplanning de belangrijkste kenmerken waar u op moet letten en toegang tot 10 van de beste gratis capaciteitssjablonen op de markt.

Wat is een capaciteitsplanningsjabloon?

Capaciteit verwijst naar de maximale hoeveelheid werk die een team of individu op een bepaald moment aankan, maar het kan ook worden gebruikt als verwijzing naar de hoeveelheid middelen die een bedrijf of team beschikbaar heeft voor een specifiek project. Capaciteitsplanning is het proces van het meten van de middelen, tijd en teamleden die nodig zijn om verschillende projecten te voltooien om gebieden voor nieuwe zakelijke kansen te identificeren, d.w.z. de capaciteit om meer projecten, nieuwe mensen of taken per dag aan te nemen.

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen

Hoewel projectmanagers meestal het grootste deel van de capaciteitsplanning op zich nemen, moet iedereen die erbij betrokken is toegang hebben tot de informatie, inclusief belanghebbenden, andere teamleden, betrokken afdelingen en klanten.

Omdat er zoveel afhangt van de nauwkeurigheid van capaciteitsplanning, kunt u het beste beginnen met een sjabloon.

Krachtige sjablonen voor capaciteitsplanning zijn er in vele vormen en kunnen worden gemaakt met behulp van verschillende software voor middelenbeheer of zelfs PowerPoint en Excel .

Capaciteitsplanningssjablonen helpen u bij het eenvoudig en realistisch beheren van uw resources om te zien welke onder, over of op capaciteit zijn. Deze middelen kunnen bestaan uit actuele materialen, tijd en budget, maar bovenal uw mensen!

Bovendien maken sjablonen capaciteitsplanningsrapporten schoner, makkelijker leesbaar en overzichtelijker dan wanneer u vanaf nul begint. Maar voordat u zich inschrijft voor een gratis proefversie op zoek naar uw volgende sjabloon, moet u zichzelf de volgende belangrijke vragen stellen:

Is deze sjabloon kant-en-klaar en aanpasbaar?

Sluit de template aan bij mijn huidige projecten en processen?

Kunnen mijn team en ik er zo snel mogelijk mee aan de slag?

Is het gratis?

Dit is niet te veel gevraagd! Sterker nog, er zijn nog meer must-have kwaliteiten waar u op moet letten bij uw volgende capaciteitsplanning template - en wij kunnen u helpen ze allemaal gratis te gebruiken. 😎

Must-have eigenschappen in een capaciteitsplanning template

Het grootste voordeel van capaciteitsplanning is bruikbaar inzicht. Nauwkeurige toewijzing van middelen is het geheim achter het maken van strategische beslissingen over het werk dat u aanneemt en ervoor zorgen dat u kunt leveren binnen hun specifieke doelstellingen projectvereisten .

Maak aangepaste dashboards in ClickUp om een overzicht op hoog niveau te krijgen van al uw werk

U moet gedetailleerde projectinformatie aan uw sjabloon kunnen toevoegen voor een meer omvattend overzicht van de teamcapaciteiten en -middelen. Dit omvat de projectnaam, iedereen die betrokken is, alle gerelateerde taken, de tijdlijn van het project belangrijke data, deadlines, mijlpalen kosten, vraag en meer!

Dit klinkt misschien als een grote vraag, maar een succesvolle capaciteitsplanning heeft een aanzienlijke positieve impact op uw bedrijfsresultaten. Hier zijn meer essentiële elementen die u moet zoeken in een sjabloon voor dynamische capaciteitsplanning:

Meerdere projectweergaven om de grote lijnen te zien van alle taken en middelen die nodig zijn in een project

Dashboards en rapportage voor een blik op hoog niveau op uw project en huidige werklastcapaciteiten

Taakbeheer om de voortgang en toewijzing van middelen te volgen

Meerdere geadresseerden en watchers om werk gelijkmatig over het team te verdelen

Opmerkingen chat- en samenwerkingsfuncties om alle teamleden op de hoogte te houden

Limieten en capaciteitsdrempels om ervoor te zorgen dat niemand overbelast raakt bij taken

Functies voor prioriteitstelling om taken en projecten te organiseren op basis van de onmiddellijke behoefte en beschikbare middelen

10 sjablonen voor capaciteitsplanning voor ClickUp, Excel en meer

Voordat u de projecten opstapelt en een heleboel nieuwe taken toewijst, is het belangrijk voor projectmanagers om precies te weten wat en hoeveel er al op het bordje van elk teamlid ligt. Door de bandbreedte van je team nauwkeurig en regelmatig te evalueren, zorg je ervoor dat elk project op tijd en binnen het budget wordt afgerond, met zo min mogelijk extra stress. 💜

Dit zijn 10 van onze favoriete sjablonen voor capaciteitsplanning! Deze sjablonen zijn niet alleen aanpasbaar, grondig en intuïtief, ze zijn ook nog eens helemaal gratis te gebruiken. 🤩

1. Sjabloon voor capaciteitsplanning van ClickUp

Master workload bekijken met behulp van de Employee Workload Template van ClickUp

Van de meer dan 15 aanpasbare manieren om uw projecten in ClickUp te beheren, Werklastweergave is de enige volledig transparante en objectieve uitsplitsing van de wekelijkse taken van je team op basis van de toegewezen persoon, de geschatte tijd per taak, het aantal taken en meer. Het onder de knie krijgen van de werklastweergave klinkt misschien als een verheven taak op zich, maar de Sjabloon voor capaciteitsplanning van werknemers door ClickUp maakt dit - en nog veel meer - aanzienlijk eenvoudiger.

Deze geavanceerde sjabloon helpt u bij het beheren van individuele en teamcapaciteiten met behulp van enkele van ClickUp's krachtigste functies om te zien hoeveel werk er op een bepaald moment wordt toegewezen. Deze sjabloon helpt u ook bij het implementeren van productieve werklastbeheer praktijken zoals het instellen van tijdsinschattingen, het meten van taakvolume en meer. In deze sjabloon Lijst , vindt u vijf projectweergaven, zeven aangepaste velden, twee aangepaste taakstatussen en een handleiding om aan de slag te gaan in ClickUp Documenten om u te helpen capaciteiten zo efficiënt mogelijk te plannen. Deze sjabloon downloaden

2. Hulpbronplanning sjabloon door ClickUp

Verdeel middelen met gemak met behulp van het Resource Planning-sjabloon van ClickUp

Organisatie is de sleutel als het gaat om het maken van strategische beslissingen voor je team of afdeling. Met vijf aangepaste statussen, acht aangepaste velden en meerdere weergaven is de Hulpbronplanningssjabloon door ClickUp is de meest uitgebreide en veelzijdige sjabloon voor het plannen en toewijzen van middelen .

Gebruik deze beginnersvriendelijke sjabloon om middelen gemakkelijk te verdelen - wat ze ook mogen zijn! De Sjabloon voor middelenplanning is het ideale hulpmiddel om snel georganiseerde systemen te maken rond elk type resource.

Deze sjabloon kan worden aangepast aan elk gebruik en is vooraf gebouwd om op natuurlijke wijze aan te sluiten bij marketing- en groeiteams op zoek naar duidelijke en productieve tijdlijnen voor taken zoals branding, promotie van sociale media, webdesign en meer. Bovendien gebruikt deze sjabloon een aantal van de favoriete sjablonen van uw projectmanager ClickUp functies om alles samen te laten komen, inclusief Gantt-weergave en Tijdlijn-weergave. Deze sjabloon downloaden

3. Sjabloon voor wekelijkse capaciteitsplanning van ClickUp

Visualiseer de capaciteiten van het team met behulp van de Weekly Resource Planning Template van ClickUp

Als je de werklastweergave in de sjabloon voor capaciteitsplanning van medewerkers geweldig vond, zul je er hier nog meer van houden. Managers kunnen hun Workload view aanpassen met behulp van de Weekly Resource Planning Template van ClickUp om de individuele en algemene capaciteiten van het team te visualiseren en te bepalen waar en of ze elders productiever kunnen worden ingezet.

Krijg een overzicht op hoog niveau van de werklast van elke projectcoördinator door het aantal taken op hun bord voor die dag, week of maand. Je ziet niet alleen het aantal taken waar elk lid die dag verantwoordelijk voor is, maar je vindt ook de naam, duur en status van elke taak zodat je direct inzicht hebt in de voortgang. Deze sjabloon downloaden

4. Kanban capaciteitsplanning sjabloon van ClickUp

Herschik middelen, taken en tijd met de Kanban Capaciteitsplanning Sjabloon van ClickUp

Er is meer dan één manier om teamcapaciteiten te beheren en te plannen, en de Kanban Capaciteitsplanning Sjabloon van ClickUp grijpt dat aan. Gebruik ClickUp's bordweergave binnen deze gedetailleerde sjabloon om dieper in de werklast, taakstatussen en voortgang van uw team te duiken, zelfs tot op de minuut.

Een andere manier om de waarde van deze veelzijdige sjabloon uit te breiden is met de vooraf gebouwde Kanban-bord weergave om de werklast van je project te sorteren op taakeigenaar om direct te zien hoe gelijkmatig het werk is verdeeld over het team. En als een lid van je team overbelast is, achterloopt op schema of tijd over heeft, kun je eenvoudig aanpassingen maken door taken van de ene eigenaar naar de andere te slepen, subtaken maken of gevolmachtigden toevoegen - dit alles rechtstreeks vanuit je Board. Deze sjabloon downloaden

5. Lijst met capaciteitsplanning sjabloon door ClickUp

Houd toezicht op alle huidige middelen met de sjabloon voor capaciteitsplanning van ClickUp

Projectmanagers zijn dol op Gantt, Workload, Timeline en Board vanwege hun zeer visuele aard, Lijstweergave in ClickUp is een andere flexibele oplossing voor inventariseren van de taken en werklast van je team.

Dit is echter geen typische takenlijst. 👀

De sjabloon voor capaciteitsplanning van ClickUp is de volledige weergave van de huidige resources waar u altijd al van hebt gedroomd. Deze sjabloon doet het zware werk in termen van het instellen van uw lijst om workflows soepel te laten verlopen met functies zoals vijf vooraf gebouwde aangepaste statussen en acht aangepaste velden.

Wat zo waardevol is aan deze sjabloon voor managers en teamleden is hoe intuïtief en georganiseerd de lijstweergave is. Of je nu werkt met projectbetrokkenen iedereen kan naar deze weergave kijken en onmiddellijk begrijpen wat ze zien. Bovendien kun je, net zo gemakkelijk als het slepen van taken over een Kanban-bord, resources opnieuw toewijzen en taken bewerken door ze omhoog of omlaag te verplaatsen in je lijst.

De kolommen die je ziet op je Lijst zijn volledig aanpasbaar om meer informatie te tonen die je echt belangrijk vindt. Kies welke aangepaste velden, opmerkingen, gevolmachtigden, Tags of vervaldatums verschijnen op je Lijst om te weten welke bronnen waar naartoe gaan en wat de status van hun gebruik is - alles in één oogopslag. Deze sjabloon downloaden

6. Sjabloon voor capaciteitsplanning van ClickUp

Houd toezicht op de middelen die nodig zijn om nieuwe zaken te ontwikkelen met behulp van de sjabloon voor accountcapaciteitsplanning van ClickUp

Zoals ze zeggen, verkoop doet de wereld draaien. 💸

De Sjabloon voor accountcapaciteitsplanning door ClickUp is een noodzaak voor accountmanagers en projectmanagers. Met vijf aangepaste statussen voor geblokkeerde, voltooide, in uitvoering, in beoordeling en te doen taken, heeft iedereen volledige transparantie in de verdeling van middelen over accounts. Deze sjabloon wordt ook geleverd met vijf projectweergaven om de huidige accountcapaciteiten te prioriteren en gebieden voor nieuwe kansen te identificeren.

Net als de verschillende manieren waarop ClickUp's Resource Capacity Planning-sjabloon kan worden aangepast aan de manier waarop u wilt werken, is de Account Capacity Planning-sjabloon zeer visueel en ontworpen om u te helpen accountresources vanuit alle hoeken te beheren. Organiseer uw accounts met behulp van de vooraf gebouwde bord-, Gantt-, tijdlijn- of lijstweergave en maak gebruik van de acht aangepaste velden voor inzicht in de teamleden, contactpersonen, gezondheid en inkomsten met betrekking tot elke account. Deze sjabloon downloaden

7. Eenvoudig sjabloon voor capaciteitsplanning in Excel

Eenvoudige sjabloon voor capaciteitsplanning in Excel

Hoewel ClickUp sjablonen kunnen worden aangepast aan een breed scala van gebruikssituaties in verschillende industrieën, is deze Eenvoudige Capaciteitsplanning Sjabloon voor Excel is speciaal gemaakt voor projectmanagers van fabrieken en faciliteiten om de productiecapaciteit te bepalen.

Ook compatibel met Google Sheets deze sjabloon Simple Sheets wordt geleverd met twee bladen, kant-en-klare formules, visuele diagrammen en dashboards voor het organiseren en analyseren van gegevens met betrekking tot supply chain en operationele behoeften . Zelfs als Excel uw beproefde en betrouwbare hulpmiddel is voor capaciteitsplanning deze sjabloon wordt ook geleverd met een instructief introductiesheet om u wegwijs te maken in termen, algemene informatie en veelgestelde vragen.

De plug-and-play aard van deze sjabloon is geweldig voor het bereiken van automatisch berekende statistieken en deze weer te geven als grafieken met Excel.

Het nadeel?

Hoewel je de eerste paar Smart Sheet-sjablonen gratis kunt gebruiken, betaal je voor volgende downloads $50. ✨ Deze sjabloon downloaden

8. Sjabloon voor capaciteitsplanning voor Excel

Sjabloon voor capaciteitsplanning voor Excel

Als uw bedrijf al heeft geïnvesteerd in Excel of als u meer wilt weten over hoe capaciteitsplanning uw bedrijf kan beïnvloeden op een tijdlijn van 12 maanden, overweeg dan deze sjabloon voor capaciteitsplanning voor Excel.

Hoewel het wat meer tijd kost om het op te zetten en veel aandacht vraagt om het up-to-date te houden, kunnen projectmanagers deze sjabloon gebruiken om de capaciteit van resources te berekenen en sprints te plannen met behulp van Excel. Voordat je aan de slag gaat, geeft deze sjabloon zeven aanbevelingen om de werkmap effectiever te gebruiken en de datasheet goed in te stellen. Deze sjabloon downloaden

9. Capaciteitsplanning sjabloon van Coda

Capaciteitsplanning sjabloon door Coda

In echt Coda vorm, het sjabloon voor capaciteitsplanning van Coda brengt de voordelen van capaciteitsplanning in een dynamische documenteditor om gegevens, teams en middelen te overzien op een oneindige digitale pagina.

Deze sjabloon splitst capaciteitsplanning op in drie duidelijke categorieën:

Projecten

Beschikbare middelen (mensen)

Tijdlijn projecten

Bovenaan je document zie je de totale beschikbare capaciteit en het huidige gemiddelde aantal gewerkte uren per week van je team. Verder naar beneden vind je tabellen en grafieken om meer details toe te voegen aan elk van deze categorieën, inclusief start- en datums, rollen, beschikbaarheid en taaknamen.

Bonus:_ Compare Coda Vs. Airtable Het grootste voordeel van dit sjabloon is het gebruiksgemak. De strakke interface van Coda maakt capaciteitsplanning iets minder inspannend, hoewel het de diepte, details en transparantie van de werklast mist zoals andere sjablonen op deze lijst. Deze sjabloon downloaden

10. Resourceteam Capaciteitsplanning Sjabloon door Slide Team

Resourceteam Capaciteitsplanning sjabloon door Slide Team

Waarom houden we van deze sjabloon voor capaciteitsplanning voor PowerPoint? Omdat het de perfecte sjabloon is om bij de hand te hebben wanneer je updates en projectvoorstellen presenteert aan belanghebbenden!

Bewerk je diadeck rechtstreeks in PowerPoint om te presenteren middelenbeheer , gebruik en toewijzing op basis van team- en individuele capaciteiten. Zoals alle overtuigende presentaties zouden moeten zijn, geeft deze sjabloon uw gegevens visueel weer met behulp van grafieken en diagrammen om te laten zien welke middelen over, onder of op capaciteit zijn. Deze sjabloon downloaden

Laat het gebeuren met een aangepaste ClickUp sjabloon

Dit zijn slechts 10 van de duizenden sjablonen voor capaciteitsplanning die op het web te vinden zijn. En hoewel het geweldig is om zoveel opties binnen handbereik te hebben, is het ook een beetje overweldigend. Investeer niet in een sjabloon dat meer tijd kost dan het waard is, dat niet flexibel genoeg is of dat gewoon te gedateerd is om nog bruikbaar te zijn.

Kies in plaats daarvan een sjabloon die is ontworpen met moderne teams in gedachten - kies ClickUp !

De ClickUp sjablonen op deze lijst zijn slechts enkele van de honderden die beschikbaar zijn in de groeiende Sjabloonbibliotheek . Maar wat onderscheidt de sjablonen van de rest?

ClickUp is het enige productiviteitsplatform met meer dan 15 unieke manieren om uw projecten visueel te beheren en het enige platform met de Workload-weergave!

Zie hoe uw geschatte tijd per taak zich verhoudt tot de rest van uw week met de Workload-weergave in ClickUp

Evalueer de maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse bandbreedte van uw team in een oogwenk met behulp van Werklastweergave in ClickUp en ga binnen enkele seconden aan de slag met een van de vele capaciteitsplanningssjablonen voor deze uitgebreide projectweergave.

Aanmelden voor ClickUp's Gratis Altijd Plan vandaag nog toegang tot honderden kant-en-klare sjablonen voor capaciteitsplanning, resourcetoewijzing en elk ander gebruik onder de zon. ☀️