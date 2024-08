Top 10 Google Sheets Alternatieven & Concurrenten 2024

Spreadsheets zijn een essentieel zakelijk en boekhoudkundig hulpmiddel die je gegevens organiseren en categoriseren in logische indelingen. Bovendien zul je tegenwoordig niet veel zakelijke beslissingen meer nemen zonder een schat aan gegevens uit een gedetailleerde Excel- of Google Sheets-spreadsheet.

Maar misschien ben je op zoek naar Google Sheets alternatieven die beter passen bij de behoeften van je team.

Wat is er nog meer beschikbaar dan de twee populairste opties? We hebben het al gehad over de beste Excel-alternatieven maar wat is er nog meer?

Met de juiste tool zou je in staat moeten zijn om je gegevens in te voeren, bij te houden, te analyseren en op te slaan. Uiteindelijk zijn spreadsheets een integraal onderdeel van je activiteiten, ongeacht de grootte van je bedrijf of de gegevensset die je verwerkt.

Veel organisaties vertrouwen op Google Sheets als hun spreadsheetplatform. Dit cloud-gebaseerde platform is ontworpen om bedrijven van alle groottes te helpen samenwerken om gegevens op spreadsheets te maken, te bewerken en te gebruiken.

Helaas heeft Google Sheets last van ernstige vertragingen, vooral bij het werken met grote rijen gegevens. Bovendien vereist het een constante internettoegang, waardoor we waarschijnlijk op zoek gaan naar een alternatief.

Gelukkig heb je een heleboel goede opties om gedetailleerde en ingewikkelde spreadsheets te maken die gemakkelijk kunnen wedijveren met Google Sheets. Hier zijn de 10 beste Google Sheets alternatieven op de markt.

Top 10 Google Sheet alternatieven

1. ClickUp

Selecteer gegevens uit uw tabel in ClickUp om te kopiëren en te plakken in andere programma's

Beste voor alles-in-één projectbeheer ClickUp blijft de beste oplossing voor projectbeheer. Gebruikers kunnen de tool inzetten voor projectbeheer, een meer doordachte samenwerking garanderen en het werk centraliseren, vooral voor gedecentraliseerde werkomgevingen.

Een mooi element van ClickUp is de mogelijkheid om het platform aan te passen zodat het geschikt is voor teams van elke grootte. Aangezien je waarschijnlijk geïnteresseerd bent in gebruiksvriendelijke Google Sheets alternatieven, raden we je aan om Kladblok, Mindmappen, Whiteboards en Documenten te gebruiken voor ultieme productiviteit.

Tabelweergave van ClickUp Multitask werkbalk

Voordelen van ClickUp

Taken zijn georganiseerd op status en hebben verschillende kolommen om in te werken

Een tijdregistratietool die de voltooiingsdatum van een project nauwkeurig inschat

Gecentraliseerde conversatiehub

Ondersteund op mobiel

Gebruikers kunnen aangepaste sjablonen opslaan voor herhaalde workflows

Responsief klantenserviceteam

Nadelen van ClickUp

Niet alle functies van ClickUp zijn momenteel beschikbaar op de mobiele app

CickUp's aanpassingen kunnen complex zijn voor sommige beginners, maar het is krachtig om zo ongeveer alles uit te voeren/creëren

Prijzen ClickUp

ClickUp heeft verschillende prijsplannen om dit een van de ultieme Google Sheets-alternatieven te maken.

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Zakelijk : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van ClickUp klanten

4,7 van 5 uit meer dan 3880 beoordelingen bij G2

4.7 van 5 uit 2480 beoordelingen bij Capterra

2. Smartsheet

Smartsheet's dashboard heeft veel weergaven om projecten en resources bij te houden

beste voor kleine en middelgrote bedrijven Smartsheet is een toonaangevend cloudgebaseerd platform dat is ontworpen voor dynamisch werken. Met Smartsheet kunnen teams en organisaties dynamisch plannen, uitvoeren en rapporteren over gegevens en werk op schaal. Het resultaat is efficiëntere processen en innovatieve oplossingen die betere bedrijfsresultaten opleveren.

Smartsheet Pro's

Een intelligent dashboard dat real-time inzicht geeft in belangrijke KPI's

Mogelijkheid om het werk te stroomlijnen omdat u automatische updateverzoeken kunt instellen

Nadelen van Smartsheet

Moeilijk aan te wijzen waar gebruikersfouten bijdragen aan algemene rekenfouten

Beperkt omdat het geen ondersteuning biedt voor al te specifieke documenten en opmaak

Bekijk dezeSmartsheet alternatieven ### Smartsheet Prijzen

Er zijn drie prijsniveaus, inclusief een gratis proefversie.

Pro : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Zakelijk : $25 per gebruiker per maand

: $25 per gebruiker per maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van Smartsheet-klanten

4.4 van 5 uit 8213 beoordelingen op G2

4.5 van 5 uit 2330 beoordelingen op Capterra

3. Microsoft Excel Online

Voorbeeld van een Microsoft Excel Gantt Grafiek sjabloon

_Beste voor boekhoudteams die lange en lastige datasets beheren

Al jaren, Microsoft Excel was het vlaggenschip voor spreadsheets. De tool biedt gebruikers een groot aantal geavanceerde functies die kunnen worden gebruikt voor het organiseren en sorteren van gegevens.

Als gebruiker heb je de keuze uit Excel, dat beschikbaar is als hardware-installatie en als cloud-alternatief. Deze productiviteitstool kan worden gebruikt om spreadsheets te maken en zowel statistieken als analyses uit te voeren. Het heeft meer dan 100 functies en meer dan 235 ingebouwde formules. Over het geheel genomen beschikt het over een robuuste set gereedschappen waarmee je zonder gedoe spreadsheets kunt maken, opmaken en delen.

Beschouw Excel als Microsofts kroon op het werk, omdat het verder gaat dan alleen het basisniveau om snelle berekeningen uit te voeren en ongelooflijk gedetailleerde grafieken te maken. Maar zelfs met zijn verleden in het spreadsheet-spel, is het nog steeds een geweldige optie in onze lijst van Google Sheets alternatieven.

Microsoft Excel Voordelen

Het ondersteunt samenwerking omdat het snel en gemakkelijk te gebruiken is

Excel is een standaard in de financiële sector

Microsoft Excel nadelen

Duurdere plannen dan andere op deze lijst

Minder sjablonen waarbij gebruikers beperkt zijn tot het Jaarlijks Financieel Verslag, Gantt Projectplanner en Kwartaalrapporten Verkoop

Sommige complexe sjablonen

Prijzen Microsoft Excel

Excel wordt aangeboden als onderdeel van Microsoft 365-abonnementen en heeft twee businessplannen.

Business Basic : $6 per gebruiker per maand

: $6 per gebruiker per maand Business Standard: $12,50 per gebruiker per maand

Beoordelingen van Microsoft Excel klanten

4.8 van 5 uit 16995 beoordelingen over Capterra

4.7 van 5 uit 2230 beoordelingen van G2

4. Zoho Sheet

Voorbeeld van een Zoho Sheet kalender

_Beste voor gegevensanalisten, boekhouders of financiële functionarissen

Stel, je bent op zoek naar gratis online software voor projectbeheer waarmee je gegevens kunt organiseren en categoriseren in een logische indeling. In dat geval, Zoho is het spreadsheetalternatief dat je zoekt.

Gebruikers kunnen Zoho Sheet gebruiken om spreadsheets in de cloud te maken, bewerken en delen. Daarnaast kun je gebruik maken van interactieve communicatie. Verder kun je eenvoudig gegevensvalidatie toepassen op cellen, inclusief vooraf ingestelde vervolgkeuzelijsten, en de voortgang van projecten bijhouden via de checklists.

Wat Zoho Sheet een goed alternatief maakt voor Google Sheets is de automatiseringsfunctie. De tool bevat een AI-assistent, Zia genaamd, die fungeert als ingebouwde ondersteuning voor gegevensanalyse.

Als gebruiker heb je meer dan 350 functies tot je beschikking, die allemaal gebruiksvriendelijke oplossingen bieden waarmee je gegevens kunt samenvoegen en vervolgens rapportgrafieken kunt maken.

Voordelen van Zoho Sheet

Eenvoudig beheer en planning van projecten

Diepgaande inzichten met Gantt grafieken

Integreert met apps als Dropbox, Zapier en Slack

Naadloze samenwerking

Nadelen van Zoho Sheet

Er zijn veel tabbladen die verwarrend kunnen zijn

Vereist vaak een steile leercurve

Alleen online beschikbaar

Zoho Sheet Prijzen

Zoho Sheet geeft geen prijsdetails op hun website. Potentiële gebruikers worden uitgenodigd om informatie in te winnen over de kosten van de verschillende plannen.

Het is belangrijk om te vermelden dat Zoho Sheet een gratis proefperiode heeft en een gratis versie beschikbaar is via hun website.

Beoordelingen van Zoho Sheet klanten

4,5 uit 5 uit 104 beoordelingen op G2

4,5 van 5 gebaseerd op 882 beoordelingen van Capterra

5. Jotform

Tabel Verkoop-CRM via Jotform _Beste voor gegevensvisualisatie Jotform is als Google Sheets maar meer een hybride tool voor spreadsheets en databases die workflows stroomlijnt. Informatie die via deze formulieren wordt verzameld, wordt vervolgens ingevuld in bijbehorende tabellen waartoe gebruikers toegang hebben. Als je met Jotform werkt, krijg je toegang tot een gevarieerde bibliotheek van tabelsjablonen en functies voor teamsamenwerking en -beheer die je kunt gebruiken om een centrale werkruimte te creëren.

Met Jotform kun je niet alleen complexe berekeningen uitvoeren, maar je kunt de informatie ook analyseren en visualiseren in verschillende formaten. Dit neemt gegevensinvoer naar een nieuw niveau. Een andere belangrijke functie is de Google Sheets-integratie van Jotform, die de consolidatie van gegevensverzameling en daaropvolgende analyse tot een fluitje van een cent moet maken.

Jotform Voordelen

Volledig geïntegreerde formulieren

Gegevensanalyse

Workflow automatisering

Jotform nadelen

Het duurt lang om hoge functies in te stellen

Widgets voor tabellen worden niet goed ingevuld in Google-sheets

Jotform Prijzen

Jotform biedt een paar verschillende prijsopties en een gratis versie.

Gratis : 100 MB opslag, 5 formulieren

: 100 MB opslag, 5 formulieren Brons : $24 per maand, 1GB opslag, 25 formulieren

: $24 per maand, 1GB opslag, 25 formulieren Zilver : $29 per maand, 10GB opslag, 50 formulieren

: $29 per maand, 10GB opslag, 50 formulieren Goud : $79 per maand, 100 GB opslag, 100 formulieren

: $79 per maand, 100 GB opslag, 100 formulieren Enterprise: Aangepaste prijzen, onbeperkte opslag en formulieren

Klantenbeoordelingen van Jotform

4.7 van 5 gebaseerd op 1051 beoordelingen op G2

4.6 van 5 gebaseerd op 832 beoordelingen op Capterra

6. OpenOffice rekenmachine

Via OpenOffice-calculatie _Beste voor starters met een beperkt budget

Als je op zoek bent naar een open-source softwaretoepassing als alternatief voor Google Sheets, overweeg dan OpenOffice Calc. Deze spreadsheetsoftware wordt gebruikt voor gegevens en de daaropvolgende berekeningen. Het werkt op alle standaardcomputers en biedt een aantal functies die je ook in Excel en Google Sheets vindt.

Een belangrijk kenmerk van OpenOffice Calc is dat het gratis is. Het is een gratis applicatie die compatibel is met de andere grote kantoorpakketten.

Voordelen van OpenOffice Calc

Werkt op Windows, Mac en Linux besturingssystemen

Uitzonderlijke assistentfunctie

De software kan verschillende typen bestanden lezen, bijvoorbeeld xls, xlsx en csv

Het programma is gratis

Nadelen van OpenOffice Calc

Gebrek aan klantenondersteuning

Mogelijke beveiligingsproblemen vanwege de open-source codering

Prijzen van OpenOffice Calc

Open-source en gratis

Beoordelingen van OpenOffice Calc klanten

4.3 van 5 uit 297 beoordelingen op G2

4.4 van 5 uit 304 beoordelingen op Capterra

7. Basecamp

Via Basecamp _Beste voor teams op afstand Basecamp basecamp verkoopt zichzelf als de "alles-in-één toolkit voor werken op afstand" Het valt vooral op in onze lijst met Google Sheets alternatieven vanwege de vele ingebouwde samenwerkingstools. Deze omvatten prikborden, teamplanningen en groepschats.

Als essentieel zakelijk en boekhoudkundig hulpmiddel gaat Basecamp verder dan alleen maar taakbeheer en takenlijsten. Als gebruiker krijg je meerdere projectweergaven en taakprioriteiten waardoor werken op afstand met datasets een fluitje van een cent wordt.

Voordelen van Basecamp

Real-time communicatie over het project en relevante gegevens

Gebruikers hebben takenlijsten waardoor het gemakkelijk is om taken op te splitsen, vervaldatums toe te wijzen en commentaar te geven

Aangepaste toegangsinstellingen voor klanten omdat iedereen direct toegang heeft tot alle gegevens

Vaste prijzen

Nadelen van Basecamp

Beperkte projectweergaven

Gebruikers kunnen taken niet prioriteren

Beperkt bijhouden van gegevens

Ondersteunt niet noodzakelijkerwijs complexe gegevenssets en werkt beter met lineaire gegevens

Bekijk dezeBasecamp alternatieven ### Prijzen Basecamp

Er zijn slechts twee pakketten beschikbaar voor deze tool.

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Zakelijk: $99 per maand

Klantenbeoordelingen Basecamp

4.1 van 5 gebaseerd op 5031 beoordelingen op G2

4.3 van 5 gebaseerd op 13673 beoordelingen op Capterra

8. Luchttafel

Via Airtable _Beste voor het bijhouden van projectstatussen Airtable is een intuïtieve maar krachtige optie in onze lijst van Google Sheets alternatieven. Het platform biedt gebruikers de flexibiliteit om hun eigen oplossingen samen te stellen en de workflow sneller te maken.

Airtable biedt meerdere weergaven voor taken, waaronder Kanban, Galerij, Formulier, Raster en Kalender. Hiermee kun je projectboards en planningen in realtime bekijken. Verder kun je met Airtable eenvoudig integreren met toepassingen van derden, zoals Dropbox en Google Drive, en met extra functies beheertools zoals Asana github en Basecamp.

Voordelen van Airtable

Back-ups worden automatisch gemaakt en nemen niet veel serverruimte in beslag

Er is een optie om taakkaarten in formulieren te veranderen

Eenvoudige samenwerking, dus de mogelijkheid om je team op één lijn te houden

Krachtige visualisatie- en opmaaktools

Airtable nadelen

De interfacefunctionaliteit van Airtable moet worden herwerkt

Een beperkt aantal functies

Minder aanpassingsmogelijkheden, vooral als het gaat om grafieken en diagrammen

Bekijk dezeAirtable alternatieven ### Airtable Prijzen

Airtable heeft een paar verschillende plannen om te voldoen aan de behoeften van verschillende teamgroottes.

Gratis : Tot 5 plaatsen

: Tot 5 plaatsen Plus : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Pro : $20 per gebruiker per maand

: $20 per gebruiker per maand Enterprise: Prijzen op maat

Klantenbeoordelingen van Airtable

4.6 van 5 uit 1329 beoordelingen op G2

4.7 van 5 uit 1327 beoordelingen op Capterra

9. Coda

Voorbeeld van een OKR-tabel in Coda.io Beste voor hybride werkplekken Coda is een alternatief voor Google Sheets dat spreadsheetfuncties biedt om workflows te verenigen met andere toepassingen voor documentbeheer. Gebruikers kunnen formules, tabellen en grafieken gebruiken om taken, projecten en teams te beheren.

Coda biedt naadloze communicatie tussen spreadsheets en documenten. Dit is handig omdat het de automatisering van workflows binnen één platform mogelijk maakt.

Merk op dat Coda een applicatie biedt voor zowel Android als iOS, maar niet voorziet in een desktopapplicatie voor pc's. Verder heb je toegang via een internetbrowser.

Voordelen van Coda

Ingebouwd sjabloon voor taakbeheer

Coda nadelen

Beperkte functies voor taakbeheer

Geen dashboard of rapportagefuncties

Geen desktop-app

Prijzen

Gratis :

: Pro : $10 per maand per Doc Maker

: $10 per maand per Doc Maker Team : $30 per maand per Doc Maker

: $30 per maand per Doc Maker Onderneming: Prijzen op maat

Coda klantbeoordelingen

4,7 van 5 op Capterra

10. Apple cijfers

Via Apple-nummers het beste voor Mac-, iPad- en iPhone-gebruikers**_

Apple Numbers lijkt veel op Google Sheets en maakt deel uit van de iWork productiviteitssuite ontwikkeld door Apple. Apple Numbers wordt gezien als een van de beste alternatieven voor Google Sheets als je een Mac gebruikt. Het platform is een robuust spreadsheetprogramma voor Apple computers en andere apparaten, inclusief die met macOS en iOS.

Voordelen van Apple Numbers

Verbluffend mooie grafieken

Toolsets zijn logisch ingedeeld

De leercurve is niet zo steil

Apple Numbers nadelen

Alleen beschikbaar in het Apple ecosysteem

Ingebouwde sjablonen niet zo handig als andere tools in deze lijst

Prijzen Apple Numbers

Gratis voor Apple-gebruikers en voor sommige functies kunnen extra kosten in rekening worden gebracht

Beoordelingen van Apple Numbers klanten

4,3 van 5 op G2

4,3 van 5 Capterra

Een beter alternatief voor Google Sheets: Uw weg in ClickUp

ClickUp biedt zoveel meer dan taakbeheer en spreadsheets. Het is de ultieme hulpmiddel voor projectbeheer dat je helpt gegevens te analyseren met behulp van spreadsheetfuncties die je kent van de meest gebruikte spreadsheetapplicaties.

En als je echt op zoek bent naar Google Sheets-alternatieven, dan moet je ClickUp hebben om het eenvoudig aan te passen, samen te werken en te integreren.

Gelooft u ons niet? Maak een proefrit met ClickUp en zie het verschil met alle functies in één centrale tool.

