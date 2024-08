20 beste softwarehulpmiddelen voor taakbeheer om uw werkstromen te verbeteren [editie 2024]

Nog maar een paar jaar geleden zat ik altijd vast in een cyclus van frustratie en zelfverwijt - en dat allemaal omdat mijn werkdruk uit de hand liep . Ik maakte ambitieuze plannen voor mij en mijn team en keek lijdzaam toe hoe ze mislukten. Het werd zo erg dat ik gewend raakte aan de ongerustheid die gepaard ging met mijn talloze onbeantwoorde taken. Wat volgde was constante overweldiging, een duidelijke gebrek aan motivatie en zelfs stiekeme gevolgen voor de gezondheid. šŸ˜”

Uiteindelijk nam ik een paar collega's in vertrouwen en realiseerde ik me dat ik zeker niet de enige was. Er is zelfs onderzoek dat aantoont dat maar liefst 41% van de werknemers ervaart stress door hun zware werklast.

Ik kon deze moeilijke periode na verloop van tijd te boven komen en ik kan niet genoeg benadrukken hoe levensveranderend het voor mij was om de juiste taakbeheersoftware te vinden. Het is namelijk nooit de hoeveelheid werk die voor chaos zorgt, maar slecht taakbeheer.

In mijn geval bijvoorbeeld heb ik ooit onbewust een burn-out van mijn team veroorzaakt omdat ik de gewoonte had om overenthousiaste (lees: onredelijke_) deadlines te stellen en taken te delegeren zonder realistische overwegingen over de werklast. Pas nadat ik mijn perfecte tool voor taakbeheer had gevonden, beschikte ik over de kennis en het overzicht die ik nodig had om meer praktische keuzes te maken.

Ik zou mezelf nu een veel verstandiger taakbeheerder willen noemen, en ik hoop dat mijn team hier bij ClickUp het daarmee eens is. We hebben samengewerkt om u dit artikel te brengen over de 20 beste taakbeheersoftware, met een speciale focus op tools die u kunnen helpen bij het effectief toewijzen van taken en het optimaliseren van prioriteiten in 2024. Je kunt meer te weten komen over hun belangrijkste functies, beperkingen en prijzen voordat je jouw ideale tool voor taakbeheer kiest. šŸŒ»

Wat moet je zoeken in een tool voor taakbeheer?

Voor samenwerkende teams zoals het mijne, helpt taakbeheersoftware niet alleen bij het identificeren, bewaken en beheren van taken. Het gaat verder dan het ondersteunen van een eenvoudige takenlijst en biedt functies om efficiƫnt samen te werken aan uitgebreide workflows voor effectieve voltooiing van doelen .

Met de beste software voor taakbeheer kan mijn team deadlines stellen, taken prioriteren de voortgang bijhouden en schema's eenvoudig aanpassen, wat resulteert in een vlottere besluitvorming. Andere nuttige functionaliteiten die we prioriteit geven zijn onder andere:

Flexibiliteit: In mijn ervaring is goede taakbeheersoftware altijd degene met een gebruiksvriendelijke interface. Bonuspunten als het probleemloos werkt op alle belangrijke besturingssystemen en apparaten, zodat mijn team meer controle heeft over het dagelijkse werk Tijdregistratie: Wij vinden het het beste om te kiezen voor een oplossing voor taakbeheer waarmee weons tijdbeheer kunnen verbeteren door naadloze tijdsregistratie Taakautomatisering: Naarmate je bedrijf groeit, speelt automatisering een sleutelrol in het duurzaam uitbreiden van je takenbasis. Met de beste taakbeheersoftware kunnen we terugkerende administratieve taken automatiseren, waardoor iedereen meer tijd overhoudt om zich te concentreren op cognitief veeleisende taken op hoog niveau Communicatieondersteuning: Omdat ik een druk, gedistribueerd team leid, waardeer ik tools die productieve taakgerelateerde discussies, het delen van bestanden en directe aankondigingen ondersteunen Rapportage en analyses: We hebben gemerkt dat kwalitatief goede taakbeheersoftware rapportagefuncties biedt om informatie vast te leggen en te analyseren (zoals in- en uitklokgegevens, afwezigheid en overuren) voor productiviteitsanalyses, facturering en andere nuttige functiessalarisadministratie6. Integratie met andere tools: Dit kan een persoonlijke voorkeur zijn, maar ik vind het prettig als mijn taakbeheersysteem integreert met andere software die we gebruiken, zoalsmessaging apps,tools voor projectbeheerenschrijfassistenteneenvoudigweg omdat dit contextwisselingen elimineert en teamsamenwerking en taakbewaking veel eenvoudiger maakt šŸ˜‡

20 beste taakbeheersoftware voor evenwichtige taakplanning en -uitvoering

Toen we begonnen met het testen van de vele apps voor taakbeheer op de markt, was Ć©Ć©n aspect duidelijk: ze zijn niet allemaal van hetzelfde laken een pak. Sommige zijn bijvoorbeeld veelzijdige tools, terwijl andere zich richten op specifieke functies zoals taakafhankelijkheden.

Uiteindelijk hebben we 20 beste taakbeheersoftware geselecteerd die gewoon op onze lijst moesten staan. We hebben ze uitgekozen op basis van verschillende criteria, zoals functies en betaalbaarheid, zodat je zeker iets vindt dat aan je directe behoeften voldoet. šŸ§

Hier is een momentopname van onze lijst, die zal worden gevolgd door gedetailleerde en eerlijke beoordelingen van elke software:

1. ClickUp beste algemene software voor project- en taakbeheer

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een muur-tot-muur oplossing voor elk team

Waarom eindigen met een knal als we kunnen beginnen met een knal? šŸ’„

We zijn misschien een beetje bevooroordeeld, maar ClickUp heeft zichzelf herhaaldelijk bewezen als de beste oplossing voor taakbeheer voor individuen, professionals en teams. Niet alleen wij; zelfs G2 beschouwt het als de best beoordeelde taakbeheer en software voor teamtaakbeheer , het rangschikken #1 in 15+ concurrerende categorieƫn in 2024!

Wat ClickUp doet klikken is zijn AI-ondersteuning van begin tot eind voor het beheren van taken en prioriteiten, het bewaken van de voortgang en productief blijven.

Hoe wij ClickUp gebruiken voor hands-on taakbeheer

De manier waarop we ClickUp voor mijn team gebruiken is vrij eenvoudig - om te beginnen gaan we naar ClickUp Taken voor alles, van gecentraliseerde taakplanning tot het bijhouden van individuele opdrachten.

Ik vind het geweldig hoe het platform ons taakbeheerproces super intuĆÆtief en gegevensrijk maakt. We kunnen teamtaken categoriseren op type en een aangepaste taakstatus instellen van To Do tot Done om het bijhouden moeiteloos te laten verlopen. We kunnen zoveel Aangepaste velden als we deadlines willen instellen, opdrachtnemers willen toevoegen en verdere details willen definiĆ«ren die we willen volgen of filteren. Voor elke taakopdracht kan ons team ook:

Links en opmerkingen toevoegen om contextuele kennis en discussies te centraliseren

Afhankelijkheden van taken specificeren om zichtbaarheid te bieden voor planningbeheer

Subtaken en checklists definiƫren om uitgebreide deliverables te ondersteunen

@opmerkingen en actie-items gebruiken om taken te delegeren en updates te delen

Onze taakweergave is standaard een pop-upvenster, maar we kunnen het ook minimaliseren tot een zijbalk of Taakvenster als we onze individuele takenlijsten toegankelijk willen houden of de tijd willen bijhouden terwijl we bezig zijn.

Maak en organiseer binnen een ClickUp taak eenvoudig gedetailleerde Checklists met groepen taken die zelfs aan andere gebruikers kunnen worden toegewezen

Als u net als ik een visuele taakbeheerder bent, is er goed nieuws! Ik gebruik vaak de 15+ projectweergaven ik beheer taken op Kanban-borden, sorteer ze in de lijstweergave en visualiseer tijdlijnen met kleurrijke Gantt-diagrammen. šŸŒˆ

ClickUp wordt geleverd met een drag-and-drop Kalenderweergave die onze fijnmazige taakplanning helpt. We maken ook gebruik van de Terugkerende taken functie om routinematige dingen te plannen, zoals vergaderingen en sprint retrospectives, en onze dag-tot-dag direct in de Agenda te visualiseren of aan te passen.

Op een willekeurige dag hebben we meer dan 100 actieve taken op verschillende afdelingen en het is bijna onmogelijk om ze allemaal op te volgen. Gelukkig kunnen we onze takenlijsten bijhouden met ClickUp Herinneringen . We maken ze aan vanuit elke taakopmerking of melding, wat ons meer flexibiliteit geeft om teamtaken naadloos te beheren vanaf elk apparaat waarop we ons bevinden zonder de afhankelijkheden tussen afdelingen uit het oog te verliezen.

En als we te maken hebben met een overweldigende werklast, kunnen we bepalen wat we moeten doen prioriteit te geven en te deprioriteren met ClickUp Taakprioriteiten en zijn kleurgecodeerde tags. We verlichten ook de werkdruk van teams met ClickUp Automaten waarmee we tijdrovende taken zoals het controleren van e-mails of het organiseren van documenten kunnen automatiseren.

Bonus! Ons geheim voor stressvrije productiviteit? ClickUp Brain en vooraf gemaakte sjablonen

Naast het bijhouden en prioriteren van taken, helpt ClickUp ons ook met Projectbeheer . We gebruiken bijvoorbeeld ClickUp Brein , de AI-assistent van het platform, om projectsamenvattingen, taakplanning en taakoverzichten en -updates te automatiseren.

INTJ-ISTP-samenwerking automatiseren met ClickUp Brain

ClickUp Brain is een neuraal netwerk dat de taken, documenten en discussies van het team op het platform met elkaar verbindt. Het helpt ons informatie en actiepunten te extraheren en samen te vatten door middel van eenvoudige prompts en vragen.

We tillen onze productiviteit ook naar nieuwe hoogten met talloze aanpasbare ClickUp sjablonen die ons helpen om taken onmiddellijk te standaardiseren! Als u nieuw bent op het platform, de ClickUp sjabloon voor taakbeheer kan een goed startpunt zijn. Door deze gratis sjabloon te downloaden kunt u uw taken indelen in Lijsten zoals Actie-items, IdeeĆ«n en Backlog om gemakkelijker te kunnen navigeren. Open aparte weergaven om taken bij te houden per afdeling of prioriteitslabel. šŸš©

Organiseer uw taken en behaal snel resultaten met de sjabloon voor taakbeheer van ClickUp

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Het kost tijd om alle functies voor taakbeheer te verkennen (u kunt gebruikmaken van deClickUp Helpcentrum om de leercurve te vergemakkelijken)

Een speciale rapportagefunctie voor subtaken zou een geweldige add-on zijn

ClickUp prijzen

De meeste functies voor taakbeheer van ClickUp zijn toegankelijk via het gratis plan. De prijs-kwaliteitverhouding van de betaalde opties is een van de beste in deze sector.

Gratis voor altijd (ondersteunt een onbeperkt aantal taken en leden)

(ondersteunt een onbeperkt aantal taken en leden) Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per lid per maand

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Het platform heeft overwegend positieve beoordelingen gekregen als oplossing voor taakbeheer. Hier is hoe een gebruiker zijn ervaring beschrijft :

Mijn favoriete functie is de functie 'toevoegen aan' voor taken, waarmee ik een centrale locatie heb voor alle grote projecten. Binnen het project/Epic kunnen subtaken worden toegewezen aan de juiste ruimte/lijst om te worden bewerkt door wie dat nodig heeft. Een top-down overzicht van de locatie en status van elke subtaak is van onschatbare waarde om bij te houden wat voltooid en incompleet is. Het toevoegen van aangepaste velden waar ik ze nodig heb is ook fantastisch.

2. Asana - het beste voor teams op afstand

Via: Asana Er is geen mildere manier om het te zeggen - we houden gewoon van Asana als online taakbeheersoftware voor externe teams! Om te beginnen kunnen we kant-en-klare sjablonen gebruiken om onze projecten op afstand te organiseren en taken en updates te coƶrdineren met behulp van de gecentraliseerde Inbox-functie.

Toen we de tool verder testten, merkten we dat het ongelooflijk eenvoudig was om teamoverschrijdende taken toe te voegen en bij te houden voor meerdere projecten. In wezen kan ik ervoor zorgen dat dezelfde taak nooit dubbel wordt uitgevoerd op een andere afdeling, wat een veelvoorkomend pijnpunt is voor teams op afstand!

De uitgebreide functies zijn vergelijkbaar met die van ClickUp (je kunt een gedetailleerde ClickUp vs. Asana vergelijken ). Ik kan bijvoorbeeld taakbeschrijvingen toevoegen in de vorm van opsommingen, bestanden insluiten om context toe te voegen, vervaldatums instellen en contactpersonen toevoegen in een paar klikken. Het is ook moeiteloos om subtaken te maken, blokkades te identificeren en goedkeuringen voor taakwijzigingen te stroomlijnen.

Wat maakt Asana zich onderscheidt van zijn alternatieven voor mij is de Workflow Builder-functie-het geeft ons een soepele interface om workflows te creƫren zonder codering, wat ons helpt om routinetaken te automatiseren en projecten te versnellen. Deze kwaliteitssoftware voor taakbeheer heeft ook een Mijn takenlijst, die helpt bij het prioriteren van werk door taken automatisch te promoten op basis van vervaldatums.

Over het geheel genomen is Asana een samenwerkingsprogramma voor taakbeheer voor iedereen die op afstand werkt-mijn gedistribueerde team was in staat om te communiceren rechtstreeks binnen de app, waardoor samenwerking tussen verschillende functies met minimale wrijving. Voor extra transparantie raden we aan relevante medewerkers toe te voegen aan de taken van je team om ze async op de hoogte te houden van de voortgang.

Asana beste functies

Sjablonen voor taakbeheer

Remote-vriendelijke samenwerkingstools

Zero-code workflow-bouwer

Zoek- en filteropties voor eenvoudigere navigatie

Integreert met apps zoals Slack en Dropbox,evenals ClickUp* Mobiele app voor Android en iOS

Asana beperkingen

Kan een uitdaging zijn om te implementeren voor grotere teams

Opslag- en samenwerkingsfuncties kunnen verbetering gebruiken

Asana prijzen

Personal: Voor altijd gratis (voor maximaal 10 gebruikers)

Voor altijd gratis (voor maximaal 10 gebruikers) Starters: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,99/maand per gebruiker

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

Veel gebruikers hebben de functie voor automatische herinneringen van Asana positief beoordeeld, zoals deze :

Ik vind het leuk hoe Asana ons helpt om taken te maken en toe te wijzen aan medewerkers in ons team, en het geeft ze ook automatisch herinneringen om de taken op tijd af te ronden. Hun herinneringse-mails zijn zeer nuttig, op deze manier hebben onze collega's de lijst van To-Do's klaar zonder het controleren van meerdere berichtenplatforms en e-mails.

3. Jira - het beste voor ervaren IT-professionals

Via: Jira Toen ik Jira voor het eerst begon te verkennen, was het me duidelijk dat het niet zo beginnersvriendelijk was als andere alternatieven vanwege de enigszins complexe functieset. Maar Jira is een populaire softwareoptie voor taakbeheer onder doorgewinterde professionals in sectoren als IT, financiƫn, marketing en HR, dus het was het proberen waard.

Om je wat context te geven: Jira werd voor het eerst gelanceerd door Atlassian als een tool voor het bijhouden van problemen voor softwareontwikkelaars, maar het is nu ook een handig hulpmiddel geworden voor projectmanagers en taakbeheerders. In mijn ervaring vond ik het een ongelooflijk handig hulpmiddel voor Agile projectbeheer .

Mijn team probeerde een voorbeeldworkflow op te zetten voor een complex Agile-project, en we waren in staat om alles op te splitsen in beheersbare sprints . We hebben de optie om taken in te stellen onder:

Bedrijfsgestuurde projecten: Een standaard door de beheerder gecontroleerde workflow

Een standaard door de beheerder gecontroleerde workflow Teamgestuurde projecten: Een meer zelfstandige werkruimte voor onafhankelijke teams

Jira's meerdere weergaven, zoals borden en tijdlijnen, maken het gemakkelijk om sprinttaken te volgen en wegversperringen te identificeren om ervoor te zorgen dat voortdurende verbetering . De tool ondersteunt ook teamsamenwerking door leden te laten brainstormen en taakinformatie uitwisselen tussen afdelingen via gedeelde workflows.

Als we het over productiviteit hebben, is het de moeite waard om op te merken dat Jira, net als ClickUp kunnen we aangepaste taakstatussen in realtime bijwerken, terwijl de functie automaton het mogelijk maakt om handmatige acties op de achtergrond uit te voeren. Bovendien kunnen projectmanagers werk automatiseren met behulp van de vele sjablonen voor taakbeheer . šŸ˜€

Tip: Verken de Jira-ClickUp integratie om uw Agile workflow beter te beheren!

Jira beste functies

Ondersteuning voor workflowautomatisering

Meerdere taakweergaven voor agile teams

Sjablonen voor niches zoalshuman resourcesmarketing en IT

Integreert met Atlassian Work Management en andere populaire apps

en andere populaire apps Effectieve apps voor taakbeheer voor Android en iOS

Jira beperkingen

Het systeem kan soms traag zijn

De gebruikersinterface en het dashboardontwerp kunnen worden verbeterd

Jira prijzen

Gratis: Tot 10 gebruikers

Tot 10 gebruikers Standaard: $8,15/maand per gebruiker

$8,15/maand per gebruiker Premium: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

De zakelijke ondersteuning van Jira is alleen beschikbaar op betaalde niveaus. Gebruikers van het gratis plan kunnen echter gemeenschapsondersteuning .

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.000+ beoordelingen)

Bonus lezen: Bekijk deze Jira alternatieven !

4. Maandag.nl - het beste voor marketing- en PMO-teams

Via: Maandag.nl Kan het gebruik van Monday.com voor het beheren van taken maandagen minder vreselijk maken? Wij denken van wel! Deze eenvoudige taakbeheersoftware biedt alle belangrijke functies, van meerdere taakweergaven tot taaksjablonen, die je in de meeste Maandag alternatieven .

Waar ons onderzoeksteam echter het meest van houdt, zijn de specifieke taakbeheerfuncties van de software voor marketing en PMO-teams . Marketingteams kunnen bijvoorbeeld profiteren van belangrijke functies zoals beheer van merkactiva robuuste Gantt-diagrammen (om tijdlijnen voor taken op te stellen) en campagne volgen . Ondertussen vertrouwen PMO-teams op functies voor oKR's te bewaken afhankelijkheden identificeren en tijd bijhouden voor toekomstige taakplanning.

Ik denk dat Monday.com ook opvalt door zijn soepele interface. Met de functie Werkbeheer kun je no-code marketingworkflows maken voor specifieke functies zoals het maken van content, sociale media en het plannen van evenementen.

Ik heb een paar projectmanagers geraadpleegd die de tool gebruiken en zij waardeerden zelfs de intuĆÆtieve lay-out. Het platform stelt hen bijvoorbeeld in staat om weloverwogen beslissingen te nemen door snelle overzichten van de voortgang van taken te bekijken op een dashboard. šŸ“ˆ

Bovendien kun je met Monday.com werkruimten indelen in projecten met individuele taken en subtaken, compleet met kleurcoderingsopties om de prioriteiten en statussen van taken gemakkelijk bij te houden.

Over het geheel genomen is het een krachtige tool voor taakbeheer-heel vergelijkbaar met ClickUp en Asana qua ontwerp en functieset. Bovendien integreert het platform met de beste marketingtools en andere samenwerkingsplatforms ( waaronder ClickUp ).

maandag.com beste eigenschappen

Bevat meer dan 200 automatiseringsopties

Kleurgecodeerde aangepaste taakstatussen en prioriteitsniveaus

Gebruiksvriendelijke projectsjablonen

No-code workflows instellen

Biedt een mobiele app voor iOS en Android

Integreert met meer dan 200 apps

Maandag.com beperkingen

De eerste installatie is vaak overweldigend

Sommige gebruikers hebben moeite met aangepaste herinneringen en ervaren vertragingen in meldingen

Maandag.nl prijzen

Je hebt toegang tot de volgende plannen door je eerst aan te melden voor een gratis proefperiode van 14 dagen:

Gratis: Tot twee gebruikers

Tot twee gebruikers Basis: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Pro: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Maandag.nl beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

4.7/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

5. Trello - het beste voor kleine teams

Via: Hive Ik had weinig idee van wat Hive was toen ik het voor het eerst begon te testen. Het platform adverteert zichzelf als een allesomvattende projectmanagementsoftware met gebruiksscenario's die variƫren van project- en resourcebeheer tot klantenbetrokkenheid. Hoewel ik vooral functies voor taakbeheer heb verkend, kan ik met een gerust hart zeggen dat deze tool wint als het gaat om het faciliteren van teamsamenwerking.

Hive biedt elk hybride team een platform voor taakbeheer om:

Samen taken toe te wijzen, te volgen en uit te voeren, ongeacht de locatie

Aankomende taken van verschillende afdelingen te bewaken

Gegevens voor taakintake te stroomlijnen met formulieren

Async of live samen te werken met Hive Notes en Text and Voice Chat

Net als ClickUp ondersteunt Hive projectsamenwerking door teamgenoten over projecten heen te laten communiceren door opmerkingen achter te laten op actiekaarten of teamleden te taggen.

De samenwerking verloopt hier soepeler omdat je je taken vanuit unieke invalshoeken kunt bekijken. We kunnen bijvoorbeeld de Portfolio-weergave gebruiken voor een gedetailleerd overzicht van taken over projecten heen of de Label-weergave om subtaken te categoriseren. Ik dacht dat ik me beter kon concentreren door de weergave Mijn acties te activeren om mijn taakopdrachten geconcentreerd weer te geven.

We kunnen ook vertrouwen op belangrijke functies zoals taakstatus om de voortgang gemakkelijk bij te houden, templates om projectlay-outs en bedrijfsprocessen aan te passen en meldingen om nooit een slag te missen. Bovendien biedt Hive Workflows App-een no-code tool voor taakautomatisering om u te helpen handmatig werk te verminderen en gepersonaliseerde geautomatiseerde workflows te ontwerpen.

Hive beste eigenschappen

Tool voor gezamenlijk taakbeheer

Ondersteunt individuele, groeps- of projectdiscussies

AI-assistent ( HiveMind ) en sjablonen ter ondersteuning van standaardtaken

) en sjablonen ter ondersteuning van standaardtaken De weergave Mijn acties houdt alle taken bij die aan jou zijn toegewezen

Bevat een tool voor taakautomatisering zonder code

Integreert met Dropbox en Google Drive

Hive-beperkingen

De mobiele app heeft beperkte functionaliteit

UX kan in het gedrang komen met veel medewerkers

Prijzen van Hive

Het gratis plan van Hive ondersteunt netjes basistakenbeheer voor al je projecten, maar je moet upgraden naar betaalde plannen voor functies zoals aangepaste velden, taaklabels en een in-app kalender.

Gratis

Starter: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Team: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk deze Hive alternatieven !

7. MeisterTask-best voor Kanban-taakbeheer

Via: MeisterTask Meister alternatieven voor MeisterTask hebben Kanban-borden als een van hun belangrijkste functies. Ik wil echter benadrukken dat MeisterTask uitblinkt als Kanban-gebaseerde taakbeheersoftware omdat het zo gebruiksvriendelijk en intuĆÆtief is. šŸ˜»

De tool is prachtig gemaakt en biedt aanpasbare Kanban-stijl borden waarmee we taakkaarten kunnen organiseren en controleren. We kunnen markeren of taken In uitvoering, Afgedaan of op de To Do lijst staan (of aangepaste secties maken). Wat cool is, is dat we ook kunnen overschakelen naar een Gantt-achtige tijdlijnweergave voor een meer lineaire planning.

Deze borden houden al het werk gecentraliseerd en laten ons effectief communiceren via taakcommentaren. We kunnen teamgenoten vermelden in de opmerkingen, ze toevoegen als projectvolgers en ze direct taken toewijzen vanaf het bord. Wanneer je projecten beheert die gevoelig zijn voor wijzigingen, activeer dan gewoon realtime meldingen om iedereen op de hoogte te houden van de laatste updates.

Naast samenwerkingsborden biedt de software ook persoonlijke Kanban prikborden genaamd Agenda's, waar we alle aan ons toegewezen taken kunnen organiseren en sneller toegang hebben tot vervaldatums en belangrijke bestanden.

Veel gebruikerservaringen voor MeisterTask complimenteren de mooie interface van de tool -Hier is wat een geverifieerde gebruiker deelde:

De kleurrijke Kanban-achtige interface, de meerdere projectlijsten die je kunt hebben, tags, integratie van MindMeister, gemakkelijke integratie van andere websites om taken te spawnen. Ik gebruik het op mijn telefoon, tablet en iPad.

MeisterTask beste eigenschappen

Makkelijk te gebruiken Kanban-borden om de voortgang van projecten bij te houden

Kan dienen als persoonlijke taakbeheersoftware

Taakgerelateerde samenwerking via opmerkingen

Dashboards voor het bijhouden van taken, tijdregistratiegegevens en meldingen

Automatiseert terugkerende taken

mobiele apps voor iOS en Android

MeisterTask beperkingen

De software zou baat kunnen hebben bij het toevoegen van een workflowkalender aan de functies

Meldingen kunnen vertraagd zijn op mobiele apparaten

MeisterTask prijzen

Basis: Gratis (integratie met andere apps is niet mogelijk)

Gratis (integratie met andere apps is niet mogelijk) Pro: $6,50/maand per gebruiker

$6,50/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

8. nTask-best taakbeheersoftware voor planning

Via: nTask nTask dient als een SMB-gerichte hub voor het tracken en plannen van taken in drie secties: To-Do, Workflow, en Projecten. Het idee is om zowel persoonlijke als professionele takenlijsten te maken en workflows te definiƫren voor specifieke functies zoals ontwerpen, fondsen beheren en freelancen.

Naar mijn mening heeft het Projects tabblad een vrij overzichtelijke interface om gedetailleerde schema's te ontwerpen en taken of hele takenlijsten aan je teamgenoten toe te wijzen. Als je nieuw bent op het platform, kun je beginnen met een wekelijks planningsblad om een basislijn van taken te maken, samen met beschrijvingen en verantwoordelijken. Daarna kun je de Task Builder gebruiken om taken toe te voegen als dat nodig is.

Als visueel hulpmiddel voor taakbeheer kon mijn team nTask gebruiken om taken te plannen en te prioriteren op een Kanban-lay-out, om onderling verbonden leveringsschema's te beheren en om de volgende zaken te doen projecten te visualiseren met kleurgecodeerde Gantt-grafieken.

We hebben bijvoorbeeld taken gepland door geplande en werkelijke vervaldatums in te stellen en taakafhankelijkheden en mijlpalen te creƫren om een tijdige voltooiing te garanderen. Vervolgens hebben we prioriteiten, aangepaste statussen en realtime meldingen ingesteld om ervoor te zorgen dat geen enkele actie over het hoofd wordt gezien.

de robuuste tijdregistratiemogelijkheden van nTask helpen ons om binnen realistische tijdschema's te blijven. Ik kan bijhouden hoeveel tijd er aan taken is besteed en inschatten hoeveel tijd mijn team nodig heeft voor toekomstige taken, waardoor het plannen (en factureren) na verloop van tijd eenvoudiger wordt.

nTask beste functies

Biedt meerdere projectweergaven (bord, raster, lijst en kalender)

Uitgebreid bijhouden van taken

Visueel taakbeheer en taakplanning via Gantt-diagrammen

Functie voor terugkerende taken met dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse herhalingen

Integreert met meer dan 1000 tools zoals Apple Agenda, Zoom en Microsoft Teams

Ondersteuning voor Android en iOS

nTask beperkingen

Documenten en afbeeldingen toevoegen aan taken kan lastig zijn

Gebruikersinterface zou intuĆÆtiever kunnen

nTaakprijzen

Voor alle plannen geldt een proefperiode van 7 dagen. NGO's kunnen tot 50% korting krijgen als ze contact opnemen met de verkoopafdeling.

Premium: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Zakelijk: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

nTask beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

9. ZenHub - het beste voor softwareteams

Via: ZenHub ZenHub is een projectbeheeroplossing die zich voornamelijk richt op softwareontwikkelingsteams. Het biedt een native GitHub-integratie via een browserextensie voor Google Chrome of Mozilla Firefox. Dit helpt contextwisselingen te verminderen door projecttaken verbonden te houden met GitHub-code.

Bovendien biedt ZenHub automatische taakupdates als gebruikers issues voltooien in GitHub, waardoor het voltooien van taken wordt gestroomlijnd door het elimineren van handmatige status check-ins van de takenlijst van je team. Er zijn ook automatische hand-offs om alle verbonden workspaces bij te werken.

Deze online taakbeheersoftware en hulpmiddel voor softwareontwikkeling brengt taken samen op intuĆÆtieve drag-and-drop Kanban-borden, zodat teams alle huidige taken en hun statussen kunnen bekijken.

Gebruik deze borden om taken te prioriteren, projecten bij te houden en pull requests aan bijbehorende issues te koppelen. Groepeer gerelateerde issues in Epics of verbind verschillende private en publieke GitHub repos met Ć©Ć©n enkel bord. šŸ‘Øā€šŸ«

Daarnaast biedt ZenHub sprintplanningsfuncties, waardoor het een handig hulpmiddel is voor agile teams . Hiermee kunnen we geautomatiseerde sprintcycli instellen, automatisch nieuwe sprints genereren met geprioriteerde en onafgemaakte taken en periodieke rapporten over de voortgang ontvangen.

Ik heb ook spannende dingen gehoord over ZenHub AI (automatische issue categorisatie, sprint beoordelingen, etc.). Ik kwam echter niet voorbij de wachtlijst om het bĆØtaprogramma uit te proberen.

ZenHub beste functies

Verschillende belangrijke functies voor agile teams

Integratie met GitHub

Biedt voorjaarsplanning en tracking

Borden met intuĆÆtieve mogelijkheden voor taakbeheer

Automatiseert terugkerende taken en hand-offs

Werkt als een visueel taakbeheerprogramma met stappenplannen en tijdlijnen

Integreert met Figma, Miro en Loom

ZenHub beperkingen

Steile leercurve

De interface kan moeilijk te navigeren zijn

ZenHub prijzen

Voor Teams: $8,33/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering na een gratis proefperiode van 14 dagen)

$8,33/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering na een gratis proefperiode van 14 dagen) Voor bedrijven: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

ZenHub beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

10. Zoho Projects-best voor complex projectbeheer

Via: Zoho Projecten Zoho Projects is een betrouwbare projectmanagementsoftware met functies zoals issue tracking, teambewaking project timesheets en gebruik van middelen grafieken. Uit de reeks use cases die we hebben onderzocht, blijkt dat dit platform uitstekend geschikt kan zijn voor het beheren van complexe projecten in sectoren als marketing, bouw, IT en consulting.

Zoho Projects biedt een complete toolset voor taakbeheer die ons helpt bij het opsplitsen van projecten in mijlpalen, takenlijsten en subtaken om ze eenvoudiger te kunnen volgen. Bij dit platform voor taakbeheer draait alles om details - elke taak kan attributen hebben zoals gevolmachtigden, werkuren, prioriteiten en herinneringen. Bovendien kunnen we timesheets en timers gebruiken om de tijd te registreren die aan elke taak is besteed.

We konden taken inplannen op een kalender en tegelijkertijd een overzicht krijgen van de capaciteit van teamleden. Dit is volgens mij cruciaal voor een evenwichtige taakplanning en om het risico op een burn-out van het team te vermijden.

Zoals veel Zoho alternatieven deze tool vereenvoudigt de organisatie van taken door Kanban-stijl borden te bieden met drag-and-drop taakkaarten en flexibele statussen. Voor het plannen en volgen van complexe workflows kunnen we Gantt-diagrammen gebruiken om granulaire teamtaken te identificeren, afhankelijkheden in te stellen en deadlines te bewaken om ervoor te zorgen dat alles op tijd klaar is. āŒ›

Ik denk dat het gebruik van Zoho Projects geweldig is voor het consolideren van je takenecosysteem wanneer je andere Zoho-applicaties gebruikt, zoals Zoho Mail of Zoho CRM, omdat de tool je een eenduidig beeld geeft van je taken op verschillende platformen.

Zoho Projects beste functies

Snel toegankelijke Gantt grafieken

Ondersteunt veelzijdige gebruikssituaties voor taakbeheer

Zeer aanpasbare workflows met projectsjablonen

Eenvoudige taakplanning op kalenders

Kan worden geĆÆntegreerd met diverse Zoho-, Google- en Microsoft-apps

Taakbeheer-apps (iOS 9.0+ en Android 4.1+)

Zoho Projects beperkingen

Eerste installatie kan een uitdaging zijn

Software aanpassen kan tijdrovend zijn

Zoho Projects prijzen

Gratis: Tot drie gebruikers

Tot drie gebruikers Premium: $4/maand per gebruiker (10 dagen op proef)

$4/maand per gebruiker (10 dagen op proef) Enterprise: $9/maand per gebruiker (10 dagen op proef)

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (400+ beoordelingen)

Reviews noemen het product meestal nuttig, zij het soms verwarrend. Hier is een uittreksel :

zoho Projects is handig bij het toewijzen van taken, om meerdere projecten gedaan te krijgen en om te weten wie het wanneer gaat doen. Het stelt mensen in staat om te gaan en de tijd zelf bij te houden hoe lang het duurde om het te doen. Het wordt soms echt verwarrend om taken te creƫren vanwege de vele vervelende behoeften die verkeerd gecommuniceerd kunnen worden bij het toewijzen van taken

11. ActiveCollab - de beste oplossing voor gepersonaliseerd taakbeheer voor klantgebaseerde workflows

Via: ActiveCollab ActiveCollab draait om het verhogen van de productiviteit en deadlines met gemak halen in klantgebaseerde workflows. Of je nu een startup bent of een klein creatief team, met de tool kun je onbeperkt klanten uitnodigen op het platform voor verbeterde samenwerking en feedback. Naar mijn mening kan dit alleen al helpen om die moeilijk bij te houden klantvergaderingen en follow-up e-mailketens te elimineren.

Mijn ervaring? Naast het toevoegen van taken voor mijn team, was ik ook in staat om complexe acties op te splitsen in subtaken voor mijn klanten, zodat alle toegewezen taken werden uitgevoerd zoals gepland. Bovendien zagen we functies om:

Vervaldata, verantwoordelijken en gedetailleerde taakbeschrijvingen toe te voegen

Taken groeperen op basis van verschillende criteria

Herhaalde taken dupliceren

Deze online taakbeheersoftware biedt slechts drie projectweergaven om uit te kiezen, wat minder is dan wat ActiveCollab alternatieven bieden. Toch bevat het veelgebruikte weergaven, zoals het Kanban-bord, het Gantt-diagram en de lijstweergave. šŸ“

Ik weet dat automatisering een terugkerend thema is op dit punt, maar toch het vermelden waard - ActiveCollab kan handmatig werk verminderen door terugkerende taken te automatiseren, zoals het opstellen van wekelijkse rapporten. En als je ervoor wilt zorgen dat acties in een vaste volgorde worden uitgevoerd, maak je gewoon afhankelijkheden tussen meerdere taken.

ActiveCollab benadrukt het belang van een persoonlijke taakmanager, die freelancers handig kunnen vinden. Het biedt een Mijn werk pagina waar je je taakopdrachten kunt vinden en organiseren op project, klant of vervaldatum.

De urenregistratie van ActiveCollab heeft ook veel indruk op me gemaakt. Ik krijg niet alleen een overzicht van al mijn tijdregistraties, maar ik heb ook toegang tot tijdregistratie op projectniveau, zodat ik makkelijker kan factureren. Ik kan zelfs mijn productiviteit bekijken aan de hand van het commentaar dat ik heb gegeven, de taken die ik heb aangemaakt of afgesloten, of de vervaldatums die ik heb gewijzigd.

ActiveCollab beste functies

Uitstekende software voor persoonlijk taakbeheer

Tools om terugkerende taken te automatiseren

Afhankelijkheden voor het voltooien van taken in een specifieke volgorde

Android en iOS smartphone apps

Kan worden geĆÆntegreerd met andere tools voor taakbeheer zoals Asana en Trello

ActiveCollab beperkingen

De functie voor het delen van bestanden van deze taakbeheersoftware zou eenvoudiger in gebruik kunnen zijn

Het toevoegen van meer aanpassingsopties zou nuttig kunnen zijn

ActiveCollab prijzen

Alle plannen worden geleverd met een gratis proefversie van 14 dagen. Je moet je echter abonneren op het duurste pakket voor functies als werkdrukbeheer en planning van vrije dagen.

Plus: $9,5/maand 3 gebruikers/maand

$9,5/maand 3 gebruikers/maand Pro: $8/maand per gebruiker/maand

$8/maand per gebruiker/maand Pro+betaald: $11,75/maand per gebruiker

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

ActiveCollab beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (90+ beoordelingen)

4.2/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

12. Wrike-best voor schaalbaar workflowbeheer

Via: Wrike Wrike staat bekend om zijn robuuste taak- en werkstroombeheer functies. Maar wat veel gebruikers missen is hoe prachtig schaalbaar het is! Met het platform kan ik bijvoorbeeld een bibliotheek van aangepaste taken samenstellen die onze kernprocessen nabootst - we kunnen deze gebruiken als basis voor al onze toekomstige workflows. En het mooiste is dat we deze bibliotheek kunnen uitbreiden om een werkruimte te bouwen die is afgestemd op een rol, afdeling of zelfs branche.

In de tijd dat we deze tool hebben getest, hebben we takenlijsten op meerdere niveaus gemaakt, zoals mappen, mijlpalen, fasen en projecten. Sommigen van ons hebben zelfs gepersonaliseerde dashboards gemaakt door belangrijke taken van onze takenlijst vast te pinnen, allemaal automatisch gesorteerd op prioriteit en vervaldatum.

Zoals de meeste Wrike's concurrenten het platform ondersteunt sterk teamwerk-we kunnen samenwerken aan real-time projectplannen, taakopdrachten en besluitvorming binnen het platform. Bovendien bevat de software ingebouwde proofing tools voor snelle maar gedetailleerde taakfeedback en taakautomatisering om tijd te besparen en het werk efficiƫnter te maken.

Bovendien kunnen projectmanagers met Wrike aanpasbare rapporten maken over de prestaties van taken en teams. Ik was bijvoorbeeld in staat om workflows verder te optimaliseren door relevante key performance indicators (KPI's) te analyseren op dashboards.

Wrike beste functies

Uitgebreide projectdashboards met gepersonaliseerde rapporten

Ondersteunt feedbackvriendelijke teamsamenwerking

Meerdere projectweergaven

Taken visualiseren in weergaven zoals Gantt Chart, Kanban en Calendar

400+ integraties met derden

Automatisering van taken

Wrike beperkingen

Kan meer aangepaste weergaveopties gebruiken

Sommige gebruikers hebben problemen met het synchroniseren van taken

Wrike prijzen

Wrike biedt integraties en extra cloudbeveiligingsfuncties tegen een extra vergoeding, maar alle onderstaande plannen bevatten functies voor taakbeheer:

Gratis

Team: $9,80/maand per gebruiker

$9,80/maand per gebruiker Zakelijk: $24,80/maand per gebruiker

$24,80/maand per gebruiker Enterprise en Pinnacle: Neem contact op met de verkoopafdeling

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

13. Todoist - het beste voor teams met een budget

Via: ProofHub ProofHub is niet alleen een goed hulpmiddel voor taakbeheer, maar ook software voor het bijhouden van taken waarmee je gemakkelijk takenlijsten kunt maken en individuele taken, ze toewijzen aan meer dan Ć©Ć©n teamlid en vervaldata en prioriteiten nauwlettend volgen voor verschillende taakcategorieĆ«n. Ik ben vooral onder de indruk van de tabelweergave van het platform voor het bijhouden van taken. Ik kan de voortgangspercentages voor acties in verschillende categorieĆ«n bijhouden (zonder een vervelende micromanager te zijn). šŸ˜

Vergelijkbaar met ProofHub alternatieven de software is volledig aanpasbaar- we kunnen gepersonaliseerde workflows bouwen en aangepaste velden gebruiken om alle taakgerelateerde gegevens vast te leggen die mijn team belangrijk vindt. Aangepaste velden verbeteren het bijhouden van taken-omdat we ze kunnen aanpassen om vrijwel elk detail bij te houden, of het nu gaat om deadlines of output.

Over bijhouden gesproken, ProofHub heeft een intuĆÆtieve interface voor het maken van taakafhankelijkheden om ervoor te zorgen dat taken in een vooraf bepaalde volgorde worden voltooid. Als je meer duidelijkheid wilt bieden aan de opdrachtnemers, laat dan commentaar achter op taken of gebruik mentions om ze te begeleiden.

Daarnaast biedt ProofHub verschillende rapportageopties om inzicht te krijgen in de voortgang van een project. Je kunt middelentoewijzing door rapporten over het gebruik van middelen te analyseren of de voortgang van een project bij te houden met rapporten over de voltooiing van taken.

ProofHub beste eigenschappen

Veelzijdige software voor het volgen van taken

Aanpasbare workflows

Ondersteunt taakgerelateerde discussies door middel van opmerkingen en vermeldingen

Rapporten om de voortgang van taken te meten

Diverse projectweergaven zoals Kanbans en tabellen

Mobiel-vriendelijk

ProofHub beperkingen

Meldingen kunnen moeilijk te beheren zijn

Sommige gebruikers vinden de aanpassingsmogelijkheden complex

Prijzen van ProofHub

Merk op dat ProofHub momenteel de facturering per gebruiker vermijdt, wat het voor sommige teams aantrekkelijk kan maken.

Essential: $45/maand voor onbeperkte gebruikers

$45/maand voor onbeperkte gebruikers Ultimate Control: $150/maand (of $89/maand voor een beperkte tijd)

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

ProofHub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

15. SmartTask - het beste voor het beheren van meerdere projecten

Via: SmartTask SmartTask bevat alle belangrijke functies die je normaal gesproken in een taakbeheertool vindt. Je kunt deadlines instellen, afhankelijkheden toevoegen en taken beheren in weergaven zoals kalender, lijst en bord. Ik zou willen benadrukken dat je hier een realistische workflow kunt creƫren door afhankelijke, overlappende en genegeerde taken te optimaliseren. Dit is het soort overzicht dat je nodig hebt als je team jongleert met 5+ projecten tegelijk.

Deze software springt er voor mij vooral uit vanwege de tools voor het gelijktijdig beheren van meerdere projecten in een cross-functionele opstelling. Met de functie Project Portfolio's kun je meerdere planken maken om afzonderlijke doelen bij te houden, zodat je marketing-, verkoop- en ontwerpteams op Ć©Ć©n lijn zitten. Om het veiliger te spelen, kun je zelfs takenlijsten delen tussen teams om verweesde acties te voorkomen.

SmartTask ondersteunt teamsamenwerking door ons commentaar te laten geven op taken en realtime meldingen te laten genereren voor updates. We kunnen ook klanten, verkopers en externe belanghebbenden uitnodigen om samen te werken aan een taak of project door ze een uitnodiging te sturen.

Bovendien biedt het dashboardrapporten over zowel projecttaken als verkoop die je gemakkelijk kunt vinden via de geavanceerde zoekbalk. šŸ”Ž

SmartTask beste functies

Interne en externe teamcommunicatie

Terugkerende taken instellen (dagelijks, wekelijks of maandelijks)

Taak- en verkooprapporten

Ondersteunt beheer van taken over projecten heen

Tijdregistratie voor individuele taken

Taakbeheertools voor iOS en Android

SmartTask-beperkingen

De UI en UX kunnen wat verbetering gebruiken

Meer integraties toevoegen zou nuttig zijn

SmartTask prijzen

SmartTask kan NGO's na contact een gereduceerde prijs aanbieden. Startups die hiervoor in aanmerking komen, kunnen ook een krediet ter waarde van $1.000 aanvragen.

Vrij voor altijd

Premium: $7,99/maand per gebruiker

$7,99/maand per gebruiker Zakelijk: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop voor prijzen

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

SmartTask beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

16. HubSpot (HubSpot Taakbeheer)-best voor CRM-taken

Via: HubSpot Ik geef toe dat HubSpot Task Management verre van een traditionele taakmanager is. Het is meer een suite die is ontworpen om marketeers te helpen hun Customer Relationship Management (CRM) processen te stroomlijnen. Nu weten we dat effectieve CRM is afhankelijk van het goed opslaan, volgen en beheren van lead- en klantgebaseerde activiteiten. HubSpot helpt je deze verspreide taken te stroomlijnen om de omzet te verhogen.

We hebben deze software uitgebreid onderzocht en kunnen bevestigen dat je minder vaak tussen meerdere tabbladen hoeft te schakelen als je met prospects praat, allemaal dankzij dashboards die al het CRM-werk centraliseren. Gebruik de dashboards om items op je takenlijst bij te houden, details van prospects te bekijken en vergaderingen bij te houden.

Moet u nieuwe taken aanmaken? Doe dat direct vanuit uw workflows, e-mail inbox of takenlijst. En als je inzichten nodig hebt uit eerdere taakprestaties, zoals gemaakte deals en voltooide activiteiten, maak dan gebruik van de rapportagetools van HubSpot. Dit platform vereenvoudigt de communicatie met e-mailsjablonen (voor het verzenden van berichten in bulk) en realtime teamchat.

Hoewel verkoop- en marketingteams de taakbeheerstijl van HubSpot prettig vinden, zijn sommige HubSpot's alternatieven zouden een betere keuze kunnen zijn voor bedrijven in de IT of financiƫle sector. Je kunt zelfs de HubSpot-ClickUp integratie als je je klantgerichte processen beter wilt organiseren.

HubSpot beste functies

Een breed scala aan CRM-functionaliteiten

Live team chats

Dashboards om prospect-gerelateerd werk te centraliseren

Kan worden geĆÆntegreerd met apps zoals WordPress, Gmail en Zapier

mobiele app voor iOS en Android voor HubSpot CRM

HubSpot beperkingen

Beperkte optie om taken te prioriteren

Workflow automatisering is beperkt op het gratis plan

HubSpot prijzen

Voor individuen en kleine teams:

Gratis

Starter: $15/maand

$15/maand Professioneel: $800/maand

HubSpot (CRM) beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (11.000+ beoordelingen)

4.4/5 (11.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

17. Paymo-best voor klanttaken en boekingen

Via: Paymo Paymo is een eenvoudige taakbeheersoftware en facturatie-app in Ć©Ć©n, dus ik kan zien hoe het een enorme aantrekkingskracht heeft op professionals en freelancers die het werk van klanten, tijdregistratiegegevens en resources binnen Ć©Ć©n platform willen beheren. Je kunt automatisch spookboekingen instellen op basis van de taakgegevens die je in het verleden hebt ingevoerd, maar ook een visueel overzicht krijgen van alle boekingen voor het directe team op Ć©Ć©n scherm. šŸ–„ļø

Paymo ook vereenvoudigt het beheer van bronnen door meerdere managers te laten werken aan de planning om over- of onderboeken te voorkomen. We kunnen:

Tijd reserveren voor tijdgevoelige taken per uur Ongeplande taken onderbrengen met een eenvoudige drag-and-drop functie Visualiseer de beschikbaarheid van ons team op tijdlijnen Stuur boekingsmeldingen alleen naar relevante teamleden

Met het platform kunnen mijn medewerkers hun taken in Ć©Ć©n weergave bekijken, terwijl onze taakmanagers zowel hun persoonlijke taken als het werk van het team in afzonderlijke weergaven volgen. Zoals bij de meeste Paymo alternatieven krijgen we projectweergaven zoals Gantt-grafieken, Tabellen en Kalenders om taken te visualiseren.

Paymo bevordert ook de samenwerking tussen teams en biedt een gedetailleerde Task View om in realtime te chatten over de laatste taakupdates. Tot slot biedt Paymo prioriteitsniveaus voor taken zoals kritiek, hoog, normaal of laag voor teams, die we kunnen aanpassen op basis van onze leveringsverplichting aan klanten.

Paymo beste functies

Tijdlijnen om de beschikbaarheid van medewerkers te beoordelen

Maakt het mogelijk tijd voor klanttaken per uur te boeken

Real-time chat

Projectweergaven zoals Gantt-diagram en Kanban-bord

Kan worden geĆÆntegreerd met apps zoals Slack, Google Agenda en JotForm

Ondersteuning voor mobiele apps voor iOS en Android

Paymo beperkingen

De mobiele app kan lastig te navigeren zijn

Het kost tijd om werknemers te trainen in het gebruik van het platform

Paymo prijzen

Gratis (voor maximaal vijf klanten)

(voor maximaal vijf klanten) Starters: $5,9/maand per gebruiker

$5,9/maand per gebruiker Klein Kantoor: $10,9/maand per gebruiker

$10,9/maand per gebruiker Zakelijk: $16,9/maand per gebruiker

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Paymo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

18. TimeCamp-best voor tijdregistratie en factureringstaken

Via: TimeCamp Ik heb met veel freelancers gesproken over hun routines voor taakbeheer en ik denk dat een van hun grootste probleemgebieden het koppelen van taken aan bijgehouden uren en uiteindelijk facturen is. Dat is precies waarom ik ervoor heb gezorgd dat deze handige alles-in-Ć©Ć©n tool op onze lijst stond.

Hoewel de meeste TimeCamp alternatieven op deze lijst staan typische functies voor taak- en projectbeheer, maar TimeCamp richt zich in plaats daarvan op tijd-taak budgettering.

Met de one-click time-tracking mogelijkheden, kun je moeiteloos de werkuren van jezelf of je team bijhouden. Je kunt deze gegevens gebruiken om tijden te standaardiseren voor specifieke taken, om taakopdrachten en factuurschattingen te plannen en te maken, en om de productiviteit van elk teamlid te controleren.

TimeCamp biedt ook functies voor het meten van de winstgevendheid van je projecten en het bijhouden van factureerbare uren, waardoor facturatie en resource management gestroomlijnd worden. In principe zijn de taken die je handmatig moest doen, zoals facturen maken en het goedkeuren van urenstaten, zijn geautomatiseerd op dit platform.

Hoewel deze software de nadruk legt op tijdregistratie, is het nog steeds een tool voor taakbeheer. Het product TimeCamp Planner helpt je bij het organiseren van taken en het bewaken van hun voortgang op Kanban-achtige borden.

Als je te maken hebt met herhaalbare taken, kun je ze automatiseren door informatie op te geven zoals vervaldatums, geadresseerden en voortgangsstatussen. Bovendien kun je overschakelen van het overzicht van teamtaken naar je eigen overzicht met de functie Mijn Taken, die de aan jou toegewezen taken weergeeft in een lijst-, kalender- of tijdlijnweergave.

TimeCamp's functies voor tijdregistratie en taakbeheer zijn beschikbaar via afzonderlijke tariefplannen.

TimeCamp beste functies

Uitgebreide tools voor tijdregistratie

Kanban-bord voor eenvoudig bijhouden van taken

Persoonlijke takenlijsten

Kan herhaalbare taken automatiseren

Bevat apps voor Android en iOS

TimeCamp (niet de TimeCamp Planner) integreert met tools zoals:

ClickUp (u kunt deze integratie gebruiken om uw ClickUp-taken te timen en te profiteren van nauwkeurige facturering) Google Agenda Slack



TimeCamp beperkingen

De gebruikersinterface en laadtijd van de server kunnen beter

De tool kan soms buggy zijn

TimeCamp prijzen (voor TimeCamp Planner)

Starter: $2,99/maand per gebruiker (het beste voor freelancers)

$2,99/maand per gebruiker (het beste voor freelancers) Premium: $4,99/maand per gebruiker (ideaal voor bedrijven die hun winstgevendheid bijhouden)

$4,99/maand per gebruiker (ideaal voor bedrijven die hun winstgevendheid bijhouden) Ultiem: $7,99/maand per gebruiker (voor betere analytische rapportage)

$7,99/maand per gebruiker (voor betere analytische rapportage) Enterprise: $11,99/maand per gebruiker (voor betere beveiliging en aangepaste integraties)

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

19. Any.do-best voor het maken van to-do lijsten

Via: Een.doen Any.do is gespecialiseerd in het leveren van gemakkelijk te gebruiken to-do lijsten om u te helpen zowel persoonlijke of professionele doelen efficiƫnt. Het is geschikt voor individuen, gezinnen en teams en is beschikbaar op meer dan 10 platforms, waaronder Mac, Safari en iPad.

In de tijd dat ik met deze tool werkte, kon ik mijn to-dos organiseren in aparte lijsten en projecten, allemaal met een kleurcode om duidelijke prioriteiten te stellen en taakcategorieƫn te bepalen. We kunnen onze takenlijsten uitbreiden met:

Subtaken en bijlagen voor extra taakbewustzijn

Deadlines en herinneringen

Verantwoordelijkheden delen is ook eenvoudig - deel gewoon een takenlijst met je teamgenoten of familie om samen te werken aan het voltooien van taken. Je kunt bijvoorbeeld verschillende items op een boodschappenlijstje toewijzen aan gezinsleden en de lijst bijhouden om ervoor te zorgen dat ze de taak met succes voltooien. Als er een dringende kwestie is die je wilt bespreken, gebruik dan de chatfunctie om in realtime te communiceren.

Voor bedrijven die op zoek zijn naar een tool voor taakbeheer met mogelijkheden voor projectbeheer, is Any.do een goede keuze omdat het ook functies biedt zoals aanpasbare workflows, weergaven, vooraf gemaakte sjablonen en krachtige integraties met andere werktools.

Als je echter uitgebreidere workflowfuncties wilt, bekijk dan een aantal geavanceerdere Any.do alternatieven .

Any.do beste eigenschappen

Biedt eenvoudige to-do lijsten

Geweldig als dagelijkse takenmanager

Laat je lijsten delen met teams, familie en vrienden

Herinneringen voor het tijdig voltooien van taken

Heeft apps voor iOS en Android

Kan worden geĆÆntegreerd met andere tools voor taakbeheerzoals ClickUp en Asana (via Zapier)

Beperkingen van Any.do

Sommige gebruikers willen meer integraties (zoals met Microsoft Calendar)

Beperkte geavanceerde functies voor deze prijsklasse

Any.do prijzen

Vergeet niet een Familie of Teams abonnement te nemen om toegang te krijgen tot gedeelde lijsten.

**Gratis

Premium: $2,99/maand per gebruiker

$2,99/maand per gebruiker Familie: $8,33/maand per vier gebruikers

$8,33/maand per vier gebruikers Team: $4,99/maand per gebruiker

alle vermelde prijzen hebben betrekking op waarden bij benadering en worden jaarlijks gefactureerd_

Any.do beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Op het moment dat we deze tool beoordeelden, zagen we een paar minder positieve beoordelingen van Android- en iOS-gebruikers, meestal over bepaalde UX-elementen. De beoordelingen voor de algemene functionaliteiten zijn echter vrij positief. Dit is wat een salesmanager die het product gebruikt te zeggen had :

met Any.do is het organiseren van mijn taken eenvoudig en snel. De app werkt goed en doet wat hij moet doen: dagelijkse herinneringen en planningen maken om mezelf op de hoogte te houden van wat er gaande is. Ik hou van apps met een eenvoudig, minimalistisch en professioneel ontwerp._

20. Smartsheet - het beste voor takenbeheer in spreadsheetstijl

Via: Smartsheet Smartsheet is een spreadsheet-achtig hulpmiddel voor taakbeheer. Het is geweldig voor diegenen die zich goed voelen bij het bijhouden van taken in Excel, maar willen overstappen naar een tool met minder ingewikkeld rekenwerk. De tool is populair in de bouw, de gezondheidszorg en het onderwijs waar taakbeheer draait om het werken met verspreide gegevens.

Net als ClickUp biedt Smartsheet uitgebreide project- en taakbeheertools voor verschillende workflows. U kunt bijvoorbeeld taken plannen, subtaken maken, resources toewijzen en opdrachten efficiĆ«nt bijhouden vanaf Ć©Ć©n platform. āœ

Hier worden taken weergegeven op spreadsheets voor individuele projecten. Zoals de meeste Smartsheet alternatieven kunnen we basisinformatie over taken toevoegen, zoals vervaldatums en geadresseerden, in duidelijke velden en kolommen. We kunnen ook verschillende spreadsheets samenvoegen voor een geconsolideerde weergave van onze taken in verschillende categorieƫn.

Dit zijn echter geen traditionele spreadsheets, ze bieden ook de geavanceerde functies van een modern taakbeheerprogramma. We kunnen bijvoorbeeld aankruisvakjes, vervolgkeuzelijsten en opmerkingen gebruiken voor interactie met taken op Smartsheet.

Dit is een geweldige taakbeheersoftware voor teams die werken aan extensieve projecten, omdat het sjablonen bevat voor agile projectbeheer, OKR-tracking, budgettering en resourcebeheer.

Het ondersteunt ook taakautomatisering, real-time samenwerking en geavanceerde analyses. Bovendien integreert het met services die we misschien al gebruiken, zoals Google Workspace en Microsoft Teams.

Bonus lezen: Ontdek ClickUp vs. Smartsheet !

Beste functies van Smartsheet

Projectbeheertool op basis van spreadsheets

Geavanceerde functionaliteiten voor het bewaken van complexe projecten

Ondersteunt real-time teamcommunicatie

Sjablonen voor agile projectbeheer

Kan worden geĆÆntegreerd met tal van apps voor communicatie, datavisualisatie en projectoplevering

Beschikbaar als mobiele app voor iOS of Android

Smartsheet beperkingen

Er kan een steile leercurve zijn voor gebruikers die geavanceerde functies willen leren kennen

Er zouden meer sjabloonopties kunnen worden toegevoegd

Smartsheet prijzen

Gratis (voor maximaal twee taakverwerkers)

(voor maximaal twee taakverwerkers) Pro: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (14.000+ beoordelingen)

4.4/5 (14.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

Onze eerste ervaringen met deze tools zijn zowel avontuurlijk als verhelderend geweest. We denken dat elk van deze opties zijn doelgebruikers begrijpt en ernaar streeft te presteren. Als je echter nog steeds worstelt om "de juiste" te vinden, maak dan een lijst van wat je echt belangrijk vindt in een platform voor taakbeheer.

Normaal gesproken biedt goede taakbeheersoftware functies die je helpen bij het plannen, organiseren, volgen en toewijzen van taken, maar je zou geen fortuin moeten betalen voor deze functies. Sommige functies, zoals herinneringen, automatisering en taakweergaven, zijn het absolute minimum en we zien ze in bijna elke tool die we hebben besproken.

Wat je kunt onderzoeken is de totale functionaliteit die je krijgt voor een bepaalde prijs. Stel dat Tool A je 30 geavanceerde functies biedt en de populairdere Tool B je 25 geavanceerde functies voor dezelfde prijs - dan weet je wat je moet kiezen!

Tot slot, de beste tools voor taakbeheer moeten je leven makkelijker maken, niet andersom, dus zorg ervoor dat je gekozen tool makkelijk te implementeren is en leuk om mee te werken! šŸ„³

Als je absoluut geen keuze kunt maken, zullen we brutaal zijn en je overhalen om ClickUp uit te proberen! Het heeft alle functies die je nodig hebt om taakbeheer te stroomlijnen met minimale inspanning. Of je nu doelen wilt stellen, taken wilt bijhouden en toewijzen, tijd wilt beheren, handwerk wilt verminderen of met je team wilt communiceren, de mogelijkheden zijn eindeloos. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en geniet van de beste toolkit die een gratis taakbeheersoftware te bieden heeft! šŸ’–