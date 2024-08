Gooi pen en papier overboord: Hoe gebruik je AI voor vergaderingen?

Heb je ook wel eens het gevoel dat je vergaderingen niet kunt bijhouden terwijl de briljante ideeën je om de oren vliegen? Nou, je bent niet de enige!

Mensen spreken gemiddeld 110-150 woorden per minuut. Daarentegen kunnen ze slechts 20-45 woorden per minuut als hun handschriftsnelheid!

Tenzij je een steno-expert bent, zit je vast in een eeuwigdurend inhaalspelletje. Tijdens deze strijd mis je ook de nieuwe ideeën die worden uitgewisseld, waardoor je je buitengesloten, verward en overweldigd voelt.

Maar wat als er een manier was om nauwkeurige aantekeningen te maken van vergaderingen zonder al dit gedoe?

Hebben we uw aandacht? Zeg dan hallo tegen de AI meeting assistant-een tool om het maken van aantekeningen intelligent te automatiseren terwijl je deelneemt aan vergaderingen.

Hier is alles wat je moet weten over hoe je AI kunt gebruiken voor aantekeningen van vergaderingen.

Begrijpen van AI voor aantekeningen maken

Handmatig aantekeningen maken kost veel tijd en middelen. Tegen deze achtergrond verandert kunstmatige intelligentie (AI) het maken van aantekeningen van een alledaagse taak in een strategisch voordeel.

Hier volgt een korte blik op de magie van door AI gegenereerde aantekeningen van vergaderingen :

Automatische spraakherkenning (ASR): De basis van AI-gegenereerde aantekeningen voor vergaderingen

Het hart van elke AI-notitiemaker is automatische spraakherkenning (ASR), ook bekend als spraak-naar-tekst (STT).

Deze technologie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) of machine learning (ML) om gesproken woorden om te zetten in nauwkeurige, leesbare tekst. Het heeft de capaciteit om zelfs de snelste gesproken gesprekken bij te houden. Dergelijke real-time en schaalbare transcriptie zorgt ervoor dat je elk klein detail in het gesprek kunt vastleggen terwijl het zich ontvouwt.

**Wist je dat?

ASR is drie keer sneller dan typen! U kunt die bespaarde tijd besteden aan waardevolle of complexe Taken, of aan het scrollen door kattenvideo's op het internet als u dat liever doet!

Vertalen, samenvatten en verder

Hoewel het primaire doel van tools voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen is om vergaderingen in realtime te transcriberen, voegen AI tools meer waarde toe aan deze taak. Dit is hoe:

Gemakkelijk onderscheid maken tussen de verschillende deelnemers aan vergaderingen omdat het verschillende sprekers herkent; weten wie wat zei vergemakkelijkt duidelijke toewijzing van ideeën en elimineert verwarring

herkent; weten wie wat zei vergemakkelijkt duidelijke toewijzing van ideeën en elimineert verwarring Meet de efficiëntie van vergaderingen door kennisleemtes te analyseren, verbeterpunten te ontdekken , overmatig praten of herhalen tegen te gaan en nog veel meer

, overmatig praten of herhalen tegen te gaan en nog veel meer Transcripties doorzoeken op trefwoorden en namen van sprekers, zodat u snel en eenvoudig informatie kunt opzoeken

doorzoeken op trefwoorden en namen van sprekers, zodat u snel en eenvoudig informatie kunt opzoeken Leg de essentie van een vergadering vast in slechts een paar klikken. AI-tools besparen je tijd en moeite door automatisch uitgebreide samenvattingen en sleutelacties van vergaderingen te genereren met belangrijke gesprekspunten en beslissingen

Identificeer actiepunten zodat je nooit meer een follow-up mist. AI-gegenereerde aantekeningen voor vergaderingen leggen cruciale beslissingen, taken en acties vast en markeren deze

Verbeter de toegankelijkheid en deel de kennis van meertalige teams metAI-schrijftools die aantekeningen voor vergaderingen genereren in meerdere talen

gebruik ClickUp Brain om aantekeningen van vergaderingen in verschillende talen te converteren_

Voordelen van het gebruik van AI voor aantekeningen van vergaderingen

Nu u de rol van AI-tools bij het aantekeningen maken laten we snel de voordelen van AI aantekeningen voor vergaderingen doornemen:

Verhoogde productiviteit : AI software voor het maken van aantekeningen bevrijdt je van de last van handmatig aantekeningen maken. Het resultaat is dat je vrij kunt brainstormen, inzichten kunt delen en actief kunt deelnemen aan discussies terwijl de AI-notulist elk detail vastlegt. Dit vertaalt zich in een verhoging van de algehele productiviteit tijdens vergaderingen

: AI software voor het maken van aantekeningen bevrijdt je van de last van handmatig aantekeningen maken. Het resultaat is dat je vrij kunt brainstormen, inzichten kunt delen en actief kunt deelnemen aan discussies terwijl de AI-notulist elk detail vastlegt. Dit vertaalt zich in een verhoging van de algehele productiviteit tijdens vergaderingen Verbeterde nauwkeurigheid en voltooidheid : AI-gestuurde transcriptie zet elk geluid van je video conferencing apps nauwgezet om in een geschreven versie. Nu alles - van snelle discussies tot technisch jargon - nauwkeurig is gedocumenteerd, wordt het makkelijker om te vertrouwen op de nauwkeurigheid en volledigheid van de door AI gegenereerde aantekeningen

: AI-gestuurde transcriptie zet elk geluid van je video conferencing apps nauwgezet om in een geschreven versie. Nu alles - van snelle discussies tot technisch jargon - nauwkeurig is gedocumenteerd, wordt het makkelijker om te vertrouwen op de nauwkeurigheid en volledigheid van de door AI gegenereerde aantekeningen Verbeterde samenwerking: Omdat alle deelnemers aan een vergadering toegang hebben tot dezelfde informatie, zorgen deze aantekeningen ervoor dat ze op dezelfde pagina zitten. Dit gedeelde begrip maakt de weg vrij voor samenwerking met duidelijke, transparante en ondubbelzinnige doelen

Collaborate on meeting notes and action plans with ClickUp Docs

Activeerbare resultaten : De AI-tools insoftware voor notulen van vergaderingen detecteren en markeren automatisch cruciale to-dos en beslissingen binnen de aantekeningen. Door deze actiepunten naar boven te halen, kunt u snel en efficiënt taken toewijzen. Bovendien maakt duidelijkheid over de verwachtingen, tijdlijnen, enz. het gemakkelijker om positieve resultaten te garanderen

: De AI-tools insoftware voor notulen van vergaderingen detecteren en markeren automatisch cruciale to-dos en beslissingen binnen de aantekeningen. Door deze actiepunten naar boven te halen, kunt u snel en efficiënt taken toewijzen. Bovendien maakt duidelijkheid over de verwachtingen, tijdlijnen, enz. het gemakkelijker om positieve resultaten te garanderen Verbeterde besluitvorming : De AI-assistent voor vergaderingen kan sleutelinzichten uit de vergadering halen, samenvattingen genereren en toekomstige acties in kaart brengen. Dit ondersteunt de besluitvorming en is tevens een benchmark voor het identificeren van terugkerende thema's of aandachtsgebieden

: De AI-assistent voor vergaderingen kan sleutelinzichten uit de vergadering halen, samenvattingen genereren en toekomstige acties in kaart brengen. Dit ondersteunt de besluitvorming en is tevens een benchmark voor het identificeren van terugkerende thema's of aandachtsgebieden Scherp kennisbeheer : Aantekeningen van vergaderingen zijn een verslag van al uw vergaderingen. Met AI-tools kunt u deze kennisbank documenteren, opslaan en organiseren voor gemakkelijke toegang en toekomstige referentie. Het maakt deze gegevensreserves ook doorzoekbaar, zodat u snel informatie van vergaderingen uit het verleden kunt plakken

: Aantekeningen van vergaderingen zijn een verslag van al uw vergaderingen. Met AI-tools kunt u deze kennisbank documenteren, opslaan en organiseren voor gemakkelijke toegang en toekomstige referentie. Het maakt deze gegevensreserves ook doorzoekbaar, zodat u snel informatie van vergaderingen uit het verleden kunt plakken Voortdurende groei : Nu AI tools voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen steeds populairder worden, kun je ook zeker zijn van voortdurende verbetering. Omdat de technologie iteratief van aard is, wordt elke versie van de notulist voor vergaderingen verfijnder en voldoet deze nog beter aan uw behoeften. Het resultaat is dat je steeds meer waarde kunt verwachten van de AI-assistent tijdens vergaderingen

: Nu AI tools voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen steeds populairder worden, kun je ook zeker zijn van voortdurende verbetering. Omdat de technologie iteratief van aard is, wordt elke versie van de notulist voor vergaderingen verfijnder en voldoet deze nog beter aan uw behoeften. Het resultaat is dat je steeds meer waarde kunt verwachten van de AI-assistent tijdens vergaderingen Een stap in de richting van inclusiviteit: Geef diverse Teams meer mogelijkheden door barrières te slechten met AI aantekeningen voor vergaderingen. Of het nu gaat om het vertalen van vergaderagenda's van de ene taal naar de andere of het bieden van realtime ondertiteling om slechthorenden in staat te stellen te luisteren, een AI-assistent voor vergaderingen brengt je dichter bij je doel van een inclusieve en toegankelijke werkplek

ClickUp Pro Tip: Toegankelijkheid is niet langer een nice-to-have functie, maar bedrijfskritisch voor organisatorisch succes. Van het stimuleren van innovatie en het vergroten van het marktbereik tot het handhaven van compliance, het heeft een grote impact.

Ook lezen: ClickUp's toewijding aan toegankelijkheid

Praktische gebruikssituaties en toepassingen van AI-vergaderassistenten voor het maken van aantekeningen

De vele voordelen van het gebruik van AI-tools voor aantekeningen van vergaderingen hebben je waarschijnlijk nieuwsgierig gemaakt om ze uit te proberen. Zo ja, dan zijn hier een paar manieren waarop je een AI notulist kunt gebruiken:

Materiaal voor vergaderingen genereren

Voorbeeld prompts:

Identificeer op basis van aantekeningen van vorige vergaderingen over <onderwerp/project> de belangrijkste discussiepunten, openstaande vragen en mogelijke agendapunten

Genereer een ontwerpagenda voor de vergadering op basis van de terugkerende thema's met betrekking tot <onderwerp/project>

Ik werk aan een verkooppraatje voor <product/dienst> voor een . Wat moet er in het verkoopgesprek staan?

agenda's voor vergaderingen genereren met ClickUp Brain_

Staat er op korte termijn een vergadering gepland? Werk slim en maak gebruik van AI-assistenten om materiaal voorafgaand aan vergaderingen te genereren, zoals agenda's, discussiepunten, diavoorstellingen, enz.

AI-tools analyseren aantekeningen van vergaderingen uit het verleden en identificeren aandachtsgebieden, terugkerende thema's, openstaande vragen en elk detail dat tot deze vergadering heeft geleid. Uitgerust met deze gegevens beginnen ze de vergadering voor te bereiden door relevant materiaal voor de vergadering te genereren en te delen. Dit zorgt ervoor dat alle deelnemers aan de vergadering goed geïnformeerd aankomen en klaar zijn om zich te verdiepen in de belangrijkste onderwerpen. Een dergelijke strategie bespaart tijd en bevordert gerichte discussies, wat zorgt voor zeer efficiënte en productiviteit vergaderingen.

Ik heb tweewekelijkse vergaderingen met mijn supervisor en we gebruiken ClickUp voor onze agenda. Ik heb het gevoel dat ik er beter voorsta omdat al mijn verzoeken voor gebeurtenissen en presentaties hier staan, samen met een up-to-date statusindicator die ze kan bekijken.

-Michel Turner, Associate Director (Career Communities), Miami University

Also Read: **Hoe ClickUp Brain gebruiken om notities voor vergaderingen te genereren Live transcriptie en aantekeningen maken

Voorbeeld prompts:

Realtime transcriptie van deze vergadering inschakelen

Vertaal dit gesprek

Identificeer en onderscheid de sprekers in de transcriptie

vertaal uw tekst in enkele seconden naar een andere taal met ClickUp Brain_

Real-time transcriptie en aantekeningen maken zijn de belangrijkste waarden van een AI-assistent voor vergaderingen. De tools voor het aantekeningen maken leggen alle discussies en gespreksonderwerpen van een vergadering haarfijn vast, ongeacht het aantal deelnemers. Deze kwaliteit is vooral cruciaal in vergaderingen met een hoog tempo, grootschalige discussies en conference calls, omdat je dan duidelijkheid hebt over wie wat wanneer heeft gezegd. Het helpt deelnemers ook bij het overwinnen van taalproblemen en accenten die er anders voor zorgen dat ze details missen of informatie verkeerd interpreteren.

AI-transcriptiesoftware herkent de stem van elke spreker, schrijft hun ideeën in de aantekeningen voor, vertaalt in realtime en genereert duidelijke en nauwkeurige documentatie voor vergaderingen. We hebben het al gehad over de impact op inclusiviteit en toegankelijkheid, dus dit is gemakkelijk laaghangend fruit als je gebruik wilt maken van AI hulpmiddelen voor vergaderingen .

Recap de notulen van vergaderingen of sleutelpunten

Voorbeeld prompts:

Geef een samenvatting van de sleutelpunten die tijdens de vergadering zijn besproken

Identificeer alle actiepunten en lijst ze op met de bijbehorende deadlines

Maak beknopte notulen van deze vergadering gesprekken

notities van vergaderingen in seconden samenvatten met ClickUp Brain_

Verspil geen tijd aan het uitpluizen van sleutelpunten uit lange discussies. Gebruik in plaats daarvan AI-tools om samenvattingen van vergaderingen te genereren die de kern van het hele gesprek weergeven!

AI-tools voor het aantekeningen maken van vergaderingen extraheren sleutelinzichten om een beknopt overzicht te maken van de belangrijkste punten van de vergadering. Dit brengt alle deelnemers op dezelfde pagina zonder dat ze lange pagina's met transcripties hoeven door te nemen. Ze delen ook tijdstempels van deze sleutelpunten, zodat u altijd kunt teruggaan naar vergaderingen of audiobestanden en het gesprek kunt overdenken.

Deze notulen fungeren als een geloofwaardig verslag en bieden een overzicht van elke vergadering die ooit is gehouden.

Creatief brainstormen

Voorbeeldvragen:

We hebben het stapsgewijze proces van <project/onderwerp> besproken. Zet dit om in een stroomdiagram

Wat zijn enkele uitdagingen en obstakels die tijdens de vergadering naar voren zijn gekomen? Wat zijn mogelijke oplossingen hiervoor?

Converteer je aantekeningen in visuele ClickUp Mindmaps

Hier vindt u platforms voor vergaderingen die AI-technologie gebruiken om visueel denken te stimuleren. Ze zetten gesproken woorden of audiobestanden om in conceptdiagrammen en mindmaps. Dergelijke visualisatie maakt creatieve verkenningen en sessies van brainstormen met meerdere perspectieven en expertises mogelijk.

Met dergelijke hulpmiddelen kunnen gedistribueerde teams ideeën visueel verbinden, relaties identificeren en innovatie stimuleren terwijl ze samen aan problemen werken. Naast het illustreren van deze concepten zal het platform voor vergaderingen ze ook documenteren en opslaan op een gecentraliseerde locatie zodat ze snel en gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle deelnemers.

Tot slot, de functie Whiteboard? Geobsedeerd. Deze tool werd vaak gebruikt tijdens vergaderingen van teams om ideeën te brainstormen of bepaalde initiatieven verder uit te werken.

-Brittney Curtner, programmamanager, Utah Valley University

Rapporten na vergaderingen bekijken en bewerken

Voorbeeldvragen:

Genereer een gedetailleerd verslag van de vergadering met sprekersidentificatie

Controleer de ideeën die tijdens deze vergadering zijn besproken op nauwkeurigheid

Genereer, vat samen, proeflees, verbeter en vertaal uw rapporten, e-mails en chats met ClickUp Brain's AI Writer voor werk

Naast door AI gegenereerde samenvattingen en notulen van vergaderingen, kunnen sommige apps voor het maken van aantekeningen ook uitgebreide rapportages na vergaderingen genereren. Deze leggen de essentie van de vergadering vast, voltooid met gespreksonderwerpen, duur van de vergadering, tijdstempels, deelnemersprofielen, etc., die u zelfs na afloop van de vergadering kunt bekijken.

Bovendien zijn er verschillende manieren om informatie of inzichten uit elke evaluatie te halen. Zo kunt u bijvoorbeeld de specifieke personen identificeren die een idee hebben verdedigd tussen meerdere sprekers, hen om opheldering vragen, hen krediet geven en eigendom toewijzen aan bijbehorende Taken.

Efficiëntie van vergaderingen evalueren

Voorbeeldvragen:

Herzie de werkstroom van het gesprek en identificeer de delen met frequente herhalingen

Hoe hadden we de duur van deze vergadering kunnen verkorten?

Maak een agenda voor de volgende vergadering en deel inzichten over hoe we deze efficiënter kunnen laten verlopen

AI-tools die getraind zijn in gespreksanalyse kunnen waardevolle inzichten verzamelen die verder gaan dan het gesproken woord. Ze beschikken over geavanceerde functies om gesprekken te analyseren en de dynamiek van vergaderingen te benadrukken. Door statistieken vast te leggen zoals de verdeling van de spreektijd, delen met herhalende punten, gebieden waar men niet bij elkaar betrokken is en overmatig praten, kunt u verbeterpunten in uw bestaande vergaderstructuur identificeren.

Op basis daarvan kunt u interventies abonneren, zoals een betere planning van de vergaderagenda, een evenwichtige deelname, enz. om toekomstige vergaderingen te optimaliseren voor meer focus en efficiëntie.

Actieplan voor vergadering personaliseren

Voorbeeldvragen:

Wat zijn enkele taken die aan mij zijn toegewezen tijdens deze vergadering? Voeg ze toe aan mijn lijst met taken

Een actie abonnement voorbereiden met geprioriteerde taken en deadlines gebaseerd op de actie items in deze vergadering

Synchroniseer mijn Google Agenda met de taken die in deze aantekeningen van de vergadering staan

AI-oplossingen voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen kunnen ook lijsten met taken of actiepunten omzetten in gepersonaliseerde stappenplannen. Om dit mogelijk te maken, kunnen ze historische aantekeningen van vergaderingen, individuele profielen, persoonlijke kalenders, agenda's, enz. analyseren om terugkerende thema's, uw rol in deze vergaderingen, aankomende deadlines, enz. te lokaliseren.

Vervolgens genereren ze op basis van deze inzichten gepersonaliseerde abonnementen waarin prioriteiten worden gesteld voor Taken, rollen en verantwoordelijkheden worden toegewezen en deadlines worden gedefinieerd. Zo'n naadloze overgang van het platform voor vergaderingen naar aantekeningen naar Taakbeheer maakt opvolging eenvoudiger en handiger. Deelnemers aan vergaderingen blijven zo gefocust op de taken die er het meest toe doen en leveren een zinvolle bijdrage aan het algehele succes van het team.

Er zijn verschillende manieren om aantekeningen te maken met behulp van een AI-assistent voor vergaderingen. Hier zijn enkele opties om te overwegen:

Gebruik ASR voor live AI-transcripties

Met ASR kun je real-time transcriptie instellen en het maken van aantekeningen automatiseren. Intelligente functies met AI, zoals ClickUp Brein nog te doen dan aantekeningen maken. Gebruik het om automatisch opnames van vergaderingen te transcriberen die zijn vastgelegd met Clip (later meer hierover). U kunt de AI-transcriptie vervolgens gebruiken om te scannen op hoogtepunten, door video's te bladeren met behulp van tijdstempels en fragmenten te kopiëren

Gebruik AI-hulpmiddelen voor aantekeningen maken om opnames te bekijken

Terwijl ASR-tools in realtime transcripties van vergaderingen genereren, werken AI-tools die aantekeningen kunnen maken met audio-opnames.

gebruik ClickUp Clips om schermen op te nemen en video's te delen met deelnemers aan vergaderingen_ ClickUp Clips is een slimme manier om op tekst gebaseerde handmatige aantekeningen op te waarderen tot rijke media. Zo kunt u ze gebruiken in vergaderingen:

Maak een opname van schermactiviteiten, toepassingsvensters of uw desktop terwijl u presentaties, video walkthroughs, demo's, enz. geeft.

Automatisch transcripties, annotaties en tijdstempels van opnames invullen om sleutelpunten in een discussie te benadrukken

Deel video clips voor asynchrone deelname van team leden die niet in staat waren om de live vergadering bij te wonen

Dergelijke AI-tools analyseren deze audio- of videobestanden om gedetailleerde aantekeningen te genereren. Je kunt ook sleutelen aan hun geavanceerde AI-functies, zoals sprekeridentificatie, zoeken op trefwoord, genereren van tijdstempels en markeren van sleutelmomenten.

Gebruik samenvattingshulpmiddelen voor vergaderingen

In sommige gevallen hebt u opnames van vergaderingen die u wilt omzetten in aantekeningen en beknopte samenvattingen wilt maken. In andere gevallen hebt u misschien al transcripties van vergaderingen en wilt u deze alleen samenvatten. Met ClickUp Brain kunt u:

Gesprekken analyseren en automatisch actiepunten markeren. Vervolgens deze actiepunten omzetten in taken en deze toewijzen aan belanghebbenden om vanaf het begin verantwoording af te leggen

markeren. Vervolgens deze actiepunten omzetten in taken en deze toewijzen aan belanghebbenden om vanaf het begin verantwoording af te leggen Overzichtelijke samenvattingen maken van lange discussies of threads. Brain snijdt door de ruis heen om de belangrijkste beslissingen en volgende stappen van de vergadering te presenteren, zodat teams gemakkelijker op één lijn komen te zitten

gedetailleerde samenvatting van aantekeningen van vergaderingen met ClickUp Brain_

Gebruik de samenvattingsfunctie om in een paar klikken een kort overzicht te genereren van de belangrijkste beslissingen, actie-items en af te handelen punten

Er zijn twee manieren om dit aan te pakken. Ten eerste kun je een ASR of AI tool voor aantekeningen maken selecteren die integreert met projectmanagement platforms. Ten tweede kun je een projectmanagementtool zoals ClickUp kiezen met ingebouwde AI-mogelijkheden voor aantekeningen en documentmanagement.

Hier zijn een paar functies die ClickUp de beste softwareoplossing met AI voor aantekeningen van vergaderingen maken:

1. Documenten

notities van vergaderingen documenteren en opmerkingen achterlaten op ClickUp Docs_ ClickUp Documenten is een gecentraliseerde hub voor al uw projectgerelateerde documenten. Het dient als een ruimte waar u en uw team kunnen samenwerken:

Vergaderingen aantekeningen documenteren voor gemakkelijke referentie en duidelijke organisatie. U kunt aantekeningen van vergaderingen bewerken om ze beter scanbaar te maken met behulp van verschillende opmaakopties zoals koppen, opsommingstekens en tabellen (PS. U kunt ook ClickUp Brain gebruiken in Docs)

documenteren voor gemakkelijke referentie en duidelijke organisatie. U kunt aantekeningen van vergaderingen bewerken om ze beter scanbaar te maken met behulp van verschillende opmaakopties zoals koppen, opsommingstekens en tabellen (PS. U kunt ook ClickUp Brain gebruiken in Docs) Beoordelen van en bijdragen aan aantekeningen van vergaderingen. Aangezien documenten kunnen worden gedeeld en samen worden gebruikt, kunnen deelnemers opmerkingen achterlaten om meer context en achtergrond toe te voegen aan wat er is besproken en om eventuele fouten of verkeerde interpretaties te corrigeren

achterlaten om meer context en achtergrond toe te voegen aan wat er is besproken en om eventuele fouten of verkeerde interpretaties te corrigeren Bouw een centrale opslagplaats van al uw aantekeningen voor vergaderingen. Deel aantekeningen onder belanghebbenden voor transparantie, verantwoording en toegang tot informatie terwijl het hele team op één lijn blijft

Vertaal ideeën en concepten in visuele formats zoals mindmaps, stroomdiagrammen en diagrammen die creatieve exploratie en samenwerking bevorderen

bevorderen Visualiseer relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen taken of ideeën om focus op het grotere geheel te behouden terwijl u werkt aan kleine details

te behouden terwijl u werkt aan kleine details Whiteboards integreren in de content van vergaderingen in Docs voor een geïntegreerde brainstorm- en projectontwikkelingservaring

bouw een geïntegreerd ecosysteem op ClickUp Whiteboards_

3. Sjablonen

ClickUp biedt ook een rijke bibliotheek met gratis sjablonen die 100% aanpasbaar zijn op basis van de behoeften van uw project of werkstroom.

Documenteer de volledige vergadering met het ClickUp sjabloon voor vergaderingsnotulen

Bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen biedt een goed gedefinieerde structuur voor het vastleggen van de notulen van vergaderingen als document in ClickUp. Van een gedetailleerde agenda tot wijzigingen in de notulen van vorige vergaderingen en aankondigingen, dit sjabloon dekt alles.

Geef richting aan teamdiscussies met het sjabloon voor aantekeningen van ClickUp Vergaderingen

Ook het aanpasbare sjabloon Docs voor ClickUp Vergadering aantekeningen biedt richting. Door richtlijnen en structuur voor uw vergaderingen op te stellen, kunt u elke vergadering laten tellen, of u deze nu dagelijks of jaarlijks houdt.

Houd al uw vergaderingen bij met het sjabloon ClickUp Meeting Note Style

Omdat u al uw aantekeningen van vergaderingen moet bijhouden, hebben we ook dit sjabloon op ClickUp stijl voor aantekeningen van vergaderingen . Het sjabloon voor vergaderingen legt korte samenvattingen van elke vergadering vast in een eenvoudig format en bouwt een centrale, doorzoekbare opslagplaats op. Het maakt het organiseren van aantekeningen eenvoudiger en zorgt voor tijdige voortgangsupdates voor teams en belanghebbenden.

4. Integraties

synchroniseer uw Google Agenda's met ClickUp voor effectief beheer van beschikbaarheid voor vergaderingen_

Alsof de ingebakken functies en mogelijkheden van ClickUp nog niet genoeg zijn, krijgt u ook de optie om ClickUp te integreren met uw bestaande tools, platformen en systemen. Voorbeeld,

ClickUp integreert met Google Meet en Microsoft Teams voor video vergaderingen. Op dezelfde manier kunt u het verbinden met Fireflies en MeetGeek voor live transcripties. Dankzij dergelijke integraties kunt u krachtige projectmanagementmogelijkheden toevoegen aan andere tools en ze schaalbaar maken.

Voldoe aan de verwachtingen en overtref ze met AI voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen

Of u nu gebruik maakt van AI-tools voor presentaties en agenda's of ze gebruiken om live bijschriften te genereren - AI wint steeds meer terrein op het gebied van aantekeningen maken voor vergaderingen. Belangrijker nog, het schetst een positieve en veelbelovende toekomst voor wat komen gaat.

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, zul je meer intuïtieve, waardegerichte en bruikbare AI-assistenten voor vergaderingen aantreffen. Geavanceerde functies zoals sentimentanalyse zullen je informeren over het moreel van het team, terwijl live vertaling geografische verbindingen zal leggen. Het is slechts een kwestie van tijd tot we deze verschuiving zullen meemaken.

Het zo vroeg mogelijk inzetten van deze technologie is dus een van de beste manieren om de naderende curve voor te blijven. In plaats van uw investeringen te spreiden over een assortiment van tools, kunt u beter kiezen voor één enkele oplossing voor meer ROI. Met andere woorden, ga aan de slag met ClickUp en laat AI uw bedrijfsvoering transformeren. Gratis aanmelden op ClickUp om te weten hoe!