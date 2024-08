10 beste AI-tools voor vergaderingen & Meeting Assistants in 2024

Vergaderingen zijn de meesten van ons niet vreemd. Of je ze nu organiseert, bijwoont of notuleert, er is vaak veel meer om je op te concentreren dan de vergadering zelf.

De groei van kunstmatige intelligentie (AI) tools voor vergaderingen betekent dat we een deel van dat administratieve werk kunnen overdragen en actievere deelnemers kunnen zijn. 🙋

Wil je een AI-tool voor het maken van notities die de belangrijkste punten eruit haalt en nette samenvattingen maakt? Of misschien heb je er een nodig om te helpen met het plannen en het maken van notities voor je volgende videogesprek? Wat de situatie ook vereist, er is een AI-vergadertool voor.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste AI-tools voor vergaderingen, inclusief must-have functies, voor- en nadelen, prijzen en meer om je te helpen de beste AI-vergaderassistent te vinden.

AI-tools voor vergaderingen moeten de hele vergadering of besluitvormingsproces eenvoudiger te maken, of het nu gaat om het automatisch maken van samenvattingen van vergaderingen of het in realtime transcriberen van je vergadering. De beste AI-vergaderassistenten besparen tijd, energie en geld, dus het is de moeite waard om de juiste match voor jou te vinden. 🤩

Stel jezelf de volgende vragen bij het vergelijken van AI tools voor vergaderingen:

Features: Bevat deze tool de functies en functionaliteit die u nodig hebt?

Expertise: Doet de tool één ding heel goed, of biedt het een scala aan functies?

Gebruik: Kunt u het platform voor verschillende doeleinden gebruiken?soorten vergaderingenof alleen voor interne vergaderingen?

Integraties: Werkt de assistent-tool metplatforms voor videovergaderingen of vergaderplatforms zoals Zoom, Webex of Google Meet? Hoe zit het met messaging apps zoals Slack of Microsoft Teams? Is er eenAI Chrome-extensie?

Gebruikservaring: Is de tool gemakkelijk te leren en te gebruiken?

Prijzen: Is de AIsoftware voor beheer van vergaderingen binnen uw budget?

Elk team heeft iets andere behoeften, dus denk na over je unieke doelstellingen. Misschien wil je tijd besparen op het schrijven van vergaderingsnotulen of heb je een snellere manier nodig om verslagen van vergaderingen te maken. Bedenk wat je nodig hebt en gebruik de bovenstaande lijst om een shortlist te maken van de juiste opties.

Met zoveel rumoer over AI-tools het kan ontmoedigend zijn om de beste te vinden voor vergaderingen. Daarom hebben wij het werk voor je gedaan. Hier is onze lijst met de beste AI-tools voor vergaderingen die je proces van begin tot eind zullen stroomlijnen.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Met de komst van ClickUp AI het favoriete projectbeheerplatform van iedereen is nu een van de beste AI-vergaderassistenten die vandaag beschikbaar zijn. Deze AI-assistent is afgestemd op het werk dat je doet, dankzij honderden handgemaakte AI-tools. ⚒️

Gebruik ClickUp AI om uw vergaderingen samen te vatten en automatiseer vervolgens een lijst met actiepunten die je in enkele ogenblikken kunt omzetten in Taken. Direct tijd besparen door je notities van vergaderingen om te zetten in takenlijsten houdt je team verantwoordelijk en houdt je productiviteit hoog.

Notities van vergaderingen in seconden samenvatten met ClickUp AI

Natuurlijk is ClickUp de plek waar u al uw werk op één plek gedaan krijgt. Naast ClickUp AI krijgt u toegang tot een uitgebreide bibliotheek met sjablonen om uw workflow te stroomlijnen, waaronder deze Agendasjabloon van ClickUp . Beheer al uw takenlijsten en actiepunten met ClickUp Taken . Maak en deel documenten met teamleden en maak gezamenlijke vergaderagenda's met ClickUp Documenten .

ClickUp beste functies:

Ontvang direct een samenvatting van hoge kwaliteit van vergaderingen met belangrijke momenten en beslissingen

Actie-items uit vergaderingen, Documenten en Taken halen om een takenlijst samen te stellen

Maken en delenvergaderagenda's met ClickUp Docs

Gebruik ingebouwde sjablonen om tijd te besparen bij het maken van nieuwe agenda's en vergadernotities

Binnenkort beschikbaar: Taken en subtaak aanmaken met metadata Smart Fill om tijd te besparen

Binnenkort beschikbaar: Ontvang samenvattingen van uw projectvergaderingen en stand-ups

ClickUp beperkingen:

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Airgram

Via Airgram Airgram is een AI-vergaderassistent die is ontworpen om de details af te handelen zodat u zich meer op de vergadering zelf kunt richten. De tool neemt vergaderingen op, transcribeert en vat ze samen zodat je gemakkelijk vergaderingen en gesproken gesprekken met anderen kunt delen. 🔗

Airgram beste functies:

Gebruik de AI van Airgram om audio- en video-opnamen om te zetten in teksttranscripties

Nodig Airgram uit om geplande vergaderingen automatisch op te nemen

Organiseer je vergadernotities op één plek

Deel fragmenten en links van vergaderingen met interne en externe contacten

Airgram beperkingen:

Sommige gebruikers melden dat de AI moeite heeft om onderscheid te maken tussen sprekers

Transcripties zijn momenteel alleen beschikbaar in het Engels

Airgram prijzen:

Gratis abonnement

Plus: $18/maand per gebruiker

Airgram beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: n.v.t

3. Otter

Via Otter Otter is een AI-tool die zorgt voor real-time transcriptie en gesproken notities van vergaderingen. Deze AI-tool voor vergaderingen bevat gezamenlijke notities en transcripties, een live samenvatting tijdens de vergadering en de mogelijkheid om actiepunten toe te wijzen aan deelnemers. 💬

Otter beste eigenschappen:

Voeg highlights en opmerkingen toe aan transcripties van vergaderingen en zet ze om in actie-items

Nodig Otter uit voor geplande online vergaderingen en leg aantekeningen vast, zelfs als je er niet bij kunt zijn

Direct antwoord krijgen van de AI en uw team zonder de vergadering te verlaten met Otter AI Chat

Stuur automatisch een samenvatting naar de deelnemers van de vergadering

Otter beperkingen:

Er is geen prompt om de opname te beëindigen, dus het is makkelijk om Otter per ongeluk je gesprek te laten opnemen

Gebruikers melden dat je het audiobestand achteraf niet kunt bewerken om gevoelige informatie te verwijderen voordat je het deelt

Otter prijzen:

Gratis plan

Pro : $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Otter beoordelingen en recensies:

G2: 4/5 (100+ beoordelingen)

4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4. Fathom

Via Fathom Fathom is een gratis AI-tool voor het maken van notities die je kunt uitnodigen om deel te nemen aan videovergaderingen om vergaderingen op te nemen, te transcriberen en samen te vatten. De tool geeft je direct toegang tot de gespreksopname na de vergadering, transcripties en al je markeerfragmenten. 📹

Fathom beste functies:

Automatisch uw vergaderingen samenvatten

Gespreksnotities synchroniseren met uw CRM-systeem

Samenvattingen en notities kopiëren tussen platforms zonder opmaakproblemen

Te gebruiken in 7 talen, waaronder Engels, Spaans en Frans

Fathom beperkingen:

Sommige gebruikers melden dat de AI in dezeapp voor het maken van notities moeite heeft om onderscheid te maken tussen stemmen in grote vergaderingen

Er is geen "light mode" versie, wat een uitdaging kan zijn voor sommige gebruikers met astigmatisme

Prijzen van Fathom:

Gratis

Fathom beoordelingen en recensies:

G2: 5/5 (1.000+ beoordelingen)

5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (8 beoordelingen)

5. Vuurvliegjes.ai

Via Vuurvliegjes Fireflies.ai is een AI-vergaderassistent die je vergadernotities automatiseert. Gebruik het om vergaderingen te transcriberen, samen te vatten en een bibliotheek van eerdere vergaderingen op te bouwen die je kunt doorzoeken en opnieuw kunt bezoeken. 📚

Fireflies.ai beste functies:

Transcribeer gesprekken vanuit apps voor videogesprekken, audiobestanden en dialers

Gebruik de AI-gestuurde zoekfunctie om door eerdere gesprekken te filteren

Analyseer spreektijd van sprekers, begrijp sentiment, en volg je eigen aangepaste onderwerpen zoals vermeldingen van concurrenten

Deel gespreksnotities met anderen viasamenwerkingsapps zoals Slack

Fireflies.ai beperkingen:

Sommige gebruikers vonden de hoeveelheid suggesties voor actie-items overweldigend voor de lengte of diepgang van hun vergaderingen

Fireflies.ai werkt alleen bij interne vergaderingen, dus je kunt het niet gebruiken als notitie assistent bij externe gesprekken

Fireflies.ai prijzen:

Gratis plan

Pro: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Fireflies.ai beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (5 beoordelingen)

6. Behuizing

Via Montage Sembly is een AI-tool voor vergaderingen die notities maakt, vergaderingen samenvat en je nuttige inzichten geeft dankzij een ingebouwde chatfunctie. Maak je vergadernotities en synchroniseer ze naar taakbeheer hulpmiddelen zodat u effectiever kunt werken. ✍️

De beste functies van Sembly:

Vind eerdere vergaderingen met de zoekfunctie

Voeg notities met tijdstempel en bladwijzers toe om belangrijke punten en aandachtspunten te markeren

Gebruik Semblian, de ingebouwde chat, om antwoorden te krijgen en een follow-up e-mail te genereren op basis van je gesprek of vergadering

Stuur Sembly naar vergaderingen die je niet kunt bijwonen en bekijk de gespreksnotities wanneer je ze wel kunt bekijken

Beperkingen van Sembly:

Sommige gebruikers hebben problemen ondervonden bij het toevoegen van Sembly aan gesprekken op het laatste moment

Sembly is momenteel alleen beschikbaar in het Engels

Prijzen van Sembly:

Gratis plan

Professioneel: $10/maand voor één gebruiker

$10/maand voor één gebruiker Team: $20/maand voor maximaal 40 gebruikers

$20/maand voor maximaal 40 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sembly beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: n.v.t

7. Avoma

Via Avoma Avoma is een end-to-end AI meeting assistant en revenue intelligence tool die het hele vergaderproces stroomlijnt. De tool biedt agendasjablonen, samen notities maken, automatische opname, live transcriptie en AI-gegenereerde notities. 🙌

Avoma beste functies:

Gebruik ingebouwde agendasjablonen en stuur ze naar je deelnemers voor hun input

Doorzoek transcripties en opnames en keer terug naar gebookmarkte secties

Mensachtige AI-gestuurde vergadernotities genereren

Notities, opmerkingen en vermeldingen toevoegen aan uw gespreks- of vergadernotities

Avoma beperkingen:

Sommige gebruikers vinden dat bij het luisteren naar transcripties op hogere snelheden woorden worden weggesneden

Het kan enkele minuten duren voordat Avoma zich bij een last-minute vergadering voegt

Avoma prijzen:

Gratis plan

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Plus: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Zakelijk: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: $149/maand per gebruiker

Avoma beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5 beoordelingen)

Kijk voor meer AI-tools voor inkomsteninformatie hier_ Gong alternatieven !

8. Supernormaal

Via Supernormaal Supernormal is een AI-tool voor vergaderingen die automatisch aantekeningen maakt, bijwerkt en formatteert zodat ze klaar zijn voor gebruik. Sla je vergadernotities op één plek op, synchroniseer ze met tools van derden en deel ze direct met de deelnemers aan de vergadering. 🖋️

Supernormal beste eigenschappen:

Leg automatisch de belangrijke details vast met AI-notities

Pas je eigen sjablonen aan zodat ze passen bij je schrijf- en notitiestijl

Bouw een doorzoekbare bibliotheek van eerdere gesprekken en vergaderingen

Maak een lijst met actiepunten die je kunt afvinken

Supernormale beperkingen:

Sommige gebruikers vonden dat de AI-software geen duidelijk onderscheid maakte tussen verschillende stemmen

De prijs is gebaseerd op het aantal minuten dat je per maand opneemt in plaats van een vast maandelijks bedrag per gebruiker

Supernormale prijzen:

Gratis plan

Pro: Vanaf $24/maand voor 1000 minuten per maand

Supernormale beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: n.v.t

9. Herbekijken

Via Herbekijk Met de AI-functionaliteit van Rewatch kun je videovergaderingen automatisch opnemen, delen en samenwerken met je team. Bekijk de details met opnames van vergaderingen, herbekijk belangrijke momenten met tijdstempels en krijg toegang tot je opnames in een centrale video hub. 🌻

Rewatch beste functies:

Virtuele vergaderingen automatisch opnemen en transcriberen

Al uw videogesprekken en schermopnamen op één plaats opslaan

Samenwerken met uw team door ideeën te delen, feedback te bespreken en vragen te stellen

Ondersteuning in meer dan 30 talen

Beperkingen bij opnieuw bekijken:

Sommige gebruikers wilden dat het makkelijker was om gesprekken te vinden of te filteren op basis van de spreker

Terwijl je video's kunt downloaden op de mobiele app, is dit niet beschikbaar op de webversie

Prijzen voor Rewatch:

Gratis plan

Team: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Rewatch beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

10. jamie

Via jamie jamie is een nieuwe AI-tool voor vergaderingen die zich richt op het maken van samenvattingen van vergaderingen. Wanneer je deze AI-vergaderassistent uitnodigt voor je gesprek, luistert hij naar de audio-opname en vat hij alles samen wat besproken is.

jamie beste eigenschappen:

Leg in enkele ogenblikken een AI-gestuurde samenvatting van een vergadering vast

Te gebruiken met elke vergadersoftware

Kies of je een eenvoudige of diepgaande samenvatting wilt

jamie beperkingen:

jamie maakt alleen samenvattingen van vergaderingen, dus je hebt een andere tool nodig voor opnames, clips of volledige transcripties

Omdat jamie een nieuwe tool is, worden er momenteel nieuwe gebruikers op de wachtlijst geplaatst

jamie prijzen:

Vanaf €24/maand (ongeveer $26/maand)

jamie beoordelingen en recensies:

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: n.v.t

Dankzij AI-technologie zijn er veel tools waarmee je meer aanwezig kunt zijn tijdens vergaderingen, verkoopgesprekken en live demo's. Met de verschillende softwareopties op deze lijst vind je de beste AI-vergaderassistent voor jouw behoeften en kun je beginnen met het stroomlijnen van je proces.

Als je klaar bent om je hele workflow te stroomlijnen, kijk dan niet verder dan ClickUp. Ons alles-in-één productiviteitsplatform helpt je om je processen te vereenvoudigen, naadloos samen te werken met anderen en te integreren met duizenden andere tools die je al gebruikt. 🏆

Bovendien is ClickUp AI uw persoonlijke assistent met AI die samenvattingen van vergaderingen kan schrijven en actie-items kan aanmaken die u in enkele ogenblikken kunt omzetten in to-do lijsten.

Maar geloof ons niet op ons woord. Probeer ClickUp gratis uit en ontdek een betere manier om uw vergaderingen en uw werkleven in het algemeen te beheren!