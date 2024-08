De altijd bijgewerkte lijst van de 50 beste AI-tools in 2024

Wil je de discussie tijdens het zondagse diner wat opvrolijken? Begin gewoon over AI. šŸ˜œ

Het dagelijks gebruik van AI-software om de productiviteit te verhogen is op zijn zachtst gezegd een veelbesproken onderwerp. Maar net als de nieuwste TikTok-dans doet iedereen het, zelfs als ze het nog niet willen toegeven.

Het is niet de vraag of je AI-software gebruikt, maar welke software.

Nieuwe AI-apps verschijnen sneller dan je je ooit kunt voorstellen, maar niet elke tool zal dezelfde voordelen opleveren die jij specifiek nodig hebt. In plaats van door pagina's met resultaten van je gebruikelijke zoekmachine te bladeren, kun je deze altijd bijgewerkte lijst met AI-software gebruiken voor maximale efficiƫntie.

We hebben 50 van de beste tools voor kunstmatige intelligentie onderverdeeld voor elke toepassing, zoals het schrijven van content, samenvatten, coderen, afbeeldingen genereren, klantenservice, werven, notities maken en nog veel meer. Vergelijk de belangrijkste functies, beperkingen en prijzen om de beste oplossing te vinden. āš”ļø

Tools voor kunstmatige intelligentie gebruiken machine learning om antwoorden te genereren of basistaken uit te voeren op basis van de criteria die je invoert. Deze antwoorden kunnen bestaan uit (en zijn niet beperkt tot) het samenvatten of creƫren van lange of korte inhoud, het bewerken of ontwerpen van afbeeldingen, video en bewerken, audio transcriberen, het controleren van regels code en nog veel meer.

Ondanks alles wat A Space Odyssey: 2001 je heeft doen geloven, vult AI onze vaardigheden en sterke punten aan, maar kan ze niet volledig vervangen (sorry, Dave). In feite heb je deze technologie waarschijnlijk al gebruikt zonder dat je het doorhad.

Vertaalapps, kaartensoftware, streamingdiensten,

tools voor e-mailmarketing

e-commercesites en sociale mediaplatforms gebruikten al een vorm van AI om onze ervaringen te verrijken met gecureerde feeds, advertenties en suggesties.

Maar met de recente updates van OpenAI kan iedereen de API gebruiken om een tool te bouwen voor de meest specifieke en niche-gebruiksgevallen. Voor groeiende bedrijven en professionals op elk gebied kan dit enorm voordelig zijn, vooral bij het vinden van bedrijfsbrede

productiviteitstips

.

Voordelen van het gebruik van software voor machinaal leren en AI om de productiviteit te verhogen

Projectbeheer en AI

gaan hand in hand. Als geautomatiseerde workflows of grammatica- en syntaxiscorrecties je niet vreemd zijn, dan zal het overnemen van AI-software aanvoelen als een natuurlijke volgende stap. Hier zijn een paar van de oneindige manieren waarop AI je dagelijkse impact aanzienlijk kan vergroten:

ClickUp AI gebruiken om blogberichten in ClickUp Docs te genereren met rolgebaseerde prompts om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen

Creatieve inhoud genereren : Van meerdere ontwerpvariaties tot geanimeerde video's, een AI-hulpprogramma voor het maken van inhoud elk type media genereren, inclusief bijna onmiddellijke prototypes en productmodellen. AI-tekstschrijftools kunnen nuttig zijn bij het vinden van inspiratie, het overwinnen van writer's block en het bereiken van een substantieel startpunt voor elk creatief project.

: Van meerdere ontwerpvariaties tot geanimeerde video's, een AI-hulpprogramma voor het maken van inhoud elk type media genereren, inclusief bijna onmiddellijke prototypes en productmodellen. AI-tekstschrijftools kunnen nuttig zijn bij het vinden van inspiratie, het overwinnen van writer's block en het bereiken van een substantieel startpunt voor elk creatief project. Foutdetectie en -correctie : Deze tools zijn ontworpen om je kopij, audio- of videobestanden te scannen op meer dan alleen typefouten, maar ook voor het identificeren van frauduleuze activiteiten in financiƫle overzichten, schadelijke inhoud in audio of video's, of knelpunten in je dagelijkse workflow.

: Deze tools zijn ontworpen om je kopij, audio- of videobestanden te scannen op meer dan alleen typefouten, maar ook voor het identificeren van frauduleuze activiteiten in financiĆ«le overzichten, schadelijke inhoud in audio of video's, of knelpunten in je dagelijkse workflow. Data-analyse en voorspellingen : Voor werk dat correcties behoeft, kan kunstmatige intelligentiesoftware gegevens en onderzoek inspecteren om een breed scala aan trends te voorspellen. Met kruisvalidatie van andere bronnen, patroonherkenning en op regels gebaseerde systemen kunnen deze tools potentiĆ«le markttrends, klantgedrag, onderhoud van apparatuur en meer ontdekken om sneller geĆÆnformeerde beslissingen te nemen.

: Voor werk dat correcties behoeft, kan kunstmatige intelligentiesoftware gegevens en onderzoek inspecteren om een breed scala aan trends te voorspellen. Met kruisvalidatie van andere bronnen, patroonherkenning en op regels gebaseerde systemen kunnen deze tools potentiĆ«le markttrends, klantgedrag, onderhoud van apparatuur en meer ontdekken om sneller geĆÆnformeerde beslissingen te nemen. Gestroomlijnde communicatie: Natural Language Processing (NLP) in AI vergemakkelijkt duidelijke communicatie tussen iedereen met document samenvattingen en op taal gebaseerde taakautomatisering in verschillende talen of in uw specifieke merkstem.

De belangrijkste conclusie is dat AI je bedrijfsprocessen aanvult - het niet vervangt.

Tools voor kunstmatige intelligentie zijn slechts zo krachtig als de persoon die ze gebruikt, dus het is belangrijk om onderzoek te doen voordat je ze introduceert in je team of workflow. En wij zijn er om je te helpen met alles wat je moet weten over de 50 beste tools en software voor productiviteit.

Om gemakkelijk door onze lijst te kunnen navigeren, hebben we de tools gegroepeerd in deze categorieƫn:

Beste AI-tools voor schrijven en contentcreatie

Beste AI-tools voor codering

Beste AI-tools voor vergaderingen

Beste AI-tools voor beeldontwerp

Beste AI-tools voor video

Beste AI-tools voor klantenservice en verkoop

Beste AI-tools voor HR en werving

De volgende AI-tools zijn flexibel genoeg om door iedereen gebruikt te worden, maar zijn meer afgestemd op schrijvers, marketeers en ontwerpers om boeiende en informatieve content te produceren. Van het stellen van eenvoudige vragen tot het opstellen van campagne e-mails, AI-tekstschrijftools hebben alle kenmerken van je eigen persoonlijke ghostwriter.

Stel algemene vragen aan ClickUp Brain, specifieke vragen over uw werkruimte of over het gebruik van ClickUp Brain

ClickUp is de enige productiviteitssoftware krachtig genoeg om al je werk in verschillende apps samen te brengen in Ć©Ć©n gecentraliseerde werkhub. Met honderden flexibele functies voor projectbeheer met een uitgebreide sjablonenbibliotheek en een reeks integraties is ClickUp al lang de ideale bestemming voor teams om elke centimeter van hun werk te stroomlijnen en te beheren.

ClickUp gaat nu nog een stap verder met de lancering van ClickUp Brein : Een verzameling conversatie-, context- en rolgebaseerde AI-functies die overal in ClickUp beschikbaar zijn.

Maak gebruik van AI Knowledge Manager, AI Project Manager en AI Writer for Work voor meer tijdsbesparing en contextbewuste inzichten over uw werkruimte. Of u nu organisatorische hulp nodig hebt of een eerste opzet, ClickUp Brain helpt u sneller te werken aan elke taak!

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp Brain is de enige rolgebaseerde AI-oplossing met door onderzoek ondersteunde prompts om u te helpen sneller uw beste resultaten te behalen. En de kracht ervan komt tot leven in ClickUp Documenten . Kies gewoon uw rol, selecteer uw use case en ClickUp Brain neemt het vanaf daar over!

ClickUp beste functies

Meer dan 100 rolgebaseerde AI-prompts zijn ingebouwd in ClickUp AI om elke keer bij de eerste poging de beoogde resultaten te bereiken

Automatische persoonlijke en team StandUps om tijd te besparen op handmatige updates en vergaderingen te verminderen

Reprompting functionaliteit om je resultaten te verfijnen met feedback uit gesprekken en verzoeken om "het grappiger te maken" of creatiever te klinken

AVertaal actie om de kloof tussen taalbarriĆØres te overbruggen en bijna perfecte interpretaties van uw tekst in 12 talen weer te geven

Samenvattingen om snel de belangrijkste punten van lange commentaarconversaties in zowel Docs als taken op te halen

Meer dan15 aanpasbare projectweergavenwaaronderGanttlijst,AI-kalender, Tijdlijn enKanban-achtige bordweergave om uw werk vanuit elke hoek te beheren

Aangepast en vooraf gebouwdAutomatiseringen met natuurlijke taalverwerking

Whiteboards documenten,MindmapsenChatten rechtstreeks ingebouwd in het platform

Meer dan 1.000 integraties met andere toonaangevende werktools

Een steeds groeiendeSjabloonbibliotheek van kant-en-klare en aanpasbare bronnen om elk proces in ClickUp te starten

ClickUp beperkingen

ClickUp zit vol met honderden krachtige functies die wat tijd kunnen kosten om onder de knie te krijgen. Gelukkig biedt ClickUpwebinars, ondersteuning en helpdocumenten aan om uw inwerkervaring te vergemakkelijken

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar via de mobiele app

ClickUp prijzen

ClickUp biedt een gratis proefperiode om iedereen de kans te geven om ClickUp AI uit te proberen, ongeacht of u een nieuwe gebruiker bent of het Free Forever Plan gebruikt. Als u er klaar voor bent, kunt u ClickUp AI toevoegen aan elke betaalde werkruimte voor slechts $5 per lid, per maand. āš”ļø

Bovenop dit extraatje biedt ClickUp ook een handvol functierijke prijsplannen :

Gratis Altijd Plan : Onbeperkt gratis plan leden, geen creditcard nodig

: Onbeperkt gratis plan leden, geen creditcard nodig Onbeperkt Plan : $7 per lid, per maand

: $7 per lid, per maand Zakelijk Plan : $12 per lid, per maand

: $12 per lid, per maand Ondernemingsplan: Neem contact op met ClickUp voor aangepaste prijsopties *ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

Probeer ClickUp AI

2. ChatGPT

via ChatGPT Laten we eerlijk zijn: we weten dat u weet ChatGPT .

Of je het nu uit nieuwsgierigheid hebt gevraagd om een mop te vertellen of het hebt gebruikt om de speech voor het repetitiediner van je vriend te schrijven (yikes), ChatGPT is een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke chatbots op het internet.

Deze schrijftool gebruikt kunstmatige intelligentie om praktisch alles te maken. Ga een gesprek aan, leg complexe onderwerpen uit, help bij onderzoek en creƫer allerlei soorten inhoud, zelfs het genereren van code. De interface is eenvoudig op een "wat je ziet is wat je krijgt"-achtige manier, maar er gebeurt veel onder de oppervlakte om ChatGPT zo veelzijdig en nuttig te maken.

ChatGPT beste eigenschappen

Een intuĆÆtieve en minimalistische gebruikersinterface die elke gebruiker snel onder de knie kan krijgen

Natuurlijke taal en prompt engineering-mogelijkheden voor een tweegespreksgevoel

ChatGPT ondersteunt meer dan 50 talen, waaronder Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans en Japans

Het heeft een uitgebreide kennisbank die meerdere industrieƫn en onderwerpen dekt

ChatGPT-beperkingen

De antwoorden zijn niet altijd volledig accuraat en zijn vaak generiek of formulematig ChatGPT mist veel creativiteit en aandacht voor details die mensen van nature hebben

De gratis versie kan soms buggy aanvoelen en kan crashen of vertragen door netwerkproblemen

Het kan gedwongen worden om foute antwoorden te accepteren, wat de geldigheid van toekomstige antwoorden kan beĆÆnvloeden

ChatGPT prijzen

Gratis

Plus: $20 per maand

3. Jasper

via Jasper Als u op zoek bent naar meer samenhangende en boeiende reacties van uw AI-schrijfprogramma, Jasper is misschien wel je beste keuze. Jasper is gespecialiseerd in het maken van lange inhoud, zoals blogartikelen, scripts, samenvattingen en meer.

Jasper beste eigenschappen

Creƫer snel gedetailleerde contouren met je eigen stem en laat Jasper de rest vanaf daar invullen

Gemakkelijk te navigeren gebruikersinterface

Je kunt je reacties aanpassen aan elke toon, inclusief professioneel, academisch of technisch schrijven

Snel en met je eigen stem ideeƫn genereren met de chatfunctie

Jasper beperkingen

Schrijven in lange vorm kan lastig zijn en zelfs de inhoud van Jasper moet nog een keer worden doorgelezen op redigeren, nauwkeurigheid en toon

Een beperkte gratis proefversie kan het moeilijk maken om te bepalen of de tool de moeite waard is in je tech stack voordat je je committeert aan een betaald plan

Jasper prijzen

Creator: $49 per maand voor Ć©Ć©n gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$49 per maand voor Ć©Ć©n gebruiker, jaarlijks gefactureerd Teams: $125 per maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$125 per maand voor drie gebruikers, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

4. GrammarlyGO

via GrammarlyGO GrammarlyGo is Grammarly's AI-aangedreven hulpmiddel voor het creƫren van inhoud om ideeƫn te brainstormen, hoofdlijnen te maken, op te stellen en zelfs om uw oude werk een nieuw leven te geven.

Zoals de meeste concurrerende AI-schrijfsoftware, kun je bij GrammarlyGo je eigen criteria invoeren om inhoud te genereren, maar wat uniek is aan deze tool is de ingebouwde suggestiefunctie om je werk verder aan te passen. Dus in zekere zin kun je GrammarlyGo vragen, en het kan je terugvragen. šŸ˜

GrammarlyGO beste eigenschappen

Produceer inhoud in een paar seconden met behulp van je eigen unieke prompts of een van Grammarly's suggesties

Specificeer de mate van formaliteit en toon om je inhoud af te stemmen op je eigen stem

Een ingebouwde plagiaatdetector voor correcte toeschrijving en originaliteit

Het kan gebruikt worden met andere werkprogramma's, waaronder Microsoft Word en andere browsergebaseerde apps zoals Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn en meer

GrammarlyGO beperkingen

GrammarlyGO ondersteunt momenteel alleen de Engelse taal

Je bent beperkt tot een vooraf ingesteld aantal prompts per maand op basis van je prijsplan

Omdat het alleen algemene schrijfhulp biedt, is dit hulpmiddel misschien niet de meest betrouwbare optie voor zeer gespecialiseerde of technische vakgebieden

GrammarlyGO prijzen

**Gratis

Premium: $12 per maand voor individueel gebruik

$12 per maand voor individueel gebruik Zakelijk: $15 per lid, per maand voor teams

5. Kopiƫren.ai

via Kopiƫren.aiCopy.ai is een AI-ondersteund schrijfprogramma voor het produceren van vrijwel elke soort inhoud. Het geavanceerde AI-taalmodel leent zich voor creatievere en uniekere content dan zijn concurrenten, waardoor het een veelgebruikte tool is voor alles van posts op sociale media tot productbeschrijvingen.

Copy.ai beste eigenschappen

Machine-learning technologie om foutloze creatieve content te produceren

AI copywriter staat erom bekend een breder scala aan content te genereren in vergelijking met andere tools met kunstmatige intelligentie

De interface is eenvoudig en gebruiksvriendelijk voor een soepele gebruikerservaring

Het kan AI-gegenereerde suggesties geven als je last hebt van writer's block

Copy.ai beperkingen

Het serviceniveau van Copy.ai schommelt vaak tussen GPT-3 en GPT-4

Het biedt niet de meest ondersteunende klantenservice

Copy.ai prijzen

Gratis: Tot 2.000 woorden per maand

Tot 2.000 woorden per maand Pro: $49 per maand, met onbeperkt aantal woorden (beperkt tot 1 gebruiker)

$49 per maand, met onbeperkt aantal woorden (beperkt tot 1 gebruiker) Enterprise: Neem contact op met Copy.ai voor prijzen

6. Wordtune

via Wordtune Als je op zoek bent naar een AI-schrijfassistent zonder alle toeters en bellen, probeer Wordtune dan eens. Deze tool benadert zijn gebruikersinterface informeel en eenvoudig, zodat je je kunt concentreren op wat het belangrijkst is - tijd besparen en onder het budget blijven terwijl je de perfecte inhoud maakt.

Wordtune beste functies

Wordtune integreert met veelgebruikte werkprogramma's zoals Microsoft Word, iOS en Google Chrome voor een nog snellere bewerkings- en schrijfervaring

De synoniemenfunctie helpt je nieuwe manieren te vinden om verschillende woorden en zinnen uit te spreken

Je kunt eenvoudig video-inhoud omzetten in geschreven blogs met behulp van de samenvattingsfunctie van YouTube

Wordtune beperkingen

Wordtune mist meer geavanceerde functionaliteit, zoals extra functies voor steminstellingen en sjablonen

De herformuleringsfunctie verandert soms de betekenis van de oorspronkelijke tekst

Wordtune prijzen

Gratis : $0 met 10 iteraties per dag

: $0 met 10 iteraties per dag Premium : $9,99 per maand met onbeperkte contentcreatie voor Ć©Ć©n gebruiker

: $9,99 per maand met onbeperkte contentcreatie voor Ć©Ć©n gebruiker Premium voor teams: Aangepaste prijzen voor teams die content maken

Bekijk deze_ Workdtune alternatieven !

7. Schrijftonic

via Schrijftonic Marketeers - deze tool is gemaakt met u in gedachten. šŸ—£ļø Schrijftonic is gespecialiseerd in het produceren van blogs, advertenties, e-mails en webpagina's die vanaf het begin zijn geoptimaliseerd voor zoekopdrachten. Deze tool draait op OpenAI's GPT-4 model en biedt ook een chatbot genaamd Chatsonic om specifiek de gaten op te vullen die ChatGPT achterlaat. ā˜•ļø

Writesonic beste eigenschappen

De betaalde plannen van Writesonic maken gebruik van verbeterde GPT-4-technologie

U kunt inhoud hergebruiken op sociale mediaplatforms met Twitter- en LinkedIn-integraties

Geavanceerde functies, waaronder spraakopdrachten en plagiaatdetectie

Writesonic beperkingen

De gratis proefperiode is beperkt tot Ć©Ć©n gebruiker en het aantal woorden is beperkt

Writesonic werkt met een kredietsysteem waardoor je van tevoren een strategie moet bepalen om ervoor te zorgen dat je alle inhoud krijgt die je nodig hebt

Writesonic prijzen

Gratis proefperiode : Voor je eerste 10.000 woorden

: Voor je eerste 10.000 woorden Pro: begint bij $12,67 per maand

begint bij $12,67 per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

8. Rytr

via Rytr Laat je niet misleiden door het Comic Sans-logo Rytr maakt boeiende, SEO-geoptimaliseerde inhoud in enkele seconden met behulp van zijn robuuste machine-learning mogelijkheden. U kunt deze krachtige AI-schrijftool om je academische en professionele schrijfwerk voor een belangrijke deadline te controleren op fouten of om net-nieuwe concepten van welke aard dan ook te maken.

Rytr beste eigenschappen

Verschillende schrijfmodi om blogs, social media-berichten, productbeschrijvingen en meer te genereren

De gebruikersinterface is intuĆÆtief en gemakkelijk te leren, zodat u zich kunt richten op het maken van content ASAP

Het ondersteunt meerdere talen om je content toegankelijker te maken

Grammatica- en spellingscontrolefuncties om fouten te ontdekken voordat je content live gaat

Rytr beperkingen

Content van Rytr heeft soms extra bewerking nodig om lastige zinsopbouw glad te strijken

Woordaantal beperkingen op elk prijsplan, zelfs de "onbeperkte" optie

Rytr prijzen

Gratis plan

Saver Plan : $9 per maand of $90 per jaar

: $9 per maand of $90 per jaar Unlimited Plan: $29 per maand of $290 per jaar

9. GitHub Copilot

via Github Copiloot GitHub Copilot is een AI-paarprogrammeur die je natuurlijke spraak omzet in code met autocomplete suggesties in tientallen talen, allemaal vanuit je editor. Deze tool wordt aangedreven door OpenAI Codex - een andere AI-codeersoftware - en maakt daarom completere code dan Codex en ondersteunt meer programmeertalen.

GitHub Copilot beste eigenschappen

Meerdere programmeertalen, waaronder Python, JavaScript, TypeScript, Go en C++

AI pair programming om relevante oplossingen te genereren met behulp van machine-learning technologie en conversationele prompts

Veel integraties met tools zoals Visual Studio Code, JetBrains IDE's en Neovim

GitHub Copilot beperkingen

Copilot kan wat tijd nodig hebben om je processen te leren kennen

De real-time AI functie creƫert code in een langzamer tempo dan andere vergelijkbare tools

GitHub biedt wat hulp bij het debuggen, maar mist diepgaande ondersteuning

GitHub Copilot prijzen

Individueel : $10 per maand

: $10 per maand Onderneming: $19 per gebruiker, per maand

aiXcoder

via aiXcoder aiXcoder is een AI-hulpprogramma dat is ontworpen om elk type codeertaak aan te pakken. Het ondersteunt automatisch aanvullen en suggereert relevante codefragmenten om ontwikkelaars te helpen hun productiviteit te verhogen door gebruik te maken van de uitgebreide ingebouwde programmeerkennis. aiXcoder geeft realtime aanbevelingen door de context en syntaxis van uw verzoeken in te schatten en integreert met andere populaire code-editors voor meer functionaliteit.

aiXcoder beste eigenschappen

Slimme full-line en multi-line code completion die je volgende stap kan voorspellen

GitHub adaptief zoeken naar code om specifieke regels code te vinden en herhaalde ontwikkeling te voorkomen

Meerdere privacy- en veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn

aiXcoder ondersteunt verschillende gangbare programmeertalen, waaronder Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript en Go

aiXcoder beperkingen

Beperkte gratis versie

Af en toe contextuele taalproblemen kunnen leiden tot onnauwkeurige suggesties

aiXcoder is sterk afhankelijk van uw internetverbinding om goed te werken, waardoor de offline modus onbetrouwbaar kan zijn

aiXcoder prijzen

**Gratis

Neem contact op met aiXcoder voor alle overige prijsinformatie

11. TabNine

via TabNine TabNine gebruikt AI om intelligente codeaanvullingen te maken voor ontwikkelaars terwijl ze code schrijven. Het analyseert uw opmerkingen in natuurlijke taal om relevante suggesties te genereren, zodat u uw efficiƫntie kunt verhogen met aanzienlijk minder handmatig typen. TabNine is compatibel met verschillende code-editors, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor ontwikkelaars in verschillende programmeertalen en omgevingen.

TabNine beste eigenschappen

Vult automatisch regels code in en stelt deze voor

Zet natuurlijke taal om in codeblokken

Kan lokaal worden aangepast aan uw kennisbank zonder afbreuk te doen aan uw code

Combineert universele kennis, best practices en je eigen codeerstijl voor maximale productiviteit

TabNine beperkingen

Het gratis plan mist waardevolle functionaliteit in belangrijke functies zoals het aanvullen van code in natuurlijke taal en hele regels, het leren van patronen en ondersteuning

Steile leercurve om de gebruikersinterface van TabNine onder de knie te krijgen en moeilijk om je werk aan te passen zonder een sterke kennis van het platform

TabNine prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Pro : $12 per maand, per gebruiker

: $12 per maand, per gebruiker Onderneming: Neem contact op met TabNine voor aangepaste prijzen

12. Figstack

via Figstack Figstack biedt een reeks hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie om ontwikkelaars te helpen code efficiƫnter te begrijpen en te documenteren. De reeks functies is erop gericht om coderen gemakkelijker te maken met een natuurlijke taalinterpreter die code in bijna elke programmeertaal kan begrijpen. Figstack kan ook documentatie genereren en vragen met betrekking tot code beantwoorden om gebruikers te helpen bij het lezen en creƫren van code zonder zich overweldigd te voelen tijdens het proces.

Figstack beste eigenschappen

Figstack's Explain Code functie kan elke programmeertaal begrijpen en code direct vertalen tussen talen

Het biedt hulp bij de codefunctionaliteit om gebruikers te helpen de tool efficiƫnter te gebruiken

Het kan ter plekke codedocumentatie genereren, wat ontwikkelaars kostbare tijd bespaart

Figstack beperkingen

De hulp van Figstack is niet zo consistent of betrouwbaar als de code onduidelijk is of de juiste documentatie mist

Het weerspiegelt niet altijd real-time updates om rekening te houden met nieuwe releases of wijzigingen in de gegevens waarop het is getraind

Figstack prijzen

Gratis proefversie

Neem contact op met Figstack voor alle andere prijsinformatie

13. Cody door Sourcegraph

via SpellBox SpellBox helpt ontwikkelaars kwaliteit op de eerste plaats te zetten door het zware werk uit codecreatie, probleemoplossing en debugging te halen. Met behulp van eenvoudige prompts zal SpellBox de exacte code die je zoekt opstarten en binnen enkele seconden oplossingen vinden, zodat je geen kritieke uren verliest met het zoeken naar antwoorden op het internet.

SpellBox beste eigenschappen

Functies voor code-uitleg om de code waarmee je werkt beter te begrijpen

Bladwijzers om stukjes code in een oogwenk op te slaan en terug te vinden

Ook beschikbaar als VS-code-extensie voor een geĆÆntegreerde ervaring binnen uw andere topcode-editors

Code genereren op basis van gesproken aanwijzingen

SpellBox-beperkingen

Beperkte programmeertalen - SpellBox biedt mogelijk geen functionaliteit voor minder gangbare talen

Af en toe fout-positieven en -negatieven

Sommige problemen met contextueel begrip voor de meest accurate suggesties

SpellBox prijzen

Early Bird prijzen : $40 per licentie voor een jaar

: $40 per licentie voor een jaar Normale: $65 per jaarlicentie

15. AskCodi

via AskCodi AskCodi is een ontwikkelaarvriendelijke tegenhanger van AskJarvis. Deze assistent-software biedt een suite van drie producten: Codi Projects, Codi Chat en Codi Workbook, de bron voor alle code. Met behulp van AskCodi kunnen ontwikkelaars schriftelijke verzoeken in talen zoals Engels, Duits, Pools en Spaans gebruiken om codeantwoorden te genereren in VB Script, Python, Java, C, HTML en nog veel meer.

AskCodi beste eigenschappen

Ga een dialoog aan met Codi's AI-technologie via interactieve dialoog om hulp en suggesties te krijgen en taken uit te voeren

Eenvoudig code genereren, testen, uitleggen en documenteren

U kunt uw code organiseren per taal en programmeertaal

Ondersteunt meer dan 50 programmeertalen en frameworks

Ook beschikbaar als extensie voor meerdere IDE's

AskCodi beperkingen

De functionaliteit van AskCodi met zijn integraties varieert. Zorg ervoor dat het volledig compatibel is met uw tech stack voordat u koopt

Het kan extra tijd kosten om de functies van AskCodi te leren kennen en volledig te begrijpen om de tool effectief te gebruiken

AskCodi prijzen

Gratis

Premium: $9.99 per maand

16. BlackBox

via BlackBox Ontwikkelaars vertrouwen op BlackBox om code te schrijven, de beste snippets te vinden en sneller producten te bouwen. In plaats van uw codeeromgeving te verlaten om naar een oplossing of specifieke functies te zoeken, kunt u BlackBox in eenvoudige bewoordingen vragen en het zal het antwoord in code invullen.

BlackBox beste functies

BlackBox werkt met elke IDE, webbrowser en database, en is beschikbaar in meer dan 20 programmeertalen

Deze tool is gebouwd om zelfs bij een zeer lage verbindingssnelheid te functioneren

Toegang tot je werk via browser of BackBox's desktop app

Doorzoekt meer dan 100 miljoen code repositories voor nauwkeurigere resultaten

BlackBox beperkingen

Er kan een gebrek aan transparantie zijn in hoe BlackBox tot zijn conclusies is gekomen, waardoor het moeilijk is om de nauwkeurigheid te valideren

Sommige gebruikers vonden dat BlackBox gevoelig was voor vooroordelen en moesten het model opnieuw trainen om oneerlijke uitkomsten te voorkomen

BlackBox prijzen

Gratis proefversie

Goed Ontwikkelaars Plan : $0,99 per maand

: $0,99 per maand Awesome Developer Plan : $1,99 per maand

: $1,99 per maand Legendary Developer Plan: $7,99 per maand voor maximaal 20 gebruikers

Heb je je ooit afgemeld na een lange vergadering, ben je naar de keuken gegaan voor een glas water en realiseerde je je toen dat je de volgende stappen alweer vergeten was? Dan heb je een AI-vergadertool in je achterzak nodig.

De beste AI-tools voor vergaderingen kunnen gesproken gesprekken in realtime transcriberen, automatisch taken genereren als ze worden genoemd in de discussie, geavanceerde analyses bieden en nog veel meer. Net alsof je een persoonlijke beheerder in je zak hebt, maakt deze technologie elke vergadering effectiever en beter uitvoerbaar. šŸ«±šŸ¼ā€šŸ«²šŸ¾

17. Spinazie

via Spinazie.io Spinach is ontworpen met ontwikkelingsteams in het achterhoofd en heeft een functionaliteitsniveau dat andere bladgroenten zou laten trillen in hun laarzen! šŸ„¬

Net als je eigen persoonlijke AI Scrum Master kan Spinach je dagelijkse stand-ups uitvoeren, samenvattingen van vergaderingen maken en ticketsuggesties doen met een muisklik. Deze agile vergadertool draait op GPT-4 technologie en integreert met een groot aantal andere werktools (waaronder ClickUp) voor efficiƫntere processen. In plaats van vergaderopnames of transcripties genereert Spinach overzichtelijke samenvattingen om blokkades te documenteren en je team aan te moedigen om actie te ondernemen.

Spinach beste eigenschappen

Meerdere integraties om te helpen bij je sprintplanning, dagelijkse standups, sprint retrospectives en backlog grooming meetings

Verwerkt alle schriftelijke updates en hoogtepunten die tijdens een vergadering zijn gemaakt, inclusief notulen, notities, actie-items en belangrijke beslissingen

Stelt bug- of feature-tickets rechtstreeks in Slack voor

Voorziet deelnemers van context van de juiste vergaderingen en stelt uw agenda voor u samen

Spinach beperkingen

Mist een aantal klassieke AI-vergaderfuncties die andere tools wel hebben om discussies op extra manieren te documenteren

Spinach prijzen

Gratis

Pro: $99 per maand

18. Beveiliging

via Montage Sembly genereert meer dan je typische vergadernotities; het genereert bruikbare inzichten. Deze AI-tool heeft alle kenmerken van de meest voorkomende machine-learning vergaderapps, maar wat Sembly onderscheidt van zijn concurrenten zijn de taak-, project- en activiteitenfuncties om je aantekeningen af te stemmen op je takenlijst.

Sembly beste functies

Geautomatiseerde follow-ups met de mogelijkheid om inzichten uit vergaderingen te streamen naar andere tools voor taakbeheer

Sembly kan een vergadering voor je "bijwonen" en notities van het gesprek leveren voor het geval je dubbel geboekt bent

Gebruik de ingebouwde chatbot om transcripties, samenvattingen of e-mails te genereren op basis van onderwerpen die tijdens een vergadering aan bod kwamen

Het kan opmerkelijke gegevens bijhouden zoals KPI's en omzet genoemd in je vergaderingen

Sembly beperkingen

Hoewel Sembly een aantal functies voor taak- en projectbeheer biedt, leent de functionaliteit zich niet goed voor complexe processen of workflows

Prijzen van Sembly

Persoonlijk : Gratis

: Gratis Professioneel : $10 per maand

: $10 per maand Team : $20 per gebruiker, per maand

: $20 per gebruiker, per maand Onderneming: Voor meer dan 40 gebruikers, neem contact op met Sembly voor prijzen

19. Vuurvliegjes

via Vuurvliegen.ai Fireflies is een AI-vergaderassistent voor het maken van aantekeningen en het transcriberen van stemmen in realtime. Of je nu midden in een brainstormsessie zit of bestanden uploadt van een klantengesprek, Fireflies kan je gesprekken direct op papier zetten.

Ongeacht het accent, dialect, branche of taal, deze vergaderassistent kan zelfs de kleinste verschillen in spraak detecteren voor nauwkeurige transcripties bij de eerste poging.

Fireflies beste eigenschappen

Integraties om Fireflies te verbinden met andere vergaderplatformen zoals Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype en meer

Uitgebreide tekstbewerkingsfuncties voor het corrigeren, becommentariƫren, annoteren en opmaken van transcripties indien nodig

Slimme samenvattingen om de belangrijkste punten, volgende stappen, vragen en hoogtepunten van discussies uit uw vergadering te halen

Zoek- en organisatiefuncties om woorden, zinnen en onderwerpen in uw transcripties te isoleren

Gesproken transcripties om notities te maken en notulen van vergaderingen te genereren

Handige opties voor delen via e-mail, link of QR-code

Fireflies beperkingen

De AI heeft soms moeite met het correct transcriberen van ongebruikelijke, onduidelijke of technische woorden en zinnen

Het vangt niet altijd non-verbale communicatie signalen op zoals toon, toonhoogte en volume

Mogelijke zorgen over privacy met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen

Fireflies prijzen

Gratis plan : Biedt tot 800 minuten opslagruimte per stoel en toegang tot onbeperkte gesprekken

: Biedt tot 800 minuten opslagruimte per stoel en toegang tot onbeperkte gesprekken Pro-abonnement : $10 per gebruiker, per maand bij jaarlijkse facturering

: $10 per gebruiker, per maand bij jaarlijkse facturering Zakelijk plan : $19 per gebruiker, per maand indien jaarlijks gefactureerd

: $19 per gebruiker, per maand indien jaarlijks gefactureerd Ondernemingsplan: Neem contact op voor een offerte op maat

20. Krisp

via Krisp Lijkt de hond van iemand anders alleen te blaffen als je midden in een presentatie zit? Als dit scenario maar al te bekend aanvoelt, dan heeft Krisp de oplossing. Krisp is een bot-vrije AI-vergaderassistent die vooral bekend staat om zijn bidirectionele muting om achtergrondgeluiden tijdens je online conferentiegesprek in realtime te verwijderen.

Net als andere AI-vergaderhulpmiddelen kan Krisp ook verbuigingen, spreker- en taalveranderingen tijdens het gesprek opmerken voor betere transcripties en samenvattingen van vergaderingen.

Krisp beste functies

Onderdrukking van achtergrondgeluiden, stemgeluid en echo's voor een scherpere en professioneler klinkende uitvoer

Inzicht in gesprekken om de balans, inclusiviteit en betrokkenheid van uw vergaderingen te meten

Bot-vrije transcripties van vergaderingen die werken met bijna elke spraak app, geen plugins nodig

Kant-en-klare sjablonen voor vergaderingen om gespreksonderwerpen, actiepunten en meer te genereren

Krisp beperkingen

Ruisonderdrukking kan ervoor zorgen dat je je minder bewust bent van je omgeving. Hoewel dit kan zorgen voor een beter geluid tijdens uw vergaderingen, kan het ook een veiligheidsrisico vormen

Krisp prijzen

Gratis

**Pro: $8 per gebruiker, per maand

Onderneming: Neem contact op met Krisp voor aangepaste prijzen

21. tl;dv

via tl;dv Afkorting van "te lang, niet bekeken", tl;dv is een GPT-tool om je vergaderingen in enkele minuten in te halen. Met functies om je gesprekken te transcriberen en samen te vatten, kunnen zowel werving-, verkoop- als customer success teams een aanzienlijke hoeveelheid tijd besparen door tl;dv te gebruiken met populaire vergadersoftware zoals Google Meet of Zoom.

tl;dv beste functies

Transcribeert automatisch je vergaderingen in meer dan 30 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Duits en Japans

IntuĆÆtieve bewerkingstools om hapklare clips van investeerders of klanten op te nemen om de beste momenten van je vergadering te benadrukken

Zoek naar onderwerpen die zijn besproken tijdens vergaderingen in uw hele bedrijf voor het geval u OOO was of zich verslapen hebt

tl;dv integreert met populaire CRM's en samenwerkingsplatforms om uw vergaderingen af te stemmen op uw workflows

tl;dv beperkingen

Op dit moment worden de opname- en transcriptiefuncties van tl;dv alleen ondersteund door Google Meet en Zoom. Dus als je Microsoft Teams gebruikt, heb je pech

Er is een opnamelimiet van drie uur per vergadering. Als je die limiet bereikt, moet je de vergadering beƫindigen en opnieuw beginnen om verder te gaan met opnemen

Sommige integraties zijn waardevoller dan andere; zorg ervoor dat je technologie volledig compatibel is met tl;dv voordat je er helemaal voor gaat

tl;dv prijzen

**Gratis

**Pro: $20 per gebruiker, per maand

Onderneming: Neem contact op voor aangepaste prijzen

22. Otter.ai

via OtterOtter.ai helpt u bij het voeren van uw vergaderingen efficiƫnter te laten verlopen, zodat je altijd bij de discussie aanwezig kunt blijven. Deze AI-transcriptietool registreert en transcribeert de belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens de vergadering in realtime en stuurt je zelfs een e-mail met de belangrijkste punten als het gesprek is beƫindigd. Na de vergadering kun je Otter ook gebruiken om audio- of videobestanden om te zetten in platte tekst, zodat je er op elk moment naar kunt terugverwijzen.

Otter.ai beste eigenschappen

Otter transcripties synchroniseren met je opnames en worden gemarkeerd in het tempo van de spreker wanneer ze worden afgespeeld

Er zijn duidelijke tijdstempels en labels voor verschillende sprekers in de transcriptie

Je kunt de afspeelsnelheid vertragen of versnellen en zelfs onnodige pauzes overslaan

OtterPilot neemt automatisch deel aan Google Meet-vergaderingen, neemt ze op en schrijft ze voor u uit

Markeer en becommentarieer uw transcripties om samen te werken met uw team of om actiepunten toe te wijzen

Tal van exportopties, waaronder .mp3, .txt, .pdf, docx en .srt

Otter.ai beperkingen

Otter ondersteunt alleen de Engelse taal in de V.S. en het Verenigd Koninkrijk

Je mag maar drie transcripties uploaden via het gratis plan

De audiodetectie pikt niet altijd elk woord of verandering van spreker op

Je transcriptie moet bewerkt en aangepast worden om 100% accuraat te zijn

Otter.ai prijzen

**Gratis

Pro: $16.99 per maand voor individueel gebruik

$16.99 per maand voor individueel gebruik Zakelijk: $30 per gebruiker, per maand voor teams

$30 per gebruiker, per maand voor teams Enterprise: Neem contact op voor prijzen

23. Fathom

via Fathom Fathom is een kunstmatige intelligentietool voor individuen en teams om het drukke werk van virtuele conferentiegesprekken te automatiseren. Of je nu Zoom, Microsoft Teams of Google Meet gebruikt, Fathom kan direct de belangrijkste punten markeren, transcriberen, samenvatten en opmaken.

Het biedt ook een aantal functies op maat van je team! Fathom fungeert als een doorzoekbare opslagplaats voor gesprekken om onderwerpen te isoleren en kan de belangrijkste punten van je vergaderingen bundelen in "afspeellijsten" om trainingsprocessen te versnellen.

Fathom beste functies

Automatisch gespreksnotities genereren en synchroniseren met verschillende CRM-software

Een "afspeellijst" maken van de hoogtepunten van uw vergadering om alleen de meest boeiende fragmenten te delen

Royaal gratis plan voor mensen die voor het eerst kennismaken met de algemene functies van de AI-vergaderassistent

Teamgerichte functies voor een efficiƫntere en gestroomlijnde verkoopervaring voor alle betrokkenen

Fathom beperkingen

Beperkte taalcompatibiliteit in vergelijking met andere vergelijkbare tools

Sommige gebruikers vinden de interface in het begin overweldigend

Prijzen van Fathom

Gratis : Voor individueel gebruik

: Voor individueel gebruik Neem contact op met Fathom voor andere prijsinformatie

Software voor het genereren van afbeeldingen kan zeer nuttig zijn AI-tools voor startups en kleine bedrijven die misschien niet het marketingbudget hebben om creatieve middelen van hoge kwaliteit te produceren. Het zijn ook uitstekende hulpmiddelen voor ontwerpers om op te steunen in hun eigen creatieve processen om eerste schetsen te maken, nieuwe artistieke stijlen te verkennen en inspiratie op te doen.

Als je datavisualisaties wilt maken, foto's wilt bewerken of de artistieke stijl van je merk wilt versterken, kun je terecht bij deze AI tools voor het genereren van afbeeldingen.

24. Midjourney

via Midjourney Midjourney is een AI-aangedreven hulpmiddel voor het genereren van afbeeldingen dat individuen in staat stelt om hun creativiteit te ontsluiten en een breed spectrum aan artistieke stijlen te omarmen. Beschrijf gewoon je visie en Midjourney's Discord bot neemt het vanaf daar over. Met de mogelijkheid om tekstinstructies om te zetten in afbeeldingen, kunnen individuen en teams de generatieve AI gebruiken om alles te creƫren, van gedetailleerde webontwerpen tot social media-campagnes.

Midjourney beste eigenschappen

Gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke UI

Er zijn aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de kwaliteit van de webafbeeldingen van deze app

Midjourney heeft een sterke gemeenschap achter zich omdat het bestaat binnen Discord

Midjourney beperkingen

De prompting tool kan afbeeldingen opwaarderen, maar kan daarbij het originele ontwerp beschadigen

Als Discord nieuw voor je is, kan Midjourney een beetje verwarrend aanvoelen

Midjourney prijzen

Gratis proefabonnement

Basis Plan: $10 per maand

$10 per maand Standaard Plan: $30 per maand

$30 per maand Pro Plan: $60 per maand

Bekijk deze_ -Midjourney alternatieven !

25. DALL-E 2

via DALL-E 2 Ontwikkeld door OpenAI, DALL-E 2 is een populair hulpmiddel voor het genereren van afbeeldingen voor het produceren van realistische en creatieve afbeeldingen op basis van uw tekstaanwijzingen. Functies zoals Outpainting geven DALL-E de mogelijkheid om een grotere reeks afbeeldingen in verschillende mediaformaten te ondersteunen, waaronder realistische kunststijlen, olieverfschilderijen en illustraties.

DALL-E 2 beste functies

DALL-E 2 kan surrealistischeAI-gegenereerde kunst die interessant is om naar te kijken

De gebruikersinterface is gebruiksvriendelijk en maakt het makkelijk om te beginnen met het creƫren van een meesterwerk

Je kunt de verschillende media van DALL-E 2 mixen en matchen om unieke en gestileerde afbeeldingen te creƫren

DALL-E 2 beperkingen

De kwaliteit is niet consistent in elke artistieke stijl. Sommige afbeeldingen zijn korreliger of waziger dan andere

Complexere AI-art concepten vereisen een langere verwerkingstijd

DALL-E 2 prijzen

Deze AI afbeeldingsgenerator werkt op basis van een credit prijsmodel. Elke tekstaanwijzing kost ongeveer Ć©Ć©n credit en je kunt momenteel credits kopen in blokken van 115.

Gratis

115 credits: $15

26. NightCafe

Via NightCafe NightCafe "gamificeert" de typische aanpak voor het genereren van afbeeldingen door middel van vriendschappelijke uitdagingen tussen de vaste gebruikers om een sterkere gemeenschap op te bouwen. Je hebt ook toegang tot verschillende AI-algoritmes van NightCafe om te experimenteren met vergelijkbare tools, waaronder DALL-E 2 en Stable Diffusion, zonder de app te verlaten.

NightCafe beste eigenschappen

Met NightCafe kun je je eigen artistieke stijl kiezen

Je hebt toegang tot andere machine-learning algoritmen

Dagelijkse kunstuitdagingen voor een hechte gemeenschap van gebruikers

NightCafe beperkingen

Minder toegang tot klantenservice en ondersteuningsopties

Sommige filters zijn veel gevoeliger dan andere bij het genereren van kunst

NightCafe prijzen

Gratis: 5 credits per dag plus bonussen voor deelname aan community evenementen

5 credits per dag plus bonussen voor deelname aan community evenementen Beginner: $5.99 voor 100 credits per maand

$5.99 voor 100 credits per maand Hobbyist: $9.99 voor 200 credits per maand

$9.99 voor 200 credits per maand Ali Enthousiast: $19.99 voor 500 credits per maand

$19.99 voor 500 credits per maand AI Artist: $49.99 voor 1400 credits per maand

Gebruikers hebben ook de optie om extra credits te kopen buiten hun abonnement, vanaf $7,99 voor elke 100 credits.

27. BlueWillow

via BlueWillow De AI-kunst die BlueWillow genereert, maakt het mogelijk om in een oogwenk merklogo's, marketingactiva en afbeeldingen te maken. Deze tool is toegankelijk met een geverifieerd Discord-account en maakt vier afbeeldingen voor elke tekstbeschrijving die je invoert. Hoe gedetailleerder de beschrijving, hoe beter de resultaten!

BlueWillow beste eigenschappen

Een sterke Discord gemeenschap van meer dan 300 miljoen gebruikers

Je kunt de kwaliteit van BlueWillow's uitvoer verbeteren of je resultaten herschikken voor nog eens vier afbeeldingen als de app de plank misslaat

Sla je BlueWillow-afbeeldingen direct op je computer op

Verschillende artistieke stijlen om grafische of fotorealistische afbeeldingen te maken

BlueWillow beperkingen

Je moet een Discord account hebben om BlueWillow te kunnen gebruiken

Deze tool is misschien beter voor individuele kunstaanvragen dan voor professionele branding of rollende campagnes

BlueWillow prijzen

Gratis

Willower : $5 per maand

: $5 per maand Blauwe Engel : $10 per maand

: $10 per maand Sapphire: $20 per maand

28. Bria

via Bria Bria maakt gebruik van AI om op schaal en met gemak aangepaste en ethische visuele inhoud te maken. Het is ontworpen voor professionele teams, bedrijven, kunstenaars en ontwikkelaars die visueel aantrekkelijke marketingteksten, social media-activa, reclame-inhoud of elk ander creatief project onder de zon nodig hebben.

Op de juiste manier gebruikt, heeft Bria de kracht om het creatieproces van content te stroomlijnen, waardoor teams tijd en moeite kunnen besparen zonder aan kwaliteit in te boeten.

Bria beste eigenschappen

Stimuleert ethische AI-ontwikkeling zodat artiesten volledige controle over hun kunst behouden

Achtergrondgenerator en objecthergenerator om je content tot in het kleinste detail aan te passen

Mogelijkheid om gezichtsuitdrukkingen, uiterlijk en mensen in je content aan te passen

Open toegang voor non-profitorganisaties en academici

Bria beperkingen

Het kan in het begin een uitdaging zijn om de gebruikersinterface van Bria te leren kennen

Het is misschien niet compatibel met uw huidige besturingssystemen of technische stapel voor een volledig gestroomlijnde ervaring

Betaalde plannen kunnen behoorlijk prijzig zijn

Bria prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Basis : $99 per maand

: $99 per maand Pro : $290 per maand

: $290 per maand Ultimate: Neem contact op voor prijzen

29. Voorraadbeheer

via Voorraadafbeelding.ai Stockimg gebruikt AI om binnen enkele seconden professionele afbeeldingen van hoge kwaliteit te genereren. Van stockafbeeldingen tot boekomslagen, posters en meer, Stockimg kan creatieve merkoplossingen bieden voor een breed scala aan gebruikssituaties. Door beschrijvingen of tekstinvoer te geven, kunnen gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot aangepaste afbeeldingen die voldoen aan hun specifieke vereisten.

Stockimg beste eigenschappen

Maak je eigen ontwerp of kies uit een galerij van door AI gemaakte stockafbeeldingen voor snel gebruik

Stockimg is ontworpen om stockafbeeldingen, boekomslagen, posters, behang, logo's, illustraties, pictogrammen en zelfs web- of mobiele UI te genereren

Een schone en intuĆÆtieve gebruikersinterface die gemakkelijk te leren is

Stockimg beperkingen

Niet veel manieren om je AI-gegenereerde uitvoer aan te passen

Stockimg heeft soms moeite met het begrijpen van afbeeldingen die tekst nodig hebben (zoals boekomslagen, afbeeldingen en posters) en genereert dan wartaal

Stockimg prijzen

Gratis plan

Startersplan : $19 per maand

: $19 per maand Premium Plan : $29 per maand

: $29 per maand Ondernemingsplan: Neem contact op met Stockimg voor informatie

AI-tools voor video lijken op een kruising tussen AI voor het genereren van beelden en software voor schrijfassistenten en hebben de functionaliteit om je opnamen te maken, te analyseren en te verbeteren.

30. Fliki

via Fliki Fliki zet tekst om in audiobestanden en video om het creatieve proces achter video's, podcasts of audioboeken te vereenvoudigen. Het kan AI-gegenereerde vertellingen maken op basis van blogartikelen, scripts of andere tekst en het biedt meer dan 1000 stemmen in 75 talen. Fliki is gebruiksvriendelijk ontworpen, waardoor het eenvoudig is om audio-inhoud en nieuwe video's te maken zonder uitgebreide technische vaardigheden.

Fliki beste eigenschappen

Conversie van tekst-naar-spraak en tekst-naar-video om stemmen te creƫren in een groot aantal tonen, talen en dialecten voor precisie

Fliki kan ook een groot aantal talen detecteren in zijn verzoeken om tegemoet te komen aan een wereldwijd publiek

Uitgebreide bibliotheek met stockafbeeldingen en -video's om gebruik te maken van kant-en-klare middelen zonder juridisch gedoe

Fliki-beperkingen

Je moet een van de hoogste prijsplannen kopen om toegang te krijgen tot de volledige functionaliteit, maar zelfs dan zijn er beperkingen wat betreft functies en kwaliteit

De kwaliteit van Fliki's AI-stemmen is inconsistent en is mogelijk niet zo natuurlijk of boeiend als die van een echt persoon

Fliki-prijzen

Gratis

Basis (alleen audio): $6 per maand

(alleen audio): $6 per maand Standaard : $21 per maand

: $21 per maand Premium: $66 per maand

31. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 is een handig hulpmiddel voor het maken van video's dat AI gebruikt om boeiende video's te genereren of opnieuw te gebruiken voor educatieve doeleinden, nieuws, entertainment of elke marketingbehoefte. Videobewerking is niet eenvoudig, maar voor kleine bedrijven zonder budget om te investeren in professionele editors om hun creatieve proces te leiden, is Lumen5 een echte redder in nood. Deze tool is perfect voor teams die geen geavanceerde videoproductievaardigheden hebben, maar wel hun inhoud moeten bijschaven voordat deze live gaat.

Lumen5 beste functies

Ongeacht je ervaring met de tool of vaardigheidsniveau, Lumen5 kan je helpen video's te maken in een kwestie van minuten

Inheemse mediabibliotheek met foto's, muziek en clips met open licentie om uw video te verbeteren

Uw uiteindelijke video-uitvoer heeft een resolutie tot 1080p

Tal van aanpasbare videosjablonen en een drag-and-drop interface voor maximale efficiƫntie

Automatisch gegenereerde en aanpasbare bijschriften of voeg commentaar toe aan video's voor gezamenlijke bewerking

Lumen5 beperkingen

Het gratis plan heeft een paar belangrijke nadelen: er is een beperkt aantal sjablonen beschikbaar in het gratis plan van Lumen5, de maximale resolutie is slechts 720p en uw uiteindelijke video heeft een watermerk

Sommige video's doen er wat langer over om te compileren

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor complexere concepten

Lumen5 prijzen

**Gratis

Basis: $29 per maand

$29 per maand Starter: $79 per maand

$79 per maand Professioneel: $199 per maand

$199 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

32. Synthesia

via Synthesia Synthesia is een krachtige browsergebaseerde AI-tool die gewone tekst binnen enkele minuten moeiteloos omzet in boeiende video's. Met deze intuĆÆtieve app voor het maken van inhoud kunt u eenvoudig video's van professionele kwaliteit produceren voor gebruikscases zoals verkoop mogelijk maken en marketing, allemaal compleet met verhaal en een door AI gegenereerde menselijke avatar.

Het ondersteunt ook 120 gelokaliseerde talen voor een wereldwijd bereik en moedigt teamsamenwerking aan door middel van feedback tijdens het videoproductieproces.

Synthesia beste eigenschappen

Tekstgebaseerde contentcreatie om je scripts om te zetten in hoogwaardige video's gepresenteerd door levensechte AI-avatars

Voiceovers en ondertiteling in meer dan 120 talen

Handige functies voor schermopname

Aanpassingsmogelijkheden om uw video af te stemmen op uw merklogo, lettertype, kleuren en meer

Synthesia-beperkingen

Het bewerken van video's en bijschriften kan tijdrovend zijn in scĆØnes met veel dialogen

Het aantal scĆØnes dat u aan elke video kunt toevoegen is beperkt door het niveau van uw prijsplan

Synthesia prijzen

Persoonlijk : Voor particulieren, $30 per maand

: Voor particulieren, $30 per maand Onderneming: Aangepast plan voor teams. Prijs is gebaseerd op het aantal seats

33. DeepBrain AI

via DeepBrain AI-studio's DeepBrain AI is gespecialiseerd in het leveren van oplossingen voor het genereren van video's en wordt het vaakst gebruikt voor zijn conversationele AI-avatars. In plaats van presentatoren of acteurs in te huren om uw trainingsvideo's te faciliteren, kunt u DeepBrain gebruiken om een levensechte avatar aan te passen aan uw merkidentiteit en richtlijnen.

DeepBrain AI beste eigenschappen

Tekst-naar-spraak mogelijkheden om scripts om te zetten in voice-overs en automatische ondertiteling

Mogelijkheid om video's en avatars te maken op basis van een tekstbeschrijving

Het heeft een intuĆÆtieve gebruikersinterface en verschillende videosjablonen voor een plug-and-play gevoel tijdens het gebruik van de app

Ondersteunt meer dan 80 talen en 100 AI avatars

DeepBrain AI-beperkingen

Kan erg prijzig zijn, vooral als je dit type video voor meerdere initiatieven nodig hebt

DeepBrain AI prijzen

Starter : Begint bij $30 voor 10 minuten per maand, tot $180 voor 60 minuten per maand

: Begint bij $30 voor 10 minuten per maand, tot $180 voor 60 minuten per maand Pro : Begint bij $ 225 voor 90 minuten per maand, tot $ 600 voor 240 minuten per maand

: Begint bij $ 225 voor 90 minuten per maand, tot $ 600 voor 240 minuten per maand Onderneming: Neem contact op met DeepBrain voor prijzen

34. Startbaan

via Startbaan Runway biedt een aantal AI-"magische gereedschappen" om video's, afbeeldingen, 3D-animaties en audioverbeteringen te genereren tegen een fractie van de kosten van door mensen geleide projecten. Of je nu een bestaande afbeelding wilt transformeren, ongewenste objecten wilt verwijderen of de stijl van je video's wilt veranderen, Runway heeft een oplossing voor je.

Runway beste eigenschappen

Tekst-naar-video en video-naar-video prompting om verschillende soorten media te maken of te verbeteren

Gebouwd voor grote bedrijven en entertainers

Je kunt je eigen AI-model trainen om overeen te komen met je merkstijl en onderwerprichtlijnen

Startbaanbeperkingen

De interpretaties van tekstaanwijzingen door cloud-gebaseerde software zijn niet altijd precies of coherent

Runway prijzen

Basic : Gratis

: Gratis Standaard : $12 per gebruiker, per maand

: $12 per gebruiker, per maand Pro : $28 per gebruiker, per maand

: $28 per gebruiker, per maand Unlimited : $76 per gebruiker, per maand

: $76 per gebruiker, per maand Onderneming: Neem contact op voor prijsinformatie

35. Pictory

via Pictogram Pictory AI is een AI-gestuurde software voor het maken van video's die het proces van het omzetten van geschreven inhoud in boeiende video's vereenvoudigt en mogelijk maakt. Het maakt gebruik van functies en bronnen, waaronder stock footage, muziek en voice-overs, om lange blogberichten of geschreven content met slechts een paar klikken om te zetten in visueel aantrekkelijke video's.

Pictory beste eigenschappen

AI-gebaseerde merkcontent maken, opslaan en delen

Automatische selectie van afbeeldingen en video's om media te vinden die overeenkomen met uw geschreven aanwijzingen

Toegang tot meer dan drie miljoen rechtenvrije afbeeldingen

Snelle aanpassing om de uitvoer van Pictory aan te passen aan uw wensen

Lange video's samenvatten of de hoogtepunten eruit halen in een paar seconden

Pictory beperkingen

Sommige voice-overopties klinken robotachtiger dan andere

Pictory AI-video's kunnen originaliteit missen

Pictory verwerkt voornamelijk Engels en kan moeite hebben met het begrijpen van andere talen

Pictory prijzen

Gratis proefversie

Standaard : $19 per maand

: $19 per maand Premium : $34 per maand

: $34 per maand Teams: $99 per maand

Klantenservice- en verkoopteams kunnen veel waarde vinden in het gebruik van een combinatie van kunstmatige intelligentietools in hun workflows. Je bent misschien al bekend met chatbots en virtuele assistenten om veelgestelde vragen en basisvragen van klanten te beantwoorden, maar er zijn nog een aantal andere apps om processen achter de schermen te optimaliseren voor de cruciale klantgerichte rollen van je organisatie.

36. SecondBrain (voorheen MagicChat)

via SecondBrain.fyi Voorheen bekend als MagicChat, helpt SecondBrain u ChatGPT-achtige bots te bouwen met uitgebreide kennis van uw bedrijf of product om uw verkoop- en klantenservice-inspanningen te ondersteunen. Met behulp van verschillende content, webpagina's, bestanden en documenten kunt u uw bot trainen in het leveren van realtime ondersteuning aan gebruikers die uw website bezoeken met vragen over uw diensten.

SecondBrain beste eigenschappen

Train je chatbot met verschillende leermiddelen en voeg hem toe aan je website met een eenvoudige chatwidget

Je chatbot kan getraind worden met bronnen geschreven in meer dan 90 talen

Geeft snel en accuraat antwoord op de directe vragen van je klanten

Je kunt meerdere bots tegelijk maken, afhankelijk van je prijsplan

SecondBrain beperkingen

Het gratis plan beperkt u tot het maken van Ć©Ć©n chatbot

De kwaliteit van de antwoorden van je bot is volledig afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die hij krijgt om van te leren

SecondBrain prijzen

Starter: $0

$0 Hobby: $19 per maand

$19 per maand Power: $49 per maand

$49 per maand Pro: $99 per maand

37. Chatfuel AI

via Tweede natuur Second Nature AI is een SaaS-oplossing die verkooptrainingssoftware biedt die gebruikmaakt van conversationele AI om de spraakpatronen van echte klanten na te bootsen. Het biedt meeslepende verkoopsimulaties in natuurlijke taal, waardoor verkopers hun vaardigheden kunnen verbeteren en betere gesprekken met klanten kunnen voeren.

Second Nature beste eigenschappen

Sla verkooptrainingsrapporten en analyses op om het succes van uw simulaties te meten

AI-gebaseerde evaluatie en verkoopcertificeringen om de trainingservaring te gamificeren

Verschillende soorten trainingssituaties om levensechte scenario's of de belangrijkste voor uw bedrijf te simuleren

Second Nature beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat het even kan duren voordat ze gewend zijn aan de robotachtige trainingservaring

Beperkte taalcompatibiliteit voor niet-Engelstaligen

Second Nature prijzen

Neem contact op met Second Nature voor alle prijsinformatie

39. Kustomer

via Klant Kustomer is een klantenserviceplatform met een ingebouwde AI-functie om de klantenservice te optimaliseren. Door het automatiseren van FAQ's en chatbotreacties stroomlijnt Kustomer uw klantinteracties en stelt het bedrijven in staat om 24/7 service te bieden. Met voorspellende analyses kan Kustomer anticiperen op wachttijden, toon detecteren en gepersonaliseerde aanbevelingen doen om de algehele klantervaring te verbeteren.

Kustomer beste eigenschappen

Gebruik aangepaste bots op chat, sociale platforms en messaging-apps om terugkerende serviceverzoeken te automatiseren

Zelflerende AI-modellen gebruiken om de beste reacties aan te bevelen op basis van historische gegevens

Intentie- en toondetectie om te bepalen hoe klanten zich voelen op basis van hun tekst

Identificeer de taal van klanten en routeer ze naar een native-speaking agent of vertaald bericht

Beperkingen van Kustomer

Kustomer is gericht op grote bedrijven en Enterprise; voor kleinere tot middelgrote bedrijven kan het prijzig zijn

Prijzen van Kustomer

Enterprise : $89 per gebruiker, per maand

: $89 per gebruiker, per maand Ultimate: $139 per gebruiker, per maand

De AI-functie van Kustomer wordt aangeboden als add-on bij betaalde abonnementen vanaf $15 per maand.

40. AutoResponder

via AutoResponder AutoResponder maakt verbinding met de beste messaging-apps om automatische chatantwoorden naar je klanten te sturen. Je kunt ChatGPT, GPT-4 of Dialogflow AI gebruiken om berichten van je webserver te verwerken en zoveel aangepaste regels en berichten maken als je wilt. Zelfs buiten kantoor verzoeken. šŸ‘‹šŸ»

AutoResponder beste functies

Ideaal voor bedrijven met een wereldwijd klantenbestand die voornamelijk communiceren via tools voor mobiele berichten, zoals WhatsApp

Maakt geautomatiseerde reacties voor top-apps, waaronder Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp en meer

AutoResponder beperkingen

Niet zo effectief voor grotere bedrijven met verschillende manieren om in contact te komen met klanten

Het is geen manier om contact te leggen of betekenisvolle verbindingen te maken met potentiƫle klanten

AutoResponder prijzen

AutoResponder is gratis te downloaden.

41. MagicForm

via MagicForm MagicForm is een AI-gebaseerd conversatieplatform dat de klantbetrokkenheid en conversies verhoogt door gepersonaliseerde, mensachtige antwoorden te genereren op vragen van klanten.

MagicForm beste eigenschappen

MagicForm leert onmiddellijk alles wat het moet weten over je bedrijf om klanten zelfstandig te helpen

De onderzoekstool gebruikt machine learning om MagicForm te verbeteren naarmate je het meer gebruikt

Begrijpt en "spreekt" in meer dan 30 talen

Geautomatiseerde follow-ups, 24/7 antwoorden en gepersonaliseerde vragen om de klantervaring te verbeteren

MagicForm beperkingen

Beperkt gratis plan met slechts 50 toegestane conversaties per maand

Prijzige betaalde abonnementen - niet ideaal voor kleinere bedrijven

MagicForm prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Pro : $99 per maand

: $99 per maand Enterprise: $249 per maand

42. Conversica

via Conversica Conversica is een AI-klantenservicetool die "Revenue Digital Assistants" inzet om lastige gesprekken af te handelen. Deze tool voor tweerichtingsgesprekken is er helemaal op gericht om inkomsten te genereren door je in contact te brengen met meer leads en elk contactmoment op te volgen.

Conversica beste eigenschappen

Conversica is ontworpen om relaties op te bouwen met nieuwe klanten met behulp van zorgvuldig opgestelde persona's om het gesprek te sturen

Het is gericht op het verbeteren van de retentie van medewerkers door het afhandelen van de top-of-the-funnel gesprekken, zodat je team zich kan richten op deals verderop in de pijplijn

Kwalificeert uw MQL's voordat u ze overdraagt aan verkoop

Vult uw vraagontwikkelingsprocessen aan om uw leads vroeg te betrekken met gepersonaliseerde outreach

Conversica beperkingen

Er komt veel kijken bij deze tool, waardoor de UI in het begin wat lastig is om effectief te gebruiken

Conversica prijzen

Neem contact op met Conversica voor alle prijsinformatie

43. Candide

via Candide Candide, voorheen Looti AI, tilt je CRM naar een hoger niveau met functies om de ideale doelgroepen en kandidaten van je bedrijf te vinden met zijn innovatieve leadgeneratiesoftware.

Candide beste eigenschappen

Candide clustert en analyseert je gegevens om je doelgroep te identificeren

Meerdere filters om sneller de perfecte kandidaten te vinden

Verwijder in enkele seconden ongekwalificeerde leads uit uw CRM

Ingebouwde gegevensopschoning om je app soepel te laten werken

Candide beperkingen

Candide is meer gericht op zakelijke gebruikers dan op particulieren of kleine bedrijven

De nieuwere functies zijn meer gericht op algemene virtuele assistentie dan CRM-ondersteuning

Deze tool is nog in bĆØta en testfase

Candide prijzen

Basis : Alleen gratis proefversie

: Alleen gratis proefversie Efficiƫnt: $8 per maand

44. WARMER.ai

via Warmer.ai WARMER is een geautomatiseerde e-mailschrijver die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om gepersonaliseerde verkoopgerichte e-mails te genereren. Met behulp van eenvoudige prompts om meer te weten te komen over je doelstelling en publiek, is WARMER ontworpen om sneller dan ooit hogere reacties te krijgen.

WARMER.ai beste eigenschappen

Eenvoudige UI om het platform snel te leren kennen

WARMER analyseert LinkedIn, webpagina's en CSV's om meer te weten te komen over je prospects en gepersonaliseerde e-mails te schrijven

Het kan lijsten van meerdere personen verwerken en toch een bericht van hoge kwaliteit afleveren

WARMER.ai beperkingen

De betaalde plannen zijn prijzig

WARMER.ai prijzen

Neem contact op met WARMER.ai voor alle prijsinformatie

HR- en wervingsteams werken op bijna elke afdeling binnen de organisatie. Hoewel ze zeker kunnen profiteren van veel van de tools die al op deze lijst staan, zijn er ook heel veel AI-tools die speciaal voor deze teams zijn gemaakt.

45. Paradox

via Paradox Paradox.ai is AI-software voor werving en selectie en human resources om taken in het wervingsproces te automatiseren, zoals het screenen van kandidaten, het plannen van sollicitatiegesprekken en onboarding. Met zijn conversationele AI-assistent Olivia helpt Paradox.ai bedrijven de beste kandidaten aan te trekken, conversies te verbeteren en antwoorden te geven op veelgestelde vragen. Het biedt functies zoals integratie van mobiele apps, geautomatiseerde screening en ervaringsbeheer om de efficiƫntie van HR en werving te verbeteren.

Paradox beste functies

Tweewegs sms'jes en 24/7 chat om kandidaten op hun voorwaarden te benaderen

Geautomatiseerde screening van kandidaten om je in contact te brengen met de beste potentiƫle teamleden

Beheer van evenementen en planningen om het interview- en inwerkproces soepel te laten verlopen

Mobile-first beoordelingen om het personeelsverloop op korte termijn te verminderen

Paradox beperkingen

Enige heen-en-weer goedkeuringen tussen het bedrijf en Paradox tijdens het testen van potentiƫle werknemers

Paradox biedt een aantal integraties, maar deze zijn niet zo waardevol of soepel als het eigen platform

Paradox prijzen

Neem contact op met Paradox voor alle prijsinformatie

46. Textio

via Textio Textio is een AI-tool voor talentacquisitie die zich richt op het genereren van functiebeschrijvingen en richtlijnen voor prestatiebeoordelingen om vooroordelen uit het wervingsproces te verwijderen en een meer divers personeelsbestand op te bouwen.

Textio beste eigenschappen

Automatische suggesties om vacatureteksten, e-mails, social media-campagnes en meer te optimaliseren op basis van datagestuurde inzichten

Functies om managers te helpen bij het schrijven van eerlijke en bruikbare feedback

Gedetailleerde rapporten over de kwaliteit van prestatie feedback georganiseerd per demografische groep en team

Integraties met veelgebruikte HR-tools voor voortdurende begeleiding binnen andere platforms

Textio beperkingen

Niet alle integraties zijn even krachtig - zorg ervoor dat uw huidige technologie aansluit bij Textio voordat u een andere tool in uw processen introduceert

Beter voor middelgrote bedrijven dan kleine bedrijven of individuele gebruikers

Textio prijzen

Neem contact op met Textio voor alle prijsinformatie

47. HiredScore

via Aantrekken.ai Volgens een vergelijkbaar uitgangspunt als PeopleGPT, is Attract een AI-gestuurd platform voor het zoeken naar talent en het betrekken van talent, ontworpen om de mogelijkheden van je HR-team uit te breiden bij het aantrekken en beheren van talent.

Attract beste eigenschappen

Tools voor het beheer van uw talent sourcing workflows om uw employer brand te versterken en meer gedenkwaardige ervaringen voor kandidaten te creƫren

Geautomatiseerde suggesties voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van uw talent

Gebruikt kunstmatige intelligentie om uw vacatures te optimaliseren en cv's te screenen

Beperkingen aantrekken

Attract is beter geschikt voor grotere bedrijven dan voor kleine bedrijven of particulieren

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface moeilijk te navigeren

Attract prijzen

Neem contact op met Attract voor alle prijsinformatie

50. Effy

via Effy Effy is een prestatiebeheer software om groei en ontwikkeling in organisaties te stimuleren. Het maakt gebruik van AI-technologie om 360-graden feedback, Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n gesprekken, beoordelingen en ontwikkelingsplannen te faciliteren met kant-en-klare sjablonen voor een geoptimaliseerde gebruikerservaring.

Effy beste eigenschappen

AI-gegenereerde analyses en inzichten voor een beter begrip van uw prestatiebeoordelingen

Meer dan 20 kant-en-klare vragenlijstsjablonen voor feedback

Je kunt je beoordelingsprocessen rechtstreeks vanuit Slack of Microsoft Teams uitvoeren

Effy beperkingen

Dure betaalde abonnementen maken Effy ontoegankelijk voor kleinere bedrijven

Vertrouwt op integraties om bepaalde analyse- en rapportagemogelijkheden te ontsluiten

Effy prijzen

Gratis

**Pro: $540 voor een jaar toegang

Onderneming: Neem contact op met Effy voor prijzen

Neem controle over uw eigen innovatie met de beste hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie

Investeren in een van deze AI-tools kan niet fout gaan.

Toch is het makkelijk om je processen (en je portemonnee) te overweldigen met te veel apps om een positief verschil te maken in je dag.

Hoeveel AI-tools je ook introduceert in je workflow, ze zullen nooit de ondersteuning en bijdragen van jezelf of een ander teamlid vervangen. Ons advies? Investeer je budget en tijd in Ć©Ć©n app die je productiviteit gegarandeerd de hoogte in jaagt - ClickUp.

ClickUp is de enige unieke rolgebaseerde AI-oplossing met regelmatig geoptimaliseerde en op onderzoek gebaseerde prompts die rechtstreeks in het platform zijn ingebouwd. Met de mogelijkheid om commentaren samen te vatten vanaf elke plek in uw Workspace, content aan te passen aan uw specifieke use case en tekst te vertalen in meer dan 10 talen, is ClickUp Brain de ultieme bron voor elk team.

Zelfs met alle functionaliteit die ClickUp al biedt, ligt er nog meer in het verschiet! Dit is nog maar het begin voor ClickUp Brain, en met de gratis proefversie heeft iedereen de kans om het te ervaren. Probeer ClickUp AI vandaag