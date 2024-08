10 beste AI Art Generator tools voor ontwerpers in 2024

AI-technologie heeft de creatieve en marketingwereld stormenderhand veroverd. Overal waar je kijkt, is er een nieuwe tool die je helpt chatbots, AI-gegenereerde afbeeldingen of blogberichten te maken op basis van tekstaanwijzingen.

Vandaag richten we ons echter op een van de meest opwindende gebieden op het gebied van kunstmatige intelligentie: AI-kunstgeneratoren.

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om je eigen kunst te maken. Of je nu van fotorealistische afbeeldingen houdt of anime of een olieverfschilderij wilt maken, AI kunsttools kunnen je helpen om een meesterwerk te maken. Maar hoe weet je welke AI-art app de beste is als er zoveel zijn?

Bekijk wat je van een AI art generator tool mag verwachten en zie welke onze "beste van het beste" lijst van dit jaar heeft gehaald.

Wat is een AI kunst generator?

Een AI kunstgenerator is een computerprogramma dat kunstmatige intelligentie en machine learning algoritmes gebruikt om originele kunstwerken te maken of bestaande afbeeldingen te manipuleren. Deze tools gebruiken deep learning-technieken om patronen in gegevens, zoals afbeeldingen of tekst, te analyseren en vervolgens nieuwe inhoud te genereren op basis van die patronen.

Wat moet je zoeken in AI Art Generators?

Bijna elke dag lijkt er wel een nieuwe AI art of AI image generator te verschijnen. Ze beloven allemaal iets nieuws en spannends, of betere, snellere of meer betaalbare resultaten. Dus hoe weet je welke kunstgenerator geschikt is voor jou?

Als je overweegt welke AI ontwerpgenerator je wilt gebruiken, denk dan goed na over:

Prijzen: Heb je een gratis AI art generator nodig, een die gebaseerd is op credits of een abonnement?

Heb je een gratis AI art generator nodig, een die gebaseerd is op credits of een abonnement? Toegankelijkheid: Heb je liever een standalone web app of een desktop programma?

Heb je liever een standalone web app of een desktop programma? Uitvoersnelheid: Moet je zo snel mogelijk afbeeldingen maken of wil je langer wachten?

Moet je zo snel mogelijk afbeeldingen maken of wil je langer wachten? Beeldenstijl: Kan het hoge kwaliteit AI art produceren in de door jou gekozen stijl?

Kan het hoge kwaliteit AI art produceren in de door jou gekozen stijl? AI-algoritme: Geef je de voorkeur aan DALL-E 2 of Stable Diffusion? Of sta je open voor elk AI art generatie algoritme?

Geef je de voorkeur aan DALL-E 2 of Stable Diffusion? Of sta je open voor elk AI art generatie algoritme? Support: Hoe is de ondersteuning voor de kunstgenerator? Is het klantvriendelijk?

Hoe is de ondersteuning voor de kunstgenerator? Is het klantvriendelijk? Community: Wil je leren van andere gebruikers en tips delen, of wil je de app gewoon alleen gebruiken?

De meeste AI kunstgeneratoren en Gereedschappen voor het maken van AI-inhoud helpen je om indrukwekkende resultaten te bereiken, dus je uiteindelijke keuze zal waarschijnlijk afhangen van een van de bovenstaande gebieden. Bedenk wat je wilt en nodig hebt van je AI art en image generator, stel een shortlist samen en test er dan een paar uit om je ideale tool te vinden met je favoriete art stijlen.

De 10 beste AI Art Generators om te gebruiken in 2024

Klaar om de app te ontdekken die je helpt die perfecte boekomslag te ontwerpen of boeiende afbeeldingen te maken voor je volgende blogpost? Hier zijn de 10 beste AI art generators die vandaag beschikbaar zijn.

1. Midjourney

via Midjourney Midjourney is een AI-afbeeldingsgenerator die iedereen de mogelijkheid biedt om kunst te maken in een breed scala van verschillende kunststijlen. Deze kunstgenerator neemt je tekstaanwijzingen en gebruikt een Discord-bot om ze om te zetten in indrukwekkende afbeeldingen voor persoonlijk en professioneel gebruik.

Midjourney beste eigenschappen:

Gemakkelijk en leuk om te gebruiken

Voortdurende verbeteringen aan de grafische kwaliteit van AI-gegenereerde stukken voorwebdesign* Sterk gemeenschapsgevoel dankzij het bestaan binnen Discord

Beperkingen tijdens de reis:

De tool vragen om afbeeldingen te upscalen kan het ontwerp van de uitvoer enigszins veranderen

Kan in het begin verwarrend zijn, vooral voor gebruikers die nieuw zijn op Discord

Midjourney prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Basis plan: $10/maand

$10/maand Standaard plan: $30/maand

$30/maand Pro-abonnement: $60/maand

Midjourney beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (5 beoordelingen)

4.5/5 (5 beoordelingen) Capterra: N/A

Bekijk deze_ Midjourney sjablonen !

2. Canva AI

via CanvaCanva introduceerde onlangs een nieuwe functie in hun toolkit: hun Text to Image AI-afbeeldingsgenerator. Met deze ingebouwde AI-kunstapp kun je een tekstopdracht schrijven, waarna Canva's kunstmatige intelligentietool vier afbeeldingen genereert die nauw aansluiten bij wat je zoekt. Voor ontwerpers is dit een welkome aanvulling op hun sjablonenbibliotheek en grafische functies.

Canva AI beste functies:

Onderdeel van Canva, geweldig voor bestaande gebruikers

Creëer afbeeldingen die passen bij je specifieke beeldverhouding

Stijlkeuzes nuttig voor gebruikers die nieuw zijn met AI-kunstgenerators

Canva AI beperkingen:

AI art generator alleen beschikbaar binnen het Canva ecosysteem

Kan te "basic" aanvoelen voor sommige tools voor het genereren van AI-tekeningen vanwege het gebruiksvriendelijke karakter

Canva AI prijzen:

Je hebt toegang tot Canva's Tekst naar Afbeelding app als onderdeel van elk van haar plannen.

Gratis

Pro: $12,99/maand

Canva AI beoordelingen en recensies:

Hoewel er geen op zichzelf staande beoordelingen zijn voor Canva's AI-product, zijn er wel beoordelingen voor Canva.

G2: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.000+ beoordelingen)

3. DALL-E 2

via DALL-E 2 DALL-E 2 is de image AI art generator en model van de populaire tool maker, OpenAI. Deze kunstgeneratietool helpt gebruikers realistische afbeeldingen te maken op basis van tekstaanwijzingen.

Een spannende functie van DALL-E 2 is de mogelijkheid om een afbeelding uit te breiden buiten het originele canvas, bekend als Outpainting. Dit is een leuke manier om prachtige landschappen of een bredere afbeelding voor een social media-afbeelding of blogpost te maken. Kies uit meerdere afbeeldingen van realistische kunstwerken, een olieverfschilderij of een illustratie.

DALL-E 2 beste eigenschappen:

Geweldig voor het maken van surrealistische en buitenaardse AI-gegenereerde kunst

Gebruiksvriendelijke interface en maakt het eenvoudig om afbeeldingen te genereren

Mogelijkheid om verschillende kunstmodellen, stijlen en concepten te mixen om samenhangende afbeeldingen van hoge kwaliteit te maken

DALL-E 2 beperkingen:

Sommige uitvoer produceert beelden die wazig of korrelig zijn

Lange verwerkingstijden voor complexe AI-kunst

DALL-E 2 prijzen:

DALL-E 2 werkt met een credit prijsmodel. Je kunt credits kopen in blokken van 115 en deze credits gebruiken om afbeeldingen te genereren. Elke tekstvraag kost je één credit, maar genereert vier unieke afbeeldingen op basis van je vraag.

**Gratis

115 credits: $15

DALL-E 2 beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (15 beoordelingen)

4.2/5 (15 beoordelingen) Capterra: N/A

4. Jaspis Kunst

via Jasper Jasper Art is de AI-kunstgenerator van het team achter de populaire AI-schrijftool jasper. Met deze tool kun je AI-kunstgeneratieprompts gebruiken om afbeeldingen te maken van verschillende kunststijlen en stemmingen om te gebruiken naast uw marketinginhoud .

Jasper Art beste eigenschappen:

Kies uit verschillende stijlen en mediums van AI-gegenereerde kunstopties

Verschillende modi om aan uw mogelijkheden te voldoen, van Basic tot Freeform

Gebruik naast Jasper's stemfuncties om AI-kunst te ontwerpen die bij u pastmerkbeheerstrategie Jasper Kunstbeperkingen:

Geen gratis proefversie of onbetaalde versie - gebruikers hebben een actief Jasper-abonnement nodig

AI art generator app werkt goed voor creatieve afbeeldingen, maar minder opties voor meer professionele of formele graphics

Jasper Art prijzen:

Om Jasper Art te gebruiken, heb je een actief Jasper-abonnement nodig. Jasper Art is inbegrepen zonder extra kosten.

Createur: $49/maand

$49/maand Teams: $125/maand

$125/maand Zakelijk: Neem contact op met Jasper voor prijzen

Jasper Art beoordelingen en recensies:

Net als Canva zijn er geen specifieke beoordelingen voor Jasper's AI-kunstgenerator. In plaats daarvan ziet u hier hoe de algemene beoordelingen van Jasper eruitzien:

G2: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.500+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Jasper AI alternatieven !

5. Droom door WOMBO

via Droom Dream van WOMBO is een mobiele AI-kunstgenerator-app waarmee je woorden en foto's kunt omzetten in AI-gegenereerde kunst. Deze app is ontworpen voor creatieven en kunstenaars die spannende beelden en AI-kunst willen. Bovendien kun je met een ingebouwde community leren hoe je AI-gegenereerde kunst maakt die bij je past of algemene tips krijgen over de kunstgenerator.

Met deze tool leunt de AI-gegenereerde kunst op kleurrijke en fantasiegedreven stijlen.

Dream by WOMBO beste eigenschappen:

AI-kunst is eenvoudig te genereren op mobiele apparaten

Kies een AI-kunststijl

Ingebouwde gemeenschap van andere AI-kunstliefhebbers

Dream by WOMBO beperkingen:

Alleen beschikbaar als mobiele app voor iOS- en Android-apparaten en op Discord

Beter voor creatieve, futuristische en artistieke afbeeldingen dan professionele graphics

Dream by WOMBO prijzen:

Gratis te downloaden: Optionele in-app aankopen, zoals premium plannen, en de optie om je AI-kunst te laten afdrukken.

Dream by WOMBO beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Leer over de beste_ CRM's voor grafisch ontwerpers !

6. NightCafe

via NightCafe NightCafe is een AI-kunstgenerator ontworpen met creatieven in het achterhoofd. De tool is gericht op de gemeenschap, met een grote groep regelmatige gebruikers en regelmatige kunstuitdagingen. Een interessante eigenschap van NightCafe is dat je toegang hebt tot meerdere verschillende AI-algoritmes, zodat je op één plek gemakkelijk kunt experimenteren met DALL-E 2, Stable Diffusion en andere.

NightCafe beste eigenschappen:

AI-kunstcreator laat je je eigen kunststijl kiezen (olieverfschilderij, pixelkunst, illustratie, enz.)

Kies uit de populairste machinaal lerende AI-kunstalgoritmen

Dagelijkse AI-kunstuitdagingen versterken het gemeenschapsgevoel

NightCafe-beperkingen:

Niet altijd makkelijk om ondersteuning of klantenservice te krijgen in vergelijking met andere AI art generatoren

Sommige gebruikers melden dat filters te gevoelig kunnen zijn om AI-kunst te genereren

NightCafe prijzen:

Gratis: 5 credits/dag plus bonussen voor deelname aan community evenementen

5 credits/dag plus bonussen voor deelname aan community evenementen AI Beginner : $5.99 voor 100 credits/maand

$5.99 voor 100 credits/maand Hobbyist: $9.99 voor 200 credits/maand

$9.99 voor 200 credits/maand AI Enthousiast: $19.99 voor 500 credits/maand

$19.99 voor 500 credits/maand AI Artist: $49.99 voor 1400 credits/maand

Gebruikers kunnen ook pakketten credits kopen buiten abonnementen om, vanaf $7,99/100 credits.

NightCafe beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.2/5 (5 beoordelingen)

7. AutoDraw

via AutoDraw AutoDraw is een van de meer creatieve AI-experimenten van Google. Met deze snelle, gebruiksvriendelijke tool kun je doodles omzetten in indrukwekkende afbeeldingen. Terwijl je tekent, zal het webgebaseerde AI-tool stelt mogelijke vormen en afbeeldingen voor. Je kunt je basis doodle dan met één klik omzetten in een van deze vormen.

AutoDraw beste functies:

Snel een doodle omzetten in een meer gedefinieerde lijngetekende afbeelding

Extreem snelle webgebaseerde toepassing

Tekst en kleur toevoegen aan je lijngetekende afbeeldingen

AutoDraw beperkingen:

Mist de functies die nodig zijn voor een professioneel werkprogramma

Geen echte AI-kunstgenerator en maakt alleen basisvormen en -tekeningen

AutoDraw prijzen:

Gratis

AutoDraw beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Ontwerpen.ai

via Ontwerpen.ai Designs.ai is een platform dat is ontworpen om marketeers en bureaus te helpen geweldige afbeeldingen op schaal te maken. Het door AI gegenereerde kunstplatform bevat verschillende tools om het leven van marketeers gemakkelijker te maken, waaronder een AI-tool voor kleurmatching, een logomaker en een videomaker.

Designs.ai beste eigenschappen:

Meerdere AI-gestuurde grafische tools in één AI-kunstgeneratieplatform

Tekst-naar-spraak en tekst-naar-video functies die andere AI grafische generatoren missen

IngebouwdeAI sociale media hulpmiddel voor vakantiekalender

Designs.ai beperkingen:

Geen mobiele app beschikbaar

Met zo veel functies kan de kunst generator overweldigend zijn voor sommige gebruikers

Designs.ai prijzen:

Gratis proefversie beschikbaar

Basis: $29/maand

$29/maand Pro: $69/maand

$69/maand Enterprise: Neem contact op met Designs.ai voor prijzen

Designs.ai beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. CF Vonk Kunst

via CF-vonk CF Spark Art is onderdeel van Creative Fabrica's AI-ondersteunde toolkit. Deze AI art generator helpt je bij het ontwerpen van creatieve afbeeldingen in verschillende stijlen en aspect ratio's vanuit een tekstprompt. Als onderdeel van Creative Fabrica's ecosysteem is het een geweldige art generator tool voor creatieven, kunstenaars en ontwerpers die het platform al gebruiken.

CF Spark Art beste eigenschappen:

Toegankelijk voor beginners die AI-gegenereerde kunst willen maken

Art generator is ingebouwd in het Creative Fabrica ecosysteem

Prompt builder biedt een gebruiksvriendelijke manier om gedetailleerde prompts te maken

CF Spark Art beperkingen:

Gratis credits zijn beschikbaar, maar de creatie snelheid is traag voor de art generator

Afbeeldingen en prompts worden automatisch gedeeld en kunnen alleen verborgen worden als je upgrade

CF Spark Art prijzen:

Gratis

Spark: $9/maand

CF Spark Art beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. DreamStudio

Via DreamStudio DreamStudio is een doorbraak op het gebied van kunstmatige intelligentie en biedt een unieke en innovatieve tool voor het genereren van afbeeldingen. Aangedreven door geavanceerde modellen voor machinaal leren stelt het gebruikers in staat om originele, verbluffende afbeeldingen te maken met behulp van beschrijvingen in natuurlijke taal of het aanpassen van parameters van reeds bestaande sjablonen. Of je nu een kunstenaar bent die inspiratie zoekt of een contentmaker die op zoek is naar unieke afbeeldingen, DreamStudio is je bron bij uitstek.

DreamStudio beste eigenschappen:

Gebruikt geavanceerde GAN's (Generative Adversarial Networks) voor het maken van afbeeldingen van hoge kwaliteit op basis van tekstbeschrijvingen

Biedt een grote verscheidenheid aan afbeeldingsstijlen, van realistisch tot abstract, voor verschillende creatieve behoeften

Gebruiksvriendelijke interface maakt het eenvoudig en intuïtief voor gebruikers zonder technische achtergrond

DreamStudio beperkingen:

De AI-gegenereerde afbeeldingen zijn weliswaar uniek, maar voldoen niet altijd aan de verwachtingen van de gebruiker of aan specifieke eisen

De kwaliteit van de afbeeldingen kan variëren, waardoor soms meerdere pogingen nodig zijn om een gewenste afbeelding te genereren

DreamStudio prijzen:

$10 voor 1.000 credits (~5.000 afbeeldingen)

DreamStudio beoordelingen en recensies:

Product Hunt : 4.7/5 (20+ beoordelingen)

: 4.7/5 (20+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (2 beoordelingen)

Er is meer in de creatieve wereld dan alleen AI kunstgeneratoren. Vul je AI-kunstcreaties aan met deze andere creatieve AI-tools.

Maak meer tijd vrij en krijg creatieve inspiratie met ClickUp AI

Bij ClickUp willen we de app worden die ze allemaal vervangt. Nu AI zo'n centrale plaats inneemt in ons leven, komen we met spannende nieuwe AI-functies die u helpen beter en sneller te werken.

Denk aan ClickUp AI als uw assistent met AI. Met onze expertise in productiviteit hebben we een tool gemaakt die je kan helpen tijd te besparen en creëer boeiende nieuwe ideeën, concepten en inhoud in een handomdraai.

ClickUp AI biedt u een groot aantal opwindende nieuwe functies, waaronder:

Automatisch gegenereerdeactie-items van uw documenten en taken

Samenvattingen van notities met één klik,ontwerpopdrachten,communicatiestrategieënen langere inhoud

AI-ondersteund schrijven met ingebouwde en aangepaste aanwijzingen

Moeiteloos bewerken en opmaken

Brainstormideeën voormarketingcampagnesevenementen en meer

ClickUp heeft zoveel te bieden - deze AI-schrijffuncties en tools voor ontwerpdenken zijn slechts het begin. Of je nu op zoek bent naar een samenwerkingstool voor ontwerp voor uw team of wilt u gewoon snel nieuwe ideeën vinden, er is zoveel te ontdekken met ClickUp AI.

ClickUp AI beste functies:

Brainstorm ideeën en breng ze tot leven in enkele minuten

Gebruik prompts om snel inhoud van hoge kwaliteit te genereren

Uw tekst bewerken om professioneler, directer of boeiender te klinken

ClickUp AI beperkingen:

ClickUp AI is nieuw, dus verwacht dat het in de loop van de tijd zal groeien en verbeteren

AI-functie is niet inbegrepen in het Free Forever-plan

ClickUp AI-prijzen:

Krijg een gratis proefversie om ClickUp AI te testen op elk plan (inclusief Free Forever), en voeg ClickUp AI eenvoudig toe aan elke betaalde werkruimte voor slechts $5 per lid, per maand.

Gratis voor altijd

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact met ons op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen)

4.7/5 (6.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

AI Kunstgeneratie: De toekomst voor creatieve teams

Hoewel je misschien het liefst elke week uren zou spenderen aan het testen van elke AI-art generator die er is, weten we dat er andere taken op je to-do lijst staan. Gebruik deze lijst met de beste AI art generators om een shortlist samen te stellen op basis van je must-have functies en gebruik je tijd verstandiger met behulp van machine learning.

Als je eenmaal hebt ontdekt hoe leuk en lonend AI kan zijn, zoek dan naar meer manieren om het aan je workflow toe te voegen. Met ClickUp AI kun je nog meer uren tijd besparen op productiviteit, marketing en creatieve schrijftaken. Gratis aanmelden om vandaag nog meer te ontdekken.