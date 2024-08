10 beste hulpmiddelen voor designdenken in 2024

Design thinking is een probleemoplossende methodologie om te innoveren en mensgerichte producten en diensten te creëren. Het omvat empathie voor de eindgebruiker, iteratie en een diep begrip van het probleem dat wordt opgelost.

Design thinking is echter niet alleen een proces. Er worden ook specifieke hulpmiddelen gebruikt om de ontwerpfasen te vergemakkelijken.

Deze hulpmiddelen kunnen variëren van mindmaps tot empathiekaarten, journey maps en gebruikerspersona's en projectmanagementsoftware. Elk hulpmiddel dient een specifiek doel en helpt ontwerpers inzichten te verwerven, ideeën te genereren en prototypes van oplossingen te ontwikkelen.

In deze gids verkennen we de top 10 van design thinking tools die teams kunnen helpen bij het succesvol implementeren van het design thinking proces. Deze tools variëren van empathiekaarten en journey maps tot prototypesoftware en ontwerpsprints!

Wat moet je zoeken in een tool voor design thinking?

Design thinking is een proces waarbij de behoeften van gebruikers worden begrepen en het probleem wordt gedefinieerd, oplossingen brainstormen prototypes bouwen en ze uittesten. Maar het zit zo: hulpmiddelen kunnen je ervaring met design thinking maken of breken.

Bouw een complete workflow met uw creatieve en ontwerpteams in ClickUp

De beste tools voor design thinking helpen je om je gedachten te ordenen, beter met anderen samen te werken en op ideeën te reageren. Dus, hoe kies je de perfecte design thinking tool voor jouw team?

Hier zijn de belangrijkste kenmerken waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van de ideale design thinking tool:

Aanpasbaarheid : Teamleden kunnen de tool aanpassen aan hun design thinking processen engrafisch ontwerp workflows *Ondersteuning van iteratieve processen: De tool ondersteunt een iteratief proces, waardoor iedereen meerdere ontwerpiteraties kan uitvoeren en oplossingen kan aanpassen

: Teamleden kunnen de tool aanpassen aan hun design thinking processen engrafisch ontwerp workflows *Ondersteuning van iteratieve processen: De tool ondersteunt een iteratief proces, waardoor iedereen meerdere ontwerpiteraties kan uitvoeren en oplossingen kan aanpassen Documentatie : De tool biedt functies voor projectbeheer om kennis te delen, creatieve ideeën op te slaan, de voortgang bij te houden en de verantwoordelijkheid te vergroten

: De tool biedt functies voor projectbeheer om kennis te delen, creatieve ideeën op te slaan, de voortgang bij te houden en de verantwoordelijkheid te vergroten Samenwerking : Projectmedewerkers kunnen eenvoudig communiceren met andere teamleden om ideeën en feedback te delen

: Projectmedewerkers kunnen eenvoudig communiceren met andere teamleden om ideeën en feedback te delen Visualisatie : De tool biedt visualisatiefuncties om te helpen bij verschillende ontwerpfasen

: De tool biedt visualisatiefuncties om te helpen bij verschillende ontwerpfasen Automatisering: Teamleden kunnen hun creatieve oplossingen verbeteren door de handmatige dagelijkse taken in deontwerpproces *Integratie: Tools voor design thinking moeten integreren met andere online tools voor Agile productontwikkeling zoals prototyping, gebruikersonderzoek, gebruikersinterviews enbruikbaarheidstesten ## 10 Beste hulpmiddelen voor designdenken in 2024

Onze top 10 design thinking tools lijst bevat een verscheidenheid aan tools en software die teams kunnen helpen met het effectiever bedenken, prototypen en testen van mogelijke oplossingen. Van wireframing en prototypegereedschappen tot digitale samenwerkingsplatforms, deze tools bieden alles wat je nodig hebt om je design thinking proces te stroomlijnen en de productiviteit van je team te maximaliseren!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om je workflow voor design thinking aan te passen

ClickUp is een productiviteitsplatform dat is ontworpen om van muur tot muur oplossingen te bieden voor elk team of product roadmap . Van dagelijkse taken tot complexe projecten, ClickUp biedt honderden functies om de verschillende stadia van het design thinking proces te vergemakkelijken. Of uw team nu asynchroon of in real-time werkt, u beschikt over de context en de tools die nodig zijn om projecten in beweging te houden!

Bovendien integreert ClickUp met meer dan 1000 andere werktools, waaronder Slack, Google Drive, Figma en Loom, om uw werk-apps te centraliseren in een gezamenlijke werkruimte.

Door de integratie met Figma kunnen ontwerpers bijvoorbeeld eenvoudig samenwerken en hun werk direct in ClickUp delen met hun teamleden. Ondertussen kan de integratie met Loom helpen de teamcommunicatie te stroomlijnen door gebruikers in staat te stellen snel videoberichten op te nemen en te delen binnen taken en opmerkingen!

ClickUp beste functies

ClickUp beperkingen

Zoveel krachtige samenwerkingstools kunnen een leercurve vormen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app!

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise : Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Hotjar

via Hotjar Hotjar is een tool voor design thinking die bedrijven helpt om een beter inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren van hun klanten. Het biedt een reeks tools voor gebruikersonderzoek en heatmaps om pijnpunten te identificeren, gebruikerservaringen te optimaliseren en conversies te stimuleren. Een van de belangrijkste functies van Hotjar is de mogelijkheid om bezoekersregistraties te maken, waardoor bedrijven precies kunnen zien hoe gebruikers omgaan met hun website of applicatie.

Naast bezoekersregistraties biedt Hotjar ook een verscheidenheid aan andere tools voor het verzamelen van feedback, waaronder enquêtes, polls en formulieren. Hiermee kunnen bedrijven rechtstreeks inzichten verzamelen van hun gebruikers en een beter begrip krijgen van hun behoeften en voorkeuren.

Hotjar beste functies

Bezoekers opnemen en sessies herhalen

Heatmaps om gebruikersgedrag op webpagina's te volgen

Conversietrechteranalyse om verkooptrechters te optimaliseren

Feedbackpeilingen en enquêtes om input van gebruikers te verzamelen

Analyse en segmentatie van gebruikersgedrag

Hotjar beperkingen

Beperkte filtermogelijkheden op de gratis en lagere plannen

Aangepaste grafieken zijn alleen beschikbaar voor teams op het Scale-plan

Tot 10MB HTML vastleggen

Hotjar prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Plus : $32/maand

: $32/maand Zakelijk : $80/maand

: $80/maand Schaal: $171/maand

Hotjar beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (200+ beoordelingen)

: 4.3/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (480+ beoordelingen)

3. Figma

via Figma Ontwerpconsistentie is een cruciaal aspect van elk succesvol ontwerpproject en Figma maakt het makkelijker voor teams met doorzoekbare middelen en deelbare stijlen. Figma stelt ontwerpers in staat om een gecentraliseerde bibliotheek van middelen te creëren, waaronder pictogrammen, logo's en andere ontwerpelementen. Iedereen kan de door het ontwerp goedgekeurde middelen gebruiken en een consistente look en feel behouden in hun ontwerpen!

Figma heeft ook functies voor het maken en delen van stijlen voor typografie, kleur en andere ontwerpelementen. Ontwerpers kunnen consistente stijlen toepassen op al hun ontwerpen, ongeacht de ontwerper die eraan werkt. Deze stijlen kunnen op één plek worden bijgewerkt en automatisch worden toegepast op alle ontwerpen.

Figma beste eigenschappen

Cloud-gebaseerdontwerpsamenwerking en delen* Componenten- en stijlbibliotheken voor efficiënte ontwerpworkflows

Versiegeschiedenis en back-up van bestanden

Tools voor teambeheer en gebruikersmachtigingen

Integratie met tools van derden zoals Slack en ClickUp

Figma beperkingen

Beperkte offline functionaliteit, omdat het voornamelijk een cloud-gebaseerde tool is

Beperkte plugin bibliotheek in vergelijking met andere design thinking tools

Geen mobiele applicatie

Figma prijzen

Starter : Gratis

: Gratis Figma Professioneel : $12 per redacteur/maand

: $12 per redacteur/maand Figma Organisatie : $45 per redacteur/maand

: $45 per redacteur/maand Onderneming: $75 per Figma-editor/maand

Figma beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (780+ beoordelingen)

: 4.7/5 (780+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (590+ beoordelingen)

4. Maak mijn personage

Via Mijn personage maken door HubSpot

MakeMyPersona is een design thinking tool ontwikkeld door HubSpot om bedrijven te helpen gedetailleerde buyer persona's te creëren. Buyer personas zijn fictieve weergaven van een ideale klant en zijn essentieel voor bedrijven om hun doelgroep beter te begrijpen.

Maar in feite stelt MakeMyPersona bedrijven in staat om gedetailleerde persona's te maken door een reeks vragen te beantwoorden met betrekking tot de demografische gegevens, interesses, doelen en pijnpunten van de klant. De tool genereert vervolgens een gedetailleerd personarapport met de naam, leeftijd, functie en meer van de klant.

Door gedetailleerde persona's te creëren, kunnen bedrijven hun berichten en aanbiedingen afstemmen op de specifieke behoeften van hun doelgroep. Dit kan resulteren in een grotere klantbetrokkenheid en hogere conversieratio's.

Make My Persona beste eigenschappen

Sjablonen voor persona's van gebruikers voor marktonderzoek en gebruikersgericht ontwerp

Aanpasbare persona-sjablonen en vragenlijsten

Samenwerkingstools voor het creëren van persona's en het design thinking proces

Toegang tot HubSpot's uitgebreide marketing- en salesbronnen

Onbeperkt aantal online persona's om gebruikerstesten te ondersteunen

Maak mijn persona beperkingen

Beperkte functionaliteit naast het maken van persona's, omdat het voornamelijk een stand-alone tool is

Beperkte aanpasbaarheid van persona templates in vergelijking met andere tools voor het maken van persona's

Ontbreektbeheerfuncties voor ontwerpprojecten om elke fase van het ontwerpdenken te ondersteunen

Mijn persona prijzen maken

Make My Persona is een gratis tool

Make My Persona beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Optimizely

via Optimaal Optimizely is een platform voor websiteoptimalisatie waarmee bedrijven de inhoud van hun websites kunnen testen en optimaliseren voor een maximale impact. Het platform biedt een reeks tools voor A/B-testen, personalisatie en analyse, zodat bedrijven datagestuurde beslissingen kunnen nemen over hun website-inhoud.

Met Optimizely kunnen bedrijven alles testen en optimaliseren, van koppen en afbeeldingen tot volledige landingspagina's en gebruikersstromen. Het platform is cloudgebaseerd, waardoor het overal toegankelijk is met een internetverbinding. Optimizely is een geweldig hulpmiddel om de prestaties van websites te verbeteren en de betrokkenheid en conversie te verhogen!

Optimizely beste functies

A/B-test- en experimenteerplatform voor website- en app-optimalisatie

Visuele editor voor het maken en implementeren van experimenten

Personalisatietools voor op maat gemaakte gebruikerservaringen

Experimentanalyse en rapportage voor bruikbaarheidstesten

Integratie met andere analyse- en marketingtools

Optimizely beperkingen

Beperkte functionaliteit voor niet-technische gebruikers die mogelijk moeten vertrouwen op ontwikkelaars voor complexere experimenten

Kleine bibliotheek met integraties in vergelijking met andere design thinking tools

Duur prijsmodel, waardoor het minder toegankelijk is voor kleinere bedrijven

Optimizely prijzen

Neem contact op met Optimizely voor de prijsopties

Optimizely beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (60+ beoordelingen)

: 4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. SessionLab

via SessionLab Sessionlab is een webgebaseerde tool voor design thinking die een reeks functies biedt voor het plannen, organiseren en uitvoeren van effectieve vergaderingen en workshops. De tool is ontworpen om teams te helpen innovatieve oplossingen te bouwen en de hoeveelheid tijd die nodig is voor het produceren van evenementen te verminderen.

Een van de belangrijkste functies van Sessionlab is de uitgebreide bibliotheek met vooraf ontworpen sjablonen voor verschillende soorten vergaderingen en workshops. Deze sjablonen bevatten agenda's, oefeningen en hulpmiddelen. Deze kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van het evenement en het team. Sessionlab biedt ook een reeks tools voor het beheren van feedback van deelnemers, het vastleggen en delen van vergadernotities en het opvolgen van actiepunten.

SessionLab beste functies

Facilitatie en workshopplanningstools voor het design thinking-proces en Agile-methodologieën

Aanpasbare agendasjablonen om een platform voor gebruikersonderzoek te creëren

Samenwerkingstools voor teamgebaseerde workshopplanning

Eigen sjablonen op de betaalde plannen

Overzicht teamactiviteiten

Beperkingen van SessionLab

Beperkte aanpasbaarheid van agendasjablonen in vergelijking met andere tools voor workshopplanning

Beperkte functionaliteit voor projectbeheer naast het plannen van workshops

Geen offline functionaliteit

SessionLab prijzen

Basis : Gratis voor één gebruiker

: Gratis voor één gebruiker Pro : $15/maand voor één gebruiker

: $15/maand voor één gebruiker Team : $60/maand voor vijf gebruikers

: $60/maand voor vijf gebruikers Zakelijk: $90/maand voor vijf gebruikers

SessionLab beoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5 (15+ beoordelingen)

: 4.9/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5+ beoordelingen)

7. Stormboard

via Stormboard Stormboard is een cloudgebaseerde samenwerkings- en brainstormtool die teams helpt ideeën te genereren en ze om te zetten in uitvoerbare plannen. De tool is gebouwd om in realtime samen te werken, waardoor het een ideale oplossing is voor teams op afstand die werken aan design thinking-oplossingen.

Stormboard biedt een scala aan functies, waaronder sticky notes, virtuele whiteboards en tekentools. De tool biedt ook een stemsysteem, waarmee teamleden kunnen stemmen op de beste ideeën, en een prioriteringsfunctie om teams te helpen de belangrijkste ideeën te identificeren om op te focussen.

Stormboard beste functies

Digitale brainstorm- en samenwerkingstool voor design thinking

Real-time samenwerking en stemmen voor teams op afstand

Integratie met andere projectmanagementtools

Mobiele app voor samenwerking onderweg

Beveiligingsfuncties voor het beschermen van gegevens en het waarborgen van privacy

Stormboard-beperkingen

Beperkte mogelijkheden om sjablonen aan te passen of aangepaste workflows te maken

Beperkte functionaliteit voor projectbeheer naast brainstormen en ideeën bedenken

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers die niet bekend zijn met digitale brainstormtools

Stormboard prijzen

Persoonlijk : Gratis voor individuen voor teams van vijf of minder

: Gratis voor individuen voor teams van vijf of minder Zakelijk : $10/maand

: $10/maand Onderneming: Neem contact op met Stomboard voor aangepaste prijzen

Stormboard beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (40+ beoordelingen)

: 4.3/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

8. Miro

via MiroMiro is een online samenwerkend whiteboard platform dat een reeks tools biedt om teams te helpen effectief samen te werken, zoals plakbriefjes, tekeningen, stroomdiagrammen en wireframes. Miro integreert ook met andere werktools, zoals Slack, Jira en Google Drive, waardoor het eenvoudig is om informatie en bestanden te delen op verschillende platforms.

Daarnaast biedt Miro sjablonen om teams snel aan de slag te helpen, waardoor het eenvoudig is om voor elk project een aangepaste werkruimte te creëren. Met zijn gebruiksvriendelijke interface, robuuste functies en krachtige integraties is Miro een waardevol hulpmiddel voor elk team op afstand dat effectief wil samenwerken.

Miro beste functies

Sticky notes, afbeeldingen, mind maps, video's en tekenmogelijkheden

Verschillende sjablonen en tools voor brainstormen en wireframen

Real-time samenwerking en gedeelde ruimtes voor externe teams

Integratie met andere projectbeheertools en apps

Mogelijkheid om afbeeldingen, video's en andere bestanden te uploaden en te delen

Miro beperkingen

Mist functionaliteit om een diepgaande kennis hub te bouwen

De prijs is hoog voor kleinere bureaus

Beperkte offline functionaliteit

Miro prijzen

Gratis

Starter : $8 per lid/maand

: $8 per lid/maand Zakelijk : $16 per lid/maand

: $16 per lid/maand Onderneming: Neem contact op met Miro voor aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (4.300+ beoordelingen)

: 4.8/5 (4.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.100+ beoordelingen)

9. Muurschildering

via MuurschilderingMural is een digitale werkruimte en design thinking tool voor teams om ideeën te bedenken en te itereren. Het platform is ontworpen om een reeks van design thinking-fasen te ondersteunen, waaronder probleemoplossing, brainstormen, in kaart brengen en visualisatie. Mural biedt een reeks functies en tools om teams te helpen effectief samen te werken, ongeacht hun locatie.

De canvas sjablonen van Mural bieden teams een gestructureerde manier om verschillende design thinking fases te benaderen, terwijl de frameworks teams helpen om zoveel mogelijk ideeën te organiseren en patronen te identificeren. Daarnaast biedt Mural een reeks tools voor schetsen, annoteren en becommentariëren, waardoor het voor teamleden eenvoudig is om in realtime te communiceren en samen te werken.

Mural beste eigenschappen

Flexibele machtigingen voor alleen bekijken, bewerken en faciliteren

Honderden kant-en-klare sjablonen voor samenwerkingssessies

Geavanceerde integratiefuncties op de betaalde plannen

Uitgebreide bestandsondersteuning voor whiteboards

Oneindige & aanpasbare canvasopties

Muurbeperkingen

Dure prijzen in vergelijking met andere tools voor design thinking processen

Geen mogelijkheid om interactieve grafieken, tabellen of rapporten te maken

Geen videochatfunctie

Prijzen voor Mural

Gratis

Team+ : $9,99 per lid/maand

: $9,99 per lid/maand Zakelijk : $17,99 per lid/maand

: $17,99 per lid/maand Onderneming: Neem contact op met Mural voor aangepaste prijzen

Mural beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. InVision

via InVision Onze lijst met beste tools voor design thinking eindigt met InVision-een digitale platform voor productontwerp voor ontwerpers, productmanagers en andere belanghebbenden om verschillende soorten projecten te maken en eraan samen te werken. Het biedt een reeks tools die het ontwerpproces vereenvoudigen, waaronder kant-en-klare sjablonen georganiseerd volgens categorieën en roltypes.

Met de Freehand-functie kunnen teams in elke fase van hun workflow iedereen op één lijn krijgen. Met de tool kunnen teams eenvoudig ideeën bespreken, opmerkingen achterlaten en feedback geven, allemaal visueel en gezamenlijk. Dit helpt miscommunicatie tot een minimum te beperken, fouten te verminderen en het proces te versnellen besluitvormingsproces .

InVision beste eigenschappen

Whiteboard importeerfunctie om direct Miro of Mural whiteboards te importeren

Onbeperkte openbare en privéruimtes op de gratis tier

Interactieve widgets en reacties

Aanpasbare slimme workflows

Functies voor taakbeheer

InVision-beperkingen

Kleine integratiebibliotheek vergeleken met andere design thinking tools

Geen functie om eenstroomdiagram of sitemap te maken voor een prototype

Mist mogelijkheden voor teambeheer en werkbelasting

InVision prijzen

Gratis

Pro : $4/maand per actieve gebruiker

: $4/maand per actieve gebruiker Onderneming: Neem contact op met InVision voor prijzen

InVision beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (650+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

