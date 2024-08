10 beste Customer Journey Mapping softwaretools in 2024

Inzicht in de behoeften van je team en de verwachtingen van de klant is essentieel voor het runnen van een succesvol bedrijf. Een manier om dit inzicht te krijgen is door hun reis in kaart te brengen, van hun eerste interactie tot hun uiteindelijke aankoop, en ja, er zijn tools om dit proces te automatiseren en het veel gemakkelijker te maken!

In dit artikel gaan we dieper in op tools om het klanttraject in kaart te brengen en geven we een overzicht van onze top 10, elk met unieke functies en voordelen. Lees verder om de perfecte software te vinden om uw inspanningen voor klantenbetrokkenheid te verbeteren.

Een tool om het klanttraject in kaart te brengen is een softwaretoepassing of platform dat bedrijven helpt om visuele weergaven te maken van de contactpunten en ervaringen van klanten. Bij het in kaart brengen van het klanttraject gaat het om het begrijpen en documenteren van de verschillende interacties van een klant met een bedrijf, van hun eerste kennismaking en betrokkenheid tot de uiteindelijke aankoop of aankoop onboarding en ervaring na aankoop.

De beste tool voor het in kaart brengen van het klanttraject biedt gebruikersvriendelijke interfaces waarmee gebruikers visuele diagrammen kunnen maken op digitale Whiteboards of mindmaps van het klanttraject. Deze trajectkaarten omvatten vaak verschillende fasen of fasen van de klantervaring en andere aspecten zoals bewustwording, overweging, besluitvorming, aankoop en post-aankoop.

Binnen elke fase kan de gebruiker met de tool voor het in kaart brengen van het klanttraject specifieke aanrakingspunten, interacties, kanalen en emoties definiëren en schetsen die de klant kan ervaren.

Het in kaart brengen van het klanttraject helpt u om klantgegevens te begrijpen, inzichten te verwerven en gebieden te identificeren waarop u de ervaring van uw gemiddelde klant kunt verbeteren.

10 beste software voor het in kaart brengen van het klanttraject in 2024

Ben je het zat om te horen over de essentie van het in kaart brengen van je klantreis, maar weet je niet zeker waar je moet beginnen? Vrees niet, want we staan op het punt om je "de thee" te geven over de beste software om je klantreis in kaart te brengen, zodat je aan de slag kunt.

Onze top 10 van tools om het klanttraject in kaart te brengen bestaat onder andere uit de volgende:

Teken verbindingen en koppel objecten aan elkaar om roadmaps of workflows te maken van uw ideeën samen met uw team in ClickUp Whiteboards

ClickUp is een uitstekend hulpmiddel om het klanttraject in kaart te brengen, waarmee u de beste visuele kaarten kunt maken werkstroom voorstellingen met de functie Whiteboard en mindmap maker. Deze functies helpen u de verschillende contactpunten van uw klantlevenscyclus te schetsen en weer te geven, van bewustwording tot conversie, herhalingsaankopen, opzegging en meer.

ClickUp biedt ook meerdere sjablonen om klantreizen in kaart te brengen zodat je die van jou niet helemaal opnieuw hoeft te maken. Gedetailleerde werkstromen maken en goedkeuringsprocessen met mindmaps zodat u gemakkelijk afhankelijkheid kunt creëren voor elke stap.

Goedkeuringsworkflow voor ontwerp in ClickUp Mindmaps

ClickUp sleutel functies

ClickUp's Whiteboard : ClickUp heeft een functie voor whiteboards waarmee individuen en teams ideeën kunnen visualiseren, de communicatie kunnen verbeteren en unieke ideeën kunnen creërenCRM-werkstromen om klanttrajecten te verbeteren

: ClickUp heeft een functie voor whiteboards waarmee individuen en teams ideeën kunnen visualiseren, de communicatie kunnen verbeteren en unieke ideeën kunnen creërenCRM-werkstromen om klanttrajecten te verbeteren Mind Map Maker : De functie Mindmaps van ClickUp helpt bij het maken van dynamische visuele overzichten enstroomdiagrammen voor ideeën, projecten of bestaande Taken

: De functie Mindmaps van ClickUp helpt bij het maken van dynamische visuele overzichten enstroomdiagrammen voor ideeën, projecten of bestaande Taken Aanpasbare sjablonen : ClickUp biedt sjablonen voor meerdere gebruikssituaties, waaronder het maken vanstappenplannen voor projecten en customer journey maps - zodat u een basis hebt om mee te beginnen

: ClickUp biedt sjablonen voor meerdere gebruikssituaties, waaronder het maken vanstappenplannen voor projecten en customer journey maps - zodat u een basis hebt om mee te beginnen Aangepaste weergaven: Kies uit 15+ verschillende weergaven voor Taakbeheer, journey mapping, diagrammen of aangepaste grafieken

ClickUp limieten

ClickUp heeft een heleboel aanpassingen, dus het kan een beetje moeilijk zijn om alles meteen te leren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar - als u software nodig hebt voor uw onderneming, neem dan contact op metVerkoop om u te helpen bij de instelling wanneer u klaar bent

ClickUp beoordelingen van klanten

G2 : 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Custellence

via Custellence Custellence is een tool voor het in kaart brengen van klanttrajecten die teams en organisaties helpt klantervaringen te begrijpen en te verbeteren. Met zijn eenvoudige drag-and-drop functie en realtime samenwerkingsfuncties laat Custellance gebruikers in enkele minuten hun klantreis in kaart brengen, de betrokkenheid van belanghebbenden vergroten en klantgerichte veranderingen stimuleren.

Custellence beste functies

Unieke verzameling afbeeldingen

Flexibele structuur van journey maps

Samengestelde pictogrammen

Breed kleurenpalet

Meerdere sjablonen voor een snelle start

Maakt exporteren naar PNG, CSV of PDF versies mogelijk

Diepe koppelingen

Functie voor het geven van commentaar voor naadloze samenwerking

Mogelijkheid om het gewenste codeersysteem te kiezen

beperkingen voor Custellence ####

Tekst updates duren soms lang

Geen gratis aanbod om customer journey maps te maken aan de hand van sjablonen

Custellence prijzen

Standaard : $0

: $0 Professioneel : $30/maand per gebruiker

: $30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Custellence beoordelingen & reviews

G2: 4.2/5 (5+ beoordelingen)

4.2/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

3. Kleine

via Kleine Smaply is een van de beste hulpmiddelen voor het in kaart brengen van het klanttraject in deze lijst omdat het helpt bij het maken van visueel aantrekkelijke trajectkaarten en het vergemakkelijkt tools voor feedback van klanten voor real-time online samenwerking.

Op Smaply kunnen teams samenwerken aan verschillende kaarten, feedback van klanten uitwisselen en inzichten in klantervaringen visualiseren.

Smaply beste functies

Online en offline functies voor samenwerking met een intuïtieve interface

Drag-and-drop editor voor gedetailleerde journey maps

GDPR-compliant

Hoge veiligheid van gegevens

Geen krediet nodig

Smaply limieten

Niet genoeg sjablonen voor persona's

Geen terugspoel knop

Smaply prijzen

Free: 0 eur/maand per gebruiker

0 eur/maand per gebruiker Basis: 19 eur/maand per gebruiker

19 eur/maand per gebruiker Pro: 29 eur/maand per gebruiker

29 eur/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Smaply voor prijzen

Smaply beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

4. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een intelligente diagrammensoftware die het traject van de klant en kaarten van belanghebbenden kan creëren. Teams kunnen hiermee efficiënt en gezamenlijk visuele presentaties maken van complexe processen , systemen en ideeën.

Met Lucidchart kunt u eenvoudig journey maps maken om te begrijpen hoe klanten uw producten vinden, kopen en gebruiken - en ze verbeteren om meer inkomsten te genereren.

Lucidchart beste functies

Koppelen van gegevens

Autovisualisatie

Integratiemogelijkheden zoals Google werkruimte, Atlassian, Slack en meer.

Visualisatiefilters om specifieke klanttrajecten te benadrukken

Automatische cloud documentatie om klantpersona's op te slaan en te delen

Lucidchart limieten

Soms vertragingen bij het werken aan grote, complexe diagrammen met meerdere elementen

Steile leercurve, in tegenstelling tot veel alternatieven

Export in lage resolutie

De pijnpunten van sommige gebruikers zijn de beperkte merkpictogrammen, afbeeldingen en vormen om user journey maps te illustreren

Importeren van externe afbeeldingen is ingewikkeld en soms onmogelijk

Lucidchart prijzen

Free: $0

$0 Individueel: $7.95/maand per gebruiker

$7.95/maand per gebruiker Teams: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Lucidchart voor prijzen

Lucidchart beoordelingen & reviews

G2 : 4.6/5 (2300+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1900+ beoordelingen)

5. Visueel paradigma

Via Visueel paradigma Visual Paradigm is een suite van agile projecttools om de productiviteit te verhogen. Het platform biedt functies voor visuele modellering en diagrammen die kunnen worden gebruikt om reiskaarten te maken en inzicht te krijgen in de emoties van klanten tijdens hun interactie met uw merk.

Visual Paradigm heeft verschillende diagramtypes voor het uitvoeren van gebruikersonderzoek en het bouwen van nauwkeurigere visuele weergaven van klantgedrag en journey maps.

Visual Paradigm beste functies

Ontwerptool voor klantervaring

Ontwerper van proceskaarten om klantcontactpunten te markeren

Online diagram tool voor gedetailleerde klant- en stakeholder kaarten

Rapportage genereren voor klantreizen

Tekstuele analyse

Tool voor mindmaps voor klanttrajectkaarten

Project uitgever

Maker van infografieken en diagrammen

Drag-and-drop diagram editor voor eenvoudige journey mapping

Visual Paradigm limieten

Verbindingen tussen diagrammen kunnen voor sommigen ingewikkeld zijn bij het maken van customer journey maps

Sommige gebruikers vonden dat de snelkoppelingen in de app soms niet werken

Mist enkele van de functies voor samenwerking waar gebruikers naar op zoek zijn

Prijzen van Visual Paradigm

Modelleer: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Standaard: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $89/maand per gebruiker

Visual Paradigm beoordelingen & reviews

G2: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

4.5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (15+ beoordelingen

6. UXPressia

via UXpressia UXPressia is een software voor visuele samenwerking voor het maken van niet alleen kaarten van het klanttraject, maar ook gebruikerspersona's en impactkaarten. De software maakt real-time samenwerking en biedt customer experience cursussen aan om individuen en teams te helpen beter te presteren.

UXPressia beste functies

Hoogwaardige exports met aangepaste branding

70+ customer journey maps, persona's en sjablonen voor impactkaarten

Interactieve online cursussen

Online persona maker om pijnpunten te benadrukken

Ervaringsgrafiek

Geïntegreerde webanalyse om de klantervaring gedetailleerd in kaart te brengen

Bijlagen bij bestanden

Presentatiemodus om journey maps online weer te geven

UXPressia limieten

Sommige gebruikers voelden zich beperkt door beperkte functies en een onintuïtieve workflow

Geen integratie met Jira of Confluence kan het moeilijk maken voor gebruikers met die software in hun werkstroom

Steile leercurve voor sommige gebruikers om customer journey maps te maken

UXPressia prijzen

Gratis : $0

: $0 Starter : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Pro : $36/maand per gebruiker

: $36/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met UXPressia voor prijzen

UXPressia beoordelingen & reviews

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

7. Schets

Via Schets Met Sketch kunnen gebruikers verschillende ontwerpen voor hun projecten maken. Met zijn robuuste functies, zoals kopiëren en plakken, bewerking en aanpassingen van afbeeldingen, bibliotheekbeheer en nog veel meer, kan Sketch journey maps bouwen voor verschillende klantcontactpunten.

Onlangs introduceerde het bedrijf dat journey maps maakt een experimenteel menu met functies waarmee gebruikers nog niet uitgebrachte functies kunnen uitproberen en feedback kunnen delen voordat ze worden gelanceerd.

Sketch beste functies

Beschikbaar op meerdere platforms - MacOS en web

Geavanceerde vector bewerking met zijn tool voor in kaart brengen

Herbruikbare sjablonen voor ontwerpen

Intuïtief prototypen

Gedeelde bibliotheken

Solo ontwerpen of real-time samenwerken

Aanpasbare werkbalken

Sketch beperkingen

In kaart brengen is niet beschikbaar op iPad, wat het lastig maakt voor mobiele Mac gebruikers

Het kost tijd om alle mogelijkheden van de journey mapping te leren kennen

Werkt niet op Windows-apparaten

Sketch prijzen

Standaard: $12/maand per editor

$12/maand per editor Business: $20/maand per editor

Sketch beoordelingen & reviews

G2 : 4.5/5 (1.100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (750+ beoordelingen)

8. Figma

via Figma Figma is een collaboratieve interfaceontwerpsoftware die beroemd is om zijn prototypingmogelijkheden. Met Figma kunnen individuen en teams ontwerpen maken vanaf nul, inclusief kaarten van het klanttraject die kunnen worden gebruikt om de klanttevredenheid te visualiseren en te verbeteren.

Deze tool voor het in kaart brengen van klantervaringen en -trajecten valt op in deze lijst omdat het een functie voor whiteboards biedt om uit de vrije hand te werken wireframing en ontwerpen. Figma is target voor gebruiker interface/ervaring (UI/UX) ontwerp in plaats van het in kaart brengen van het klanttraject, in tegenstelling tot veel andere tools in deze lijst.

Figma beste functies

Moderne pentool

Plugins voor het automatiseren van taken en het verbeteren van werkstromen

Flexibele stijlen

Toegankelijke bibliotheken

Onbeperkt aantal viewers

Gemakkelijk exporteren om de klantervaring met je team te delen

Figma beperkingen

Niet offline beschikbaar, wat lastig kan zijn als je op reis bent waar er weinig wifi is

Het kan moeilijk zijn om bronnen te vinden in de community-sectie

Sommige gebruikers vonden dat er niet genoeg beeldbewerkingsopties waren, vooral bij het maken van kaarten van het klanttraject

Figma prijzen

Gratis

Figma professional : $12/maand per editor

: $12/maand per editor Figma organisatie: $45/maand per editor

Figma beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

4.7/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

9. FlowMapp

via FlowMapp Een van de toonaangevende UX-tools voor workflows voor webdesign met FlowMapp kunnen individuen en teams sitemaps maken en herhalen. Het biedt ook functies voor het bijhouden van de status en opmerkingen/lopende gesprekken over elk ontwerp.

De ontwerpfuncties van FlowMapp zijn handig voor customer experience management, het in kaart brengen van de reis en het aanmaken van klantpersona's.

FlowMapp beste functies

Intuïtieve sitemaps voor het visualiseren van team workflows

Stroomdiagrammen voor abonnementen van gebruikers en websites

Werkstroomdiagrammen voor het abonneren op een beter klanttraject en verbeterde gebruikerservaringen

Mogelijkheid om projecten of klantervaringslogs te delen, over te dragen of te archiveren

Interface voor slepen en neerzetten

FlowMapp limieten

Inflexibele knooppunten en sjablonen in vergelijking met alternatieven

Geen apart veld voor informatie op de pagina met zoekmachineresultaten (SERP)

Sommige gebruikers hadden moeite met navigeren tussen projecten

Niet genoeg integraties voor sommige gebruikers van tools voor het in kaart brengen van trajecten

FlowMapp prijzen

Gratis : $0

: $0 **Pro: $18/maand per gebruiker

Teams : $54/maand voor maximaal vijf leden van een team

: $54/maand voor maximaal vijf leden van een team Bureau: $180/maand voor een onbeperkt aantal teamleden

FlowMapp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

4.7/5 (80+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

10. Microsoft Visio

via Microsoft VisioMicrosoft Visio gebruikt sjablonen, voorgemaakte sjablonen, startdiagrammen en stroomdiagrammen om customer journey managers en individuen te helpen bij het maken van eenvoudig te begrijpen visuals.

Met Visio kun je diagrammen maken, bewerken en samenwerken in Microsoft Teams en andere Microsoft-producten.

Microsoft Visio beste functies

Ingebouwde sjablonen voor het aanmaken van stroomschema's

Grafieken voor organisatie

Functie voor exporteren en importeren

Zeer aanpasbare diagrammen en afbeeldingen

Microsoft Visio limiet

Moeilijkheden met het koppelen van elementen en delen van grote bestanden

Beperkte samenwerkingsmogelijkheden

Integreert niet goed met verschillende wireframe-programma's

Niet compatibel met tools buiten de Microsoft Suite

Microsoft Visio prijzen

Visio abonnement 1: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Visio abonnement 2: $15/maand per gebruiker

Microsoft Visio beoordelingen & reviews

G2: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

4.2/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3000+ beoordelingen)

Software om het klanttraject in kaart te brengen is onmisbaar voor bedrijven die hun klantervaringen willen verbeteren. Bij de selectie van software voor het in kaart brengen van het klanttraject is het cruciaal om het volgende in overweging te nemen:

Multichannel journey mapping : Uw software voor het in kaart brengen van het klanttraject moet het in kaart brengen van meerdere kanalen ondersteunen, zodat u interacties via verschillende kanalen kunt vastleggen en analyseren, waaronder websites, mobiele apps, sociale media, fysieke winkels, callcenters en meer.

: Uw software voor het in kaart brengen van het klanttraject moet het in kaart brengen van meerdere kanalen ondersteunen, zodat u interacties via verschillende kanalen kunt vastleggen en analyseren, waaronder websites, mobiele apps, sociale media, fysieke winkels, callcenters en meer. Gegevensintegratie en automatisering : Zoek naar software die naadloos integreert met andere databronnen, zoalsCRM en projectmanagement systemen, platforms voor marketingautomatisering of analysetools. Met deze integratie kunt u real-time gegevens verzamelen en het in kaart brengen automatiseren, tijd besparen en de nauwkeurigheid van de informatie verbeteren.

: Zoek naar software die naadloos integreert met andere databronnen, zoalsCRM en projectmanagement systemen, platforms voor marketingautomatisering of analysetools. Met deze integratie kunt u real-time gegevens verzamelen en het in kaart brengen automatiseren, tijd besparen en de nauwkeurigheid van de informatie verbeteren. Eigenschappen voor samenwerking en delen : De software moet samenwerking tussen de leden van het team vergemakkelijken, zodat ze tegelijkertijd kunnen werken, opmerkingen kunnen achterlaten en wijzigingen kunnen bijhouden.

: De software moet samenwerking tussen de leden van het team vergemakkelijken, zodat ze tegelijkertijd kunnen werken, opmerkingen kunnen achterlaten en wijzigingen kunnen bijhouden. Analyses en bijhouden van statistieken : Zoek naar customer journey maps met ingebouwde mogelijkheden voor analyse en bijhouden van statistieken om de effectiviteit van uw initiatieven op het gebied van klanttrajecten te meten. U moet sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) met betrekking tot klantervaring en andere relevante statistieken kunnen instellen en bijhouden.

: Zoek naar customer journey maps met ingebouwde mogelijkheden voor analyse en bijhouden van statistieken om de effectiviteit van uw initiatieven op het gebied van klanttrajecten te meten. U moet sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) met betrekking tot klantervaring en andere relevante statistieken kunnen instellen en bijhouden. Schaalbaarheid en flexibiliteit : U wilt tools voor het in kaart brengen van het traject die grote datasets kunnen beheren, complexe klanttrajecten kunnen ondersteunen en zich kunnen aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Zoek naar aanpasbare functies waarmee u de software aan uw specifieke eisen kunt aanpassen, zodat u verzekerd bent van flexibiliteit en langdurige bruikbaarheid.

: U wilt tools voor het in kaart brengen van het traject die grote datasets kunnen beheren, complexe klanttrajecten kunnen ondersteunen en zich kunnen aanpassen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Zoek naar aanpasbare functies waarmee u de software aan uw specifieke eisen kunt aanpassen, zodat u verzekerd bent van flexibiliteit en langdurige bruikbaarheid. Klantenservice en training: Evalueer het niveau van klantenservice en training dat de softwareleverancier biedt. Dit omvat middelen zoals uitgebreidedocumentatie, handleidingen en trainingshulpmiddelen om gebruikers te helpen het potentieel van de software optimaal te benutten.

Een tool om het klanttraject in kaart te brengen met de juiste combinatie van deze functies zal u helpen waardevolle klantinzichten te verkrijgen, de tevredenheid van gebruikers te verbeteren en duurzame bedrijfsgroei te stimuleren.

ClickUp-Your Beste Software voor het in kaart brengen van het klanttraject

ClickUp is de beste software voor het beheren van klantervaringen en het in kaart brengen van het klanttraject. Het is alsof je een superslimme assistent hebt die alle ins en outs van je klanten kent.

Zeg vaarwel tegen de hoofdpijn van het handmatig organiseren van klantgegevens, en hallo tegen een tool die uw klantanalyseproces zo veel gemakkelijker maakt. Probeer vandaag nog ClickUp's sjabloon voor het in kaart brengen van het klanttraject .