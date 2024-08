10 Beste prikklok apps voor tijdregistratie in 2024

Natuurlijk, de mogelijkheid om je tijd en deliverables te beheren zou geweldig zijn.

Maar weet je wat nog beter zou zijn? Een app hebben die het van begin tot eind voor je beheert!

En nee, we hebben het hier niet over verzonnen tools die op magische wijze zouden verschijnen in 2065.

We hebben het over prikklok-apps-10 die we in deze uitgebreide gids behandelen.

Ben jij klaar om tijd te beheren als een expert?

**Wat moet je zoeken in prikklok apps?

Tijdklok apps werken als een stopwatch en bieden een digitale oplossing voor je bedrijfsgerelateerde behoeften op het gebied van tijdmanagement. Er zijn veel prikklok apps waar je uit kunt kiezen.

Maar voordat je je verdiept in de verschillende apps, laten we eens kijken naar de parameters voor tijdsregistratie die je moet overwegen bij het selecteren van een prikklok app die voor jou werkt:

Waarom: Bepalen wat je hoopt te bereiken met een prikklok app is cruciaal. Wil je de inspanningen verminderen die gepaard gaan met het registreren en berekenen van uren? Leren hoeveel tijd werknemers besteden aan Taken, of je HR-processen digitaliseren? Bepaal het werktijdpatroon van je team om apps voor prikklokken te gebruiken Vraag: Legt de prikklok app alle uren van _e_werknemers vast? Dualiteit: De prikklok app moet zowel aanwezigheid als tijd bijhouden en niet hoe je handmatig spreadsheets of online prikkaarten gebruikt Baten: De prikklok app moet uiteindelijk uw:

tijd die anders besteed zou worden aan het bijhouden van gegevens

die anders besteed zou worden aan het bijhouden van gegevens uitgaven in termen van lopende kosten Gehost of online?: Analyseer of je een gehoste of een online prikklok app nodig hebt. De laatste is een slimmere keuze omdat je geen upgrades hoeft te doen of duizenden dollars hoeft uit te geven aan instellingskosten

De 10 beste prikklok apps voor gebruik in 2024

Met zoveel opties is het moeilijk om de beste prikklok app te kiezen; hier komt ons onderzoek om de hoek kijken.

Bekijk onze lijst met 10 beste prikklok apps die je kunt gebruiken om je werkuren bij te houden en je planningen naadloos te beheren.

Bekijk en volg eenvoudig tijdsinschattingen in ClickUp-taak voor beter middelenbeheer

Van de vele functies die ClickUp biedt, is het vooral een hulpmiddel voor productiviteit.

ClickUp heeft een krachtige functie voor tijdsregistratie van projecten om u te helpen uw tijd vanaf elk apparaat bij te houden. En als je Chrome gebruikt, biedt het platform een handige plug-in- ClickUp's extensie voor Chrome -voor het bijhouden van de tijd.

De ClickUp Chrome-extensie brengt vijf van de meest losstaande functies van projectmanagement samen in één ongelooflijke app. Maak taken, houd de tijd bij, sla schermafbeeldingen op, geef websites een bladwijzer, sla aantekeningen op en voeg e-mails bij - allemaal met de ClickUp Chrome-extensie

Of u nu klanten op tijd wilt factureren, diepgaande aantekeningen wilt toevoegen aan uw tijdsregistratie of labels wilt maken om de duur van een project te bewaken, de functie voor het bijhouden van projecttijden van ClickUp voldoet aan alle accounts.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor tijdbeheer om uw planning te optimaliseren en uw productiviteit intuïtief te maximaliseren.

Een goed ontworpen planning is essentieel om ervoor te zorgen dat uw projecten op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd. Dat is waar ClickUp's sjabloon voor tijdmanagement van pas komt!

Een snelle blik op de positieve punten van ClickUp's stopwatch:

Het is supergemakkelijk te gebruiken voor beginnende gebruikers, dankzij zijn sjablonen voor urenregistratie

Het biedt robuuste rapportage functionaliteiten en integreert naadloos in uw tech stack

Het biedt een uitstekende werklastweergave voor een overzicht in vogelvlucht van de interne middelenbeheer Nogmaals, ClickUp is een uitstekend hulpmiddel voor projectmanagement en zijn ingebouwde tijdmanagement capaciteiten zijn even bedreven en werken naadloos samen.

De beste functies van ClickUp:

Houd tijd bij op tablets en mobiele app's voor prikklokken door simpelweg op de knop 'Installeren' te drukken

Weergaveteam capaciteit wekelijks of maandelijks de werklastweergave gebruiken

Factureerbare uren bijhouden en experimenteren met andere vormen van automatiseringwerkstroombeheer opties

Rapportagemogelijkheden gebruiken om inzicht te krijgen in hoe werknemers hun tijd besteden (en hoe dit kan worden verbeterd)

Label, categoriseer en maak aantekeningen bij invoer van tijd

Beperkingen van ClickUp:

Op dit moment zijn de weergaven van deze app voor mobiele prikklokken enigszins beperkt, maar er komt meer aan in de komende maanden

Omdat het een productiviteitstool is, is er misschien een leercurve, vooral als je alleen een eenvoudige stopwatch wilt

ClickUp prijzen:

Free Forever : gratis

: gratis Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp:

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Klokify

via Klokweergave Clockify is een stopwatch en urenregistratie app met interessante sjablonen voor urenregistratie -gebruik het om werkuren bij te houden voor meerdere projecten voor een willekeurig aantal gebruikers.

Ondanks het feit dat Clockify een gratis app voor prikklokken is, wordt het gebruikt door topmerken als Disney, Sony, Patagonia, Google, SAP, CISCO en meer.

Net als andere prikklok apps in deze lijst kun je met Clockify ook aanwezigheid, productiviteit en factureerbare uren bijhouden.

De beste functies van Clockify:

Timer: Werkuren bijhouden in real-time

Werkuren bijhouden in real-time Urenregistratie: Log de wekelijkse activiteiten op verschillende projecten en Taken

Log de wekelijkse activiteiten op verschillende projecten en Taken Kalender : Verbinding maken met Google Agenda of Outlook en dagen weergeven in blokken van 5, 15, 30 of 60 minuten

: Verbinding maken met Google Agenda of Outlook en dagen weergeven in blokken van 5, 15, 30 of 60 minuten Stopwatch: Houd bij hoe u uw tijd doorbrengt op websites en apps en geef een volledig overzicht van wat u wanneer gebruikt

Houd bij hoe u uw tijd doorbrengt op websites en apps en geef een volledig overzicht van wat u wanneer gebruikt Kiosk: Klok in vanaf een gedeeld apparaat met een PIN code

Gebruikslimieten van Clockify:

De gratis versie van Clockify is basis en heeft meerdere beperkingen op de sleutel functies; de geavanceerde functies zijn alleen toegankelijk in het abonnement editie

Sommige gebruikers rapporteren dat het programma traag is en soms niet reageert

De annulering is alleen online beschikbaar, en de gebruiker moet een e-mail sturen-een vervelende en pijnlijke manier van Taakbeheer, volgens sommige gebruikers

Prijzen van Clockify:

Basic (Administratie) : $3,99 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

: $3,99 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Standaard (Urenregistratie en facturatie) : $5,49 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

: $5,49 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Pro (Winst en productiviteit) : $7,99 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

: $7,99 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Enterprise (Controle en Veiligheid): $11,99 per gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

Klokkerbeoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.600+ beoordelingen)

3. Urenregistratie

via Urenregistratie.io Urenregistratie is voor gebruikers die altijd onderweg zijn - of je nu vastzit in het verkeer of vaak moet reizen, met Urenregistratie kun je je werkuren bijhouden zonder ooit de app te openen.

Een ander voordeel dat misschien rente oplevert, is dat je geen aparte app nodig hebt om de tijd in te voeren. Bovendien hebben gebruikers geen extra training nodig om aan de slag te gaan.

Urenregistraties zijn ook eenvoudiger op te stellen en naar HR te sturen. Urenregistratie is een goede prikklok app op de markt voor bijhouden van de PTO van werknemers en wekelijkse uren.

De beste functies van Urenregistratie:

WLAN & Geofencing-technologie : Met de WLAN- en geofencing-technologie van deze prikklok-app kun je eenvoudig je werkuren bijhouden. Stel je type automatisering in en laat de app het overnemen

: Met de WLAN- en geofencing-technologie van deze prikklok-app kun je eenvoudig je werkuren bijhouden. Stel je type automatisering in en laat de app het overnemen De Urenregistratie houdt automatisch je uren bij wanneer je een specifieke locatie binnengaat of een vooraf toegewezen toegangspunt gebruikt en stopt

Urenregistratie limieten:

Sommige gebruikers rapporteren dat de app tekortschiet als het gaat om tijdsregistratie in realtime, met name voor werknemers die willen inklokken

Als de behoeften van de klant op het gebied van tijdsregistratie uitgebreid en geavanceerd zijn, is deze app wellicht niet de juiste keuze

Prijzen voor Urenregistratie:

Basic: Free Forever

Free Forever Plus : $5/maand

: $5/maand Pro: $10/maand/gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Urenregistratie:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Sling

via Sling We hebben allemaal nog te doen apps om dingen van onze checklist te strepen. Maar hoe zit het met tijdsregistratie van taken?

Sling is een goede app als het gaat om een app voor de prikklok van werknemers. Houd de uren van werknemers bij en synchroniseer de urenstaten van werknemers onmiddellijk, wat leidt tot een naadloos loonproces.

Met deze prikklok app kun je ook tot in detail nagaan wat de oorzaak is van (eventuele) onnauwkeurige werkuren van werknemers. Houd tijdsperioden zoals overuren en vakanties bij en controleer de geolocatie of ploegen van je werknemers.

Sling beste functies:

Tijdregistratie wordt eenvoudiger omdat je van je smartphone een prikklok app kunt maken

Biedt een optionele stopwatch voor werknemers in een kiosk

Synchroniseert automatisch de urenstaten van werknemers met de salarisadministratie en biedt een exportoptie

Slinger limieten:

Sommige gebruikers melden dat de app vastloopt en blijft laden; ze moeten de app opnieuw opstarten om verder te kunnen werken, wat vervelend kan zijn

Andere gebruikers rapporteren ook dat ze meerdere notificaties en waarschuwingen ontvangen voor chats waar ze niet direct bij betrokken zijn

Sling prijzen:

Gratis (Unlimited werknemers, managers en locaties)

(Unlimited werknemers, managers en locaties) Premium : $1,70 per gebruiker per maand

: $1,70 per gebruiker per maand Business: $3,40 per gebruiker per maand

Beoordelingen en beoordelingen:

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (140+ beoordelingen)

Replicon

via Replicon Replicon is een uniforme software voor tijdsregistratie voor projecten, betaling, facturering en naleving.

Dankzij de nauwkeurige urenregistratie verhoogt de app naar verluidt de productiviteit met 10-15% en verbetert de winstgevendheid van projecten met 10%.

De beste functies van Replicon:

ZeroTime: Onlangs gelanceerde AI-gebaseerde functie voor tijdsregistratie die automatisch de werk- en tijdsgegevens van je werknemers vastlegt in alle 100+ digitale apps die ze gebruiken, zoals Asana, Slack, Jira, Zoom en meer

Onlangs gelanceerde AI-gebaseerde functie voor tijdsregistratie die automatisch de werk- en tijdsgegevens van je werknemers vastlegt in alle 100+ digitale apps die ze gebruiken, zoals Asana, Slack, Jira, Zoom en meer Een op AI gebaseerde chatbot helpt bij het bijhouden van tijdsregistratie als een gesprek en geeft toegang tot realtime updates over verzonden uren

helpt bij het bijhouden van tijdsregistratie als een gesprek en geeft toegang tot realtime updates over verzonden uren Realtime tijdsregistratie biedt zichtbaarheid in de locatie van medewerkers om teams op afstand (en op het veld) vanuit uw huis te besturen

Replicon limieten:

Sommige gebruikers melden dat de rapportage van de app beter kan

Het ontbreken van een timer in de urenregistratie is een beperking voor veel gebruikers

Replicon prijzen:

Project Time Tracking Suite: Begint bij $12/mo

Begint bij $12/mo Product Suite voor tijdregistratie en aanwezigheid : Begint bij $6/mo

: Begint bij $6/mo Suite voor automatisering van professionele diensten: Begint bij $29/mo

Replicatie beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

6. Harvest

via HarvestTools voor tijdsregistratie van agentschappen worden vaak geprezen voor het verbeteren van de productiviteit (en terecht).

En Harvest is zo'n software voor tijdsregistratie die subtiele herinneringen stuurt om je dagelijkse tijd bij te houden.

De app is intuïtief en eenvoudig te gebruiken, zodat je team hem zal gebruiken om projecten en werkuren bij te houden.

De beste functies van Harvest:

Apps voor verschillende desktops (Mac en pc), mobiele apparaten (iOS en Android) en web-browsers

voor verschillende desktops (Mac en pc), mobiele apparaten (iOS en Android) en web-browsers 50+ integraties met populaire apps en tools

Beperkingen van Harvest:

Voor sommige gebruikers is de rapportage niet robuust genoeg

Het vinden van projecten binnen de app is een van de grootste pijnpunten van Harvest volgens actieve gebruikers

Prijzen voor Harvest:

Harvest : $0 free forever

: $0 free forever Harvest Pro: $10.80/gebruiker/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en beoordelingen van Harvest:

G2: 4.3/5 (790+ beoordelingen)

4.3/5 (790+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (570+ beoordelingen)

7. Inch

via Justworks tijdsregistratie Wanneer u Justworks tijdsregistratie toevoegt aan Justworks PEO of Payroll, is het resultaat een beter tijdsbeheer in het hele team.

Deze app biedt tijdbesparende functies zoals synchroniseren van salarisadministratie, regels voor overuren en pauzes, mogelijkheden voor geofencing, herinneringen en waarschuwingen, enz.

De beste functies vanJustworks Tijdregistratie:

Verifieer in- en uitkloklocaties met mogelijkheden voor geofencing

Werknemers op locatie en externe medewerkers kunnen hun tijd bijhouden met behulp van hun mobiele tijdklok-apps, Slack, enz.

Handige functies voor tijdregistratie zoals overwerkbewaking, automatische herinneringen voor maaltijden en rustpauzes en meer

Justworks tijdsregistratie limieten:

De app is extreem prijzig voor zelfstandigen en kleinere bedrijven

De prijzen van Justworks Tijdregistratie:

Basis: $59 /maand/werknemer ($49/maand vanaf 50e werknemer)

/maand/werknemer ($49/maand vanaf 50e werknemer) Plus: $99/maand/werknemer ($89/maand vanaf de 50e werknemer)

Justworks Tijdregistratie beoordelingen en reviews:

Niet beschikbaar

9. ClockInEasy

via KlokInEasy ClockinEasy laser richt zich op rapportage en tijdsregistratie.

Als agentschap kun je geen prijskaartje hangen aan projectbudgetten beheren maar ClockinEasy maakt deze Taak kosteneffectief en gemakkelijk.

Of het nu gaat om het voorspellen van arbeidskosten of het bijhouden van de aanwezigheid op de bouwplaats in real-time, deze app biedt cloud-gebaseerde, nauwkeurige en gedetailleerde tijdsregistraties met één klik.

De beste functies van ClockInEasy:

Gezichtsherkenning functie om de digitale urenstaten van werknemers te beheren zonder Instances van tijddiefstal of "buddy punching" te laten gebeuren

functie om de digitale urenstaten van werknemers te beheren zonder Instances van tijddiefstal of "buddy punching" te laten gebeuren Functie voor project- of opdrachtkosten om de kosten van de opdracht bij te houden met gedetailleerde urenregistraties van werknemers, inclusief tot op de minuut nauwkeurige tijd- en GPS-locatiestempels

om de kosten van de opdracht bij te houden met gedetailleerde urenregistraties van werknemers, inclusief tot op de minuut nauwkeurige tijd- en GPS-locatiestempels Dashboard met live-map en GPS-locatie maakt veilig tijdsregistratie van werknemers mogelijk

Beperkingen van ClockInEasy:

De app heeft een leercurve

Soms crasht de app bij het in- en uitklokken

Prijzen van ClockInEasy:

Forever Free: $0 (alleen voor één gebruiker)

$0 (alleen voor één gebruiker) Professioneel: $4.00 per gebruiker per maand

$4.00 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

KlokInEasy beoordelingen en recensies:

G2: 3.6/5 (4 beoordelingen)

3.6/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

10. Connecteam

via Connecteam De Connecteam prikklok app helpt je tijd te optimaliseren op alle niveaus

U kunt werknemers vragen om in of uit te klokken met behulp van mobiele prikklok apps of de on-site kiosk app. De app biedt optionele digitale geo-fence mogelijkheden.

Het team kan eenvoudig inklokken door hun roosters te synchroniseren bij het starten van een dienst of klus. De gebruiksvriendelijke interface van de app maakt het beheren van PTO-verzoeken, afwezigheden en overuren een fluitje van een cent.

Connecteam beste functies:

Laat/miste klok-in notificaties om tijd en aanwezigheid bij te houden

om tijd en aanwezigheid bij te houden Instant chatten* over werkgerelateerde problemen binnen de app

Mogelijkheid om regels voor pauze en overwerk in te stellen

in te stellen Onmiddellijke waarschuwingen bij afwijkingen zoals overschrijding van limieten voor overuren en dubbele boekingen

bij afwijkingen zoals overschrijding van limieten voor overuren en dubbele boekingen Automatische lijsten van pauzes, uren, overuren en vrije tijd op urenstaten, zodat ze klaar zijn voor de salarisadministratie

Connecteam limieten:

Sommige gebruikers willen meer functies voor integratie met open API's, die momenteel ontbreken

Gebruikers vinden het ook vervelend dat de app veel upgrades vereist, vooral als je gebruik wilt maken van de nieuwe functies die de app uitrolt

Connecteam prijzen:

Operations Expert: $99/mo (voor de eerste 30 gebruikers); $3/maand voor elke extra gebruiker

$99/mo (voor de eerste 30 gebruikers); $3/maand voor elke extra gebruiker Geavanceerd: $49/mo (voor de eerste 30 gebruikers); $1,5/maand voor elke volgende gebruiker

$49/mo (voor de eerste 30 gebruikers); $1,5/maand voor elke volgende gebruiker Operations Basic: $29/mo (voor de eerste 30 gebruikers); $0,5/maand voor elke extra gebruiker

$29/mo (voor de eerste 30 gebruikers); $0,5/maand voor elke extra gebruiker Het kleine Business-abonnement: $0 (tot 10 gebruikers)

Beoordelingen en beoordelingen van Connecteam:

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

ClickUp: Uw tijdsregistratie buddy voor het leven

Als uw werknemers hun app voor tijdsregistratie helemaal niet gebruiken of, erger nog, kostbare tijd verspillen aan het uitzoeken hoe ze de app moeten gebruiken, is het misschien tijd om dingen te veranderen.

Help hen sneller te werken en dingen nog te doen met ClickUp.

Uw werknemers zullen dol zijn op deze digitale oplossing en het actief gebruiken om in en uit te klokken voor hun diensten en hun roosters te beheren.

Geloof ons niet op ons woord! Gratis aanmelden en zie waarom ClickUp het beste van twee werelden biedt - als een van de beste tools voor projectmanagement nog beter gemaakt met robuuste functies voor tijdbeheer.

Klaar om uw doelen voor professioneel werk voor 2024 met tijd als je vierde supermacht? Dat dachten we al.