Gratis sjablonen voor jaarverslagen

Het benadrukken van successen en mislukkingen aan het einde van het jaar legt de basis voor een beter en vruchtbaarder nieuw jaar. Het is het moment om de prestaties te evalueren, financiële rapportages te beoordelen en deze inzichten te gebruiken om verbeteringen aan te brengen.

Eén manier waarop bedrijven dit doen is door een jaarverslag op te stellen. Voor beursgenoteerde bedrijven is dit document nodig om aandeelhouders inzicht te geven in de gezondheid van het bedrijf. Voor kleinere bedrijven en teams kan het maken van een jaarverslag ook helpen om een betere besluitvorming op te bouwen.

Met een sjabloon voor een jaarverslag maak je een financieel verslag in de helft van de tijd. Hier delen we een aantal van de beste sjablonen om een informatief jaarverslag te maken. Je vindt hier sjablonen voor voortgangsrapporten, werkverdelingen en jaarverslagen voor bedrijven in verschillende sectoren. 🙌

Waarom zijn jaarverslagen belangrijk?

Jaarverslagen zijn documenten waarin de financiële gezondheid van het bedrijf wordt beschreven en de activiteiten worden beschreven. Het is verplicht voor beursgenoteerde bedrijven, maar kan ook worden gebruikt door kleinere bedrijven en privéondernemingen voor interne rapportage.

Voorafgaand aan de 1929 Wall Street crash was het jaarverslag niet verplicht. Na de financiële implosie eisten regelgevers jaarverslagen van alle openbare bedrijven zodat aandeelhouders en belanghebbenden inzicht kregen in de financiële gezondheid en activiteiten. 📈

Het jaarverslag van een bedrijf begint meestal met een brief aan de belanghebbenden waarin de belangrijkste punten kort worden uiteengezet. Het proces van de jaarlijkse rapportage concentreert zich op het verzamelen van gegevens en het maken van diagrammen om een verhaal te formuleren dat uitlegt hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat er voor de toekomst wordt verwacht. De laatste delen van het verslag bevatten diepgaande statistieken om de financiële en operationele procedures te benadrukken.

De meeste jaarverslagen bevatten het volgende:

Een brief aan de aandeelhouders

Bespreking en analyse van het management (MD&A)

Jaarrekeningen

Controleverslagen

Samenvatting van financierings- en operationele winsten

Business kan ervoor kiezen om externe adviseurs in te huren bureaus inhuren om het jaarverslag te maken of het intern af te handelen. Met een sjabloon voor jaarverslagen kun je informatie halen uit effectrapportages en verkooprapporten om uw eigen financiële en operationele overzicht te maken.

Wat maakt een goed sjabloon voor een jaarverslag?

Jaarverslagen moeten specifieke financiële informatie bevatten om aandeelhouders te helpen begrijpen hoe gezond het bedrijf is. Deze rapporten zijn bedoeld om informatie te geven over het vermogen om bestaande schulden af te lossen, winsten of verliezen in het afgelopen jaar en operationele abonnementen. 💰

Een uitgebreid jaarverslag moet het volgende bevatten:

Uitgewerkte financiële informatie : Het doel van dit document is om te voldoen aan de wettelijke vereisten door diepgaande financiële informatie te verstrekken over inkomsten, winst en verlies

Het doel van dit document is om te voldoen aan de wettelijke vereisten door diepgaande financiële informatie te verstrekken over inkomsten, winst en verlies Een brief aan belanghebbenden: Jaarverslagen beginnen over het algemeen met de missie van uw organisatie en de belangrijkste resultaten van het voorgaande jaar, dus kies een sjabloon met een voorblad voor deze informatie

Jaarverslagen beginnen over het algemeen met de missie van uw organisatie en de belangrijkste resultaten van het voorgaande jaar, dus kies een sjabloon met een voorblad voor deze informatie Ondersteuning voor datavisualisaties: Zoek naar een sjabloon met ingebouwde grafieken, cirkeldiagrammen, enKanban-borden om sleutel financiële informatie en toekomstige abonnementen weer te geven

Zoek naar een sjabloon met ingebouwde grafieken, cirkeldiagrammen, enKanban-borden om sleutel financiële informatie en toekomstige abonnementen weer te geven Aanpasbare lettertypen en grafische ontwerpen : Presenteer uw jaarverslag in lijn met uw huisstijl door een sjabloon te selecteren dat aanpassingen biedt voor typografie, ontwerpelementen en kleurenschema's

10 Free sjablonen voor jaarverslagen

Klaar om te beginnen met het maken van jaarverslagen? Begin dan met het verzamelen van inzichten in de sleutelcijfers en operationele prestaties. Duik in teams prestatiebeoordelingen beoordelen succes op projectmanagement doelen en duik in de kleinste details als het gaat om inkomsten, schulden en winst.

Gebruik vervolgens een van deze kant-en-klare sjablonen voor jaarverslagen om alle informatie snel samen te voegen in één informatief document. Van alles-in-één sjablonen tot voortgangsrapporten en financiële analyserapporten, u vindt hier wat u nodig hebt om uw aandeelhouders te informeren. 💪

1. ClickUp Jaarverslag sjabloon

ClickUp Jaarverslag Sjabloon

ClickUp's sjabloon voor jaarverslag neemt een ontmoedigende Taak en verandert het in een beheersbaar stap-voor-stap proces. Van het verzamelen van de juiste gegevens tot het presenteren ervan in een professioneel jaarverslag, dit gratis sjabloon voor jaarverslagen zal uw beste vriend zijn bij het werken aan uw belangrijkste eindejaarstaken.

Begin met het verzamelen van belangrijke gegevens uit de financiële overzichten, mijlpalen van projecten en marketingrapporten van het vorige jaar. Ga vervolgens naar het sjabloon voor het jaarverslag en vul basisinformatie in zoals de naam van het bedrijf, het logo en de belangrijkste betrokkenen.

Gebruik het gedeelte Hoogtepunten van het Jaar om grote successen te noemen, zoals omzetgroei, uitbreiding van het marktaandeel en wereldwijde rangschikking. Bespreek vervolgens ten minste twee opmerkelijke projecten, met de nadruk op de objecten en de impact op het bedrijf als geheel.

Bespreek ten slotte de best practices van het jaar met de beste resultaten en een financiële analyse voor het hele jaar. Deel de presentatie met leden van de raad van bestuur, teamgenoten en aandeelhouders. Gebruik de sleutelelementen uit het rapport om het volgende te verbeteren communicatieplannen de basis leggen voor meer winst en de activiteiten stroomlijnen om tegemoet te komen aan de behoeften van het team en de klanten HR doelen .

2. ClickUp Jaarverslag sjabloon voor business

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Business-Annual-Report-Template.jpg ClickUp Jaarverslag sjabloon voor bedrijven https://clickup.com/templates/business-annual-report-kkmvq-6092008 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De Business jaarverslag sjabloon van ClickUp is een eenvoudig hulpmiddel voor het verzamelen, documenteren en presenteren van financiële gegevens aan het einde van het jaar. Deze moderne sjabloon voor jaarverslagen ondersteunt geavanceerde grafieken, grafieken en datatools om informatie te delen zoals u dat wilt.

Begin met het maken van een overzicht van het rapport door informatie op te splitsen in samenvattingen van bedrijfsdoelstellingen, visie en missie. Ga vervolgens in op de bedrijfsstrategie, inclusief rapportage over groei en aandelen. Voeg grafieken en diagrammen toe om de sleutel successen en belangrijke punten te benadrukken. 📊

Het volgende deel van het sjabloon voor het jaarverslag gaat over financiën. Schrijf een financieel overzicht waarin je uitlegt waar het bedrijf staat en gebruik harde nummers om de beweringen te staven. Voeg een korte conclusie toe waarin de belangrijkste conclusies worden samengevat en eindig met prognoses voor de komende jaren.

3. ClickUp Jaarverslag Werk Breakdown Structuur Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Annual-Report-Work-Breakdown-Structure-Template.jpg ClickUp Jaarrapport Work Breakdown Structure Sjabloon https://clickup.com/templates/work-breakdown-structure/annual-report Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Jaarrapport Werk Breakdown Structuur Sjabloon maakt het maken van jaarverslagen eenvoudiger dan ooit door het werk te verdelen. Gebruik het sjabloon om uw jaarverslag op te splitsen in taken en subtaken. Wijs ze automatisch toe aan het juiste lid van het team om analyses te verzamelen en onderdelen van het jaarverslag op te bouwen.

Gebruik de verschillende weergaven in deze moderne sjabloon om de voortgang te visualiseren en te zien wie waaraan werkt. Gebruik prioriteitvlaggen om werk te identificeren dat onmiddellijk moet worden aangepakt. Voeg relaties toe voor afhankelijkheid zodat het team weet welke taken andere blokkeren.

Met de ingebouwde Gantt grafiek kun je snel de tijdlijn zien voor het maken van het jaarverslag. Gebruik het voor een breed overzicht van alle taken in uitvoering. Open de afzonderlijke kaarten met taken voor meer gedetailleerde informatie over financiële statistieken en voortgang van de rapportage.

4. ClickUp sjabloon voor financieel analyseverslag

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Financial-Analysis-Report-Template.jpg ClickUp Financiële Analyse Rapport Sjabloon https://clickup.com/templates/financial-analysis-report-kkmvq-6122484 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik de Sjabloon voor financieel analyseverslag van ClickUp om een actueel en gedetailleerd rapport over de financiële gezondheid op te stellen dat u kunt gebruiken als onderdeel van een groter jaarverslag. Vooraf gebouwde spreadsheets maken het gemakkelijk om financiële gegevens in te vullen en wijzigingen bij te houden als dat nodig is.

Begin met het invullen van de basisgegevens van het bedrijf, zoals je logo, bedrijfsadres en contactgegevens. Voeg vervolgens grafieken en grafieken toe met details over de financiële hoofdzaken. Denk bijvoorbeeld aan een analyse van de kasstroom, liquiditeitsratio's en schuldratio's. 💸

De volgende secties bevatten samenvattingen voor waarderings- en risicoanalyses. Voeg gegevens en verhalen toe om de aandacht van de lezer vast te houden en hem te helpen begrijpen hoe het bedrijf ervoor staat. Eindig met een samenvatting van de sleutelpunten, tips voor verbetering en een korte samenvatting.

Gebruik het rapport voor een snelle presentatie aan interne belanghebbenden of deel het op grotere schaal in een PowerPoint of webinar met aandeelhouders. Met aangepaste instellingen voor toestemming kun je bepalen wie het rapport ziet en of ze het mogen bewerken of niet.

5. ClickUp sjabloon voor voortgangsrapportage

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Progress-Report-Template.jpg ClickUp sjabloon voor voortgangsrapportage https://clickup.com/templates/progress-report-kkmvq-6089480 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor voortgangsrapportage is een geweldige add-on voor een jaarverslag. Hiermee kunt u projectdoelstellingen bijhouden, op schema blijven en samenvattingen van de voortgang delen met aandeelhouders. Gebruik de sjabloon voor voortgangsrapporten om de voortgang van individuele teamleden te beoordelen of om de prestaties van de hele afdeling te controleren.

Pas het blad aan om een enkel teamlid of de afdeling te evalueren. Vul de basisinformatie in, waaronder de titel van de functie, de reikwijdte van het project en contactgegevens. Maak vervolgens een prestatie-evaluatie door de belangrijkste doelen op te splitsen in sleutelcijfers.

Ontwikkel een onderdeel voor het beoordelen van vaardigheden in het sjabloon door sleutelvaardigheden te bedenken waaraan het team of de medewerker moet voldoen. Verdeel de beoordeling in drie tot vijf beoordelingen. Sluit het rapport ten slotte af met een functie voor aanbevelingen, waarin u de geëvalueerde meetgegevens naast de bedrijfs- en projectdoelstellingen legt.

Gebruik het sjabloon voor voortgangsrapporten om successen en verbeterpunten te benadrukken in je jaarverslag. Het voortgangsrapport kan ook worden gebruikt om gevallen te identificeren waarin teams hun activiteiten hebben verbeterd en de gezondheid en het succes van het bedrijf hebben verhoogd.

6. ClickUp Jaarverslag sjabloon voor non-profitorganisaties

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Non-Profit-Annual-Report-Template.png ClickUp Jaarverslag sjabloon voor non-profitorganisaties https://clickup.com/templates/non-profit-annual-report-kkmvq-5279327 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De Jaarverslag sjabloon voor non-profitorganisaties van ClickUp stelt organisaties in staat om inzicht te delen in hun activiteiten en financiële situatie. Gebruik jaarverslagen voor non-profitorganisaties om sleutelgegevens te delen met het grote publiek of deel rapportages uit aan belangenbehartigers en donateurs. 🤩

Het sjabloon voor het jaarverslag van een non-profit organisatie begint met een boodschap van de directeur. Gebruik dit gedeelte om investeerders en vrijwilligers te bedanken voor hun bijdragen en een verklaring af te leggen over de successen van het afgelopen jaar.

Leg vervolgens de visie en missie van je non-profitorganisatie uit. Zorg ervoor dat je uitlegt waar het bedrijf nu staat en waar je het de komende twee jaar naar toe ziet gaan. De layout van het jaarverslag gaat vervolgens verder met de sleutelprestaties en programma-activiteiten.

Vervolg met het benadrukken van veranderingsverhalen waar mensen het afgelopen jaar de grootste impact op de organisatie hebben gehad. Duik in financiële overzichten en deel speciale dankbetuigingen uit aan donateurs en vrijwilligers die meer dan hun best hebben gedaan.

Sluit je sjablonen voor jaarverslagen voor non-profitorganisaties af door je te richten op toekomstige doelen voor de organisatie. Hier kun je je richten op financiële doelen op het gebied van fondsenwerving en op projecten die je wilt gaan uitvoeren.

7. ClickUp LLC Jaarverslag sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-LLC.jpg ClickUp LLC Jaarverslag sjabloon https://clickup.com/templates/llc-annual-report-kkmvq-6110684 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's LLC jaarverslag sjabloon kunt u operationele details en financiële resultaten van het afgelopen jaar delen. Gebruik het om bedrijfsdepots te beheren, tijd te besparen bij het maken van jaarverslagen en de voortgang door de jaren heen bij te houden.

Dit sjabloon voor het jaarverslag van een bedrijf heeft vier vooraf gebouwde functies, maar je kunt er naar eigen inzicht meer toevoegen. Het eerste deel gaat over de groei van het project, inclusief gedetailleerde financiële statistieken. Secties voor het groeiende team en maatschappelijk verantwoord ondernemen benadrukken de mensgerichte aanpak van het bedrijf.

Tot slot kun je in een gedeelte over de abonnementen voor het komende jaar financiële prognoses en potentiële projecten toevoegen. Dit is een geweldige plek om steun te krijgen van de belangrijkste belanghebbenden voor het komende jaar.

8. Canva Moderne Omslag Jaarverslag

via Canva Canva staat meer bekend om design dan om jaarverslagen. Deze tool kan echter een over het algemeen saaie set informatie omzetten in een creatief jaarverslag, klaar voor presentaties en delen binnen het bedrijf. Met tientallen sjablonen voor het ontwerpen van jaarverslagen, is de Modern Cover Annual Report een van onze favorieten.

Dit creatieve sjabloon voor jaarverslagen heeft een blauw en geel ontwerp, maar je kunt het aanpassen zodat het de functie van je eigen kleuren krijgt of kiezen voor een eenvoudige zwart-wit layout. Pas de lettertypes aan en gebruik je eigen huisstijl in de omslag van het jaarverslag. 👩🏽‍🎨

Voeg foto's, afbeeldingen en pictogrammen toe om het ontwerp echt te laten opvallen. Download het ontwerp in twee klikken en deel het direct op verschillende forums, van sociale media tot je interne jaarverslag.

9. Sjabloon eindejaarsrapportage

via Venngage

Venngage is een professioneel hulpmiddel voor het ontwerpen van infografieën met een opvallende sjabloon voor jaarverslagen. Het vintage ontwerp heeft retro kleurenpaletten die je kunt aanpassen aan de huisstijl van je bedrijf.

Het sjabloon van zes pagina's begint met een voorpagina, een inleiding en een tabel met de inhoud. De volgende pagina's gaan over de hoogtepunten van het jaar, trends in de sector en prestaties. Overal in de gratis sjabloon vind je heldere kleuren, kleurverlopen en grafieken om de belangrijkste informatie uit te lichten onkostendeclaraties en andere financiële documentatie.

Dit aantrekkelijke sjabloon voor jaarverslagen kan het best gebruikt worden voor bedrijven die een kort inzicht willen geven in de zakelijke transacties van het afgelopen jaar. Voeg meer pagina's en diepere inzichten toe als je een diepgaander verslag wilt.

10. Sjabloon voor jaarverslag door Envato

via Envato elementen

Het sjabloon voor het jaarverslag van Envato is een diepgaande, 24 pagina's tellende benadering om aandeelhouders te informeren over de staat van uw bedrijf. Het eindproduct heeft een professioneel ontwerp en kan worden gedeeld als PDF of bijlage per e-mail. 📧

Met dit voorbeeld van een jaarverslag kunt u uw bedrijf op een formele en opvallende manier presenteren. Gebruik het om kwartaaloverzichten van uw bedrijf , belangrijke winsten en financiële overzichten met relevante partijen.

Wijzig alle kleuren in het document op één plaats zodat ze overeenkomen met je huisstijl. Gebruik de ingebouwde gratis lettertypes om de tekst aan te passen aan je merkrichtlijnen. Het ontwerp werkt het beste in Adobe InDesign en heeft functies voor gelaagde en vectorontwerpen.

Aandeelhouders bijwerken met sjablonen voor jaarverslagen

Met een eenvoudig sjabloon voor jaarverslagen houdt u aandeelhouders sneller dan ooit op de hoogte van de gezondheid en financiële situatie van het bedrijf. Van prachtige, aanpasbare ontwerpen tot eenvoudige, informatieve lay-outs, er is een manier om uw informatie te delen zoals u dat wilt. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het maken van een informatief en aantrekkelijk jaarverslag. Blader door meer dan 1000 sjablonen om gegevens te verzamelen voor financiële rapportage en maak gebruik van de meer dan 15 weergaven en aangepaste tools om het succes gedurende het jaar te volgen. Als u klaar bent om een jaarverslag te maken, zijn er verschillende sjabloonopties van ClickUp om de klus te klaren. 🌻