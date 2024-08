10 gratis sjablonen voor verkooprapporten in ClickUp en Excel

Als je een geweldige verkoop doet en niemand weet ervan, is het dan wel gebeurd? 👀

Natuurlijk wel! Maar het is nog steeds beter voor verkopers en alle betrokkenen als je een geschikt mechanisme hebt voor het bijhouden van verkoop op regelmatige basis. Niet alleen omdat het je helpt om overzicht te houden over je verkoopdoelstellingen maar ook omdat het je helpt trends in verkoop- en klantgedrag te zien en te ontdekken die je kunt gebruiken om strategieën voor omzetgroei te optimaliseren.

Met andere woorden, je hebt niet alleen een goede manier nodig om te rapporteren over uw verkoop-KPI's maar ook om die rapporten te gebruiken voor inzichten in uw diepere verkooppijplijn statistieken . En je hebt een manier nodig om dat proces zo herhaalbaar en gestroomlijnd mogelijk te maken.

Dat begint allemaal met de juiste sjabloon voor verkooprapporten. Laten we eens kijken naar het concept en hoe het past in het grotere geheel verkoopprojectmanagementproces voordat we enkele van onze favoriete sjablonen met u delen die u gratis kunt gebruiken.

Wat is een sjabloon voor verkooprapporten?

Een sjabloon voor verkooprapporten is een kant-en-klaar rapport om teams en managers te helpen verkoopgegevens op te slaan en te bekijken voor analyse en inzicht. Aangezien de indeling van een sjabloon voor verkooprapporten van hoge kwaliteit aanpasbaar en flexibel is en formules bevat voor snelle berekeningen, kun je belangrijke statistieken en verkoop-KPI's controleren of delen met belanghebbenden zonder dat dit veel inspanning kost.

Taken slepen en neerzetten met behulp van tabelweergave in ClickUp voor eenvoudige organisatie in een spreadsheetachtige structuur

Elementen van de beste sjablonen voor verkooprapporten

Sjablonen voor verkooprapporten zijn geweldig verkooptools omdat ze de anders tijdrovende inspanning van het handmatig verzamelen en analyseren van gegevens stroomlijnen. Maar dat is alleen waar als je de juiste template vindt, wat betekent dat deze de capaciteit moet hebben om:

Verkoopdoelen bijhouden door integratie met uw andere werktools ensjablonen voor het stellen van doelen om strategie met uitvoering te verbinden

door integratie met uw andere werktools ensjablonen voor het stellen van doelen om strategie met uitvoering te verbinden Werk met de juiste cadans voor uw bedrijf . Eensjabloon voor jaarverslagen is geweldig, maar helpt u misschien niet als u dagelijkse verkooprapporten wilt genereren

. Eensjabloon voor jaarverslagen is geweldig, maar helpt u misschien niet als u dagelijkse verkooprapporten wilt genereren Maak workflow automatiseringen. Of het nu gaat om het omzetten van ruwe cijfers in inzichten of het toewijzen van geautomatiseerde opvolgingstaken, uw rapport is slechts zo goed als de tijd die het u bespaart in vergelijking met het handmatig doen ervan

workflow automatiseringen. Of het nu gaat om het omzetten van ruwe cijfers in inzichten of het toewijzen van geautomatiseerde opvolgingstaken, uw rapport is slechts zo goed als de tijd die het u bespaart in vergelijking met het handmatig doen ervan Toegankelijk zijn voor uw belanghebbenden. Grafieken zijn beter dan ruwe cijfers en kleuren kunnen helpen om trends en concepten in één oogopslag te begrijpen

Veel verkooprapporten worden geleverd in de vorm van een Excel-spreadsheet of werkmap, maar de juiste gratis software voor projectbeheer een vergelijkbare projectweergave bieden - en idealiter ook aanvullende werkweergaven - om betere resultaten te behalen. Vergelijkbaar met het overstappen van spreadsheet projectbeheer het zal u verbazen hoeveel tijd u bespaart wanneer u gebruik maakt van de verhoogde interactiviteit en automatiseringsmogelijkheden van een tool als ClickUp.

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

10 sjablonen voor verkooprapporten

Helaas zijn er veel te veel sjablonen voor verkooprapporten om via een typisch trial-and-error-proces te testen. Beperk in plaats daarvan uw lijst door te beginnen met de beste sjablonen voor ClickUp en Excel.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat geen van de onderstaande sjablonen per definitie beter is dan andere op deze lijst. In plaats daarvan gaat het erom de beste sjabloon voor jouw behoeften en situatie te vinden. Bovendien zijn ze allemaal gratis! Wees dus niet bang om meerdere sjablonen te proberen voordat je de sjabloon kiest die voor jou het meest geschikt is.

1. Sjabloon voor verkooprapport door ClickUp

Sjabloon voor verkooprapporten door ClickUp

De Sjabloon voor verkooprapport door ClickUp past een gedetailleerde handleiding toe voor uw Werkruimte in de vorm van een dynamische lijst. Het is een uitstekende bron om een overzicht te krijgen van uw verkoopinspanningen door een overzicht op te stellen van uw jaarlijkse, driemaandelijkse en maandelijkse verkoop, waarbij u zelfs verschillende jaren met elkaar kunt vergelijken.

Vergelijk uw werkelijke verkoop met uw prognoses of splits uw verkoop op per servicetype. Volg de seizoensgebondenheid met de verkoopmaandvariabele of vergelijk de prestaties van verschillende regio's met elkaar.

Deze beginnersvriendelijke sjabloon is ook voorzien van twee aangepaste statussen en vijf weergavetypen om uw individuele verkooptaken en voortgang op een hoog niveau te visualiseren, maar Aangepaste velden dit is waar deze sjabloon echt in uitblinkt. Met 10 aangepaste velden om de verkoopreden, prestatie, jaar, projectie en meer te identificeren, kunt u snel sorteren, filteren en informatie rechtstreeks vanuit uw takenlijst openen. Deze sjabloon downloaden

2. Wekelijks verkooprapport sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor wekelijkse verkooprapporten door ClickUp

Klaar om de zaken verder uit te splitsen? Vooral in een bedrijf met veel kleinere verkopen is een jaaroverzicht waarschijnlijk niet genoeg, maar de Sjabloon voor wekelijks verkooprapport door ClickUp maakt het snel en gemakkelijk voor u en uw team om uw recente wekelijkse verkooprapporten en gegevens te bekijken.

Controleer statistieken zoals het totale aantal koude gesprekken tijdens een week, het aantal geplande vergaderingen, persoonlijke bezoeken, follow-upgesprekken en daadwerkelijk verkochte producten. Analyseer zelfs andere prestatievariabelen zoals geconverteerde gesprekken.

Dit is een handig hulpmiddel om bij te houden hoeveel vooruitgang je hebt geboekt in de richting van je inkomstendoel, je daadwerkelijke inkomen en hoe deze twee van elkaar afwijken. Deze sjabloon downloaden

3. Dagelijks verkooprapport sjabloon door ClickUp

Dagelijks verkooprapport sjabloon door ClickUp

Ja, u kunt nog gedetailleerder zijn dan een wekelijks overzicht! In dit Sjabloon voor dagelijks verkooprapport door ClickUp u kunt de prestaties van uw verkoopteam elke dag van de week bekijken.

Deze sjabloon is eenvoudiger in te vullen en te integreren in uw bestaande verkoopprocessen omdat het de bedoeling is dat deze elke dag wordt bijgewerkt. En in plaats van een aantal weergaven, aangepaste velden en taken om bij te houden, past deze sjabloon een opgemaakt ClickUp DOC om mee te werken. Splits uw dagelijkse verkoop uit met een algemene beschrijving van de algemene prestaties van het team en een gespecificeerde lijst van de producten die die dag het beste presteerden.

Het grootste voordeel van deze sjabloon is dat het de belangrijkste resultaten van elke werkdag documenteert om mogelijke trends te bepalen. Door zijn eenvoud is dit de perfecte rapportsjabloon voor beginners. Je krijgt niet automatisch diepgaande inzichten, maar als je op zoek bent naar een snelle momentopname van de dagelijkse verkoop? Zoek dan niet verder. Deze sjabloon downloaden

4. Maandelijks verkooprapport sjabloon door ClickUp

Maandelijks verkooprapport sjabloon door ClickUp

Vooral bij verkoopactiviteiten die sterk afhankelijk zijn van koude en follow-upgesprekken, zijn maandelijkse gespreksrapporten van cruciaal belang. Ze helpen relevante belanghebbenden van het bedrijf om snel inzicht te krijgen in de gespreksactiviteit en hoe deze de verkoopquota heeft beïnvloed. Deze Sjabloon voor maandelijks verkooprapport door ClickUp vereenvoudigt dat proces voor alle betrokkenen.

Nog een sjabloon speciaal voor ClickUp Docs, dit rapport helpt organisaties een lijst bij te houden van elk gesprek gedurende de maand, samen met de resultaten ervan. Bij consequent gebruik fungeert het als het officiële verslag van alle gesprekken die individuele leden van het verkoopteam die maand hebben gevoerd.

Het stelt je ook in staat om verder te gaan. De sectie Top Sales Performers biedt een gemakkelijke gids om een lijst te maken van de verkoopmedewerker die volgens jou in een bepaalde maand erkenning verdient, waardoor de betrokkenheid en het moreel een boost krijgen. 🙂 Deze sjabloon downloaden

5. Verkoopcommissie sjabloon door ClickUp

Verkoopprovisie sjabloon door ClickUp

Commissies bijhouden die zijn verdiend door uw verkoopteam is belangrijk bij het berekenen van zowel de bedrijfsopbrengsten en teambeloningen. De Verkoopcommissie sjabloon door ClickUp is ontworpen om die commissie automatisch te berekenen, ongeacht de structuur die uw organisatie heeft opgezet.

De sjabloon is grotendeels compleet zodra deze is toegepast op uw platform - er zijn alleen een paar specifieke verkoopgegevens nodig, waaronder de totale verkoop, verdiende commissies en bonussen. Vervolgens gebruikt het die informatie om de totale commissies te berekenen, samen met andere statistieken en KPI's zoals je ROI en de kosten van elke gemaakte verkoop.

Je kunt de taken ook op meerdere manieren sorteren in je prijslijstrapport . Bekijk commissies per verkoopteam, per status of per functiegebied. Zo heb je altijd het overzicht dat je nodig hebt, van planning tot uitbetaling. Het klinkt eenvoudig, maar deze sjabloon is ook ongelooflijk gedetailleerd en zit boordevol hulpmiddelen om je te helpen slagen terwijl je hem gebruikt, inclusief:

Twee aangepaste statussen

Negen aangepaste velden

Drie projectweergaven

Plus, meerdere Help-documenten en tips om deze sjabloon vanaf het begin zo productief mogelijk te gebruiken. Deze sjabloon downloaden

6. Sjabloon voor het bijhouden van verkoopcommissie door ClickUp

Commissie sjabloon door ClickUp

Voor meer directe gebruikers en verkoopmanagers kan het bijhouden van commissies meer variabelen vereisen. En het goede nieuws is-de Sjabloon voor het bijhouden van verkoopcommissies door ClickUp is precies wat de dokter nodig heeft om u te helpen elke variabele in het proces bij te houden en te optimaliseren.

Net als bij de vorige sjabloon, moet u een paar variabelen in het bestaande sjabloonkader invoeren, zoals de werkelijke waarde, afsluitdatum en commissiepercentage voor uw verkopen. Van daaruit kun je alles in de gaten houden, van verdiende commissies tot de betalingsstatus, factuurstatus, betalingstype en meer in één overzichtelijke map.

Bovendien kan elke invoer- en uitvoervariabele worden gesorteerd en in een rapport worden opgenomen. Bekijk je commissies in een lijst- of tijdlijnweergave, of maak een kleurgecodeerde tabel voor een groter overzicht. Deze sjabloon downloaden

7. CRM sjabloon voor de verkoop door ClickUp

CRM-sjabloon voor de verkoop door ClickUp

Uw klanten moeten weten dat u er voor hen bent - niet alleen om te weten wat de status van de verkoop is en wat ze aan het doen zijn, maar ook om aan hun verwachtingen te voldoen en deze te overtreffen. Customer Relationship Management (CRM) strategie is juist vanwege die behoefte zo populair geworden in de verkoopbranche.

In de kern is een CRM een hulpmiddel dat u kunt gebruiken om uw relatie met potentiële en huidige klanten bij te houden. U kunt er alles in onderbrengen, van basisdemografische gegevens van gebruikers tot verkoopcontactmomenten en waar in de trechter elk lid in uw database zich momenteel bevindt.

Maar zo'n database bouwt zichzelf niet op. Leun in plaats daarvan op een aangewezen CRM-sjabloon dat u kan helpen om de variabelen goed bij te houden en te verbinden met uw andere planningstools om ze verder te helpen het klanttraject . De CRM-sjabloon voor de verkoop door ClickUp is een gebruiksvriendelijke maar uitgebreide bron voor het maken van uw ideale CRM.

CRM is een uniek geval omdat het zoveel complexer is dan een verkooprapport. Maar tegelijkertijd zou elke discussie over sjablonen voor verkooprapporten onvolledig zijn zonder deze sjabloon. Met deze sjabloon hebt u een georganiseerde ruimte in uw platform met 20 kant-en-klare aangepaste statussen, zes ClickApps , vijf aangepaste weergaven en workflow automatiseringen om uw CRM ontwikkelingsproces te begeleiden. Deze sjabloon downloaden

8. Verkoop KPI Sjabloon door ClickUp

Excel-sjabloon voor verkooprapporten via Microsoft365

In deze Microsoft Excel-sjabloon kunt u verschillende producten invoeren, samen met de verkoopcijfers per kwartaal. De sjabloon zet de verkoopgegevens vervolgens om in een modern staafdiagram dat gemakkelijker te bekijken en te analyseren is.

De rapportsjabloon bevat aanpasbare kolommen die uw individuele invoer optellen tot één definitief totaal. Je kunt ook specifieke verkooprapporten opvragen voor elk van de producten die je invoert.

Het is een eenvoudig maar potentieel effectief hulpmiddel. Bovendien kun je eenvoudig alle animaties en overgangen in Excel integreren, samen met afbeeldingen om het rapport aantrekkelijker te maken om te bekijken. Je kunt het rapport op elk gewenst moment delen met belanghebbenden, leidinggevenden en andere leden door het te exporteren als Excel- of PDF-bestand. Deze sjabloon downloaden

Stroomlijn uw verkooprapporten met een sjabloon van ClickUp

Laten we eerlijk zijn: het managen van uw verkoopteam en het bijhouden van hun prestaties kan aanvoelen als jongleren. Toch is het een essentiële stap als u uw activiteiten echt wilt optimaliseren voor maximale inkomsten.

Dat betekent dat je effectieve verkooprapporten moet genereren die precies laten zien hoe je verkoopteam uitblonk, waar de kosten stegen en op welke gebieden verbetering mogelijk is. Het is de eerste logische stap om de hele verkooppijplijn effectiever en datagestuurd te beheren.

En dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken. ClickUp is het enige productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om al uw verkoopactiviteiten op een effectieve, gegevensgestuurde manier te beheren werk in apps samen te brengen in één samenwerkingsplatform. Met zijn uitgebreide Sjabloonbibliotheek , meer dan 1.000 integraties en honderden functies voor projectbeheer clickUp is de ultieme bron voor verkoopteams om de volledige verkooptrechter te beheren .

Begin met het automatiseren van uw verkoopprocessen en vorm sterkere klantrelaties wanneer u vandaag voor ClickUp kiest .