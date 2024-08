Hoe bouw je een multifunctioneel team? Een handleiding voor teams

Als je "functieoverschrijdend" hoort, wat schiet je dan te binnen?

De kans is groot dat je dacht aan samenwerking of teams voordat je dacht aan het woord dysfunctioneel. Maar dat is vaak de realiteit van veel cross-functionele teams.

Waarom?

Er zijn een heleboel redenen waarom cross-functionele teams het moeilijk hebben om goed te functioneren. De interessantere vraag is echter: hoe bouw je echt productieve cross-functionele teams die goed werk leveren en resultaten zien? 📈

Dat is waar deze gids je doorheen leidt. Ten eerste is het altijd een goed idee om te beginnen met een goede definitie.

Wat zijn cross-functionele Teams?

Multifunctionele teams bestaan uit leden van verschillende afdelingen en expertisegebieden die hun inspanningen coördineren om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Succesvol functieoverschrijdende samenwerking vindt plaats wanneer teams verschillende perspectieven en specialismen samenbrengen om een allesomvattende aanpak te creëren om problemen beter op te lossen, slimmere beslissingen te nemen, en projecten uit te voeren .

Voordelen van multifunctionele teams

Met cross-functionele teams heb je toegang tot extra middelen die je anders misschien niet zou hebben. Hoe meer middelen, hoe betere resultaten. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg als het gaat om hoe waardevol cross-functionele teams kunnen zijn. 🧊

De Harvard Business Review benadrukte het belang van cross-functionele teams en zei: "De belangrijkste systemen van capaciteiten vallen niet netjes in groeperingen die vele decennia geleden zijn ontworpen. Veel van het onderscheid in een krachtig capaciteitensysteem komt voort uit de vonken die ontstaan wanneer mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden, technologieën en perspectieven samen praktijken en processen opbouwen."

Overweeg de volgende voordelen:

Een toename in productiviteit

Functieoverschrijdend teams kunnen sneller werken omdat gespecialiseerde vaardigheden van verschillende afdelingen of expertisegebieden worden samengebracht om aan één probleem te werken - waarbij uiteindelijk hun functionele expertise wordt gebruikt. Ze zorgen ervoor dat ideeën in alle relevante teams naar boven komen.

Snelheid van communicatie

Met de annotatiefunctie van ClickUp kunnen teams commentaar toewijzen aan bestanden voor een snellere samenwerking

Cross-functionele teams komen vaak verder dan een team met één functie vanwege de enorme rijkdom aan middelen waartoe teams toegang hebben wanneer elk lid van het team expertise heeft op verschillende gebieden. Bedenk ook dat een cross-functioneel team niet groot hoeft te zijn. Ze kunnen klein maar machtig zijn. 🛼

Autonomie om knelpunten te voorkomen

Heb je ooit de meme gezien met de hond die zijn eigen riem vasthoudt? Dat is in een notendop cross-functionele teams.

Door de manier waarop ze zijn gestructureerd, hebben cross-functionele teams de neiging om veel autonomie te cultiveren, wat betekent dat ze niet worden vertraagd of geblokkeerd door langdurige goedkeuringsprocessen. Dit betekent dat doelen sneller worden bereikt. 💪

Ideeën beter communiceren

Stroomlijn de communicatie en verzend projecten sneller met ClickUp Whiteboards. Brainstorm, plan, strategiseer en communiceer met uw team in realtime

Multifunctionele teams openen de dialoog en helpen met teamsamenwerking veel sneller. Dit zorgt voor een beter begrip van de taken, vermindert miscommunicatie en versnelt uiteindelijk de voortgang van het team.

Werk van hogere kwaliteit creëren

Multifunctionele teams bieden individuen de kans om aan taken te werken die verschillende vaardigheden en kennis vereisen. Hierdoor kunnen ze vaak interessantere en uitdagendere projecten aannemen dan ze normaal zouden doen.

Lees: Je komt vaak met creatievere oplossingen als je een cross-functioneel team laat samenwerken en hun ding laat doen. 💡

Waarom? Omdat een cross-functioneel team een soort innovatieve zandbak mogelijk maakt. Teams kunnen experimenteren en spelen met ideeën, zelfs als de taken en verantwoordelijkheden van een project bij specifieke leden met specifieke expertise liggen.

Accountability

Een cross-functioneel team heeft een groter gevoel van eigendom omdat elke afdeling een belangrijke rol speelt in het succes van het project. Dit leidt tot een grotere verantwoordingsplicht, wat een positief effect heeft op de groei, de instelling van doelen en de grotere organisatie. 💸

Kosteneffectief

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie voor of achter ligt en sleep taken eenvoudig om middelen opnieuw toe te wijzen

Multifunctionele teams verlagen de kosten door te besparen op de hoeveelheid tijd en middelen die nodig zijn om projecten en taken te voltooien. Over 70% van de leiders die consequent hun targets voor kostenoptimalisatie halen, werken met cross-functionele teams, tegenover 40% die dat niet doen.

Wat zijn de soorten cross-functionele teams?

Als je het kunt bouwen, is de kans groot dat er een cross-functioneel team is dat je helpt om het Nog te doen. Hier is een lijst van de meest voorkomende cross-functionele teams die het waard zijn om mee bekend te zijn. 🛠️

Gerichte teams: Deze teams worden tijdelijk samengesteld om zich te concentreren op een specifieke taak of een specifiek project en ze worden meestal ontbonden nadat de taak of het project is voltooid

Deze teams worden tijdelijk samengesteld om zich te concentreren op een specifieke taak of een specifiek project en ze worden meestal ontbonden nadat de taak of het project is voltooid Functionele teams: Dit type team bestaat uit experts uit specifieke disciplines die samenwerken om problemen op te lossen of om een project uit te voerenprojecten te ontwikkelen binnen het gebied van hun expertise

Dit type team bestaat uit experts uit specifieke disciplines die samenwerken om problemen op te lossen of om een project uit te voerenprojecten te ontwikkelen binnen het gebied van hun expertise Executive teams: Het nemen van belangrijke beslissingen over de richting, doelen en algemene strategie van een bedrijf is gebaat bij de vorming van executive teams

Het nemen van belangrijke beslissingen over de richting, doelen en algemene strategie van een bedrijf is gebaat bij de vorming van executive teams Taakgroepen : Functieoverschrijdende Taakgroepen worden meestal gevormd om problemen op te lossen of oplossingen te bedenken voor specifieke problemen

: Functieoverschrijdende Taakgroepen worden meestal gevormd om problemen op te lossen of oplossingen te bedenken voor specifieke problemen Advies teams: Wanneer u uitgebreid advies en inzicht moet bieden op bepaalde gebieden met betrekking tot de organisatie, vormt u een cross-functioneel samenwerking adviesteam

Wanneer u uitgebreid advies en inzicht moet bieden op bepaalde gebieden met betrekking tot de organisatie, vormt u een cross-functioneel samenwerking adviesteam Gezamenlijke teams: Dit gebeurt wanneer leden van verschillende organisaties en entiteiten samenkomen om een gemeenschappelijk doel te bereiken

Dit gebeurt wanneer leden van verschillende organisaties en entiteiten samenkomen om een gemeenschappelijk doel te bereiken Matrix teams: Deze teams bestaan uit leden van verschillende organisaties en entiteitenafdelingen die samenwerken aan een project of taak en rapporteren aan hun afdelingsmanagers

Hoe bouw je een succesvol cross-functioneel team?

1. Creëer een duidelijke visie

Het is belangrijk om een duidelijke visie en doel voor het project vast te stellen, zodat iedereen begrijpt waar ze naartoe werken. Wat je visie ook is, het moet ergens georganiseerd, beheerd en opgeslagen worden.

Dit is waar ClickUp u helpt uw missiecontrolecentrum te bouwen . Op deze manier stellen projectmanagers hun visie in al haar grootsheid vast. Ideeën zijn immers alleen maar dat als ze niet aan het werk worden gezet en worden opgesplitst in uitvoerbare Sprints .

Dankzij Collaboration Detection kunnen teams tegelijkertijd werken en bewerkingen uitvoeren in ClickUp Whiteboards

Als creatieve zandbak voor brainstormsessies zult u bijna nooit een andere tool willen gebruiken in de eerste fasen van het tot leven brengen van een project. Teams werken in realtime samen , concepten opslaan, verklaringsdiagrammen tekenen en functies voor samenwerkingsdetectie gebruiken om dubbel of repetitief werk te voorkomen!

5. Prestaties erkennen en belonen

Erken en beloon leden individueel en als groep team collectief voor hun prestaties . Dit bevordert het gevoel van verantwoordelijkheid en eigendom over het project.

Het probleem is dat veel organisaties niet documenteren en niet duidelijk uitleggen hoe werknemers worden beloond of erkend voor hun werk. Met ClickUp Docs kunt u operationele en organisatorische documenten op één plek centraliseren, zodat teams gemakkelijk kritieke informatie kunnen opzoeken.

Centraliseer informatie over uw bedrijfscultuur en bronnen in één ruimte met dit ClickUp Docs Sjabloon

U hoeft ook niet vanaf nul te beginnen. Gebruik ClickUp's bedrijfscultuursjabloon om alles te documenteren wat u van uw team verlangt en hoe u ze zult belonen. Als Teams eenmaal weten dat ze erkenning krijgen, zullen ze altijd een beetje extra willen geven voor hun werk.

Voorbeelden van uitdagingen voor cross-functionele teams met sjablonen

Wanneer je functieoverschrijdend werkt, ontstaan er onvermijdelijk kennislacunes. Wanneer teams geen duidelijke rollen en/of training hebben, leidt dit tot inefficiënte samenwerking en een daling van de productiviteit.

Maar dat is niet de enige uitdaging waar een cross-functioneel team dagelijks mee te maken heeft. Veel van hen hebben te maken met organisatie en communicatiestijlen. Hier zijn er nog een paar.

Onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden

Met een verscheidenheid aan rollen en verantwoordelijkheden is het moeilijk voor teams om te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is. Tenzij de leiding vooraf heeft bepaald hoe een cross-functioneel team moet werken en de verantwoordelijkheid bewust heeft gecentraliseerd, komen teams vast te zitten met onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

Visualiseer eenvoudig de structuur en layout van uw teams met dit eenvoudige organigram sjabloon voor op het whiteboard

Gebruik in plaats daarvan een kant-en-klaar sjabloon om een voorsprong te krijgen op uw organigram zodat iedereen precies weet wie waarvoor verantwoordelijk is.

Gegevenssilo's

Datasilo's ontstaan wanneer verschillende afdelingen onafhankelijk van elkaar werken en geen delen van gegevens hebben - nog meer wanneer ze compleet verschillende SaaS-platforms gebruiken om deze gegevens te beheren.

De kans is groot dat de datastack die het verkoopteam gebruikt er anders uitziet dan de datastack die het verkoopteam gebruikt branding en design teams gebruiken . Wat dan? Hier is het sleutelwoord om je werklast van begin tot eind te centraliseren. 🔑

Een multifunctioneel team heeft één bron van waarheid nodig om vanuit te werken. Op die manier worden taken georganiseerd en toegewezen, zijn updates hetzelfde en toegankelijk voor iedereen in het marketingteam of elders en werkt iedereen volgens dezelfde richtlijnen.

Gebruik deze sjabloon om processen in uw organisatie vast te leggen door te benadrukken hoe Taken op elkaar aansluiten en mogelijk naar andere teams werken

Breng elk team op één lijn door een lijst met processen en procedures op te stellen. Gelukkig maakt deze gratis sjabloon voor processen en procedures het eenvoudig om teamworkflows te delegeren en te bepalen of op zijn minst te documenteren hoe ze werken zodat er geen verwarring meer is tussen afdelingen.

Nog meer cross-functioneel doen met de kracht van ClickUp

Het intuïtieve en aanpasbare platform van ClickUp stelt teams in staat om met één klik op de knop werkruimten en taken in te stellen en eenvoudig taken aan leden van het team toe te wijzen.

Het biedt ook robuuste rapportagemogelijkheden, zodat teamleden snel inzicht krijgen in de voortgang van taken en projecten. Met ClickUp delen teams bestanden en opmerkingen in realtime, waardoor ze direct toegang hebben tot de laatste updates, terwijl teams ook overal vandaan kunnen werken.