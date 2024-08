We hebben de 15 Beste ChatGPT Alternatieven & Concurrenten in 2024 getest

We hadden nooit gedacht dat we meer van onze werktijd zouden besteden aan het praten met een bot dan met onze baas. Maar eerlijk gezegd zijn we er niet boos over. 🤖

Een AI-chatbot aannemen is net zoiets als een assistent aannemen - zelfs als je van HR nooit een echte assistent zou mogen aannemen. AI kan je helpen met brainstormen, onderzoek doen, e-mails en rapporten schrijven, coderen, wiskundeproblemen oplossen, je eigen themalied componeren (iedereen heeft er een nodig!) - eigenlijk alles wat een assistent zou doen, behalve een latte voor je halen. ☕️

Als je mensen vraagt om een AI-assistent te noemen, zullen de meeste mensen ChatGPT zeggen. ChatGPT is de Frisbee of Kleenex van de AI-tools - de merknaam die het veld heeft gedomineerd. Het was een van de eerste AI-chatbots die op grote schaal beschikbaar was voor het publiek.

Het is gratis en de antwoorden worden met elke update beter (eerst met GPT-3.5 en daarna met GPT-4). Maar het is niet de enige naam in het AI-spel.

Er is een overvloed aan ChatGPT-concurrenten opgedoken. Sommige zijn ontworpen om meer gespecialiseerde taken uit te voeren dan ChatGPT, andere hebben extra functionaliteiten en weer andere vertrouwen simpelweg op andere machine learning-algoritmes of zijn getraind op andere grote taalmodellen (LLM's). Allemaal geven ze ChatGPT het nakijken.

Waarom zoeken naar een ChatGPT-alternatief?

Of je nu een regelmatige gebruiker bent of nieuw in de wereld van AI-chatbots, het is belangrijk om de verschillende opties te verkennen. Om dit te beantwoorden, hebben we naar ChatGPT zelf voor antwoorden op de vraag waarom een gebruiker zijn vervangers zou moeten overwegen:

Kenmerken waarnaar u moet zoeken in ChatGPT Alternatieven

De functies die je nodig hebt van een ChatGPT-alternatief hangen af van je rol en hoe je ChatGPT in de eerste plaats wilde gebruiken. Als je in marketing werkt, heb je misschien een AI-contentgenerator . Als je software ontwikkelt, heb je misschien een AI-code-tool nodig. En we hebben bijna allemaal AI nodig die ons helpt sneller werken en meer gedaan krijgen.

Het ChatGPT-alternatief vinden AI-tool als u wilt weten welke tool het beste bij u past, neem dan de volgende kenmerken in overweging bij het vergelijken van uw opties:

Natuurlijke taalverwerking (NLP): Bijna alle AI-technologie is gebaseerd op natuurlijke taalverwerking. Je geeft het een vraag in gewone taal en het genereert een antwoord. Maar de kwaliteit van de verwerking van natuurlijke taal kan per AI-model enorm verschillen. Zorg ervoor dat je AI-chatbots veel vragen stelt en dat je tevreden bent met de kwaliteit van de antwoorden.

Bijna alle AI-technologie is gebaseerd op natuurlijke taalverwerking. Je geeft het een vraag in gewone taal en het genereert een antwoord. Maar de kwaliteit van de verwerking van natuurlijke taal kan per AI-model enorm verschillen. Zorg ervoor dat je AI-chatbots veel vragen stelt en dat je tevreden bent met de kwaliteit van de antwoorden. Auto-aanvullen : Het doel van AI is om ons werk sneller en gemakkelijker te maken. Functies voor automatisch aanvullen, waarbij de AI de rest van je code, bericht of lange inhoud invult, versnellen je workflow.

Het doel van AI is om ons werk sneller en gemakkelijker te maken. Functies voor automatisch aanvullen, waarbij de AI de rest van je code, bericht of lange inhoud invult, versnellen je workflow. AI-projectbeheer use cases: Verschillende AI's voeren verschillende taken uit. Zorg ervoor dat de AI die je kiest gespecialiseerd is in taken die verband houden met jouw vakgebied. Contentmakers kunnen bijvoorbeeld generatieve AI nodig hebben die content in lange vorm kan schrijven, AI-kunst kan creëren en AI-kunst kan bouwencontentkalenders. Projectmanagers kunnen AI nodig hebben om vergaderingen te plannen, projectoverzichten te schrijven en Excel-spreadsheets te bewerken.

Verschillende AI's voeren verschillende taken uit. Zorg ervoor dat de AI die je kiest gespecialiseerd is in taken die verband houden met jouw vakgebied. Contentmakers kunnen bijvoorbeeld generatieve AI nodig hebben die content in lange vorm kan schrijven, AI-kunst kan creëren en AI-kunst kan bouwencontentkalenders. Projectmanagers kunnen AI nodig hebben om vergaderingen te plannen, projectoverzichten te schrijven en Excel-spreadsheets te bewerken. Plugins: Met plugins en integraties kun je je AI gebruiken met andere apps die je al gebruikt. Dit kan helpen om de AI soepeler te integreren in je workflow en sommige plugins zorgen ervoor dat een AI-tool extra taken kan uitvoeren.

Nu je weet wat je zoekt, is het tijd om de beste AI-assistent te vinden. Hier zijn 15 ChatGPT-alternatieven met zo'n goed cv dat je ze meteen wilt inhuren. 🤝

1. ClickUp - Beste voor AI-gestuurd projectbeheer

Stel algemene vragen aan ClickUp Brain, specifieke vragen over uw werkruimte of zelfs hoe u ClickUp Brain gebruikt

Bij ClickUp hebben we AI toegankelijk gemaakt voor iedereen - eerst met de ClickUp Sjabloon van ChatGPT-prompts en nu met ClickUp Brein , een verzameling conversationele, contextuele en rolgebaseerde AI-functies!

ClickUp Brain bevindt zich binnen het platform om antwoorden te geven over bedrijfsspecifieke context terwijl uw team samenwerkt aan taken, projecten en documenten. Hoe meer uw teams ClickUp gebruiken om prioriteiten te coördineren, processen te documenteren en werk vooruit te helpen, hoe slimmer ClickUp Brain wordt als self-service portal.

Of u nu een statusupdate of belangrijke details over een project nodig hebt, het biedt antwoorden die relevant zijn voor uw taken en organisatorische kennis.

En in tegenstelling tot sommige AI-tools van derden, traint ClickUp geen AI-modellen op gebruikersgegevens. Strikte toegangscontroles houden de AI-antwoorden veilig. Al die zorgvuldig geconfigureerde toegangsregels in uw Workspace? ClickUp Brain respecteert dezelfde gegevenscontroles, period. Het laat alleen inzichten zien voor geautoriseerde ogen.

Vat de activiteit die plaatsvindt samen in de taakbeschrijving en opmerkingen

ClickUp beste functies

Maak gebruik van de AI Knowledge Manager , AI Project Manager en AI Writer for Work producten om de teamfocus te verleggen naar strategische prioriteiten die alleen mensen kunnen aansturen

, en producten om de teamfocus te verleggen naar strategische prioriteiten die alleen mensen kunnen aansturen Genereer persoonlijke en team StandUps op aanvraag om dagelijkse check-in vergaderingen te vervangen

Maak gebruik van rolgebaseerde AI om sneller te schrijven en aanbevelingen te krijgen die op jouw taak zijn afgestemd

AI-gegenereerde subtaken maken om actie-items op te splitsen die nodig zijn om een taak te voltooien

Sjablonen opstellen met AI-ondersteuning om projectdocumentatie te standaardiseren

Taken, threads met opmerkingen en documenten samenvatten om belangrijke details vast te leggen

Schrijven in eenvoudige tekst om eenvoudig aangepaste automatiseringen te maken

ClickUp beperkingen

De ClickUp Brain-functie is beschikbaar met betaalde ClickUp plannen. Gebruikers met het Free Forever Plan hebben toegang tot een gratis proefversie van ClickUp Brain

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Zakelijk: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

4.7/5 (6.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Google Gemini (voorheen Bard) - het beste voor eenvoudige communicatie

Het gebruik van Google Gemini voelt als een uitbreiding op het gebruik van Google Zoeken. Je stelt een vraag en in plaats van webpagina's te zien die je vraag beantwoorden, krijg je het antwoord in de vorm van een vriendelijke chat, alsof het je vriendelijke Google Assistent is. Gemini kan ook originele inhoud creëren, zoals liedjes, taglines en AI-bijschriften voor sociale media .

Gemini AI beste eigenschappen

Onderzoeksbeheer : Omdat Gemini de kracht van Google Search achter zich heeft, is het zeer goed in het beantwoorden van vragen en het helpen zoeken naar onderwerpen

Omdat Gemini de kracht van Google Search achter zich heeft, is het zeer goed in het beantwoorden van vragen en het helpen zoeken naar onderwerpen Grondige antwoorden: Vaak beantwoordt Gemini je vragen met extra details die voorkomen dat je veel vervolgvragen moet stellen

Gemini beperkingen

Generieke antwoorden: Als je Gemini vraagt om extra inhoud te schrijven, zijn de antwoorden vaak generiek en weinig creatief

Als je Gemini vraagt om extra inhoud te schrijven, zijn de antwoorden vaak generiek en weinig creatief Niet-gerelateerde antwoorden: Google zegt dat Gemini een experiment is en nog aan het leren is. Soms geeft het onjuiste of ongeschikte antwoorden, die je kunt melden om het systeem te blijven verbeteren

Gemini prijzen

**Gratis

Google Gemini Geavanceerd: $19.99/maand

Gemini beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (5+ beoordelingen)

4.2/5 (5+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

Vergelijk_ Gemini Vs ChatGPT !

3. Writesonic - Beste voor het maken van inhoud

Writesonic heeft onlangs een upgrade uitgevoerd van OpenAI's GPT-3 model naar het GPT-4 model. De Writesonic chatbot, Chatsonic, draait ook op GPT-4 maar is ontworpen om enkele van de beperkingen van ChatGPT aan te pakken. Hij kan met je chatten over trending content en afbeeldingen genereren op basis van jouw aanwijzingen. 🧑‍🎨

Writesonic beste eigenschappen

Long-form Inhoud creëren: U kunt Writesonic gebruiken voor een verscheidenheid aan schrijftaken, maar de mogelijkheid om long-form inhoud van hoge kwaliteit te spuwen is een van de meest indrukwekkende functies

U kunt Writesonic gebruiken voor een verscheidenheid aan schrijftaken, maar de mogelijkheid om long-form inhoud van hoge kwaliteit te spuwen is een van de meest indrukwekkende functies SEO optimalisatie:* Naast het schrijven van de inhoud, zal dit programma ook optimaliseren voor de traditionele zoekmachine rankings, zodat het uw publiek bereikt

Writesonic beperkingen

Slecht geheugen: Sommige gebruikers klagen dat Writesonic moeite heeft met het onthouden van de toon waarin ze willen schrijven of het onthouden van instructies van een vorige chat in de nieuwe inhoud die het genereert op te nemen

Sommige gebruikers klagen dat Writesonic moeite heeft met het onthouden van de toon waarin ze willen schrijven of het onthouden van instructies van een vorige chat in de nieuwe inhoud die het genereert op te nemen Woordlimieten: Uw prijsplan is gebaseerd op het aantal woorden Writesonic zal genereren voor u elke maand, en sommige gebruikers vinden de woordlimieten te streng of klagen dat als de AI niet goed ingaat op hun prompt, ze niet kunnen krijgen die woorden terug

Writesonic prijzen

Gratis proefversie

Freelancer: $20 per maand

$20 per maand Klein team: $19 per maand

$19 per maand Enterprise:begint bij $500+ per maand

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

4.7/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.500+ beoordelingen)

Kijk hier_ **Gratis AI-sjablonen met ChatGPT-prompts !

4. Copy.ai - Het beste voor het maken van teksten met een hoge conversieratio

Copy.ai beste functies

Sales outreach: Terwijl veel AI-contentgenerators alleen zijn gemaakt voor copywriters en marketingteams, biedt Copy.ai functies die speciaal zijn ontworpen voor verkoopteams

Terwijl veel AI-contentgenerators alleen zijn gemaakt voor copywriters en marketingteams, biedt Copy.ai functies die speciaal zijn ontworpen voor verkoopteams Top-notch beveiliging: Copy.ai is SOC 2 compliant en geaccrediteerd, dus al uw gegevens blijven veilig

Copy.ai is SOC 2 compliant en geaccrediteerd, dus al uw gegevens blijven veilig Open API : Met zijn open API kunt u dit programma integreren in uw customer relationship management platform om automatisch gepersonaliseerde e-mails te versturen

Copy.ai beperkingen

Gebrek aan originaliteit: Sommige gebruikers klagen dat de kopij niet zo origineel, creatief of inzichtelijk is als door mensen gegenereerde kopij

Sommige gebruikers klagen dat de kopij niet zo origineel, creatief of inzichtelijk is als door mensen gegenereerde kopij Hiaten in kennis: Er zijn meldingen dat de AI verschillende feiten presenteert wanneer dezelfde vraag twee keer wordt gesteld, dus als uw team kopij maakt met dit programma, moet u de feiten wellicht beter controleren

Copy.ai prijzen

**Gratis

Pro: $36 per maand voor maximaal vijf gebruikers

$36 per maand voor maximaal vijf gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen voor grotere teams

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (150+ beoordelingen)

4.8/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

5. SpinBot - het beste voor eenvoudige tekstspinning

Deze AI-contenttool schrijft geen content voor je, maar als je je teksten in SpinBot plakt, worden ze herschreven. Je zult zien hoe je inhoud leest met andere bewoordingen, een nieuwe toon en een frisse blik. Dus als je in een schrijfmal zit, kan deze AI-taalmodeltool je inspireren tot meer creativiteit. 👩‍🎤

SpinBot beste eigenschappen

Herschrijven: Als je geen andere manier kunt bedenken om iets te verwoorden, kan SpinBot je door je writer's block heen helpen

Als je geen andere manier kunt bedenken om iets te verwoorden, kan SpinBot je door je writer's block heen helpen Parafraseren: Met de parafraseerfunctie kunt u uw tekst inkorten of er snel iets uithalen

Met de parafraseerfunctie kunt u uw tekst inkorten of er snel iets uithalen Grammaticacorrectie: Met de Grammaticacontrole kun je snel teksten corrigeren

SpinBot beperkingen

Langere tekst: Bij het herschrijven maakt SpinBot de tekst vaak langer en voegt hij complexere zinnen toe dan de oorspronkelijke tekst. Zelfs de parafraseringstool kan een langere tekst opleveren dan u had gehoopt

Bij het herschrijven maakt SpinBot de tekst vaak langer en voegt hij complexere zinnen toe dan de oorspronkelijke tekst. Zelfs de parafraseringstool kan een langere tekst opleveren dan u had gehoopt Geen tijdsbesparing: Hoewel SpinBot je kan helpen creatievere formuleringen te vinden, zal het je geen tijd besparen in je schrijfproces omdat het niettekst genereert* Niet de meest intuïtieve in deze lijst van ChatGPT alternatieven als je de zoekmachine rankings wilt verbeteren

SpinBot prijzen

Gratis

SpinBot beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

6. Jasper Chat - Beste gebruikersvriendelijke interface

Deze chatbot kan volledige blogartikelen genereren, je helpen bij het brainstormen over titelideeën, je e-mails herschrijven zodat ze vriendelijker en positiever klinken, en alle inhoud waar je om vraagt bewerken en creëren. Hij kan ook AI-art maken voor miniaturen, advertenties, blogheaders en meer. En het heeft ingebouwde aanwijzingen om je te helpen erachter te komen hoe je het moet gebruiken.

Jasper Chat beste eigenschappen

29 talen: Terwijl veel chatbots zich richten op Engelstalige content, kan Jasper content creëren in 29 verschillende talen

Terwijl veel chatbots zich richten op Engelstalige content, kan Jasper content creëren in 29 verschillende talen Chatcontext: Jasper Chat is ontworpen om de dingen te onthouden die je hem eerder hebt verteld, zodat zijn antwoorden altijd in context zijn met je grotere gesprek

Jasper Chat is ontworpen om de dingen te onthouden die je hem eerder hebt verteld, zodat zijn antwoorden altijd in context zijn met je grotere gesprek Merkkennis: U kunt Jasper trainen op uw stijlgids, zodat hij leert te schrijven met uw merkstem

Jasper Chat beperkingen

**Zoals de meeste ChatGPT alternatieven en AI content generators, melden klanten dat Jasper soms feitelijk onjuiste content produceert die bewerkt moet worden

**Sommige klanten klagen dat Jasper's inhoud repetitief of generiek kan zijn, vooral als je het niet genoeg informatie geeft in je prompts

Prijzen Jasper Chat

Creator: $49 per gebruiker/maand

$49 per gebruiker/maand Pro: $69 per gebruiker per maand

$69 per gebruiker per maand Bedrijven: Prijzen op maat

Jasper Chat beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.500+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Jasper alternatieven !

7. YouChat - Het beste voor persoonlijk gebruik

Je kunt de bot ook vragen om originele ideeën te genereren, e-mails te schrijven, teksten samen te vatten of je te helpen bij het voltooien van code in Javascript, Python, HTML en meer. Dit is een geweldige gratis AI-tool voor programmeurs die naar eigen zeggen nauwkeuriger coderingsantwoorden geeft dan Google Search.

YouChat is ook verkrijgbaar als app voor Apple iOS of Android.

YouChat beste functies

Code genereren: Net als ChatGPT kan YouChat coderingsvragen beantwoorden, je helpen code te voltooien of code schrijven in realtime

Net als ChatGPT kan YouChat coderingsvragen beantwoorden, je helpen code te voltooien of code schrijven in realtime Inhoud maken: Met de schrijf-AI van YouChat kun je het type inhoud, toon, doelgroep en belangrijke punten die je wilt opnemen, aangeven

Met de schrijf-AI van YouChat kun je het type inhoud, toon, doelgroep en belangrijke punten die je wilt opnemen, aangeven Van chat naar zoekopdracht: Door van tabblad te wisselen, kun je eenvoudig overschakelen van het vragen van antwoorden aan de AI-chatbot naar het opvragen van zoekresultaten, afbeeldingen, video's, nieuws en berichten op sociale media over hetzelfde onderwerp

YouChat-beperkingen

Voor sommige functies heb je een account nodig: Hoewel je toegang hebt tot veel functies van YouChat vanaf de startpagina, moet je voor sommige functies een account aanmaken en je aanmelden

Hoewel je toegang hebt tot veel functies van YouChat vanaf de startpagina, moet je voor sommige functies een account aanmaken en je aanmelden Beperkingen op inhoud: Voor makers van inhoud is de limiet van 10 gratis stukken inhoud misschien niet genoeg

YouChat prijzen

**Gratis

YouChat beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

8. Otter - Het beste voor transcriptie en aantekeningen

Deze AI-taalmodeltool is speciaal ontworpen om je te helpen bij het bijhouden van vergaderingen. Het genereert vergadernotities, neemt audio op, legt dia's vast en maakt samenvattingen. Met deze eenvoudige tool kun je je hele team op één lijn houden en iedereen die niet aanwezig kon zijn inplannen - en je hoeft er geen pen voor op te tillen. ✍️

Otter beste eigenschappen

Audio-opname: De audio- en spraak-naar-tekstfuncties zorgen ervoor dat u een duidelijk verslag hebt van alle informatie die tijdens uw projectvergaderingen wordt gedeeld

De audio- en spraak-naar-tekstfuncties zorgen ervoor dat u een duidelijk verslag hebt van alle informatie die tijdens uw projectvergaderingen wordt gedeeld Notities maken: Door het maken van notities en samenvattingen kunt u een van de meest vervelende onderdelen van projectmanagement uitbesteden, zodat u uw tijd voor belangrijkere taken kunt gebruiken

Otter beperkingen

Opname moet handmatig gestopt worden: Als u vergeet de AI uit te zetten na uw vergadering, blijft het programma opnemen. U kunt dan gevoelige informatie in uw notities hebben die moeilijk te bewerken of te verwijderen is

Als u vergeet de AI uit te zetten na uw vergadering, blijft het programma opnemen. U kunt dan gevoelige informatie in uw notities hebben die moeilijk te bewerken of te verwijderen is Geen actiepunten: Sommige gebruikers klagen dat de AI niet automatisch actiepunten identificeert en dat het tijdrovend kan zijn om ze handmatig te vinden vanuit de transcriptie

Otter prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $16,99 per maand

$16,99 per maand Zakelijk: $30 per gebruiker per maand

$30 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4.1/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Otter.ai alternatieven !

9. Bing AI - het beste voor integratie met Microsoft-producten

Het belangrijkste kenmerk van Microsofts AI is Bing Chat, dat is gebouwd op hetzelfde AI-systeem als ChatGPT. Dus interactie met Bing Chat zal hetzelfde aanvoelen als interactie met ChatGPT.

Net als YouChat en Gemini voelt Bing Chat aan als een zoekmachine-assistent. Het kan je zoekopdrachten beantwoorden in de vorm van een vriendelijke chat in plaats van een statische resultatenpagina. En net als de andere twee zoekbots kan het ook originele inhoudsideeën genereren, zodat je kunt brainstormen of nieuwe inhoud kunt schrijven.

Bing AI beste eigenschappen

Onderzoek: Ook deze chatbot is verbonden met een zoekmachine, waardoor hij je bijzonder goed kan helpen sneller onderzoek te doen

Ook deze chatbot is verbonden met een zoekmachine, waardoor hij je bijzonder goed kan helpen sneller onderzoek te doen Toont zijn bronnen: In tegenstelling tot ChatGPT en veel van de andere chatbots op deze lijst, geeft Bing AI de informatiebronnen aan die het heeft gebruikt om zijn antwoord te genereren, wat kan helpen bij fact-checking

Bing AI-beperkingen

Alleen beschikbaar op Microsoft Edge of in-app: Voordat je toegang krijgt tot Bing AI, moet je de Microsoft Edge-browser installeren. Deze is gratis voor iedereen die een versie van Microsoft 10 gebruikt, of je kunt de Bing-app voor Apple iOS of Android downloaden

Voordat je toegang krijgt tot Bing AI, moet je de Microsoft Edge-browser installeren. Deze is gratis voor iedereen die een versie van Microsoft 10 gebruikt, of je kunt de Bing-app voor Apple iOS of Android downloaden Onthoudt eerdere chats niet: Bing AI onthoudt geen chatgegevens uit het verleden, dus je moet alle informatie opnieuw invoeren als je wilt dat Bing AI in de juiste context antwoordt

Bing AI prijzen

**Gratis

Bing AI beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

10. OpenAI Playground - Het beste voor brede AI-experimenten

OpenAi Playground is gebouwd op hetzelfde AI-systeem als ChatGPT, maar is meer gericht op het maken van content. Je kunt er enkele van OpenAI's meest geavanceerde AI-tools testen en zien wat ze kunnen. Eigenlijk is het jouw kans om met kunstmatige intelligentie te spelen.

OpenAI Playground beste eigenschappen

AI-modi: Terwijl ChatGPT vooral een chatbot is, kun je met OpenAI Playground schakelen tussen verschillende modi. Je kunt het vragen om als chatbot te fungeren, een vraag te beantwoorden of een verhaal te vertellen

Terwijl ChatGPT vooral een chatbot is, kun je met OpenAI Playground schakelen tussen verschillende modi. Je kunt het vragen om als chatbot te fungeren, een vraag te beantwoorden of een verhaal te vertellen Inhoud bewerken: Je kunt OpenAI Playground vragen om een tekst die je al hebt geschreven uit te breiden, te bewerken of te herschrijven. Je kunt ook de instellingen wijzigen om het type antwoord dat de AI je geeft aan te passen en de inhoud meer of minder herhalend of complex te maken

OpenAI Playground beperkingen

Eist een OpenAI account: Hoewel je Playground gratis kunt gebruiken, moet je je wel eerst aanmelden voor een OpenAI account

account: Hoewel je Playground gratis kunt gebruiken, moet je je wel eerst aanmelden voor een OpenAI account Beperkt gebruik: Als je je aanmeldt voor OpenAI, krijg je een gratis tegoed, maar als dit tegoed op is, moet je meer credits kopen om de app te kunnen blijven gebruiken

OpenAI Playground prijzen

Gratis

OpenAI Playground beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5+ beoordelingen)

4.3/5 (5+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

bekijk deze_ *alternatieven voor OpenAI* _!**_

11. Perplexity AI - het beste voor geavanceerde toepassingen voor machinaal leren

Claude beste eigenschappen

Geeft schrijfsuggesties waardoor het ideaal is voor content creators en schrijvers

Biedt hulp bij het genereren van ideeën

De AI past zich gemakkelijk aan de schrijfstijl van gebruikers aan

Stroomlijnt het creatieproces van documenten

Claudebeperkingen

Sommige gebruikers melden af en toe onnauwkeurige of irrelevante suggesties.

Werkt voornamelijk als schrijfhulp en is mogelijk niet zo effectief voor algemene AI-gesprekstaken

Claude prijzen

Prijzen variëren per abonnement. Neem contact op met Claude voor meer informatie.

Claude beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Bekijk deze_ Claude AI alternatieven !

13. Vertex AI - het beste voor het stroomlijnen van machinaal leren

Vertex AI beste eigenschappen

Geïntegreerde toolchain helpt het proces van machine learning te stroomlijnen, van het maken van modellen tot het inzetten ervan

Dankzij de AutoML-functies kunt u aangepaste modellen maken, zelfs met minimale ML-kennis

Ondersteunt zowel TensorFlow als PyTorch om flexibiliteit te bieden bij het ontwikkelen van modellen

Integreert met bekende Google Cloud Services, waaronder BigQuery en Google Data Studio, om modelgedrag te visualiseren

Vertex AI beperkingen

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat de gebruikersinterface voor verbetering vatbaar is

Er kan een leercurve zijn voor degenen die niet bekend zijn met Google Cloud Platform

Vertex AI prijzen

Vertex AI biedt een gratis proefversie ter waarde van $300 aan credits voor nieuwe gebruikers

Vertex AI beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (250+ beoordelingen)

4.3/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2 beoordelingen)

14. Microsoft Copilot - Beste voor codegeneratie

Mutable AI beste eigenschappen

Geniet van een drag-and-drop console voor het eenvoudig bouwen van modellen en een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare sjablonen

Met het platform kun je complexe dialogen op meerdere niveaus maken op basis van echte conversaties

Biedt meertalige ondersteuning, tools voor conversatiebeheer en realtime analyses

Het kan enorme hoeveelheden gegevens aan en schaalt op basis van uw behoeften

Wederzijdse AI-beperkingen

De geavanceerde functies van het platform kunnen een leercurve vormen voor beginners

Beperkte gemeenschapsbronnen in vergelijking met populairdere platforms zoals OpenAI's GPT-3.

Mutable AI prijzen

Starters: $15 per gebruiker/maand

$15 per gebruiker/maand Pro: $50 per gebruiker per maand

$50 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met verkoop

Mutable AI beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Kies het beste ChatGPT-alternatief voor uw AI-behoeften

ChatGPT is misschien een van de bekendste AI-chatbots, maar als je een AI-assistent aan boord wilt nemen, moet je alle cv's in overweging nemen. 📝

Met de snelle vooruitgang in kunstmatige intelligentie zijn er nu veel ChatGPT-concurrenten. Veel van hen zijn geprogrammeerd om meer gespecialiseerde taken uit te voeren, dus hun vaardigheden kunnen beter passen bij jouw bedrijfssector. Kies het juiste ChatGPT-alternatief en je hebt een nieuwe assistent waar je niet meer zonder kunt.

Zodra AI je werk gemakkelijker maakt, zal het je niet eens meer uitmaken dat deze bots geen koffie voor je kunnen halen. Want als je sneller klaar bent met je werk, heb je meer tijd om naar buiten te gaan en je eigen latte te halen. Ahhh, wie wist dat AI werken zo ontspannend zou maken? 💆

En als je een AI-assistent aan je team wilt toevoegen die aansluit op je workflows en projecten, kijk dan eens naar ClickUp Brain !