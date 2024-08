Hoe effectieve doelen voor leiderschap stellen en bereiken

Als teamleider weet je al hoe je je medewerkers moet managen en resultaten moet behalen. Het is belangrijk om de vaardigheden van je team te ontwikkelen, maar wanneer heb je voor het laatst aandacht besteed aan je eigen vaardigheden?

Door regelmatig je sterke en zwakke punten te evalueren, word je een betere leider voor je team. Maar je hebt een solide kader nodig, zoals de SMART-doelenmethode, en een niet aflatende toewijding aan persoonlijke en persoonlijke doelen professionele groei om echte voortgang te zien.

Bekijk deze gids om te zien hoe je SMART leiderschapsdoelen kunt laten werken voor je carrière. We voegen er zelfs enkele voorbeelden en sjablonen van leiderschapsdoelen aan toe om je reis naar zelfverbetering te starten.

Wat zijn doelen voor leiderschap?

Leiderschapsdoelen zijn specifieke doelen die iedereen in een leiderschapsrol instelt om zijn effectiviteit als leider te verbeteren. Of het nu gaat om communicatievaardigheden, inspanningen om teams op te bouwen, of operations management dit soort doelen helpen bij de ontwikkeling van leiderschap. 🎉

Maar niet elk doel is goed genoeg. Doelen als "Ik wil een betere manager worden" zijn te zwak en moeilijk te meten. Gebruik de SMART-methode voor de instelling van doelen stel doelen voor team of persoonlijke ontwikkeling die je limieten verleggen.

Alle SMART doelen zijn:

Specifiek: Definieer precies wat je wilt doen. "Een goede leider worden" is te vaag. Ga voor iets specifieks, zoals je communicatievaardigheden, een technische vaardigheid of een specifieke zwakte, zoals het oplossen van conflicten

Definieer precies wat je wilt doen. "Een goede leider worden" is te vaag. Ga voor iets specifieks, zoals je communicatievaardigheden, een technische vaardigheid of een specifieke zwakte, zoals het oplossen van conflicten Meetbaar: Elk doel heeft kwantificeerbare gegevens nodig om het te ondersteunen. Dit is een must om je te helpen begrijpen wanneer je een betekenisvolle mijlpaal hebt bereikt. Bijvoorbeeld: "Word een betere leider" is niet kwantificeerbaar, maar "Verhoog de gemiddelde nettopromotorscore van het team van 6/10 naar 9/10" of "Verhoog de verkoop binnen het team met 15%" is veel beter meetbaar

Elk doel heeft kwantificeerbare gegevens nodig om het te ondersteunen. Dit is een must om je te helpen begrijpen wanneer je een betekenisvolle mijlpaal hebt bereikt. Bijvoorbeeld: "Word een betere leider" is niet kwantificeerbaar, maar "Verhoog de gemiddelde nettopromotorscore van het team van 6/10 naar 9/10" of "Verhoog de verkoop binnen het team met 15%" is veel beter meetbaar Achievable: Kijk, er is niets mis met hoog mikken, maar een goede leider weet wanneer hij realistisch moet zijn. Stel haalbare doelen. Als je bijvoorbeeld een professionele certificering wilt behalen die vijf maanden duurt, stel dan geen doel om het in drie maanden te voltooien. Onrealistische verwachtingen zorgen ervoor dat je faalt, dus kies doelen die je wel kunt bereiken

Kijk, er is niets mis met hoog mikken, maar een goede leider weet wanneer hij realistisch moet zijn. Stel haalbare doelen. Als je bijvoorbeeld een professionele certificering wilt behalen die vijf maanden duurt, stel dan geen doel om het in drie maanden te voltooien. Onrealistische verwachtingen zorgen ervoor dat je faalt, dus kies doelen die je wel kunt bereiken Relevant: Een doel als "Elke dag als eerste op kantoor zijn" is semi-gerelateerd, maar het hoeft niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met je taken als manager of je leiderschapsstijl. Alle SMART doelen hebben te maken met je leiderschapsontwikkeling en rol en verantwoordelijkheden

Een doel als "Elke dag als eerste op kantoor zijn" is semi-gerelateerd, maar het hoeft niet noodzakelijkerwijs samen te vallen met je taken als manager of je leiderschapsstijl. Alle SMART doelen hebben te maken met je leiderschapsontwikkeling en rol en verantwoordelijkheden Tijdgebonden: Het is gemakkelijk om iets uit te stellen als je geen deadline hebt. Alle SMART doelen hebben een tijdsbestek nodig om je verantwoordelijk te houden

Gebruik de ClickUp SMART doelen sjabloon om ze te organiseren in een beheersbaar systeem dat uw dagelijkse aanpak van doelen stellen en doelen bereiken ondersteunt

SMART doelen werken beter dan algemene leiderschapsdoelen omdat ze een gestructureerd sjabloon bieden dat het gemakkelijker maakt om je voortgang bij te houden en resultaten te behalen. Ze zijn een must voor het creëren van effectieve doelen voor leiderschapsontwikkeling.

Doelen op korte termijn vs. lange termijn

Bij de instelling van doelen voor leiderschapsontwikkeling raden we aan om een mix van beide te maken korte termijn doelen en lange termijn doelen .

Maak SMART doelen op korte termijn voor de komende 30 dagen, zoals "Reageer op 80% van de feedback van medewerkers" of "Trek aan het begin van de dag 15 minuten uit voor een teambijeenkomst." Deze doelen zijn meestal gemakkelijker te bereiken, maar ze geven je de broodnodige winst die je motiveert om grotere doelen aan te pakken.

Doelen op lange termijn zijn ook belangrijk omdat ze je iets groters geven om naar te streven. Dat kan zijn "Een C-suite rol aannemen binnen de komende 18 maanden" of "Het personeelsverloop van je team met 30% verminderen in de komende drie jaar" Je zult niet meteen resultaat zien, maar langetermijndoelen leiden na verloop van tijd tot de meest indrukwekkende veranderingen.

Als je langetermijndoelen te groot lijken, deel ze dan op in kortetermijndoelen om je ogen op de prijs te houden. Zo kun je bijvoorbeeld een langetermijndoel als "Het personeelsverloop de komende drie jaar met 30% verminderen" ondersteunen met kortetermijndoelen als:

Binnen twee weken constructieve feedback verzamelen over het werkplekbeleid en het moreel van teamleden

De tevredenheidsscores van werknemers met 15% verbeteren

Binnen de komende 60 dagen een erkenningsprogramma voor werknemers opzetten

Hoe kunnen leiderschapsdoelen Teams ten goede komen?

Doelen voor leiderschapsontwikkeling zijn een must om je groei als persoon en manager te ondersteunen, maar er zijn ook veel andere praktische voordelen aan de instelling van leiderschapsdoelen.

Focus op het grote geheel

Eerlijk gezegd is er geen tijd om een team te micromanagen als je je richt op groei en resultaten. Als je moeite hebt met micromanagen, zullen leiderschapsdoelen je op het rechte pad houden. Door in je eigen groei te investeren, weet je wanneer je de handen uit de mouwen moet steken en wanneer het tijd is om de teugels aan je team over te geven.

Verhoog de motivatie en betrokkenheid van werknemers

Als je als leider doelen stelt, hebben die niet alleen invloed op jou. Als je in de komende 18 maanden een C-suite positie wilt verwerven, moet je waarschijnlijk je team op de een of andere manier inzetten om dat te doen. Dat kan betekenen dat je innovatieve systemen moet implementeren die de productiviteit verhogen of dat je met je team moet samenwerken om een grote prijs te verdienen. 🏆

Als u een andere kijk wilt op het sjabloon voor feedbackformulieren voor werknemers, gebruikt u deze bordweergave voor eenvoudige functies voor slepen en neerzetten

Het punt is dat uw doelen de doelen van uw werknemers beïnvloeden. Een cruciale leiderschapsvaardigheid is begrijpen dat je met de juiste structuur je team kunt motiveren en betrokken kunt houden bij hun werk.

Creëer een betere werkomgeving

Uw werkomgeving kan het moreel van uw teams maken of breken. Instellingen ondersteunen uw persoonlijke groei, maar geven u ook de kennis om een betere omgeving voor iedereen te creëren. Teams hebben opbouwende kritiek nodig, maar het is aan teamleiders om te weten hoe ze die moeten geven.

Misschien wil je beginnen met het delegeren van taken, zodat je minder tijd besteedt aan projecten met een lage waarde. Dit verlaagt niet alleen je werklast, maar laat medewerkers ook zien dat je erop vertrouwt dat ze hun zaken goed regelen.

Een doel als "Reageer op 80% van de feedback van medewerkers" laat het team zien dat je hun constructieve feedback serieus neemt. Misschien ontdek je zelfs problemen die je eerder niet zag, waardoor je in een betere positie komt om je team van dienst te zijn en een betere cultuur te creëren.

Na verloop van tijd zul je meer vertrouwen, een gevoel van eigendom en meer motivatie in je team zien.

Relaties opbouwen

Kijken uw werknemers uit naar vergaderingen met het team of rollen ze intern met hun ogen als ze een uitnodiging voor Zoom krijgen? Uw werknemers hoeven geen beste vrienden te worden, maar sterke relaties zijn een must voor gezond teamwerk en een productieve omgeving. 🤝

Stel doelen voor leiderschap om je zachte vaardigheden te verbeteren. Als je beter kunt communiceren, conflicten oplost en actief luistert, leg je de basis voor betere relaties binnen je team.

Geef een positief voorbeeld

Cultuurveranderingen beginnen aan de top. Als u wilt dat uw team onafhankelijker en grondiger wordt, moet u dat gedrag eerst laten zien.

Mensen zijn sociale wezens, dus voor u het weet zal uw team uw werkstijl gaan weerspiegelen. Het is een slimme manier om "aapjes zien, aapjes doen" aan het werk te zetten voor je team.

10 voorbeelden van doelen voor leiderschap

Elke manager is op een andere reis, maar we weten dat het gemakkelijker is om doelen te stellen als je een paar SMART-doelen voorbeelden hebt om uit te putten. Of je nu bezig bent met de instelling van projectmanagement doelen stelt of prestatiedoelen, bekijk deze 10 leiderschapsdoel voorbeelden voor een voorsprong.

1. Plan effectieve een-op-een gesprekken

Wekelijkse check-ins zijn uw kans om werknemers te helpen. Helaas hebben te veel managers het druk en kunnen deze een-op-een gesprekken snel ontsporen.

Schakel tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabel weergave en Kalender weergave om al uw werk het beste te visualiseren

Maak schoon schip en plan effectievere één-op-één gesprekken met uw team. Gebruik ClickUp's kalender weergave om al uw check-ins te plannen en uw to-dos op één plaats te zien.

Het is ook een goed idee om aantekeningen te maken bij elke check-in, dus stop alles in ClickUp Documenten . Maak een map voor elk lid van het team en volg eenvoudig hun voortgang in de tijd.

Maar maak je geen zorgen: je hoeft geen uren te besteden aan het formateren van deze documenten. Je hoeft alleen maar de ClickUp sjabloon voor één-op-één vergaderingen en je bent vertrokken naar de races. 📚

2. Oefen beter tijdmanagement

Uw tijd bijhouden in ClickUp kan u helpen realistischere doelen te stellen als leider en uw eigen taakbelasting te controleren

Groeit uw lijst met taken met de minuut? Tijdbeheer lost niet alles op, maar dit leiderschapsdoel zal je zeker efficiënter maken.

Maak voortgang met dit doel door:

Te gebruikenblokkerend in de tijd om je focus gedurende de dag te behouden

Taken delegeren aan je team

Al je tools in één platform brengen metClickUp integraties* Op trigger gebaseerde oplossingen makenClickUp automatiseringen om uw werkstroom te stroomlijnen

Bovenop de tijdlijnen van projecten blijven mettijdbesparende ClickUp sjablonen ### 3. Organiseer meer

Voel je je overweldigd door projecten, to-dos, vergaderingen en e-mails? Stel een leiderschapsdoel om beter georganiseerd te worden.

De eerste stap is om al je Taken in te voeren in ClickUp's gratis software voor projectmanagement . Van daaruit kunt u al uw to-dos visualiseren in een ClickUp Kanban-bord om in één keer een weergave op hoog niveau te krijgen van alles.

Ga naar de actiewerkbalk in de lijstweergave van ClickUp 3.0 om snel te schakelen tussen lijsten, documenten en meer

ClickUp brengt al uw taken, bestanden, chats en documenten op één plek, zodat u niet meer hoeft te zoeken naar berichten of bestanden - alles is op één plek voor u georganiseerd.

4. Bedenk innovatieve oplossingen

Leiders zijn verantwoordelijk voor innovatie, maar buiten de gebaande paden denken is niet altijd even gemakkelijk. De instelling van dit doel voor leiderschap genereert meer kwaliteitsideeën voor je business, maar hoe word je innovatiever?

Brainstorm met je teamleden met behulp van een ClickUp Mindmap . Zie het als een raamwerk voor probleemoplossing dat al uw geweldige ideeën in realtime registreert.

Brainstorm nieuwe teaminitiatieven door uw eigen Mindmap in ClickUp te ontwerpen met knooppunten die u kunt slepen en neerzetten

Het beste van alles is dat mindmaps geïntegreerd zijn met uw doelen en stappenplannen voor projectmanagement zodat het uitvoeren van deze grote ideeën zo eenvoudig is als een enkele klik.

5. Verbeter emotionele intelligentie

Harde vaardigheden zijn belangrijk, maar zachte vaardigheden zijn heel belangrijk op de werkplek. Stel leiderschapsdoelen voor het verbeteren van je actieve luistervaardigheden, ruimdenkendheid, aanpassingsvermogen en hoe je constructieve kritiek opneemt.

Gebruik ClickUp Formulier weergave om feedbackformulieren voor werknemers te maken. Geef deze gegevens weer in uw ClickUp Dashboard om te zien hoe uw team uw emotionele intelligentie beoordeelt. Dit geeft u nuttige, gekwantificeerde gegevens om uw zachte vaardigheden te verbeteren.

Het wordt gemakkelijk om teamfeedback te verzamelen met de teamweergave, waar u uw eigen feedbackformulieren kunt aanpassen die kunnen worden geïntegreerd met ClickUp-taaken voor follow-up

6. Geef teams meer verantwoordelijkheid

Krijg een snel beeld van de wekelijkse voortgang van uw team door uw ClickUp-dashboard aan te passen om de status van projecten, resterende taken, teaminspanningen en meer weer te geven

Dit leiderschapsdoel is een must voor het betrekken en motiveren van uw team. Stel een ClickUp Dashboard in om doelen van teams bij te houden . U ziet ieders prestatiegegevens en werklast op één plaats, hoewel u ook een app om doelen bij te houden om de prestaties van werknemers ook in realtime weer te geven.

7. Nieuwe vaardigheden leren

Welke harde vaardigheden heb je nodig om beter te worden in je werk? Maak een lijst van certificeringen, processen of software waar je nieuwsgierig naar bent. Geef jezelf van daaruit een terugkerende ClickUp-taak in de tijdlijn weergave om jezelf verantwoordelijk te houden.

Stel een terugkerende taak in ClickUp in om voortdurende voortgang naar uw doelen te maken

Dit zal u helpen betere tijdlijnen voor uw projecten op te stellen en echt te weten hoe lang taken duren. Inzicht in tijdlijnen voor projecten is cruciaal als u uw leiderschapsvaardigheden wilt verbeteren.

8. Stimuleer professionele ontwikkeling in uw team

Dit leiderschapsdoel richt zich op de ontwikkeling van je team. Vraag je werknemers tijdens je een-op-een gesprekken om een paar SMART doelen te bedenken.

Werk samen met je team om deze doelen in een projectmanagement app zoals ClickUp te pluggen en ieders voortgang in real-time weer te geven.

Herinner jezelf eraan om deze SMART doelen tijdens elke check-in te controleren. Als ze het moeilijk hebben, is dat voor jou het moment om middelen, training of hulp aan te bieden.

9. Teruggeven

U hebt jaren ervaring achter de rug, maar de kans is groot dat iemand u heeft geholpen om te komen waar u nu bent in uw carrière. Waarom niet iets terugdoen?

Stel een leiderschapsdoel om op de een of andere manier iets terug te doen, of dat nu mentorschap aanbieden is aan iemand die interesse heeft in het veld of gratis trainingen aanbieden.

10. Verhoog het moreel van teams

Heeft je team een oppepper nodig? Het moreel van teams is lastig, maar als je dit doel bereikt, zal dat je productiviteit en retentie ten goede komen.

De beste manier om het moreel op te krikken is om met je team rond de tafel te gaan zitten en uit te zoeken wat ze nodig hebben. Van daaruit moet je waarschijnlijk aparte kortetermijndoelen opstellen voor het opbouwen van een cultuur, procesverbeteringen of softwareveranderingen.

5 sjablonen om doelen voor leiderschap te bereiken

Doelen instellen is één ding - ze bereiken is iets heel anders. Of je nu hulp nodig hebt bij het instellen of bewaken van doelen, deze vijf sjablonen bieden een kant-en-klare structuur voor implementatie en verantwoording.

1. ClickUp Leader Standaard Werk Sjabloon

Houd doelen, prestaties en resultaten bij in deze Leader Standard Work Template van ClickUp om op de hoogte te blijven van activiteiten en werkstromen

De ClickUp Leader standaard werk sjabloon maakt het eenvoudig om alle doelstellingen van uw team te loggen, prestaties te beoordelen en potentiële problemen op te sporen. Gebruik het voor uw persoonlijke leiderschapsdoelen of de doelen van uw team.

Hoe dan ook, het is een slimme methode om je doelstellingen te organiseren.

2. ClickUp Bedrijf OKR's en doelen sjabloon

Bouw een hiërarchie van team-, afdelings- en bedrijfsdoelen met het sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen

Doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) zijn een soort hypergestructureerde doelen. OKR's bijhouden voor een heel bedrijf klinkt ontmoedigend, maar de ClickUp sjabloon voor bedrijfs-OKR's en doelen maakt het een fluitje van een cent.

Gebruik deze sjabloon om uw team op één lijn te brengen wat betreft doelstellingen, doelen te prioriteren op basis van impact en alles automatisch bij te houden in de loop van de tijd. Je kunt dit sjabloon ook koppelen aan je ClickUp Doelen voor automatisch bijhouden van voortgang.

3. ClickUp sjabloon voor projectbewakings- en controleplan

Het ClickUp Project Monitoring en Control Plan houdt uw projecten op tijd, binnen budget en in lijn met uw verwachtingen

De Sjabloon voor monitoring- en controleplan voor projecten geeft je een directe structuur voor het beheren van de tijdlijn, het budget en de deliverables van een project. Als het je doel als leidinggevende is om de werkstroom van je team te stroomlijnen of om je clients van hun sokken te blazen met een kwaliteitsproject, dan zal deze sjabloon je over de eindstreep helpen.

Schets eenvoudig belanghebbenden, bijdragers en koppelingen naar Taken of Ruimtes binnen het ClickUp-taak document.

4. ClickUp Doelen Signalen Maatregelen Sjabloon

Houd de gegevens bij die u zullen vertellen of u nog steeds op het juiste doel zit met de Goals Signals Measures Template

Een Goals-Signals-Measures (GSM) framework houdt de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van uw team bij op één handige plek, zodat u alle prestatiegegevens op hetzelfde dashboard kunt weergeven.

De ClickUp Doelen Signalen Maatregelen Sjabloon definieert duidelijk succes voor u en uw team en houdt automatisch de voortgang ten opzichte van uw doelen in real-time bij. Gebruik dit document voor constructieve feedback en bouw aan een positievere werkomgeving voor iedereen.

5. ClickUp Leiderschap Team Gezondheidsmonitor Sjabloon

Of u nu een complexe C-suite of een klein executive team ondersteunt, ClickUp's Leadership Team Health Monitor Sjabloon helpt u het potentieel van uw leiderschapsgroep te maximaliseren

Moet u de status controleren van uw leiderschapsinspanningen? De ClickUp sjabloon voor gezondheidsmonitor voor leiderschapsteams sluit de prestatiestatistieken van elke manager aan op een tracker om realtime groeimetriek te bekijken.

Het sjabloon identificeert gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, waardoor het de perfecte tool is voor de instelling van doelen voor leiderschap.

Begin met het instellen van doelen voor leiderschapsontwikkeling in ClickUp

Het is niet gemakkelijk om uw leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen, maar de juiste doelen zullen uw managementvaardigheden in een mum van tijd een boost geven. Natuurlijk hebt u nog steeds een ontwikkelingsplan en een platform nodig om al uw voortgang bij te houden, en dat is waar wij om de hoek komen kijken!

ClickUp combineert uw Taken, Documenten, Mindmaps en sjablonen in één platform om tijd te besparen en uw werkstromen te stroomlijnen. Oh, en hebben we al vermeld dat het Free Forever is? Creëer nu een ClickUp-werkruimte om het zelf te proberen-geen krediet nodig.