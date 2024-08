10 beste software voor operationeel beheer in 2024

Uitdagingen zoals tekorten aan arbeidskrachten, verstoringen in de toeleveringsketen, technologische veranderingen, duurzaamheid en globalisering maken het beheren van bedrijfsactiviteiten moeilijker dan ooit.

Bedrijven van elke grootte moeten zich snel aanpassen en reageren om concurrerend te blijven. Een vitaal onderdeel van een succesvol bedrijf is het hebben van de juiste strategieën, processen en hulpmiddelen om deze uitdagingen te ondersteunen.

Om u te helpen de beste operations management software voor uw bedrijf te kiezen, geven we hieronder een overzicht van de beste op de markt.

Wat moet je zoeken in software voor operationeel beheer?

In de zakenwereld is software voor operationeel beheer een spelbreker voor het stroomlijnen van uw processen en operationele kosten.

Maar met talloze beschikbare opties, hoe vind je de juiste oplossing? En wat is een redelijke prijs voor software voor operationeel beheer?

Hier is een checklist voor de operations manager en eigenaars om te overwegen bij het zoeken naar operations management software:

Alle-in-één platform: Met operations management software jongleer je met veel bewegende delen. Vermijd het gedoe en de tijd die het kost om van app te wisselen en workflows te herhalen door op zoek te gaan naar een alles-in-één oplossing waarmee u de apps kunt integreren die er het meest toe doen

Alomvattend Taakbeheer : Aanpasbare workflows, afhankelijkheid en realtime updates om iedereen op koers te houden

: Aanpasbare workflows, afhankelijkheid en realtime updates om iedereen op koers te houden Efficiënte toewijzing van middelen : Zoek naar tools die helpen de productiviteit te maximaliseren door middel van een effectief abonnement op resources

: Zoek naar tools die helpen de productiviteit te maximaliseren door middel van een effectief abonnement op resources Visualisatie en rapportage van gegevens : Duidelijke grafieken en grafieken maken gegevensgestuurde besluitvorming mogelijk

: Duidelijke grafieken en grafieken maken gegevensgestuurde besluitvorming mogelijk Samenwerking en communicatie : Gecentraliseerde kanalen en delen van documenten bevorderen teamwerk en verhogen de productiviteit

: Gecentraliseerde kanalen en delen van documenten bevorderen teamwerk en verhogen de productiviteit Schaalbaarheid en flexibiliteit : Kies software die zich aanpast aan uw veranderende behoeften naarmate uw business groeit

: Kies software die zich aanpast aan uw veranderende behoeften naarmate uw business groeit Integratie compatibiliteit : Zoek naadloze integratie met uw bestaande apps voor een soepelere functie van uw operations management-oplossingen

: Zoek naadloze integratie met uw bestaande apps voor een soepelere functie van uw operations management-oplossingen Werknemersbeheer, betrokkenheid en training: Zoek naar tools die helpen bij personeelsbeheer, betrokkenheid en training om productieve en gemotiveerde werknemers te cultiveren

Als u deze belangrijke functies in overweging neemt, vindt u de ideale software voor operationeel beheer om uw bedrijf te optimaliseren en naar succes te stuwen!

De 10 beste software voor operationeel beheer voor gebruik in 2024

In de onderstaande lijst nemen we een kijkje naar de beste operations management softwaretools van 2024. Bij onze aanbevelingen houden we rekening met factoren zoals functies, prijs en schaalbaarheid.

We geven je ook een kort overzicht van elke softwaretool, zodat je de verschillende opties gemakkelijk met elkaar kunt vergelijken.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat uitgebreide softwareoplossingen voor operationeel beheer biedt voor bedrijven van elke grootte.

Organiseer, groei en schaal uw bedrijf efficiënt met alle tools die u nodig hebt, waaronder software voor kantoorbeheer beheer van werkstromen en automatisering , sjablonen strategische planning en teambeheer capaciteiten.

Krijg grip op uw bedrijfsvoering met bijhouden van taken, betrokkenheid en beheer van werknemers, voorraadbeheer, personeelsbeheer, SOP-sjablonen documentbeheer, productbeheer en nog veel meer.

Met meer dan 15 aanpasbare weergaven biedt ClickUp een solide operationeel managementsysteem voor elk aspect van uw bedrijf.

ClickUp beste functies

Krachtige alles-in-één oplossing met meer dan 1000 integraties

Kan alle aspecten van operationeel beheer aan, van inventaris tot HR totkPI's voor projectmanagement* Aanpasbaartaakbeheer tools voor verschillende functies binnen het bedrijf

ClickUp limieten

Heeft een steile leercurve door alle beschikbare functies

Frequente herinneringen kunnen irritant worden voor sommige gebruikers

Beperkte functie op mobiele apparaten

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.334+ beoordelingen)

4.7/5 (8.334+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.739+ beoordelingen)

2. Connecteam

via Connecteam Connecteam is een alles-in-één oplossing voor personeelsbeheer die bedrijven helpt bij het coördineren van werknemersgerelateerde Taken voor deskless teams.

De software voor operationeel beheer biedt een breed bereik aan functies zoals werknemerscommunicatie, prikklok, planning, checklist en formulieren, taakbeheer voor werknemers en HR & people management.

Connecteam is een cloud-gebaseerde software die betaalbaar en gebruiksvriendelijk is! Het zou een goede keuze kunnen zijn voor bedrijven die hun personeelsadministratie willen verbeteren algehele operationele efficiëntie willen verbeteren.

Connecteam beste functies

Zeer intuïtieve gebruikersinterface die gemakkelijk te gebruiken is

Uitstekende realtime communicatie via mobiele chatten

Handige automatisch gegenereerde rapportages, zoals een einde-dienst rapport

Connecteam limieten

Upgrades nodig voor volledige functies en functies

Veel beoordelaars vinden dat de abonnementen transparanter en logischer zouden kunnen zijn

Connecteam prijzen

Kleine bedrijven : Free

: Free Basic : $29/maand

: $29/maand Geavanceerd : $49/maand

: $49/maand Expert : $99/maand

: $99/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (39+ beoordelingen)

4.3/5 (39+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (294+ beoordelingen)

3. Netsuite

via Netsuite Als u op zoek bent naar een softwaresysteem voor operationeel beheer dat in de eerste plaats gericht is op financiën, dan is NetSuite Enterprise Resource Planning (ERP)-software wellicht een goede keuze. Het cloud-gebaseerde platform helpt bedrijven hun financiën, activiteiten en relaties met klanten te beheren.

Het biedt een breed bereik aan functies, waaronder boekhouding, CRM, voorraadbeheer, e-commerce en meer. NetSuite is schaalbare en flexibele software die kan worden gebruikt door bedrijven van elke grootte.

NetSuite kan een goede keuze zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar een cloudgebaseerd systeem voor operationeel beheer of software in een cloud alles-in-één ERP-software die hen helpt financiën, activiteiten en relaties met klanten te beheren. NetSuite kan een goede optie zijn als u op zoek bent naar tools voor operationeel beheer en beheer van de toeleveringsketen bij dezelfde provider.

Netsuite beste functies

Real-time gegevens en zichtbaarheid in uw business om u te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen

Schaalbaar voor groei

In staat om financiële planning, rapportage en consolidatie te beheren

Netsuite beperkingen

Sommige beoordelaars rapporteren problemen met trage prestaties

Vereist formele trainingssessies vanwege de complexiteit van de software

Aanpassingen vereisen mogelijk geavanceerde training of vaardigheden

Netsuite prijzen

Neem contact op voor prijzen

Netsuite beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (2.618+ beoordelingen)

4.0/5 (2.618+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.346+ beoordelingen)

4. Veiligheidscultuur

via Veiligheidscultuur SafetyCulture, voorheen iAuditor, is een operationele software voor inspectie en rapportage.

De uitgebreide functies omvatten inspectiebeheer, gevarenidentificatie, incidentbeheer, trainingsbeheer, communicatietools en robuuste rapportagemogelijkheden.

Als cloud-gebaseerde oplossing garandeert SafetyCulture toegankelijkheid vanaf elke locatie en is het klaar voor schaalbaarheid naarmate uw bedrijf groeit. Het richt zich op meer veiligheid, betere kwaliteitscontrole, betere naleving, betere communicatie en gegevensgestuurde besluitvorming.

SafetyCulture beste functies

Werkt op meerdere apparaten

Produceert inspectierapporten ter plaatse

Gemakkelijk en eenvoudig in gebruik

SafetyCulture beperkingen

Meestal beperkt tot gezondheids- en veiligheidsactiviteiten

Reviewers rapporteren af en toe bugs en technische problemen

Sommige beoordelaars wensen If/And opties in plaats van alleen If/Then

SafetyCulture prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Premium : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

SafetyCulture beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (47+ beoordelingen)

4.4/5 (47+ beoordelingen) Capterra (iAuditor):4.6/5 (193+ beoordelingen)

5. Scoro

via Scoro Software voor werkbeheer Scoro is een alles-in-één softwareoplossing voor operationeel beheer.

De business management software brengt alle tools samen die je nodig hebt om je activiteiten te stroomlijnen. Of je nu meerdere projecten moet beheren of alles moet bijhouden, van verkoop tot financiën, met Scoro zit je goed.

Met zijn gebruiksvriendelijke interface en krachtige functies stelt Scoro teams in staat om efficiënt samen te werken en datagestuurde beslissingen te nemen.

Blijf op de hoogte van uw projecten, verhoog de productiviteit en bereik betere bedrijfsresultaten met de alles-in-één oplossing van Scoro.

Scoro beste functies

Scoro's onboarding-experts helpen je bij de instelling, optimalisatie en training

De gebruikersinterface is fris, schoon en vriendelijk

Ook geweldig voor budgettering en toekomstige abonnementen

Scoro limieten

Kan duur worden voor bedrijven met veel gebruikers

Vereist training vanwege de leercurve

Beperkte functies op de mobiele app

Scoro prijzen

Essential : $26/maand per gebruiker

: $26/maand per gebruiker Standaard : $37/maand per gebruiker

: $37/maand per gebruiker Pro : $63/maand per gebruiker

: $63/maand per gebruiker Ultimate: Neem contact op voor prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (386+ beoordelingen)

4.5/5 (386+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (223+ beoordelingen)

6. Odoo

via Odoo Odoo is een open-source ontwikkelingsmodel dat zich specialiseert in operations management door een volledig pakket applicaties voor business management aan te bieden.

Het omvat verschillende functies, zoals verkoop, CRM, voorraadbeheer, productie, boekhouding, human resources, projectmanagement en meer.

Odoo's modulaire en aanpasbare aanpak stelt bedrijven in staat om de specifieke modules die ze nodig hebben te kiezen en te integreren, waardoor het een veelzijdige oplossing is die geschikt is voor bedrijven van alle grootte en industrieën.

Door een alles-in-één platform te bieden, stroomlijnt Odoo bedrijfsprocessen, verbetert het de efficiëntie en maakt het datagestuurde besluitvorming mogelijk, wat bedrijven uiteindelijk helpt groei en succes te bereiken.

Odoo beste functies

Ondersteuning van meerdere talen en valuta maakt het geschikt voor bedrijven die actief zijn in verschillende regio's en markten

Dankzij het modulaire ontwerp kunnen gebruikers specifieke toepassingen selecteren en integreren die zijn afgestemd op hun bedrijfsbehoeften

Geschikt voor een breed bereik van bedrijven, waaronder starters, MKB en ondernemingen

Odoo beperkingen

Modulair ontwerp kan aanpassingen moeilijk maken

Gebruikers melden dat repetitieve taken tijdrovend kunnen zijn

Steile leercurve

Odoo prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Aangepast: $37/maand per gebruiker

Odoo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (98+ beoordelingen)

4.4/5 (98+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (703+ beoordelingen)

7. Pijpfijn

via Pipefy Pipefy is een werkstroom zonder code software voor automatisering die bedrijven kan helpen om processen te stroomlijnen in hun activiteiten en de efficiëntie verbeteren. Het is cloud-gebaseerde software die kan worden gebruikt door bedrijven van elke grootte.

Pipefy kan worden gebruikt voor het automatiseren van een breed bereik aan operationele managementtaken, waaronder inkoop, IT-klantenservice, HR en verkoop.

De drag-and-drop interface, kant-en-klare sjablonen, integraties en functies voor veiligheid maken van Pipefy een goede keuze voor kleine bedrijven die activiteiten willen beheren.

Pipefy beste functies

Functies voor samenwerking in teams in realtime

Tijdrovend aanmeldingsproces

Zeer gebruikersvriendelijk, vooral voor het bijhouden van voorraden

Pipefy beperkingen

Geen gecentraliseerde globale werkstroom betekent een beetje extra werk voor goedkeuringen

Beoordelaars zeggen dat niet alle velden doorzoekbaar zijn

Sommige gebruikers vinden de tools te moeilijk te configureren

Pipefy prijzen

Starter: Free

Free Business : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Onbeperkt: Neem contact op voor prijzen

Pipefy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (212+ beoordelingen)

4.6/5 (212+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (304+ beoordelingen)

8. Zoho maker

via Zoho maker Als je op zoek bent naar een low-code platform voor het ontwikkelen van apps om je te helpen aangepaste software te maken, is Zoho Creator misschien wel een goede optie!

Zoho Creator kan worden gebruikt om aangepaste software voor operationeel beheer te maken.

Het biedt een breed bereik aan functies om bedrijven te helpen bij het digitaliseren en beheren van activiteiten en werkstromen, waarbij het ook integreert met bestaande software en gegevens.

Van formulier bouwers tot workflow automatisering, rapportage en samenwerking, Zoho's operations management tools bieden de functies die de meeste bedrijven nodig hebben voor meer efficiëntie, verbeterde klantenservice en betere besluitvorming.

Zoho Creator beste functies

Leer aangepaste applicaties te bouwen in minder dan een uur met de zelfstudiebibliotheek

Solide automatiseringen en eenvoudige workflows

Uitstekende integratie met andere Zoho tools

Zoho Creator limieten

Veel reviewers klagen over trage klantenservice

Beperkte hulpbronnen om aan de slag te gaan

Administratie kost tijd om te leren

Zoho Creator prijzen

Standaard : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Professioneel : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Enterprise : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Aangepast: Neem contact op voor prijzen

Zoho Creator beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (155+ beoordelingen)

4.3/5 (155+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (149+ beoordelingen)

9. Hubspot Operations Hub

via Hubspot Operations Hub Als je een gebruiker bent van HubSpot, wil je misschien eens kijken naar HubSpot Operations Hub voor operations management software. Het is een suite van tools die zijn verbonden met het CRM-platform van HubSpot die teams kunnen gebruiken om apps te verbinden, klantgegevens te synchroniseren en op te schonen, en processen te automatiseren.

De operations software is ontworpen om bedrijven van elke grootte te helpen hun gegevensbeheer te verbeteren, workflows te automatiseren en hun activiteiten uit te breiden. Het is onderdeel van HubSpot's software voor het beheren van klantrelaties, dus je moet de CRM in combinatie hiermee gebruiken.

Als je op zoek bent naar een manier om je gegevensbeheer te verbeteren, je workflows te automatiseren en je activiteiten uit te breiden, dan is HubSpot Operations Hub een goede optie om te overwegen.

Hubspot Operations Hub beste functies

24/7 klantenservice via chatten, bellen of e-mailen

Integreert met meer dan 1400 apps van derden

Webhooks en programmeerbare automatisering en bots

Hubspot Operations Hub limieten

Je moet ook Hubspot's platform voor klantrelatiebeheer gebruiken

Biedt een gratis abonnement, maar het platform met alle functies is duur

Aanzienlijke tijdsinvestering vereist voor installatie

Hubspot Operations Hub prijzen

Free : Gratis

: Gratis Starter : $45/maand

: $45/maand Professioneel : $720/maand

: $720/maand Enterprise: $2.000/maand

Hubspot Operations Hub beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (365+ beoordelingen)

4.5/5 (365+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (263+ beoordelingen)

10. ProofHub

via ProofHub Met een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve samenwerkingstools zijn ProofHub projectmanagement en samenwerkingssoftware biedt een gebruiksvriendelijk softwareplatform voor operationeel beheer.

De Gantt grafieken en Kanban-borden helpen bij het plannen en uitvoeren van projecten, en aangepaste workflows en automatisering vereenvoudigen terugkerende taken. Bovendien zijn delen van bestanden en tools voor Redactie samenwerking bevorderen.

Het gecentraliseerde platform van ProofHub zorgt voor realtime updates en bevordert zo transparante communicatie en een soepele werking.

Met robuuste rapportage en analyses krijgen bedrijven waardevolle inzichten in prestatiecijfers, waardoor ProofHub een goede oplossing is voor effectief projectmanagement en -succes.

ProofHub beste functies

Intuïtief en gebruiksvriendelijk

Uitstekende organisatie van Taakbeheer

Alles-in-één oplossing voor teams van elke grootte

ProofHub beperkingen

Gebruikers zeggen dat het ontbreekt aan geavanceerde functies voor het aantekenen van aantekeningen, projectmanagement en samenwerking in teams in vergelijking met uitgebreidere platforms

Beperkte factureringsmogelijkheden tenzij je integraties gebruikt

Beoordelaars zeggen dat de mobiele app beperkte prestaties heeft

Prijzen van ProofHub

Essential : $45/maand

: $45/maand Ultimate Control: $150/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ProofHub

G2: 4.5/5 (82+ beoordelingen)

4.5/5 (82+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (82+ beoordelingen)

De beste software voor operationeel beheer kiezen

Als u systemen voor operationeel beheer voor uw team kiest, zoek dan naar een schaalbaar alles-in-één platform met uitgebreid Taakbeheer, efficiënte middelenbeheer visualisatie en rapportage van gegevens en sterke samenwerkingstools.

Of u nu een startup bent die nog aan het leren is hoe te delegeren of een grote onderneming met meerdere teams, kan de juiste operations management software de productiviteit en groei stimuleren.

Als je op zoek bent naar schaalbare, alles-in-één operations management softwaresystemen, overweeg dan ClickUp! De uitgebreide functies software voor projectmanagement en tools voor taakbeheer, efficiënte middelentoewijzing, gegevensvisualisatie en -rapportage en sterke samenwerkingstools maken ClickUp tot een uitstekende keuze.

Probeer ClickUp vandaag nog!