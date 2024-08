10 Software voor personeelsbeheer voor HR-teams in 2024

Of u nu eigenaar bent van een bedrijf of leiding geeft aan human resources, het opbouwen en beheren van uw menselijk kapitaal moet uw eerste prioriteit zijn, want dromen werken alleen als u samenwerkt. ✨

Mensen managen is niet alleen ervoor zorgen dat Taken Klaar zijn, verlofaanvragen goedkeuren en prestatiebeoordelingen uitvoeren - hoewel die ook belangrijk zijn. Tevredenheid van werknemers is tegenwoordig heel belangrijk en daar komt veel meer bij kijken dan alleen het bieden van een prettige werkomgeving. Het begint met uw inwerkprocessen voor werknemers , gaat verder met de werkinstrumenten die u hen biedt (of niet biedt) en omvat tijdige betalingen. 💸

Al die beheerders zijn vaak ongelooflijk tijdrovend, maar dat hoeft niet. Als je investeert in software voor personeelsbeheer, kun je veel van die taken eenvoudig automatiseren.

Laten we eens onderzoeken wat een goede oplossing voor personeelsbeheer moet doen en kijken naar een aantal van de volgende punten HR-software opties. Als je de juiste voor jouw bedrijf kiest, bespaar je tijd en geld - en dat is goed voor je personeelsbehoud en je winstgevendheid. Dat is winst voor iedereen. 🏆

Wat moet u zoeken in software voor personeelsbeheer?

Afhankelijk van het type bedrijf dat u runt, zijn dit enkele van de belangrijkste functies die u moet overwegen als u op zoek bent naar software voor personeelsbeheer om u te helpen met HR-functies:

Een gemakkelijke manier om informatie over werknemers op te slaan en te openen, inclusief belangrijke gegevens zoals rol, salarisschaal en resterende vrije tijd

Handige sjablonen die u tijd en moeite besparen, zoalssjablonen voor onboarding voor nieuwe werknemers, sjablonen van 30-60-90 om te helpen met Taakbeheer, ofsjablonen voor feedbackformulieren om inzichten te verzamelen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten

Software voor werknemersmonitoring om urenstaten en taken bij te houden, wat vooral belangrijk is als u met externe medewerkers werkt

Hulpmiddelen voor projectmanagement die tijdsregistratie ondersteunen en u helpen de voortgang van uw projecten bij te houdenHR KPI'sen waarmee utaken delegeren* Een intuïtieve, eenvoudig te navigeren interface die een geweldige gebruikerservaring biedt

Uitstekendteam communicatie tools, bij voorkeur met een functie voor videogesprekken, zodat u gemakkelijk contact kunt opnemen met individuen of teams, ongeacht waar u of zij zich bevinden

Indien mogelijk een selfserviceportaal voor werknemers, waar leden van het personeel antwoord krijgen op hun vragen en toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben, zodat de werklast van uw HR-team wordt verminderd 😊

De 10 beste softwareprogramma's voor personeelsbeheer in 2024

Maak uw personeelsbeheer (HCM) zo eenvoudig mogelijk door de juiste tools voor personeelsbeheer te kiezen voor uw bedrijf. Denk na over de grootte van je bedrijf en beslis welke taken je precies wilt automatiseren. Bedenk ook of jij en je team voornamelijk vanaf desktops werken of een uitstekende mobiele app nodig hebben om ondersteuningsteams onderweg te ondersteunen. 🚚

Als de behoeften van je bedrijf op dit punt niet te complex zijn, kun je zelfs gratis systemen voor personeelsbeheer vinden om de betrokkenheid en productiviteit van werknemers te stimuleren.

Hier zijn enkele van de beste systemen voor personeelsbeheer die momenteel beschikbaar zijn.

ClickUp automatiseert het beheer van teams van begin tot eind, zodat u zich kunt concentreren op de groei van uw business

ClickUp is een productiviteitsplatform waarmee u elk aspect van uw bedrijf kunt bijhouden, inclusief uw human resources functies. Het is eenvoudig gemaakte software voor personeelsbeheer, met al uw gegevens op één plek en georganiseerd, zodat u in een handomdraai vindt wat u nodig hebt.

Met ingebouwde software voor projectmanagement om u te helpen bij al uw HR-initiatieven, plus een groot aantal sjablonen voor tekstverwerking en spreadsheets, hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. ClickUp bespaart u tijd vanaf het begin tot aan het einde van uw projecten. 🙌

Communicatie met uw team is eenvoudig, ongeacht waar ze zijn. Gebruik de functie voor videoconferenties van ClickUp om een virtuele vergadering of een trainingswebinar te houden of gebruik een van de vele mogelijke integraties, zoals Microsoft Teams of Zoom . Visueel samenwerken tijdens uw vergadering met behulp van ClickUp Whiteboards die ideeën omzetten in Taken.

ClickUp is een van de beste gratis systemen voor personeelsbeheer voor kleine bedrijven. Het gratis abonnement biedt alle basistools die u nodig hebt. En als uw bedrijf groeit en complexer wordt, kunt u uw pakket eenvoudig upgraden om toegang te krijgen tot extra functies. ✨

ClickUp beste functies

Importeer alles uit uw vorige tool voor projectmanagement, zoals Asana, Trello of Monday.com

Ongeacht de grootte van uw team, en of u nu een HR-professional bent of op de salarisafdeling werkt, samenwerkingstools maken samenwerken eenvoudig omdat iedereen op dezelfde pagina zit

Een van de managementfuncties is een dashboard dat u een overzicht geeft van de sleutelgegevens, waarna u kunt inzoomen op de details

Pas uw weergaven aan zodat u gegevens kunt zien op de manier die u verkiest, bijvoorbeeld in een Lijst, Kanban-bord of Gantt grafiek

ClickUp is uiterst gebruiksvriendelijk, zodat u het systeem snel zult begrijpen en tijd en moeite zult beginnen te besparen

Er zijn veel mogelijke integraties, waaronderOutlookslack,Google Drive, One Drive, enSalesforcezodat u naadloos op verschillende platforms kunt werken

ClickUp limieten

Omdat het systeem zo complex en aanpasbaar is, kan het even duren voordat u alle mogelijkheden kent

De mobiele app is (nog) niet zo gestroomlijnd en toegankelijk als de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Rooster

Via Rooster Lattice stroomlijnt de werkstroom van uw personeelsbeheer, zodat u zich gratis kunt richten op belangrijkere initiatieven, zoals talentbeheer en het bevorderen van de betrokkenheid en prestaties van uw werknemers. Gedetailleerde analyses geven u alle inzichten die u nodig hebt om datagestuurde beslissingen te nemen die uw menselijk kapitaal - en uw bedrijf - versterken. 📈

Dit systeem voor het beheren van werknemers op afstand is vooral effectief voor verdeelde teams. Het houdt iedereen op de hoogte van wat er gaande is en maakt teambeheer op afstand gemakkelijk.

Lattice beste functies

Houd doelen, taken en vergaderingen bij zodat er niets tussenkomt

Gecentraliseerde informatie en processen zodat werknemers op afstand het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een breder team, waardoor zowel het beheer van virtuele teams als de ervaring van werknemers verbetert

Het is gemakkelijk om de voortgang van HR-processen in realtime bij te houden, zodat je altijd weet waar je bent

Het is een geweldig hulpmiddel voor het geven en ontvangen van feedback binnen zowel teams op kantoor als externe teams

Sjablonen voor functioneringsgesprekken zijn aanpasbaar voor specifieke personen of gebruikssituaties

beperkingen van #### Lattice

Sommige gebruikers vinden dat de gebruikersinterface niet goed ontworpen is, waardoor het lastig is om door het systeem te navigeren

De 1:1 functie en rapportage zijn voor verbetering vatbaar

Prijzen van Lattice

Engagement: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Groei: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Vergoeding: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Prestatiemanagement OKR's en doelen: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lattice beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

4.7/5 (3700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

3. Kabbelend

Via Kabbelend Rippling is een gecentraliseerde personeelsbeheersysteem dat de hele cyclus van uw werknemers beheert - van salarisadministratie en onkosten tot secundaire arbeidsvoorwaarden - op één plek.

Gebruik het om nieuw talent te werven, tijd en aanwezigheid bij te houden en kennis overdragen via het leermanagementsysteem. Het maakt het ook gemakkelijk om de computersoftware van een individu in te stellen en te integreren met apps zoals Microsoft 365 en Slack. 💻

De HR cloud maakt deel uit van het bredere ecosysteem van Rippling, dat ook IT- en financiële software omvat.

Rippling beste functies

De gebruikersinterface is intuïtief, overzichtelijk en zeer gemakkelijk te navigeren

Sjablonen voor salarisadministratie automatisch bij te werken om wijzigingen in rollen, werknemersgegevens, vergoedingen of secundaire arbeidsvoorwaarden weer te geven

Het online leercentrum maakt het gemakkelijk om specialistische hulp te krijgen wanneer u die nodig hebt

Het systeem wordt voortdurend bijgewerkt, dus de tools voor personeelsbeheer worden altijd verbeterd

Rippling limieten

Sommige gebruikers hebben moeite gehad om ondersteuning van een echt persoon te krijgen wanneer ze problemen ondervonden

Het systeem is niet erg aanpasbaar qua kleurenschema of welke apps je wilt zien

Rippling prijzen

Begint bij $8/maand per gebruiker

Neem contact op voor prijzen

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.700+ beoordelingen)

Bekijk de beste_ werknemersmonitoringsoftware voor Mac gebruikers!

4. Justworks

Via Justworks Justworks is een oplossing voor het beheer van externe medewerkers gericht op kleine en middelgrote bedrijven, voornamelijk in de professionele dienstverlening, financiële dienstverlening, technologie en non-profitsector. Het helpt deze bedrijven bij het automatiseren van HR-beheertools, salarisadministratie en het ondersteunen van naleving.

Neem nieuwe medewerkers snel in dienst en schrijf ze in voor de voordelen waarvoor ze in aanmerking komen. Houd vervolgens hun werkuren bij en laat ze weten wanneer ze worden betaald.

Uw werknemers hebben ook rechtstreeks toegang tot ondersteuning van Justworks als ze vragen hebben over hun ziektekostenverzekering, inhoudingen of belastingen. 👀

Justworks beste functies

Het systeem is heel overzichtelijk en u vindt gemakkelijk de informatie die u nodig hebt

Vergelijk zorgverzekeringen en andere voordelen vanuit het systeem

Het team van de klantenservice reageert snel en staat open voor suggesties voor verbetering

Justworks limieten

De functies op de mobiele app zijn beperkter dan die op de desktop-app

Hoewel Justworks is ontworpen voor kleinere bedrijven, kan het voor hen prijzig zijn

Justworks prijzen

Basis: $59/maand per medewerker (korting voor 50+ medewerkers)

$59/maand per medewerker (korting voor 50+ medewerkers) Plus: $99/maand per medewerker (korting voor 50+ medewerkers)

Justworks beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (390+ beoordelingen)

4.6/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

5. Deel HR

Via Deel HR Deel is een alles-in-één systeem voor het beheer van werknemers op afstand waarmee je wereldwijde teams kunt samenstellen en beheren. Gebruik het om voltijds personeel of onafhankelijke contractanten aan te nemen, nieuwe werknemers in te werken en ze te betalen.

Creëer gelokaliseerde juridische contactpersonen voor elk lid van je team, of ze nu op afstand werken of niet. Houd bij wanneer ze werken en wanneer niet, en beheer betalingen en andere voordelen op basis van het land waar ze zich bevinden. 🌎

Deel HR beste functies

Deel is een zeer goed ontworpen software voor werken op afstand, dus het is gemakkelijk te navigeren, zelfs als je niet technisch onderlegd bent

De wereldwijde infrastructuur van Deel maakt het gemakkelijk om EOR-werknemers in te huren in andere landen waar je geen bedrijfsonderdelen hebt

Profiteer van de contracten van Deel met verschillende dienstverleners om apparatuur naar je team te sturen, lokale experts te raadplegen of je werknemers diensten aan te bieden, zoals toegang tot co-working ruimtes over de hele wereld

Deel HR beperkingen

Feedback over hun klantenservice varieert van extreem tot extreem, dus de ondersteuning kan hit-and-miss zijn

Betalingen zijn gelimiteerd tot specifieke cycli, dus je kunt geen ad hoc betalingen doen zoals onkostenvergoedingen buiten deze data om

Deel HR prijzen

DeelHR: Begint bij gratis

Begint bij gratis Contractors: Begint bij $49/maand

Begint bij $49/maand EOR: Begint bij $599/maand

Begint bij $599/maand Globale salarisadministratie: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Immigratie: Neem contact op voor prijzen

Deel HR beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

6. Kissflow HR Cloud

Via Kusstroom HRKissflow is een low-code applicatieontwikkelingsplatform waarmee je je eigen software voor personeelsbeheer kunt maken. Maak de workflows, applicaties, dashboards, checklists en formulieren die je nodig hebt om je team te beheren met een minimum aan ontwikkeltijd.

Met de ingebouwde analyses en rapportage is het eenvoudig om de prestaties van je processen bij te houden. Kissflow ondersteunt ook de samenwerking tussen teams met tools voor het delen van bestanden en berichten die zowel het teamwerk als de productiviteit van het team verbeteren. 📨

Kissflow HR Cloud beste functies

Het is relatief eenvoudig om uw bedrijfsprocessen te automatiseren met behulp van een drag-and-drop interface

Het integreert zowel met Google Werkruimte als metSlack enDropboxonder andere, dus als je die systemen gebruikt, kun je naadloos op verschillende platforms werken

Klantenservice reageert snel en behulpzaam als je een probleem hebt met het systeem

Kissflow HR Cloud limieten

Hoewel niet-technische gebruikers de basis kunnen doen, heb je wel enige codeerexpertise nodig om een meer betrokken personeelsbeheersysteem te maken

Als je complexe workflows hebt, bijvoorbeeld als je geavanceerde bedrijfsregels of meerdere voorwaardelijke vertakkingen gebruikt, kan Kissflow beperkt zijn in de aanpassingsmogelijkheden

Kissflow HR Cloud prijzen

Basis: begint bij $1.500/maand

begint bij $1.500/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Kissflow HR Cloud beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (35+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Kissflow alternatieven !

7. Connecteam

Via Connecteam Deze software voor het beheer van werknemers op afstand, ontworpen met een mobiele benadering, helpt managers hun workflows te automatiseren en zich te concentreren op de groei van het bedrijf, in de wetenschap dat hun team op koers ligt en zich ondersteund voelt door het systeem.

Connecteam stelt ploegendiensten in en houdt werkuren bij, maakt alle formulieren, checklists of rapporten die je nodig hebt voor digitale documentatie en maakt de communicatie met je leden gemakkelijk, waar je ook bent. 📝

Connecteam beste functies

Het is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te navigeren en aan te passen, waardoor het beheren van een team eenvoudig is

Houd de in- en uitkloktijden van je team bij voor hun werkdag,betaald verlof (PTO)overuren en voorkeuren voor pauzes

Het ondersteuningsteam van de klantenservice reageert snel en is zeer ontvankelijk voor suggesties, en voegt voortdurend nieuwe functies toe op verzoek

Connecteam integreert met salarissoftware zoals Gusto en QuickBooks Online

Connecteam limieten

Als je team offline werkt, heb je niets aan de realtime functies

Niet alle onderdelen van het systeem zijn met elkaar verbonden, dus het vinden van alle informatie die je nodig hebt kan soms een speurtocht zijn

Connecteam prijzen

Small Business : Free (tot 10 gebruikers)

Free (tot 10 gebruikers) Basis: $29/maand (korting voor 30+ gebruikers)

$29/maand (korting voor 30+ gebruikers) Geavanceerd: $49/maand (korting voor 30+ gebruikers)

$49/maand (korting voor 30+ gebruikers) Expert: $99/maand (korting voor 30+ gebruikers)

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (39 beoordelingen)

4.3/5 (39 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (290+ beoordelingen)

8. Hoorn Sirenum

Via Sirene Bullhorn biedt een reeks applicaties voor bedrijven in de uitzendsector, waaronder Sirenum. Dit automatiseringsplatform voor personeelsbeheer is ontworpen om parttime, tijdelijke of mobiele werknemers te beheren. Omdat het cloudgebaseerd is en geoptimaliseerd voor mobiel, hebben werknemers overal toegang tot het systeem, met elk mobiel apparaat. 📱

Deze software voor het beheren van werknemers op afstand is voornamelijk gericht op uitzendbureaus en de sectoren veiligheid, transport, bouw en zorg en helpt bij het plannen van diensten, het bijhouden van aanwezigheid en tijdsregistratie. Het ondersteunt ook naleving en salarisadministratie.

Bullhorn Sirenum beste functies

Het systeem is intuïtief en gemakkelijk om mee te werken

Het geeft je een centrale hub van waaruit je al je HR-processen en functies kunt beheren

De drag-and-drop functie maakt het plannen van roosters snel en gemakkelijk

De klantenservice reageert snel en staat open voor suggesties om het systeem te verbeteren

Bullhorn Sirenum limieten

Updates en wijzigingen in versies gebeuren soms zonder notificatie vooraf

Sommige gebruikers vinden het een beetje ingewikkeld om in te stellen

Bullhorn Sirenum prijzen

Neem contact op voor prijzen

Bullhorn Sirenum beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1 recensie)

4.5/5 (1 recensie) Capterra: 4.4/5 (7 beoordelingen)

9. Litmos

Via Litmos Personeelsbeheer is meer dan tijdsregistratie en up-to-date gegevens - u wilt uw personeel ook de training en vaardigheden bieden die ze nodig hebben om te slagen in uw bedrijf en uw branche. Dat is waar Litmos om de hoek komt kijken.

Litmos beheert de opleiding van uw werknemers en kan worden aangepast aan de behoeften van uw organisatie en cursisten. Met een online leerplatform en uitgebreide contentbibliotheek is het perfect om nieuwe medewerkers in te werken en hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur of om huidige teamleden bij te scholen.

De kant-en-klare cursussen zijn creatief en goed ontworpen, met een sterke basis in leertheorie. Je kunt ook je eigen content creëren binnen het systeem om te voldoen aan bedrijfsspecifieke vereisten. 📚

Litmos beste functies

Content toewijzen aan specifieke teams of werknemers, inclusief cursussen of modules, en leerpaden, regels en data voor het voltooien van cursussen beheren

Functies zoals interactieve gamification en video assessments houden de zaken interessant voor lerenden

Het dashboard toont in één oogopslag de status van het leren in realtime

Pas de gebruikersinterface en dashboards aan de huisstijl van uw organisatie aan

Rapporten zijn snel en eenvoudig te genereren, zodat u precies kunt zien waar elke cursist zich in zijn leertraject bevindt

Litmos limieten

Sommige gebruikers vinden de rapportage functie enigszins beperkt

Het ondersteuningsteam reageert soms traag op gemelde problemen

Litmos prijzen

Foundation Suite: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Premier Suite: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Platinum Suite: Contact voor prijzen

Litmos beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (500+ beoordelingen)

4.2/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4,2/5 (270+ beoordelingen)

10. BambooHR

Via BambooHR BambooHR is milieubewuste software voor personeelsbeheer die vanuit één databron werkt - inclusief je personeelsdatabase - om je taken, functies en werkstromen te automatiseren en te stroomlijnen. Het is een alles-in-één HR-systeem dat ideaal is voor kleinere ondernemingen.

Het bevat een systeem voor het bijhouden van sollicitanten en onboarding tools om het aannemen te stroomlijnen. Tijdregistratie en voordelenadministratie maken salarisadministratie eenvoudig. Het systeem meet en beheert zelfs de tevredenheid en het welzijn van werknemers vanuit het systeem. 🗂️

Het beste van alles is dat je toegang hebt tot alle analyses en rapportages die je nodig hebt om de beste beslissingen te nemen op het gebied van personeelszaken voor je bedrijf.

BambooHR beste functies

De gebruikersinterface is zeer schoon, intuïtief en gebruiksvriendelijk, dus je leert het systeem snel kennen

Het is eenvoudig om formulieren te maken, ze door alle relevante partijen te laten ondertekenen en ze vervolgens op te slaan in het juiste werknemersdossier

Het systeem voor prestatiebeoordelingen van werknemers stroomlijnt het proces van het verzamelen van gegevens en het geven van beoordelingen

De klantenservice is uitstekend als er een probleem is en staat open voor feedback van clients

de beperkingen van #### BambooHR

BambooHR stelt gebruikers soms niet op de hoogte wanneer ze een wijziging of upgrade doorvoeren

Het bedrijf is in de VS gevestigd en de functies zijn niet altijd goed overdraagbaar naar andere landen

Prijzen van BambooHR

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies over BambooHR

G2: 4,5/5 (1.500+ beoordelingen)

4,5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

Personeelsbeheer vereenvoudigen met de beste software voor personeelsbeheer

Het beheren van al uw HR functies vreet tijd die u liever aan andere dingen zou besteden, zoals het maken van strategieën of het opbouwen van uw bedrijf. Los dat op door software voor personeelsbeheer te implementeren die zoveel mogelijk automatiseert. 🛠️

Van onboarding tot tijdsregistratie en van talentbeheer tot salarisadministratie, ClickUp doet het allemaal - en nog veel meer. Gebruik het ook voor projectmanagement, relatiebeheer (CRM), marketing of operations. Het is een alles-in-één oplossing, ongeacht in welke sector u werkt.

Probeer ClickUp gratis uit en zie hoe eenvoudig het is om uw business en uw leven te vereenvoudigen en tegelijkertijd uw productiviteit, organisatie en nettowinst te verbeteren! 🤩