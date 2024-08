10 gratis sjablonen voor salarisadministratie in Excel & ClickUp

Wanneer het tijd is om je werknemers te betalen voor hun harde werk, is het belangrijk om een organisatorisch proces te hebben. Je wilt er zeker van zijn dat je ze voor het juiste aantal uren betaalt en dat je de betalingsgeschiedenis van de organisatie bijhoudt.

Hoewel je dit zeker met de hand kunt doen met een rekenmachine, zijn er snellere en betere manieren om de klus te klaren. Bij een groter bedrijf is het gewoon geen goed idee om de uren van elke werknemer bij te houden. Hier komen de salarissjablonen van pas.

Het gebruik van een salarissjabloon garandeert nauwkeurigheid, biedt waardevolle betalingsgegevens en maakt het beheren van je budget eenvoudiger. Het beste van alles is dat de tijd die je bespaart op handmatige salarisadministratie beter besteed kan worden aan doelen bereiken en het opbouwen van je bedrijf.

In dit artikel leer je meer over wat een salarissjabloon is en hoe je er een kiest die werkt voor jouw bedrijf. We delen 10 gratis salarissjablonen van ClickUp en Excel die je vandaag nog kunt proberen om werknemers efficiënter te betalen. 💪

Wat is een salarissjabloon?

Een salarissjabloon is een hulpmiddel dat uurtarieven en belastingtarieven in de staat en het land van elke werknemer bijhoudt en documenteert. Het houdt ook rekening met inhoudingen zodat u uw werknemers correct kunt betalen. Er zijn opties voor wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse salarissjablonen, zodat je gemakkelijk betalingen kunt versturen voor verschillende soorten contracten.

De salarissjablonen bevatten meestal basisinformatie over werknemers zoals naam, gewerkte uren, verschuldigde vergoeding en details over het belastinghuis. Deze essentiële informatie wordt automatisch gedupliceerd van week tot week of van maand tot maand, zodat je een doorlopend betalingsschema kunt maken.

De meeste sjablonen bevatten ook secties voor betaald verlof (PTO), ziekteverlof en overuren. Deze extra categorieën helpen bij het bijhouden van je werknemers en houden je salarisadministratie overzichtelijk.

Eigenlijk zijn salarissjablonen een geweldige optie voor ondernemers die geen grote bedragen willen uitgeven aan projectbeheer uitbesteden of boekhoudkundige taken. Met sjablonen voor salarisbeheer kunt u budgetten beheren, verkeerde berekeningen vermijden en ervoor zorgen dat betalingen op tijd worden verzonden, terwijl u geld bespaart. 🙌

Wat maakt een goede salarissjabloon?

Klaar om de perfecte salarissjabloon voor jouw bedrijf te vinden? Voordat we ingaan op een aantal sjablonen die we regelmatig gebruiken, is het goed om te weten waar je op moet letten bij het kiezen van een sjabloon. 👀

Een goed salarissjabloon moet het volgende bevatten:

Rapportage voor patronen en trends: Een goede template biedt tracking voor aanwezigheidsrapporten, vergoedingen en loonregisters. U kunt deze gebruiken om patronen en gedragingen van werknemers binnen het bedrijf te identificeren

Een goede template biedt tracking voor aanwezigheidsrapporten, vergoedingen en loonregisters. U kunt deze gebruiken om patronen en gedragingen van werknemers binnen het bedrijf te identificeren Nettoloon en brutoloon : Elke salarissjabloon die de moeite waard is, heeft bruto- en nettoloongegevens, inclusief toeslagen voor ziektekostenverzekeringen en bonussen en eventuele huisvestings- en vervoervergoedingen

Elke salarissjabloon die de moeite waard is, heeft bruto- en nettoloongegevens, inclusief toeslagen voor ziektekostenverzekeringen en bonussen en eventuele huisvestings- en vervoervergoedingen Automatisering: Salarissjablonen zijn bedoeld om het leven makkelijker te maken. Kies er een die terugkerende payrolltaken automatiseert en aan de juiste teamleden toewijst

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Functies voor samenwerking: Behandel de salarisadministratie naadloos tussen de boekhoud- en HR-afdelingen met een sjabloon waarmee u in realtime kunt samenwerken

Behandel de salarisadministratie naadloos tussen de boekhoud- en HR-afdelingen met een sjabloon waarmee u in realtime kunt samenwerken Aanpassingsopties: Alle bedrijven hebben unieke behoeften, en sommige moeten zich houden aanwettelijke voorschriften. Kies een aanpasbare sjabloon om de documentatie en systemen te creëren die u nodig hebt om uw werknemers correct te betalen

10 salarissjablonen om mee naar de bank te nemen in 2024

Nu je weet wat je moet zoeken in een salarissjabloon, is het tijd om je opties te overwegen en de beste voor jouw bedrijf te kiezen.

Hier hebben we een lijst samengesteld van 10 gratis salarissjablonen om het salarisproces te stroomlijnen. Of je nu een klein bedrijf hebt met een handvol werknemers of een groot bedrijf met meerdere afdelingen, er is een optie om je salarisverwerking te vereenvoudigen. ✨

1. ClickUp Salarisrapport Sjabloon

Met ClickUp's sjabloon voor loonstaten is het gemakkelijker dan ooit om loonstaten te maken en de nauwkeurigheid te verhogen

Vermijd verkeerde berekeningen en stroomlijn uw betalingsworkflows met ClickUp's sjabloon voor loonrapporten . De tool maakt het eenvoudig om werknemersinformatie te verzamelen en op te slaan, inclusief de naam, het ID-nummer, de functie en basiscontactinformatie van de werknemer.

De salarissjabloon bevat ook secties voor de afdeling van de werknemer, PTO-krediet en belastinginhoudingen.

Pas de sjabloon aan om de gewenste loonperiode op te nemen, of je nu wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of jaarlijks betaalt. Maak een lijst van uurlonen, maandlonen of jaarlonen, samen met de tarieven voor overuren.

Een van de beste functies van deze ClickUp-sjabloon is de ingebouwde tijdregistratie. Laat uw werknemers bijhouden hoeveel tijd ze tijdens hun werkuren aan taken hebben besteed. Deze informatie wordt dan automatisch ingevuld in uw loonlijst om betalingen te versnellen. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Payroll Projectplan Sjabloon

Gebruik ClickUp's Payroll Project Plan Template om een gestandaardiseerd proces te creëren voor grote betalingssystemen

Elimineer fouten, verminder de tijd die u besteedt aan administratieve taken en versnel de salarisverwerking met de Sjabloon voor loonlijstproject van ClickUp . Deze sjabloon is vooral handig voor grotere bedrijven of kleine bedrijven die complexere payrollbehoeften hebben.

De sjabloon werkt als een projectplan voor al uw payrollprocedures. Gebruik eerst de salarissjabloon om een project charter te maken en documenteer de deliverables en middelen die je nodig hebt om de beloning van werknemers te regelen.

Identificeer vervolgens de teamleden die een actieve rol spelen in het payrollproces en maak automatisch taken voor hen aan. Dit kunnen eenmalige taken zijn zoals het creëren van payrollprocedures en documentatie voor freelancers.

Er zijn ook opties voor terugkerende taken en herinneringen voor standaard betalingsprocedures zoals maandelijkse payroll. 🗓️ Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Payroll Implementatie Projectplan Sjabloon

Maak een plan om uw payrollproblemen aan te pakken met ClickUp's Payroll Implementatie Projectplan Sjabloon

Als u nog geen payroll-systeem hebt, hebt u er een nodig. De Projectplan sjabloon voor payrollimplementatie van ClickUp neemt een complexe en tijdrovende taak en maakt het gemakkelijker te hanteren dan ooit tevoren. Het creëert een stappenplan voor al uw payrollprocessen en zorgt voor nauwkeurigheid, compliance en veiligheid.

Gebruik de sjabloon om uw payrollsysteem op te zetten, het inwerken van werknemers te stroomlijnen en bewaken gegevensinvoer voor alle betalingsgerelateerde taken. Begin met het doen van onderzoek naar het type salarissysteem of HR-software die u nodig hebt om de beloning van werknemers te verwerken.

Gebruik vervolgens de sjabloon om belanghebbenden te identificeren op uw boekhoud-, HR- en IT-afdelingen die een rol zullen spelen in het betalingsproces. Kies vervolgens een payroll service of payroll software. Bepaal een tijdlijn en een geschat budget om het systeem operationeel te krijgen.

Bereid ten slotte documentatie voor elke stap voor, waaronder urenstaten, loonstroken en sjablonen voor loonlijsten. Gebruik ClickUp Documenten om deze documenten op te slaan en taken te creëren voor werknemers om hun tijdkaarten in te vullen en voor boekhoudkundige teamleden om betalingen te verwerken. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Overzichtsrapport ClickUp

Zorg voor een overzicht van de betalingen van uw werknemers met de ClickUp Payroll Summary Report Template

ClickUp's samenvattingsrapport sjabloon kunt u alle loongegevens en loonkosten op één handige locatie registreren. Bekijk snel de betalingen van het afgelopen jaar, controleer de betaalde verlofkredieten en voeg opmerkingen toe voor speciale omstandigheden of om eerdere betalingsproblemen op te merken.

Gebruik de HR-sjabloon om salarisinformatie te documenteren, waaronder de contactgegevens van een werknemer en de salarissen van werknemers. Leg vast hoe vaak je de werknemer betaalt, maandelijks voor werknemers die per uur werken of tweewekelijks voor werknemers in loondienst. Vul de gegevens in voor de inhoudingen op de loonlijst, waaronder de sociale zekerheid en de inkomstenbelasting.

Al deze informatie is belangrijk om binnen je loonbudget te blijven. Deze sjabloon biedt gedetailleerd inzicht in wie wat betaald krijgt en houdt betalingen bij voor zaken als PTO en ziekteverlof, zodat je het salarisbeheer volledig in eigen hand hebt.

Bovendien is het vitale informatie als er ooit een juridische kwestie is rond werkuren of lonen. 👩🏽‍💼 Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Betalingsgeschiedenis Sjabloon

Met de ClickUp sjabloon voor betalingsgeschiedenis kunt u betalingen aan freelancers, klanten en werknemers in loondienst op één plaats bijhouden

Als u een klein bedrijf runt of uitgaven moet bijhouden bij een groter bedrijf, ClickUp's betalingsgeschiedenis sjabloon vereenvoudigt het salarisbeheer. Gebruik het om alle betalingen van uw bedrijf bij te houden, of u zich nu richt op uitbetalingen aan werknemers of op het betalen van freelancers voor werk aan specifieke projecten.

Gebruik de weergave Client Table om een lijst te maken van alle werknemers en het totaalbedrag van de betaling. Je kunt ook de betalingsmethode invullen en een kopie van de betalingsfactuur uploaden.

Schakel over naar de weergave Alle items om een lijst te zien van alle betalingen die je hebt gedaan. Filter op medewerker om direct een overzicht van hun betalingsgeschiedenis te zien, of verfijn op afdeling om inzicht te krijgen in budgettering.

Maak formules om snel loonbelasting of loontarieven te berekenen op basis van wekelijkse, maandelijkse of uurlijkse parameters. Gebruik het formulier Betalingsontvangst om direct nieuwe betalingsrecords aan de lijst toe te voegen. Deel het formulier met aannemers en freelancers zodat zij hun betalingsverzoeken automatisch aan de wachtrij kunnen toevoegen. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Eenvoudige Betalingsovereenkomst Sjabloon

Leg de algemene voorwaarden voor payroll vast met de sjabloon voor een eenvoudige betalingsovereenkomst van ClickUp

De Sjabloon voor eenvoudige betalingsovereenkomst van ClickUp is een eenvoudige manier om de voorwaarden en verwachtingen voor de loonlijst van een bedrijf vast te leggen. Het is ook handig voor bedrijven die leningsvoorwaarden moeten vastleggen wanneer ze met freelancers werken als onderdeel van systemen voor contractbeheer .

Deze sjabloon heeft een eenvoudige lay-out met standaardtaal voor betalingsovereenkomsten. Vul basisinformatie in zoals data, namen en betalingsbedragen. Voer het betalingsschema in en vermeld eventuele voorwaarden voor wanbetaling. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp betalingsformulier sjabloon

Maak facturen en betaal betalingen met ClickUp's sjabloon voor betaalformulieren

ClickUp's betalingsformulier sjabloon maakt het gemakkelijk om facturen en betalingen aan werknemers of klanten bij te houden. Om het te gebruiken als onderdeel van uw salarisadministratie, begint u met het maken van een betalingsformulier met behulp van de sjabloon. Vul de gegevens in voor de naam van de werknemer, contactgegevens en betalingsmethode.

Stel automatiseringen in zodat een ingevuld formulier een nieuwe taak activeert om de betaling te verwerken. Pas de automatiseringen aan uw bedrijfsbehoeften aan en wijs taken toe aan de juiste afdelingen. 👨🏽‍💻

Ga vervolgens naar de Payment Tracker-weergave voor een lijst met alle huidige en vroegere betalingsformulieren. Gebruik filters om de weergave te beperken op betaalmethode, medewerker of prijs. Upload betalingsbewijzen om alle relevante informatie eenvoudig op één dashboard bij te houden.

Gebruik de overzichtsweergave voor een breed overzicht van alle lopende betalingen, nieuwe orders en voltooide betalingen. Open een taakkaart voor meer gedetailleerde informatie over de betreffende betaling. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Diensten Timesheet Sjabloon

Gebruik ClickUp's Wekelijkse Timesheet Sjabloon om de uren van elke werknemer bij te houden

Het bijhouden van de loonlijst en het ontwikkelen van betalingsprocessen kan complex zijn, vooral als u mensen moet betalen op basis van de diensten die ze leveren. Dat is waar ClickUp's diensten timesheetsjabloon komt binnen.

Gebruik dit timesheet om de factureerbare uren en diensten van een werknemer bij te houden. Dit maakt het maken van een betalingsschema eenvoudiger en houdt alle belangrijke betalingsinformatie op één plek.

Begin met het maken van een spreadsheet in Google Sheets of Excel zorg ervoor dat u kolommen opneemt voor de datums, begin- en eindtijden, soorten uitgevoerde diensten, de naam van de werknemer en het aantal gewerkte uren. Voer gegevens in naarmate de werknemer diensten verleent en bereken het totaal aantal uren om het loon op wekelijkse of maandelijkse basis te bepalen.

De sjabloon geeft ook inzicht in hoeveel je uitgeeft aan verschillende projecten. Gebruik het om informatie te krijgen over hoe je middelen toewijst en om budgettaire verwachtingen te beheren. Ga naar de Board-weergave voor een overzicht van alle geleverde diensten en betalingen, gefilterd op projecttype of medewerker. Deze sjabloon downloaden

9. Excel Tijdsstaat voor salarisadministratie Sjabloon

via Microsoft 365 Timesheetsjablonen zijn een geweldige manier om bij te houden hoeveel tijd een werknemer besteedt aan het uitvoeren van taken voor het werk. De Excel Timesheet for Payroll Template van Microsoft 365 is een eenvoudig te gebruiken werkblad dat is ontworpen voor gebruik in Microsoft Excel.

Wijs elke werknemer een timesheet toe en laat hem of haar elke dag de in- en uitkloktijden invullen. Zorg ervoor dat ze hun lunchpauzes documenteren. Voer formules in de mini-looncalculator in om automatisch het totale aantal gewerkte uren per week te genereren.

Neem rubrieken voor prijzen en eventuele inhoudingen op in het Excel-sjabloon. Gebruik de salarissjabloon om wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse betalingen aan elke werknemer te genereren.

Deze sjabloon is het meest geschikt voor kleine bedrijven of bedrijven die werken met aannemers en freelancers. Omdat het gewoon een urenstaat is en geen onderdeel van een grotere project management tool, kan het te eenvoudig zijn voor organisaties met veel afdelingen en veel werknemers in loondienst. Deze sjabloon downloaden

10. Excel werknemer salarisadministratie sjabloon door Vertex42

via Vertex42

Als je een accountant of online salarisadministratie hebt, maar toch interne documentatie zoals een werknemersloonlijst wilt, gebruik dan de Excel Employee Payroll Template van Vertex42. De Excel-salarissjabloon is ontworpen voor eigenaren van kleine bedrijven die alleen salarisinformatie hoeven bij te houden en niet daadwerkelijk de betalingen hoeven uit te voeren.

Gebruik het tabblad Employee Info om de naam, contactgegevens, aanstellingsdatum, salarisinformatie en vergoedingen van de werknemer vast te leggen. Documenteer op het tabblad Payroll Register het aantal uren dat de werknemer heeft gewerkt, de betaaldatums en de belastinggegevens.

Vul de salarissjabloon in om een beter sorteerbare uitsplitsing van je budget te krijgen. Deze sjabloon downloaden

Salarisadministratie vereenvoudigen en efficiënte processen opbouwen

Of u nu een groot bedrijf hebt met tientallen werknemers of een klein bedrijf met een mix van aannemers, freelancers en werknemers in loondienst, u hebt een gestroomlijnd salarisproces nodig. Gebruik deze salarissjablonen om een salarissysteem op maat van uw bedrijf te maken. Download ClickUp vandaag om aan de slag te gaan met soepelere en efficiëntere payrollprocessen. Van eenvoudige betalingsformulieren voor freelancers tot complexere systemen die ontworpen zijn om alle loonbetalingen te registreren, er is iets om uw bedrijf vooruit te helpen. 🛠️