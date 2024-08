<strong>Managen van projectresultaten met sjablonen en voorbeelden</strong>

Teams gooien tegenwoordig de term "project deliverables" rond als snoep bij een parade. Het is soms moeilijk om te bepalen wat je client of interne teamleden bedoelen als ze deze term gebruiken.

En het is nog moeilijker om op dezelfde pagina te komen als je geen duidelijk gedefinieerd proces hebt voor het bepalen en beheren van project deliverables. Zonder strategisch projectmanagement, zegt het Project Management Institute 67% meer projecten mislukken helemaal.

Geen wonder dat je projectmanager zich waarschijnlijk kotsmisselijk voelt als iemand nog een deliverable toevoegt aan een toch al slecht gepland project.

Wees niet bang! Wij zijn er om te helpen!

We helpen je ontdekken hoe je op een consistente manier waarde kunt leveren aan je klanten, prioriteit kunt geven aan taken voor scope management, en de verdeling van middelen stroomlijnen .

In deze gids wordt uitgelegd hoe je interne en externe teams kunt afstemmen op de deliverables van een project, zodat de clients tevreden blijven, de teams efficiënter werken en de winstmarges hoog blijven.

Wat zijn project deliverables?

Project deliverables zijn de individuele Taken die voldoen aan een project en die bijdragen aan de doelstellingen van het project .

Net zoals Rome niet in één dag werd gebouwd, kun je projecten niet voltooien zonder input te leveren. Dat is wat project deliverables zijn; de bouwblokken in je project abonnement .

Soorten projectresultaten

De soorten deliverables worden bepaald door de functie en welk team er verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld:

Intern vs. extern

Groepeer de taken op je Kanban-bord op status, aangepaste velden, prioriteit en meer in de weergave van het bord van ClickUp

Deliverables zijn er niet alleen voor clients. Ze werken ook als een manier om uw interne teams op koers te houden.

Een intern deliverable kan bijvoorbeeld een blogontwerp zijn dat een contentschrijver indient bij uw team voor bewerking. Een externe deliverable is de uiteindelijke blogversie die de contentschrijver aan de client presenteert.

Proces vs. product

Reorganiseer uw ClickUp Checklist door uw items te slepen en neer te zetten

Proces deliverables zijn procedurele Taken die het project vooruit helpen (bijv. brand audit checklist). Aan de andere kant vervullen product deliverables specifieke kenmerken van de diensten die zijn beschreven in de reikwijdte van het project (bijv. Voltooide branding guide).

Groot vs. klein

De ClickUp Werklastweergave geeft inzicht in de metriek van uw project om een stap voor te zijn

Het is cruciaal om deliverables in te delen volgens hun grootte of impact op de voortgang van het project, zodat u de werklast nauwkeurig kunt inschatten en prioriteiten kunt stellen toewijzing van middelen . Bijvoorbeeld, een groot product voor een project voor websiteontwikkeling zou de afwerking van de productcatalogusdatabase zijn.

Aan de andere kant zou een kleine deliverable kunnen zijn sjablonen maken voor afzonderlijke productpagina's.

Tastbaar vs. ontastbaar

Uw team aan boord van een nieuw platform zoals ClickUp krijgen, kan een immaterieel projectresultaat voltooien zijn

Sommige project elementen vereisen geen fysieke overdracht. Deze middelen zijn echter nog steeds essentieel voor het succes van het project. Dit zijn de immateriële project deliverables.

Bijvoorbeeld kennisoverdracht in de vorm van een client onboarding en trainingsprogramma is van vitaal belang voor het succes van een project. Het is echter mogelijk dat er geen fysieke overdracht van documenten plaatsvindt.

Tastbare deliverables zijn onderdelen van een project die zowel vorm als inhoud hebben. Een tastbaar resultaat is bijvoorbeeld een trainingshandboek.

Voorbeelden van projectresultaten voor verschillende Teams

Project deliverables zullen verschillen afhankelijk van je team. Om je een beter idee te geven van project deliverables zijn hier vier voorbeelden van project deliverables voor teams:

Marketing Teams:

Kalender voor social media content

E-mailmarketingcampagne

Richtlijnen voor merkberichten

Teams voor ontwerp:

Website herontwerp mockups

Ontwerp logo

Product verpakking ontwerp

Product Teams:

Product roadmap

Verhalen van gebruikers

Functie specificaties

HR Teams:

Inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers

Resultaten medewerkersbetrokkenheidsenquête en actie abonnement

Bedrijfscultuur handboek

Wat zijn geen_ project deliverables?

In elke zak met snoep zitten waarschijnlijk minstens een paar stukjes die zich voordoen als snoep (ik kijk naar jou, Tootsie Rolls). Op dezelfde manier hebben mensen soms moeite om onderscheid te maken tussen projectresultaten en andere onderdelen van het project, zoals:

Project mijlpalen : Dit zijn fases van een project maar geen echte deliverables. Een projectproduct kan bijdragen aan het bereiken van mijlpalen van een project. Bijvoorbeeld, een branding guide (project deliverable) kan de voltooiing van "brand asset development" (mijlpaal) in een branding- en marketingproject aangeven

Doelen van het project en doelstellingen : Ze meten de bestemming of resultaten die je wilt bereiken via het werk van je team. Ze zijn echter niet wat je gebruikt om er te komen. Een doel van een project kan zijn om het aantal inkomende leads met 20% te verhogen, terwijl SEO content een project deliverable kan zijn die bijdraagt aan het succes van die KPI

: Ze meten de bestemming of resultaten die je wilt bereiken via het werk van je team. Ze zijn echter niet wat je gebruikt om er te komen. Een doel van een project kan zijn om het aantal inkomende leads met 20% te verhogen, terwijl SEO content een project deliverable kan zijn die bijdraagt aan het succes van die KPI Het eindproduct: Dit bestaat uit bij te dragen onderdelen (d.w.z. de product deliverables), maar is niet hetzelfde als die afzonderlijke onderdelen. Het eindproduct kan een volledig ontwikkelde app zijn, maar de belangrijkste deliverables die bijdragen aan dat eindproduct zijn de UI wireframes, ontwerpelementen en nog veel meer

Deze aspecten zijn belangrijke onderdelen van een project, het zijn gewoon geen project deliverables.

Hoe je projectresultaten voor je team kiest

Nu je weet wat in aanmerking komt voor je interne en externe project deliverables, vraag je je misschien af hoe je de deliverables voor een bepaald project kiest.

Ten eerste is er geen vast aantal project deliverables; het aantal deliverables hangt af van de eisen van het project, het project en de eisen van het team tijdlijn , budget en overeengekomen voorwaarden. Deze elementen moeten echter worden onderworpen aan je project hiërarchie (ook bekend als een Werk Breakdown Structure of WBS ) voordat we verder gaan met het identificeren van de project deliverables.

ClickUp's unieke hiërarchie geeft u de flexibiliteit om teams van elke grootte te organiseren

Dit zal uw interne team helpen om de continuïteit van de werkstroom tussen projecten te behouden.

De deliverables voor uw client project bepalen, de opdracht opsplitsen in hapklare Taken . Begin met jezelf af te vragen wat de doelen van het project zijn en hoe jouw product bijdraagt aan de vergadering over die doelen.

Kijk vervolgens welke ClickUp-taak die moeten gebeuren om dat product of die dienst te leveren en de vergadering van het doel van het project te halen. Deze uitvoerbare taken zijn de deliverables van je project.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image8-1.png Lijstweergave ClickUp /%img/

In één oogopslag ziet u waar al uw werk is door taken te organiseren met flexibele opties voor sorteren, filteren en groeperen in de lijstweergave van ClickUp-taak

Stel dat een client uw team uitnodigt voor een Instagram marketingcampagne . Door gesprekken met de client gaat u ermee akkoord dat de omvang van het werk zal 10 statische berichten en rollen omvatten om hun doelen voor de campagne te bereiken.

Voor je tekstschrijvers, ontwerpers en videoproducenten zijn er 10 statische afbeeldingen, bijschriften en videoclips. Deze uitsplitsingen van deliverables voor projecten geven jou en je team een duidelijk beeld van het werk dat je te wachten staat. Ze helpen je om middelen toe te wijzen, binnen de reikwijdte en het budget te blijven en op tijd te leveren.

Stappen om projectresultaten te beheren

Als je wel eens met clients hebt gewerkt, weet je dat er altijd willekeurige taken op je afkomen. Sterker nog, Rebelse gids voor projectmanagement ontdekte dat 59% van de projectmanagers zegt tussen de twee en vijf projecten tegelijk te managen.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's efficiënter werken

Dit document biedt een centrale bron van waarheid als er onderweg geschillen zijn en verenigt jou en je client naar een gemeenschappelijk doel. De projecthandvest schetst verwachtingen en autorisaties en delegeert verantwoordelijkheden aan interne en externe belanghebbenden.

Het ondertekenen van een overeenkomst betekent niet dat je projecten niet kunnen evolueren; het stelt je gewoon in staat om het project opnieuw te bekijken reikwijdte van het werk en bescherm je team tegen overwerk en onderbetaling.

2. Bepaal de bandbreedte van het team en verdeel het werk dienovereenkomstig

Verdeel de werklast op basis van de vaardigheden en individuele bandbreedte van je team. Houd in de gaten waar teams en individuen aan werken, wat de eisen zijn van elk projectproduct en wat de eisen zijn van elk projectproduct prioriteiten van het team om opdrachten gelijkmatig te verdelen.

Makkelijker gezegd dan gedaan als je verdrinkt in meerdere projecten! Maar met de ClickUp Beheer van werklast weergave is het net zo eenvoudig als het openen van je dashboard.

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie voor of achter ligt en sleep taken eenvoudig om middelen opnieuw toe te wijzen ClickUp maakt uw leven eenvoudiger door werklast bij te houden in de specifieke productiecijfers van uw team in plaats van algemene productiviteitsmetingen. De volledig aanpasbare werklast van ClickUp heeft aangepaste velden, zodat u de werklast van uw team kunt bijhouden op een manier die past bij de dynamiek van uw team en de op te leveren processen.

Sommige Teams geven er de voorkeur aan om werklast te meten in sprintpunten terwijl anderen de werklast meten in het volume van de taken of tijdsinschattingen. Met behulp van een gecentraliseerde projectmanagement tool is fundamenteel voor efficiënt teambeheer, ongeacht hoe uw organisatie de werklast van teams meet.

Voorbeeld, 93% van de werknemers bij STANLEY Security zei dat de overstap naar ClickUp hen hielp hun werk beter te organiseren en prioriteiten te stellen. Bovendien rapporteerde 72% van de werknemers dat er minder werkoverbelasting en stress was.

3. Automatisering van het drukke werk om meer aandacht te kunnen besteden aan essentiële activiteiten

De kwaliteit van projecten kan er gemakkelijk onder lijden als je wordt opgezadeld met werk voor de beheerders van clients en communicatie met teams. Het goede nieuws is dat automatisering dat drukke werk uit handen kan nemen.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

In ClickUp kunnen teams tags gebruiken om anderen automatisch te laten weten wanneer interne of externe deliverables klaar zijn en om de doelstellingen van het project vooruit te helpen. Tags voor automatisering laten ook een duidelijk auditspoor achter met directe koppelingen naar deliverables, zodat er minder vaak heen en weer hoeft te worden gevraagd naar projectupdates.

Bedrijven die ClickUp gebruiken, vertellen ons dat ze dankzij onze tool meer ruimte hebben om zich te concentreren op taken op hoog niveau. Uit hetzelfde onderzoek van STANLEY Security bleek zelfs dat 86% van de werknemers meer tijd besteedde aan kritische activiteiten op hoog niveau met behulp van de automatisering van ClickUp en 80% zag dat het teamwork verbeterde.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Stanley-Security-Internal-Survey-for-ClickUp.png Interne enquête van Stanley Security voor ClickUp /$$img/

STANLEY Security heeft zijn interne medewerkers ondervraagd om de impact van ClickUp te begrijpen

De impact van automatisering is niet beperkt tot anekdotes van werknemers. Een rapport van McKinsey ontdekte tweederde van de bedrijven ziet meerdere voordelen in geautomatiseerde werkstromen, waaronder - maar niet beperkt tot - het verbeteren van de productkwaliteit, het verlagen van de kosten en het verhogen van de klanttevredenheid.

4. Problemen met projecten oplossen voordat ze van invloed zijn op de projectresultaten

Een efficiënte projectmanager anticipeert en beperkt problemen voordat ze invloed hebben op de projectresultaten. Maar deze proactieve aanpak is bijna onmogelijk als je niet over de juiste hulpmiddelen beschikt.

Haal onmiddellijk de voortgang op gebaseerd op mijlpalen, taken, tijd, activiteit en meer.

ClickUp lost dit op door met één klik een uitgebreide weergave te geven van de real-time status van een project. Een projectmanager kan de voortgang van het project nauwlettend in de gaten houden op basis van meerdere meetgegevens om vertragingen te beperken voordat zijn team mijlpalen mist in de planning van het project of het budget overschrijdt.

Als je in één oogopslag kunt zien of een project de verkeerde kant op gaat, kun je met ClickUp eenvoudig tussenbeide stappen abonnement voor de reikwijdte van het project voordat je er geen controle meer over hebt. Je kunt zelfs de status van projecten controleren op basis van resterend budget, resterende uren, status en nog veel meer.

7 Project Deliverable Sjablonen om je op weg te helpen

Wil je alle taken van je project sneller beheren? Wij hebben de scope van je project onder controle.

Gebruik een (of veel!) van onze zeven sjablonen voor de belangrijkste projectresultaten om ClickUp in actie te zien. Gebruikt u al een ander platform?

Dat is OK!

We hebben het gemakkelijk gemaakt om uw projecten en Taken in ClickUp, dus kijk welk sjabloon of welke sjablonen het beste bij uw behoeften passen, en wees klaar om nooit meer achterom te kijken!

1. ClickUp sjabloon voor gebudgetteerd projectmanagement

Krijg een overzicht op hoog niveau van het budget van uw project terwijl u taken en statussen beheert in deze gebruiksvriendelijke sjabloon

Wilt u een weergave op hoog niveau van uw taken per projecttype, status, toegewezen persoon, voltooiingspercentage of resterend budget? Dan zult u dol zijn op de gebruiksvriendelijke ClickUp sjabloon voor gebudgetteerd projectmanagement .

Ga aan de slag met een aantal vooraf ingestelde taken en subtaken om te zien hoe uw projectbudget kan worden beheerd door middel van taken in ClickUp. Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp Dingen Nog Te Doen Sjabloon

Houd het team in beweging met behulp van de vertrouwde GTD-methode met de sjabloon Getting Things Klaar van ClickUp. Niet wat u zoekt? Bekijk onze volledige lijst met GTD-sjablonen! Welke project deliverables heb je klaarstaan, nog te doen, gepland of gedelegeerd? De ClickUp Getting Things Klaar (GTD) sjabloon dat gebaseerd is op het GTD-systeem van David Allen, stelt u in staat om al uw projecten en taken te organiseren door ze vast te leggen en op te splitsen in werkbare items.

Met dit sjabloon is het eenvoudig om:

Vooraf aangepaste velden te gebruiken om taken te organiseren

Taken te prioriteren op deadline, inspanning, budget, tijd en meer

Je hele team toegang geven tot samenwerkingsdocumenten Dit sjabloon downloaden ### 3. ClickUp Impact Inspanningsmatrix Sjabloon

Met behulp van een impact effort matrix kun je een visuele weergave maken van de inspanning die nodig is voor elke functie, zodat je beter taken kunt prioriteren en middelen

Werk samen tussen teams en zorg voor afstemming voordat u een project start door de waarde en het risico van de taak te overwegen in dit sjabloon voor ClickUp-taak. De ClickUp Impact Effort Matrix Sjabloon werkt als een visuele lijst om het niveau van "bevoegdheid" weer te geven om verder te gaan met de activiteit voordat u een project kunt voltooien.

Met de ClickUp lijstweergave kunnen teams samenwerken door aangepaste velden en instellingen voor prioritering te maken om uw werkstroom te vereenvoudigen, ongeacht of u externe of interne deliverables behandelt. Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp project handvest sjabloon

Documenteer en autoriseer het hele project van initiatief tot afsluiting ClickUp's sjabloon voor projecthandvesten is uw eenvoudige oplossing om alles wat u nodig hebt voor uw project van begin tot eind te documenteren. In dit ClickUp document kunt u eenvoudig de reikwijdte van een project beheren met de mogelijkheid om:

Opmerkingen in het document toewijzen aan interne belanghebbenden

Tegelijkertijd samenwerken aan hetzelfde exacte document

Externe belanghebbenden privé of openbare koppelingen bieden Dit sjabloon downloaden ### 5. ClickUp PMO Teams sjabloon

Het ClickUp PMO Team Template vereenvoudigt uw projectmanagement, programmamanagement en portfoliomanagement door barrières te slechten en snelle uitvoering mogelijk te maken

Op zoek naar een eenvoudige inleiding in projectmanagement binnen een taakbeheer platform? Gebruik ClickUp's PMO Team sjabloon om uw taken in fasen te zien, samen met deadlines, prioriteitsniveaus, toegewezen teams en bijdragers, en projectbudget .

Met dit sjabloon kunt u snel door uw projectmanagement proces met:

Snelle weergave in subtaken

Meerdere toegewezen personen voor taken

Volledige weergave vanprojectfasen (aan te passen aan uw behoeften)

Eenvoudige drag-and-drop functies om taken aan te passen en te abonneren Dit sjabloon downloaden ### 6. ClickUp Werklast sjabloon

Weergave van de werklast en de functies ervan met behulp van de Employee Workload Template van ClickUp

Als u het proces van het bijhouden van de werklast van uw werknemers wilt versnellen, ClickUp's sjabloon voor werklast van werknemers is het perfecte startpunt. Dit sjabloon helpt u om leden van een team toe te voegen, projecten toe te wijzen, tijdsinschattingen toe te voegen, taakvolume te gebruiken of bij te houden per Sprintpunt om te weten wie waaraan werkt.

Met onze functies voor werklastbeheer kunnen leads teams beheren middelen en werklasten, zodat je gemakkelijk nieuwe projecten kunt plannen en taken of projecten kunt toewijzen op basis van de capaciteit van het team. Nu heb je een weergave in vogelvlucht van je individuele bijdragers, zodat je weet hoeveel werk er daadwerkelijk wordt toegewezen. Dit sjabloon downloaden

7. ClickUp Werk onderverdelen Whiteboard sjabloon

Deel de omvang van een project op in kleine deliverables en houd de deliverables voor elke fase en fase van het betrokken team eenvoudig bij in ClickUp Whiteboards

Bekijk het grote geheel met dit ClickUp Whiteboard sjabloon om ervoor te zorgen dat alles snel verloopt. Met behulp van deze ClickUp's sjabloon voor werkverdeling helpt u bij het bijhouden van externe of interne deliverables voor elke fase en fase van het betrokken team.

Een van de beste eerste stappen die u kunt nemen om een groter project in ClickUp op te bouwen, is om het algemene bereik op te splitsen in kleinere project deliverables.

Bonus:_ WBS SoftwareDit sjabloon downloaden

Projectresultaten effectief beheren met ClickUp

ClickUp is de app die ze allemaal vervangt. Taken, chatten, documenten en meer zijn allemaal samengebracht in één app software voor projectmanagement met meer dan 1.000 integraties zodat je de projectresultaten effectief kunt beheren.

De mogelijkheid voor elk team om samen te werken in één systeem zorgt voor ongeëvenaarde transparantie in de hele organisatie voor meer efficiënte projectuitvoering . Laat je team snel capaciteit identificeren , algemeen project abonnement nauwkeuriger en sturen uiteindelijk de projectresultaten aan in plaats van ze alleen maar bij te houden.

Je hoeft niet bang te zijn voor voortgangsrapportages voor je clients. Ervaar hoe het voelt om projectresultaten te beheren in plaats van dat zij jou beheren.

Kies uit een groot aanbod van projectmanagement sjablonen in onze bibliotheek en begin ClickUp vandaag nog te gebruiken om uw projectresultaten te beheren!