Wat is een Work Breakdown Structure (WBS) in projectmanagement?

De makkelijkste manier om iets te veroveren is door het in kleine stukjes te breken. šŸ§©

Rome werd tenslotte niet in ƩƩn dag gebouwd. Maar ja, een van de belangrijkste strategieƫn van effectief projectmanagement is om het op te splitsen in kleinere onderdelen en je team dienovereenkomstig te organiseren, wat ons brengt bij WBS, of Work Breakdown Structures.

Wanneer je een project aanneemt, zijn de belangrijkste uitdagingen waar elke projectmanager mee te maken krijgt de toewijzing en het volgen. Teams zijn vaak niet duidelijk over de reikwijdte van hun taken, de voortgang of welke middelen ze nodig hebben om een bepaalde taak uit te voeren.

Dit is wanneer een Work Breakdown Structure noodzakelijk wordt. Het helpt je om een project in kleinere delen op te splitsen, te organiseren, toe te wijzen, bij te houden en af te ronden.

Of je nu een projectmanager, projectteamlid of stakeholder bent, het begrijpen van de WBS kan je helpen om projecten uit te voeren, beter samen te werken en betere zakelijke beslissingen te nemen. Dus bereid je voor om alles te leren over een Work Breakdown Structure, van wat het is tot hoe je het kunt maken voor je eigen projecten!

Laten we er meteen in duiken!

Wat is een Work Breakdown Structure?

Een work breakdown structure is een deliverable-georiƫnteerde methode om werk visueel op te splitsen in meerdere componenten met de projectdoelstelling aan het roer.

Het geeft een stapsgewijze aanpak van een project en maakt het toewijzen en volgen van werk gemakkelijker, omdat het de projectresultaten en het bereik organiseert in logische groepen of projectfasen waarbij elk niveau gedetailleerder en specifieker wordt.

Verdeel complexe projecten in beheersbare taken en houd toezicht op al uw werk met aangepaste statussen, aangepaste velden en meer

Voordelen van Work Breakdown Structure in Projectmanagement

Een WBS biedt verschillende voordelen voor projectmanagers:

Maakt betere projectplanning en -beheersing mogelijk

Door het project in kleinere stukken op te delen, kunnen projectmanagers de tijd en kosten die nodig zijn om elke taak te voltooien nauwkeuriger schatten

Helpt ervoor te zorgen dat alle projectresultaten worden verantwoord en dat het project op schema blijft

Bevordert de communicatie tussen teamleden en belanghebbenden, zodat iedereen op Ć©Ć©n lijn zit als het gaat om projectdoelen en tijdlijnen

Het is niet alleen een geweldig systeem voor een projectmanager die alle projectfasen wil plannen en bijhouden, maar ook voor een team dat goed wil communiceren. Het zorgt ervoor dat alle leden van het projectteam op Ć©Ć©n lijn zitten wat betreft alle taken en de status van het project.

Work Breakdown Structure in ClickUp Whiteboards. Leer hoe u ClickUp Whiteboards kunt gebruiken met de Inleiding tot Whiteboards Sjabloon Het eindresultaat is een grafische weergave van de projectactiviteiten, die ervoor zorgt dat al het noodzakelijke werk wordt verantwoord en dat iedereen zijn rol begrijpt bij het voltooien van het project.

Dit zijn de essentiƫle onderdelen van een work breakdown structure:

Projectomvang : Dit definieert de grenzen van het project, de naam, de beschrijving en het projectplan. Documenteer al je bevindingen en neem de belangrijkste op in het projecthandvest.

: Dit definieert de grenzen van het project, de naam, de beschrijving en het projectplan. Documenteer al je bevindingen en neem de belangrijkste op in het projecthandvest. Belanghebbenden : Zowel interne als externe belanghebbenden voor het project

: Zowel interne als externe belanghebbenden voor het project Project tijdlijn : Een gedetailleerde projecttijdlijn die de betrokken projectfasen omvat, is essentieel om op schema te blijven

: Een gedetailleerde projecttijdlijn die de betrokken projectfasen omvat, is essentieel om op schema te blijven Projectresultaten : Het overkoepelende project is verdeeld in duidelijke, uitvoerbare taken, project deliverables genoemd, die gemeten en gevolgd kunnen worden. Het moet binnen de scope van het project vallen en een duidelijke rol hebben in het bereiken van het overkoepelende project

: Het overkoepelende project is verdeeld in duidelijke, uitvoerbare taken, project deliverables genoemd, die gemeten en gevolgd kunnen worden. Het moet binnen de scope van het project vallen en een duidelijke rol hebben in het bereiken van het overkoepelende project Subtaken van de deliverables: Elke deliverable kan verder worden onderverdeeld in meer uitvoerbare taken die helpen om de WBS meer granulair en duidelijk te maken

Nu zou elke manager rekening houden met een hiƫrarchie van de subtaken en het werk dat gedaan moet worden om de taken toe te wijzen en een idee te houden van de bijbehorende kosten. Door rekening te houden met deze variabelen wordt niet alleen de tijdige voltooiing van het project gegarandeerd, maar wordt ook gekeken naar een geoptimaliseerde manier om het project af te ronden.

Wat helpt een Work Breakdown Structure bij projectmanagement? Software voor werkverdelingstructuur kan je projectmanagement op meerdere manieren efficiƫnter maken. Laten we er een paar bekijken.

1. Maak onafhankelijke en meetbare taken

Een Work Breakdown Structure splitst elk werk op in kleinere taken. Deze taken helpen ingewikkelder projectdoelstellingen en moeten bepaalde voltooiingsgegevens hebben. Dit zijn uitvoerbare items die het einddoel duidelijker maken.

Stel bijvoorbeeld dat je doel is om op reis te gaan. šŸŽÆ

Met een eenvoudige projectdoelstelling wordt het nog eenvoudiger als je het bekijkt in de vorm van te leveren prestaties zoals het uitvoeren van marktonderzoek, het bepalen van de doelmarkt, het bepalen van kanalen, budgettering, enzovoort. Zelfs deze taken kunnen subtaken hebben met betrekking tot onderzoek, benchmarking en uitvoering die helpen om ze nog verder uit te splitsen.

2. Voortgang bijhouden

Met duidelijk gedefinieerde limieten en deadlines voor elke taak, kunnen projectteamleden gemakkelijk de voortgang van het project bijhouden. Elke taak krijgt een specifieke status, die aangeeft of de taak is voltooid, wordt uitgevoerd of nog moet worden gestart. Met dit systeem kan het team te allen tijde georganiseerd en op de hoogte blijven van de status van het project.

PRO TIP Gebruik een hulpmiddel voor projectbeheer zoals ClickUp om al uw projecten, teams, resources en meer op Ć©Ć©n plaats te beheren, en gebruik de Project Tracker Sjabloon van ClickUp om elke taak in een bepaalde fase te groeperen en dienovereenkomstig te volgen. Toegewezen teamleden kunnen nu hun taken tijdig plotten naast de taken van andere medeleden in een project.

3. Betere verantwoording

Er zijn duidelijke verantwoordelijken voor elke taak en het team is te allen tijde op de hoogte van de workflow. Teamleden zijn eerder geneigd hun taken op tijd af te hebben zodat ze niet de bottleneck zijn.

4. Duidelijkheid over de reikwijdte van het werk

Een Work Breakdown Structure zorgt ervoor dat het team het volledige werk binnen het project afrondt zonder extra werk te doen. Geen enkel deel van het project wordt op deze manier overgeslagen en het leidt tot minder verwarring en herhalingen. Het helpt je bij het identificeren van je kritieke pad om het project effectiever af te ronden.

5. Teams passen zich beter aan

Een Work Breakdown Structure biedt meer flexibiliteit aan elk projectteam, niet alleen tijdens de ontwikkeling van de project scope, maar helpt ook om tijdig van het traject af te wijken als dat nodig is. Het helpt projectteams om een agile manier van denken en zorgt ervoor dat het projectteam zich beter kan aanpassen aan zowel interne als externe veranderingen volgens de eisen van de belanghebbenden van het project.

Dit zijn slechts enkele van de manieren waarop WBS absoluut essentieel is voor effectief projectmanagement. Laten we nu wat dieper ingaan op de technische aspecten van een Work Breakdown structuur en bespreken wat de soorten zijn.

3 soorten workdownstructuren

Er zijn drie soorten Work Breakdown Structures in projectmanagement:

1. Werkstructuur op basis van opleveringen

Een op leverbare producten gebaseerde Work Breakdown Structure is een methode om het hele project op te delen in hiƫrarchische subtaken.

Hierbij worden de belangrijkste gebieden van het projectbereik bovenaan de boom gehouden en vertakt deze zich in verschillende subtaken en deliverables die de voltooiing van het projectbereik ondersteunen. Dit type WBS gebruikt deliverables in plaats van fasen om de voltooiing van het project te markeren.

Grote, complexe projecten opsplitsen in deliverables, afhankelijkheden en subtaken in ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Dit type Work Breakdown Structure komt vaker voor in de wereld van projectmanagement. Het wordt over het algemeen gebruikt voor projecten van korte duur met duidelijk gedefinieerde resultaten. Er lopen meerdere taken parallel aan elkaar die geen voorwaarde zijn voor de volgende taak.

Bijvoorbeeld, uw project is het opzetten van een cloud datacenter voor uw online D2C platform. Uw projectresultaten kunnen bestaan uit het zoeken naar cloudsoftware, budgettering, beslissen over optimalisatie van cloudkosten software, het neerzetten van de machines, enz.

2. Gefaseerde work breakdown structuur

Dit type Work Breakdown Structure verdeelt het project in verschillende tijdgebonden fases die bepaalde werkpakketten bevatten. Het wordt niet vaak gebruikt en wordt gebruikt voor projecten die geen specifieke resultaten hebben. Fase-gebaseerde Work Breakdown Structure plaatst het eindproduct bovenaan en verdeelt het project in vijf projectmanagementfasen - initiatie, planning, uitvoering, controle en afsluiting.

Dit wordt meestal gebruikt voor langetermijnprojecten, bijvoorbeeld het opzetten van een online D2C-platform voor je bedrijf. Deze fasen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ontwerp, opslag, toeleveringsketen via 3PL-partners marketing, enz.

3. Werkstructuur op basis van verantwoordelijkheid

Dit is een soort Work Breakdown Structure waarbij je je project verdeelt en structureert op basis van de teams die aan het project werken. Als je bijvoorbeeld een nieuwe app lanceert, structureer je het werk volgens het ontwerpteam, het ontwikkelingsteam, het marketingteam, enz.

We hebben al geleerd dat een Work Breakdown Structure van een project uit meerdere elementen bestaat, waaronder de projecttaak en de subtaken. Er zijn bepaalde niveaus, en ze kunnen wel of niet zo gemakkelijk zijn als het afsluiten van Candy Crush niveaus. Maar laten we je er meer over vertellen.

3 niveaus van de Work Breakdown Structure

Met zoveel taken, afhankelijkheden en subafhankelijkheden van die taak, kan het voor iedereen verwarrend worden. Daarom hebben we drie niveaus die helpen om ze allemaal te scheiden. Het aantal niveaus varieert van project tot project; het kan ook min of meer de basis van je project zijn.

Een voorbeeld van een Work Breakdown Structure in ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Niveau 1: Projectdoelstelling

Dit is het eenvoudigste deel van het project. De projectdoelstelling, of de bovenliggende taak in het eerste niveau van de Work Breakdown Structure. Je kunt tenslotte niet aan een project beginnen als je niet weet wat je moet bereiken, toch?

Dus, bijvoorbeeld, als het project het ontwerpen en ontwikkelen van een website is, zou je niveau Ć©Ć©n zijn: Een mobiele app lanceren.

Ontwerp de UI van een smartphone (Duh?)

Klinkt vrij eenvoudig, toch? Zo ziet de eerste dag in de sportschool er ook uit. Maar je weet dat het een makkelijke start is. Laten we nu verder gaan met de meer ingewikkelde onderdelen. šŸ‘‡

Niveau 2: afhankelijkheden en taken

Dit niveau omvat de subtaken of afhankelijkheden die de projectdoelstelling moeten bereiken. Laten we in het bovenstaande voorbeeld eens kijken naar de taken die je zou moeten uitvoeren om de gebruikersinterface van de app te ontwerpen:

Wireframes maken

Voltooien van het prototype

Testen

Analyses na de lancering

En meer

Dit is nog steeds een hoog overzicht van de taken. Nu moeten we granulairder worden en kleinere taken opsommen om deze te kunnen bereiken. Dit brengt ons bij het derde niveau van een Work Breakdown Structure.

Niveau 3: Subafhankelijkheden

Het maken van een wireframe klinkt misschien eenvoudig, maar iedereen die het echt heeft gedaan, weet dat het geen proces in Ć©Ć©n stap is! Nadat je gebruikersonderzoek hebt gedaan, concurrentiebenchmarks hebt uitgevoerd en inspirerende UI-trends hebt verzameld, moet je beginnen met je wireframe. Laat me je een voorbeeld geven van hoe subafhankelijkheden eruit zouden kunnen zien bij het ontwerpen van een wireframe voor het ontwerpen van een smartphone UI:

Structuur bepalen

Je gebruikersreis in kaart brengen

Plaatsing van inhoud bepalen

Visuele ontwerpelementen toepassen

Dit zijn duidelijke, uitvoerbare, meetbare taken die deadlines kunnen krijgen en absoluut gedefinieerde scopes. Dit maakt je hele project heel duidelijk voor de betrokken belanghebbenden.

PRO TIP Splits grotere, complexere projecten op in taken , subtaken, geneste subtaken en zelfs checklists toevoegen binnen taken in ClickUp. Geneste subtaken zijn nog fijnmaziger dan subtaken ! Net zoals bij taken en subtaken kun je gedetailleerde informatie zoals geadresseerden, vervaldatums en prioriteiten toevoegen aan geneste subtaken.

Deel uw projecten op in taken, subtaken en geneste subtaken in ClickUp

Nu hebben we een behoorlijke inspanning geleverd om te begrijpen wat een Work Breakdown Structure is en waarom iemand deze zou moeten gebruiken voor zijn project. Dat brengt ons bij onze volgende vraag: Hoe kun je een Work Breakdown Structure maken voor je volgende project?

Dat laten we je hier zien!

Hoe maak je een effectieve Work Breakdown Structure?

Hier zijn de stappen om je eigen Work Breakdown Structure te maken!

1. Definieer de reikwijdte van je project

Begrijp het werk dat gedaan moet worden aan de hand van je doelstellingen en doelen. Stel vast wat de grenzen en de werkelijke reikwijdte van het project zijn om aan de behoeften van je belanghebbenden te voldoen.

PRO TIP Heb je richtlijnen nodig om je project op te bouwen? Leer hoe je effectief een projectbereik ontwikkelt en gebruik de Whiteboard sjabloon projectomvang door ClickUp om u op weg te helpen.

Bouw visueel een duidelijk pad uit naar projectsucces, van kickoff tot oplevering

2. Het project in grote fasen indelen

Verdeel de grotere projectomvang in verschillende fasen en stadia die verschillende subtaken bevatten en het project van begin tot eind brengen. Deze projectfasen helpen het werk te verdelen en het projectmanagementproces te vereenvoudigen.

PRO TIP Gebruik aangepaste statussen in ClickUp om elke fase en fase een eigen naam te geven en de status te wijzigen naarmate uw project vordert. U kunt ook de Projectmanagementsjabloon van ClickUp om uw projectmanagers, teams en belanghebbenden een georganiseerde en aanpasbare workflow te geven.

Maak aangepaste statussen in ClickUp om uw workflow te stroomlijnen en uw projecten op schema te houden

3. De belangrijkste deliverables en taken identificeren

Maak een lijst van uw belangrijkste resultaten binnen de projectplanning van je verschillende fasen en de middelen en subtaken die nodig zijn om die deliverables te bereiken. Elke deliverable vormt samen met zijn taken en subtaken een werkpakket. Dit helpt je ook bij het identificeren van projectdoelen en te leveren prestaties en het instellen van periodieke mijlpalen in het project om je team beter te motiveren.

PRO TIP Leer hoe je projectresultaten opsplitst en pas de Sjabloon projectresultaten door ClickUp om u en uw team te helpen succesvolle projecten op te sporen, te beheren en op te leveren.

4. Taken aan teamleden toewijzen

Nu is het tijd om werk aan je teams toe te wijzen. Op basis van de vaardigheden, verantwoordelijkheid en reikwijdte van elk team wijs je ze verschillende taken toe. Als je bijvoorbeeld een mobiele app voor je bedrijf wilt lanceren, wijs je het werk toe aan verschillende teams, zoals het ontwerpteam, het ontwikkelingsteam, het marketingteam, het productteam enzovoort.

PRO TIP Wijs eenvoudig werk toe en wijs het toe aan aangewezen groepen of personen met de meerdere geadresseerden functie in ClickUp.

5. Kosten en middelen bepalen

Voorzie uw team van de middelen, hulpmiddelen, tijdlijnen en taken. Stel bijvoorbeeld dat u een digitale mediastrategie ontwerpt. U wijst de taken toe aan uw teams voor inhoud, sociale media, analyse, enz. Je zou hen moeten voorzien van hulpmiddelen zoals tools voor automatisering van sociale media cRM-tools, tools voor het ontwikkelen van inhoud, enz. Vervolgens geef je hen de tijdlijnen voor hun respectieve taken. Het is een geweldige manier om te zorgen voor uw projectbesturing .

EĆ©n ding om in gedachten te houden voor effectief projectmanagement is om je deliverables MECE (Mutually Exclusive Completely Exhaustive) te maken. Vergeef ons het jargon, maar simpel gezegd, al je deliverables moeten geen of minimale overlap hebben. En ze moeten samen aan de eisen van het hele project kunnen voldoen.

PRO TIP Leer de voordelen van effectieve toewijzing van middelen en gebruik de Sjabloon voor middelenplanning van ClickUp om de capaciteit van resources te visualiseren en u te helpen resources toe te wijzen aan uw projectteams.

Nu je de noodzakelijke stappen kent om een effectieve WBS te maken, hebben we een speciale verrassing voor je die het maken van een WBS nog gemakkelijker zal maken.

Lees verder om te weten te komen hoe je ons beste wapen in de artillerie, ClickUp, kunt gebruiken voor je volgende Work Breakdown Structure!

ClickUp gebruiken om uw Work Breakdown Structure te organiseren en te beheren

Kies uit meer dan 15 aangepaste weergaven in ClickUp om projecten op uw manier te organiseren en beheren en uw workflow aan uw behoeften aan te passen ClickUp is de ultieme alles-in-Ć©Ć©n tool voor projectbeheer en teamsamenwerking voor elk bedrijf en elk team in uw organisatie.

Het is gebouwd met technische en niet-technische teams in het achterhoofd en biedt honderden aanpasbare functies om uw workflow te stroomlijnen en te vereenvoudigen en meerdere complexe projecten, van welke aard dan ook, met gemak te beheren. En omdat het een volledig aanpasbaar platform biedt, kan ClickUp gemakkelijk elk projectbeheer en elk type project ondersteunen agile menthodologieƫn waardoor het een perfecte oplossing is voor alle projectmanagers en elk team in je organisatie.

Onnodig te zeggen dat deze tool alles heeft wat je nodig hebt om een effectieve WBS te maken en succesvolle projecten op tijd op te leveren. In feite helpt het gebruik van ClickUp u om uw apps te consolideren en te voorkomen dat u honderd verschillende soorten tools gebruikt. In plaats daarvan brengt het al uw werk, teams, communicatie en meer samen op Ć©Ć©n centrale plek. šŸ‘

Work Breakdown Structure Voorbeeld In ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Hier zijn enkele van de functies die het de perfecte WBS-tool maken:

1. Blijf georganiseerd met een robuuste hiƫrarchiestructuur

Bekijk alle taken in je project in vogelvlucht over alle niveaus met de robuuste Hiƫrarchiesysteem in ClickUp . Met deze structuur kunt u uw taken organiseren in de vorm van Ruimtes, Mappen of Lijsten, waardoor u een duidelijke visuele hiƫrarchie krijgt voor uw projecten, teams, afdelingen enzovoort.

Elk niveau van ClickUp geeft u meer flexibiliteit en controle om alles te organiseren wat u nodig hebt

2. Werk delegeren via taken en subtaken

Verdeel grotere, complexere projecten in taken en subtaken en wijs ze toe aan individuen of groepen.

3. Elk onderdeel van uw workflow aanpassen

Het hele platform is aanpasbaar, wat betekent dat teams, projectmanagers, belanghebbenden en anderen ClickUp kunnen configureren en gebruiken om ClickApps om te voldoen aan hun projectbehoeften, complexe workflows en voorkeuren.

4. Projectvisualisatie verbeteren

ClickUp heeft meer dan 15 aangepaste weergaven waaronder Lijstweergave, Bordweergave, Ganttgrafiek en Whiteboardweergave, die helpen bij het visualiseren en beheren van je WBS. Whiteboards creƫren een visuele weergave van projecten, taken, deliverables, doelen, workflows en meer. De Gantt Chart toont de tijdlijn en afhankelijkheden van je WBS. Lijstweergave geeft taken weer in een gestructureerde hiƫrarchie, terwijl Board View een visuele Kanban-stijl weergave biedt

5. Verbetert de samenwerking en communicatie tussen teams

ClickUp biedt robuuste samenwerkingsfuncties die effectieve communicatie tussen teamleden. Je kunt taken toewijzen, vervaldatums instellen en opmerkingen of bijlagen aan taken toevoegen, waardoor het eenvoudig wordt om samen te werken en informatie met betrekking tot de WBS te delen.

Bovendien biedt ClickUp realtime meldingen en updates, zodat teamleden op de hoogte blijven van wijzigingen en voortgang.

6. Houdt belangrijke statistieken bij en zorgt voor afstemming op doelen ClickUp doelen biedt duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en geautomatiseerde voortgangsregistratie om projectteams, belanghebbenden en anderen te helpen hun doelen op elkaar af te stemmen en op schema te blijven om elke deliverable te halen.

7. Beheer taakafhankelijkheden en relaties

Maak koppelingen tussen taken, documenten en afhankelijkheden om alles wat je nodig hebt op Ć©Ć©n plek te kunnen vinden. Dit kan handig zijn als je WBS-taken of subtaken afhankelijk zijn van de voltooiing van specifieke doelen of mijlpalen. Afhankelijkheden van taken beheren en relaties in ClickUp zal helpen de integriteit en samenhang van je WBS te behouden.

Een afhankelijkheid toevoegen aan een relatie in ClickUp

8. Stroomlijn je workflow met krachtige integratie en workflowautomatisering

ClickUp integreert met meer dan 1.000 tools van derden, zoals Google Drive, Dropbox en Slack. Met deze functie kunt u ClickUp verbinden met uw bestaande workflow en gegevens met betrekking tot uw WBS importeren of exporteren. Daarnaast heeft ClickUp automatiseringsfuncties, waaronder aangepaste en vooraf gebouwde workflow automatisering die helpen om repetitieve taken te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen.

9. Verbeter het tijdbeheer in teams en bewaak de werklastcapaciteit

U kunt de werklast van uw team beoordelen met behulp van tijdsinschattingen en tijdregistratie in ClickUp . ClickUp's tijdregistratie helpt het tijdbeheer van uw team te verbeteren en houdt hen verantwoordelijk. Met deze functie kunt u ook de som, het gemiddelde en de mediaan berekenen van de tijd die nodig is voor vergelijkbare taken, zodat projectmanagers toewijzingsgerelateerde beslissingen kunnen nemen.

Met de werklastweergave kun je eenvoudig de werkcapaciteit bijhouden, werk opnieuw toewijzen, herinneringen automatiseren, enzovoort.

10. Volg de voortgang en neem betere zakelijke beslissingen met realtime rapportage en analyses

ClickUp biedt ook aangepaste Dashboards die inzichtelijke rapporten bieden om betere teambeslissingen met betrekking tot projectbeheer te vergemakkelijken. Het geeft u alle informatie op ƩƩn plek en laat u de informatie filteren die u wilt - volg de voortgang en prestaties van uw WBS met behulp van rapportage- en analysefuncties . Genereer rapporten over voltooide taken, teamproductiviteit en andere statistieken om de efficiƫntie van projecten te beoordelen en beslissingen te nemen op basis van gegevens.

Taken, middelen en projectvoortgang volgen en bewaken in de ClickUp Dashboard-weergave

11. Volg uw werk snel en krijg gestructureerde voorbeelden met ClickUp sjablonen

Krijg toegang tot meer dan 1000 aanpasbare sjablonen voor elk team en use case, inclusief gratis sjablonen voor projectbeheer , Work Breakdown Structuur en nog veel meer.

Voorbeelden van Work Breakdown Structures in ClickUp

Om u te helpen de dingen beter te visualiseren, dachten we dat het het beste was om u een voorbeeld te geven van hoe een Work Breakdown Structure eruit zou zien.

Stel, u bent productmanager voor een bedrijf en u hebt een project opgezet om een nieuwe mobiele app te lanceren. Hier ziet u hoe de verschillende fasen in de Work Breakdown Structure eruit zouden zien. We laten ook zien hoe de verschillende views van ClickUp die fases op verschillende manieren laten zien.

Het voorbeeld van de work breakdown structure dat we hebben gekozen, schetst de taken (afhankelijkheden) en subtaken (subafhankelijkheden) die nodig zijn om werkpakketten te maken voor de lancering van een nieuwe mobiele app.

Onthoud: Om een uitgebreide lijst van taken in een project bij te kunnen houden, kennen we een uniek nummer toe aan elke hoofdtaak of -activiteit, gevolgd door een subnummering voor elke subtaak. Dit helpt ons niet alleen om elke taak uniek te identificeren, maar vergemakkelijkt ook de communicatie binnen elk projectteam.

Voorbeeldfasen binnen een Work Breakdown Structure

1. Voorbeeld van een Work Breakdown Structure in ClickUp's lijstweergave

Work Breakdown Structure Voorbeeld in lijstweergave in ClickUp via Amine Boussassi

Work Breakdown Structure Voorbeeld in lijstweergave in ClickUp via Amine Boussassi

**1. Onderzoeksfase | Manager (Alexandre Sharpe)

1.1 Marktonderzoek uitvoeren

1.2 Concurrenten analyseren

1.3 Doelgroep bepalen

1.4 Kenmerken en functionaliteit bepalen

**2. Ontwerpfase | Manager (Livia Grimes)

2.1 wireframes en mockups maken

2.2 Ontwikkel gebruikersinterface en ervaringsontwerp

2.3 App-ontwerp afronden

**3. Ontwikkelingsfase | Manager (Stefan Boyd)

3.1 Ontwikkelen app front-end en back-end

3.2 App testen en debuggen

3.3 Databasearchitectuur en serveropstelling maken

3.4 App voorbereiden voor release

**4. Lanceerfase | Manager (Gregory Dotson)

4.1 App indienen bij App Store en Google Play

4.2 App-marketing- en PR-campagne voorbereiden

4.3 Opzetten analytics en bijhouden prestaties

4.4 App lanceren en prestaties bewaken

**5. Post-Launch fase | Manager (Grace Schultz)

5.1 Feedback en beoordelingen van gebruikers verzamelen

5.2 Analyseren app prestaties en statistieken

5.3 App-updates en bugfixes uitbrengen

Het voorbeeld van de work breakdown structure in dit geval maakt het volgende mogelijk app-ontwikkeling team om de voortgang bij te houden, verantwoordelijkheden toe te wijzen aan projectdeelnemers en ervoor te zorgen dat de lancering van de app op schema blijft en binnen het budget blijft.

2. Voorbeeld van Work Breakdown Structure in ClickUp's Board View

Work Breakdown Structure Voorbeeld in bordweergave in ClickUp via Amine Boussassi

3. Voorbeeld van Work Breakdown Structure in ClickUp's Tijdlijnweergave

Work Breakdown Structure voorbeeld in tijdlijnweergave ClickUp via Amine Boussassi

Work Breakdown Structure ClickUp's Tijdlijnweergave: Gegroepeerd op managers

Work Breakdown Structure voorbeeld in tijdlijnweergave ClickUp via Amine Boussassi

Work Breakdown Structure in de tijdlijnweergave van ClickUp: Gegroepeerd op status

Work Breakdown Structure voorbeeld in tijdlijnweergave ClickUp via Amine Boussassi

4. Work Breakdown Structure voorbeeld in ClickUp's Gantt View

Work Breakdown Structure Voorbeeld in ClickUp's Gantt View via Amine Boussassi

Work Breakdown Structure Example in ClickUp's Gantt chart view: Gesorteerd op status

Work Breakdown Structure Voorbeeld in ClickUp's Gantt View via Amine Boussassi

5. Voorbeeld van Work Breakdown Structure in ClickUp's Whiteboard-weergave

Work Breakdown Structure Voorbeeld in ClickUp Whiteboard-weergave via Amine Boussassi

Ingezoomde weergave van de WBS in ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Legenda voor de Work Breakdown Structure Voorbeeld in ClickUp Whiteboard-weergave via Amine Boussassi

Wie heeft er baat bij het gebruik van een Work Breakdown Structure?

Financiƫle teams: Work breakdown structures zijn essentieel voor financiƫle teams om de omvang van een project te begrijpen en uitgaven bij te houden. Met dit document kunnen ze een georganiseerde structuur voor hun projecten creƫren en ervoor zorgen dat alle teamleden op de hoogte zijn van alle wijzigingen of updates die nodig zijn voor het project.

Management: Work breakdown structures zijn belangrijk voor het management om ervoor te zorgen dat alle projecten op tijd worden afgerond en aan de gewenste normen voldoen. Dit document schetst de tijdlijn, het budget, het bereik, de doelstellingen, de deliverables en alle andere noodzakelijke informatie met betrekking tot een project.

Beheer uw projecten vandaag nog effectief met een Work Breakdown Structure (WBS)

Dus hier is de ultieme gids voor hoe u een effectieve Work Breakdown Structure kunt maken voor uw volgende project. Met ClickUp is het gemakkelijker dan ooit om een geweldig project uit te voeren en er een succes van te maken.

En hoewel u misschien niet allemaal zo georganiseerd bent als Monica Geller uit het programma FRIENDS, kunt u er met ClickUp zeker komen. Gebruik het om al uw werk te stroomlijnen, al uw teams en projecten op Ć©Ć©n centrale plaats samen te brengen en om uw projectplanning, werkverdeling, teamsamenwerking en nog veel meer te verbeteren.

Het is gratis om te beginnen meld u vandaag gratis aan en begin met het bouwen van je eigen Work Breakdown Structures!

