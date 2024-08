Gratis sjablonen voor projectbeheer

Op zoek naar nieuwe sjablonen voor projectmanagement?

Of je nu meerdere projecten volgt of meer inzicht nodig hebt in de projectplan bij het opstellen van een project zijn details essentieel. Daarom besparen sjablonen voor projectmanagement managers en teams veel tijd bij het opstarten van het nieuwste concept of projectplan.

Sjablonen voor projectmanagement voorkomen dat teams bij elk nieuw project opnieuw moeten beginnen, stroomlijnen bestaande processen en helpen leden proactiever na te denken over de manier waarop ze hun dagelijkse taken uitvoeren.

Bovendien zitten ze boordevol functies om het zware werk voor je te doen. Of het nu gaat om workflow automatiseringen, kant-en-klare workflows, plug-and-play procesdocumenten of het bijhouden van projectresultaten, het organiseren van taken en documenten zal altijd een beter beheersbaar systeem opleveren.

Er zijn honderden sjablonen beschikbaar om vrijwel elk projectmanagementsoftware -Maar niet elke gratis sjabloon is geschikt voor elk project! In dit artikel behandelen we alles wat sjablonen voor projectbeheer voor uw team kunnen doen, de onmisbare functies en 15 aanpasbare sjablonen om uw projectbeheerproces in ClickUp!

Wat is een projectmanagementsjabloon?

Sjablonen voor projectbeheer zijn ontworpen om teams te helpen tijd te besparen en werk efficiënter met kant-en-klare workflows, projectweergaven en taken om de eerste fasen van je project te versnellen tot en met de voltooiing.

Projectmanagementsjablonen lijken op de meest ingewikkelde Mad Lib die u ooit zult vinden en maken het gemakkelijk om uw informatie in op maat gemaakte sjablonen te stoppen projectmanagementstructuren zodat je team gewoon kan beginnen.

Sleep een taak naar de volgende kolom om de status ervan automatisch bij te werken met de Kanban-achtige bordweergave van ClickUp

De beste sjablonen zijn ook aanpasbaar, sluiten naadloos aan op uw huidige processen en technologiestapel en helpen bij het creëren van een gestandaardiseerde aanpak voor al uw toekomstige projecten.

Deze sjablonen zijn ook vrij complex met kant-en-klare frameworks voor het creëren van taken, projectplanningen en de juiste documentatie. U zult een waslijst aan voordelen oogsten om uw best practices op het gebied van projectmanagement te blijven stroomlijnen en opschalen, waaronder

Verhoogde efficiëntie door betere organisatie

Effectief tijdbeheer om op schema te blijven

Consistente documentatie om teams af te stemmen op lopende projecten en zin te geven aan werk uit het verleden

Verbeterde samenwerking tussen leden, managers en belanghebbenden

Maar hoe ziet dit kant-en-klare projectplan eruit?

Kenmerken waarnaar u moet zoeken in gratis projectmanagementsjablonen

Er mag dan wel een overvloed aan projectmanagementsjablonen zijn om uit te kiezen, maar ze hebben niet allemaal dezelfde kracht! Er zijn verschillende belangrijke kenmerken waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat je sjabloon je team naar succes leidt.

Deze kenmerken zijn cruciaal voor het maken van een goed projectplan, projectprioritering en taakbeheer - en ze kunnen er in vele vormen zijn!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

Wanneer u op zoek bent naar uw volgende sjabloon voor projectbeheer, investeer dan in een sjabloon met de volgende functies (en meer!):

Projectbereik en doelstellingen om de belangrijkste doelen, deliverables en het algemene proces te documenteren

Meerdere projectweergaven inclusief Gantt-grafieken, Kanban-borden,projecttijdlijnen,interactieve checklists, kalenders en meer om projecten vanuit elke hoek te beheren

Beheer en toewijzing van middelen omop de hoogte te blijven van uw projectbudget en materialen

Taakprioritering en beheer om uw werkstromen te organiseren en de voortgang van uw project tot aan de voltooiing bij te houden

Overzichtelijkprojectbesturing en rapportage om ervoor te zorgen dat het projectteam op schema ligt om uwprojectmanagement KPI's en dat belanghebbenden op de hoogte blijven

Samenwerking tools om projectleden te helpen contact te houden, teamrelaties te verbeteren en de algehele kwaliteit van het werk te verhogen

Tal van integraties om al uw andere werktools in uw projectsjabloon te brengen voor beter geïnformeerde updates en eenvoudige toegang tot een succesvol project

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif ClickUp Whiteboards voor het toewijzen van gebruikers en taken /img/

Gebruik ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, gebruikers te labelen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan

Deze functies leggen de basis voor een sjabloon voor projectbeheer van hoge kwaliteit, maar er kunnen extra functies zijn die passen bij de unieke processen van uw team voor een betere planning en betere samenwerking projectuitvoering . Houd deze kenmerken in gedachten terwijl je door 15 van de beste projectmanagementsjablonen bladert voor de enige productiviteitstool dat echt alles kan - ClickUp!

15 gratis sjablonen voor projectmanagers

Gebruik de bovenstaande functies om rekening te houden met de behoeften van je team en het typische project eisen om het projectmanagement te bepalen sjabloon die het beste bij je past! Met de onderstaande 15 aanpasbare en gratis projectmanagementsjablonen vind je gegarandeerd de perfecte sjabloon voor elke toepassing.

1. Projectmanagementsjabloon door ClickUp

Projectmanagement sjabloon van ClickUp

Niet plannen staat gelijk aan plannen om te falen in projectmanagement, maar de Projectmanagementsjabloon door ClickUp vereenvoudigt deze grote uitdaging met een aangewezen en vooraf gebouwde Ruimte om uw werk te beheren in georganiseerde mappen opgedeeld door projectfase . Als je helemaal nieuw bent in projectmanagement, kan deze sjabloon een beetje overweldigend aanvoelen, maar we zijn hier om deze uitgebreide bron uit te splitsen zodat je:

Je projectmiddelen kunt visualiseren en bijhouden

Toewijzen, beheren enprioriteit kunt geven aan uw taken met meerdere workflowweergaven

Synchroniseer met belanghebbenden en werk samen met het team zonder te zweten

En nog veel meer! Deze gratis projectmanagementsjabloon is je alles-in-één oplossing met een flexibele lijst en Kanban-achtige Bordweergave om je taakinformatie in te voeren zodat je de voortgang onmiddellijk kunt volgen. Bovendien zijn er zes aangepaste taakstatussen om aan te geven of een actiepunten zijn in uitvoering, open, of klaar.

Productiviteit komt pas echt tot zijn recht met de extra functies van deze sjabloon ClickApps ! Krijg toegang tot zeven belangrijke functionaliteiten door taken te bekijken of te openen, waaronder:

Tijd bijhouden

Prioriteiten

Tags

Aangepaste velden

Waarschuwingen voor afhankelijkheid

Meerdere geadresseerden

E-mail synchroniseren

En meer - ongeacht het prijsplan dat je gebruikt! Deze sjabloon downloaden

2. Projectmanagementplan op hoog niveau sjabloon door ClickUp

Projectmanagementplan op hoog niveau sjabloon door ClickUp

De Projectmanagementplan op hoog niveau sjabloon door ClickUp is ontworpen om de langetermijndoelen, KPI's en het eindproduct van uw team in vogelvlucht te definiëren en bij te houden.

Deze beginnersvriendelijke projectmanagementsjabloon houdt het iets eenvoudiger dan de eerste projectmanagementsjabloon, maar heeft nog steeds een grote impact met zijn lijstweergave. Met drie aangepaste statussen en vijf vooraf ingestelde aangepaste velden voor fasen, goedkeuringen en voortgang naar voltooiing kunnen managers een uitgebreide polscontrole visualiseren van de projectstatus zelfs met één blik.

De vijf flexibele weergaven zijn waar deze projectmanagementsjabloon op hoog niveau echt in uitblinkt, inclusief een kant-en-klare Deliverables Lijstweergave, meerdere Kanban-bord s, een gedetailleerde projecttijdlijn en natuurlijk een handleiding om snel aan de slag te gaan. Deze sjabloon downloaden

3. Projectmanagement Tijdlijn Sjabloon door ClickUp

Tijdlijn voor projectmanagement door ClickUp

En voor al onze visual-first projectmanagers, de Whiteboard sjabloon voor projecttijdlijn door ClickUp wordt uw nieuwe go-to! Whiteboard projectbeheer is helemaal in - en daar is een goede reden voor! Met dit zeer visuele en collaboratieve hulpmiddel kun je snel de belangrijkste activiteiten van je project per fase en per week uitzetten om het team op koers te houden.

Plus, ClickUp Whiteboards zijn de enige software voor digitale schoolborden met de mogelijkheid om elke tekst, vorm of notitie direct om te zetten in een uitvoerbare taak. Dat betekent dat je vanaf je whiteboard op je workflow kunt reageren zonder dat je ooit statussen opnieuw hoeft bij te werken of van je werk weg hoeft te klikken.

En omdat het werk al zo netjes georganiseerd is op je whiteboard, is deze sjabloon voor projecttijdlijnen de ideale bron om bij de hand te hebben voor vergaderingen met belanghebbenden en presentaties, zodat je projectrisico's kunt vermijden. Deze sjabloon downloaden

4. Project Manager Sjabloon door ClickUp

Project Manager Sjabloon van ClickUp

Hoe waardevol de voorgaande projectmanagementsjablonen ook zijn, je hebt een goed begrip nodig van de best practices en grondbeginselen van projectmanagement voordat je ze optimaal kunt gebruiken. De Projectmanager Sjabloon van ClickUp is er om u te helpen die kennis te verwerven.

Deze ClickUp Doc deze sjabloon biedt het raamwerk voor een Statement of Purpose (SOP) essay voor mensen die hoger onderwijs willen volgen, zoals een MBA of MSc. Deze programma's zijn van cruciaal belang om de grondbeginselen en de fijne kneepjes van projectmanagement te leren, en dit gratis sjabloon is de perfecte opstap om de kwalificaties, unieke vaardigheden en ervaring te benadrukken die u al bezit om u te helpen slagen in dergelijke programma's. Deze sjabloon downloaden

5. Projectplanningssjabloon door ClickUp

Projectplanningsschema van ClickUp

Het ontwerpen van de projectplanning van je team kan een ontmoedigende taak zijn - vooral voor complexere projecten en multifunctionele teams s. De Projectmanagement schema sjabloon door ClickUp vereenvoudigt deze taak met een opgemaakte lijst om alles op te splitsen, van uw projectfase tot mogelijke knelpunten.

Hoewel dit een lijstsjabloon is, is dat niet de enige projectweergave die je in je werkruimte zult aantreffen. Je ziet ook een kant-en-klare tabelweergave om projectrisico's of problemen te beoordelen, een projectplanning met tijdlijn- en Gantt-weergave en een Kanban-bord om de status van individuele taken te visualiseren.

Als u dat Kanban-bord gebruikt met de ClickUp Board-weergave, hebt u ook onmiddellijk toegang tot belangrijke informatie via aangepaste velden, zodat u precies weet wat de status van het project is, precies zoals u het hebt ontworpen. Dus terwijl u naar het grote geheel van uw taken kijkt, kunt u ook snel details zoals medewerkers, risiconiveau, voortgangspercentage en meer opvragen. Deze sjabloon downloaden

6. Project Charter Sjabloon door ClickUp

Project Charter Sjabloon door ClickUp

A projectcontract is een kort formeel document dat je hele project beschrijft en wordt gemaakt terwijl je je projectplan maakt. Het speelt een belangrijke rol in het definiëren van je projectomvang , te leveren prestaties, hoofdrolspelers, budget en het werk dat gedaan moet worden.

Deze Project Charter Sjabloon door ClickUp maakt dit gemakkelijk met een gedetailleerde schets die rechtstreeks op een ClickUp Doc wordt toegepast. In de voorgeformatteerde secties en tabellen wordt u gevraagd om alle informatie in te vullen die u nodig hebt om uw project van de grond te krijgen en in gang te zetten. Deze sjabloon downloaden

7. Tijdschema blokkeren sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor blokkeren van planningen door ClickUp

Als projectmanager heb je eenvoudige maar functionele strategieën nodig om de projectstatus en tijdlijn bij te houden, zodat je weet aan welke taak elk teamlid moet werken en hoeveel tijd er nog over is om op schema te blijven. Een van de beste manieren om dit te bereiken is door tijd te blokkeren!

Gebruik dit Sjabloon voor blokkeren van schema's door ClickUp om u te helpen bij het bewaken van uw vroegere, huidige en komende evenementen. Door deze lijstsjabloon op uw werkruimte toe te passen, hebt u onmiddellijk toegang tot vier aangepaste statussen, vijf aangepaste velden en maar liefst zeven projectweergaven, waaronder:

Lijstweergave voor komende activiteiten

Formulierweergave voor planningsaanvragen

Maandelijkse, dagelijkse en wekelijkse agendaweergaven voor optimaal tijdbeheer

En nog veel meer! Deze sjabloon downloaden

8. Projectmanagement statusrapport sjabloon door ClickUp

Project Management Status Rapport Sjabloon door ClickUp

De Projectmanagement statusrapport sjabloon door ClickUp houdt uw belanghebbenden goed geïnformeerd en uw uitvoerende projecten op koers dankzij de zeven flexibele werkweergaven, 11 aangepaste velden, vier aangepaste statussen en meer.

Deze beginnersvriendelijke projectstatusrapport de sjabloon is gemaakt om je te helpen beter toezicht te houden op meerdere projecten tegelijk, zodat je snel de belangrijkste resultaten van elk project vanuit elke weergave kunt bekijken. En met zoveel aangepaste velden om belangrijke informatie aan elke taak toe te voegen, kun je snel en eenvoudig actie-items filteren, sorteren en vinden, of dingen zoals de toewijzing van resources en projectbudgettering. Deze sjabloon downloaden

9. Agile Scrum Projectmanagement Sjabloon door ClickUp

Agile Scrum Projectmanagement Sjabloon door ClickUp

Soms kan het lijken alsof Agile teams de klok rond werken om te itereren, itereren en nog eens itereren. Het vereist een hoop strategische planning, een krachtige projectmanagementtool en de Agile Scrum Management Sjabloon door ClickUp om ervoor te zorgen dat alles elke keer vlekkeloos verloopt!

Dit monster van een sjabloon past een aangewezen ruimte toe voor Behendig Scrum teams om oplossingen te vinden en de levering van hun producten te standaardiseren - inclusief backlogging, sprintplanning, standups, reviews en retrospectives, zodat je alle projectfasen onder de knie hebt.

Deze sjabloon voor projectplanning begint met een gestructureerd ClickUp Whiteboard om uw gebruikersstromen en teamworkflows in kaart te brengen. Van daaruit kunt u beginnen met het maken, delegeren en taken volgen met behulp van 30 geladen taakstatussen! En niet te vergeten, je hebt ook toegang tot 13 ClickApps voor sprintpunten, tijdregistratie, prioriteiten, werk-in-uitvoering-limieten, tijdsinschattingen, afhankelijkheden, aangepaste velden en nog veel meer. Deze sjabloon downloaden

10. Project Management Meeting Tracker Sjabloon door ClickUp

Project Management Meeting Tracker Sjabloon door ClickUp

Notulen van vergaderingen zijn erg handig om je volgende stappen en belangrijke punten te onthouden, maar het bijhouden van je vergaderingen in een flexibele lijst zorgt voor een soepelere planning en voorbereidingsfase bij het beheren van projectaanvragen. De Project Management Meeting Tracker Sjabloon van ClickUp is perfect om op de hoogte te blijven van belangrijke check-ins zoals kwartaalevaluaties, wekelijkse 1-1's, project kick-off vergaderingen en nog veel meer. Deze sjabloon downloaden

11. Creatief & Ontwerp Sjabloon door ClickUp

Creatief & Ontwerp Sjabloon van ClickUp

Creatief en ontwerpprojectbeheer is waar de dingen een beetje gevaarlijk beginnen te worden!

Projectdetails veranderen en ontwerp- of creatieve teams krijgen te maken met meerdere feedbackrondes om ervoor te zorgen dat belanghebbenden tevreden zijn met de resultaten. En omdat ontwerpaanvragen op duizend verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd, kunnen de bewerkingen soms een beetje extreem worden.

De Creatief & Ontwerp Sjabloon door ClickUp is een must-have map voor alle creatieve teams.

Deze creatieve en ontwerpsjabloon begint met een collaboratief ClickUp Whiteboard en begeleidt u door het volledige creatieve proces met vooraf gebouwde end-to-end workflows om alle soorten verzoeken te documenteren en uit te voeren. Deze sjabloon downloaden

12. Budget projectmanagement sjabloon door ClickUp

Sjabloon voor budgetprojectbeheer door ClickUp

In projectmanagement is het bepalen van het projectbudget cruciaal voor het succes van een project.

Sjablonen voor projectbegrotingen kunnen een projectmanager helpen bij het analyseren van uitgaven, het maken van strategische toewijzing van middelen beslissingen te nemen en risico's te identificeren bij het beheren van meerdere projecten! Daarom is het zo belangrijk om een bron als de Gebudgetteerde sjabloon voor projectbeheer door ClickUp handig voor elk nieuw concept.

Zie deze sjabloon als het best bewaarde geheim voor cijfers projectmanagement. Deze gebruiksvriendelijke en intuïtieve tool is ideaal voor het bijhouden van projectplanningen en meerdere activiteiten, zodat je binnen de vooraf gedefinieerde middelen en vereisten voor elk project blijft. Deze sjabloon downloaden

13. Project Management Playbook Sjabloon door ClickUp

Afsprakenboek sjabloon projectmanagement door ClickUp

We hebben al veel sjablonen voor lijst- en ruimtevaartprojecten gezien, maar de Project Management Playbook Sjabloon door ClickUp heeft een beetje een andere aanpak voor het omgaan met projectplannen! Met een kant-en-klare map voor uw werkruimte wordt deze beginnersvriendelijke plansjabloon de nieuwe beste vriend van uw projectmanager voor het standaardiseren van het voorbereidingsproces voor elk type project.

Het draait om het op één lijn brengen van je projectdoelen met de algemene doelstellingen en traditionele activiteiten van je bedrijf, zodat alle teamleden zich klaar en gekwalificeerd voelen om hun taken aan te pakken. Dit geldt in het bijzonder voor cross-functionele teamleden die zich moeten aanpassen aan verschillende dagelijkse processen.

De sjabloon voor een eenvoudig projectdraaiboek werkt als een draaiboek en zal consistente verwachtingen stellen en wat broodnodige voorspelbaarheid brengen in ieders dagelijkse schema. Deze sjabloon downloaden

14. Projectmanagementsjabloon voor de bouw door ClickUp

Bouw project management sjabloon door ClickUp

Net als elk softwareteam hebben professionals in bouwprojectmanagement voortdurend veel op hun bord. De Projectmanagementsjabloon voor de bouw door ClickUp is ontworpen voor alle bouwplaatsmanagers om toezicht te houden op complexe constructies, updates, afhankelijkheden en planningen.

Maar dat is niet de enige persoon die baat heeft bij deze sjabloon! Deze sjabloon op ruimteniveau biedt een geavanceerde set functies zoals 30 taakstatussen, 14 aangepaste velden, 11 ClickApps en vijf projectweergaven om contractbeheerders, tekenaars en aannemers te helpen hun plannings- en planningsprocessen te stroomlijnen. Deze sjabloon downloaden

15. Sjabloon voor projectplanning door ClickUp

Met ClickUp's projectplanningssjabloon kunt u communicatie, voortgang en levering beheren om uw doelen te bereiken

De Sjabloon voor het plannen van een project door ClickUp benut uw Werkruimte optimaal door taken in een willekeurige Lijst te maken en ze vervolgens eenvoudig naar andere Lijsten te verplaatsen.

Projectplanningssjablonen helpen teams hun doelen te bereiken binnen de gegeven reikwijdte, planning, budget en middelen. Het stelt belanghebbenden in staat om de projectstatus eenvoudig te volgen via visueel aantrekkelijke en eenvoudig te begrijpen projectplanningen, zodat ze het beste om veranderingen heen kunnen plannen en risico's proactief kunnen beheren.

De gratis projectplansjabloon van ClickUp helpt projectmanagers om hun project van begin tot eind op schema te houden. Gebruik deze sjabloon om ervoor te zorgen dat iedereen in uw team toegang heeft tot dezelfde informatie, verwachtingen, beslissingen en aannames. Deze sjabloon downloaden

Begin met projectplanning met gratis projectmanagementsjablonen

Elk van deze 15 sjablonen brengt uw project waar het heen moet - omdat ze allemaal zijn ontworpen door ClickUp !

ClickUp is het enige productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om al uw werk in verschillende apps te centraliseren in één gezamenlijke werkruimte. Met tientallen gratis projectbeheerfuncties, een steeds groeiende Sjabloonbibliotheek en meer dan 1.000 integraties clickUp kan oplossingen creëren voor teams van elk gebruik.

Ga aan de slag met een van de sjablonen om uw volgende projectplan aan te pakken of om controle te krijgen over uw projecttijdlijn wanneer u u vandaag aanmeldt voor ClickUp !