25 Beste gratis projectmanagementsoftware: Plannen om te proberen in 2024

Projectmanagement kan vaak aanvoelen als jongleren; het bijhouden van bewegende delen, zorgen voor tijdige voortgang en het onderhouden van naadloze communicatie. Nu werken op afstand de norm wordt, heeft dit jongleren er een paar ballen bijgekregen. Gelukkig is er projectmanagementsoftware die je kan helpen!

Wat als je nu zou leren dat je efficiënt projectmanagement kunt bereiken zonder je budget te overschrijden? Welkom in de wereld van gratis projectmanagementsoftware! Met een balans tussen betaalbaarheid en effectiviteit veranderen deze tools het spel voor teams over de hele wereld.

In deze blog duiken we diep in 25 gratis projectmanagementtools die zijn ontworpen om je workflow te versterken. Van het bijhouden van taken tot het communiceren met belanghebbenden, ze hebben het allemaal en het beste deel? Het kost je geen cent. Laten we erin duiken!

Wat is projectmanagementsoftware?

Projectmanagementsoftware is ontworpen om te helpen bij het beheren van de activiteiten, middelen, informatie en taken in verband met een project. Het biedt structuur en organisatie voor projecten van elke grootte, zodat teams de voortgang van het project van begin tot eind kunnen volgen.

De meeste projectmanagementtools bevatten gespecialiseerde functies om de levenscyclus van het projectmanagement te stroomlijnen: Toewijzing van middelen

13. Teamwerk Projecten - Goed voor klantbeheer & mijlpalen

Via Teamwork Teamwork Projects is een zeer bekend projectmanagementsysteem of -software die meer gericht is op doelgroepen die behoefte hebben aan enterprise management met single sign-on, HIPAA-compliance en eersteklas ondersteuning.

Hun betaalde plannen hebben veel opties voor teams en bieden een reeks tools zoals facturering en facturatie.

Hun gratis tier is echter vrij beperkt.

Veel klanten en teams zullen betalen voor die geavanceerde functies, maar het is een risico als je niet vast wilt zitten aan een langetermijnprijsplan. In het Pro-plan krijg je bijvoorbeeld veel integraties zoals Dropbox en Slack, veel meer opslag en tot 50 gebruikers.

Teamwork Projects beste functies voor projectbeheer:

Taken en sub-taken aanmaken en toewijzen

Gantt-diagram voorprojecttijdlijn visualisatie

Functies voor tijdregistratie en facturering

Bestandsopslag en versiebeheer voor effectief documentbeheer

Ingebouwde hulpmiddelen voor teamcommunicatie

Wat je krijgt in de gratis versie van Teamworkprojects:

Twee actieve projecten

Beperkte taakborden

Subtaken

Kleurenthema's

Wat mensen vinden van Teamwork Projecten:

"Gebruikersinterface kan een beetje verwarrend zijn (moeilijk voor nieuwelingen)."- Zoho Projects Geverifieerde beoordeling van Capterra "Wat ik leuk vind aan Zoho projects is dat het me helpt om mijn efficiëntie te behouden bij het voltooien van de taak binnen een bepaald tijdsbestek met de tijdregistratiefunctie. Deze software is eenvoudig te integreren met andere Zoho-software en helpt ons bij het bijhouden van de voortgang en het handhaven van de productiviteit van ons team." - G2Crowd

14. Freedcamp - Goed voor CRM

Via Paymo Paymo is een gratis projectmanagementsoftware voor individuele gebruikers en teammanagers die op zoek zijn naar middelenbeheer . Het biedt ook Kanban-borden en tijdregistratie waarmee freelancers kunnen bijhouden van bijgehouden tijd voor elke klant gemakkelijk.

Paymo beste projectbeheerfuncties:

Real-time taakcommentaar voor effectieve teamcommunicatie

Visuele projecttijdlijn met Gantt-diagrammen

Geavanceerd taakbeheer met meerdere gebruikers

Time tracker widget voor beter tijdbeheer

Facturen aanmaken om de projectfinanciën te beheren

Dit is wat je krijgt in de gratis versie van Paymo:

Eén gebruiker

1GB ruimte

Rapportage

Tijd bijhouden

API

Wat mensen denken over Paymo:

"Absoluut dol op de granulaire controle over de rapporten en de mogelijkheid om gebruikers, projecten, taken en meer te beheren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ik zou deze service aanraden aan elk middelgroot bedrijf, dat op zoek is naar een goede solide isseu tracking software." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

19. Podio - Goed voor berichten

Via Zenkit

Als je op zoek bent naar de beste projectmanagementsoftware, overweeg dan Zenkit. Met Zenkit krijg je een goede spreiding van functies en sjablonen voor het eenvoudig instellen van je werkruimte.

Hoewel de installatie eenvoudig is, kan de limiet van 5000 items een drempel vormen voor de meeste drukke teams.

Zenkit beste projectmanagementfuncties:

Multiview planning met Kanban, tabel, lijst of kalender

Taakhiërarchie en afhankelijkheden instellen

Samenwerkingstools met teamopdrachten en vermeldingen

Tijdregistratie voor beter productiviteitsbeheer

Integratiemogelijkheden voor projectbeheer

Wat je krijgt in de gratis versie van Zenkit:

Onbeperkte collecties

3 GB opslagruimte

Tot vijf leden

Tot vijf teams

Wat mensen denken over het beheren van projecten met Zenkit:

"Het is makkelijk te gebruiken vanaf de eerste dag omdat de meeste tools zeer gebruiksvriendelijk gestructureerd zijn. Ik hou van de efficiëntie die het biedt voor het delen van informatie en taken met mijn team." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Voor gratis gebruikers is de gegevensopslag erg laag, dat is het enige minpunt dat ik heb met betrekking tot Zenkit. Ook de gebruikersinterface wordt op sommige momenten te onoverzichtelijk, er is veel ruimte om de interface te verbeteren." - G2Crowd

22. Toggl Plan - Goed voor tijdbeheer

Via Zoho Projecten Zoho project is een andere efficiënte software voor projectbeheer. Of je nu documenten wilt beheren, eenvoudig wilt samenwerken met je team of bugs wilt laten repareren met een issue tracker zoho kan het aan.

Zoho Projects beste projectbeheerfuncties:

Uitgebreid taakbeheer met aangepaste velden

Gantt-diagramweergave voor projectplanning

Tools voor tijdregistratie en goedkeuringsproces voor timesheets

Diepgaande analyses met aanpasbare rapporten

Geïntegreerde systemen voor documentbeheer

Wat je krijgt in de gratis versie van Zoho Projects:

10MB bestandsopslag

Twee projecten

Viewer voor Gantt-diagram

Kalender & forums

10 gebruikers

Wat mensen denken over projecten beheren met Zoho Projects:

"Absoluut dol op de granulaire controle over de rapporten en de mogelijkheid om gebruikers, projecten, taken en meer te beheren." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Ik zou deze service aanraden aan elk middelgroot bedrijf, dat op zoek is naar een goede solide isseu tracking software." - Geverifieerde beoordeling van Capterra

24. Nifty - Goed voor het bijhouden van projectmijlpalen

Via Nifty Nifty is een projectbeheertool die erop gericht is om je te concentreren op het beheren van je werk, niet op je tool. Samenwerken met je team en klanten in één app met verschillende functies zoals chat, taken, documenten en agenda. Maak een voorstel voor uw projecten en automatiseer het bijhouden van uw voortgang.

Stel doelen en tijdlijnen in, werk samen aan taken, zet een kenniscentrum op, maak documenten en wiki's en werkdruk in evenwicht brengen .

Visualiseer je project in Nifty als Mijlpalen (vergelijkbaar met Gantt-weergave), of kies uit de andere drie weergaven waaronder Tijdlijn, de bordachtige Swimlane-weergave of vanuit vogelperspectief met Master-overzicht.

Nifty beste projectmanagementfuncties:

Mijlpalen bijhouden en projecttijdlijnen

Taakbeheer met automatische voortgangsupdates

Tools voor teamsamenwerking

Taaktoewijzing en prioritering

Geïntegreerde communicatiekanalen

Wat je krijgt in de gratis versie van Nifty:

Onbeperkt aantal teamleden, gasten en klanten

100 MB opslagruimte

2 projecten

Taken, mijlpalen, discussies en documenten

Workflow automatiseringen en aangepaste rollen en rechten

Wat mensen denken over het beheren van projecten in Nifty:

"Nifty is een product dat uitblinkt in veel klantomgevingen. Het gebruiksgemak maakt het een krachtig hulpmiddel voor het beheren van onze klantenportefeuille." - Stefan Schmidt, uitvoerend partner, Hemmersbach

"Nifty staat nog in de kinderschoenen, je kunt hier en daar wat bugs tegenkomen, maar het team reageert altijd heel snel als je iets meldt of als je een feature request stuurt. Wat betreft de interface is er niets op aan te merken. Ik denk dat Nifty de goede kant op gaat, het heeft alleen nog wat tijd nodig om volwassen te worden, maar ondertussen is het perfect functioneel en doet het wat het zegt, projectbeheer gemakkelijk maken." - G2Crowd

25. Jira - Goed voor ontwikkelingsteams en integraties

Via: Jira Software Jira is een gratis projectbeheertool die wordt gebruikt voor het bijhouden van bugs en het beheren van problemen. Het biedt functies voor softwareontwikkeling zoals geavanceerde rapportagemogelijkheden, waaronder de werklast van gebruikers, de gemiddelde leeftijd van issues en recent aangemaakte issues. Hiermee kunnen projectmanagers de prestaties van een project analyseren, issue backlogs beheren en gegevensgestuurde beslissingen nemen om efficiënte Sprints te plannen .

De beste projectmanagementfuncties van Jira:

Incident Investigation Dashboard om problemen met de implementatie van code sneller op te lossen

Taken toewijzen of creëren Jira problemen direct vanuit je pull request

Tijd bijhouden met een kleurenindicatie voor visueel projectmanagement

Scrum-borden om complexe taken op te splitsen

Sjablonen voor projectopvolging

Wat je krijgt in de gratis versie van Jira:

Onbeperkt aantal klanten

100 e-mailmeldingen per dag

Wat mensen denken over het beheren van projecten met Jira:

"Over het algemeen is Jira gewoon een geweldige tool met een fantastische gebruiksvriendelijke interface, die over het algemeen een prettige gebruikerservaring biedt." - Geverifieerde beoordeling van Capterra "Toegegeven, Jira kan in het begin een beetje overweldigend zijn, vooral voor nieuwe gebruikers. Het kan even duren voordat je de talloze functies volledig hebt ontdekt en begrepen. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, heb je een krachtig hulpmiddel binnen handbereik." - G2Crowd

Functies om te zoeken in gratis projectmanagementsoftware

We hebben de beste projectmanagementsoftware om uit te kiezen besproken. Laten we nu eens diep duiken in de functies die je beslist moet hebben om toe te voegen aan de productiviteitstoolbox van je team!

Samenwerkende documenten

De documentatiebeheersystemen van tegenwoordig zijn een cloudgebaseerde opslagplaats van projectdocumentatie , SOP's en notities van de vergadering . Dit niveau van kennisdeling bevordert consistentie en inhoud van hoge kwaliteit die in de hele organisatie kan worden gebruikt. Hierdoor bereiken bedrijven drie dingen:

Het documenteren van processen, procedures en best practices zodat kritieke informatie niet verloren gaat wanneer teamleden vertrekken of een andere functie krijgen Het verminderen van de tijd die nodig is om informatie te zoeken of taken uit te voeren Voldoen aan wettelijke vereisten en audittrails bijhouden voor naleving van de wet

Ideeënhulpmiddelen

Teams gebruiken ideatie in hun projecten om frisse, creatieve oplossingen te ontwikkelen voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Bij het beheren van projecten zijn deze softwareoplossingen voor projectbeheer net zo waardevol voor marketing- en verkoopteams als voor productteams.

Hulpmiddelenbeheer

Teams hebben verschillende manieren om hun taken te organiseren, omdat elk project zijn eigen doelstellingen, bereik en middelen heeft. Middelenbeheer geeft teams controle over capaciteitsplanning en nivellering van bronnen .

Taakbeheer

Als u een platform nodig hebt om zowel taakbeheer als projectbeheer te schalen, bieden projectbeheertools zoals ClickUp wat teams binnen handbereik nodig hebben om persoonlijke takenlijsten, complexe projecten en alles daartussenin te beheren.

Doelen bijhouden

Naarmate een bedrijf groeit, wordt het moeilijker om de bedrijfsstrategie proactief van het hoogste niveau naar het team- en individuele niveau te communiceren. Daarom wenden afdelingsleiders zich tot apps voor het bijhouden van doelen zoals ClickUp om initiatieven op hoog niveau op te splitsen in fijnmazige taken.

Communicatiekanalen

Met 69% van de mensen werkt thuis tijdens de pandemie en 16% van de bedrijven die werknemers op afstand inhuren alleen wereldwijd, is het duidelijk dat een hybride personeelsbestand een blijvertje is. De beste aanpak om effectieve communicatie in stand te houden op een gedeeltelijke of volledig externe werkplek is het gebruik van meerdere communicatieoplossingen te gebruiken voor een verscheidenheid aan veelvoorkomende gebruikssituaties. De meeste organisaties hebben nodig:

Een chattool zoals Slack voor dagelijkse communicatie, maar ook voor team- en organisatiebrede aankondigingen

Ahulpmiddel voor schermopname zoals Loom voor het oplossen van bugs en het doorlopen van complexe processen

Een video conferencing tool zoals Zoom voor dagelijkse stand-ups, wekelijkse all-hands, en spontane syncs

Tijdregistratie

Het bijhouden van de tijd voor taken, vergaderingen en andere werkgerelateerde activiteiten (ik kijk naar jou, compliance training) is essentieel voor elk teamlid.

Het bijhouden van tijd zal de samenwerking tussen teams bevorderen, zodat u sneller klaar bent bij het beheren van projecten. Op zijn best levert tijdregistratie gegevens op om betere bedrijfsbeslissingen en automatiseringsmogelijkheden te nemen.

Automatiseringen

Automatiseringen vervangen het repetitieve werk dat creatieve energie opslokt met krachtige in-app workflows voor elk type taak.

Voordelen van gratis projectmanagementsoftware

Projectmanagementsoftware biedt talloze voordelen die de workflow van je team kunnen stroomlijnen en de productiviteit kunnen verhogen. Met deze tools kunnen teams taken effectief organiseren, de voortgang van projecten bijhouden en een samenwerkingsomgeving bevorderen.

Projectmanagementsoftware is uitgerust met functies zoals taken, gedeelde agenda's, documentbeheer, teamchat en uitgebreide projectrapportage. Deze functies helpen niet alleen bij het structureren van de taken van het project, maar ook bij het monitoren van de werklast van elk teamlid, zodat alle taken efficiënt worden toegewezen.

Voordelen van de beste projectmanagementsoftware zijn onder andere

Verminderde arbeidskosten: Het elimineren van overbodige taken en het automatiseren van repetitieve taken vermindert de tijd en moeite die nodig is om taken te voltooien. Als gevolg hiervan zijn er minder uren nodig om dezelfde hoeveelheid werk te voltooien

Het elimineren van overbodige taken en het automatiseren van repetitieve taken vermindert de tijd en moeite die nodig is om taken te voltooien. Als gevolg hiervan zijn er minder uren nodig om dezelfde hoeveelheid werk te voltooien Verhoogde verantwoordelijkheid en eigenaarschap: Het documenteren van duidelijke verwachtingen en taakdoelen in de projectmanagementtool houdt teamleden verantwoordelijk voor hun werk

Het documenteren van duidelijke verwachtingen en taakdoelen in de projectmanagementtool houdt teamleden verantwoordelijk voor hun werk Snellere time-to-market: Het afstemmen van communicatie encross-functionele workflows onder één platform helpt teams projecten sneller te beheren en op te leveren

Het afstemmen van communicatie encross-functionele workflows onder één platform helpt teams projecten sneller te beheren en op te leveren Verbeterd tijdbeheer: Planning enprioriteit geven aan taken met een hogere waarde maakt hoofdruimte vrij om energie te steken in het belangrijkste werk en minder in administratieve taken

Planning enprioriteit geven aan taken met een hogere waarde maakt hoofdruimte vrij om energie te steken in het belangrijkste werk en minder in administratieve taken Betere toewijzing van middelen: Het toewijzen van taken aan de juiste mensen verdeelt de vaardigheden en expertise over projecten en vermindert vertragingen door overbelasting van het werk

Het toewijzen van taken aan de juiste mensen verdeelt de vaardigheden en expertise over projecten en vermindert vertragingen door overbelasting van het werk Verhoogde samenwerking: Door commentaar en discussies binnen een projectmanagement-app krijgen teams en belanghebbenden een speciale ruimte om vragen te stellen, feedback te geven en af te stemmen op kritieke projectbeslissingen

Door commentaar en discussies binnen een projectmanagement-app krijgen teams en belanghebbenden een speciale ruimte om vragen te stellen, feedback te geven en af te stemmen op kritieke projectbeslissingen Gecentraliseerde informatie: Het opslaan en delen van informatie vermindert de kans op verloren of verkeerd gecommuniceerde gegevens. Teams profiteren er ook van dat ze projectgegevens, ideeën en documentatie binnen handbereik op één platform hebben

Vind de beste gratis projectmanagementsoftware voor uw team

De door jou gekozen projectmanagementsoftware moet de klus kunnen klaren. Tegelijkertijd moet je hele team aan boord kunnen komen en de voordelen kunnen gebruiken zonder zelfs maar te overwegen om voor het betaalde pakket te kiezen.

De ergste situatie is wanneer je enthousiast aan de slag gaat met een nieuwe projecttool, om vervolgens te worden belemmerd door het gebrek aan mogelijkheden en functionaliteit, waardoor je wordt overgehaald naar het betaalde pakket van de oplossing.

Dus waarom zou u ClickUp niet proberen?

Het heeft meer gratis functies dan alle andere beste projectbeheertools die we hier hebben opgesomd.

Of je nu taken wilt toewijzen, doelen wilt creëren, tijd wilt bijhouden of automatiseringen wilt gebruiken, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Dus probeer ClickUp vandaag gratis omdat u efficiënt en eenvoudig projectbeheer verdient dat geen gat in uw portemonnee brandt.