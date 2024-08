10 Gratis Dagindeling Sjablonen in Word, Excel en ClickUp

Bepaal jij je dag of is het andersom?

Er zitten misschien nooit genoeg uren in een dag om alles te doen wat je wilt, en een slechte planning van je taken maakt het alleen maar erger. Natuurlijk zal het niet op tijd ophalen van de stomerij geen problemen opleveren, maar het missen van een belangrijke vergadering wel!

Als je een chaotische agenda hebt, is het belangrijk om de baas over je tijd te worden en niet de gevangene. Dat is waar dagelijkse planners en sjablonen voor dagelijkse planningen uitkomst bieden, letterlijk!

Met deze sjablonen kun je je planning nauwkeurig plannen, zodat je zelfregulerend kunt werken ondanks afleidingen en productiviteit maximaliseren . In dit artikel laten we je kennismaken met de 10 beste sjablonen voor dagplanners die slim prioriteiten stellen en gerichte inspanningen bevorderen. ⌛

Wat is een gratis sjabloon voor een dagelijkse planner? Dagelijkse planners bestaan onder vele namen: een persoonlijke agenda, een planner of zelfs een dagboek. Traditioneel is het een klein boek of een ordner. Hoewel fysieke en printbare dagplanners esthetisch aantrekkelijk zijn, helpen ze je niet echt bij het brainstormen en het maken van een effectieve planning.

Als je je dag met een duidelijkere intentie wilt plannen, kan een sjabloon voor een digitale dagplanner je helpen!

Sleep taken eenvoudig in de kalenderweergave om deadlines te bewerken, nieuwe taken te maken of ze te verwijderen in ClickUp-taak

Het sjabloon heeft het juiste kader voor het ontwerpen van een dagelijks schema boordevol activiteiten. In plaats van helemaal opnieuw te plannen, vult u de vooraf gemaakte structuur van het sjabloon in. Dit verkort de abonnementstijd en neemt de overweldiging en stress van het organiseren van verspreide dagen weg. 💯

Vanuit zakelijk oogpunt is de sjabloon vooral handig voor teambeheer. Het helpt projecttaken te organiseren op basis van prioriteiten en deadlines, zodat de werklast voor iedereen beheersbaar blijft.

Wat maakt een goed sjabloon voor een dagelijkse planning?

Het type sjabloon dat je nodig hebt hangt af van of je het voor persoonlijke of zakelijke doeleinden wilt gebruiken. Toch zijn er een paar sleutel kenmerken van goede dagelijkse planners, zoals:

Aanpasbaarheid : De planner moet het plannen voor verschillende doeleinden ondersteunen, zodat je elementen kunt toevoegen of verwijderen, taken kunt prioriteren en subtaken kunt toevoegen

: De planner moet het plannen voor verschillende doeleinden ondersteunen, zodat je elementen kunt toevoegen of verwijderen, taken kunt prioriteren en subtaken kunt toevoegen Een duidelijke structuur : Vermijd onoverzichtelijke sjablonen. Kwaliteitsopties hebben een overzichtelijk, gemakkelijk te volgen format met ruimte voor het toevoegen van details voor elke Taak

: Vermijd onoverzichtelijke sjablonen. Kwaliteitsopties hebben een overzichtelijk, gemakkelijk te volgen format met ruimte voor het toevoegen van details voor elke Taak Samenwerking ondersteunen : Dagplanners voor grote teams (of families) moeten samenwerking ondersteunen met functies als realtime bewerking, delen van taken en statusupdates

: Dagplanners voor grote teams (of families) moeten samenwerking ondersteunen met functies als realtime bewerking, delen van taken en statusupdates Kleurcoderingsopties : Kleurcodering isbewezen dat het productiviteit te verbeteren. Het sjabloon moet u in staat stellen de urgentie van verschillende Taken te visualiseren (en ze leuk te maken om naar te kijken!) door kleuren toe te wijzen 🚥

: Kleurcodering isbewezen dat het productiviteit te verbeteren. Het sjabloon moet u in staat stellen de urgentie van verschillende Taken te visualiseren (en ze leuk te maken om naar te kijken!) door kleuren toe te wijzen 🚥 Traceerbaarheid: Het moet u helpen de voortgang van Taken gedurende de dag bij te houden en op productiviteit gebaseerde beslissingen te ondersteunen met rapportages en analyses

10 sjablonen voor dagelijkse planningen om te gebruiken in 2024

We hebben tientallen opties bekeken en de top 10 sjablonen voor dagelijkse planningen geselecteerd van ClickUp word en Excel die de perfecte balans vinden tussen functie en visuele aantrekkingskracht. Laten we er meteen in duiken! 🕐

1. ClickUp Dagindeling sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Personal-Task-template.jpg ClickUp Dagelijkse Planner Sjabloon https://clickup.com/templates/daily-planner-t-129056450 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Verbeterde tijdmanagementvaardigheden, minder stress en verbeterde productiviteit - klinkt dat niet als een droom? Maak het waar met de ClickUp Dagelijkse Planner Sjabloon !

Met dit gebruiksvriendelijke sjabloon kunt u taken organiseren als Persoonlijk, Werk of Doelen. Het biedt ook een duidelijk overzicht met meerdere lay-outs.

Standaard is de lijst met taken van het sjabloon verdeeld in twee secties:

Habit tracker: Voor herhalende activiteiten zoals naar de sportschool gaan, rapporten maken, rekeningen betalen of yoga doen 🧘 Persoonlijke Taken: Voor eenmalige taken zoals een doktersafspraak of een vergadering met een client

Stel deadlines in, geef taken prioriteit, gebruik statussen en voeg kolommen toe om de ruimte te personaliseren. De sectie Habit Tracker wordt geleverd met een streak counter om je op het goede spoor te houden en je een gevoel van voldoening te geven voor het bijhouden van doelen.

Je kunt je takenlijst verder aanpassen met aangepaste velden, waarmee je kunt categoriseren op basis van tags zoals Relationships, Werk, Persoonlijke groei, Gezondheid, of iets anders dat specifiek voor jou is. De ingebouwde kleurcodering helpt bij het herkennen van prioriteit categorieën met één blik.

Blijf op de hoogte van uw dag met ClickUp Views-controleer uw voortgang op een kaart-stijl Kanban-bord of een kalender en krijg een realistisch beeld van hoe je werkbare planning eruit zou moeten zien.

2. ClickUp dagelijks logboek sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Daily-Log-Template.jpg ClickUp dagelijks logboek sjabloon https://clickup.com/templates/daily-log-t-2wgvjnx Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Welke taken en activiteiten nemen op één dag een groot deel van je tijd en energie in beslag? Als je nieuwsgierig bent, probeer dan de ClickUp dagelijks logboek sjabloon . Het is een game-changer in snelle industrieën zoals de bouw of Agile softwareontwikkeling -waarbij het bijhouden van de dagelijkse voortgang essentieel is.

Gebruik het sjabloon om:

Een logboek vanaf nul op te zetten (we raden aan datum, Taak, Aantekeningen en Tijd kolommen toe te voegen) Aangepaste velden te gebruiken om taken en subtaken te categoriseren Prioriteiten instellen Bekijk de voortgang (idealiter elke dag) om knelpunten in de productiviteit te identificeren

Je kunt ook logboeken voor het hele team maken, toegewezen personen direct aan de taken toevoegen, voltooide taken markeren en medewerkers verantwoordelijk houden in het geval van gemiste deadlines. Voor projectmanagers vereenvoudigt het sjabloon het dagelijks bijhouden van logboeken dankzij tools zoals tagfilters, taken automatiseren en ClickUp AI .

Naar de productiviteit van teams te verhogen , verbinding ClickUp met Toggl , een populair platform voor tijdsregistratie. Met de integratie kunt u de tijd bijhouden die in specifieke Taken is geïnvesteerd, inzicht krijgen in procesinefficiënties en nauwkeurigere dagelijkse logboeken maken.

3. ClickUp Dagindeling sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-28-at-3.00.50-PM.png ClickUp dagelijks uurschema sjabloon https://clickup.com/templates/daily-hour-schedule-t-211294976 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Heb je meer nodig dan gewone dagelijkse lijsten met taken? Ga een stapje verder en plas per uur met de ClickUp Dagelijkse Uurplanning sjabloon . ⌚

Dit sjabloon is onderverdeeld in secties die de tijdvensters voor Taken in één venster weergeven. Het is ideaal voor operationeel teambeheer, zodat managers de tijd kunnen aanpassen project planningen op basis van de beschikbaarheid van medewerkers.

Maak gebruik van de stellaire weergaven van de sjabloon - Dagplanning, Dagelijkse werkstroom, Afwezigheden en Directie - om teamtaken en deadlines per uur bij te houden. Dankzij de sleep-en neerzetfunctie van het sjabloon kunt u Taken probleemloos verplaatsen.

Gebruik de Daily Schedule weergave om taken als kaarten weer te geven op een kalender . Bekijk de details van de activiteit door op een kaart te klikken.

De Daily Workflow Weergave geeft een lijst van Taken gegroepeerd op deadline. Personaliseer de layout door aangepaste velden te sorteren, zoals toegewezen personen, managers, tijdsinschattingen en opmerkingen.

De Absences-weergave is een Kanban-bord met taken die niet worden beheerd vanwege afwezige werknemers. De Taken worden gegroepeerd op basis van de reden van afwezigheid, zoals ziekte- of calamiteitenverlof, waardoor je meer context krijgt voor het opnieuw toewijzen van middelen.

De Board-weergave, ook een Kanban-layout, presenteert taken op basis van hun status, zoals Nog te doen of Gesloten.

4. ClickUp werknemer dagelijks activiteitenrapport sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Employee-Daily-Activity-Report-Template.png ClickUp Werknemer Dagelijkse Activiteitenrapportage Sjabloon https://clickup.com/templates/employee-daily-activity-report-kkmvq-6105528 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Net als de vorige optie is de ClickUp sjabloon voor dagelijks activiteitenrapport van werknemer laat u de dagelijkse bijdragen van uw werknemers nauwkeurig in de gaten houden.

Het sjabloon is ontworpen om hiaten in de productiviteit en fouten in de uitvoering van processen op te sporen. Het is ook bedoeld om vermoeiende individuele vergaderingen over Taken met elk lid van het team te vervangen en persoonlijke schema's op te stellen die een burn-out voorkomen. ✅

De layout is standaard verdeeld in drie primaire secties om de werklast van een week weer te geven.

Het eerste deel is Verwezenlijkingen, met een lijst van voltooide activiteiten. Elke activiteit toont de benodigde tijd en de voltooidatum.

Het tweede deel, Activiteiten, richt zich op Taken in uitvoering. Werknemers kunnen aantekeningen achterlaten op het sjabloon om hun manager te informeren als ze hulp nodig hebben bij bepaalde opdrachten.

Het derde deel Aankomende activiteiten. Gebruik dit om toekomstige Taken in volgorde van prioriteit te volgen en waar nodig extra ondersteuning toe te wijzen.

5. ClickUp Project Planner Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Planner-Template.png ClickUp Projectplanner Sjabloon https://clickup.com/templates/project-planner-t-200524076 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De opwinding van het binnenhalen van een nieuw project kan vervagen als je eenmaal begint met het tot in de puntjes plannen ervan.

Dat is natuurlijk alleen als je geen gebruik maakt van de ClickUp projectplanner sjabloon !

Dit sjabloon geeft u volledige controle over elk aspect van uw werkstroom, van het plannen van het budget voor de instelling van verwachtingen en het bewaken van de voortgang. Gebruik het om de reikwijdte van het project team verantwoordelijkheden vast, middelen toewijzen en tijdlijnen in kaart brengen voor voltooiing.

Het sjabloon heeft meerdere weergaven waarmee je het project vanuit verschillende perspectieven kunt analyseren. Bijvoorbeeld, de Activiteitenweergave geeft projectbrede taken weer die zijn gecategoriseerd op basis van hun huidige status. Pas de lijst aan met deadlines, duur, toegewezen personen, inspanningen en risico's om geïnformeerde besluitvorming te ondersteunen. 📈

Andere handige weergaven zijn:

Budget Tracker Weergave : Voor het instellen en bijhouden van budgetten voor elke Taak

: Voor het instellen en bijhouden van budgetten voor elke Taak Project Paneel Weergave : Voor het groeperen van taken op basis van hun inspanningsniveaus

: Voor het groeperen van taken op basis van hun inspanningsniveaus Schedule View : Voor het weergeven van taken die gepland zijn voor toekomstige periodes in een layout van de kalender

: Voor het weergeven van taken die gepland zijn voor toekomstige periodes in een layout van de kalender Lijnenweergave: Voor het beoordelen van tijdlijnen van verschillende projectactiviteiten en het identificeren vanafhankelijkheid van taken Voeg tags met prioriteit toe aan taken en herken de risico's van voltooiing van tevoren. Dit maakt het communiceren van wijzigingen aan belanghebbenden of het bijwerken van leveringsabonnementen eenvoudig - je zit altijd aan het stuur!

6. ClickUp vakantieplanner sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Holiday-Planner-Template.png ClickUp vakantieplanner sjabloon Download dit sjabloon https://clickup.com/templates/holiday-planner-t-234026071 /$$$cta/

Het coördineren van vakantiedagen van werknemers verbetert de transparantie op de werkplek en houdt teams resultaten uitgelijnd zonder die vreselijke last-minute stress. Maar laten we eerlijk zijn, het karwei op zich is al enorm vervelend.

In dat geval is de ClickUp vakantieplanner sjabloon is de aas in uw mouw!

De planner heeft een eenvoudig format - begin met je teamleden te vragen om het Vakantie Aanvraag Formulier in te vullen (inbegrepen in het sjabloon). Het formulier verzamelt informatie zoals vakantiecategorie, afdeling, vakantietype (betaald of onbetaald), maand en duur.

Deze informatie wordt weergegeven in de Vakantieaanvragen weergave, die de manager helpt om aankomende vakantiedagen en vakantieaanvragen goed te keuren of af te wijzen en ze te categoriseren op basis van hun status. 🌴

De Kalenderweergave geeft dezelfde informatie weer, maar dan in een kalender voor beter tijdbeheer. Gebruik deze om waardevolle inzichten te krijgen in tijdlijnen en om overlappingen in afwezigheid, waarschuwingen voor afhankelijkheid en planningsconflicten te ontdekken.

Je boekhoudteam zal dol zijn op de Vacation Leaves View! Het sorteert vakantieverzoeken in betaald en onbetaald en labelt ze vervolgens op basis van hun status - Nieuw verzoek, Bezig met beoordeling, Afgewezen, Geannuleerd en Goedgekeurd.

Plan je een uitje voor je team? Dan heb je geluk! Dit sjabloon kan je ook helpen bij het plannen van personeelsreizen door een overzicht te geven van de logistiek, zoals vluchten en hotels. Het is je centrale hub voor het opslaan van informatie over paspoorten, tickets en reserveringen. 🛫

7. ClickUp Dagelijkse Aantekeningen Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Daily-Notes-Template.jpg ClickUp Dagelijkse Aantekeningen Sjabloon https://clickup.com/templates/daily-notes-t-900200039636 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, dat we ons in de nesten gewerkt hebben nadat we een dringende Taak vergeten waren. Of een geweldig idee vergeten omdat we het niet hebben opgeschreven.

Spring in de ClickUp sjabloon voor dagelijkse aantekeningen om deze vervelende scenario's in het verleden te laten!

Dit sjabloon voor de dagelijkse agenda is meer dan een digitaal notitieblok om uw gedachten in op te schrijven. Het is een robuust hulpmiddel voor het categoriseren van je aantekeningen, nog te doen lijsten **Elk detail dat je toevoegt, wordt gecentraliseerd en is gemakkelijk toegankelijk.

Begin met het invullen van het formulier voor dagelijkse aantekeningen dat bij het sjabloon wordt geleverd. Geef het invoertype op om je content in te voeren. Je kunt ook verklarend commentaar toevoegen aan elke invoer om je dagelijkse planning bij te houden.

De invoer vertaalt zich naar twee weergaven: Aantekeningen en Bord. De eerste groepeert je aantekeningen in lijsten op basis van type, terwijl de tweede ze omzet in kaarten en categoriseert op basis van status van voltooiing.

Het is de moeite waard om op te merken (woordspeling bedoeld) dat het sjabloon 100% aanpasbaar is - verwijder, bewerk en voeg nieuwe velden toe of verfraai je record met bijlagen zoals foto's, grafieken of diagrammen.

Een ander goed doordacht element van deze sjabloon is het ontspannende ontwerp en de rustige kleurenthema's, die uw stressniveaus in toom kunnen houden op bijzonder hectische dagen wanneer u al uw dagelijkse Taken probeert bij te houden.

8. Excel Dagindeling sjabloon by Vertex42

Gebruik dit Excel sjabloon om uw taken, abonnementen en activiteiten bij te houden

Wil je een eenvoudig, afdrukbaar sjabloon voor je dagelijkse planning in spreadsheet format? De Excel Daily Planner Template van Vertex42 is misschien precies wat je nodig hebt om te werken als je persoonlijke planner.

De dagelijkse planner beslaat twee dagen per keer en heeft vrij gedetailleerde secties, met een kleine kalender bovenaan. Het hoofdgedeelte bestaat uit de volgende drie kolommen:

Remember: Gebruik deze om verjaardagen, prioriteiten, lijsten met te bellen personen en verwachte uitgaven toe te voegen Afspraken: Deze kolom gaat over het micromanagen van je dag per uur. De tijdvensters zijn verdeeld in stappen van 15 minuten om het plannen van dagelijkse taken te vergemakkelijken Aantekeningen: Schrijf alles op wat je niet aan je geheugen toevertrouwt

Het sjabloon wordt ook geleverd met twee extra vellen Gebeurtenissen en Feestdagen. Gebruik ze om verjaardagen, jubilea, feestdagen en vakanties bij te houden.

Je hoeft niet veel uit te zoeken om het sjabloon te gebruiken. Download het en je krijgt een planner met de standaard datum ingesteld op 14 februari. Is dit een geheime truc om de spot te drijven met alleenstaanden? Mogelijk. ♥️

Je hoeft je natuurlijk niet aan Valentijnsdag te houden-klik op de datumcel en je kunt hem in een handomdraai bijwerken. Je kunt gratis het standaard lettertype, de grootte en de stijl van de tekst aanpassen.

9. Word Dagplanner Sjabloon door TemplateLab

Dit eenvoudige sjabloon voor een Word-dagplanner kan u helpen uw afspraken bij te houden en aantekeningen te maken om de productiviteit te verbeteren

Slechte dagen treffen de beste onder ons. We hebben het over sombere periodes waarin het moeilijk is om gemotiveerd te blijven. De Word Dagplanner Sjabloon van TemplateLab helpt je door deze dagen heen met zijn frill-vrij ontwerp.

Dit minimalistische sjabloon kan worden bewerkt in Microsoft Word, maar je kunt het ook afdrukken en er op de ouderwetse manier op schrijven. ✏️

Het sjabloon heeft standaard de volgende pagina's om je te helpen een gezond schema op te stellen:

Afspraken Dringend Herinnering Maaltijdtracker Ik ben dankbaar voor Aantekeningen

Heb je sommige van deze secties niet nodig? Verwijder ze! Wil je een of twee secties een andere naam geven? Dat kan! De verfrissende aquatinten van het document kunnen ontspanning bevorderen als je je niet op je best voelt.

Dit sjabloon voor een dagelijkse agenda Word bevat afspraken vanaf 5 uur 's ochtends, om de 30 minuten.

10. Printable Dagplanner Nog te doen lijst by On Planners

Gebruik de Printable Daily Planner To Do List van On Planners om uw dagelijkse gewoonten bij te houden, prioriteiten te stellen en to-do lijsten te maken

Als u op zoek bent naar een sjabloon voor een mooie dagplanner met grijstinten, dan zult u de Printable Daily Planner To Do List van On Planners zeker waarderen.

Het sjabloon heeft de volgende secties:

Top 3 prioriteiten van je dagelijkse routine Belangrijke taken en tijden Andere dingen die je nog moet doen Water tracker Lichaamsbeweging Aantekeningen

Met twee secties gewijd aan gezondheid-Water Tracker en Exercise-dit sjabloon is een fantastische keuze voor degenen die bewuste veranderingen in hun levensstijl willen maken en lichamelijk actief willen blijven.

U kunt het sjabloon aanpassen voordat u het downloadt. Vul de velden Startdatum en Einddatum in om een persoonlijk notitieboek te maken. Bepaal de uiteindelijke layout en eindpunten en print meerdere pagina's tegelijk!

Wil je de ecologische voetafdruk van printen vermijden? Selecteer Digitaal in plaats van Printbaar op de download pagina om de planner te gebruiken op je iPad, reMarkable tablet, Kindle Scribe, Onyx Boox of Supernote.

Sjablonen voor dagelijkse planningen: Jouw ticket naar het land van de nauwgezette

Een doel zonder abonnement is slechts een wens - het is cliché, maar ook waar. Als je je tijd niet beheert, leidt dat tot schuldgevoelens en een slecht gevoel van eigenwaarde.

Sjablonen voor dagplanners geven vleugels aan je wensen, of je nu een vakantie met het gezin organiseert, een nieuw project afhandelt, of een content kalender . 🪁

Vertrouw op onze lijsten met sjablonen om je te helpen afleiding te doden en sneller te werken naar je doelen toe. Er is geen plaats voor schuldgevoel als je begint met je inspanningen te laten tellen!