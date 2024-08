15 Beste Dagindeling Apps in 2024 (Functies, Prijzen)

Ik begin met een bekentenis: Ik ben een beetje geobsedeerd door productiviteits- en planningsapps. Ik ben altijd op zoek naar de beste, meest effectieve en prettigst te gebruiken apps om mijn dag te plannen en mijn werk te doen.

Dit betekent dat ik tientallen opties heb geprobeerd, van de meest uitgebreide projectmanagementtools zoals ClickUp tot gewoon pen en papier.

Op basis van mijn ervaring en de tests van het ClickUp team, heb ik een lijst samengesteld van de beste dagelijkse planner apps voor elke behoefte of wens.

Voordat we ze stuk voor stuk bekijken, eerst een inleiding over waar ik naar op zoek was.

Wat is een Dagplanner App?

Een dagelijkse planner app is een productiviteitstool waarmee je de taken, vergaderingen en communicatieactiviteiten kunt organiseren die je elke dag moet voltooien.

In tegenstelling tot projectmanagement tools die zich richten op het leveren van werk binnen de tijdlijn en middelen, helpen de meeste dagelijkse planner apps individuen en teams om af te spreken wat er elke dag gedaan kan en zal worden.

Waarom heb je een Dagplanner App nodig?

Dagplanner apps zijn krachtige hulpmiddelen om je dag te organiseren en onder controle te houden. Het helpt individuen en teams op de volgende manieren.

Duidelijkheid: Door verschillende tools te gebruiken, zoals e-mail, Slack, projectbeheer, etc., kun je plannen, prioriteiten stellen en het werk doen dat er toe doet.

Focus: Dagelijkse planner apps dwingen je om na te denken over hoeveel je redelijkerwijs op een dag kunt doen. Zo concentreer je je op de belangrijke dingen.

Management: Afhankelijk van je functie heb je misschien een half dozijn vergaderingen en honderd e-mails te verwerken. Dagelijkse planner apps houden je op schema met deze activiteiten.

Voorspelbaarheid: Met een dagelijkse planner app kun je grote projecten opdelen in kleine taken, waardoor je voorspelbaarheid in je werkdag brengt.

Productiviteit: Dagelijkse planner apps voorkomen een overdaad aan informatie. Het voorkomt dat je overweldigd raakt door Slack meldingen of veeleisende e-mail inboxen en je kunt je concentreren op het werk dat gepland staat.

Wat moet je zoeken in dagelijkse planner apps?

Mijn dag is een beetje lukraak, met verschillende evenementen/vergaderingen vooraf gepland, taken met duidelijke deadlines en wat dringend werk dat op mijn pad komt. Ik had dus een dagelijkse planner app nodig met de volgende functies om mijn werk voor te blijven.

Datumweergave: Markeer een datum of wijs een deadline toe aan elke taak en bekijk ze per dag/week/maand. Dit betekent dat als ik een deadline heb voor iets dat een week later moet gebeuren, ik die kan toewijzen en eraan herinnerd kan worden op die toekomstige datum.

Planning: De mogelijkheid om taken en vergaderingen op een dagelijkse planning te maken, idealiter geïntegreerd in een kalender. Mijn collega's sturen uitnodigingen op Google Calendar. Mijn dagelijkse planner-app moet dat automatisch in mijn planning verwerken.

Takenbeheer: Taken bijhouden met aanvullende beschrijvingen, opmerkingen, checklists en meer. Bij elke taak hoort een lijst met vereisten en acceptatiecriteria die in de dagelijkse planner app moeten staan.

Tijd blokkeren: Tijd blokkeren voor elke taak op basis van schattingen en de bijgehouden tijd daarmee vergelijken. Stel je voor dat je vijf vergaderingen van een uur en vier taken van 90 minuten op één dag hebt! Om dat te voorkomen, heb ik een tijdblokfunctie nodig.

Rapportage: De mogelijkheid om automatisch urenstaten te genereren, KPI's te meten en de voortgang bij te houden. Alles wat administratief werk vermindert en zichtbaarheid creëert, is een enorme bonus.

Compatibiliteit: Integreer en werk met verschillende populaire enterprise tools, zodat ik kan samenwerken met collega's en klanten in het platform van hun keuze.

Toegankelijkheid: Beschikken over web-, mobiele en desktop-apps voor 24×7 toegang.

Dit is slechts de basis. Om projectbeheer en persoonlijke productiviteit te ondersteunen, digitale planner apps zullen er ook goed aan doen om functies voor automatisering, AI, integraties en meer op te nemen.

Laten we met deze parameters eens kijken hoe de 15 beste betaalde en gratis dagelijkse planner apps het doen.

Dagelijkse planner apps in een oogopslag

De 15 beste dagelijkse planner apps voor gebruik in 2024

In willekeurige volgorde zijn hier de beste dagelijkse planner apps die je in 2024 kunt gebruiken. Om het eenvoudiger en makkelijker voor je te maken, heb ik de functies vergeleken, aangegeven voor wie elke app het beste is en ook de prijzen vermeld.

Zullen we beginnen?

1. ClickUp

ClickUp is een uitgebreid projectmanagementplatform met unieke functies voor dagelijkse planning voor individuen en teams.

ClickUp combineert functies voor taakbeheer, planning, formulieren, mindmaps en tientallen aanpasbare weergaven om volledige flexibiliteit te bieden bij de dagelijkse planning.

Ik hou van ClickUp omdat het alles kan en nog wat. De hiërarchie van werkruimte > mappen > lijsten > taken > subtaken geeft een enorme granulariteit. De kalender-, tijdlijn- en Ganttgrafiekweergaven zorgen ervoor dat ik niet te veel plan en achterop raak.

ClickUp Brain is fantastisch geïntegreerd in verschillende aspecten van de tool. Vooral als schrijver is ClickUp Brain een geweldige hulp voor het genereren van ideeën, het samenvatten van lange blogberichten, proeflezen, enz.

ClickUp: Beste AI-gestuurde dagelijkse planner

Van alle apps voor dagelijkse planningen die momenteel op de markt zijn, zijn de AI-mogelijkheden van ClickUp ongeëvenaard. ClickUp Brein is 's werelds eerste neurale netwerk dat taken, documenten, mensen en alle kennis van uw bedrijf met AI verbindt.

Met ClickUp Brain kunt u:

To-do lijsten van dingen genereren en toevoegen aanClickUp taken* Voltooide taken samenvatten en updates posten

Stel vragen om prioriteiten te stellen, zoals: Waar moet ik als volgende aan werken? Wat zijn de meest urgente taken? Welke taken zijn geblokkeerd?

Stemmen uit uw vergaderingen en Clips omzetten in tekst transcripten

Automatische transcripties met ClickUp Brain

De beste eigenschappen van ClickUp

ClickUp Brain als uw persoonlijke assistent en hulpje bij het plannen

ClickUp Kalenderweergave om taken/evenementen per dag/week/maand te bekijken

Integratie in twee richtingen met Google- en Outlook-agenda's voor real-time synchronisatie

Tijdregistratie voor kalenderblokkering en gedetailleerde dagelijkse planning

Doelen en voortgangsrapportage

ClickUp bevat ook tientallen sjablonen voor dagelijkse planning en projectmanagement. Plan uw dagen met ClickUp's sjabloon voor dagelijkse planning . Voeg taken toe en categoriseer ze, stel vervaldatums en prioriteiten in, vink ze af en houd de voortgang bij - alles op één plek. Deze sjabloon downloaden

Klik-op-beperkingen

ClickUp is meer dan alleen een dagelijkse planner. Het is een productiviteitswerkruimte met uitgebreide functies voor projectbeheer. Dit kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers en een steile leercurve veroorzaken.

ClickUp prijzen

Voor altijd gratis

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk:Contact voor prijzen* ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald plan voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

ClickUp App is beschikbaar voor download op

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Web

Apple horloge

Binnenkort in de Meta Quest - eigenlijk overal

2. Google Agenda

Bron: Google Agenda

Google Agenda is een van de populairste online kalenders die vandaag beschikbaar zijn op de markt. De meeste Gmail/GSuite gebruikers gebruiken automatisch de Google Agenda die gebundeld is met hun e-mail app.

Zoals ik al eerder zei, plan ik veel afspraken in Google Agenda. Ik voeg mijn eigen persoonlijke afspraken toe, zoals lunches, gymtijd, school ophalen, enzovoort, zodat niemand verwacht dat ik tijdens die uren online ben.

Google Agenda beperkt echter de mogelijkheid om taken bij te houden. Ik vond dat ik een ander hulpmiddel voor dagelijkse planning nodig had om de beperkingen van Google Agenda te compenseren.

Google Agenda: Het beste voor tijd blokkeren

Als je een adviseur, consultant of coach bent, is Google Agenda een geweldige manier om alle gebeurtenissen voor de dag te plannen. Het helpt je om redelijke productiviteitsplannen (geen overplanning) en informeer collega's/klanten hierover.

De beste functies van Google Agenda

Ingebouwde functies voor het maken van takenlijsten, deadlines en taakbeheer

Mogelijkheid om meerdere agenda's (persoonlijk, werk, school, etc.) in één overzicht te zien voor foutloos plannen

Werktijden en werklocatie voor automatische RSVP-opties

Taken en gebeurtenissen van teamleden in één overzicht, zodat het gemakkelijker is om hun beschikbaarheid te controleren en vergaderingen te plannen

Groepskalenders met teamleden voor terugkerende taken zoals teamvakanties

Integraties met vrijwel alle andere tools die je gebruikt

De beperkingen van Google Agenda

Google Agenda is in de eerste plaats een kalender met enkele andere mogelijkheden. Dit betekent dat de functies voor projectbeheer en rapportage zeer beperkt zijn.

Google Agenda prijzen

Gratis

Business starter: $7,2/maand per gebruiker

Zakelijk Standaard: $14,4/maand per gebruiker

Zakelijk Plus: $21,6/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

GeminiAI-kalender: Aan elk plan toevoegen voor een gratis proefperiode van 14 dagen

Google Calendar beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Google Agenda-app is beschikbaar in Android-, iOS- en webversies.

Bonus: Kies uit deze tijdblokkerende sjablonen om je tijd effectief en consistent in te delen.

3. Begrip

Bron: Notion

Notion begon als een app voor het maken van notities, maar is nu uitgebreid met een groot aantal functies voor productiviteit en dagelijkse planning. Met Notion kun je documenten maken, bedrijfswiki's schrijven, projecten beheren en het werk voor elke dag plannen.

Ik gebruikte Notion als documentatie-app om ideeën voor artikelen, feedback van collega's/belanghebbenden, kwaliteitschecklists, enz. bij te houden. Ik heb het uitgebreid gebruikt om stijlgidsen te beheren, zodat ik er gemakkelijk bij kon wanneer ik dat nodig had.

Echter, als een dagelijkse planner, vond ik Notion ontbreken in de mogelijkheid om tijd bij te houden, schattingen te maken, tijd te blokkeren, etc., die fundamenteel zijn voor productiviteit.

Notie: Beste voor kennismanagement-gebaseerde dagelijkse planning

Notion is een fantastische bron voor creatieve mensen en kenniswerkers die ongelijksoortige gegevens samenbrengen om complexe problemen op te lossen.

Als uw werk meer omvat dan een handvol eenvoudige to-dos, zoals melk kopen of salarissen betalen, kan Notion helpen uw informatie voor u te consolideren.

Je kunt taken en documenten maken met aangepaste labels, tags, eigenaren, toggles, to-dos en meer. Je kunt ook de kalenderweergave gebruiken om de lopende werkzaamheden bij te houden.

De beste functies van Notion

Flexibele kennismanagementtool met een groot aantal aanpasbare functies

Mogelijkheid om afbeeldingen te uploaden, video's in te sluiten, enz. voor volledige context

10.000+ sjablonen voor persoonlijke, werk- en schoolprojecten

Notion AI om ideeën te brainstormen zonder een zoekmachine nodig te hebben, antwoorden te genereren en tabellen automatisch in te vullen, allemaal in realtime

Beperkingen

Notion heeft de reputatie moeilijk te begrijpen te zijn voor nieuwe gebruikers. De flexibiliteit van de app kan het moeilijker maken voor mensen om hun eigen systemen te bouwen binnen Notion.

Prijzen voor Notion

Gratis

Plus: $10/maand per gebruiker

Zakelijk: $18/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Notion AI: toevoegen aan elk plan voor $10/maand per gebruiker

Beschouwingen en beoordelingen

Beschikbare apps

Notion is beschikbaar voor download op macOS, Windows, Android en iOS

4. Klokify

Bron: Clockify

Clockify is een populaire tijdregistratie app om productiviteit, aanwezigheid en factureerbare uren bij te houden. Het is gericht op tijdmanagement, met functies zoals een timer, kalender, urenstaten, activiteitenrapportage, planning, goedkeuringen en facturatie.

Clockify is een app voor het plannen en bijhouden van tijd en is daarom perfect voor de dagelijkse planning. Vroeger plande ik taken de avond ervoor op een kalender, zodat ik precies wist wat ik wanneer moest doen elke dag. Het was ook fantastisch om in de rapporten te kunnen zien hoeveel tijd ik over meerdere dagen aan een taak heb besteed.

Clockify: Het beste voor freelancers en kleine teams die tijd factureren

Als je een freelancer of een kleine bedrijfseigenaar bent, is Clockify perfect voor het controleren en bijhouden van factureerbare uren. Hoewel Clockify niet is ontworpen als planner, kunnen gebruikers er wel werk, opdrachten, diensten en vrije tijd mee inplannen.

Op basis van deze ureninvoer kun je ook automatisch urenstaten en facturen maken voor een meer gestroomlijnde facturering.

De beste functies van Clockify

Eenvoudige en krachtige functies voor tijdregistratie

Automatisch bijhouden van alle apps en websites die je regelmatig gebruikt

Mogelijkheid om taken toe te wijzen aan teamleden, mijlpalen te creëren en inzicht te krijgen in overbelasting van het werk

Sjablonen om elke week terugkerende activiteiten te laden

De beperkingen van Clockify

Clockify's functies voor tijdbeheer overstemmen de mogelijkheden voor dagelijkse planning. Als gevolg hiervan worden gebruikers gedwongen om de planningsfuncties ook voor de planning te gebruiken.

Prijzen van Clockify

Gratis met onbeperkt bijhouden

Basis: $4,99/maand per gebruiker

Standaard: $6,99/maand per gebruiker

Pro: $9,99/maand per gebruiker

Enterprise: $14,99/maand per gebruiker

Klokkeringen en beoordelingen

Beschikbare apps

Clockify App is beschikbaar om te downloaden op macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge en Linux.

5. Todoist

Bron: Todoist

Todoist is een eenvoudig en mobiel hulpmiddel voor taakbeheer. Dankzij het minimalistische ontwerp kun je taken net zo natuurlijk vastleggen als dat je ze op papier zet. Vervolgens kun je al je taken organiseren in projecten en prioriteiten/labels toevoegen.

Mijn favoriete functie is de 'vandaagweergave', waarmee je je kunt concentreren op taken die vandaag moeten gebeuren zonder de afleiding van al het andere. In tegenstelling tot een kalenderweergave, die taken van de week/3-4 dagen per keer weergeeft, helpt de vandaagweergave om in het heden te blijven, zodat je niet overweldigd wordt door het denken aan de toekomst.

Echter, om de tijd bij te houden, om taken op te rollen in projecten, enz. Todoist is beperkend. Ik merkte dat ik projecten beheerde met een meer uitgebreide tool en naar Todoist kwam voor eenvoudige dagelijkse taken. Na verloop van tijd werd het beheren van meerdere tools vervelend.

Todoist: Het beste voor planning onderweg

Todoist biedt intuïtieve en mobielvriendelijke functies om taken te beheren. Het minimalistische ontwerp maakt het een plezier om te gebruiken, zelfs voor degenen die niet technisch onderlegd zijn.

De beste functies van Todoist

Eenvoudige en minimalistische interface voor het vastleggen van taken

Flexibele weergaven, vooral de kalenderweergave, om taken op een tijdlijn te zien

Delen van projecten, samenwerking en opmerkingen

80+ integraties voor informatie-uitwisseling, communicatie en automatisering

Productiviteitsvisualisatie per week en maand om teamleden op koers te houden (plus Todoist Karma voor het voltooien van taken!)

De beperkingen van Todoist

Functies voor teams zijn beperkt

Gebruikers zeggen dat de app niet de mogelijkheid biedt om tijdsindelingen voor elke taak toe te voegen

Sommige gebruikers hebben soms last van synchronisatieproblemen tijdens de integratie met Google Agenda

Todoist prijzen

Beginner: $0

Pro: $5/maand per gebruiker

Zakelijk: $8/maand per gebruiker

Waarderingen en beoordelingen

Beschikbare apps

De Todoist-app kan worden gedownload van Android, iOS, Windows, macOS en Linux

De app heeft ook web- en Apple Watch-versies

6. Elke.do

Bron: Any.do

Any.do is een app voor taakbeheer voor individuen, gezinnen en teams. Het meest interessante aan Any.do is dat het een speciaal ontworpen module biedt voor dagelijkse planning, waaronder:

Privéweergave van alles wat voor jou relevant is

Elke dag een nieuwe start om te plannen op basis van jouw behoeften

Pushmeldingen en begeleide workflow om de dag te plannen

Kalenderintegratie om gebeurtenissen en taken op één plek te beheren

Aanpasbare weergaven op basis van je voorkeuren

Ik heb Any.do een tijdje gebruikt toen ik te veel dingen tegelijk moest doen: een kat die geopereerd moest worden, een kind in het schoolvoetbalteam, een vakantie die eraan zat te komen, naast meerdere schrijfopdrachten.

Om dit allemaal samen te beheren, zonder het persoonlijke voor het werk te moeten missen, is Any.do een geweldig hulpmiddel. De focusfuncties zijn ook geweldig voor het minimaliseren van overweldigende productiviteit.

Any.do: Het beste voor het integreren van persoonlijke en professionele plannen in één tool

Met Any.do kun je elk aspect van je leven beheren zonder dat het ene het andere beïnvloedt.

De beste functies van Any.do

Gepersonaliseerde slimme suggesties ophoe te focussen en waarop te focussen

Integraties met verschillende projectbeheertools om persoonlijke en professionele behoeften te consolideren

Kant-en-klaresjablonen voor takenlijsten voor verschillende gebruikssituaties

Alle.do beperkingen

Gebruikers zijn ontevreden over het niveau van taakdetails die kunnen worden toegevoegd aan elk to-do item

Sommige gebruikers geven ook aan dat het niet geschikt is voor specifieke taakbeheer frameworks zoals GTD

De prijzen van Any.do

Persoonlijk: $0

Premium: $5.99

Familie: $9.99/maand voor 4 gebruikers

Teams: $7.99/maand per lid

Any.do beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Any.do App is beschikbaar voor downloaden op telefoon (Android en iOS), iPad, desktop (Windows, macOS), web en smartwatch.

7. Sunsama

Bron: Sunsama

Sunsama is een productiviteitstool die de balans tussen werk en privé mogelijk maakt. Het is een digitale dagplanner die gegevens van al je apps consolideert en overzichtelijk weergeeft op een tijdlijn.

Mijn grootste aantrekkingskracht op Sunsama was de mogelijkheid om alle communicatie te consolideren. Op een gegeven moment had ik taken in de ene tool, evenementen in een andere, persoonlijke klusjes in een andere lijst, verzoeken in e-mails - op elke willekeurige dag zou ik wel iets missen. Sunsama beloofde dat probleem op te lossen.

Het dagelijkse ritueel van elke dag bekijken en plannen is goed. De mogelijkheid om de planning automatisch op Slack te posten was ook handig.

Na verloop van tijd realiseerde ik me echter dat het consolideren van alles overweldigender is dan ik had verwacht. Ik had moeite met het prioriteren van de vele berichten die elke dag binnenkwamen, omdat Sunsama alles als een lijst voor me neerzette.

Sunsama: het beste voor dagelijkse planning in één venster

Sunsama is erop gericht om mensen de rommel in hun werk te laten organiseren en te laten plannen om productief te zijn.

Als je werkgerelateerde informatie hebt in e-mail, Slack, agenda, Notion, Trello, ClickUp of Github, kan Sunsama ze samenbrengen op één plek, zodat je ze in stijl kunt afvinken!

De beste functies van Sunsama

Begeleide dagelijkse planning met behulp van een stap-voor-stap routine

Unified dagelijks overzicht

Dagelijkse doelen met tijdsinschattingen

Timeboxing en planning

Sunsama beperkingen

Sunsama is een persoonlijke productiviteitstool met weinig mogelijkheden voor teams

Het samenvoegen van gegevens uit meerdere bronnen kan overweldigend worden

Het kan een klus zijn om onbelangrijke/irrelevante e-mails te importeren en ze vervolgens weg te gooien binnen Sunsama

Prijzen voor Sunsama

14 dagen gratis proberen

Maandabonnement: $20/maand

Jaarabonnement: $16/maand jaarlijks gefactureerd

Sunsama beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Sunsama App is beschikbaar voor download op Telefoon (Android en iOS) en Desktop

8. Plaky

Bron: Plaky

Plaky is een visuele projectplanningssoftware voor teams. Hiermee kunnen teams taken maken, teams op één lijn brengen, leden toevoegen, commentaar geven, de voortgang bijhouden en projecten beheren. De functies omvatten taakbeheer, samenwerking, rapportage en administratie.

Het is voor mij een onweerstaanbare uitnodiging als een app gratis is, dus ging ik aan de slag met Plaky. Voor een eenvoudig taakbeheerprogramma voldeed Plaky voor mij. Maar omdat ik andere apps met uitgebreidere functies heb geprobeerd, vond ik Plaky niets om over naar huis te schrijven.

Plaky: Het beste voor kleine bedrijven en non-profitorganisaties

Plaky is een gratis app voor dagelijkse planningen die kosteneffectief voldoet aan de behoeften van kleine bedrijven en non-profitorganisaties. Plaky is ideaal voor kleine teams en stelt mensen van verschillende afdelingen in staat om alle communicatie te centraliseren en in realtime samen te werken.

De beste functies van Plaky

Eenvoudige onboarding-workflows

Kant-en-klare sjablonen voor marketing, HR, verkoop, CRM en softwareontwikkeling

Onbeperkt aantal projecten, taken en gebruikers

Prachtige beperkingen

Plaky kan beperkend zijn voor enterprise-projecten die complexe aanpassingen nodig hebben.

Prijzen van Plaky

Altijd gratis

Pro: $4,99/maand per gebruiker

Enterprise: $10,99/maand per gebruiker

cake.com bundel: $15,99/maand per gebruiker

Slechte beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Plaky is beschikbaar voor download op Telefoon (Android en iOS) en Web versies.

9. TickTick

Bron: TickTick

TickTick is een uitgebreide tool voor het organiseren van alle aspecten van het leven. Naast het plannen van elke dag, kun je TickTick gebruiken om je to-dos, taken, doelen en gebeurtenissen te organiseren.

TickTick is een andere app die zeer effectief was in het consolideren van werk en leven op één plek. De gebruiksvriendelijke interface is uitnodigend. De Pomodoro timer was een eenvoudigere, meer georganiseerde manier om de tijd bij te houden. De witte ruis generator is de beste vriend van een schrijver.

TickTick: Het beste voor het organiseren en voltooien van dagelijkse taken volgens een schema

TickTick wordt geleverd met een ingebouwde pomodoro-timer die je helpt je te concentreren op de taken die je moet doen en ze volgens een schema af te werken. Dit is geweldig voor mensen die te veel kleine dingen te doen hebben. En wat is er nog meer? Je kunt ook witte ruis op de achtergrond afspelen terwijl je werkt!

Als je bijvoorbeeld een manager of een customer success professional bent, kunnen je taken bestaan uit het nemen van beslissingen, het beoordelen van documenten, het geven van feedback, etc., die allemaal binnen 25 minuten gedaan kunnen zijn. TickTick is hier geweldig voor.

De beste functies van TickTick

Mogelijkheid om taken te creëren vanuit spraakopdrachten, e-mails, Siri en widgets

Automatische dataparsing van deadlines in herinneringen

vervelende waarschuwing' voor items die je niet mag missen

Prioriteitsniveaus en sorteren

Aanpasbare agendaweergaven

TickTick-beperkingen

Gebruikers zijn teleurgesteld over de beperkingen van de gratis versie

Gebruikers zeggen ook dat waarschuwingstonen en vervelende waarschuwingen de angst voor meldingen soms verergeren

TickTick prijzen

Maandelijks plan: $3,99/maand

Jaarplan: $35,99/jaar

TickTick beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

TickTick App is beschikbaar voor download op telefoon (Android en iOS), iPad, desktop (Windows, macOS, Linux), webversie en Apple watch.

10. Gestructureerd

Bron: Gestructureerd

Structured is een multifunctionele productiviteitsapp met geïntegreerde AI. Naast een intuïtieve dagplanner is het ook een to-do lijst, agenda, gewoonte tracker, focus timer en nog veel meer.

Ik vond Structured leuk omdat het beperkte functies had. Door de toeters en bellen te vermijden, gaf Structured me het absolute minimum om mijn dag goed te plannen. De tijdlijnweergave is vooral handig omdat het een lijstweergave is waar ik vertrouwd mee ben, maar dan op een tijdlijn. De mogelijkheid om aangepaste kleuren aan items toe te voegen was ook leuk.

Gestructureerd: Het beste voor mensen met veel taken en afspraken

Structured is ontworpen om je te helpen controle te krijgen over de talloze dingen die je moet doen. De app structureert een heleboel taken en afspraken in één tijdlijn, zodat je een prioriteitenlijst kunt maken en dingen kunt afvinken.

De beste functies van Structured

Eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface

Minimale opties voor overzichtelijk taakbeheer

Aanpasbaar aan unieke behoeften

Gestructureerde beperkingen

Structured is eenvoudig en op zichzelf gericht. Het heeft geen complexe projectmanagementfuncties die het grote geheel voor hun rekening nemen.

Gestructureerde prijzen

Gratis plan

Structured Pro Maandelijks: $2,99/maand

Gestructureerd Pro per jaar: $9,99/jaar

Levenslang gestructureerd Pro: $29,99 voor het hele leven

Gestructureerde beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Structured App is beschikbaar voor download op Phone (Android en iOS) en macOS.

11. Dingen 3

Bron: Dingen 3

Things 3 is een bekroonde persoonlijke taakmanager. Het combineert kalendergebeurtenissen en to-dos om een beter beeld te geven van je planning. Hiermee kun je 's ochtends je dag plannen, 's avonds achterstanden wegwerken en taken herhalen voor de toekomst.

Als Mac-gebruiker vond ik het prettig hoe moeiteloos Things 3 in mijn ecosysteem is geïntegreerd, zowel op de computer als op de telefoon. De Apple Watch-app is uitgebreider dan alle andere tools voor taakbeheer die ik heb gebruikt.

Ik kon de touchbar, Hand-off, snelle acties op het startscherm, enz. gebruiken, bijna alsof het een native app is! Eenmalige betaling in plaats van maandelijkse abonnementen? Schrijf me in!

Things 3: Beste app voor dagelijkse planning voor Apple-gebruikers

Things 3 is ontworpen voor het Apple ecosysteem van macOS, iOS, iPadOS en zelfs Vision Pro.

Het heeft een intuïtief en native ontwerp waarmee Apple gebruikers zich direct vertrouwd zullen voelen. Apple-specifieke snelkoppelingen en opdrachten werken ook op Things 3.

De beste functies van Things 3

Begeleide dagelijkse planning en afsluitrituelen

Koppen om categorieën en mijlpalen te maken binnen projecten

Checklists voor subtaken

Natuurlijke taalgestuurde slimme planning met Jump Start

Slanke modus en meerdere vensters

De beperkingen van Things 3

Beperkt tot het Apple ecosysteem. Als je teamleden of aannemers hebt die andere besturingssystemen gebruiken, kun je niet samenwerken op Things 3

de apps voor iPhone, Apple Watch en iPad kosten extra

Prijzen voor Things 3

Eenmalige aanschaf van $49,99

Dingen 3 beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Things 3-app kan worden gedownload op macOS, iOS, iPad en visionOS

12. Trello

Bron: Trello

Atlassian Trello is een oplossing voor taakbeheer die is gebouwd rond de Kanban-methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van kaarten, lijsten en borden. Van eenvoudig taakbeheer tot complexe workflows, Trello kan allerlei soorten projecten met gemak aan.

In de begindagen van mijn productiviteitsreis was Trello de one-stop shop. Naast mijn werk had ik borden voor films die ik wilde kijken, boeken die ik wilde lezen, dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse huishoudelijke taken, enz. Het eenvoudige Kanban-bord met kaarten was mijn eerste stap in projectbeheer.

Na verloop van tijd had ik iets specifiekers nodig voor dagplanning. Trello leek geweldig voor projecten, opgesplitst in taken, maar het kon de verschillende andere dingen, zoals evenementen, reacties, vergaderingen, enz. waar ik mee te maken had, niet aan.

Trello: het beste voor teams die goed gedefinieerde taken uitvoeren

Trello volgt een hiërarchie van kaarten en borden. Als je een reeks goed gedefinieerde taken hebt, kun je voor elk daarvan kaarten maken en ze organiseren op borden met zwembanen voor elke status.

Trello wordt veel gebruikt door softwareontwikkelingsteams die kaarten maken voor elke functie/user story die door de pijplijn gaat.

Trello beste functies

Duidelijke weergave van de werkpijplijn in de vorm van borden, kalenderweergaven, tijdlijnen en meer

No-code automatisering voor repetitieve processen en terugkerende taken

Geteste sjablonen van marktleiders

Trello beperkingen

Voor activiteiten waarbij complexere creativiteit en probleemoplossing komt kijken, zijn de beperkte functies van Trello misschien niet genoeg

Van teams wordt verwacht dat ze hun workflows alleen organiseren als kaarten, lijsten en borden - een andere indeling werkt niet

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $6/maand per gebruiker

Premium: $12,5/maand per gebruiker

Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Trello App is beschikbaar om te downloaden op Telefoon (Android en iOS), Desktop (Windows en macOS) en Web

13. Microsoft Outlook

Bron: Wikimedia Commons Microsoft Outlook is een van de oudste overgebleven e-mailbeheerprogramma's. Met Outlook kun je voornamelijk e-mails verzenden en ontvangen via een gestructureerde inbox. In het verlengde daarvan bevat het ook:

Agenda voor het plannen van vergaderingen en evenementen

To-do lijst app

Beheer van contactpersonen

Functies voor het maken van notities en het bijhouden van een dagboek

Iedereen heeft wel een fase waarin ze Outlook gebruikten om hun e-mail te beheren, net als ik. Ik gebruikte Outlook vooral om e-mail te ontvangen en te beantwoorden, maar ik heb er ook vergaderingen mee gepland. Teams is ook naadloos geïntegreerd.

Maar omdat ik verder niet op de Microsoft-stack zat, werd het een uitdaging om tools van derden te integreren.

Outlook: Het beste voor teams op de Microsoft-stack

De Microsoft technologiestack wordt veel gebruikt door teams over de hele wereld. Voor degenen die Microsoft al gebruiken, is Outlook een geweldige geconsolideerde werkruimte.

Outlook kan dienen als de facto ticketbeheersysteem, vooral als je functie draait om e-mail, zoals klantenservice of softwareonderhoud.

De beste functies van Microsoft Outlook

Multifunctioneel e-mailbeheer

Combineert e-mail, taken, gebeurtenissen, contactpersonen en notities in één app

Integraties met andere Microsoft tools, zoals Teams en Office 365

Microsoft Outlook-beperkingen

Outlook is niet de meest intuïtieve e-mailbeheertool

Beperkt tot Microsoft-stapel

Prijzen van Microsoft Outlook

Prijs standalone $ 159,99 voor 1 pc of Mac

Voor thuis:

Gezin: $9,99/maand tot 6 gebruikers Persoonlijk: $6,99/maand voor één gebruiker

Voor bedrijven (jaarprijzen):

MS365 Zakelijk Basis: $6/maand per gebruiker MS365 Zakelijk Standaard: $12,5/maand per gebruiker MS365 Zakelijk Premium: $22/maand per gebruiker MS365 Apps voor bedrijven: $8,25/maand per gebruiker



Microsoft Outlook beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Microsoft Outlook kan worden gedownload op telefoon (Android en iOS) en desktop (Windows en macOS)

14. nTask

Bron: nTask

nTask is een end-to-end projectbeheersoftware met functies voor planning, uitvoering, bewaking en verbetering.

Ik begon nTask te gebruiken toen het softwareteam van mijn organisatie er de voorkeur aan gaf voor hun taakbeheer. Het was uitgebreid en gaf me een goed beeld van hoe software wordt ontwikkeld. Ik heb er veel van geleerd. Maar voor het beheren van mijn eigen schrijfprojecten en taken vond ik het niet aanpasbaar genoeg.

nTask: Het beste voor softwareontwikkelingsteams

nTask is ontworpen om snelle, flexibele softwareontwikkelingsteams te ondersteunen. Diepgaande projectplanning maakt toewijzing van resources, tijdlijnen, budgettering, enz. mogelijk.

Met nTask kunt u uw eigen workflows ontwerpen, aangepaste statussen maken of kant-en-klare statussen gebruiken sjablonen voor dagelijkse planningen om jezelf klaar te stomen voor succes.

nTask beste eigenschappen

Tijdregistratie, geautomatiseerde urenstaten en goedkeuringsworkflows

Problemen bijhouden met aangepaste ernst en status

Kalendersynchronisatie voor vergaderingen, agenda en gespreksnotities

Risicobeheer en oplossingskaders

Rapportage met aangepaste KPI's

nTaakbeperkingen

Gebruikers vinden de interface chaotisch en moeilijk te gebruiken

Vergeleken met andere softwaretools voor projectbeheer kan nTask beperkt zijn in functies

nTask prijzen

7 dagen gratis proberen

Premium: $4/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

nTaakwaarderingen en beoordelingen

Beschikbare apps

nTask is beschikbaar voor downloaden op telefoon (Android en iOS) en webversies.

15. Evernote

Bron: Evernote

Evernote is een van de langst bestaande apps voor het maken van notities. Wat aanvankelijk een hulpmiddel was om notities en ideeën te organiseren in digitale notitieblokken, is nu uitgegroeid tot een uitgebreide oplossing om kennis, taken en planningen te beheren.

Ik ben een OG Evernote gebruiker, ngl. Ik schreef mijn dagboek op Evernote, knipte interessante artikelen van het internet, sloeg afbeeldingen op voor later gebruik, enzovoort, enzovoort. Als app om notities te maken voldeed het aan al mijn behoeften.

Toen ik meer projectmanagement nodig had, kwamen de mogelijkheden van Evernote tekort. Ik blijf Evernote gebruiken voor kennisbeheer, soms plan ik er ook mijn dagen in. Het is echter niet mijn primaire dagelijkse planner.

Evernote: Beste voor persoonlijke productiviteit en werkbeheer

Evernote is een eenvoudig te gebruiken digitale tool met de flexibiliteit en vrijheid van een fysiek notitieboek. Met Evernote kun je notities maken met tekst, afbeeldingen, audio, scans, PDF's en documenten.

Je kunt ook to-dos maken en taken inplannen om al je werk op één plek te beheren.

Evernote beste functies

Webpagina's vastleggen met Web Clipper

Scannen en opslaan van bestanden, documenten en afbeeldingen, zoals vergadernotities, bonnetjes, handleidingen en familierecepten

Verbinden van vergaderingen (schema) met vergadernotities (documentatie en actie-items)

AI-gestuurde zoekfunctie die ook PDF's, documenten en afbeeldingen onderzoekt

Evernote beperkingen

Als hulpmiddel om notities te maken, is Evernote beperkt in zijn mogelijkheden voor projectbeheer

Dagelijkse planning is nog steeds handmatig, zonder gestuurde workflows of sjablonen

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand

Professioneel: $17,99/maand

Teams: $24,99/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

Beschikbare apps

Evernote is te downloaden op telefoon (Android en iOS), desktop (Windows, macOS) en web-extensies.

Bonus: De ultieme inleiding op hoe je je week plant

Maak betere dagelijkse plannen en voer ze effectief uit met ClickUp

Of u nu aardappelen sorteert of toezicht houdt op de bouw van de Brooklyn Bridge, uw werk moet per dag worden gepland en uitgevoerd. Apps voor dagelijkse planning zitten boordevol functies om u daarbij te helpen.

Tools als Evernote en Notion kunnen helpen om organisatorische kennis te documenteren en van daaruit werkplannen op te stellen. TickTick en Structured brengen methode in de waanzin van een moderne werkdag.

Plaky en Trello zijn beter geschikt voor softwareontwikkelingsteams. En Sunsama verenigt de talloze communicatie- en informatietools die we tegenwoordig gebruiken.

Afhankelijk van waar je aan werkt en je persoonlijke voorkeuren, kan elk van de bovenstaande vijftien de beste dagelijkse planner app voor jou zijn.

Heb je iets uitgebreid en flexibel nodig om met je bedrijf en behoeften mee te groeien? Probeer ClickUp vandaag gratis uit .