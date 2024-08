10 Beste AI Planner & Agenda Apps in 2024

Ben je het beu om al je afspraken en vergaderingen handmatig te plannen? Geen angst, de agenda met AI-ondersteuning is er!

Deze kalenders maken gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie om je leven makkelijker, beter georganiseerd en veel leuker te maken. Geloof ons, ze zullen je werkdag revolutioneren.

Dus, zonder verder oponthoud, laten we eens duiken in de AI agenda-assistenten die de werkwereld stormenderhand veroveren. Deze kalenders hebben het allemaal, van handige widgets tot slimme planningen en gepersonaliseerde herinneringen aan to-do lijsten. ✨

Waar moet je op letten bij AI-kalenderapps?

AI agenda-apps moeten meer doen dan het automatiseren van het plannen van afspraken of het herschikken van terugkerende vergaderingen. Met de krachtige AI-tools je kunt zoveel meer vragen van je planningsapp.

Hier zijn enkele dingen die je moet zoeken in je AI-agenda-assistent:

Slimme planning: Zoek een AI-planner die kan zoeken naar de beste tijden om vergaderingen, belangrijke taken en pauzes te boeken of in te plannen

Zoek een AI-planner die kan zoeken naar de beste tijden om vergaderingen, belangrijke taken en pauzes te boeken of in te plannen Sjablonen : Vanaf nul beginnen is niet altijd makkelijk, dus zoek een optie metsjablonen voor werkschema's om u iets te geven om uw werkweek op te baseren

Vanaf nul beginnen is niet altijd makkelijk, dus zoek een optie metsjablonen voor werkschema's om u iets te geven om uw werkweek op te baseren Samenwerkingsfuncties: Als u uwtaakbeheersoftware om samen te werken met freelancers of teamleden, zoek dan naar samenwerkingsfuncties zoals het aanpassen van tijdzones en automatische of gepersonaliseerde koppelingen voor teamvergaderingen

Als u uwtaakbeheersoftware om samen te werken met freelancers of teamleden, zoek dan naar samenwerkingsfuncties zoals het aanpassen van tijdzones en automatische of gepersonaliseerde koppelingen voor teamvergaderingen Gemak: Zoek naar baanbrekende functies zoals het slepen en neerzetten van tijdblokken en de mogelijkheid om taken afzonderlijk te plannen voor privé- en werktijd, of om beschikbaarheidsvensters te bepalen

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u te veel vraagt van de AI-ondersteuning van tegenwoordig dagelijkse planner apps ! Denk gewoon aan de dingen die tijd in beslag nemen wanneer je je workflow plant en zoek een app die ze automatiseert.

De 10 beste AI-planners en kalenders om te gebruiken in 2024

Klaar om je taakbeheer te automatiseren? Maak je klaar om afscheid te nemen van het gedoe met plannen en hallo te zeggen tegen een wereld van handig tijdbeheer!

Krijg een alles-in-één overzicht om beter te anticiperen op uw dagelijkse werk, herinneringen en agendagebeurtenissen en deze beter te organiseren met ClickUp Home

ClickUp Brein is de enige AI project management tool specifiek afgestemd op jouw rol. Het maakt deel uit van onze alles-in-één benadering van productiviteit en projectbeheer en tilt je productiviteit naar nieuwe hoogten.

We hebben honderden op onderzoek gebaseerde AI-tools voor elke rol en elk gebruik, zodat je meer tijd kunt besteden aan de belangrijke dingen. Bijvoorbeeld, ClickUp Taken maakt deel uit van onze taakplanningssoftware die je kan helpen bij het plannen, organiseren en samenwerken aan elk project. ClickUp biedt een krachtige kalenderweergave om meerdere agenda's te beheren of vergaderingen te plannen vanuit één weergave. Het beschikt ook over krachtige tools voor taakbeheer, waaronder subtaken, threads voor opmerkingen, tags, checklists, aangepaste velden, terugkerende taken en zelfs automatische handoff-functionaliteit!

Hoewel ClickUp Brain (nog) niet de optie heeft om taken in te plannen, maakt de kunstmatige intelligentie wel gebruik van natuurlijke taalverwerking voor duidelijk AI-ondersteund schrijven, brainstormen en communiceren. Gebruikers hebben ook toegang tot sjablonen voor tijdmanagement whiteboards, ChatGPT-aanwijzingen , realtime Chat en verschillende andere functies om het leven gemakkelijker te maken. 🌻

Daarnaast geeft de AI Project Manager van ClickUp Brain direct overzichten en voortgangsupdates van de taken in de agendaweergave, zodat u niet naar een ander scherm hoeft te gaan om deze te controleren.

Bespaar tijd met ClickUp Brain

Hebt u veel aan uw hoofd en weet u niet wat u eerst moet doen? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain. Stel een aangepaste vraag of gebruik een van de ingebouwde prompts zoals:

_Wat zijn mijn dringende taken?

waar moet ik nu aan werken?

wat zijn mijn achterstallige taken?

welke taken staan open en zijn aan mij toegewezen?

ClickUp's AI Knowledge Manager controleert openstaande taken en prioriteiten om u te helpen erachter te komen wat aandacht nodig heeft.

ClickUp beste functies:

ClickUp integreert met meer dan 1000 projectbeheer- en CRM-tools, waaronder Zoom, Gmail, Google Agenda, Outlook, Calendly, Microsoft Excel, Slack en Chrome

Pas uw tijdmanagement aan met 35+ ClickApps die kunnen helpen met taakautomatisering, het toewijzen van Sprintpunten en het toevoegen van aangepaste veldgegevens

Stroomlijn de samenwerking met uw team met behulp van meerdere contactpersonen, commentaar threads voor elke taak, deelbare schermopnames en de mogelijkheid om opmerkingen toe te wijzen als actie-items

Gebruik op elk apparaat of besturingssysteem, inclusief MacOS, Android, Windows, Linux, iOS en webbrowsers

Ontvang realtime taakupdates in uw agenda met behulp van de AI-projectmanager van ClickUp Brain

Neem de hulp aan van de AI-gestuurde Knowledge Manager om uw urgente en achterstallige taken te vinden

Plan of boek vergaderingen, werk taken bij en optimaliseer uw werkdag met een intuïtieve gebruikersinterface, functies voor slepen en neerzetten, diepgaande tutorials, realtime communicatie, aanpasbare meldingen, meerdere agendaweergaven, enClickUp's kalenderplanningssjabloon

Neem controle over uw planning en bereik uw doelen met ClickUp's Kalenderplanningssjabloon

ClickUp beperkingen:

Sommige beoordelingen melden een leercurve bij het eerste gebruik van ClickUp's functies (we hebben dit opgelost met veel gratis tutorials)

ClickUp AI is niet beschikbaar op het gratis forever plan

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker per jaar betaald

$7/maand per gebruiker per jaar betaald Zakelijk: $12/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

$12/maand per jaarlijks betaalde gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.400+ beoordelingen)

4.7/5 (8.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Terugvorderen

via Terugvorderen Reclaim is voor alle Google-fans. Gebruik deze slimme tool om een drukke agenda te beheren met automatische tijdsblokkering en handige routines, allemaal zonder Google Agenda te verlaten.

Je kunt Reclaim gebruiken om het plannen van vergaderingen, het plannen van reizen en persoonlijke agendagebeurtenissen te optimaliseren. Begrijp waar je tijd doorheen de week naartoe gaat zodat je de beste tijden vindt voor wat je elke dag van plan bent om vergaderingen beter te plannen.

Reclaim beste functies:

De belangrijkste functies voor tijd blokkeren en samenwerken helpen u bij het toewijzen enwerk prioriteren voor elk teamlid

Integreert uw takenlijst met Google Agenda om het gemakkelijker te maken om alles wat gedaan moet worden bij te houden

AI-functies kunnen automatisch vergaderingen plannen voor je teamleden en gebruikers, terwijl je geen-vergader-dagen definieert voor serieuze, diepgaande werkfocus

Slimme planning helpt tijd te vinden voor de dingen die je het eerst gedaan wilt krijgen, planningsgewoonten te vinden en taken die je regelmatig doet tijdens de uren dat je er de bandbreedte voor hebt

Beperkingen terugwinnen:

Sommige gebruikers vinden dat de gratis versie te beperkt is om nuttig te zijn

Het ontbreken van een ingebouwde commentaarfunctie kan voor sommige teams de samenwerking belemmeren

Prijzen van Reclaim:

Lite: Gratis

Gratis Starter: $8/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$8/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Zakelijk: $12/maand per gebruiker per jaar betaald

$12/maand per gebruiker per jaar betaald Enterprise: $18/maand per jaarlijks betaalde gebruiker

Reclaim beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

4.7/5 (10+ beoordelingen) Capterra: N/A

Bonus: Werkrooster apps !

3. Trevor

via Trevor Trevor is een AI-planner-app die tijdsblokkering gebruikt om belangrijke taken in je werk en privéleven te plannen met behulp van een drag-and-drop-systeem. Visueel beheer van alles wat om je aandacht strijdt, van reistijd tot achterstallige taken in real-time via één handig dashboard.

Deze planningstool kan je helpen je aandacht te richten op individuele taken, automatisch looptijden voor je taken toewijzen en je herinneren aan aankomende deadlines. Laat je AI-planningsassistent taken toewijzen, suggesties doen en actieplannen opstellen zodat jij je een superheld voelt. 🦸

Trevor beste functies:

Integratie met Todoist, Microsoft Outlook, Google Agenda en Google Taken om je leven gemakkelijker te maken en beschikbaarheid effectiever te beheren (vooral voor je contactpersonen)

Geautomatiseerde planningsfuncties gebruiken intelligente algoritmen voor tijdblokkering om je op de hoogte te houden

Bekijk al je persoonlijke en werktaken op één plek voor handig agendabeheer en een eenvoudige gebruikerservaring

Sleep taken naar nieuwe dagen, zodat je afzeggingen en de onvermijdelijke onverwachte ballen in het leven kunt opvangen

Trevor beperkingen:

Gebrek aan feedback van gebruikers op populaire beoordelingssites kan het een uitdaging maken om te weten wat je kunt verwachten

Gratis plan biedt geen toegang tot veel functies en tools

Trevor prijzen:

Gratis plan

Pro Plan: $29.99/jaar per gebruiker, jaarlijks betaald

Trevor beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Beweging

via Motie Motion gebruikt machine learning om u en uw team te helpen bij het plannen van uw dagen. Laat dit hulpje bij het plannen de kracht van AI gebruiken om haalbare dagschema's te maken van uw vele vergaderingen, taken en projecten.

Gebruik het als een browser plugin om follow-ups te plannen, planningslinks te delen en deel te nemen aan gesprekken vanaf elke pagina zonder in en uit je agenda te hoeven springen. Of gebruik het als een persoonlijke assistent op je mobiel of desktop, zodat je het overal mee naartoe kunt nemen.

Motion beste eigenschappen:

Integratie met populaire tools maakt het makkelijk voor kleine bedrijven en drukke projectmanagers om alles bij te houden vanaf één handig dashboard

Minimaliseercontextschakelen en bescherm ononderbroken werktijd met automatische werkprioritering

Motion fungeert als een slimme virtuele assistent die uw werkdagen opbouwt, niet-afgerond werk opnieuw plant en vergaderingen beperkt zodat u zich kunt concentreren

Voeg buffertijd toe, zodat u een moment hebt om adem te halen tussen taken door en bescherm uw weekenden om stress te minimaliseren

Motion beperkingen:

Sommige gebruikers melden problemen met geprioriteerde taken die niet verschijnen in de Motion kalender

Sommige beoordelingen vermelden dat veel van de functies klik-intensief zijn, wat meer tijd in beslag kan nemen dan andere AI-agenda-assistenten

Prijzen Motion:

Individueel: $19/maand jaarlijks betaald

$19/maand jaarlijks betaald Team: $12/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

Motion beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (10+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Motie alternatieven !

5. Clara

via Clara Clara is een AI-gestuurde software voor virtuele assistenten die individuele en teamplanning vereenvoudigt. Gebruik intelligente software rechtstreeks vanuit je inbox om je afspraken te plannen en te verzetten, zodat je alleen maar op tijd hoeft te zijn. 🤩

Clara communiceert in natuurlijke taal via e-mail en communiceert met teamleden en klanten net zoals jij dat zou doen. CC Clara in een e-mail en je AI virtuele assistent zal tijden coördineren, opvolgen voor tijdige communicatie, vergadertijden afronden en ze voor jou toevoegen aan je agenda.

Clara beste functies:

Clara werkt rechtstreeks vanuit je inbox, dus je hoeft geen app of desktopprogramma te downloaden

Minimaliseert vervelende, repetitieve taken en bespaart elke maand uren door het afhandelen van de heen-en-weer e-mails die vaak nodig zijn om planningen te coördineren

Plant vergaderingen, stelt herinneringen in en creëert koppelingen naar vergaderingen zodra een tijd is bevestigd

Leert je voorkeuren om het opnieuw plannen te verminderen

Beperkingen van Clara:

Beperkte functies in vergelijking met andere AI-agenda's en planningssoftware

Gebruikers moeten betalen voor het topniveau-lidmaatschap om de naam "Clara" te veranderen en het gebruik van AI te verhullensoftware om met klanten te communiceren en klanten

Prijzen van Clara:

Essential: $99/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$99/maand per gebruiker, maandelijks betaald Professioneel: $199/maand per maand per gebruiker, maandelijks betaald

$199/maand per maand per gebruiker, maandelijks betaald Executive: $399/maand per maand per gebruiker, maandelijks betaald

Clara beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

4.5/5 (2+ beoordelingen) Capterra: N/A

6. Met de klok mee

via Met de klok mee Clockwise is een AI-agenda die je werkweken optimaliseert door slimmere roosters te maken voor jou en je hele team. Laat deze krachtige virtuele assistent jouw voorkeuren omzetten in planningen die je tijd besparen en je helpen het beste uit jezelf te halen.

Deze AI-planner kan automatisch flexibele vergaderingen verschuiven, planningsconflicten vermijden en vind de meest efficiënte tijden voor elke werkgebeurtenis. Met de klok mee creëert blokken van ononderbroken focustijd zodat je je flow-status kunt vinden.

Met de klok mee beste eigenschappen:

Integratie met tools zoals Google Agenda, Asana en Slack

Plan automatisch vergaderingen met collega's in de agenda van elk teamlid om iedereen op dezelfde pagina te houden

Minimaliseert afleidingen en meldingen tijdens focustijd om uw werkdag te maximaliseren

Het dashboard van de projectmanager biedt in één oogopslag inzicht in de bandbreedte van het team met realtime analyses

Beperkingen met de klok mee:

Gebruikers melden een gebrek aan integratie en synchronisatie met sommige tools zoals Salesforce

Sommige reviews vermelden een onintuïtieve interface en problemen met het verwijderen van agenda-evenementen

Prijzen van Clockwise:

Gratis

Team: $6.75/maand per gebruiker per jaar betaald

$6.75/maand per gebruiker per jaar betaald Zakelijk: $11.50/maand per gebruiker per jaar betaald

$11.50/maand per gebruiker per jaar betaald Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Met de klok mee beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: N/A

Bekijk deze_ **Alternatieven met de klok mee !

7. Kronologisch

via Kronologisch Kronologic is een AI-kalender ontworpen voor verkoopteams. Het stuurt tijdig uitnodigingen voor vergaderingen op het juiste moment met de juiste boodschap. Verhoog uw betrokkenheid, conversiepercentages en omzet. 💸

Het Calendar First-systeem van Kronologic maakt gebruik van een AI-gestuurd systeem voor verkoopbetrokkenheid en neemt contact op met gekwalificeerde leads uit de agenda's van je vertegenwoordigers om je 1-klik-aanvaardingspercentages te verhogen. Je kunt het gebruiken voor bijvoorbeeld demo-aanvragen, chatbot-leads, leads voor virtuele evenementen, cross-selling, upselling en freemium-conversie.

Kronologic beste functies:

Integraties met populaire tools zoals Salesforce, HubSpot en Microsoft Office 365

Ontworpen voor verkoopteams met hoge volumes in sectoren zoals B2B, financiën, bouw, beveiliging, software en auto's

Meerdere producten en functionaliteiten, waaronder e-mail, uitnodigen, vertegenwoordigers en snel starten

AI-assistent onderhandelt over de details van de vergadering, zodat uw vertegenwoordigers zich kunnen concentreren op de verkoop en het heen-en-weer geloop van de planning kunnen overslaan

Kronologic beperkingen:

Sommige reviews vermelden een steile leercurve bij het eerste gebruik van de interface

Sommige gebruikers melden dat vergaderingen gepland zijn zonder rekening te houden met verschillende tijdzones, wat resulteert in verspilde tijd en verloren leads

Kronologic prijzen:

Individueel: $6/maand maandelijks betaald

$6/maand maandelijks betaald Klein team: $112/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$112/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Teams: $1.000/maand per team van 10 jaarlijks betaald

$1.000/maand per team van 10 jaarlijks betaald Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Kronologic beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (250+ beoordelingen)

4.2/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5+ beoordelingen)

8. Kalender

via Kalender Calendar is een AI-planner die is ontworpen om teams te helpen hun vergaderingen te organiseren en de tijd bij te houden die elke dag aan taken wordt besteed. Maak gebruik van machine learning om slimme suggesties te krijgen voor wanneer, waar en hoe je de meest effectieve vergaderingen kunt houden.

Met een eenvoudig dashboard biedt Agenda een overzicht van je werkweek om je te helpen op schema te blijven en effectieve dagen te plannen. Gebruik de samenwerkingsfuncties om ervoor te zorgen dat je teamleden op dezelfde pagina zitten.

Agenda beste functies:

Integreert met meer dan 12 tools, waaronder Google Agenda, iCloud Agenda en Zoom

Maak tijdsloten met online vergadersjablonen en aanpasbare planningspagina's om je dag bij te houden

Deel aangepaste agendalinks en laat de ontvanger een vergadering plannen op basis van jouw online beschikbaarheid

De planningsapp voegt automatisch vergaderingen toe aan je agenda om heen-en-weer gemail te voorkomen en tijd te besparen

Agenda beperkingen:

Geavanceerde functies zijn niet beschikbaar op de gratis versie

Sommige beoordelingen vermelden beperkte aanpassingsmogelijkheden

Prijzen kalender:

Basis: Gratis

Gratis Standaard: $20/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$20/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Pro: $24/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$24/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Kalender beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (2+ beoordelingen)

9. Todoist

via Todoist Todoist bestaat al sinds 2007 als een to-do list en task manager app ontworpen om je werk en privéleven te organiseren. Herwin duidelijkheid in je dag door al je taken te organiseren in één visueel dashboard.

Met aanpasbare werkruimten, filters en teamstappenplannen is Todoist handig voor zowel freelancers als bedrijven, en het toont nauwelijks zijn leeftijd. En je kunt de natuurlijke taalherkenning gebruiken om direct je takenlijst in te vullen en elke week uren te besparen.

Weet je al dat Todoist niets voor jou is? Bekijk dan onze lijst met Todoist alternatieven voor vergelijkbare opties.

Todoist beste eigenschappen:

Integratie met meer dan 100 tools en apps om de functionaliteit uit te breiden en je werkdagen gemakkelijker te maken

Automatisch sorteren van taken, herinneringen en aangepaste filters laten Todoisthelpen prioriteiten te stellen voor je werk voor efficiëntie, of het nu gaat om je beschikbaarheid voor een groepsvergadering of om je eigen planning te ondersteunen

Maak projecten, taken en subtaken om uw werk en persoonlijke projecten georganiseerd te houden

Deel projecten met teamleden en voeg teamvriendelijke extensies toe om de functionaliteit voor iedereen te maximaliseren

Todoist beperkingen:

Sommige reviews vermelden een steile leercurve bij het leren gebruiken van de interface

Sommige gebruikers melden technische problemen bij het aanmaken van nieuwe taken

Todoist prijzen:

Personal Beginner: Gratis

Gratis Personal Pro: $4/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

$4/maand per gebruiker, jaarlijks betaald Team Starter: Gratis (momenteel in bèta)

Gratis (momenteel in bèta) Team Business: $6/maand per gebruiker, jaarlijks betaald

Todoist beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.200+ beoordelingen)

10. Lindy

via Lindy.ai Lindy is de nieuwste tool op deze lijst - omdat het nog steeds in bèta is! Het is een AI-agenda en virtuele assistent die de efficiëntie en productiviteit voor persoonlijke en professionele taken verhoogt.

Lindy heeft verschillende functies, van agendabeheer tot het opstellen van e-mails en taakautomatisering, elk ontworpen om je te helpen je dagen effectiever te beheren zodat je een beetje meer beschikbaarheid in je dag krijgt. Meld je nu aan voor de wachtlijst van de bètatest om als een van de eersten deze AI-agenda en dagplanner te kunnen testen.

Lindy beste eigenschappen:

Integratie met tientallen populaire tools om alles wat je nodig hebt voor je workflow te synchroniseren in één eenvoudige ruimte

Aanpassingsopties voor specifieke gebruikssituaties, zoalsresourcekalendersmarketing, verkoop en werving, zodat u Lindy kunt afstemmen op uw functie

Elimineer heen-en-weer communicatie voor het plannen van vergaderingen en laat Lindy's AI het proces stroomlijnen

Automatisch conflicten oplossen met slimme prioritering

Lindy beperkingen:

Geen vaste prijsstructuur of lanceerdatum

Gebrek aan beoordelingen op belangrijke beoordelingsplatforms beperkt de informatie voor potentiële gebruikers

Lindy prijzen:

Prijsinformatie zal beschikbaar zijn wanneer Lindy uit bèta komt

Lindy beoordelingen en recensies:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Plan voor succes met AI agenda-apps

Met 10 fantastische AI agenda-assistenten en planners om uit te kiezen, ben je klaar om je weg naar succes te plannen! Het is tijd om de kracht van AI in te zetten zodat je elke dag georganiseerd, productief en op de top van je kunnen blijft.

Stop met het besteden van ontelbare uren aan het uitzoeken van vergadertijden, het plannen en opnieuw inplannen van taken en het proberen om uw online agenda te organiseren .

Het is tijd dat mensen overal gebruik maken van de krachtige technologie van vandaag, zodat je meer tijd hebt voor de goede dingen in het leven. Happy hour, hier komen we! 🍸

Probeer het eens - je toekomstige zelf zal je dankbaar zijn! Meld u nu gratis aan voor ClickUp .