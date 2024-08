11 Gratis sjablonen voor opleidingsplannen voor werknemers

Wat hebben leer- en ontwikkelingsmanagers en personeelstrainers gemeen met succesvolle atleten?

Ze hebben allemaal een goed trainingsplan nodig om hun doelen te bereiken.

Of je nu een team op afstand, op kantoor of een hybride team hebt, een trainingsprogramma voor werknemers is een must. En het gaat niet alleen om het inwerken van nieuwe werknemers . En dat is waar een sjabloon voor een trainingsplan om de hoek komt kijken. šŸ†

Een opleidingsplan houdt huidige werknemers betrokken en verbetert de retentie. Het aanbieden van leermogelijkheden is zelfs de belangrijkste manier waarop organisaties retentie willen stimuleren, volgens LinkedIn's 2024 Verslag over Werkplekleren .

Maar niet alle sjablonen voor opleidingsplannen voor werknemers zijn hetzelfde. Dus hoe weet je welke je moet kiezen?

We hebben 11 effectieve sjablonen voor opleidingsplannen voor werknemers op een rijtje gezet die je zullen helpen om je volgende trainingssessie tot een succes te maken. Je zult veel tijd en energie besparen en je teamleden zullen de kennis en vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om succesvol te zijn.

Aan de slag! šŸƒ

Het belang van een opleidingsplan voor werknemers

Een sjabloon voor een opleidingsplan voor werknemers is een document dat je helpt bij het maken van een trainingsprogramma. Het helpt je bij het identificeren van zaken als doelen, doelstellingen, methoden, taken en statistieken en zet deze vervolgens in een formaat dat mensen in je bedrijf kunnen gebruiken. Zie een sjabloon als een plattegrond of blauwdruk voor het maken van een opleidingsplan voor werknemers.

De productiviteit van werknemers wordt bepaald door wat werknemers weten, hoe ze werken en hoe ze de hulpmiddelen gebruiken die ze hebben. Een nieuwe werknemer wegwijs maken in uw tijdregistratieproces is net zo belangrijk om de doelstellingen van uw bedrijf te halen als een langdurige werknemer trainen in een nieuwe social media marketingtool. Hetzelfde geldt voor het trainen van mensen op die belangrijke zachte vaardigheden die een team (en het project waaraan ze werken) kunnen maken of breken.

Sjablonen bieden u een efficiĆ«nte, stapsgewijze manier om plannen te maken die de trainingsbehoeften en -stijlen in balans brengen met individuele werknemersdoelen en bedrijfsinitiatieven - terwijl u alles bijhoudt en de resultaten meet. šŸŽÆ

Waarom een sjabloon voor een opleidingsplan voor werknemers gebruiken?

Het gebruik van een sjabloon voor een opleidingsplan voor werknemers kan u helpen bij het voltooien van uw opleidingsstrategieƫn. Hier zijn een paar dingen waar sjablonen voor opleidingsplannen voor werknemers je mee kunnen helpen:

Past zich aan verschillende trainingsonderwerpen aan, waaronder harde vaardigheden, zachte vaardigheden enstandaard werkprocedures (SOP's) Vangt en volgt trainingsdoelen en maakt het mogelijk doelen bijhouden Werkt met meerdere soorten trainingsmethoden en leveringsmodi

Beveelt slimme meetmethoden aan die kosten en leerresultaten vastleggen

Definieert trainingsschema's en andere tijdlijnen

Catalogiseert noodzakelijk trainingsmateriaal

Ondersteunt een sterk curriculum

Maakt maatwerk mogelijk

Vormt inhoud zodat deze aantrekkelijk en deelbaar is

Identificeert het publiek en de belanghebbenden

Geeft een overzicht van bronnen die nodig zijn voor een bepaalde les of een heel trainingsprogramma

Daarnaast is het het beste om trainingssjablonen te hebben die integreren met een collaboratief en gebruiksvriendelijk projectmanagementplatform dat je kunt gebruiken om uw team te beheren tijdens het trainingsproces.

Dit maakt het bijhouden van je KPI's en andere statistieken eenvoudiger. Bovendien krijg je toegang tot extra functies die de planningsproces zoals whiteboards en mindmaps, AI-tekstgeneratie en berichtgeving.

11 sjablonen voor opleidingsplannen voor werknemers voor gebruik in 2024

Nu we een aantal basisprincipes hebben behandeld, is het tijd om te beginnen met plannen. We hebben deze sjablonen uitgekozen omdat ze je niet alleen de tijdrovende taak besparen van het maken van een SOP vanuit het niets maar ze helpen je ook om verschillende trainingsdoelen te bereiken, afhankelijk van je behoeften.

Of u nu uw onboardingproces uitbouwt, uw retentiestrategieĆ«n verbetert of individuele ontwikkelingsplannen voor werknemers implementeert, deze sjablonen helpen u om de klus sneller en beter te klaren. šŸ¤©

1. ClickUp Training Kader Sjabloon

ClickUp Training Kader Sjabloon

Begin met een sterke basis voor uw trainingsprogramma door een kader te definiƫren met deze uitgebreide maar gemakkelijk te gebruiken Sjabloon voor trainingskader door ClickUp .

Een trainingskader helpt bij het definiƫren van de juiste training in een organisatie . Het is een overzicht van de procedures voor het organiseren en implementeren van een trainingsplan.

Deze beginnerssjabloon wordt gepresenteerd als een lijst met taken en bevat een Aan de slag-handleiding, voorbeeldtrainingslijsten en een Categoriebord. En omdat het een raamwerk is en geen vooraf gedefinieerd programma, kun je het aanpassen om elk type training te plannen dat je bedrijf nodig heeft. Voeg een nieuwe sectie toe voor je inwerkproces of maak online trainingsnotities voor een nieuwe softwaretool die je IT-afdeling net heeft geĆÆntroduceerd.

Het beste van alles is dat het binnen ClickUp werkt, zodat u het plan kunt delen met uw teamleden en de belanghebbenden voor elk type training. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp trainingslijst voor inwerksjabloon

ClickUp trainingslijst voor inwerksjabloon

Weinig dingen zijn zo belangrijk als de eerste indruk, en de beste manier om een positieve indruk te maken op nieuwe teamleden is met een duidelijke en efficiƫnte training voor nieuwe medewerkers.

Gebruik deze eenvoudige maar krachtige Trainingslijst voor inwerksjabloon door ClickUp om een inwerkproces voor werknemers op te zetten dat veel verder gaat dan het opstellen van een lijst met sessies die nieuwe werknemers moeten volgen. Zodra u het hebt ingesteld zoals u wilt, kunt u de sjabloon gebruiken om een plan te maken voor elke nieuwe werknemer en het aan hen toewijzen.

Elk onderwerp op de lijst gaat naar een gedetailleerde trainingschecklist die je kunt bijwerken als dat nodig is. En omdat het is ingebouwd in de krachtige ClickUp interface, kunt u notities, documenten en multimedia-inhoud toevoegen.

Bovendien kunnen gebruikers hun eigen notities toevoegen, chatten en de tijd bijhouden die ze besteden aan elke stap in hun leertraject. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Training Matrix Sjabloon

ClickUp Training Matrix Sjabloon

Een essentieel onderdeel van elk trainingsplan is het vastleggen van het huidige vaardigheidsniveau van werknemers. En er is geen betere manier om dat te doen dan met de Training Matrix Sjabloon van Clickup . Deze sjabloon maakt gebruik van de mogelijkheden van ClickUp om de trainingsbehoeften te bekijken vanuit het perspectief van de werknemer en de afdeling.

Het vastleggen van het vaardigheidsniveau van verschillende mensen kan ontmoedigend lijken, maar niet met deze sjabloon. De sjabloon bevat een evaluatieformulier voor trainingsbehoeften waarmee u de trainingsbehoeften kunt evalueren en vervolgens de hoofdlijst kunt vullen.

U kunt de resultaten vervolgens bekijken in de Master List, Vaardigheden per afdeling bekijken of het Beoordelingsproces-bord dat laat zien waar elke medewerker zich bevindt in het beoordelingsproces van uw vaardigheden. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Training Uitrolplan Sjabloon

ClickUp Training Uitrolplan Sjabloon

Zodra u weet welke trainingen uw organisatie nodig heeft, gebruikt u de Sjabloon uitrolplan training door Clickup om samen een schema op te stellen voor een training onder begeleiding van een instructeur, persoonlijk, interactief online of e-learning.

Bekijk uw plan als een lijst of een schema gegroepeerd per type training. Er is ook een bordweergave die de status van elke cursus weergeeft, zodat je feedback krijgt over hoe je training verloopt zodra het implementatieplan is geĆÆmplementeerd.

Deze krachtige sjabloon bevat ook aangepaste velden voor het vastleggen van de trainingsmodaliteit, het type (niveau), de startdatum en de vervaldatum, werkprioriteiten assignees (studenten) en trainers, en middelen (bestanden).

Met deze sjabloon voor trainingsplannen kunt u uw planning opstellen, trainingen toewijzen en uw werknemers bijhouden om een schaalbaar trainingsproces op te bouwen. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Professionele Diensten Implementatie Agenda Sjabloon

ClickUp Professionele Diensten Implementatie Training Agenda Sjabloon

Geeft u software implementatie training aan klanten? Zo ja, dan heb je deze lijst misschien al doorgenomen met de vraag: "En ik dan?"

Nou, we hebben je gedekt met ClickUp's Professional Services Implementatie Training Agenda sjabloon .

Deze documentsjabloon helpt u een plan te maken voor elke klant om hun accounts in te stellen, hun leerdoelen te identificeren en welke onderwerpen je moet behandelen met beheerders en gebruikers. Het bevat zelfs een trainingsevaluatieformulier zodat je instructeurs kunnen documenteren hoe de klant het doet.

Omdat dit een documentsjabloon is in ClickUp, kunt u gemakkelijk taken, opmerkingen en documenten toevoegen om beter samen te werken en bij te houden wanneer u het trainingsgedeelte van uw dienstenaanbod plant en implementeert. Zodra u het document hebt waar u het wilt hebben, kunt u het eindproduct exporteren als PDF- of HTML-bestand of afdrukken. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Workshop Agendasjabloon

ClickUp Workshop Agendasjabloon

Workshops zijn een van de meest effectieve vormen van training voor werknemers, en met deze handige Workshop Agendasjabloon van ClickUp zul je tijd besparen en zorg ervoor dat je alles op zijn plaats hebt voor je volgende sessie.

Zoals de meeste sjablonen van ClickUp wordt deze geleverd met een Aan de slag-handleiding om u door het proces te leiden voor een succesvolle workflow voor het trainen van werknemers.

Deze documentsjabloon bevat een sectie voor vergaderdetails, deelnemers, agenda en referenties. Tijdens het maken van de agenda (en nadat deze is voltooid), kunt u alle samenwerking op de werkplek en communicatietools in ClickUp om taken toe te wijzen, te chatten en bestanden bij te voegen. U kunt zelfs AI-tekstgeneratie gebruiken om uw agenda te helpen opstellen. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Trainer Notities Sjabloon

ClickUp Trainer Notities Sjabloon

Een ander cruciaal onderdeel van elk trainingsplan is ervoor zorgen dat je instructeurs alles hebben wat ze nodig hebben. De Trainingsnotities sjabloon van ClickUp hiermee kunt u alle informatie vastleggen die u tijdens de planningsfase hebt verzameld, zodat u een gemakkelijk te volgen ontwikkelingsplan voor uw trainers kunt opstellen.

Deze documentsjabloon bevat de volgende secties, die gemakkelijk toegankelijk zijn via de automatisch gegenereerde inhoudsopgave:

Bedrijfsinformatie

Inleidende opmerkingen

Verwachte resultaten

Beschrijving

Cursusoverzicht (inclusief les, doelen, activiteit en duur)

Samenvatting

Geleerde lessen

Feedback

Terwijl u uw trainer notes voorbereidt, heeft u toegang tot alle mogelijkheden in ClickUp, zoals chat, documenten en AI-tekstgeneratie. U kunt ook uw eigen secties toevoegen als dat nodig is. Eenmaal klaar, kunt u uw aantekeningen koppelen aan andere ClickUp projecten, ze opslaan als PDF of HTML, of ze afdrukken als hand-out. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Werknemers Rooster Sjabloon

ClickUp Werknemers Rooster Sjabloon

De ClickUp Werknemers Rooster Sjabloon kan worden gebruikt om diensten van werknemers te plannen, taken tijdens die diensten toe te wijzen en uw arbeidskosten te berekenen.

Deze sjabloon kan worden gebruikt om het trainingsproces te plannen en de werknemer in opleiding voor te bereiden op hun komende diensten!

In termen van werknemer schema sjablonen, deze gaat boven en buiten uw basis wekelijks schema sjabloon, een krijgt uw nieuwe medewerkers uit een geweldige start! Deze sjabloon downloaden

9. Docs Bedrijfsopleidingen sjabloon van Template.net

Via Sjabloon.net Begin je volgende bedrijfsopleidingsplan niet met een leeg vel papier. Download deze sjabloon voor Google Docs, Microsoft Word of Apple Pages en krijg een voorsprong op verschillende soorten opleidingsplannen.

Deze sjabloon helpt je bij het maken van een gepolijst, professioneel document met alle opmaak klaar om in te vullen. Met behulp van een eenvoudig te volgen overzichtsindeling kun je het aanpassen aan een heel trainingsprogramma of een enkele sessie. Deze sjabloon downloaden

10. Word Opleidingsplan Sjabloon door TemplateLab

Via TemplateLab Soms heb je een eenvoudig trainingsplan sjabloon nodig dat je kunt bewerken in Word; deze optie van TemplateLab is er voor.

Deze eenvoudige sjabloon voor ƩƩn pagina heeft een plek voor alle basisinformatie in een duidelijk en vertrouwd tabelformaat. De kopregel bevat het wie, wat, wanneer, waar en hoe, terwijl de secties Trainingdoelstellingen en Kernboodschappen de plek zijn waar je deze essentiƫle zaken op papier kunt zetten.

De rest van de pagina is gereserveerd voor de voorgestelde lesagenda. Deze bevat de details voor elk onderdeel van de les, inclusief kolommen voor tijd, logistiek, resultaat en begeleider. Elk deel van het formulier kan worden aangepast om de terminologie te gebruiken die je verkiest en er is een sectie Extra informatie om alles toe te voegen wat het team moet weten.

Als u ClickUp gebruikt, aarzel dan niet om het document te uploaden en te beheren als onderdeel van een grotere planning om gebruik te maken van de samenwerkings-, commentaar- en planningsmogelijkheden van het platform. Deze sjabloon downloaden

11. Dia's werknemer opleidingsplan presentatie sjabloon door SlidesGo

Via SlidesGo

Mooie presentaties maken een betere indruk. Dus als het tijd is om je trainingsplan met anderen te delen, waarom zet je dan niet alles in een aantrekkelijk deck?

Deze sjabloon voor het opleidingsplan voor werknemers is overzichtelijk en klaar voor jouw inhoud. Bovendien heeft het een bewegingsthema dat energie en een beetje plezier brengt in de presentatie van je trainingsprogramma.

Het is 100% bewerkbaar en bevat eenvoudig te bewerken afbeeldingen, tabellen en tijdlijnen. Er zijn 33 verschillende dia-indelingen, dus je kunt precies de juiste vinden om je programma uit te rollen en iedereen aan boord te krijgen. Deze sjabloon downloaden

Voorbeelden van opleidingsplannen voor werknemers

Of u nu een organisatie in de gezondheidszorg, een softwarebedrijf of een winkelbedrijf bent, het cultiveren van de vaardigheden van uw werknemers is van vitaal belang voor operationele efficiƫntie en bedrijfsgroei. Hier zijn enkele voorbeeldsjablonen van trainingsplannen voor werknemers die kunnen worden aangepast aan verschillende bedrijfstakken:

Gezondheidszorg

Doel: Train verplegend personeel op nieuwe zorgtechnologie.

Tools: Trainingshandleiding, praktische oefeningen met de nieuwe technologie, regelmatige follow-ups en evaluaties.

1. Week 1: Introduceer nieuwe zorgtechnologie, begrijp het belang en de relevantie ervan.

2. Week 2: Dieper ingaan op elke functie, praktijkgerichte training geven.

Week 3: Live demonstratie en praktijk, Vraag & Antwoord sessie.

4. Week 4: Beoordeling van personeel, certificering verzorgen.

Softwarebedrijf

Doel: Softwareontwikkelaars trainen in een nieuwe coderingstaal.

Tools: Online tutorials, codeerprojecten, beoordelingsquizzen.

1. Week 1: Basissyntax van de nieuwe programmeertaal.

2. Week 2: Meer uitgewerkte concepten en toepassingen.

3. Week 3: Project toewijzen om de nieuwe taal te gebruiken.

4. Week 4: Evaluatie en/of presentatie van het project.

Breng de trainingsprogramma's voor uw werknemers naar een hoger niveau

Een goed opleidingsplan geeft uw bedrijf een concurrentievoordeel en dient als stappenplan voor individuele teamleden en uw bedrijf als geheel.

Met deze sjablonen voor opleidingsplannen kunt u zorgen voor een gestroomlijnd onboardingproces, hiaten in kennis en vaardigheden identificeren, uw implementaties bijhouden, loopbaanontwikkeling stimuleren en nog veel meer. Het resultaat is dat je niet alleen betere prestaties van je werknemers stimuleert om je bedrijfsdoelen op korte en lange termijn te halen, maar dat je dit ook efficiƫnter en effectiever doet.

ClickUp is ontworpen om teams van elke grootte en in elke branche te ondersteunen. Bovendien zijn de gebruiksvriendelijke tools voor projectbeheer zullen u helpen tijd te besparen om uw trainingsdoelen nog sneller te bereiken. Meld u aan voor een gratis ClickUp account en ontdek hoe elk onderdeel van het platform functionele tools biedt die u op koers houden en in contact houden met uw team.