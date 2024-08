10 Beste software voor standaard werkprocedures (SOP)

Van taakbeheer standaard werkprocedures (SOP's) kunnen fouten verminderen, de huidige werkstromen uitleggen en een basisniveau van kwaliteitscontrole garanderen.

Combineer dit alles en voeg er een snufje hulpmiddelen voor het prioriteren van werk en SOP's kunnen geld besparen voor de hele organisatie.

Maar natuurlijk moet je eerst weten hoe je deze documentprocessen maakt. Daar komt een SOP-softwareoplossing om de hoek kijken.

In deze gids behandelen we de beste SOP-software voor het documenteren, organiseren en optimaliseren van je bedrijfsprocessen.

Wat moet je zoeken in SOP-software?

De beste SOP-software maakt het aanmaken eenvoudig. Het helpt je end-to-end procesbeheer met een aantal functies die u kunt gebruiken in uw evaluatieproces:

Gebruiksklare sjablonen: Een set vastgesteldeSOP-sjablonen te implementeren zonder veel installatie

Een set vastgesteldeSOP-sjablonen te implementeren zonder veel installatie Handige tutorials: Rechttoe rechtaandocumentatie over projecten en procedures die een meer naadloze bedrijfsvoering mogelijk maakt

Rechttoe rechtaandocumentatie over projecten en procedures die een meer naadloze bedrijfsvoering mogelijk maakt Samenwerking: Cloud-gebaseerd delen van kennis die uwkennisbank en een overzicht van uw werkprocessen beschikbaar maakt voor al uw medewerkers

Cloud-gebaseerd delen van kennis die uwkennisbank en een overzicht van uw werkprocessen beschikbaar maakt voor al uw medewerkers Integratie: Een directe verbinding met uwsoftware voor taakbeheer die integratie mogelijk maakt, zoals geautomatiseerde herinneringen voor taken op basis van uw SOP's

Een directe verbinding met uwsoftware voor taakbeheer die integratie mogelijk maakt, zoals geautomatiseerde herinneringen voor taken op basis van uw SOP's Makkelijk SOP-onderhoud: De mogelijkheid om eenvoudig operationele beleidsregels te maken voor het inwerken van werknemers en algemeen kennisbeheer

De mogelijkheid om eenvoudig operationele beleidsregels te maken voor het inwerken van werknemers en algemeen kennisbeheer Prijs: Gratis SOP-softwarefuncties om functies te testen voordat u zich toewijdt aan betaalde abonnementen

Bovenal moet het implementeren en delen van SOP's eenvoudig zijn voor uw organisatie. Het goede nieuws: De meeste van de onderstaande top SOP software oplossingen delen deze functies.

De 10 beste standaard operationele proceduresoftware in 2024

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-een software voor projectmanagement ontworpen voor teams van alle groottes en industrieën. ClickUp onderscheidt zich door de mogelijkheid om documenten met versiebeheer voor kernprocessen te maken en tegelijkertijd als centrale hub te dienen voor productiviteit en samenwerking binnen het hele bedrijf.

En met ClickUp AI het kost minder moeite om de consistentie en kwaliteit te handhaven als processen na verloop van tijd veranderen. Genereer snelle samenvattingen, krijg vooraf geformatteerde content en verbeter het schrijven van je team in slechts een paar klikken.

ClickUp integreert ook met duizenden andere apps voor werk, waardoor uw processen en gegevens in één systeem worden geconsolideerd!

ClickUp beste functies

ClickUp documenten maak proceduredocumentatie mogelijk met zowel dynamische als statische documenten voor effectief versiebeheer

Een uitgebreide bibliotheek met SOP-softwaresjablonen, waaronderSOP-sjabloon van ClickUp,verklaringen van werkenproceskaarten* De directe integratie met de ClickUp-taakbeheeroplossing maakt van uw SOP's gemakkelijk bij te houden en herhaalbare processen

Een gebruiksvriendelijke interface maakt uw SOP's beschikbaar voor iedereenteam leden* Gedefinieerde en gesegmenteerde rollen van gebruikers maken de SOP-software bruikbaar voor iedereen, ook voor organisatieleiders

ClickUp beperkingen

De gratis versie kan voor sommige geavanceerde functies en opslagruimte van de SOP-software limieten hebben

Sommige gebruikers zijn geen fan van de interface, vooral niet van de kleuren en lettertypes van de software

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk 10 Free sjablonen voor technische documentatie

2. Coassembleer

Via Samenstellen Het mag dan wel in de eerste plaats een trainingsplatform zijn, maar Coassemble kan zijn mannetje staan op het gebied van SOP-software.

Deze tool is speciaal ontworpen voor kleine bedrijven en werkt bijzonder goed voor basisdocumenten, zoals een handvest voor teams . Aangepaste en sjabloonmodules stellen je teamleden in staat om kernproceduredocumenten, eenvoudige checklists voor het samenwerken en andere documenten te lezen.

Coassemble beste functies

Kant-en-klare trainingsmodules stellen nieuwe leden van de organisatie in staat om meer te leren over uw standaardwerkwijzen en andere gevestigde teamkennis waar ze bij hun werk baat bij hebben

Gebruikerssegmentaties op cohortniveau voor het maken van checklists en modules sluiten aan bij de bestaande kennis van de gebruikers van het platform

Flexibele toestemmingsstructuren zorgen ervoor dat de juiste mensen de juiste toegang hebben tot de juiste SOP's

Dankzij de integratie met uw bestaande technologie kunt u gemakkelijker taken toewijzen en uw digitale SOP's communiceren

De visuele nadruk maakt het implementeren van standaard operationele procedures aantrekkelijk voor gebruikers

Coassemble beperkingen

Het is geen echte software voor standaard werkprocedures, wat betekent dat u deze integraties nodig hebt bij uw inspanningen om uw gestandaardiseerde processen op te bouwen en te communiceren

Het uploaden van content, vooral visuele content zoals afbeeldingen, kan complex zijn binnen de software

Bulkregistratie van nieuwe gebruikers kan complex zijn, wat resulteert in langere en meer repetitieve Taken voor beheerders

Het platform optimaliseert het versiebeheer aan de achterkant niet, wat het SOP-beheer in grotere organisaties bemoeilijkt

Coassemble prijzen

Pro 10 : $50/maand

: $50/maand Pro 20 : $120/maand

: $120/maand Premium 20 : $160/maand

: $160/maand Unlimited: Aangepaste offerte vereist

Coassemble beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (166 beoordelingen)

4.7/5 (166 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (34 beoordelingen)

3. SweetProcess

Via SweetProcess Hier hebben we onze eerste speciale SOP-software. SweetProcess helpt je specifiek bij het bewaken en uw processen te verbeteren verantwoordelijkheden bewaken en Taken dienovereenkomstig beheren.

Het doel van de software is precies wat de juiste SOP-software moet bereiken: het creëren van een online, operationele handleiding die voor iedereen toegankelijk is en waarmee u SOP's kunt aanmaken, uw dagelijkse taken kunt stroomlijnen en minder fouten hoeft te maken bij het aanmaken van SOP's en de voortdurende implementatie ervan.

SweetProcess beste functies

Het documenteert eenvoudig je procedures, beleid en processen in een eenvoudig dashboard overzicht

De software helpt je team bij het implementeren van je SOP's door middel van eenvoudige workflows en geautomatiseerde Taken

De software creëert een openbare of privé kennisbank om alle SOP's te communiceren die anderen moeten weten

De software stelt teams samen binnen de rollen van gebruikers om de communicatie en de toewijzing van taken te stroomlijnen

De software biedt gratis sjablonen voor allerlei gebeurtenissen, brandoefeningen, compliance workflows en meer

SweetProcess limieten

Deze speciale software maakt integratie met bredere tools voor business management een uitdaging

Dit platform limiet import tot Word documenten en visuals, waardoor andere bestandstypen achterblijven

Teams toevoegen aan een proces is niet noodzakelijk intuïtief en vereist handmatig werk binnen de software

SweetProcess prijzen

$99/maand voor teams met maximaal 20 actieve leden

$5/maand extra voor elk extra team lid boven die limiet

SweetProcess beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5 beoordelingen)

4.3/5 (5 beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

4. Tallyfy

Via Tallyfy Tallyfy is een voordelige SOP-software die je helpt bij het documenteren en automatiseren van Taken binnen je organisatie. Van formulieren tot goedkeuringen, onboarding en zelfs klantgerichte taken, het heeft zijn plaats verdiend als een van de beste SOP-softwareopties die er zijn.

Het concept achter de software is eenvoudig. Leg je belangrijkste en beste SOP's vast in één systeem en maak blauwdrukken zodat iedereen weet wat hij Nog te doen staat. Creëer vervolgens zelfautomatiserende processen om je werk elke keer weer goed te doen.

Tallyfy beste functies

Geen code nodig. Tallyfy's benadering van SOP's verbetert de samenwerking, deels omdat het zo eenvoudig is

Dankzij de verbeterde transparantie kan iedereen in de organisatie niet alleen je SOP's zien, maar ook hoe het platform ze dagelijks uitvoert

De snelle en effectieve klantenservice helpt je om je eigen SOP-softwareplatform aan te passen met behulp van het Tallyfy-platform

Taak automatisering op basis van je SOP's zet theoretische best practices om in echte verbeteringen van het werk

Tallyfy limieten

De gebruikersinterface kan soms een beetje traag zijn, vooral binnen complexe documenten, processen en SOP's

Taakbeheer is relatief oppervlakkig, omdat Tallyfy geen complexere processen binnen je team kan beheren

AI-suggesties kunnen helpen bij het verbeteren van werkstromen, maar kunnen ook overheersend worden als je al weet wat voor soort processen je wilt bouwen

Tallyfy prijzen

Tallyfy Docs: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Tallyfy Pro: $30/maand per gebruiker

Tallyfy beoordelingen en reviews

G2: 5/5 (3 beoordelingen)

5/5 (3 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (11 beoordelingen)

5. Nog te doen

Via Manier waarop we het doen Deze software is een hulpmiddel voor grote organisaties, franchises en andere bedrijven met meerdere locaties waar het communiceren van je SOP's een uitdaging kan zijn. Het resultaat is dat de functies wat meer de diepte in gaan, van integratie voor video en presentaties tot complexe stroomdiagrammen.

Way We Do beste functies

Kant-en-klare SOP sjablonen vereenvoudigen het opbouwen van een bibliotheek vanaf de basis

Met acceptatieworkflows kunnen organisatieleiders nieuwe SOP's aftekenen en controleren of de verschillende leden van je team hebben gelezen wat ze moeten lezen

Geactiveerde checklists voor nieuwe en gevestigde leden van de organisatie om hun training en leesmateriaal bij te houden

Een gepersonaliseerd dashboard met checklistitems, te voltooien taken en nieuwe SOP's om vertrouwd mee te raken

Way We Do limieten

Het is relatief duur vergeleken met sommige andere opties op deze lijst

Er is een lange leercurve voor de complexiteit van de software, deels omdat het geoptimaliseerd is voor grotere en complexere organisaties

De gebruikersinterface in werkstromen is niet altijd intuïtief

De trainingsdocumentatie is soms verouderd en verwijst naar oudere processen bij het leren van de software

Nog te doen prijzen

Invoer : $99/maand per 10 team gebruikers

: $99/maand per 10 team gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Way We Nog Te Doen beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (8 beoordelingen)

4.6/5 (8 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (11 beoordelingen)

6. Actueel

Via Via Trainual is software voor kennisoverdracht die voornamelijk is ontworpen voor de opleiding van nieuwe en doorlopende werknemers.

Op zijn best is het een virtueel en interactief trainingshandboek dat je kunt gebruiken voor het delen van organisatorische kennis. Het is des te beter als je het ook als SOP-software gebruikt.

Trainual beste functies

Het intuïtieve proces transformeert bestaande SOP's in stap-voor-stap trainingsdocumentatie voor je teams

De rolverdeling beheert zowel het eigendom van individuele SOP's als de trainingsverantwoordelijkheden

Externe content, zoals PDF's, GIF's en video's, kan eenvoudig worden ingesloten

De uitgebreide integratiebibliotheek van tools omvat Loom, Slack en verschillende software voor projectmanagement

Trainingsbeperkingen

De focus op training en onboarding beperkt enigszins de mogelijkheid om Trainual als specifieke SOP-software te gebruiken

Logins kunnen complex zijn, met verschillende modules die verschillende logins vereisen in plaats van een meer gecentraliseerde oplossing

Dit platform bevat enigszins beperkte kennistestopties in vergelijking met andere trainingssoftware

Trainual prijzen

Train : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Schaal: $12/maand per gebruiker

Trainual beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (500+ beoordelingen)

4.7/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

7. ProcessKit

Via ProcessKit ProcessKit is ontworpen voor bureaus en helpt iedereen die met externe clients werkt om de onboarding te vereenvoudigen. Deze software creëert SOP's specifiek voor het inwerken van nieuwe clients, zodat bureaus en soortgelijke bedrijven deze stappen gemakkelijk kunnen volgen.

ProcessKit beste functies

Eenvoudige sjablonen voor onboarding-processen helpen elk bureau snel van start te gaan

Voorwaardelijke logica bij het bouwen van werkstromen zorgt voor meer aangepaste situaties zonder afbreuk te doen aan automatisering

De intuïtieve Kanban weergave houdt de onboarding van meerdere clients zonder verwarring bij

Taakdelegatie betrekt meerdere leden van je team bij het uitvoeren van je onboarding SOP's

ProcessKit beperkingen

De aanpasbare aard van de software betekent dat het aanvankelijke installatieproces veel tijd in beslag neemt

De functies hebben uitsluitend betrekking op client onboarding, waardoor het gebruik als bredere SOP-software gelimiteerd is

ProcessKit prijzen

Eén abonnement: $49/maand voor maximaal drie leden, $19/maand voor elk extra lid en onbeperkt gastaccounts, zoals bureaucontacten

ProcessKit beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

8. Dozuki

Via JobRouter JobRouter bouwt zijn waardepropositie op drie pijlers: procesautomatisering, documentbeheer en gegevensbeheer. Dit platform klinkt als de perfecte tool om te gebruiken als software voor standaard werkprocedures.

JobRouter beste functies

Dankzij de snelle en intuïtieve implementatie kunt u de tool binnen enkele dagen gebruiken

Het biedt uitstekende klantenservice voor nieuwe en bestaande gebruikers

Het bouwen van formulieren en processen is flexibel, vooral in het verder gaan dan de GUI om sjablonen in de kern te wijzigen

JobRouter limieten

Het is technisch gezien geen SOP-software, waardoor enige aanpassing nodig is om voor dit doel te werken

Laadtijden kunnen traag zijn, vooral bij het schakelen tussen verschillende functies in het platform

JobRouter prijzen

Neem contact op voor prijzen

JobRouter beoordelingen en reviews

G2: Nog geen beoordelingen

Nog geen beoordelingen Capterra: 4.5/5 (11 beoordelingen)

10. Mager vermogen

Via Mager vermogen Met Lean Power kunt u papieren en PDF werkprocessen en pakketten omzetten in digitale versies en computergebaseerde procedures. Als zodanig kan het goed werken als een SOP-softwaretool om uw werkinstructies te optimaliseren en arbeid en tijd te besparen.

Lean Power beste functies

Met de desktop-app kunt u buiten uw browser werken en zelfs in offline modus

Het gestroomlijnde digitaliseringsproces werkt vooral goed in een verouderde industrie die afhankelijk is van papieren instructies, zoals de productiesector

Real-time monitoring en analyses helpen u te begrijpen hoe uw team de SOP's in de praktijk uitvoert

Lean Power limieten

Het doel is niet om nieuwe digitale SOP's te bouwen binnen de software, maar om te focussen op het digitaliseren van bestaande SOP's

Digitalisering is alleen in het Engels, waardoor het minder bruikbaar is bij multinationale operaties

Lean Power prijzen

Neem contact op voor prijzen

Lean Power beoordelingen en reviews

G2: 3.3/5 (3 beoordelingen)

3.3/5 (3 beoordelingen) Capterra: Tot nu toe geen beoordelingen

Bouw een standaardwerkwijze in ClickUp

Het creëren en documenteren van standaard werkprocedures is een geweldige manier om up-to-date en geïnformeerd te blijven over individuele en team werkstromen. Met ClickUp kunt u eenvoudig SOP's opslaan op één centrale locatie, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Deze methode biedt ook snelle toegang tot belangrijke informatie en instructies wanneer dat nodig is, waardoor het voor teamleden gemakkelijk is om bij te blijven met hun taken.

Klaar om te beginnen? Maak vandaag nog een gratis account aan !