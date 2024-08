Hoe maak je een marketingkalender 2024: Gratis sjablonen en voorbeelden

Wat voor communicatie, sociale media, copywriting, PPC evenementen en SEO met elkaar gemeen hebben?

Ze vallen allemaal onder de paraplu van je marketingafdeling en werken waarschijnlijk rond dezelfde kalender.

Uw marketingteam is groter dan je denkt, en als je rekening houdt met de cross-functionele projecten en teamleden die een rol spelen in het succes van je algemene strategie, wordt die groep leden nog groter.

Daarom is het cruciaal om een bijgewerkte en gedetailleerde marketingkalender bij te houden die altijd toegankelijk is voor je organisatie. 📅

Marketingkalenders bieden een duidelijk overzicht van alle campagnes, taken, deadlines en projecten om de afdeling op één lijn te houden, te organiseren en vooral niet overwerkt te laten raken. Naast de direct betrokken leden zijn marketingkalenders ook een belangrijk hulpmiddel voor de afdeling aanwinst voor belanghebbenden vP's en andere hogere leidinggevenden om de belangrijkste mijlpalen te begrijpen en het algehele succes van het marketingteam te volgen.

Of u nu uw huidige marketingkalender wilt vernieuwen of er helemaal opnieuw een wilt maken, bij ons bent u aan het juiste adres. Volg ons terwijl we dieper ingaan op alles wat nodig is om de marketingkalender van uw dromen te maken.

Ontdek de belangrijkste marketingkalenderelementen, voordelen, sjablonen en een stap-voor-stap handleiding om uw afdeling te helpen haar marketingdoelen te bereiken. 🎯

Wat is een marketingkalender?

Een marketingkalender is een gedetailleerde planning van alle marketinggerelateerde activiteiten, hoe groot of klein ook, en reikt tot in de nabije toekomst.

Het maken van een marketingkalender is geen kleine taak of eenmalige actie per kwartaal. Het vereist regelmatige aandacht, herziening en kruisverwijzingen om ervoor te zorgen dat de kalender up-to-date blijft voor degenen die er dag in dag uit mee werken. Want je agenda kan veranderen en dat zal waarschijnlijk ook gebeuren. 🫣

Deadlines, evenementenlogistiek, campagnegerelateerde taken en resourcebeheer hebben een voortdurende impact op uw marketingkalender. Om uw kalender altijd betrouwbaar te houden, is het een goede vuistregel om uw kalender vaak te controleren en updates toe te voegen zodra u ze ziet, zelfs een jaar van tevoren.

De beste marketingkalenders geven je in één oogopslag de belangrijkste informatie voor alle gebeurtenissen. Ze bieden ook de flexibiliteit om in en uit te zoomen voor meer gedetailleerde uitsplitsingen van een specifieke dag of een blik op hoog niveau op de rest van het jaar.

Bovendien moet je kalender integreren met je meest gebruikte tools of zelfs bestaan binnen hetzelfde platform dat je dagelijkse taken bevat. Dit helpt je om je to-do's en deadlines naast andere belangrijke data handig en efficiënt te beheren.

Bewerk eenvoudig vervaldatums en voeg nieuwe gebeurtenissen toe in ClickUp door taken te slepen in de agendaweergave

Uw hele organisatie - of in ieder geval de hele marketingafdeling - moet toegang hebben tot uw marketingkalender, omdat alle activiteiten op de kalender moeten zijn gebaseerd op de algemene doelstellingen van uw organisatie marketingdoelen en langetermijnstrategie.

Toch zijn er veel manieren om een marketingkalender op te stellen, en wij zullen je door een aantal van de beste opties leiden om je creativiteit in beweging te krijgen!

Waarom zijn marketingkalenders belangrijk?

Marketingkalenders houden uw activiteiten georganiseerd en ondersteunen effectieve marketing projectmanagement praktijken. Hoewel het tijdrovend kan zijn om elk kwartaal de botten van uw marketingkalender uit te werken, is het een ongelooflijke aanwinst die het werk meer dan waard is.

Zonder marketingkalender loopt uw afdeling het risico op:

Evenementen uit het oog verliezen

Deadlines missen

Samenwerkingsverbanden met klanten, merken of leveranciers in gevaar brengen

Jezelf overboeken

Je team overwerkt

Marketingkalenders helpen je ook om onverwachte activiteiten in je team beter te beheren. Het is niet ongewoon dat er op het laatste moment veranderingen of ongeplande gebeurtenissen opduiken. Een bijgewerkte kalender geeft het beste inzicht in de bandbreedte van je team en de beschikbare middelen om je strategie zo snel mogelijk bij te stellen.

Als we iets dieper graven, helpt een agenda teams ook om zichzelf verantwoordelijk te houden voor het halen van belangrijke doelstellingen projectmijlpalen en helpt individuele leden te begrijpen hoe hun rol past in het grote geheel. Omdat elke gebeurtenis op je kalender verband houdt met de grotere doelstellingen van je organisatie, zorgt het ervoor dat je team hun deadlines op de juiste manier kan prioriteren en hun tijd zo nuttig mogelijk kan gebruiken voor de organisatie als geheel.

Bonus:_ AI-marketing software

Wat moet er in een marketingkalender staan?

Het soort evenementen op uw marketingkalender gaat veel verder dan grote marketingcampagnes, conferenties en productlanceringen. Posten op sociale media , blog planning webinars en deadlines voor ontwerpen horen ook thuis in je marketingkalender.

Bovendien is een goede marketeer op de hoogte zijn van actuele gebeurtenissen, belangrijke verschuivingen en kansen met betrekking tot je doelgroep. Het is dus een goed idee om wereldwijde mijlpalen zoals feestdagen en culturele evenementen op te nemen naast je deadlines en promo's voor content.

Hoe maak je een marketingkalender voor je team?

Als je vanaf nul begint met grotere taken, kan het makkelijker zijn om te beginnen met de belangrijkste doelstellingen en dan naar beneden te werken.

Stap 1: Bevestig uw marketingstrategie

Kijk eerst naar de bestaande marketingstrategie van uw organisatie en overweeg uw grotere doelen. Wilt u churn verminderen? Nieuwe klanten bereiken? Bewustzijn verspreiden voor een grote rebranding? Misschien wel alle drie! Je evenementen, blogs en campagnes moeten zo gepland worden dat ze deze doelen ondersteunen.

Volg uw doelen tot de meest essentiële KPI's rechtstreeks in ClickUp en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van uw vooruitgang

Stap 2: Belangrijke data bepalen

Zodra u uw grote gebeurtenissen en mijlpalen hebt geïsoleerd om rond te werken, kunt u beginnen met het uitwerken van een realistische planning. Wees realistisch over uw deadlines en probeer te overwegen welke taken of projecten afhankelijk kunnen zijn van andere die eerst moeten worden voltooid. En vergeet natuurlijk je mensen niet. 💜

Stap 3: Identificeer uw belangrijkste spelers

Identificeer de leden die betrokken zijn bij elke activiteit en houd in gedachten dat het marketingteam groot is. Uw afdeling kan bestaan uit schrijvers, videoproducenten, social media managers, evenementplanners, ontwerpers, redacteuren en zelfs medewerkers van andere afdelingen!

Voeg meerdere contactpersonen toe, delegeer opmerkingen en maak berekeningen met behulp van aangepaste velden, allemaal vanuit uw ClickUp-taken

Zodra uw team op één lijn zit wat betreft uw marketingstrategie, belangrijke evenementen, projecten en hoofdrolspelers, is het tijd om deze toe te voegen aan uw marketingagenda-app.

Stap 4: Kies uw marketingkalendertool Een dynamische

software voor marketingprojectbeheer die ontworpen is om je werk in minder kanalen te synchroniseren, is zonder twijfel het meest productieve gebruik van je tijd. Dit geldt vooral als je de marketingkalender van je dromen wilt maken.

Als je agenda-app volledig gescheiden is van de platforms waar je daadwerkelijk werkt, kost het veel tijd om de agenda te controleren. En als je geen handige kruisverwijzingen kunt maken naar je marketingkalender, is de kans veel groter dat hij verouderd raakt.

Visualiseer de campagnes, vergaderingen en evenementen op uw marketingkalender naast de rest van uw werk met behulp van 15+ workflowweergaven in ClickUp, waaronder Kalender, Gantt, Lijst, Bord en meer

Gelukkig zijn er genoeg flexibele en intuïtieve agenda-apps beschikbaar voor elk budget! De juiste tool hangt uiteindelijk af van de grootte van je team en de complexiteit van je marketingstrategie, maar een aantal van de meest gebruikte en waardevolle functies van marketingagenda's zijn:

Meerdere contactpersonen en watchers om alle betrokkenen op de hoogte te houden

om alle betrokkenen op de hoogte te houden Aangepaste statussen om de voortgang van een taak, campagne of project visueel en grondig over te brengen

Dashboards en rapportage om de werklast van uw team te beheren en uwmarketing KPI's* Meerdere weergaven (ja, meer dan alleen een kalender!) om uw workflows te organiseren en te visualiseren in een lijst, Kanban-bord ,Gantt-diagramen meer

om de werklast van uw team te beheren en uwmarketing KPI's* Meerdere weergaven (ja, meer dan alleen een kalender!) om uw workflows te organiseren en te visualiseren in een lijst, Kanban-bord ,Gantt-diagramen meer Filteren en sorteren om snel belangrijke data te vinden, het soort activiteiten dat u op een bepaald moment ziet aan te passen en uw agenda op te ruimen

Automatiseringen om het werk van alledag te elimineren en projecten vooruit te helpen, zelfs als het team asynchroon werkt

Meerdere integraties met veelgebruikte werktools zoals Zoom, Google Agenda, Slack en Excel om uw agenda te synchroniseren met uw technische stack of belangrijke informatie direct in uw agenda op te nemen voor meer context

Nadat je de beste software hebt gekozen om je activiteiten in onder te brengen, begin je altijd met een marketingkalendersjabloon. Zo weet je zeker dat je over de juiste functies beschikt om je campagnetijdlijnen op te stellen, deadlines in te stellen, taken toe te wijzen, met het team te communiceren en alles terug te koppelen naar je traceerbare doelen.

Bovendien, als je de tool voor het eerst gebruikt, met meerdere complexe campagnes moet werken of je team het gaandeweg probeert te leren, zal een marketingkalender sjabloon het proces zo efficiënt mogelijk laten verlopen. Dat wil zeggen, door de functies op de juiste manier te gebruiken en zo min mogelijk stress toe te voegen. 🙂

We hebben je al een heleboel sjablonen gegeven voor verschillende soorten marketingkalenders, maar als je er een zoekt om de basis te leggen voor het creëren van je marketingstrategie en het organiseren van grote projecten, zoek er dan een die zowel makkelijk te leren is als kan worden opgeschaald naarmate je doelstellingen groeien.

Bouw aan uw ideale marketingkalender met het aanpasbare Marketingkalender sjabloon van ClickUp

Onze suggestie is de Marketingkalender sjabloon door ClickUp voor zijn gebruiksgemak, gedetailleerde Help Doc en grondige organisatorische functies.

Pas deze lijst toe op uw werkruimte en gebruik de zes aanpasbare weergaven om uw marketingproces uit te bouwen, projecten te organiseren, tijdlijnen te visualiseren en uw budget op te splitsen. Bovendien geven de zes kleurgecodeerde aangepaste statussen in één oogopslag duidelijk de voortgang van elke taak weer.

Marketingkalenders met 5 voorbeelden

Hoewel de hele afdeling baat heeft bij een marketingkalender, kunnen verschillende teams hun eigen kalenders maken of werken op basis van een variatie van de grotere kalender met behulp van filteren en sorteren om de taken en evenementen te isoleren die op hen betrekking hebben.

Er zijn ook verschillende soorten marketingkalenders om tegemoet te komen aan de behoeften en verschillen van teams binnen de marketingafdeling en je organisatie als geheel. Enkele van de meest voorkomende marketingkalenders zijn (maar zijn niet beperkt tot):

Contentkalender

Plan sociale berichten, blogs en aankondigingen naast uw andere taken en vergaderingen met de kalenderweergave in ClickUp

Vooral als uw bedrijf regelmatig berichten plaatst op uw eigen blog of bijdraagt aan anderen, kunnen inhoudskalenders u helpen deadlines te stellen, uw inhoudsdatabase en blijf op de hoogte van alles wat je publiceert, van redactionele stukken tot e-mailmarketingcampagnes, afhankelijk van de schaal waarop je produceert!

Het onderhouden van een blog alleen is een enorme klus (geloof ons) en wanneer je het aantal artikelen dat je elke maand publiceert opschaalt, wordt de inhoudskalender kan behoorlijk snel vollopen. Vooral als je rekening houdt met de andere noodzakelijke taken naast het schrijven van de blog zelf, zoals het bewerken van de blog, SEO-updates, ontwerpen van afbeeldingen en jaarlijkse opfrissingen.

Al deze activiteiten moeten gemakkelijk te vinden en te plannen zijn op je contentmarketingkalender, samen met belangrijke informatie zoals de naam van het blog waar elke taak betrekking op heeft, de schrijver, andere benodigde teamleden en de status van het actie-item. Daarom stellen we voor om te beginnen met een kant-en-klare sjabloon voor de inhoudskalender om uw planningsproces te begeleiden.

Organiseer uw inhoud voor de week, de maand of het kwartaal met behulp van de aanpasbare sjabloon voor de inhoudskalender van ClickUp

Deze Sjabloon voor inhoudskalender door ClickUp is zowel grondig als beginnersvriendelijk. Deze aanpasbare lijst is uitgerust met vijf aangepaste statussen om elke fase bij te houden die een ontwerp doorloopt voordat het wordt gepubliceerd, naast zeven Aangepaste velden en vijf verschillende weergaven om alle updates overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk te houden. Probeer ClickUp's sjabloon voor de inhoudskalender

Promotie- of campagnekalender

Of u nu evenementen, speciale aanbiedingen, productlanceringen of PR-initiatieven plant, alle gerelateerde updates kunt u vinden op uw promotie- of marketingcampagnekalender.

Net als bij contentkalenders heeft de frequentie waarmee je deze activiteiten plant enige invloed op wat er uiteindelijk op je promokalender komt te staan. Als je bijvoorbeeld deel uitmaakt van een evenementenbureau, dan zal de structuur van je kalender er waarschijnlijk heel anders uitzien dan een bedrijf dat zich richt op een product.

Maar als het team slechts één grote conferentie per jaar bijwoont of plant, dan is het mogelijk dat die taken naast actiepunten voor PR, promo's of reclame komen te staan.

Beheer werklasten, campagnes en resources vanuit een vogelperspectief met behulp van de tijdlijnweergave in ClickUp

De Campagne Kalender Sjabloon door ClickUp is een geweldig hulpmiddel om uw promotiekalender op te zetten. Vijf aanpasbare weergaven waaronder Kalender, Lijst en Tijdlijn helpen managers de voortgang van meerdere marketingcampagnes tegelijk te overzien zonder het geplande schema uit het oog te verliezen.

Bovendien voegt Custom Fields belangrijke informatie toe aan elke taak, zoals de doelmarkt, het budget, de doelen en de duur om een vlotte afhandeling te vergemakkelijken marketingcampagnebeheer . Probeer ClickUp's campagnekalender sjabloon

Sociale mediakalender

Uw evenementen, blogs en promotieaanbiedingen zullen waarschijnlijk sociale mediaposts bevatten om het bewustzijn te vergroten en uw doelgroep te bereiken, maar er zit veel meer achter de sociale mediastrategie van uw organisatie dan u op het eerste gezicht zou denken.

Uw organisatie post veel.

Waarschijnlijk veel meer dan je denkt! Voor deze activiteiten is een specifieke social media-marketingkalender nodig, niet alleen om de posts bij te houden die andere marketingcampagnes helpen promoten, maar ook de posts die simpelweg betrokkenheid en bewustzijn voor uw merk verspreiden.

En dan hebben we het nog niet eens over het aantal sociale-mediaplatforms alleen al dat overweldigend kan zijn. En hoewel uw team waarschijnlijk niet elk platform op dezelfde manier prioriteert, is het belangrijk om verschillende posts voor elk kanaal goed te plannen en te organiseren, waaronder foto's, video's, threads of zelfs artikelen.

Plan en plan uw komende sociale mediaposts met behulp van Lijst-, Kalender- en Board-weergave in ClickUp

Hulpmiddelen zoals de Sjabloon voor sociale media door ClickUp helpt teams tijd te besparen en sneller te werken bij het opzetten van een sociale media-aanwezigheid. Deze aanpasbare lijst duikt in de details met een kant-en-klare kalender voor alle sociale media-activiteiten.

Het is een grondige takenlijst om contactpersonen, goedkeuringen en middelen bij te houden, plus een interactief Kanban-bord om inhoud voor elk platform te beheren. Probeer ClickUp's sjabloon voor sociale mediaposts

E-mailmarketingkalender

E-mailnieuwsbrieven en -campagnes zijn kosteneffectief, meetbaar en doelgericht - een groot voordeel voor bedrijven die hun klantenbestand willen uitbreiden zonder hun budget te overschrijden! Vooral als u meerdere campagnes tegelijk uitvoert, kunt u met een speciale e-mailmarketingkalender de voortgang en het succes van uw campagnes volgen vanaf de planningsfase tot aan de uitvoering.

Hoewel veel campagnes ruim van tevoren worden gepland, kunnen nieuwe e-mailcampagnes gemakkelijk op het laatste moment opduiken. Met een degelijke kalender kunt u uw team en middelen zo efficiënt mogelijk beheren.

Zorg er net als bij je social media- en contentkalenders voor dat je de juiste tijd en taken toevoegt aan je e-mailmarketingkalender. Dit moet voor elk concept worden gedaan om de juiste hoeveelheid peer reviews en proeflezen te krijgen voordat je op verzenden klikt.

In tegenstelling tot andere berichten kun je een e-mail niet meer aanpassen zodra je hem verstuurt. Dat betekent dat één klein spelfoutje of ontbrekende paragraaf in steen gebeiteld zal worden - en dat wil niemand.

Reclamekalender

Net als blogberichten vereisen advertenties extra werk nadat de marketingcampagne live is gegaan. Advertentiekalenders zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je alles op orde hebt voor, tijdens en na de lancering van de campagne.

Zelfs de kleinste campagnes moeten worden onderzocht en getest voordat ze het daglicht zien, en de juiste kalender helpt je team om op schema te blijven door een realistische tijdlijn te maken, analyses ruim van tevoren in te stellen, verschillende versies van marketingcampagnes te testen en nog veel meer.

Maak aangepaste dashboards in ClickUp om goedkeuringsupdates te beheren, in te checken met belanghebbenden en een overzicht op hoog niveau te krijgen van uw lopende advertenties

Met zoveel bewegende delen om te beheren, gebruikt u de Sjabloon voor marketingadvertenties van ClickUp om uw reclamebehoeften te inventariseren en te stroomlijnen. Overzie de komende taken in uw workflow met behulp van de vooraf opgestelde lijst, visualiseer uw campagnes met ClickUp's kalenderweergave of volg de voortgang van elke advertentie in uw pijplijn op een aanpasbaar Kanban-bord.

Bovendien neemt u afscheid van de tijdrovende installatie. Plug uw campagne-informatie in en zie hoe uw advertentiekalender vorm krijgt in ClickUp! Probeer ClickUp's Marketing Schema Sjabloon

3 marketingkalender sjablonen die je moet proberen

nog steeds op zoek naar de perfecte sjabloon?

Geloof het of niet, maar er zijn nog meer stijlen marketingkalenders dan die tot nu toe zijn genoemd. En omdat marketingteams en -afdelingen zo verschillend gestructureerd kunnen zijn, kan het vinden van de juiste marketingkalender sjabloon voor jouw voorkeursstijl een beetje een uitdaging zijn.

Maar je hebt geluk! We hebben nog drie aanpasbare marketingkalendersjablonen die je direct vanuit dit artikel kunt downloaden en gratis kunt uitproberen. 🤩

1. Evenement Marketing Sjabloon door ClickUp

Beheer teamdocumenten, updates van vergaderingen en uw evenementenkalender op een dynamisch Kanban-bord met behulp van de Event Marketing Sjabloon van ClickUp

Evenementen van elke omvang zijn moeilijk te beheren. Met verkopers, kaartverkoop, bezoekers, gastsprekers en budget is het belangrijk om een betrouwbare manier te hebben om de voortgang van uw evenement op één plek te organiseren. De Evenement Marketing Sjabloon van ClickUp past een vooraf gemaakte map toe op uw werkruimte om precies aan deze behoefte te voldoen!

Aangepaste statussen en vijf projectweergaven helpen je bij het beheren van teamdocumenten, individuele evenementen, updates van vergaderingen en je evenementenkalender, maar waar deze sjabloon echt schittert, zijn de 12 aangepaste velden, waaronder:

Type aanwezigheid

Rekeningen en ontvangstbewijzen

Budget

Locatie

Primair marketingdoel

Leads Doel

2. Blog Redactionele Kalender Sjabloon by ClickUp

Maak een consistent blogpostingsschema met behulp van de Blog Redactionele Kalender Sjabloon van ClickUp

Consistentie is de sleutel als het gaat om het publiceren van nieuwe inhoud, maar om een blog over de eindstreep te krijgen is veel meer nodig dan alleen het schrijven van het concept. Trefwoordonderzoek, peer reviews, afbeeldingen en het bijhouden van prestaties spelen ook een grote rol in uw redactionele kalender.

De Blog Redactionele Kalender Sjabloon door ClickUp organiseert al deze taken op zijn Kanban-achtige Raad van bestuur om je te helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van je inhoudsstrategie. Bovendien helpen drie extra weergaven, waaronder Agenda, Documenten en Lijst, managers en leden om altijd op de hoogte te blijven van hun werklast.

Deze sjabloon downloaden

3. Podcast Kalender Sjabloon door ClickUp

Beheer concepten voor je podcastaflevering, bereik, planning en gasten met de Podcast Kalender Sjabloon van ClickUp

We hebben veel aandacht besteed aan inhoud, e-mail en productmarketing maar voor degenen die hun branchekennis willen verspreiden via podcasts, YouTube-video's en webinars, probeer de Podcastkalender sjabloon door ClickUp om je onderzoek, productie, afleveringen en meer te organiseren.

Iedereen houdt van het idee van een podcast te lanceren voor hun merk, maar het vereist een flinke dosis planning en samenwerking om het goed te doen! De zeven projectweergaven in deze sjabloon zijn uitstekend voor het opsplitsen van alles, van aankomende gasten tot je shownotities, terwijl de 18 aangepaste velden belangrijke context toevoegen aan elke taak.

Ziet u uw perfecte sjabloon nog niet? Geen probleem.

ClickUp's uitgebreide en steeds groeiende Sjabloonbibliotheek zit boordevol aanpasbare sjablonen voor elk gebruik. Zelfs als u nieuw bent op het platform, vindt u honderden beginnersvriendelijke maar gedetailleerde sjablonen met begeleiding Help-documenten om uw marketingkalender in een mum van tijd van de grond te krijgen.

Beheer uw team met marketingkalenders

Het is geen geheim dat we grote voorstanders zijn van investeren in de juiste software om je marketingprocessen te stroomlijnen en uit te breiden, maar niet alle apps hebben dezelfde functies, hetzelfde gebruiksgemak en dezelfde flexibiliteit om je team te helpen zijn doelen te bereiken.

Daarom raden we aan om ClickUp om uw marketingkalenders, campagnes, taken en analysetracking te beheren.

ClickUp is het enige productiviteitsplatform dat is ontworpen om bedrijfsbrede productiviteit te stimuleren en al uw werk in verschillende apps te centraliseren in één gezamenlijke werkruimte. En het is net zo intuïtief als krachtig! Met meer dan 15 aanpasbare weergaven kunt u uw marketingkalender vanuit elke hoek overzien.

Begin vanaf nul of met een van ClickUp's vele sjablonen om toegang te krijgen tot zijn rijke set functies , 1.000 integraties en meer wanneer u clickUp gratis probeert vandaag. 🏆