10 Beste Marketing Kalender Software in 2024 (Gratis & Betaald)

Als je team op de meeste marketingteams lijkt, jongleer je met meerdere kalenders, rommelige spreadsheets en talloze stukken content met overlappende segmenten en niet op elkaar afgestemde doelen. En je verspilt productiviteit. Wees niet zoals de meeste marketingteams .

Het is 2024 en je kunt kiezen uit tientallen betaalde en gratis marketingkalendersoftware om je leven gemakkelijker te maken. De juiste helpt je om de chaos achter je te laten en je marketing voor eens en altijd te stroomlijnen. 🙌

Geloof ons; dit wil je niet uitstellen. Wij hebben het moeilijke gedeelte gedaan en de 10 beste marketingkalendersoftware van 2024 uitgelicht. Het enige wat je nog hoeft te doen is de perfecte match vinden en je marketinggame op een hoger niveau tillen. 🌻

Wat moet je zoeken in marketingkalender software?

Bij marketingkalendersoftware draait alles om vereenvoudiging. Je wilt iets dat je marketingactiviteiten op alle fronten gemakkelijker maakt.

We zullen je niet vervelen met alle details, maar we hebben een aantal essentiële marketingkalendertools voor je op een rijtje gezet als je nieuwsgierig bent: 👀

Zichtbaarheid: Zoek naar een tool die zichtbaarheid biedt aan iedereen die betrokken is bij de marketingcampagne, bij voorkeur met verschillende toestemmingsniveaus

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

De lijst kan nog wel even doorgaan, maar als je net als wij bent, heb je waarschijnlijk nog van alles te doen. Bovendien hebben we de beste functies van elke softwaretool op deze lijst uitgelicht, dus je bent klaar!

De 10 beste marketingkalender software voor gebruik in 2024

Klaar om je hele team op dezelfde pagina te krijgen en die marketingdoelen te verpletteren? Je verdient het om je campagnes te beheren zonder 32 spreadsheets, 22 verspilde vergaderingen, 17 revisierondes en 10 last-minute wijzigingen. Laten we dit doen.

Taken slepen en neerzetten in de kalenderweergave van ClickUp-taak

Verrast dat ClickUp bovenaan onze lijst staat? Waarschijnlijk niet. En ja, we zijn bevooroordeeld. Maar dit is niet de enige lijst waarop ClickUp een toppositie heeft verdiend. Dit jaar werd ClickUp bijvoorbeeld verkozen tot

1 in Software voor projectmanagement in 2023 op

G2 ! En we beloven dat er een goede reden is voor die rang. 🏅

ClickUp is een tool voor projectmanagement met de beste software voor marketingkalenders die er is. Het zal je helpen om je marketingprojecten te consolideren, hun tijdlijnen bij te houden, workflows te optimaliseren en het meeste uit je marketinginspanningen te halen.

Maar ClickUp doet zo veel meer dan u helpen marketingkalenders te maken

Met de functie Reprompting kunt u grote hoeveelheden content herschrijven zodat deze overeenkomt met uw specifieke tone of voice

ClickUp heeft honderden tools en deze lijst zou HEEL GROOT kunnen zijn. Maar we zeiden dat we hier niet zijn om uw tijd te verdoen, en dat meenden we. Want wie houdt er nu van lange lijsten?

Een van de meest waardevolle functies die ClickUp als marketingkalender biedt, is de weergave Kalender. Het is een flexibele planningstool ontworpen om u te helpen prioriteiten te stellen voor uw werk tijdlijnen maken, de werkstroom en deadlines van je team visualiseren en omgaan met teambeheer als de professional die je bent.

Je moet een content kalender om bovenop de content planning, marketing en strategie te blijven? Zeker weten. En een kalender voor SEO- en digitale marketingcampagnes om de conversies te krijgen die u uw aandeelhouders hebt beloofd? We hebben je. Wil je er wat emoji's bij gooien om je te laten glimlachen? Klaar. 🙂

Oh, en hadden we al vermeld dat we een Free Forever-abonnement hebben? Yep, dat ook.

ClickUp beste functies:

Gebruik 15+ aanpasbare, interactieve weergaven en formats, inclusief Kanban-weergave, weergave van Gantt Grafiek enClickUp Kalender weergave* Real-time taakbeheer, communicatie en updates van checklists voor alle leden van het team

Gratis sjablonen voor kalenders voor sociale media, e-mailmarketingcampagnes, financiële statistieken, contentstrategieën en meer om al uw marketinginitiatieven gemakkelijker te maken

Automatisering om het werk te stroomlijnen en uw marketing abonnement bij te houden

Meer dan 1.000 integraties met tools zoals Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce en meer ✨

Online en offline modi, apps voor alle apparaten en overzichtelijke visuele kalenders helpen u uw projecten te controleren wanneer u maar wilt

ClickUp limieten:

Sommige beoordelingen rapporteren een leercurve tijdens het leren van alle functies (opgelost met gratis tutorials)

ClickUp AI is niet beschikbaar op het Free Forever-abonnement (binnenkort gratis proefversie)

ClickUp prijzen:

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. CoSchedule

via CoSchedule De CoSchedule Marketing Kalender is een management software ontworpen om u te helpen meer te doen in minder tijd. Het helpt je om al je taken op het gebied van marketingstrategie op één plek te organiseren en maakt het gemakkelijker om je proces van begin tot eind te controleren.

CoSchedule heeft verschillende gratis tools beschikbaar op zijn gratis abonnement en integreert met top tools voor projectmanagement en CRM-software om je leven gemakkelijker te maken. Het is populair bij marketingteams en bureaus die zich willen organiseren en hun belanghebbenden willen laten zien dat ze deadlines kunnen halen.

CoSchedule beste functies:

Weergave van marketingkalenders geeft in één oogopslag een overzicht van al je marketingcampagnes op één dashboard

Gezamenlijke planning van taken zorgt ervoor dat je team over de hele linie de deadlines haalt

Werkt goed voor contentmarketeers, met functies als sjablonen voor redactionele kalenders en optimalisatie van social media content

AI-gebaseerde tools voor het genereren van ideeën helpen je bij het brainstormen over onderwerpen voor sociale-mediaposts die je target publiek aanspreken 🎯

CoSchedule limieten:

Sommige gebruikers rapporteren dat het gebrek aan multi-date projecten en marketingcampagnes dubbele projecten noodzakelijk kan maken

Free functies dekken niet alles wat de meeste gebruikers nodig hebben en de betaalde abonnementen zijn voor sommigen te duur

CoSchedule prijzen:

Gratis

Pro: $ 29 / maand per gebruiker

$ 29 / maand per gebruiker Marketing suite: Contact voor prijzen

CoSchedule beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (200 + beoordelingen)

4.4/5 (200 + beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk onze lijst van de top CoSchedule alternatieven

3. Optimizely

via Optimaal Optimizely draait om het ontsluiten van het digitale potentieel van marketing- en productteams. Het is ontworpen om projectmanagement voor sociale media optimizely helpt bedrijven hun digitale ervaringen te verfijnen door middel van marketing, content marketing en e-commerce. Het Optimizely content marketing platform geeft je team één werkruimte en marketing kalender om campagnes van begin tot eind te plannen, samen te werken en uit te voeren.

Voor de meeste diepgaande functies van Optimizely moet je prijzen aanvragen voor verschillende abonnementen, maar het contentmarketingplatform van het merk heeft een gratis optie waarmee kleine teams meteen aan de slag kunnen. En met meerdere weergaven en aangepaste functies maakt het samenwerken aan projecten van elke grootte eenvoudiger. 🤝

Optimizely beste functies:

Software voor marketingkalenders maakt het eenvoudig om je creatieve projecten, het aanmaken van content en marketing op schema te houden

AI-gestuurde software helpt de content van marketingcampagnes te optimaliseren om je team tijd te besparen

Stroomlijnt werkaanvragen en intakeformulieren om het aanmaken van taken te automatiseren

Met de tool voor het beheer van digitale middelen kunt utijd besparen en verspilde moeite elimineren bij het maken van marketing content

Content editor biedt een samenwerkingstool om nieuwe en bestaande content te verbeteren voordat deze live gaat

Software voor het markeren van functies om de druk op ingenieurs te verlichten

Optimizely limieten:

Sommige beoordelingen rapporteren problemen met het filteren van artikelen en content

Sommige bedrijven rapporteren klachten over de niet-functionerende functie van de zoekmachine

Optimizely prijzen:

Start: Free voor <5 gebruikers

Free voor <5 gebruikers Beheer : $79/maand per gebruiker

: $79/maand per gebruiker Maken : Minimaal 20 gebruikers, neem contact op voor prijzen

: Minimaal 20 gebruikers, neem contact op voor prijzen Orchestreren: Minimaal 30 gebruikers, neem contact op voor prijzen

Optimizely beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (1 beoordeling)

4. Sociaal spruitje

via Kapost Kapost is een cloudgebaseerd marketingbesturingssysteem voor B2B-marketeers. Het is ontworpen om digitale marketingfuncties te stroomlijnen en de kanalen, tools en teams van je organisatie op elkaar af te stemmen om marketingcampagnes effectiever te maken.

Met toegang tot een visueel dashboard, een analytisch overzicht en AI-gestuurde tools voor contentstrategie helpt Kapost je content te ontwikkelen tijdens het hele kooptraject. Het heeft handige functies voor marketingkalenders waarmee je campagnes, beoordelingen en content in één oogopslag kunt beheren.

Kapost beste functies:

Het systeem heeft ingebouwde rollen, toestemmingen en workflows om je projecten soepeler te laten verlopen

Maak redactionele kalenders met uitgebreide details en meerdere medewerkers

Specifieke werkstromen instellen voor elke fase van het proces voor het aanmaken van content

Naadloos belanghebbenden toewijzen aan elk project of elke werkstroom ter beoordeling

Beperkingen van Kapost:

Prijs abonnement is te duur voor sommige gebruikers en kleine bedrijven

Gebrek aan integratie met andere tools is een probleem voor sommige gebruikers

Prijzen Kapost:

Kapost Marketing Besturingssysteem: $3.500/maand

Kapost beoordelingen en recensies:

G2: 4.0/5 (40+ beoordelingen)

4.0/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (15+ beoordelingen)

6. Semrush

via Semrush Semrush is een suite van 50+ producten, tools en add-on's om online zichtbaarheid en marketingmanagement te optimaliseren. Het heeft tools voor SEO, search, sociale media, target doelgroeponderzoek en gegevens van over de hele wereld.

Een van de vele tools is een eenvoudige marketingkalender die is ontworpen om al uw campagnes te verzamelen en bij te houden in één gezamenlijke werkruimte.

Semrush is populair bij marketingmanagers in bedrijven van elke grootte en heeft functies voor integratie met Google en andere websites taakbeheer platforms. Of u nu een concurrentieanalyse wilt doen uw website te gelde te maken of uw sociaal publiek te laten groeien, kan dit platform u helpen.

Semrush beste functies:

Tools om zoekwoordonderzoek, backlinkbeheer en website-auditing te stroomlijnen 🛠️

AI-gegenereerde trefwoordideeën om de website ranking en het succes van marketingcampagnes te verbeteren

Rank bijhouden maakt het gemakkelijk om het succes van trefwoord suggesties en implementatie weer te geven

Biedt een veelzijdige weergave van zoekmachinemarketing en benadrukt mogelijkheden voor verbetering

Semrush limieten:

Prijsabonnementen zijn te duur voor sommige gebruikers en kleine bedrijven

Functies van rapporten beoordelen die opgesloten zitten achter "extra pakketten" die extra geld kosten om toegang te krijgen

Semrush prijzen:

Gratis

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Semrush beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

7. StoryChief

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/StoryChief-Calendar-View-Example.png Voorbeeld weergave StoryChief kalender /%img/

via StoryChief StoryChief is een contentmarketingoplossing voor B2B contentbureaus en marketingteams. Het is ontworpen om contentmarketing te optimaliseren, uw artikelen te centraliseren, content voor sociale media te verbeteren en uw publiek uit te breiden.

Een van onze favoriete functies is de StoryChief sjabloon voor de contentkalender, die u en uw team een duidelijk overzicht geeft van uw website, blog en sociale content, van abonnement tot publicatie.

Populair bij content marketeers, B2B SaaS storyChief is ontworpen om de samenwerking en communicatie binnen marketingbureaus te verbeteren. Het biedt ook AI-aangedreven content aanmaken om het grootste deel van het schrijfwerk uit handen te nemen van je teamleden. ✨

StoryChief beste functies:

Eenvoudig contentcampagnes maken, bundelenprojecten en taken in onderwerp-gebaseerde hubs

Samenwerken met meerdere teamleden om uw workflows in beweging te houden en content briefings sneller Klaar te krijgen

Krijg een overzicht van wat er gebeurt met uw marketingcampagnes met behulp van de maandweergave van de content kalender

De publicatie van content op uw sociale mediaplatforms automatiseren voor regelmatige updates die uw gebruikers betrokken houden

Verkrijg bruikbare inzichten en analyses over het succes van uw contentcampagnes

StoryChief limieten:

Sommige gebruikers rapporteren een gebrek aan flexibiliteit voor de voorpagina van hun zakelijke blog

Ontbreekt integratie met populaire tools zoals Trello

StoryChief prijzen:

Particulieren: $40+/maand

$40+/maand Teams: $140+/maand voor vier gebruikers

$140+/maand voor vier gebruikers Agentschap: $400+/maand voor 25 gebruikers

StoryChief beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

8. Schaafbaar

via Planbaar Planable is een sociale media marketing samenwerkingstool ontworpen om teams te helpen hun doelen sneller te bereiken. Deze oplossing heeft functies voor previews van content, Giphy-integratie en redactionele kalenders om je te helpen probleemloos content voor sociale media te publiceren.

Planable is populair bij bedrijven van elke grootte en biedt redelijke prijzen die starters en kleine teams zich kunnen veroorloven. En het stelt teamleden, clients en belanghebbenden in staat om naadloos samen te werken en te communiceren, zodat iedereen meer tijd heeft voor happy hour. 🍻

Planable beste functies:

Kies uit meerdere weergaven om de beste manier te vinden om je project te organiseren

Samenwerken met collega's en clients zonder leercurve voor alle betrokkenen

Gebruikers rapporteren een snelle installatie, wat tegenslagen bij bestaande projecten voorkomt

Geautomatiseerde sociale campagnes maken het gemakkelijk om je accounts actief te houden, zelfs als je er niet bent

Planbare limieten:

Sommige gebruikers melden een gebrek aan analyses en de behoefte aan secundaire software om de prestaties van posts bij te houden

Bij bulkposts ontbreken aanpassingsopties

Planbare prijzen:

Gratis

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Planable beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

9. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite is een software voor sociale-mediamarketing en -beheer die merken helpt bij het beheren van hun sociale aanwezigheid. Het is ontworpen om je te helpen sociale campagnes te optimaliseren, social commerce ervaringen te verbeteren en je klantgesprekken op bestelling te houden vanaf één eenvoudig dashboard. En de kalender voor content helpt jou en je team om contentmarketingactiviteiten en -campagnes op alle kanalen van begin tot eind te abonneren en uit te voeren.

Met verschillende functies, AI-aangedreven content aanmaken en samenwerkingstools om je teamleden op dezelfde pagina te houden, is Hootsuite een topkandidaat voor veel bedrijven. En je krijgt toegang tot toonaangevende certificeringen voor je hele team. 🎓

Hootsuite beste functies:

Gebruik AI voor het aanmaken van content om het schrijven van social-mediaposts gemakkelijker te maken

Analyseer de resultaten van uw sociale-mediamarketingcampagnes vanaf één dashboard met weergave in één oogopslag

Gebruik een eenvoudige marketing kalender om iedereen de activiteit en aankomende taken te laten zien die aan uw project zijn gekoppeld

Integratie met de belangrijkste sociale platforms enCRM-software helpt uw werk georganiseerd te houden

Hootsuite limieten:

Prijsabonnementen kunnen te duur zijn voor sommige kleine bedrijven en teams die op zoek zijn naar een eenvoudige marketing kalender tool

Reviews vermelden dat geplande content soms niet wordt gepost, wat problemen oplevert voor hun marketingcampagnes

Hootsuite prijzen:

Professioneel: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Team: $249/maand voor drie gebruikers

$249/maand voor drie gebruikers Business: $739/maand voor vijf gebruikers

$739/maand voor vijf gebruikers Aangepaste Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (3.000+ beoordelingen)

4.1/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.000+ beoordelingen)

10. Verzendbaar

via Verzendbaar Sendible is een social media management platform ontworpen om bureaus te helpen bij het beheren van meerdere social media accounts voor hun clients. Het is ontworpen om al uw sociale accounts te organiseren in een gecentraliseerde hub, waardoor het gemakkelijker wordt om winnende marketingstrategieën uit te voeren.

Deze krachtige oplossing voor sociale-mediabeheer biedt ook functies om marketingteams van bedrijven te helpen hun merken te analyseren en resultaten bij te houden op alle topplatforms. Het is geoptimaliseerd voor productiviteit en samenwerking op elk niveau.

En de verbeterde kalender voor sociale media maakt het eenvoudig om uw sociale strategie visueel te beheren vanuit één samenwerkingsgerichte hub voor uw marketingteam. 🤩

Sendible beste functies:

Plan en beheer verschillende social accounts vanaf één dashboard om tijd te besparen

Bekijk dynamische rapportages over campagneresultaten om uw teams te helpen uw clients te imponeren

Ontworpen voor grote bureaus en meerdere teams

Aanpasbare publicatiefuncties helpen je social media posts te maken zoals jij dat wilt

Sendible limieten:

Sommige reviews rapporteren problemen met het bewerken van geplande posts via de app

Mislukte notificaties gaan niet naar e-mail, wat problemen oplevert voor sommige campagnemanagers

Sendible prijzen:

Creator: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Traction: $89/maand voor vier gebruikers

$89/maand voor vier gebruikers White Label: $399/maand voor 10 gebruikers

Sendible beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

Geen gemiste deadlines meer!

De marketingkalendersoftware op deze lijst helpt je om gemiste deadlines achter je te laten en het organisatienirwana te bereiken. De truc is om één software te vinden en er lang genoeg mee door te gaan zodat iedereen in je team de functies leert kennen.

En vergeet niet om er een te vinden met veel functies en integraties met al je andere tools!

Als je klaar bent om je zaken op orde te krijgen en slimmer te werken in plaats van harder, pak dan de ClickUp Marketing Kalender Sjabloon en laat het gebeuren. Je zult blij zijn dat je het gedaan hebt. 🙂