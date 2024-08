10 gratis marketingkalender sjablonen voor content in 2024

Als marketeer jongleer je met meerdere projecten tegelijk en het is een uitdaging om ze allemaal op schema te houden. Niet alleen moet je statistieken bijhouden en resultaten maar je beheert waarschijnlijk ook een team dat betrokken is bij verschillende projecten, van betaalde advertenties en het plannen van sociale-mediaposts tot het publiceren van bloginhoud. Het gebruik van marketingkalendersjablonen kan u helpen om bovenop al uw marketingprojecten van begin tot eind. Hier bespreken we wat deze sjablonen doen en hoe je de juiste sjabloon vindt.

We delen ook 10 van de beste marketingkalendersjablonen om te gebruiken voor succesvolle marketingcampagnes . ✨

Wat is een marketingkalender sjabloon?

Een marketingkalender sjabloon is een spreadsheet of document dat alle belangrijke deadlines, projecttaken en verantwoordelijken voor je marketingcampagnes bevat. Deze sjablonen maken het gemakkelijk om gelijksoortige marketingprojecten op te starten en geven een breed overzicht van uw voortgang.

Het idee achter het maken van een marketingkalender is dat je kunt beginnen met een stappenplan om specifieke doelen te bereiken en de voortgang van begin tot eind kunt volgen. Op deze manier kun je snel gebieden identificeren die voor verbetering vatbaar zijn en potentiële vertragingen vaststellen voordat ze de kans krijgen om het project te laten ontsporen.

Taken slepen en neerzetten in de kalenderweergave van ClickUp

Er zijn verschillende soorten marketingkalendersjablonen, waaronder e-mailmarketing-, redactionele, inhouds- en social media-kalenders. Sommige kleine bedrijven en marketingafdelingen één kalender gebruiken om alle hun contentmarketingstrategie en campagnes, terwijl grotere entiteiten kunnen kiezen voor meerdere marketingkalenders om op de hoogte te blijven van complexere campagnes. 🗓️

Wat maakt een goed sjabloon voor een marketingkalender?

Er zijn heel veel marketingkalender sjablonen, maar sommige zijn nuttiger dan andere. De juiste vinden kan de productiviteit verhogen, marketingmiddelen beheren en leiden tot succesvollere campagnes. 💪

Hier lees je wat je moet zoeken in een sjabloon voor een marketingkalender:

Verschillende inhoudstypen: Uw marketingkalendersjabloon moet tags of velden voor verschillende inhoudstypen ondersteunen. Dit maakt het volgen van verschillende campagnes makkelijker en je kunt een beter beeld krijgen van hoe elk stuk content presteert en hoe lang het duurt om te maken

Uw marketingkalendersjabloon moet tags of velden voor verschillende inhoudstypen ondersteunen. Dit maakt het volgen van verschillende campagnes makkelijker en je kunt een beter beeld krijgen van hoe elk stuk content presteert en hoe lang het duurt om te maken Automatische taakdelegatie: Een goede marketingkalendersjabloon doet het alledaagse werk voor je door taken automatisch aan het juiste teamlid toe te wijzen

Een goede marketingkalendersjabloon doet het alledaagse werk voor je door taken automatisch aan het juiste teamlid toe te wijzen Meerdere weergaven: Sommige mensen zien taken graag geïntegreerd in een maandkalender. Anderen houden liever de voortgang bij met dagelijkse of wekelijkse weergaven. Kies een marketingkalendersjabloon dat flexibiliteit biedt om te zien wat er op de planning staat

Sommige mensen zien taken graag geïntegreerd in een maandkalender. Anderen houden liever de voortgang bij met dagelijkse of wekelijkse weergaven. Kies een marketingkalendersjabloon dat flexibiliteit biedt om te zien wat er op de planning staat Samenwerkingsfuncties:* Stroomlijn teamwerk door te zoeken naar een marketingkalender sjabloon waarmee je met alle teamleden kunt samenwerken en updates in real-time kunt ontvangen

10 marketingkalendersjablonen voor gebruik in 2024

Het beste type marketingkalender hangt af van uw marketingdoelen het type inhoud dat je plant en je niche. Het kan ook zijn dat je marketingkalenders nodig hebt voor dit kwartaal en verschillende soorten als je je marketingfocus voor het volgende kwartaal verandert.

Van e-mailmarketingkalenders tot social mediaschema's en contentplannen, hier zijn 10 van de beste marketingkalendersjablonen die je vandaag kunt proberen. 👀

1. ClickUp Marketingkalender Sjabloon

Bouw aan uw ideale marketingkalender met het aanpasbare Marketingkalender sjabloon van ClickUp

ClickUp's marketingkalender sjabloon maakt het gemakkelijk om een overzicht te krijgen van al uw marketingcampagnes en ze op schema te houden. Deze gratis marketingkalender sjabloon is een integraal onderdeel van elke marketingstrategie omdat u meerdere campagnes in de gaten kunt houden, allemaal in één handige ruimte.

Gebruik de sjabloon om workflows te volgen en controleer de capaciteit om deze aan te passen op basis van de behoeften van je marketingteam. Taakautomatisering stroomlijnt het proces door taken en subtaken onmiddellijk toe te wijzen aan andere belanghebbenden wanneer een stap is voltooid.

Deze sjabloon heeft zes verschillende weergavetypen, zodat je dieper in individuele marketingprojecten kunt duiken, een breed overzicht van alle marketingcampagnes kunt krijgen en de impact op het budget kunt bijhouden. Bovendien kun je taken prioriteren met vier verschillende vlaginstellingen, variërend van lage tot dringende prioriteit. Nu weet iedereen in uw marketingteam wat prioriteit heeft. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Marketing Campagne Management Sjabloon

Plan marketingcampagnes van productie tot lancering met het marketingcampagnebeheersjabloon van ClickUp

Plan voor succes en volg marketingprojecten met de Managementsjabloon voor marketingcampagnes van ClickUp . De sjabloon bevat voorbeeldtaken voor elke fase van de marketingcampagne, waardoor het gemakkelijk is om aan de slag te gaan en het document aan te passen aan de specifieke behoeften van uw marketingteam.

Begin met het maken van de structuur van de campagne en het identificeren van het algemene doel, de doelgroep en de middelen die nodig zijn voor het project. Maak vervolgens taken aan met behulp van software voor projectbeheer en ga aan de slag!

Deze marketingkalendersjabloon heeft weergaven en secties voor alle soorten campagnes van marketingteams, inclusief:

Productlanceringscampagne: Hiermee kunt u eenvoudig taken maken en groeperen die moeten worden voltooid voor een succesvolle productontwikkeling

Hiermee kunt u eenvoudig taken maken en groeperen die moeten worden voltooid voor een succesvolle productontwikkeling Sociale media kalender: Monitor social media deliverables met taken die zijn ontworpen om het type inhoud, concepten, definitieve inhoud en goedkeuring voor plaatsing te identificeren

type inhoud, concepten, definitieve inhoud en goedkeuring voor plaatsing te identificeren Marketingfase: Krijg een visueleRaad van bestuur van de verschillende fasen van de marketingcampagne. Sleep ze van de ene fase naar de andere en spring in de afzonderlijke taakkaarten voor meer details over de projectstappen

Krijg een visueleRaad van bestuur van de verschillende fasen van de marketingcampagne. Sleep ze van de ene fase naar de andere en spring in de afzonderlijke taakkaarten voor meer details over de projectstappen Kalender: DeKalenderweergave plot alle taken en subtaken op een kalender om dagelijks, wekelijks en maandelijks inzicht te krijgen in werklast en voortgang

DeKalenderweergave plot alle taken en subtaken op een kalender om dagelijks, wekelijks en maandelijks inzicht te krijgen in werklast en voortgang Referenties: Bouw eenkennisbank met stijlgidsen,merkrichtlijnensEO best practices en productinformatie waar je team naar kan verwijzen bij het maken van content

Bouw eenkennisbank met stijlgidsen,merkrichtlijnensEO best practices en productinformatie waar je team naar kan verwijzen bij het maken van content Budget Tracker: DeTabel bekijken volgt alle uitgaven met betrekking tot de digitale marketingcampagne zodat u binnen het budget blijft Deze sjabloon downloaden ### 3. ClickUp Social Media Kalender Sjabloon

Beheer uw social media-kalender en post op verschillende kanalen in de ClickUp Kalenderweergave en Social Media Calendar Template

ClickUp's Moderne Sociale Media Kalender laat u de concurrentie voor blijven en uw social media-marketingcampagnes op de voet volgen. Gebruik de sjabloon voor de marketingkalender om sociale posts te plannen op verschillende platforms en taken toe te wijzen aan iedereen in uw team, van de marketingmanager tot uw advertentiespecialist.

Deze sjabloon voor sociale-mediakalenders beschikt over een gestroomlijnde workflow dankzij aangepaste statussen, weergaven en velden. Wijs categorieën toe zoals kanaal, hashtags en publicatiedatum om uw sociale-mediacampagnes te volgen terwijl ze in de pijplijn zitten.

Met kleurgecodeerde prioriteitsvlaggen kunt u uw marketinginspanningen nauwkeurig afstemmen en de kans verkleinen dat er dingen door de mazen van het net vallen. Dit is marketingsjabloon is vooral handig voor starters ! Gebruik de kalenderweergave om inzicht te krijgen in wat er is gepubliceerd, wat goed presteert en wat de volgende in de wachtrij is. ✅ Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Inhoud Marketing Redactionele Kalender Sjabloon

Zie in één oogopslag hoe je komende contentplanning eruitziet met ClickUp's Content Marketing Redactionele Kalender Sjabloon

Het plannen van content is een cruciaal aspect van elke marketingcampagne, of je nu belangrijke stukken voor je blog schrijft, creatieve posts voor sociale media maakt of opvallende marketinge-mails opstelt.

Met ClickUp's sjabloon voor de redactionele kalender voor contentmarketing kunt u het contentcreatieproces ontwikkelen en bewaken, van brainstormen tot het afvinken van het publicatieschema.

Gebruik een sjabloon voor marketingplan zoals deze om een visueel aantrekkelijke contentmarketingkalender te maken. Zeven statussen en 12 aangepaste velden maken van contentplanning een fluitje van een cent.

Ga naar de vier weergavetypen, waaronder Inhoudsplan, om de zoekwoorden te zien waarop je je richt en de verschillende soorten inhoud die op de planning staan. De publicatiekalender geeft aan wanneer content live moet gaan.

Daarnaast kun je het Voortgangsbord in de contentmarketingkalender gebruiken voor details over wat er is gepubliceerd en hoe het presteert. Je kunt de marketingkalendersjabloon eenvoudig delen met klanten of interne collega's in je marketingteam. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Redactionele Kalender Sjabloon

Met ClickUp's Editorial Calendar List Template kunt u het publicatieproces van begin tot eind volgen in één overzichtelijk dashboard

Met dit ClickUp marketingkalendersjabloon kunt u het publicatieproces van begin tot eind volgen in één overzichtelijk dashboard.

Gebruik de Redactionele kalender sjabloon van ClickUp om de basis te leggen voor actieve en consistente communicatie en om redactionele taken van idee tot publicatie te bewaken. Of u nu een productlancering volgt of het publicatieschema voor verschillende soorten inhoud controleert, bereik uw marketingdoelen met deze handige sjabloon.

Gebruik de vijf aangepaste statussen, waaronder to-do, revisie, in uitvoering, in beoordeling en voltooid, om de volgende stappen te zetten projecten en taken door de pijplijn. Geef prioriteit aan taken en gebruik filters om de weergave te beperken op basis van publicatiedatum of inhoudstype in deze contentmarketingkalender. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Post Kalender Sjabloon

Houd al uw inhoud bij die klaar is om gepubliceerd te worden met behulp van ClcikUp's Posting Calendar Sjabloon

Houd al uw inhoud die klaar is voor publicatie bij met behulp van marketingkalenders die u updates kunnen geven over de plaatsingsschema's voor blogs, sociale media of e-mailcampagnes.

Een van de beste fasen van de inhoud productieproces is publiceren. Je hebt hard gewerkt, samengewerkt met andere contentmakers en het perfecte stuk content gemaakt. Nu is het tijd om het live te zetten en bij je doelpubliek te krijgen ter ondersteuning van je marketingactiviteiten.

Gebruik ClickUp's kalender sjabloon om al uw initiatieven in de postingsfase bij te houden. Zeven aangepaste statussen creëren een kader voor uw contentteam, inclusief stappen voor onderzoek, het schrijven van content en goedkeuring voor publicatie.

Met de drie aangepaste velden kun je de voortgang bekijken per postdatum, platform en contenttype. Deze eenvoudige contentmarketingkalender zal een zonnestraal zijn voor je algehele proces. 🌻 Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Blog Redactionele Marketing Kalender Sjabloon

Maak een consistent blogpostingsschema met behulp van de Blog Redactionele Marketingkalender Sjabloon van ClickUp

Een belangrijk onderdeel van de contentstrategie voor de meeste bedrijven is het schrijven van blogberichten. Veel bedrijven doen dit goed, maar vaak raakt het op de achtergrond en wordt er niet regelmatig inhoud gecreëerd. Soms is dat omdat de oprichter geen tijd heeft om content te schrijven. Andere keren is het het resultaat van een slechte planning en een gebrek aan een contentschema.

Wat de reden ook is, een slechte publicatiecadans heeft invloed op de zoekresultaten en zorgt voor minder verkeer naar je site. Dat betekent minder conversies en verkopen.

Gebruik de Blog Redactionele Kalender Sjabloon van ClickUp om een consistent publicatiedraaiboek te maken voor blogstukken. Gebruik de vier statussen om elke taak en elk stuk content te volgen terwijl het door de pijplijn beweegt. Ga naar de Blogkalenderweergave om de mijlpalen van het inhoudsteam te zien en wat ze hierna hebben gepland. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp inhoudskalender sjabloon

via Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint biedt een gratis sjabloon om een eenvoudige inhoudskalender te maken in Google Sheets. De sjabloon bevat een maandelijks kalenderoverzicht aan de linkerkant en kolommen voor vervaldatums, inhoudstypen en opmaakdetails. Vraag teamleden om de selectievakjes te gebruiken om hun voortgang bij te houden en waar nodig notities toe te voegen.

De sjabloon heeft een tabblad voor elke maand van het jaar. Plan vooruit door content voor het hele kwartaal in te plannen en kijk terug op eerdere tabbladen om te zien waar je al aan hebt gewerkt.

Google Sheets biedt integraties met Google Agenda om belangrijke deadlines en taken voor iedereen in het team te importeren. En of het nu gaat om project-, content- of social media-managers, marketingteams hebben een eenvoudig te delen spreadsheet met informatie over meerdere marketingcampagnes. Deze sjabloon downloaden

10. Excel marketingkalender sjabloon by Vertex42

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Excel-Content-Marketing-Template-by-Vertex42.jpg Excel sjabloon voor marketinginhoud door Vertex42 /img/

via Vertex42

Als je graag sjablonen voor inhoudskalenders in Microsoft Office, overweeg dan het Excel Marketing Content Calendar-sjabloon van Vertex42.

Deze sjabloon is ontworpen voor het plannen van verschillende soorten content over meerdere kanalen en is ideaal voor kleine en grote teams met een brede marketingstrategie. De sjabloon is ook handig voor het plannen van teamvakanties, regelmatige check-ins en beoordelingen.

De gratis sjabloon werkt in Excel en Google Sheets en beschikt over zowel Tijdlijn van Gantt-diagram en maandelijkse kalenderweergaven. Maak binnen de sjabloon een gedeelde map om afbeeldingen op te slaan voor verschillende contentstukken en houd beschrijvingen en hashtags bij voor verschillende campagnes. Voeg aangepaste kolommen toe om belangrijke statistieken bij te houden en gebruik kleurcodering om verschillende soorten inhoud of stadia in het proces te markeren. Deze sjabloon downloaden

Maak nuttige marketingkalenders met sjablonen van ClickUp

Het maken van een contentkalender is een essentiële taak voor elke marketingmanager. Je moet consistent goede content publiceren om je publiek en klanten te bereiken.

Een kalender helpt in kaart te brengen wat u produceert en hoe u dat doet. Het legt ook de basis voor het bijhouden van hoe succesvol elk stuk is. Bovendien kan een kalender inzicht bieden in de werkcapaciteit en workflow, zodat je team optimaal kan presteren.

Van sociale-mediastrategie tot blogcontentmarketing en andere campagnes, een goede sjabloon kan je tijd en geld besparen bij het in kaart brengen van je proces. Begin vandaag nog met ClickUp om te beginnen met het verbeteren van uw contentcreatieproces en het maken van marketingkalenders die al uw inspanningen ondersteunen. Ga naar meer dan 1000 sjablonen om de perfecte tool voor jouw team te vinden. 🙌