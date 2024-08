10 Beste Bloggingtools en Software om te gebruiken in 2024

Bloggen is een geweldige manier om je expertise, passies en inzichten te delen. Maar het maken van blogartikelen voor een succesvolle blog omvat veel bewegende delen, van het maken van inhoudkalenders tot het schrijven en bewerken van berichten, het optimaliseren van SEO en het promoten van je werk.

Gelukkig zijn er veel fantastische betaalde en gratis blogtools en software op de markt die dit proces kunnen stroomlijnen en je helpen om georganiseerd te blijven, tijd te besparen en je inhoud te verbeteren.

Als het op blogtools aankomt, is er zeker niet één maat voor iedereen. Voor een persoonlijke blog heb je bijvoorbeeld een ander niveau van geavanceerdheid nodig dan voor een professionele blog voor een B2B SaaS bedrijf. Er zijn echter een aantal kenmerken waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat je de beste waarde krijgt.

Bedenk eerst waarvoor je je blogtools gaat gebruiken: heb je hulp nodig met schrijven en bewerken, contentplanning, SEO of al het bovenstaande? Uitgebreide blogtools zoals ClickUp kunnen helpen met projectbeheer en planning, terwijl een blogplatform zoals Yoast uitblinkt in SEO.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

Gebruiksgemak is een andere belangrijke factor, want blogtools moeten je taken vereenvoudigen, niet ingewikkelder maken.

De mogelijkheid om werklasten effectief te beheren is een andere essentiële eigenschap die u moet zoeken in blogtools, en ClickUp's functies voor werklastbeheer kunnen u helpen om taken efficiënt te verdelen.

Tot slot moeten je blogtools integreren met het blogplatform en andere marketingtools die je gebruikt.

Nu je weet wat je moet zoeken in een blogplatform, ga je op zoek naar de beste blogtools en SEO-tools om je contentmotor in de hoogste versnelling te zetten.

1. ClickUp #### Beste voor inhoudsbeheer

Gebruik Klikken AI om een blogbericht te genereren in ClickUp Docs vanuit een eenvoudige vraag om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen

ClickUp is meer dan alleen een hulpmiddel voor taakbeheer -Het is een uitgebreid platform voor het maken van inhoud, samenwerking en projectbeheer. Als je op zoek bent naar een manier om het plannen en schrijven van blogberichten te stroomlijnen, dan ben je bij ClickUp aan het juiste adres.

Met de ClickUp Blog Beheersjabloon kunt u uw blogberichten efficiënt structureren, samenwerken met uw team en uw schrijfproces bijhouden. ClickUp heeft zelfs schrijftools om uw blogbericht op hetzelfde platform te maken. ClickUp biedt ook een breed scala aan sjablonen voor inhoudskalenders die je kunt gebruiken om je blogberichten van tevoren te plannen.

Als u een marketingcampagne beheert, is ClickUp's marketingcampagnebeheer functies zijn een geweldige gok.

ClickUp beste functies

Naadloze integratie met meer dan 1.000 apps, waardoor contextwisselingen worden voorkomen

Combineert taak-, document- en projectbeheer in een centrale hub voor alle werkbehoeften

Biedt een groot aantal marketingplansjablonen om projecten sneller op te starten

Automatiseert routinetaken, waardoor de productiviteit toeneemt

Maakt het mogelijk om werklastbeheer en interfaces af te stemmen op individuele behoeften

Bouw een inhoudsdatabase om belangrijke inhoud bij te houden en in de toekomst te hergebruiken of opnieuw te gebruiken

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen wat tijd nodig hebben om het brede scala aan functies volledig te begrijpen en te verkennen

De volledige functionaliteit is mogelijk niet toegankelijk wanneer u offline bent

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. BuzzSumo

Beste voor onderzoek en monitoring

via BuzzSumo BuzzSumo is een krachtig onderzoeks- en monitoringhulpmiddel dat bloggers een voorsprong geeft bij het maken en promoten van inhoud.

Buzzsumo is vergelijkbaar met Google Trends, maar het zit vol met meer functies voor social media analytics en engagement dan die eenvoudige, gratis tool. Buzzsumo onderscheidt zich ook van andere blogtools omdat het je de meest gedeelde inhoud en trending influencers in je branche laat ontdekken, waardoor je blog relevant en boeiend blijft.

Het vermogen om goed presterende inhoud en belangrijke beïnvloeders te identificeren kan je strategische inzichten geven voor het ontwikkelen van impactvolle inhoud.

BuzzSumo biedt een robuuste analysetool, waardoor je een duidelijk inzicht krijgt in het succes van je contentstrategie en de gegevens krijgt die je nodig hebt om je bloginspanningen te verfijnen.

BuzzSumo beste functies

Tool voor het ontdekken van inhoud om je te helpen trending onderwerpen te vinden

Influencermarketingtool om je te helpen bij het ontdekken van en contact leggen met toonaangevende beïnvloeders

Waarschuwingen van het inhoudbeheersysteem om u op de hoogte te houden van de nieuwste inhoud in uw niche

Eenvoudig een lijst met beïnvloeders exporteren naar Google Analytics, Google Docs of Google Sheets om een database te maken

BuzzSumo beperkingen

Geavanceerde functies kunnen een leercurve vereisen in vergelijking met andere blogtools

De prijs kan een beetje hoog zijn voor individuele bloggers en er is geen gratis tool beschikbaar

BuzzSumo prijzen

Basic : $119/maand

: $119/maand Contentcreatie: $249/maand

$249/maand Reclame & communicatie: $249/maand

$249/maand Suite : $499/maand

: $499/maand Enterprise: $999/maand

BuzzSumo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

3. Sociale kampioen

Beste tool voor beheer van sociale media

via Sociale kampioen Social Champ is meer dan alleen een hulpmiddel voor het beheren van sociale media: het is uw geheime wapen voor het uitvoeren van succesvolle sociale-mediamarketingcampagnes.

Met de uitgebreide functies kunt u moeiteloos berichten plannen, uw prestaties bijhouden en de dialoog aangaan met uw publiek.

Social Champ gaat verder dan alleen plannen: het biedt ook functies voor projectuitvoering om u te helpen bij het systematisch en efficiënt plannen, organiseren en uitvoeren van uw sociale-mediacampagnes.

Social Champ beste functies

Bulkuploads en planning van berichten op uw verschillende sociale-mediaplatforms

Prestatietracking om posts op alle sociale mediakanalen te analyseren

Samenwerkingsfuncties voor teams

Social Champ beperkingen

De gebruikersinterface is misschien niet intuïtief voor alle gebruikers

Beperkte integratie met andere blogtools

Social Champ prijzen

Gratis

Kampioen : $26/maand

: $26/maand Zakelijk : $89/maand

: $89/maand Bureau: Neem contact op met Social Champ voor prijzen

Social Champ beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4. CoSchedule

Beste voor contentmarketing

Via CoSchedule CoSchedule is een holistisch marketingplatform met een geïntegreerd pakket blogtools.

Van een dynamische contentkalender tot een intuïtieve planner voor sociale media en een speciale marketingprojectmanager, CoSchedule voorziet in elk facet van uw contentmarketingbehoeften.

Als een van de beste inhoudskalender software op de markt, vereenvoudigt CoSchedule de taak van het plannen, creëren en delen van content, zodat uw blogginginspanningen consistent en impactvol blijven.

CoSchedule beste functies

Unified content calendar voor het plannen en inplannen van posts

Tools voor het beheer van sociale media voor het posten en bijhouden van sociale prestaties

Robuuste functies voor marketingprojectbeheer

CoSchedule beperkingen

Kan overweldigend zijn voor gebruikers die nog niet bekend zijn met blogtools vanwege de vele functies

De prijs kan onbetaalbaar zijn voor kleine bedrijven of individuele bloggers

Beperkte SEO-tools

CoSchedule prijzen

**Gratis

Pro : $ 29/maand

: $ 29/maand Marketing Suite : Neem contact op met CoSchedule voor prijzen

CoSchedule beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

5. Yoast SEO

Beste SEO Blogging Platform Plugin

via Grammarly Grammarly is onmisbaar onder de bloghulpmiddelen. Dankzij de functies overstijgt het de traditionele spellingcontrole.

Het biedt realtime grammatica- en interpunctiecorrecties, stijlsuggesties en controleert zelfs op plagiaat.

Of je nu een gedetailleerde blogpost maakt of een beknopte social media marketing update, Grammarly zorgt ervoor dat je inhoud gepolijst, professioneel en foutloos is.

Grammarly beste functies

Gedetailleerde schrijffeedback om duidelijkheid en betrokkenheid te verbeteren

Plagiaatdetectie om te vergelijken tussen zoekmachines en andere blogberichten

Aanpasbare schrijfdoelen

Grammarly beperkingen

Geavanceerde controles vereisen een premium account

Kan niet alle contextgebaseerde fouten detecteren

Grammarly prijzen

Afhankelijk van de teamgrootte. Bezoek de Grammarly prijspagina voor meer informatie

Grammarly beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

Vergelijk_ Grammarly Vs Wordtune !

8. Surfer

Beste zoekwoord onderzoeksgereedschap

via Surfer Surfer optimaliseert uw online inhoud voor betere posities in zoekmachines. Het analyseert een groot aantal gegevenspunten van uw webpagina en biedt bruikbare inzichten om de relevantie en concurrentiekracht van uw inhoud te verbeteren.

Met Surfer kun je uitgebreid trefwoordonderzoek doen, SERP-analyses uitvoeren en je inhoud vergelijken met de best scorende concurrenten.

Met de robuuste inhoudseditor van de tool kun je SEO-vriendelijke inhoud opstellen en realtime suggesties geven terwijl je schrijft. Het is ook uitgerust met een SERP-analyzer die uitsplitst waarom bepaalde pagina's hoger ranken, zodat je een strategische blauwdruk hebt om je ranking te verbeteren.

Surfer's zoekwoordonderzoek helpt bij het identificeren van goed presterende zoekwoorden om je blog te helpen een breder publiek te bereiken.

Of je nu een blogger, content creator of SEO-professional bent, Surfer biedt een reeks functies die kunnen helpen om de zichtbaarheid, het verkeer en de betrokkenheid van je website te vergroten.

Surfer beste functies

De SERP-analyser van Surfer analyseert waarom bepaalde pagina's hoger scoren, zodat je een stappenplan hebt om je rankings te verbeteren

De inhoudseditor stelt je in staat SEO-vriendelijke inhoud te creëren en biedt realtime suggesties om je schrijfproces te optimaliseren

Vergelijk uw inhoud met top-ranking concurrenten en krijg inzicht in wat werkt in uw niche en hoe u dit kunt gebruiken voor uw blog

Verbind uw Keyword Research Tool met de Google Search Console voor een krachtiger onderzoekstool

Gebruik Content Editor-richtlijnen rechtstreeks in Google Documenten met gebruiksvriendelijke Surfer-extensies

Surfer beperkingen

Het aantal functies kan het een beetje onhandig maken voor SEO beginners

Geen gratis versie

Surfer prijzen

Essentieel: $89/maand

$89/maand Geavanceerd: $179/maand

$179/maand **Max:299 $/maand

Enterprise: Neem contact op met Surfer voor prijzen

Surfer beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (400+ beoordelingen)

: 4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (300+ beoordelingen)

9. Portent titel maker

Beste gratis hulpprogramma voor bloggen

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Portent-Idea-generator-1400x672.jpg Portent Title Maker Dashboard /img/

via Portent titel maker Portent's Title Maker is een handige en gratis tool die pakkende, SEO-vriendelijke titels voor je blogberichten genereert.

Het intuïtieve ontwerp en slimme algoritme genereren innovatieve titelsuggesties die je creativiteit aanwakkeren wanneer je worstelt met writer's block.

Met Portent Title Maker kun je ervoor zorgen dat elk blogbericht een pakkende titel heeft die klikken aantrekt en je SEO-inspanningen een boost geeft.

Portent Title Maker beste eigenschappen

Genereert creatieve titelsuggesties voor elk blogbericht

Gebruiksvriendelijke blogtool zonder account

Helpt titels te optimaliseren voor SEO blogverkeer

Portent Title Maker beperkingen

Suggesties komen niet altijd overeen met uw inhoud

Geen extra functies buiten het genereren van titels

Portent Title Maker prijzen

**Gratis

Portent Title Maker beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. RightBlogger

Beste voor marketingcampagnebeheer

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/63faf6556163f07498c454f1\_rb-share-image.png RightBlogger Dashboard /img/

via RightBlogger RightBlogger is een strategische marketingcampagne management tool ontworpen voor bloggers.

De belangrijkste functie is het vinden van beïnvloeders in je niche en hen benaderen voor mogelijkheden om te gastbloggen - een bewezen techniek om SEO blogverkeer te stimuleren en je publiek te vergroten.

Naast uw SEO- en marketingstrategie kan RightBlogger een baanbrekende metgezel zijn op uw blogreis.

RightBlogger beste eigenschappen

Helpt bij het vinden van de juiste beïnvloeders in uw niche

Stroomlijnt het outreach-proces voor gastbloggen

RightBlogger beperkingen

Beperkte functionaliteit in vergelijking met full-suite tools voor influencer bloggen

De nauwkeurigheid van gegevens kan variëren

RightBlogger prijzen

Onbeperkt: $29,99/maand

RightBlogger beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Verander uw blogbeheer met ClickUp

De blogtools en software die in dit artikel worden uitgelicht, kunnen uw blogproces aanvullen en verbeteren met unieke functies. Maar om uw blogproces echt te stroomlijnen, is het essentieel om uw processen te centraliseren en uw inhoud effectief te beheren.

Dit is waar ClickUp schittert. Als uitgebreide projectbeheertool biedt ClickUp robuuste blogbeheersjablonen die zijn ontworpen om uw blogberichten moeiteloos te organiseren, plannen en volgen. Of u nu een soloblogger bent of deel uitmaakt van een contentteam, deze sjablonen kunnen worden aangepast aan uw workflow, zodat u altijd de beste blogger blijft.

Maar dat is nog niet alles. ClickUp Documenten zijn een alles-in-één werkruimte waar u kunt schrijven, bewerken en samenwerken aan uw blogberichten. Met zijn gebruiksvriendelijke interface en realtime bewerkingsmogelijkheden kunnen u en uw team moeiteloos uw inhoud creëren, herzien en afwerken, allemaal binnen één enkel platform.

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat je blog slechts een radertje is in het wiel van je algehele marketingstrategie. Naarmate uw blog groeit, zal ook uw behoefte aan een geïntegreerde marketingaanpak toenemen. Met ClickUp's marketingprojectbeheerfuncties kunt u uw marketingcampagnes naadloos orkestreren, de prestaties ervan bijhouden en ervoor zorgen dat elk stuk inhoud in lijn is met uw bredere marketingdoelen.

Dus waarom zou u ClickUp niet eens proberen? Met zijn volledige pakket functies, sjablonen en samenwerkingsmogelijkheden is het meer dan alleen een tool voor projectbeheer: het is uw ultieme bondgenoot voor bloggen. Veel blogplezier!