10 Beste Onboarding-software voor HR-teams in 2024

Ik heb in mijn loopbaan veel teams geleid en ik kan zonder enige twijfel zeggen dat de onboarding-fase vaak aanvoelt als koorddansen. Het in evenwicht houden van een lawine aan papierwerk, een reeks e-mails en repetitieve taken, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat er zo min mogelijk menselijke fouten worden gemaakt, kan ronduit overweldigend zijn - niet alleen voor de nieuwe werknemers, maar ook voor ons managers en HR-mensen.

Juist daarom voelt de opkomst van onboarding software als een verademing. 🧘

Deze softwareoplossingen, die zijn uitgerust om een naadloze overgang voor elke nieuwe werknemer mogelijk te maken, hebben met succes de ouderwetse, papieren workflows geëlimineerd en ontelbare uren in het proces bespaard.

Hier nemen we een diepe duik in de top 10 van softwareoplossingen voor het inwerken van werknemers die uw werknemerservaring (en HR-taken) gegarandeerd van meh naar wow brengen! 🤩

De 10 beste onboardingsoftware voor werknemers in 2024

Het inwerkproces hoeft niet vreselijk te zijn. In plaats daarvan kun je de betrokkenheid van werknemers vergroten met een solide inwerkervaring - allemaal met behulp van aanpasbare en krachtige HR-software.

Hier is onze lijst van de 10 beste onboarding software tools op de markt - elk is zorgvuldig beoordeeld op belangrijke functies, beperkingen en, het allerbelangrijkste, feedback van gebruikers om je te helpen bij je besluitvorming.

1. ClickUp - Het beste voor werknemersintegratie

ClickUp biedt alle sjablonen die u nodig hebt voor een effectieve onboarding van werknemers

Ooit gehoord van het gezegde eet je eigen hondenvoer ?

Bij ClickUp nemen we dit ter harte. Ons team gebruikt ClickUp om elke maand nieuwe teamleden aan te werven. Dit onderstreept ons vertrouwen in ClickUp's robuuste HR-mogelijkheden en bewijst dat het mogelijk is om een heleboel nieuwe aanwervingen tegelijk vlot te beheren! 🏆

Nu we het toch over robuuste functies hebben, laten we eens duiken in waar het allemaal begint: ClickUp Formulieren .

Maak het formulier van uw dromen en verbeter uw intakeproces met de aanpasbare formulierfunctie van ClickUp

Deze functie is een absolute game-changer als het gaat om het verzamelen en organiseren van alle benodigde informatie over uw nieuwe medewerkers. Bovendien is het een geweldige manier om feedback te verzamelen zodra het onboardingproces van een nieuwe medewerker is voltooid, zodat u het proces kunt verfijnen voor de volgende golf van aanwervingen.

ClickUp stelt ook niet teleur bij de overgang van het verzamelen van feedback naar het delen van informatie. Maak kennis met ClickUp Documenten de tool waarmee documentbeheer een fluitje van een cent wordt.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

Hiermee kunt u bronnen maken en delen zoals trainingsmateriaal voor werknemers, handboeken voor werknemers en standaard werkprocedures (SOP's) . Door alles op één plek te bewaren, kunnen nieuwe werknemers vanaf hun eerste dag snel vinden wat ze nodig hebben. 🔎

ClickUp biedt ook een uitgebreide taakbeheer systeem om uw onboarding stromen te stroomlijnen en uw team te helpen georganiseerd te blijven en op schema te blijven. Gebruik aangepaste velden om specifieke taakdetails vast te leggen, zoals toegewezene, vervaldatum, prioriteit en voortgang.

En met verschillende weergaveopties kan iedereen zijn werkruimte naar eigen voorkeur instellen en visualiseren.

ClickUp beste functies:

Gebruiksvriendelijke interface die gemakkelijk in te stellen en te navigeren is

ClickUp Brein naarhR-workflows beheren met AI* Toegankelijk via het web en op alle desktop- en mobiele apparaten

Aangepaste statussen waarmee u de voortgang van nieuwe aanwervingen kunt volgen

Taakbeheer maakt het mogelijk om onboarding-taken toe te wijzen aan nieuwe medewerkers

Geautomatiseerde workflows elimineren repetitieve taken

15+ taakweergaven inclusief lijst, bord, kalender, planning en tijdlijn

Real-time chat en commentaar om te faciliterenteamcommunicatie* Integratie met meer dan 90 tools zoals Slack, Google Sheets en Microsoft Teams

Aanpasbare dashboards om belangrijke statistieken te analyseren en eenvoudig de voortgang van je inwerkprogramma bij te houden

Tientallen handigesjablonen voor het inwerken van werknemers,sjablonen werknemershandboek,SOP sjablonenenHR-sjablonen zodat u snel uw onboarding-workflows kunt instellen

ClickUp Werknemershandboek Sjabloon

ClickUp beperkingen:

De uitgebreide functies van ClickUp hebben een leercurve

Gratis plan is beperkt tot 100MB opslag

ClickUp prijzen:

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per jaarlijks betaalde gebruiker; $10/maand per maand betaalde gebruiker

$7/maand per jaarlijks betaalde gebruiker; $10/maand per maand betaalde gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp voor onboarding?

2. BambooHR - Het beste voor het centraliseren van werknemersinformatie

via BambooHR BambooHR is een uitgebreide HR-software en tool voor werknemersbetrokkenheid die informatie over werknemers centraliseert en verschillende taken op het gebied van personeelszaken en onboarding stroomlijnt. Dit omvat alles van het volgen van sollicitanten preboarding en onboarding, tijdregistratie, salarisverwerking en prestatiebeoordeling s.

En het beste? Je hebt toegang tot al deze functies met deze onboarding software web app of onderweg met de mobiele app. 📱

de beste functies van #### BambooHR:

Interactieve gebruikerservaring en eenvoudig navigeren voor beheerders en nieuwe werknemers

Stelt je in staat om vacatures te maken en aan te passen, sollicitaties bij te houden ensollicitatiegesprekken en interacties met kandidaten beheren* Beschikt over een selfservicefunctie waarmee werknemers hun gegevens kunnen bekijken en bijwerken, bedrijfsdocumenten kunnen inzien en verlofaanvragen kunnen indienen

Tijdregistratiefunctie voor het bijhouden van gewerkte uren en waaraan is gewerkt

Rapporten en analyses omvatten sollicitantentrechters, medewerkerstevredenheid en prestatiebeoordelingen

BambooHR-beperkingen:

Geen gratis plan of gratis proefversie

De prijzen zijn niet openbaar

Het platform kan soms traag zijn

BambooHR prijzen:

Neem contact op met het BambooHR-team voor een offerte op maat

BambooHR beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Deel - Beste voor onboarding van internationale werknemers

Via Deel Deel is een wereldwijd payroll- en complianceplatform dat het internationale wervingsproces een stuk eenvoudiger maakt - van het opstellen van contracten tot het afronden van aanwervingen en alles daartussenin - terwijl uw compliance brandschoon blijft.

Of u nu fulltime werknemers, freelancers of contactpersonen in het buitenland inhuurt, Deel handelt de complexiteit af zodat u zich kunt richten op wat u het beste kunt: hoogwaardige teams op afstand samenstellen om uw bedrijf te laten groeien. 📈

Deel beste functies:

Snel nieuwe medewerkers aannemen in 150+ landen voor een uniforme onboarding-ervaring

Eenvoudig de naleving van internationale arbeidswetten beheren bij het wereldwijd aannemen van personeel

Integreer met meer dan 20 externe tools zoals Quickbooks, Xero en Netsuite

Betaal uw team in 120+ verschillende valuta's

Sta je team toe om verdiensten op te nemen via ondersteunde methodes zoals PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase en meer

Deelbeperkingen:

Het kan even duren voordat nieuwe gebruikers vertrouwd zijn met het onboardingproces voor werknemers en het platform

Sommige gebruikers hebben geklaagd over slechte klantenservice

Er zijn weinig native integraties

Deel prijzen:

Deel HR (beheert administratieve taken voor werknemers): Begint bij gratis

Begint bij gratis EOR (internationale werknemers inhuren in 100+ landen): Begint bij $599/maand

Begint bij $599/maand Contractors (internationale contracten beheren): Begint bij $49/maand

Begint bij $49/maand Wereldwijde salarisadministratie (beheer salarisadministratie in 100+ landen): Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Immigratie (beheer sponsorvisa in 25+ landen): Neem contact op voor prijzen

Deel beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (703 beoordelingen)

4.6/5 (703 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (79 beoordelingen)

Bekijk deze_ Zoek alternatieven !

4. GroveHR - Beste voor salarisverwerking

via GroveHR Net als BambooHR is GroveHR een alles-in-één HR-oplossing die je werknemers- en bedrijfsgegevens op één plaats bewaart. Het vereenvoudigt ook verschillende taken, zoals aanwerving, onboarding, het bijhouden van prestaties, tijdregistratie en salarisverwerking .

GroveHR beste functies:

Functies zijn gratis tot 50 werknemers

Hiermee kunt u onboarding-taken en -checklists maken en delen met nieuwe medewerkers om duidelijke instructies te geven over hun taken en verantwoordelijkheden

Geautomatiseerde workflows en herinneringen zorgen ervoor dat het onboardingteam de deadlines in de gaten houdt

Met de functie Geofencing kunt u de aanwezigheid van werknemers bijhouden door te controleren wanneer ze bepaalde locaties binnengaan of verlaten

Dankzij de selfservicefunctie kunnen werknemers gemakkelijk persoonlijke gegevens bijwerken, verlof aanvragen en andere HR-gerelateerde onboardingtaken beheren

GroveHR beperkingen:

De mobiele app is soms traag

Beperkte rapportage en analyses

Gebrek aan ingebouwde berichtenfunctie

GroveHR-prijzen:

Gratis plan

Essentials: $3.75/medewerker/maand

$3.75/medewerker/maand Presteren: $5/medewerker/maand

$5/medewerker/maand Engage: $7,5/werknemer/maand

GroveHR beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (69 beoordelingen)

4.5/5 (69 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (67 beoordelingen)

Via Gusto

5. Gusto - Het beste voor voordelenbeheer

Gusto is een HR-managementtool die een reeks functies biedt voor het aannemen en inwerken van werknemers, maar ook voor full-service salarisadministratie, benefits management, inzichten en rapportage, en prestatiebeoordelingen.

Met Gusto kunt u loonbelastingberekeningen, betalingen en aangifte in alle 50 Amerikaanse staten automatiseren. De gebruiksvriendelijke functies hebben Gusto een populaire keuze gemaakt onder kleine en middelgrote bedrijven in de VS.

Gusto beste functies:

Integreert met platforms zoals Slack, Xero en Quickbooks

Stelt je in staat om personeelsbeloningen te beheren, zoals ziektekostenverzekeringen, 401(k) plannen, HSA's en FSA's, en college spaarplannen

Biedt een internationale betalingsoptie voor contractanten voor het doen van grensoverschrijdende betalingen in meer dan 90 landen

Ingebouwde rapportagefunctie voor het verzamelen en exporteren van verschillende inzichten zoals salarisadministratie, personeelskosten en personeelsenquêtes

Gusto Wallet app laat werknemers hun persoonlijke financiën volgen

Gusto beperkingen:

Geen gratis plan maar wel een gratis proefperiode van 1 maand

Mobiele app heeft beperkte functies voor de onboarding-ervaring

Kan geen groteteams verspreid over meerdere locaties Gusto prijzen:

Simple: $40/maand (+ $6/maand/persoon)

$40/maand (+ $6/maand/persoon) Plus: $80/maand (+ $12/maand/persoon)

$80/maand (+ $12/maand/persoon) Premium: Neem contact op voor meer informatie

Gusto beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

4.3/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Gusto alternatieven !

6. Eddy - Beste voor het volgen van sollicitanten

via Eddy Eddy is een gebruiksvriendelijke HR-tool die meerdere functionaliteiten combineert om HR-activiteiten te vereenvoudigen. Het biedt functies zoals het plaatsen van vacatures, een sollicitantvolgsysteem, documentopslag en geautomatiseerde berichtenuitwisseling met kandidaten.

Gebruikers zijn dol op Eddy's onboarding-oplossing, waarmee ze nieuwe medewerkers kunnen uitnodigen, welkomstberichten kunnen versturen en digitaal papierwerk met elektronische handtekeningen kunnen afhandelen. ✍️

Eddy beste functies:

Schone en overzichtelijke gebruikersinterface en onboarding-ervaring

Responsief en behulpzaam klantenserviceteam

Werknemers hebben gemakkelijk toegang tot hun persoonlijke profielinformatie, zodat ze hun gegevens kunnen bijwerken

Mogelijkheid om een takenlijst te maken voor nieuwe werknemers en hun voortgang bij te houden tijdens het inwerkproces

Gemakkelijk om verlofaanvragen van werknemers te beheren en goed te keuren

Eddy beperkingen:

Geen gratis plan

Ondersteunt geen planning

Beperkte rapportagefuncties

Eddy prijzen:

Begint bij $6/persoon/maand, neem contact op met het Eddy-team voor een offerte op maat

Eddy beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (19 beoordelingen)

4.8/5 (19 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40 beoordelingen)

7. Workday - Het beste voor grote bedrijven

via Workday Workday is een HR-oplossing die is ontworpen voor grote en snelgroeiende bedrijven. Het biedt een suite van functies voor het beheren van HR-taken zoals het werven van talent, onboarding software, beheer van werknemersgegevens, voordelen administratie, prestatiebeheer en leren en ontwikkelen.

Naast de kernfunctionaliteiten van HR biedt Workday geavanceerde analyse- en rapportagetools die waardevolle inzichten verschaffen in trends in het personeelsbestand, prestatiecijfers en betrokkenheid van werknemers .

Workday beste functies:

Ontworpen voor complexe HR-workflows

Teamdoelen stellen, voortgang bijhouden en teamprestaties bewaken

Wereldwijde salarisadministratie beheren in de VS, Canada, het VK en Frankrijk

De functie voor tijdregistratie omvat geofencing, waardoor tijdregistratie mogelijk is op basis van fysieke locatiegrenzen

Maak gebruik van de krachtige analyses van Workday voor strategische verbeteringen in talentacquisitie en werknemerservaring

Leermodule ondersteunt continue professionele ontwikkeling voor werknemers

Workday beperkingen:

Geen gratis plan

Complexe setup

Ondoorzichtige prijzen

Mobiele app kan soms crashen

Workday prijzen:

Neem contact op met het Workday team voor een offerte op maat

Workday beoordelingen en recensies:

G2: 4.0/5 (1.200+ beoordelingen)

4.0/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.200+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Workday alternatieven !

8. Rippling - Het beste voor middelgrote bedrijven

via Kabbelend Rippling biedt een cloud-gebaseerd HR-platform met functies zoals onboarding van werknemers, het bijhouden van verlofdagen, wereldwijd salarisbeheer, belastinginhoudingen en voordelenadministratie. Het is een ideale keuze voor middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een combinatie van robuuste functies en een gebruiksvriendelijke interface. 🌻

Rippling beste functies:

Eenvoudig installatieproces

Hiermee kunt u automatisereninwerken van werknemersovergangs- en opstartprocessen automatiseren

Zorgt voor naleving van lokale, staats- en federale regelgeving, zodat u niet te maken krijgt met juridische problemen

Integreert met populaire tools zoals Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira en Zendesk

Rippling beperkingen:

Geen gratis plan of proefversie

Verborgen prijsplannen

Bepaalde belangrijke functies moeten worden gekocht als add-ons

Rippling prijzen:

Begint bij $8/gebruiker/maand, neem contact op met het Rippling-team voor een offerte op maat

Rippling beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Rippling alternatieven !

9. Zenefits - Het beste voor kleine bedrijven

via Zenefits Zenefits is een HR-tool voor kleine bedrijven die hun HR-functies willen beheren, inclusief onboarding en offboarding, voordelenadministratie, loonlijst procesbeheer tijd- en aanwezigheidsregistratie en nalevingsbeheer. Het automatiseert belangrijke HR-taken (bijv. promoties, teamoverplaatsingen, beëindigingen), zodat u georganiseerd blijft terwijl u kostbare tijd bespaart.

Zenefits beste functies:

Eenvoudige installatie en navigatie op het platform

Responsieve en behulpzame klantenondersteuning

Werkt met mobiele Android- en iOS-apparaten

Genereert en bewaart automatisch aanbiedingsbrieven, belasting- en salarisdocumenten en meer

Zelfbedieningsfunctie waarmee werknemers hun persoonlijke gegevens kunnen beheren

Kan voordelen voor werknemers beheren, zoals ziektekostenverzekeringen, 401(k)s, HSA's en FSA's

Beperkingen van Zenefits:

Geen gratis plan

Betaalde plannen worden gefactureerd voor minimaal 5 werknemers

Belangrijke functies zoals salarisadministratie, arbeidsvoorwaardenadministratie en werving moeten als add-ons worden aangeschaft

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met de integratie met externe apps zoals Quickbooks en Xero

Zenefits prijzen:

Essentials: $10/werknemer per maand

$10/werknemer per maand Groei: $20/werknemer per maand

$20/werknemer per maand Zen: $27/werknemer per maand

$27/werknemer per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Zenefits beoordelingen en recensies:

G2: 4.0/5 (453 beoordelingen)

4.0/5 (453 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (813 beoordelingen)

Bekijk deze_ Uitkeringsalternatieven !

10. Freshteam - Het beste voor offboarding

via Freshworks Freshteam is een HR-software oplossing die voornamelijk is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. Ontwikkeld door Freshworks, helpt het HR-teams bij het beheren van werving, onboarding en offboarding, verlof en informatie over werknemers, allemaal op één plek. Freshteam is gebruiksvriendelijk en intuïtief en kan gemakkelijk met andere tools worden geïntegreerd om HR-taken gestroomlijnder en efficiënter te maken.

Freshteam beste functies:

Toegang tot het platform op mobiele apparaten

Wervingsprocessen beheren, zoals het plaatsen van vacatures, screening, follow-ups en sollicitatiegesprekken

Aangepaste onboarding-workflows opzetten voor nieuwe werknemers

Gebruikmaken van analyses om inzicht te krijgen in uw personeelsbestand met betrekking tot vacatures, productiviteit van werknemers en ziekteverzuim

Freshteam eenvoudig integreren met andere Freshworks-producten zoals Freshservice, Freshdesk en Freshchat

Beperkingen van Freshteam:

Gratis plan is zeer beperkt

Inconsistente klantenondersteuning

Rapporten zijn complex en moeilijk aan te passen

Freshteam prijzen:

Gratis plan

Growth: $71/maand (+$1.20/medewerker per maand)

$71/maand (+$1.20/medewerker per maand) Pro: $119/maand (+2,40/werknemer per maand)

$119/maand (+2,40/werknemer per maand) Enterprise: $203/maand (+$4.80/medewerker per maand)

Freshteam beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (284 beoordelingen)

4.4/5 (284 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (207 beoordelingen)

Hoe kan onboardingsoftware het onboardingsproces van werknemers verbeteren?

Het kiezen van de juiste inwerksoftware stroomlijnt niet alleen administratieve taken, maar geeft ook vorm aan de eerste indruk die een nieuwe medewerker van uw bedrijf krijgt. Hier is een handige checklist om je te helpen het juiste onboardingplatform te vinden:

Eenvoudige en intuïtieve interface voor eenvoudige installatie en navigatie

Toegankelijkheid op het web, desktop en mobiele apparaten

Flexibiliteit om aan te passen aan uw specifieke processen en workflows

Naadloze integratie met andere software die in uw bedrijf wordt gebruikt

Automatisering van routinematige en repetitieve taken

Diepgaand inzicht in het inwerkproces

Taaktracering, meldingen en herinneringen voor tijdige uitvoering van taken

Maak checklists voor nieuwe werknemers om taken in te vullen en automatiseer het proces om handmatig werk voor elke nieuwe werknemer te voorkomen

Vind de juiste software-oplossingen voor het inwerken van werknemers voor jouw team

Dat was het! 🎬

Dit zijn 10 van de beste oplossingen voor onboarding, elk met unieke functies en sterke punten om aan specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen. Maar hé, als je op zoek bent naar één tool die het allemaal kan, dan moet je zeker eens kijken naar ClickUp. 👀

ClickUp is een van de weinige onboarding tools (zo niet de enige) die een perfecte balans biedt tussen een eenvoudige en moderne interface en een robuuste set functies om uw HR-processen te stroomlijnen, van onboarding en offboarding tot taakbeheer, documentverwerking en prestatiebewaking. 🌻

En wat nog beter is, ClickUp is rijk aan functies en licht voor de portemonnee. Meld u aan voor CickUp's gratis plan voor altijd vandaag nog - uw wervingsmanagers, toekomstige werknemers en bedrijf zullen u er dankbaar voor zijn.