10 Checklist sjablonen voor het inwerken van werknemers in Excel & ClickUp

Je droomteam aannemen is nog maar het halve werk - nu moet je ze nog zien te behouden!

...En wat is de eerste stap in het verminderen van personeelsverloop en het aan je zijde houden van je beste mensen? Een effectief inwerkproces!

Je team, HR-afdeling en persoonlijke ervaring kunnen je vertellen dat het inwerken van een nieuwe medewerker geen sinecure is. Daarom vertrouwen de beste bedrijven en managers op aanpasbare sjablonen voor checklists bij het inwerken, zodat alles vanaf de eerste dag van de nieuwe werknemer op rolletjes loopt.

Met zoveel verschillende organisatiestructuren en sjablonen voor checklists om uit te kiezen, kan het integreren van de juiste sjabloon in uw onboardingproces vervelend en tijdrovend zijn als u niet weet op welke functies u moet letten.

Maar wij zijn er om je te helpen! Met een volledig overzicht van alles wat je moet weten over het inwerken van werknemers en de essentiƫle functies die je moet zoeken in je volgende sjabloon voor een checklist voor het inwerken van werknemers. Bovendien krijg je vanuit dit artikel direct toegang tot 10 van de beste checklists en sjablonen voor het inwerken van werknemers!

Laten we beginnen. šŸ¤æ

Wat is een sjabloon voor een onboarding checklist?

Het inwerkproces kan een beetje aanvoelen als jongleren met stappen, documenten en mensen tegelijk. Daarom stellen we voor om te beginnen met een sjabloon voor inwerkprocedures en dit aan te passen!

Sjablonen zijn kant-en-klare documenten om het inwerkproces voor toekomstige nieuwe werknemers te standaardiseren en te versnellen.

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's efficiƫnter werken

Uw sjabloon kan de vorm hebben van een checklist, vooraf gemaakte taken, trainingsmateriaal, best practices en meer om uw inwerkprogramma in gang te zetten. Uw sjabloon kan zelfs al deze componenten gebundeld bevatten! Het doel is om u te helpen een efficiƫnt inwerkproces of het bestaande proces verbeteren. Dit zorgt ervoor dat elke nieuwe werknemer een consistente en gestroomlijnde inwerkervaring heeft en dat er geen werknemer tussen wal en schip valt tijdens de eerste paar weken.

Zelfs als uw organisatie al samenwerkt met andere HR sjablonen als je er een gebruikt die specifiek is voor onboarding, kun je het algehele proces stroomlijnen, gebieden realiseren die je misschien over het hoofd hebt gezien en de ervaring over de hele linie boeiender maken.

Essentiƫle elementen van een effectief sjabloon voor onboarding

Een belangrijk kenmerk van een sjabloon van hoge kwaliteit is de flexibiliteit. Dit zorgt ervoor dat uw sjabloon gemakkelijk kan worden aangepast aan uw organisatie, van rol tot rol en door elke nieuwe werknemer die het gebruikt. Uw sjabloon moet u helpen om snel enkele (of alle) van de volgende doelen te bereiken:

Stel duidelijke onboarding-verwachtingen en -doelen op voor uw nieuwe medewerkers, zodat ze het proces begrijpen

en -doelen op voor uw nieuwe medewerkers, zodat ze het proces begrijpen Creƫer een gestandaardiseerd proces en stappenplan voor werknemers om te gebruiken als hulpmiddel en om in hun eigen tempo te volgen

en stappenplan voor werknemers om te gebruiken als hulpmiddel en om in hun eigen tempo te volgen Versterk duidelijke communicatie tussen de nieuwe medewerker, hun manager, andere belanghebbenden in de organisatie en uw HR of People Operations teams

duidelijke communicatie tussen de nieuwe medewerker, hun manager, andere belanghebbenden in de organisatie en uw HR of People Operations teams Moedig aanbetrokkenheid van medewerkers met leden buiten hun directe team. Hierdoor weten nieuwe medewerkers dat je om hun groei geeft, stimuleer je een gezonde bedrijfscultuur en nieuwe mentorschappen

Misschien heb je niet al deze elementen nodig in je volgende sjabloon, maar je hebt wel een gevestigd HR-software of oplossing voor projectmanagement om ze allemaal te bereiken!

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp-taak, inclusief lijst, bord en kalender

Binnen uw gewenste onboarding software er zijn verschillende noodzakelijke functies waarnaar u moet zoeken, ongeacht wat uw HR KPI's en onboarding doelen zijn. Inclusief:

Aangepaste statussen om snel te communiceren waar elke nieuwe aanwinst is met elke onboarding Taak

ClickUp-taak en checklists om de stappen in uw inwerkproces te documenteren en aan te geven of ze Voltooid zijn

Automatiseringen om nieuwe werknemers zo snel mogelijk door het inwerkproces te helpen, zelfs asynchroon

Meerdere weergaven zodat nieuwe medewerkers en managers Takenlijsten, planningen, werklasten, voortgang en meer kunnen visualiseren

Aangepaste velden om sleutelinformatie zoals documenten, aanwervingsdata, salarissen, benodigde apparatuur, fasen van veiligheid en meer bij te voegen en te openen

Meerdere integraties om meer context van andere werktools in uw sjabloon voor inwerken te brengen

10 sjablonen voor onboarding

We hebben de basisprincipes van onboarding en de belangrijkste elementen van een succesvolle sjabloon voor een checklist voor onboarding behandeld. Nu is het tijd om die kennis te testen!

Houd rekening met de behoeften, rollen en vereisten van je organisatie terwijl je 10 van de beste sjablonen met checklists voor onboarding doorbladert.

1. Onboarding checklist sjabloon door ClickUp

Onboarding checklist sjabloon door ClickUp

De Onboarding checklist sjabloon door ClickUp past een grondige, vooraf gebouwde Taak toe Lijst naar uw werkruimte . Taak sjablonen zijn uitstekende hulpmiddelen voor het bouwen van herbruikbare dagelijkse processen, en met negen aangepaste velden, zal deze sjabloon ook de informatie van elke kandidaat netjes georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk houden.

Dit is een geweldige sjabloon voor het onboarding team en managers om te gebruiken voor elke nieuwe aanwerving, waarbij elke taak een andere naam kan krijgen om de voortgang van de werknemer tijdens het onboarding proces bij te houden.

Wanneer u deze sjabloon voor taken opent, ziet u meteen de Aan de slag-gids in de taakbeschrijving, samen met een uitsplitsing van elk aangepast veld dat u eronder vindt en alle relevante velden Help-documenten .

Van daaruit wordt de taak verder onderverdeeld in negen subtaken die alles omvatten, van teamintroducties tot checklists voor apparatuur, en zelfs een herinnering om de werknemer een post-onboarding enquĆŖte te sturen!

Bonus: Meet the Team Sjablonen

2. Sjabloon voor inwerken werknemer door ClickUp

Sjabloon voor inwerken werknemer door ClickUp

Terwijl de vorige onboarding checklist sjabloon rechttoe rechtaan en beginnersvriendelijk is, is de Sjabloon voor het inwerken van werknemers door ClickUp is waar de dingen dieper beginnen te graven. In deze gedetailleerde map vindt u:

Drie aangepaste statussen

25 aangepaste velden

Zevenweergaven van werkstromen En nog veel meer om uw nieuwe medewerker grondig onder te dompelen in de best practices, het beleid, de cultuur, de waarden en de processen van uw bedrijf. Met meer geavanceerde functies, waaronder automatiseringen om nieuwe subtaken te maken als aangepaste velden veranderen, kunnen managers de communicatie tussen teams stroomlijnen tijdens het inwerkproces.

In je inwerkmap vind je aparte lijsten voor HR-, juridische, IT- en veiligheidsteams, met bijbehorende Taken voor elke nieuwe medewerker georganiseerd op een Kanban-bord met behulp van Weergave van het bord in ClickUp . Afzonderlijke lijsten helpen de leden en managers bij het bijhouden van de items waarvoor andere afdelingen verantwoordelijk zijn tijdens de inwerkperiode, zoals de verzending van apparatuur, de toewijzing van bureaus, salarisadministratie, voordelen en nog veel meer.

En met vooraf aangepaste velden voor de afdeling van de werknemer, titel, startdatum, e-mail en fase van inwerken, hebben managers, volgers en toegewezen personen in Ć©Ć©n oogopslag toegang tot basale maar belangrijke informatie, zonder dat ze in een taak hoeven te klikken of van je Kanban-bord hoeven weg te gaan.

3. Sjabloon voor onboarding van werknemers door ClickUp

Onboarding sjabloon door ClickUp

Nog een stap verder, de Sjabloon voor onboarding documenten door ClickUp begeleidt u door het proces van het opbouwen van een wekenlang inwerkproces, vrijwel vanaf nul. Het grote verschil tussen dit sjabloon en de sjablonen die we hiervoor zagen? Dit sjabloon is minder een hulpmiddel voor managers en meer voor de nieuwe werknemer om zelf mee te werken.

Dit sjabloon gebruikt een hele ruimte op je platform met aparte lijsten voor elke nieuwe werknemer. In hun individuele Lijst vinden ze taken die per week worden uitgesplitst en die hen door elk actie-item leiden, van het instellen van een e-mail handtekening tot het ontwikkelen van hun driemaandelijkse doelen.

Deze sjabloon is ontworpen om de eerste 90 dagen van uw nieuwe medewerker in kaart te brengen en biedt veel functies. Met acht aangepaste statussen, aangepaste velden, vijf ClickApps en drie werklastweergaven om ervoor te zorgen dat werknemers alles hebben wat ze nodig hebben om hun werklast bij het inwerken onder controle te houden.

Weet je niet zeker waar je moet beginnen met zo'n vol sjabloon? Begin met de uitgebreide Aan de slag ClickUp document om uw installatieproces zo efficiƫnt mogelijk te maken.

4. Algemeen sjabloon voor het inwerken van werknemers door ClickUp

Sjabloon voor algemeen inwerken van werknemers door ClickUp

De Algemeen sjabloon voor het inwerken van werknemers door ClickUp is een opgeschaalde variatie van de sjabloon voor de checklist Taken bij het inwerken die we eerder zagen. Met extra aangepaste statussen, weergaven van de werkstroom, Help Docs en aangepaste velden biedt deze sjabloon een grondig stappenplan van het hele inwerkproces om een goede eerste indruk te garanderen.

Vooral als je meerdere nieuwe medewerkers tegelijk aanstuurt op verschillende afdelingen, zal deze grondige lijst onboardingmanagers helpen realistische tijdlijnen op te stellen voor een willekeurig aantal activiteiten, plus een kant-en-klaar Kanban-bord om toezicht te houden op de voortgang van alle Taken.

5. Sjabloon voor nieuwe werknemers door ClickUp

Sjabloon voor nieuwe werknemers door ClickUp

De Sjabloon voor nieuwe werknemers door ClickUp is de onboarding checklist die u op uw eerste dag zou willen hebben. Deze sjabloon is ontworpen voor de werknemer en helpt nieuwe leden zichzelf verantwoordelijk te houden met aanpasbare Taken tijdens hun eerste maand. Het laat zien wat ze moeten doen, hoeveel tijd ze hebben om het te voltooien en wat er daarna gebeurt.

Aangepaste velden geven de nieuwe medewerker bovendien sleutelinformatie op hoog niveau, zoals welke afdelingen welke taken hebben, deadlines, prioriteiten, voortgangspercentages en meer.

6. Sjabloon voor inwerken op afstand door ClickUp

Sjabloon voor inwerken op afstand door ClickUp

De overgang van persoonlijk werken naar werken op afstand kan lang duren en soms hobbelig zijn - het vereist ook een eigen inwerkproces! Zelfs als je uit een kleine organisatie komt die al lang samenwerkt, moet elk lid de juiste stappen volgen om ervoor te zorgen dat ze vanaf het begin effectief en efficiƫnt thuiswerken.

De Sjabloon voor inwerken op afstand door ClickUp is een geweldige manier om nieuwe en bestaande teamleden te laten wennen aan het gebruik van een dynamisch hulpmiddel voor productiviteit zoals ClickUp, de functies ervan onder de knie te krijgen en zo snel mogelijk nieuwe digitale processen te creƫren.

Deze sjabloon houdt het eenvoudig met een map met vooraf gemaakte taken om u te helpen de belangrijkste functies van ClickUp te leren, samen met drie aangepaste statussen, aangepaste velden en weergaven om leden door de sleutel te leiden action items in uw inwerkproces.

7. 30-60-90 dagen abonnement sjabloon door ClickUp

30-60-90 dagen abonnement sjabloon door ClickUp Inwerken van een nieuwe werknemer vergt meer tijd, inspanning en actie dan je zou denken - en het is zeker groter dan een enkel item op je lijst. Er is veel aandacht, planning en opvolging nodig om ervoor te zorgen dat je nieuwe werknemers de nodige stappen Voltooid hebben en zich goed thuis voelen.

De beginnersvriendelijke 30-60-90 dagen abonnement sjabloon door ClickUp is gemaakt om precies dit probleem op te lossen. Met zeven unieke weergaven, waaronder een Kanban-achtige bordweergave, chatten en kalenderweergave, kunnen leden en managers deze lijstweergave gebruiken om toezicht te houden op de voortgang tijdens het inwerkproces en check-ins plannen tijdens de eerste drie maanden om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers zich goed thuis voelen.

Bekijk deze_ 30-60-90 dagen sjablonen !

8. Sjabloon voor trainingsuitrol door ClickUp

Sjabloon voor implementatieplan training door ClickUp

Hoewel salarisadministratie, juridische en secundaire documentatie sleutelonderdelen zijn van het inwerkproces, is algemene training dat ook! Of het nu specifiek is voor de aankomende rol van je nieuwe medewerker of voor de organisatie als geheel, training kan veel tijd en waarschijnlijk ook de meeste aandacht voor detail kosten om ervoor te zorgen dat het goed wordt gedaan.

De Sjabloon voor trainingsuitrol door ClickUp biedt een gedetailleerde en stapsgewijze aanpak voor het leren van alles, van basis- tot geavanceerde training. Beginnend met vooraf gemaakte oriƫntatietaken en op weg naar professionele certificeringen en leren op seniorniveau, kan deze sjabloon met lijsten een nieuwe medewerker volgen gedurende zijn hele dienstverband bij een bedrijf.

In deze sjabloon vindt u ook aangepaste velden om het trainingstype, de modaliteit, de middelen en de deadlines voor elke trainingstaak aan te geven, aangepaste statussen om de voortgang te tonen en meerdere weergaven om uw trainingsschema's te beheren.

9. Sjabloon voor werknemersactieplan door ClickUp

Werknemer Actieplan sjabloon door ClickUp

Een belangrijk onderdeel van een goede inwerkperiode is oprechte interesse in de toekomst van uw nieuwe medewerker bij het bedrijf. De Sjabloon voor werknemersactieplan door ClickUp is een eenvoudige en doeltreffende manier om dit te bereiken met een aanpasbaar ClickUp Doc om verbeterpunten te identificeren en in te stellen professionele doelen voor werk .

10. Inwerksjabloon voor Excel

Sjabloon voor inwerken door Universiteit van Duke Als je een fervent Excel gebruiker, dan kan dit sjabloon voor onboarding je startpunt zijn! Deze checklist in spreadsheetstijl wordt onmiddellijk gedownload naar je browser en verdeelt de basisprincipes van onboarding in zes secties:

Aanvaarding vĆ³Ć³r het aanbod

Voorbereiding vĆ³Ć³r indiensttreding

Introductie van nieuwe medewerkers (tot en met de eerste week)

Oriƫntatie van nieuwe medewerkers (tot en met de eerste maand)

Afdelingsoriƫntaties (gedurende de eerste 90 dagen)

Doorlopende inwerkperiode (gedurende het dienstverband)

Binnen elke sectie zijn er meer gedetailleerde actie-items met kolommen om de eigenaar van elke Taak en de voltooiingsdatum aan te tonen.

Haal het team aan boord met aangepaste sjablonen voor onboarding

Dit zijn niet alleen 10 van de beste sjablonen voor onboarding, ze zijn ook helemaal gratis om te proberen.

Met honderden rijke productiviteit functies , meer dan 1.000 integraties en een uitgebreide Sjabloonbibliotheek , ClickUp is uw eerste stop bij het creƫren van de ideale inwerkervaring voor teams en organisaties in verschillende sectoren.

Krijg toegang tot de hierboven gekoppelde sjablonen, samen met tal van extra en gratis bronnen wanneer u u vandaag aanmeldt voor ClickUp .